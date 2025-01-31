2023 için Satış Takımları için En İyi 10 AI Aracı

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi dev bir adım attı. AI teknolojisi bir zamanlar güvenilmez bir yardım kaynağı gibi görünüyordu, ancak artık satış temsilcilerinin görevleri otomatikleştirmesi, değerli içgörüler elde etmesi ve daha iyi sonuçlar elde etmesi için güçlü bir yol haline geldi.
Günümüzde yapay zeka satış asistanları konusunda sıkıntı yok, ancak hangilerine yatırım yapmaya değer? 2023'te takımlar için en iyi yapay zeka satış araçları hakkında bu uzman kılavuzunu hazırlamak için araştırmalarımızı tamamladık.
Hadi başlayalım.
Satış için AI araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Tüm AI satış araçları aynı şekilde oluşturulmamıştır. Bazıları büyük kurumsal şirketler için tasarlanırken, diğerleri yeni kurulan girişimler için daha uygundur. Bazı araçlar satış süreci yönetimi ve performansına odaklanırken, diğerleri ChatGPT'yi kullanarak satış e-postalarının hazırlanmasını kolaylaştırır.
Farklı AI satış araçlarını değerlendirirken şunları göz önünde bulundurun:
- Özellikler: İhtiyacınız olan özelliklere sahip mi? Benzersiz bir şey sunuyor mu?
- Kullanım kolaylığı: AI satış aracı kullanımı kolay mı? Öğrenme eğrisi dik mi?
- Fiyatlandırma: Satış aracı uygun fiyatlı mı?
- Sözleşme: Aylık sözleşme yapabilir misiniz yoksa yıllık sözleşmeye bağlı mısınız?
- Uyumluluk: Araç, mevcut koleksiyonunuzla entegre edilebilir mi?
- Ölçeklendirme: Araç, büyüdükçe sizinle birlikte ölçeklenebilir mi?
- Müşteri hizmetleri: Aracın müşteri desteği yüksek puan alıyor mu?
Böylece, ihtiyaçlarınızı gerçekten karşılayan satış uygulamalarının bir kısa listesini oluşturabilirsiniz. Ardından, bunlardan birkaçını test edin ve ücretsiz denemelerden ve ücretsiz planlardan yararlanarak nasıl çalıştıklarını deneyimleyin. Kısa sürede, satış hedeflerinize, satış OKR'lerinize ve çalışma tarzınıza en uygun en iyi satış araçlarından oluşan bir araç kutusu sahibi olacaksınız. 🧰
2023'te Satış Ekip
Piyasada çok sayıda AI satış aracı olduğundan, hangisini önce dikkate alacağınızı bilmek zor olabilir. Satış ekipleri için en iyi AI araçlarının listesine göz atın ve satış müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerinden AI sanal asistanlara kadar her amaca uygun bir araç keşfedin.
1. ClickUp
Her şeyi tek bir yerde sunan AI satış asistanı araçları söz konusu olduğunda, ClickUp en iyi seçenektir. ClickUp'ın satış özellikleri, tüm operasyonunuzu tek bir merkezden yürütebilmenizi sağlar.
CRM, potansiyel müşteri izleme, satış boru hattı yönetimi, anlaşma işbirliği, müşteri kazanımı ve daha fazlasıyla satış operasyonlarınızı baştan sona halledin. Tüm bunları, verimlilik ve proje yönetimi merkezi olan ClickUp içinde yapabilirsiniz.
ClickUp AI ile satış ekibinizin iş akışlarını basitleştirin. AI destekli aracımız, anında oluşturulan özetler ve eylem öğeleriyle zaman kazandırır. AI yazma aracımızla daha etkili satış e-postaları yazın ve AI zekamızı kullanarak bir sonraki satış kampanyanız için yeni fikirler üretin. ✨
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Tüm satış huninizi ve süreçlerinizi kullanımı kolay tek bir platforma taşıyın
- ClickUp Otomasyonlarını kullanarak zaman alan tekrarlayan görevlerde yardımcı olun ve satış döngüsü sürecinize göre görevleri otomatik olarak atayın
- Durum güncellemelerini tetikleyin ve satış ekibinize bir sonraki adımda nelere odaklanmaları gerektiğini bildirin
- Kişisel ve takımınızın yapılacaklar listesini düzenleyin ve yerleşik görevlerle verimliliğinizi koruyun
- Satış takımınızı ve kaynaklarınızı yönetin
- ClickUp Formları ile yanıtları toplayın ve potansiyel müşterileri değerlendirin
- Satış yöneticileri, tüm satış süreçlerini görselleştirebilir, satış temsilcilerini denetleyebilir ve potansiyel müşterileri tek bir yerden, Pano görünümü, Tablo görünümü ve Liste görünümü gibi çeşitli görünüm türlerinde izleyebilir
- Renk kodları, özel durumlar, çoklu görünümler ve daha fazlasıyla deneyiminizi özelleştirin
- ClickUp görevlerini kullanarak düzenli kalın ve gerçek zamanlı yorumlar ve yerleşik Sohbet özelliği ile bir takım olarak işbirliği içinde çalışın
- Satış raporu şablonları ve teklif şablonlarıyla süreçlerinizi kolaylaştırın
ClickUp sınırlamaları:
- ClickUp AI nispeten yeni bir araç olduğundan, zamanla ek özellikler eklenecektir
- Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle, bazı kullanıcıların özellikleri tam olarak kullanabilmesi biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri:
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)
2. 6sense
6sense Revenue AI™ for Sales, potansiyel müşteriler hakkında tek bir yerden bilgi almak isteyen satış ekipleri için yazılım şirketinin sunduğu bir çözümdür. B2B satış istihbarat platformu, AI makine öğrenimini kullanarak iş akışlarını kolaylaştırır, satış fırsatlarını ortaya çıkarır ve veri içgörülerini kullanarak hangi hesapların öncelikli olarak takip edileceğini belirler. ▶️
6sense'in en iyi özellikleri:
- Satın alma niyeti sinyallerine göre hesaplara öncelik verin
- Yüksek kaliteli hesap verileri
- Verileri ilgili gruplara ayırma fırsatı
6sense sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, seçkin birkaç sistem dışında CRM sistemleriyle entegrasyonun zor olabileceğini bildiriyor
- Bazı kullanıcılar, platformun kullanımının yavaş olduğunu ve kullanıcı deneyimini etkilediğini bahsetmektedir
6sense fiyatlandırması:
- Ücretsiz
- Takım: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Büyüme: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
6sense puanları ve incelemeleri:
- G2: 4,5/5 (100'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
3. Pipedrive
Pipedrive, satış profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış bir CRM platformudur. Takım üyelerinin tüm satış süreçlerini görselleştirmelerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır. Potansiyel müşterileri segmentlere ayırın, önceki müşteri etkileşimlerini görün, web formlarını kullanarak nitelikli potansiyel müşteriler oluşturun ve satış tahminlerini görün. Pipedrive'ın yapay zeka satış asistanı aracından yararlanarak satış verimliliğini artırın ve daha stratejik kararlar alın.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri:
- Potansiyel müşterileri takip etmek için kolayca hatırlatıcılar ayarlayın
- Satış kampanyalarınıza uyacak şekilde satış süreçlerini özelleştirin
- Bir sonraki adımları size söyleyen yerleşik AI satış asistanı
Pipedrive sınırlamaları:
- Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için kurulum ve ilk deneyim biraz zor olabilir
- Bazı kullanıcılar, veri girişi sürecinin tekrarlayıcı olabileceğini bildiriyor
Pipedrive fiyatlandırması:
- Temel: Kullanıcı başına aylık 14,90 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 27,90 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49/90 dolar
- Güç: Kullanıcı başına aylık 64,90 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $
Pipedrive puanları ve incelemeleri:
- G2: 4,2/5 (1.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla inceleme)
4. Outplay
Outplay, dış satış aramaları, e-postalar ve SMS ile ulaşım yoluyla başarı elde etmek isteyen takımlar için yapay zeka destekli bir satış etkileşim aracıdır. Platform, konuşma zekası, satış otomasyonu, çok kanallı erişim, satış analitiği ve potansiyel müşteri izleme özelliklerini tek bir yerde sunar. 📞
En iyi özellikleri keşfedin:
- Önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir şablonları kullanarak e-postaları ve SMS'leri hızlıca gönderin
- Toplu düzenleme özellikleriyle hızlı güncellemeler yapın
- Önde gelen satış CRM araçlarıyla entegre olarak ilerleme hakkında üst düzey bir genel bakış sunar
Sınırları aşın:
- Bazı kullanıcılar, yazılımın daha ayrıntılı analiz ve raporlama özelliklerine sahip olmasını istiyor
- Bazı kullanıcılar, platforma geçerken öğrenme eğrisinin dik olabileceğini söylüyor
Outplay fiyatlandırması:
- Ücretsiz
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 79 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Outplay puanları ve incelemeleri:
- G2: 4,5/5 (200'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
5. Sorunsuz AI
Sorunsuz AI satış yazılımı, modern satış ekiplerine doğru kişilere telefon görüşmeleri ve tanıtımlar yapmaya başlamak için ihtiyaç duydukları verileri sağlar. Bu satış yazılımı aracı, doğrulanmış e-posta adresleri, cep telefonu numaraları ve anahtar hesap sahipleri için doğrudan arama numaraları sağlar. Satış geliştirme temsilcileri bunu kullanarak manuel aramalarda zaman kazanabilir ve doğru kişilere ulaşarak sonuçları iyileştirebilir. 👤
Seamless AI'nın en iyi özellikleri:
- Yüksek kaliteli iletişim bilgilerinin bulunduğu geniş veritabanı
- Arama ve filtreleme özellikleriyle satış kampanyanız için ilgili potansiyel müşterileri bulun
- Verileri doğrudan CRM sisteminize aktararak zaman kazanın
Seamless AI sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, verilerin bazen istedikleri kadar doğru olmadığını ve ek doğrulama adımları gerektirdiğini bildiriyor
- Bazı kullanıcılar yerleşik oyunlaştırma özelliğini beğenirken, diğer kullanıcılar bu özelliği kapatma seçeneğinin olmasını ister
Sorunsuz AI fiyatlandırma:
- Ücretsiz
- Temel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Sorunsuz AI derecelendirmeleri ve incelemeleri:
- G2: 4,2/5 (1.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 3,8/5 (100'den fazla inceleme)
6. Drift
Drift, yapay zeka destekli akıllı konuşma tabanlı satış ve müşteri etkileşim platformudur. Bu satış yazılımı ve sohbet robotu aracı, satış temsilcilerinin etkileşim puanları, geçmiş satış performansı ve satın alma sinyalleri gibi özellikler aracılığıyla müşterilere öncelik vermelerine ve müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine olanak tanır. Etkileşimlerle ilgili gerçek zamanlı bildirimler alın ve potansiyel müşteriler web sitenizi gezerken onlarla canlı sohbet edin. 🤖
Drift'in en iyi özellikleri:
- Canlı sohbet ile doğrudan web sitenizden potansiyel müşteriler oluşturun
- İçgörülerden yararlanarak potansiyel müşteriler en fazla faiz duydukları anda onlarla iletişime geçin
- İlerlemenizi takip edin ve satış etkileşimlerinizin başarısını analiz edin
Drift sınırlamaları:
- Drift'in fiyatlandırma yapısı, bütçesi kısıtlı satış takımlarının erişemeyeceği bir seviyede
- Bazı kullanıcılar, müşterilerin yapay zeka destekli sohbet ile etkileşim kurmak istemediğini fark etti
Drift fiyatlandırması:
- Premium: 2.500 $/ay
- Gelişmiş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Drift puanları ve incelemeleri:
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla inceleme)
7. LeadIQ
LeadIQ, satış profesyonellerinin kaliteli potansiyel müşterilerle toplantılar planlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir satış potansiyel müşteri bulma platformudur. Potansiyel müşteri verilerini keşfedin, satış tetikleyicilerini izleyin ve toplantı oranlarınızı artırmak için kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun. 📈
LeadIQ'nun en iyi özellikleri:
- Verilerle zenginleştirilmiş kişi profilleriyle hızlıca satış listeleri oluşturun
- Yerleşik veri doğrulama özelliği ile verilerinizin doğruluğunu kontrol edin
- LinkedIn'den LeadIQ'ya potansiyel müşteri bulmak için veri aktarın
LeadIQ sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, müşteri verilerini toplu olarak dışa aktarma seçeneğinin olmasını istiyor
- Bazı kullanıcılar, potansiyel müşteri kalitesinin bekledikleri kadar yüksek olmadığını bildiriyor
LeadIQ fiyatlandırması:
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 79 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
LeadIQ derecelendirmeleri ve incelemeleri:
- G2: 4,3/5 (300'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,4/5 (20'den fazla inceleme)
8. Apollo
Apollo, satış ekibinizin eline iletişim verilerini sunan uçtan uca bir AI satış yazılımı aracıdır. Verileri bulun, potansiyel müşterilerinize erişim kampanyaları yürütün ve etkileşim iş akışlarını kullanarak deneyimi kolaylaştırın ve daha fazla anlaşma kapatın. 🤝
Apollo'nun en iyi özellikleri:
- Kaynak iletişim verilerini alın ve hedef kitleye ulaşmak için kategorilere ayırın
- E-posta kampanyalarından gelen yanıtları, geri dönüşleri ve abonelik iptal taleplerini izleyin
- Kesintisiz ve akıcı iş akışları için bir satış CRM aracıyla entegre edin
Apollo sınırlamaları:
- Otomatik raporlar, teslim edilmeyen e-postalar ile yanıtlanan e-postaları ayırt etmiyor, bazı kullanıcılar diyor
- Bazı kullanıcılar, dışa aktarma ve e-posta gönderme sınırlarının kısıtlayıcı olduğunu bildiriyor
Apollo fiyatlandırması:
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 79 $
- Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 99 $
Apollo puanları ve incelemeleri:
- G2: 4,8/5 (5.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,6/5 (300'den fazla inceleme)
9. Warmer
Warmer, yapay zeka destekli bir e-posta yazma aracıdır. Satış ve pazarlama ekipleri, e-posta hedefinizi ve potansiyel müşterilerinizin veri içgörülerini dikkate alan yapay zeka destekli bir süreç sayesinde Warmer'ı kullanarak potansiyel müşterilere hızlı bir şekilde kişiselleştirilmiş sıcak veya soğuk e-postalar oluşturabilir ve gönderebilir. ✉️
Warmer'ın en iyi özellikleri:
- Kişiselleştirilmiş e-postaları daha hızlı gönderin
- Son derece kişisel bir his veren AI tarafından yazılmış e-postalar
- Potansiyel müşterilerinizin web sitesinden veya LinkedIn profilinden veri içgörüleri elde edin
Warmer sınırlamaları:
- Warmer, e-posta kişiselleştirmeye odaklanır, bu nedenle daha genel bir AI yazma aracı isteyen kullanıcılar başka bir aracı tercih edebilir
- Bazı kullanıcılar, kredi tabanlı sisteme kıyasla aylık fiyatlandırma modelini tercih edebilir
Daha sıcak fiyatlandırma:
- Ücretsiz
- Ücretli planlar mevcuttur
Daha olumlu puanlar ve yorumlar:
- G2: Yok
- Capterra: Yok
10. Freshsales
Freshsales, yazılım şirketi Freshworks'ün bir satış gücü aracıdır. Bu platform, satış ekiplerine daha fazla anlaşmayı daha hızlı kapatma ve genel olarak daha tutarlı satışlar elde etme araçları sağlayan uçtan uca bir çözümdür. Anahtar özellikleri arasında müşteri içgörüleri ve bağlam, çok kanallı erişim, satış otomasyon araçları ve Freddy AI satış asistanı ile iletişim puanlaması bulunur. ⚒️
Freshsales'ın en iyi özellikleri:
- AI destekli algoritmalar ve içgörülere dayalı potansiyel müşteri puanlama
- Satış yönetiminizi, iletişim veritabanınızı ve e-posta pazarlamanızı tek bir yerde birleştirin
- Önceden oluşturulmuş satış e-posta şablonlarıyla iş akışlarını basitleştirin
Freshsales sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, satış faaliyetleri için daha fazla otomasyon özelliği olmasını istiyor
- Bazı kullanıcılar, CRM verilerini bulmanın ve dışa aktarmanın zor olduğunu bildiriyor
Freshsales fiyatlandırması:
- Ücretsiz
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 $
Freshsales puanları ve incelemeleri:
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (500'den fazla inceleme)
Bu Satış AI Araçlarıyla Daha Fazla Başarı Elderebilirsiniz
Piyasada sayısız AI satış asistanı aracı bulunmaktadır, ancak satış yöneticileri için bunlardan sadece bazıları yatırım yapmaya değer. Bu kılavuzu kullanarak, potansiyel müşteri oluşturmayı artırmak ve veriye dayalı içgörülere erişerek daha fazla satış işlemi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz AI satış araçlarını bulun.
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