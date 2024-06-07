Potansiyel müşteri oluşturmak ve satış kanalınızı genişletmek için yapay zekayı kullanma

Satış ekibinizin anlaşmaları kapatmak yerine potansiyel müşterileri kovalamakla meşgul olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu, verimsiz pazarlama kampanyalarının, özellikle de zayıf potansiyel müşteri oluşturma faaliyetlerinin bir belirtisi olabilir.

Maalesef, burada suçlu yok. Çevrimiçi potansiyel müşteri oluşturmak için rekabet eden çok sayıda iş olduğundan, pazarlamacıların 10'da 6'sı potansiyel müşteri oluşturmayı işlerinin en zor kısmı olarak görüyor.

Elbette, doğru müşteri adayı yönetimi yazılımıyla onlara biraz nefes almaları için zaman tanıyabilirsiniz. Ayrıca, satış ve pazarlama takımları arasında uyum sağlanması ve süreçlerin iyileştirilmesi de bu açığı kapatabilir. Ancak, yüksek kaliteli müşteri adaylarının akışını sabit tutmak için ne yapabilirsiniz?

Yapay zeka (AI), iş operasyonlarının bu segmentine bile dokunarak onu daha verimli ve üretken hale getirdi. Bu noktayı açıklamak için, AI'yı potansiyel müşteri oluşturma için nasıl kullanabileceğinizi ve işinizi karlı hale getirebileceğinizi görelim!

Potansiyel müşteri oluşturma için yapay zekayı anlama

Potansiyel müşteri oluşturma, bir kuruluşun müşteri kazanma stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Diğer bir deyişle, sağlıklı bir satış süreci ve karlı bir iş için öncüdür. Potansiyel müşteri oluşturmak için AI araçlarını kullanmak, aşağıdakileri sağladığı için akıllı ve stratejik bir hamle olacaktır:

Geliştirilmiş verimlilik: Veri analizi, potansiyel müşteri nitelendirme ve puanlama gibi rutin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, pazarlama ve satış takımlarının potansiyel müşteri geliştirme veya satışın kapatılması gibi daha karmaşık veya yüksek değerli görevlere odaklanmasını sağlar

24 saat erişilebilirlik: Temel sorguları yanıtlayan, potansiyel müşteri bilgilerini toplayan ve potansiyel müşterileri 7/24 değerlendiren yapay zeka destekli sohbet robotları, hiçbir potansiyel müşterinin gözden kaçmamasını sağlar

Bilgilendirilmiş karar verme: Büyük hacimli verilerin analizinden elde edilen veriye dayalı içgörüler, güçlü niyet veya satın alma sinyallerini gösterebilecek eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkarır

Hiper hedefli içerik: Hedef kitlenin geçmiş etkileşimlerine, çevrimiçi davranışlarına, özel gereksinimlerine veya zorluklarına göre yankı uyandıran dinamik içerik oluşturma, dönüşüm oranlarını artırabilir

Kişiselleştirilmiş müşteri yolculuğu: AI, ilk temastan satın almaya kadar uzanan tüm müşteri yolculuğunu, daha fazla etkileşim için ilk açılan sayfadan pazarlama mesajına kadar özelleştirebilir

Daha iyi potansiyel müşteriler: AI potansiyel müşteri oluşturma araçlarının tahmine dayalı potansiyel müşteri puanlaması, geçmiş davranışları analiz ederek gelecekteki eylemleri ve niyetleri tahmin eder. Bu, dönüşüm olasılığı daha yüksek potansiyel müşterilere öncelik vermenize yardımcı olur

Maliyet verimliliği: Görev otomasyonu, yüksek ölçeklenebilirlik, müşteri deneyiminin kişiselleştirilmesi, gelir artışı ve veriye dayalı karar verme gibi diğer avantajlardan elde edilen AI, maliyet verimliliğinizi önemli ölçüde artırabilir

Potansiyel müşteri oluşturma kampanyalarının yapay zekadan büyük fayda sağlayacağı açıktır. Ancak, yapay zekayı nasıl uygulayabilirsiniz? Bir göz atalım.

Potansiyel müşteri oluşturmak için yapay zeka nasıl kullanılır?

AI destekli potansiyel müşteri oluşturma yazılımının gücünü ve yeteneklerini anladıktan sonra, size ilham verecek bazı pratik kullanım örnekleri ve uygulamalara göz atalım.

İdeal Müşteri Profilleri (ICP) Oluşturma

Hootsuite aracılığıyla AI araçlarını kullanarak mükemmel müşterinizi oluşturun

İdeal Müşteri Profilleri (ICP'ler), mükemmel müşterinizin net ve canlı bir resmini çizer. Bu kalıbı geliştirmeyi başardığınızda, umut vaat eden potansiyel müşterileri bulmak daha kolay hale gelir.

AI ile çeşitli kaynaklardan veri toplayarak ICP'nizi oluşturabilirsiniz (bazen birden fazla ICP olabilir!). Web sitesi analizlerinden CRM verilerine kadar, AI müşteri adayı oluşturma araçları büyük hacimli bilgileri inceleyerek ayrıntılı ICP'ler oluşturabilir. Demografik, coğrafi, psikografik ve davranışsal veriler gibi bir dizi parametreyi kullanarak ideal müşterinizi tanımlarlar. Sonuçta ortaya çıkan profil, pazarlama ve satış takımlarınıza yol gösteren bir şablon görevi görür.

örneğin, potansiyel müşteri oluşturmak için AI kullanmak, ideal müşterilerinizin Bay Area'da bulunan SaaS tabanlı girişimlerde CFO'lar olduğunu ortaya çıkarabilir. Hatta, web seminerlerine kaydolmak, fiyatlandırma sayfasını ziyaret etmek gibi niyeti gösteren ortak tetikleyiciler bile keşfedebilirsiniz.

Potansiyel müşteri puanlama ve niteliklendirme

Tüm potansiyel müşteriler aynı değildir. Bazıları dönüşüme hazır, kolay hedeflerken, bazıları satış takımının boşuna uğraşmasına neden olabilir.

Bu nedenle, potansiyel müşteri oluşturma süreci lazer odaklı bir yaklaşım izlemelidir. Sonuçta, zamanınızı, paranızı, çabalarınızı ve kaynaklarınızı dönüşüm olasılığı daha yüksek potansiyel müşterilere harcamak istersiniz.

Potansiyel müşteri puanlama, her potansiyel müşteriye, dönüşüm olasılığını gösteren sayısal bir değer atar. Bu puan, pazarlama ve satış takımlarınızın çabalarını odaklamasına ve önceliklendirmesine yardımcı olur. AI destekli potansiyel müşteri puanlama, bu hesaplamayı daha sezgisel ve veri odaklı hale getirir. Belirli sayfa ziyaretleri, web sitesinde geçirilen süre, içerik indirmeleri vb. gibi çeşitli parametreler üzerinden satın alma niyetini ölçebilirsiniz.

Örneğin, bir ürün sayfasında yaklaşık 2-3 dakika geçiren ve fiyatlandırma kılavuzunu indiren bir potansiyel müşteri, yalnızca haber bültenine kaydolan birine göre dönüşüm gerçekleştirme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle, ilki daha yüksek bir potansiyel müşteri puanı alır.

Keşfedilmemiş potansiyel müşterileri keşfetme

AI ile potansiyel müşteri oluşturma sayesinde, yeni ve henüz keşfedilmemiş fırsatları keşfedebilirsiniz.

AI müşteri adayı oluşturma araçlarının birden fazla kaynaktan gelen verileri nasıl analiz ettiğini daha önce tartışmıştık. Bu kaynaklar sosyal medya platformları ve üçüncü taraf veritabanları olabilir (tabii ki gerekli izinler alınarak). Erişiminizi genişleterek, markanızla henüz etkileşime girmemiş ancak çevrimiçi davranışlarıyla güçlü satın alma sinyalleri veren potansiyel müşterilerden oluşan bir hazine keşfedebilirsiniz. İster kullanılmamış bir müşteri adayı oluşturma kaynağı ister tamamen yeni bir pazar segmenti olsun, AI sizin gözünüz ve kulağınız olabilir!

Örneğin, işinizin sağlık sektörü için bir sosyal medya pazarlama analizi platformu sunduğunu varsayalım. Ancak, AI müşteri adayı oluşturma aracı, bir sigorta teknolojisi girişimi şirketinde pazarlama otomasyonu hakkında sık sık yayınlar yapan, paylaşımlarda bulunan veya etkileşimde bulunan bir pazarlama müdürü tespit eder. Bu kişi ve ağı, markanızdan haberdar olmasalar bile, faizleri, çevrimiçi davranışları ve profillerine göre umut vaat eden müşteri adayları olabilir.

Profesyonel İpucu: Hedeflerinizi kolayca izlemek, yaklaşımınızı değiştirmek ve sonuçları en üst düzeye çıkarmak için ClickUp Satış Planı Şablonunu kullanın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Satış Planı Şablonu ile satış planlama sürecinizi verimli bir şekilde yürütün

Satış hedeflerini izlemek, ilerlemeyi görselleştirmek ve stratejileri müşteri gereksinimlerine göre uyumlaştırmak için bu başarılı şablonla satış takımınızı organize ve odaklanmış tutun. Başarıya giden hazır anahtarı edinin!

Ayrıca okuyun: Daha Fazla Potansiyel Müşteri Oluşturmak için 10 Satış Hunisi Şablonu

Potansiyel müşteri segmentasyonu için chatbotları güçlendirme

Sohbet robotları, güçlü bir yapay zeka müşteri adayı oluşturma aracıdır.

Yapay zeka destekli chatbotlar, potansiyel müşteri bilgilerini yakalayabilir, temel soruları veya sık sorulan soruları yanıtlayabilir, potansiyel müşterileri değerlendirebilir veya puanlayabilir ve hatta danışmanlık randevuları ayarlayabilir; hem de tüm bunları insan müdahalesi olmadan. Potansiyel müşteri oluşturma sürecindeki bu görevleri devretmek, satış ekibinin ilişki kurma faaliyetlerine odaklanmasını sağlar.

Artık çoğu web sitesinde, ana sayfayı ziyaret ettiğinizde otomatik olarak açılan bir sohbet robotu olduğunu fark ettiniz mi? Web sitesi ziyaretçileri, ihtiyaç duydukları yardım türüne göre bir menüden seçim yapabilir.

Alternatif olarak, "Hayır, teşekkürler, sadece göz atıyorum" gibi bir seçenek de vardır. Bu seçeneği seçen birini, randevu alan biriyle karşılaştırın. Doğal olarak, bunlar farklı müşteri adayı segmentlerine girer.

Örneğin, etkileşimli bir chatbot, web sitesi deneyimini geleneksel yöntemlerden daha ilgi çekici hale getirerek müşteri katılımını artırabilir ve daha fazla potansiyel müşteri çekebilir.

Vaka çalışması: Bella Sante, Lexington, MA merkezli bir medikal spa işletmesidir. Müşteri etkileşimlerini modernize etmeye (çağrı merkezi biçiminden uzaklaşmaya) ve web sitelerinde Tidio'nun AI destekli bir chatbotunu kullanmaya karar verdiler. Uygulamanın ilk haftalarında, AI sohbet robotu müşteri sorgularının %75'ine yanıt verdi ve sadece %25'i insan sohbet operatörlerine aktarıldı. Sohbet robotu ayrıca potansiyel müşterileri daha verimli bir şekilde toplamaya yardımcı oldu ve iş, uygulamanın ilk altı ayında 450 yeni potansiyel müşteri elde etti. Sohbet robotu, potansiyel müşterilere sohbet öncesi anketleri doldurmalarını istediği için, potansiyel müşteriler oldukça niteliklidir. Daha sonra satış ekibi tarafından beslenebilir ve dönüştürülebilirler.

Kişiselleştirilmiş tanıtım mesajları oluşturma

Genel pazarlama kampanyaları ve toplu mesaj gönderimleri artık geçmişte kalmalıdır. AI'yı kullanarak her bir potansiyel müşterinin bireysel ilgi alanlarına, tercihlerine ve verilerine göre kişiselleştirilmiş e-postalar yazın. Bu küçük ama çok önemli ayrıntı, etkileşim ve dönüşüm oranlarını artırır.

Bu tür e-posta pazarlama kampanyalarını kolaylaştırmak için, CRM'nize yapay zeka destekli bir e-posta pazarlama platformu ekleyin. Platform, potansiyel müşteri bilgilerini analiz eder ve kişiselleştirilmiş konu satırları, e-posta metinleri ve CTA'lar önerir. E-postanıza, potansiyel müşterinin özel ihtiyaçları ve zorluklarıyla uyumlu dinamik öğeler ekleyebilirsiniz. Bu tür kişiselleştirilmiş bir yaklaşım, dönüşüm şansınızı artıracaktır.

örneğin, fiyatlandırma kılavuzunuzu kısa süre önce indiren bir potansiyel müşteriye takip e-postası gönderebilirsiniz. İhtiyaçlarına göre teklifi özelleştirin (verileriniz varsa) veya potansiyel müşterinin ilgisini çekmek için indirim sunun.

Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak saniyeler içinde etkili e-postalar taslaklayın!

Potansiyel müşterilere öncelik verme ve hedefleme

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'i kullanarak kişiselleştirilmiş ve profesyonel e-postalar oluşturun

AI destekli chatbotların potansiyel müşterileri nasıl segmentlere ayırıp etkileşime geçirdiğini gördük. Ancak AI potansiyel müşteri oluşturma araçları chatbotların ötesine geçer. Tahmine dayalı analitikten yararlanarak geçmiş etkileşimleri, müşteri verilerini ve diğer faktörleri inceler ve işletmelerin gelecekteki davranışları öngörmesini sağlar. Ardından, bu içgörülere dayanarak, dönüşüm olasılığı daha yüksek olan potansiyel müşteriler satış araçlarının en üstüne taşınır.

Örneğin, bir AI müşteri adayı oluşturma aracı, 80+ puan alan müşteri adaylarının ilk 30 gün içinde %70 oranında dönüşüm şansı olduğunu keşfedebilir. Buna göre, satış takımı bu kriteri karşılayan müşteri adaylarına öncelik verir. Bildiğiniz gibi, yüksek öncelikli hedefli pazarlama kampanyaları ve kişiselleştirilmiş etkileşimlerin bu karışımı, satın alma yolculuğunu hızlandırabilir ve müşteri adaylarını ödeme yapan müşterilere dönüştürebilir!

Potansiyel müşteri geliştirme kampanyalarını otomatikleştirme

AI araçları, potansiyel müşteri geliştirme sürecini otomatikleştirmede çok önemli bir rol oynayabilir. Aslında, güvenilir bir iletişim ritmini ve büyük ölçekte ayrıntılı kişiselleştirme düzeyini korumada daha güvenilirdirler.

AI yazma araçlarını, pazarlama otomasyon sistemlerini ve CRM'yi entegre etmek, bu otomasyon için harika bir başlangıç olabilir. Segmentlere ayrılmış potansiyel müşteriler ve en umut verici potansiyel müşterilerle etkileşim kurmak için çeşitli tetikleyicilerin bir listesini elde edersiniz. Potansiyel müşteri bir eylem gerçekleştirdiğinde, AI yazma aracı, pazarlama otomasyon platformunun sunduğu ilgi çekici bir metin oluşturmak için işe koyulur. Tüm bunlar insan müdahalesi olmadan gerçekleşir!

Örneğin, web sitenizden bir teknik rapor indiren birini düşünün. AI algoritmaları, okuyucunun ilgisini çekebilecek teknik raporla ilgili bloglar ve vaka çalışmaları gibi ek kaynaklar önerebilir. E-posta adreslerini elde edebilir ve bu tür anlamlı ve yararlı kaynakları e-posta kampanyalarıyla paylaşabilirseniz, ekstra puan kazanırsınız!

Potansiyel müşteri oluşturma sürecini optimize etme

Optimizasyonlar gerçekleştirmek için satış sürecini veri odaklı gösterge panelleri olarak görselleştirin

Potansiyel müşteri oluşturma, satış boru hattınızın genel sağlığını belirlediğinden, potansiyel müşteri oluşturma sürecinin etkinliğini değerlendirmek için satış boru hattı metriklerini düzenli olarak ölçmelisiniz. Dönüşüm oranı, müşteri yaşam boyu değeri, potansiyel müşteri kaynağı vb. metrikler, potansiyel müşteri oluşturma stratejilerinizin etkinliğini ölçer.

AI algoritmaları tüm sayıları işler ve içgörüleri eyleme geçirilebilir ve kolay anlaşılır bir biçimde sunar. Aynı zamanda, bu metrikleri izler ve pazarlama stratejilerini gözden geçirmek için karşılaştırmalı değerlendirme yapar. Sonuç olarak, performansı ölçmenin ve potansiyel müşteri oluşturmayı en üst düzeye çıkarmak için müdahalelerde bulunma fırsatını elde etmenin iki kat faydasını görürsünüz.

Örneğin, AI müşteri adayı oluşturma platformu, sosyal medya reklamlarından elde edilen müşteri adaylarının dönüşüm oranlarının daha düşük olduğunu vurgulamaktadır. Öte yandan, web sitesi içeriğinin indirilmesi yoluyla elde edilen müşteri adaylarının dönüşüm oranları daha yüksektir. Bunu bilmek, müşteri adayı oluşturma stratejilerinizi SEO, organik trafik vb. üzerine odaklayarak web sitenizin görünürlüğünü artırmanıza ve yüksek kaliteli müşteri adayları elde etmenize olanak tanır. Müşteri adayı oluşturma stratejinizi bu şekilde değiştirerek yatırım getirinizi (ROI) en üst düzeye çıkarabilirsiniz!

AI ile potansiyel müşteri oluşturmada karşılaşılan zorluklar [+ Çözümler]

AI ile müşteri adayı oluşturma, güçlü bir çözümdür. Ancak, bazı zorlukları da vardır. Müşteri adayı oluşturma süreçlerinize AI eklerken karşılaşabileceğiniz bazı anahtar sorunlara genel bir bakış:

Garbage in, garbage out

En sezgisel makine öğrenimi algoritması bile, eğitildiği veriler kadar iyidir. Yanlış, güncel olmayan ve eksik veriler, hatalı potansiyel müşteri oluşturma, yanlış puanlama, yanıltıcı ICP'ler ve daha fazlasına yol açabilir. Satış ve pazarlama takımlarınız yanlış potansiyel müşterilerin peşine düşeceği için, AI destekli potansiyel müşteri oluşturma yazılımının tüm avantajları tek başına ortadan kalkacaktır.

Çözüm: Veri kalitesine odaklanarak veri toplama sürecini standartlaştırın. İşinizin yalnızca yüksek kaliteli verilerle çalışmasını sağlamak için, tüm CRM bileşenlerinde derinlemesine yürütülen rutin bakım ve veri temizleme faaliyetleriyle birlikte kullanın.

Algoritmik önyargı

Nesnellik iddiasına rağmen, AI algoritmaları önyargıları miras alma eğilimindedir. Bu tür önyargılar, eğitmenlerden veya eğitmenlerin kullandığı verilerden kaynaklanabilir. Her iki durumda da, hedef kitlenin kapsamını ve anlaşılmasını sınırlar, çünkü yeterince temsil edilmeyen demografik gruplardan veya düzensiz çevrimiçi davranışları olan nitelikli potansiyel müşterileri gözden kaçırabilirsiniz.

Önyargılar, potansiyel müşteri oluşturmada AI kullanımını şu yollarla etkisiz hale getirebilir WeForum

Çözüm: Önyargıyla mücadele etmenin en iyi yolu, AI müşteri adayı oluşturma araçlarını kasıtlı olarak izlemektir. Sisteme sızabilecek her türlü önyargı derhal ele alınmalıdır. Ayrıca, AI algoritmalarını daha büyük ve daha çeşitli veri kümeleri üzerinde eğitmek önyargıyı azaltabilir.

Maliyet ve karmaşıklık

Gerçeği kabul edelim: AI destekli bir potansiyel müşteri oluşturma aracı uygulamak ne ucuz ne de kolaydır. Tüm işletmeler bu adımı atmaya gücü yetmez. Paralarını bir araya getirip ilk sermaye yatırımını karşılasalar bile, böyle bir çözüme bağlı kalmak için gerekli teknik uzmanlık veya kaynaklardan yoksun olabilirler.

Çözüm: Sistemi tamamen yenilemek yerine, küçük adımlarla başlayın. Belirli potansiyel müşteri oluşturma zorluklarını ele almak için hedefli AI araçları kullanın. Deneyim ve rahatlık kazandıkça, potansiyel müşteri oluşturma için AI'nın kapsamını genişletmeye ve ölçeklendirmeye başlayın.

Sistem entegrasyonu

AI araçları, mevcut dijital altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmayabilir. Ayrıca, CRM, pazarlama otomasyon platformu vb. gibi iş sistemlerinizin listesine böyle bir araç eklemek, silo oluşumuna neden olabilir. Uygun olmayan entegrasyon, yapay zekanın etkisini ve faydalarını azaltır.

Çözüm: Sisteminizde genel bir revizyon yapıyorsanız, ClickUp gibi hepsi bir arada bir platforma geçmeyi düşünün. ClickUp, birçok gereksinimi, sektörü ve kullanım durumunu karşılar. Alternatif olarak, sorunsuz bir iş akışı için güçlü entegrasyon özelliklerine sahip AI araçlarını tercih edin.

Opaklık

AI algoritmaları karmaşıktır. Karar verme sürecini anlamak zor olduğundan, kara kutu sorunu, bazı yüksek kaliteli potansiyel müşterilerin neden düşük puan aldığını veya bunun tersinin neden olduğunu anlamayı zorlaştırabilir. Bu şeffaflık eksikliği, sisteme olan güveni zedeler ve şüphe yaratır.

Çözüm: AI araçlarını, veri analizi ve otomasyon gibi en iyi olduğu görevlere tahsis edin. Öte yandan, AI çıktılarını yorumlamak, nitelikli potansiyel müşterilerle ilişkiler kurmak ve stratejik kararlar almak için insan gözetimini sürdürün.

İnsan dokunuşunun kaybı

Yapay zekaya yönelik en büyük eleştirilerden biri, müşteri ilişkileri yönetiminde insan dokunuşunun kaybolmasına neden olmasıdır. AI algoritmaları, insan benzeri ilişkiler kurmak için bağlam ve nüans bilgisine sahip değildir. Bu, satış hunisinin potansiyel müşteri oluşturma aşamasında özgünlük ve gerçeklik kavramını ortadan kaldırır.

Çözüm: İşiniz için insan dokunuşunu korumak zorunluysa, ön saflardaki insan temsilcilerinizi koruyun. Ancak, mevcut becerilerini tamamlamak için onlara AI teknolojisi sağlayın. Bu mümkün değilse, müşterilerle etkileşim kurmak için doğal dil işleme (NLP) gibi en son teknolojilere yatırım yapın. Elbette, müşterilerle mutlak şeffaflığı koruyun ve onlarla iletişim kurmak için AI'dan yararlanıp yararlanmadığınızı ve ne zaman yararlandığınızı onlara bildirin.

Veri gizliliği ile ilgili endişeler

Veri gizliliği endişeleri, AI teknolojisinin tüm uygulamalarında her zaman mevcuttur. Dolayısıyla, aynı durum AI potansiyel müşteri oluşturmada da ortaya çıkabilir. Potansiyel müşteriler kişisel bilgilerini paylaşmaktan çekinebilir ve bu da mevcut fırsatları kaçırmanıza neden olabilir.

Tüketiciler, CDP aracılığıyla AI kullanımına karşı çekinceleri var

Çözüm: Veri toplama uygulamalarınız konusunda şeffaf olun. Bu, potansiyel müşteri yakalama için bir AI aracı kullandığınızı açıklamayı, potansiyel müşterilerin verilerini toplarken onların açık rızasını almayı ve verilerini nasıl kullanmayı planladığınızı onlara açıklamayı içerir. Bu tür açıklamalar, güven ve etik uygulamaların göstergeleridir.

Potansiyel müşteri oluşturmak için AI yazılımı kullanma

Ara sıra karşılaşılan zorluklara rağmen, potansiyel müşteri oluşturma için AI kullanımı genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Bu, AI potansiyel müşteri oluşturma araçları için seçeneklerinizi keşfetmenizi teşvik etmelidir.

Ancak, özel bir AI müşteri adayı oluşturma çözümü aramaya başlamadan önce, ClickUp Brain'in neler yapabileceği hakkında size ayrıntılı bilgi verelim.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain, potansiyel müşteri oluşturma stratejilerinizde size yardımcı olabilir

ClickUp Brain, geleneksel bir AI destekli potansiyel müşteri oluşturma aracı olmasa da, iş büyümesinin daha büyük hedefine uygundur. Birincisi, ClickUp paketinin bir parçasıdır. Bu, tüm satış huninizi ve pazarlama stratejilerinizi dijitalleştirebileceğiniz anlamına gelir. Potansiyel müşteri oluşturma faaliyetlerini proje yönetimi aracına haritalamak için kaldır ve taşı yaklaşımını kullanın. Sonuç olarak, potansiyel müşteri oluşturma sürecini bir proje olarak ele almanın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Görevlere öncelik vermekten iş akışlarını otomatikleştirmeye kadar her şey dahil.

Bununla birlikte, potansiyel müşteri oluşturma sürecinizde ClickUp Brain'den nasıl yararlanabileceğinize daha ayrıntılı olarak bakalım:

Müşteri verilerinden yararlanma: ClickUp ortamında yayılmış zengin müşteri verilerini analiz edin. Müşteri profillerinden geçmiş verilere ve çevrimiçi davranışlara kadar, ClickUp Brain her görev, belge veya projede müşterileriniz hakkında her şeyi öğrenir . Bu bilgilerle donatılmış ClickUp Brain, satış ve pazarlama takımlarınıza rehberlik edebilecek ICP'ler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, bu bilgilere dayanarak sizinle birlikte ilgili müşteri adayı oluşturma stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapabilir ClickUp ortamında yayılmış zengin müşteri verilerini analiz edin. Müşteri profillerinden geçmiş verilere ve çevrimiçi davranışlara kadar, ClickUp Brain her görev, belge veya projede Evrensel Arama özelliğini kullanarak. Bu bilgilerle donatılmış ClickUp Brain, satış ve pazarlama takımlarınıza rehberlik edebilecek ICP'ler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, bu bilgilere dayanarak sizinle birlikte ilgili müşteri adayı oluşturma stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapabilir

Hedefli içerikle potansiyel müşterileri beslemek: Yüksek kaliteli içerik ve potansiyel müşteri çekici içerikler oluşturmak, potansiyel müşteri sayınızı ve dönüşümlerinizi artırmanın iyi bir yoludur. Blog gönderileri, nasıl yapılır kılavuzları, açıklayıcı içerikler vb. gibi yüksek kaliteli içerikler, potansiyel müşterileri yakalar ve onları farkındalık aşamasından dönüşüm aşamasına geçirir. ClickUp Brain'in AI Writer özelliği, müşteri yolculuğunun her aşaması için kişiselleştirilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olabilir

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain, potansiyel müşteri yakalamayı sağlamak için içerik oluşturmaya yardımcı olur

Kişiselleştirilmiş e-posta pazarlama: Geçmiş etkileşimlere ve CRM verilerine (ClickUp'a bağlıysa) erişimi sayesinde ClickUp Brain, ilgi çekici pazarlama mesajları oluşturabilir. Tıklanmaya değer CTA'lardan kişiselleştirilmiş konu satırlarına kadar, her e-posta her bir potansiyel müşterinin faizine göre uyarlanır

Potansiyel müşteri geliştirme kampanyalarını otomatikleştirin: ClickUp Brain, potansiyel müşterileri geliştirmek için otomatik iş akışları oluşturmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, belirli eylemleri otomatik olarak tetikleyebilecek tetikleyiciler tanımlayabilirsiniz (örneğin, Görev durumu "İlgilendi" olarak değiştiğinde, vaka çalışması e-postası gönder).

Ayrıca, ClickUp'ın CRM'i potansiyel müşteri yönetimini kolaylaştırır. Satış boru hattınızı görselleştirmenize ve potansiyel müşterilerinizin farklı aşamalardan geçerkenki ilerlemelerini izlemenize olanak tanır. Ayrıca, satış faaliyetlerinizi daha iyi planlamanıza yardımcı olacak özel şablonlar da sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu ile satış boru hattınızı verimli bir şekilde yönetin

ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, satış boru hattınız için önceden tanımlanmış bir yapı sağlar ve potansiyel müşteri nitelendirme, teklif ve kapanış gibi yaygın aşamaları içerir, böylece takımınızdaki herkesin tutarlı bir satış süreci izlemesini sağlar. Ayrıca, potansiyel müşterilerinizi değerlendirmek ve en umut verici olanlara öncelik vermek için özel alanlar ve durumlar eklemenize de olanak tanır.

Potansiyel müşteri oluşturmada yapay zekanın geleceği

Yapay zekanın potansiyel müşteri oluşturmadaki geleceği şüphesiz parlak ve umut vericidir. Güven ve şeffaflığı geliştirmeye odaklanmak, teknolojik gelişmelerle birleştiğinde potansiyel müşteri oluşturma için daha da güçlü yapay zeka araçlarının yolunu açacaktır.

Gelişmelerden bahsetmişken, tahmine dayalı analitik, müşteri adayı oluşturmada kesinlikle oyunun kurallarını değiştirecek bir unsurdur. Müşteri adayı oluşturma faaliyetlerinde pasif olmaktan proaktif olmaya geçilmesiyle birlikte köklü bir değişim yaşanacaktır. Sonuç olarak, işletmeler potansiyel müşterileri markayla karşılaşmadan önce bile tespit edebilecek! Ayrıca, belirli ürün veya hizmetler için dönüşüm olasılığı en yüksek potansiyel müşteri adaylarını belirlerken bağlantıları kurabilirler.

Tahmine dayalı analitiklerin ötesinde, AI ile müşteri adayı oluşturma, yeni teknolojilerden ve uygulama arayüzlerinden büyük fayda sağlayacaktır. Örneğin, konuşma AI, müşteri adaylarını değerlendirirken insan benzeri etkileşimler gerçekleştiren gerçekçi chatbotların ortaya çıkmasını sağlayabilir. Benzer şekilde, AI destekli pazarlama otomasyonu , birçok kaynaktan daha fazla müşteri adayı yakalarken daha sofistike hale gelecektir.

Otomasyon, müşteri odaklılık ve stratejik karar verme üçlüsü, potansiyel müşteri oluşturmada yapay zekanın geleceği için yeni bir başlangıcın habercisi.

ClickUp ile liderliğe hazır mısınız?

AI ve potansiyel müşteri oluşturma, birbirleri için yaratılmış bir ikilidir.

AI, potansiyel müşteri oluşturma faaliyetlerini daha hedefli, veri odaklı ve otomatik hale getirerek güçlendirecektir. Bu, pazarlamacıların potansiyel müşterileri beslemek, ilişkiler kurmak ve potansiyel müşterileri satışa hazır hale getirmek gibi daha değer odaklı görevleri yerine getirmelerine olanak tanıyacaktır. AI'nın potansiyel müşteri oluşturma çabalarına getirdiği çok yönlülük bir başka artıdır.

ClickUp gibi yapay zeka destekli proje yönetimi araçlarıyla, tüm potansiyel müşteri bilgilerinizi görüntülemek, izlemek ve yönetmek için merkezi bir hub elde edersiniz. Daha fazlasını keşfetmek için şimdi ücretsiz kaydolun!