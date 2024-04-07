Notion Vs Evernote – 2025'te Hangi Not Alma Aracı Daha İyi?

Notion mu Evernote mi, hangisini seçersiniz?

Toplantı notları, hatırlatıcılar veya iş arkadaşınızın size verdiği hızlı ramen tarifi gibi notlar 🗒️ günlük hayatınızın bir parçasıdır.

Not almak da çok kolay!

Ne değildir size tam olarak uyan mükemmel bir not alma uygulamasını keşfetmektir. 😒

Endişelenmeyin. Biz size yardımcı olacağız.

Notion ve Evernote'u karşılaştırarak doğru not alma uygulamasını seçmenize yardımcı olacağız ve hatta her ikisine de harika bir alternatif sunacağız.

Notion ve Evernote arasındaki temel fark, Evernote'un kullanıcıların dosyalarını tek bir araçta düzenli tutmalarına olanak tanıyan bir not alma aracı olması, Notion'un ise notlarınızı ve işlerinizi tek bir alanda tutmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımı olmasıdır.

Bu makalede, Notion ve Evernote'u birbirinden ayıran tüm ayrıntılara değineceğiz.

Notion nedir?

Notion aracılığıyla

Notion, oldukça basit bir kullanıcı arayüzüne sahip bir not alma uygulamasıdır. Sıradan bir not uygulaması gibi dijital notlar almanıza yardımcı olmasının yanı sıra, biraz proje ve görev yönetimi de yapabilirsiniz.

Notion'un Anahtar Özellikleri

Şablonlar

Kod blokları

Panolar

Gerçek zamanlı işbirliği

Notion Fiyatlandırma

Kişisel plan (ücretsiz) : cihaz senkronizasyonu, beş misafire kadar paylaşım ve sınırsız sayfa

Kişisel pro (aylık 4 $) : sınırsız misafir ve sınırsız dosya yükleme ve sürüm geçmişi

Takım (aylık 8 $/kullanıcı): sınırsız takım üyesi, gelişmiş izinler ve ortak çalışma alanı

Evernote nedir?

Evernote aracılığıyla

Evernote uygulaması uzun süredir piyasada ve Apple Notes ve Google Keep gibi yeni not uygulamalarına sürekli rekabet ediyor.

Evernote, en iyi not alma uygulamalarından biri olmakla kalmayıp, artık görev yönetimi dünyasına da adım atıyor.

Tipik bir Evernote kullanıcısı, günlük notlar, hatırlatıcılar ve hatta madde imli günlükler oluşturmak gibi çeşitli nedenlerle bu aracı kullanır.

Evernote'un Anahtar Özellikleri

Web Clipper

PDF'lerde ve belgelerde metin arama

Belge tarama

Sesli notlar

Evernote Fiyatlandırma

Temel (ücretsiz) : zengin biçimlendirme, web kesici ve iki cihaza kadar senkronizasyon

Premium (7,99 $/ay) : PDF açıklamaları, çevrimdışı notlar ve : PDF açıklamaları, çevrimdışı notlar ve özel Evernote şablonları oluşturma

İş (aylık 14,99 $/kullanıcı): takım etkinlik geçmişi, paylaşılan alanlarda işbirliği ve takım yönetimi

Evernote ve Notion Özellikleri Karşılaştırması

AI Yetenekleri

Notion

Notion'un yapay zeka yetenekleri, kullanıcılarının verimliliğini ve organizasyonunu geliştirmek için tasarlanmıştır. En öne çıkan özelliklerinden biri, görüntülerden ve belgelerden bilgiyi çıkarabilen ve etiketleyebilen makine öğrenimi algoritmalarıdır.

Bir kullanıcı bir resim veya belge yüklediğinde, Notion'un yapay zekası tarih, isim ve konum gibi önemli bilgileri otomatik olarak tanımlayabilir ve ardından verileri tablo biçiminde düzenleyebilir. Bu, karmaşık bilgileri yönetmeyi ve takip etmeyi kolaylaştırır.

Evernote

Evernote'un AI Not Temizleme özelliği, notları daha düzenli hale getirmek ve bulmayı kolaylaştırmak için makine öğrenimini kullanarak notları analiz eden ve kategorize eden bir özelliktir.

Evernote'un AI Not Temizleme özelliği, kullanıcıların notlarını düzenli tutmalarına ve görevlerini takip etmelerine yardımcı olur.

Depolama

Notion

Notion bu konuda öne çıkıyor.

Takım planlarının deneme sürümleri hariç, hiçbir planlarında depolama sınırı yoktur.

Ancak dosya yükleme sınırı vardır.

Evernote

Evernote ise temel planında aylık 60 MB'lık bir depolama sınırına sahiptir.

Daha fazla depolama alanı için çok fazla para ödemeniz gerekecektir.

Dosya boyutu

Notion

Notion, ücretsiz planında 5 MB dosya boyutu sınırı vardır. Bu, piyasadaki diğer seçeneklere kıyasla çok azdır.

Ancak, daha fazlasına ihtiyacınız varsa, ücretli plana geçmeniz veya alan açmak için öğeleri silmeniz gerekir. Bir seçenek paranızı alır, diğeri ise zamanınızı boşa harcar.

Evernote

Evernote bu durumda biraz daha cömert. Uygulama, 25 MB'a kadar boyutlu notları ücretsiz olarak eklemenize izin verir.

Peki bu sizin için yeterli mi?

Notlarınız sadece düz metin içeriyorsa, elbette.

Peki ya resimler ve diğer multimedya içerikleri?

Karar vermek zor olacak!

Entegrasyonlar

Notion ve Evernote arasındaki temel fark, entegrasyon yetenekleridir. Evernote, Gmail gibi yaygın araçların çoğuyla entegre olurken, Notion en temel entegrasyonlardan yoksundur.

Notion

Entegrasyon, ne yazık ki Notion'un en büyük zayıflığıdır.

Gmail, Microsoft Outlook ve Zoom gibi diğer araçların çoğuyla doğrudan entegrasyonları olmadığı için entegrasyonlarınız için Zapier veya Automate'e güvenmeniz gerekebilir.

Bu can sıkıcı olabilir, çünkü tercih ettiğiniz uygulamalarla entegrasyon için yardıma ihtiyaç duymayan çok daha iyi alternatifler var.

Evernote

Evernote, entegrasyonlar konusunda büyük bir adım önde.

En popüler araçlardan bazılarını Evernote ile kolayca entegre edebilirsiniz, örneğin:

Gmail

Google Drive

Salesforce

Slack

Outlook

Arama Fonksiyonu

Notion

Notion'da, hızlı arama fonksiyonunu kullanarak notları arayabilirsiniz. Bunu yapmak için, aradığınız anahtar kelimeleri yazmanız gerekir.

Ardından, tercihlerinize göre aramalarınızı sıralayabilirsiniz.

Sıralama seçeneklerinden bazıları şunlardır:

Oluşturuldu: haberler ilk

Oluşturulma tarihi: en eskiden en yeniye

En uygun seçenekler

Evernote

Evernote, arama fonksiyonuyla biraz daha gelişmiştir. Bu verimlilik uygulamasında hızlı arama yapmanın birçok yolu vardır:

Açıklayıcı aramayı kullanın ve "resimli notlar" veya "bütçeli notlar" gibi bir şey yazın

Belirli bir not defterinde arama yapmak için notebook:not defterinin adını girin

Arama çubuğunu tekrar tekrar kullanmak yerine, hızlı bulmak için kaydedilmiş bir arama oluşturun

Evernote ve Notion: Hangisi Daha İyi?

Notion ve Evernote, notları, görevleri ve projeleri yönetmek için harika seçeneklerdir. Ancak, her biri farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan kendine özgü özelliklere sahiptir.

Notion, farklı türdeki verileri tek bir yerde düzenleyip yönetebilme özelliğine sahip, özelleştirilebilir bir çalışma alanı tercih edenler için harika bir seçenektir. Bu özelliği, Notion'u proje yönetimi, not alma ve hatta kişisel günlük tutma için ideal hale getirir. Ayrıca, Notion'un şablon özelliği, kullanıma başlamayı ve farklı türde sayfaları hızlıca oluşturmayı kolaylaştırır.

Öte yandan, Evernote, basitlik ve kullanım kolaylığını ön planda tutan kullanıcılar için harika bir seçenektir. Evernote'un ana odak noktası, notlar ve görevler oluşturmak ve bunları düzenlemektir. Kullanıcıların anahtar kelimelere veya etiketlere göre notları kolayca bulmasını sağlayan güçlü bir arama özelliğine sahiptir. Bu, araştırma ve fikirleri takip etmek için harika bir seçimdir.

Sonuç olarak, Notion ve Evernote arasında seçim yapmak kişisel tercihinize ve yapacağınız işin türüne bağlıdır.

Özelleştirme ve esnekliğe değer veriyorsanız, Notion sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Basitlik ve kullanım kolaylığını tercih ediyorsanız, Evernote daha iyi bir seçim olabilir. Her ikisi de harika seçeneklerdir ve hangisinin size en uygun olduğunu görmek için ikisini de denemeye değer.

Reddit'te Notion ve Evernote karşılaştırması

Reddit'e giderek insanların Evernote ve Notion hakkında ne düşündüğünü araştırdık. Reddit'te Notion ve Evernote'u aradığınızda, birçok kullanıcı Notion'un daha geniş ve daha kullanışlı bir özellik seçimine sahip olduğu konusunda hemfikir:

"Notion, Evernote'un notların düzenlenmesi ve organize edilmesi konusunda yapmasını istediğim her şeyi yapıyor. Ayrıca işbirliği konusunda da çok daha iyi. İşletmem, çekirdek takımın tüm stratejik planlamaları için Notion'u kullanıyor. "

Diğer Reddit kullanıcıları, dijital dosya dolabı arıyorsanız Evernote'un daha iyi bir seçenek olduğunu belirtiyor:

"Evernote, evrensel arşivleme için hala en iyi dijital dosya dolabıdır ve kişisel ş akışında kendine yer bulmuştur."

Notion ve Evernote'a alternatif mi arıyorsunuz? ClickUp ile tanışın

En iyi uygulama, size veya kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun olan uygulamadır.

Ve bu uygulama ClickUp.

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi araçlarından biridir.

Evernote'tan çok daha uygun fiyatlı ve Notion'dan daha iyi not alma özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracıdır.

İşte sizi etkileyecek bazı anahtar özellikleri:

1. ClickUp Not Defteri

ClickUp'ın Not Defteri'ni kullanarak istediğiniz kadar not oluşturabilirsiniz.

Fikirlerinizi sınırlayacak hiçbir şey yok.

ClickUp'ın Zengin Metin Düzenleme özelliği, başlık, italik yazı tipi, sayısal listeler, kod parçacıkları ve daha fazlasını ekleme olanağı sunar.

Ama Not Defterimizin en harika özellikleri şunlar:

Notlarınızı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey:

Notun içindeki + işaretine veya not seçeneklerine tıklayın

Ayarlamalar yapmak için bir liste seçin

ClickUp'ta notları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürme

Hepsi bu kadar. Notunuz artık sizin ve takımınızın üzerinde çalışabileceği bir görev haline geldi!

2. ClickUp Belgeleri

Bazen notlar yeterli olmaz.

İşte o zaman ClickUp'ın Belgeleri'ne başvurabilirsiniz.

Bilgi tabanı veya wiki bölümü oluşturmak için buraya gidin. Paylaşım bağlantısını kullanarak, istediğiniz kişiyle gizli veya herkese açık olarak paylaşın.

Ayrıca, Bu sayfayı koru seçeneğini etkinleştirerek belgelerinizi istenmeyen düzenlemelerden koruyabilir ve hedef kitleniz için bağlam ekleyebilirsiniz.

Belgeleriniz Google ve diğer arama motorları tarafından indekslenebilir.

Belgeler'de istediğiniz kadar sayfa ekleyebilirsiniz.

Sayfaları "iç içe yerleştirerek" mevcut bir sayfa (ana sayfa) içinde sayfalar oluşturabilirsiniz.

İşinizi kolaylaştırmak için ClickUp, belge şablonları oluşturmanıza da olanak tanır. Böylece, aynı belgeleri tekrar tekrar oluşturmak yerine zaman kazanabilirsiniz.

Ayrıca, şu biçimlendirme özellikleriyle belgelerinizin mükemmel bir görünüme ve stile sahip olmasını sağlayabilirsiniz:

Belge Stili: Belgenizi ve işinizi en iyi şekilde temsil eden stili seçin: Bilgi tabanlı stil, Klasik stil veya Blog stili

Kapak Resmi: galeriden, masaüstünüzden, bir bağlantıdan veya Unsplash kitaplığından bir kapak resmi ekleyin

Alt başlık: izleyicileriniz için daha fazla netlik sağlamak amacıyla bağlam bilgisi içeren bir alt başlık ekleyin

Annotasyon uygulamaları aramanıza da gerek yok, çünkü ClickUp'ta PDF annotasyonu da var!

ClickUp'ın yapay zeka destekli yazma asistanı, çeşitli sektörlerdeki birçok departman tarafından işleri ileriye taşıyan ilgi çekici içerikler oluşturmak için kullanılan bir yapay zeka aracıdır. Platform, yapay zekanın gücünü kullanarak yazma sürecini kolaylaştırır ve geliştirir, takımların işbirliği yapmasını ve hedef kitlesine hitap eden yüksek kaliteli içerikler üretmesini kolaylaştırır.

ClickUp'ın yazma asistanı ile kullanıcılar şunları yapabilir:

Notları saniyeler içinde özetleyin

Eylem öğeleri oluşturun

Notları biçimlendirin

ClickUp, Zihin Haritaları ile fikirlerinize yer açarak yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarın.

Görev modunu kullanarak projeler, görevler ve konseptler oluşturun ve düzenleyin. Ya da Görevler modunu kullanarak görevlerle herhangi bir bağlantı kurmadan beyin fırtınası yapın.

Boş Modda zihin haritası oluşturma

ClickUp: Evenote ve Notion Tartışmasının Cevabı

Notion ve Evernote'un standart not alma için en tanınmış uygulamalardan bazıları olduğu şüphe götürmez.

Ancak bunların da sınırları vardır.

Fiyatlandırma veya sınırlı depolama alanı olsun, seçim yapmak zor.

Aslında ihtiyacınız olan şey, Evernote ve Notion'un sunduğu her şeyi ve daha fazlasını sunan bir araçtır.

Neyse ki, ClickUp tam da bu noktada devreye giriyor.

Proje yöneticiniz, not alıcınız, görev takipçiniz, belge yöneticiniz, hatırlatıcı aracınız ve çok daha fazlası olabilecek nihai verimlilik aracıdır.

Tam bir paket gibi mi geliyor?

Hemen bugün ClickUp'ı ücretsiz edinin ve not almayı kolay, eğlenceli ve anlamlı hale getirin.

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