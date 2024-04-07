Evernote ve Google Dokümanlar Karşılaştırması (Özellikler, Fiyatlandırma)

Çok önemli bir toplantıdan önce anahtar bilgileri yapışkan bir nota yazıp sonra onu kaybedene kadar acıyı bilemezsiniz. 😫

Hepimizin yaşadığı bir sorun, değil mi?

Muhtemelen en iyi not alma uygulamasını bulmak için arayışa girmenizin nedeni budur.

Artık başka yere bakmanıza gerek yok.

Evernote ve Google Dokümanlar'ı başa baş bir karşılaştırma ile size bir avantaj sağlıyoruz.

Evet, Microsoft OneNote, Dropbox Paper, Microsoft Word ve Apple Notes gibi başka not uygulamaları da vardır.

Ancak, Evernote ve Google Dokümanlar bu alanda lider konumdadır ve çok geniş bir kullanıcı tabanına sahiptir. Bu nedenle, birbirleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını incelemekle başlamak iyi bir fikir olabilir.

Bu makalede, Evernote mi yoksa Google Dokümanlar mı not alma alanında krallığa ulaşacak, öğreneceğiz! 👑

Ayrıca, bugün deneyebileceğiniz güçlü bir Google Dokümanlar ve Evernote alternatifi de önereceğiz.

Hadi başlayalım.

Not: Öncelikle, Evernote ve Google Dokümanlar'ın anahtar özelliklerini inceleyerek her bir aracın neler sunduğunu açıklayacağız. İhtiyacınız olan tek şey buysa, doğrudan karşılaştırmaya geçebilirsiniz.

Evernote nedir?

evernote aracılığıyla

evernote aracılığıyla

Evernote ile fikirlerinizi kaydedebilir, hızlı notlar oluşturabilir ve hareket halindeyken notlarınızı arayabilirsiniz. Not alma konusunda bir ağır sıklet olduğunu söylemek yanlış olmaz! 💪

Evernote'un bazı anahtar özellikleri şunlardır:

1. Web kesici

Şunu merak ediyor olmalısınız: Web kesici oldukça standart bir özellik değil mi?

Evet.

Evernote'un web kesici özelliği, web sayfalarını, makaleleri ve PDF dosyalarını kesebilir. Bu araç, sayfanın tamamını veya sadece istediğiniz bölümleri de yakalayabilir.

Harika. Evernote'un web kesici özelliğinin benzersiz yanı nedir? 🤔

Dikkatinizi dağıtan reklamlar ve kenar çubukları olmadan ekran görüntüsü almanızı sağlar.

Ekran görüntülerinizde artık can sıkıcı hedefli reklamlar yok!

Web kesici, web'de gördüklerinizi Evernote hesabınıza kaydetmenizi sağlayan bir tarayıcı uzantısına (Chrome, Safari, Firefox ve daha fazlası) da sahiptir.

2. Arama fonksiyonu

Yapışkan notların aksine, not alma uygulaması tüm notlarınızı kaydedebilir.

Peki, ihtiyacınız olan notu doğru zamanda bulamazsanız ne yapacaksınız?

Endişelenmeyin. Evernote, notlarınızı bulmak için Indiana Jones tarzı bir maceraya atılmamanızı sağlar.

Paramount Pictures, GIPHY aracılığıyla

Evernote notlarını şu şekilde arayabilirsiniz:

Anahtar kelime

Nerede ve ne zaman oluşturuldu

PDF, görüntü dosyası ve ses dosyası gibi medya ek dosyaları

Bir notla ilişkili veya etiketlenmiş kişiler

3. Sesli notlar

Önemli bir etkinlik sırasında toplantı notları yazmak istemiyor musunuz?

Endişelenmeyin. Ses kayıtlarını doğrudan Evernote'a kaydedip saklayabilirsiniz.

Ücretsiz sürümü, not başına 25 MB'a kadar dosya boyutu kaydetmenize olanak tanır. Ücretli sürümlerde, not başına 200 MB'a kadar kayıt yapabilirsiniz.

Evernote'un anahtar özelliklerini inceledik. Şimdi Google Dokümanlar'ın neler sunduğuna bakalım.

Google Dokümanlar nedir?

google Dokümanlar aracılığıyla

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar, not alma aracı olarak da fonksiyon gören bir çevrimiçi belge işlemcisidir.

Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olan Google Dokümanlar, diğer kişilerle gerçek zamanlı olarak Google dokümanları oluşturmanıza ve biçimlendirmenize olanak tanır.

Bu, kafa karıştırıcı e-posta konuları ve stresli takım etkileşimlerine veda edebileceğiniz anlamına gelir. 👋

Google Dokümanlar'ın bazı özelliklerine göz atalım:

1. Sürüm geçmişi

Büyük projeler üzerinde veya bir takımla çalışırken, önemli belgelerde yapılan düzenlemeleri takip etmek çok önemlidir.

Neden?

Takımınızı işlerinden sorumlu tutmak veya gelecekte düzenlemelere geri dönmek isteyebilirsiniz.

Google Dokümanlar ile, bir belgenin sürüm geçmişini görüntülemek için tek bir tıklama yeterlidir.

Düzenlemeleri kimin ve ne zaman yaptığını görebilirsiniz. Gerekirse, Google dokümanının eski bir sürümünü de geri yükleyebilirsiniz.

2. Eklentiler

Google Dokümanlar, düzenleme, vurgulama, proje yönetimi vb. için sınırlı işlevselliğe sahip olabilir.

Ancak bu dezavantajın bir çözümü var.

Google Dokümanlar'ın işlevselliğini, eklenti menüsüne üçüncü taraf bir uygulama ekleyerek genişletebilirsiniz.

Popüler eklentilerden bazıları Grammarly, Doc Builder, Mail Merge, Code Blocks vb.

3. Sesle yazma

Her zamanki iş gününüz böyle mi geçiyor? 👇

Columbia Pictures via GIPHY

Not oluşturmak yorucu olabilir ve uzun süre klavye kullanmak parmaklarınızı çok ağrıtabilir. 😰

Neyse ki, aracın sesle yazma özelliğini kullanarak sesli notlarınızı metne dönüştürebilirsiniz.

Ayrıca, sesli komutları kullanarak gelişmiş düzenlemeler yapabilirsiniz.

Tek ihtiyacınız olan, dahili mikrofonlu bir cihaz ve hazırsınız! 🎤

Not alma efsanelerinin anahtar özelliklerini ele aldığımıza göre, not alma krallığının kimin elinde olduğunu merak ediyor olmalısınız.

Bu savaşın galibini belirlemek için ayrıntılı bir karşılaştırma yapmak adil olacaktır.

Evernote ve Google Dokümanlar

Evernote ve Google Dokümanlar'ın birbirinden farklarını görelim:

1. İşbirliği

Not alma araçlarınız, notlarınızı hızlı bir şekilde paylaşmanıza ve takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenlemenize olanak sağlamalıdır.

A. Evernote

Evernote, e-posta davetiyesi yoluyla takımınızdaki herkesle notlarınızı paylaşmanıza olanak tanır.

Ancak, takımınızla aynı anda bir not üzerinde çalışmanıza olanak tanıyan işbirliği özellikleri yoktur.

İki kişinin aynı anda yeni bir not üzerinde çalıştığını varsayalım. Sonra ne olur?

Evernote, notun iki farklı kopyasını oluşturur! 🤦

Bir şey kesin. Evernote'un ortak notlar için özelliklerinin eksikliği, en iyi not alma aracı olma şansını engelliyor.

B. Google Dokümanlar

Google Dokümanlar ise takım işbirliği konusunda önde.

Evernote ve Google Dokümanlar arasındaki temel fark, Google Dokümanlar'ın gelişmiş paylaşım özellikleridir. Google Dokümanlar, işinizi belirli bir kişiye veya tüm takımınıza gönderebilmenizi sağlar. Ayrıca, işbirlikçilerin belgeyi görüntülemelerine, yorum yapmalarına veya düzenlemelerine izin verebilirsiniz. Evernote ise kullanıcıların aynı anda bir belge üzerinde çalışmasına izin vermez.

Ayrıca, yorumlar, kullanıcı bahsetmeleri ve otomatik kaydetme gibi özellikleriyle Google Dokümanlar, Evernote'tan bir adım önde.

Ancak burada her şey mükemmel değil. Google Dokümanlar, Google Çalışma Alanı'na tamamen entegre edilmiştir. Google kullanıcısı değilseniz, bu sorun yaratabilir.

2. Notları düzenleme

Notlarınızı verimli bir şekilde düzenlemezseniz, bir klasörün içinde kaybolabilir ve bir daha asla gün yüzü göremeyebilirler. 💁

A. Evernote

Evernote'ta not defterleri, not defteri yığınları, başlıklar ve etiketler kullanarak notlarınızı düzenleyebilirsiniz.

Nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Notları tanımlamak için tek tek etiketleyin

Benzer şekilde etiketlenmiş notları bir not defterinde toplayın

İlgili not defterlerini bir not defteri yığını kullanarak bir araya getirin

Netflix via GIPHY

Katılıyorum!

B. Google Dokümanlar

Hemen sadede gelelim. Google Dokümanlar'da bir düzenleme sistemi yoktur. Evernote'taki hiyerarşinin aksine, Google Dokümanlar notlarınızı düzenlemenize yardımcı olmak için Google Drive klasörlerine bağlıdır.

Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz.

Dikkatli bir yönetim olmadan, bu araç tam bir kaos yaratabilir. 😕

Bu tur Evernote'un galibiyetiyle sona erdi.

3. Platform uyumluluğu

Hareket halindeyken telefonunuza notlar almak veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca erişmek isteyebilirsiniz.

Bu nedenle, bir aracın farklı cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumluluğunu kontrol etmek çok önemlidir.

A. Evernote

Evernote uygulaması, macOS, Windows ve Android gibi tüm işletim sistemleriyle oldukça uyumludur.

Evernote'u Apple cihazlarınızda (iPhone, iPad ve iPod touch) da kullanabilirsiniz.

B. Google Dokümanlar

Google Dokümanlar, Google Çalışma Alanı'nın bir parçasıdır ve diğer Google uygulamaları gibi çeşitli platformlara yükleyebilirsiniz. Buna Windows ve Android gibi işletim sistemleri de dahildir.

Google Dokümanlar uygulamasını Android veya Apple cihazlara yükleyebilirsiniz.

Her iki araç da platform uyumluluğu açısından oldukça iyi olduğundan, bu turu berabere sayabiliriz. 🤝

4. Görev yönetimi

Görevleri not alıp yerine getirmeyeceksek not almanın ne anlamı var?

İki not alma aracımızın bu alanda neler sunabileceğini görelim.

A. Evernote

Evernote, yapılacaklar listeleri oluşturmaya odaklanmakla birlikte, bazı temel görev yönetimi özelliklerine de sahiptir. Bunlar arasında hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri ayarlama ve takım üyelerine görevler atama yer alır.

Ancak (neden her zaman bir ancak vardır ki?) bu görev yönetimi özellikleri, Evernote'un ücretli profesyonel planının sadece bir parçasıdır.

Ücretsiz planı yalnızca not almayı destekler. Sigh.

B. Google Dokümanlar

Evernote gibi, Google Dokümanlar da yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanır.

Ama hepsi bu kadar.

Görev yönetimi sorunlarınızı doğrudan çözebilecek başka bir özelliği yoktur.

Ancak, yorumları kullanarak takım arkadaşlarınıza bazı görevler atayabilirsiniz. Ancak bu, yalnızca küçük bir takım ve sınırlı sayıda görev için yönetilebilir.

İki not alma aracından herhangi birine görev yönetimi için puan vermek adil değildir. 😥

5. Fiyat

Rekabet bu noktada kızışıyor.

Evernote notları düzenlemede başarılı olsa da, Google Dokümanlar daha iyi takım işbirliği özelliklerine sahiptir. Son karar fiyatlandırmaya bağlıdır. 💰

A. Evernote

Evernote üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Temel (ücretsiz) Zengin biçimlendirme Web kesici Evernote hesabı başına iki cihaza kadar senkronizasyon Ve daha fazlası

Zengin biçimlendirme

Web kesici

Evernote hesabı başına iki cihaza kadar senkronizasyon

Ve daha fazlası

Premium (7,99 $/ay) PDF açıklamaları Çevrimdışı notlar PDF açıklamaları Çevrimdışı notlar Evernote'ta özel şablonlar Ve daha fazlası

PDF açıklamaları

Çevrimdışı notlar

Evernote'ta özel şablonlar

Ve daha fazlası

İş (aylık 14,99 $/kullanıcı) Takım etkinlik geçmişi Paylaşılan alanlarda işbirliği Takım yönetimi Ve daha fazlası

Takım etkinlik geçmişi

Paylaşılan alanlarda işbirliği

Takım yönetimi

Ve daha fazlası

Zengin biçimlendirme

Web kesici

Evernote hesabı başına iki cihaza kadar senkronizasyon

Ve daha fazlası

PDF açıklamaları

Çevrimdışı notlar

Evernote'ta özel şablonlar

Ve daha fazlası

Takım etkinlik geçmişi

Paylaşılan alanlarda işbirliği

Takım yönetimi

Ve daha fazlası

B. Google Dokümanlar

Google Dokümanlar bireysel kullanıcılar için ücretsizdir.

Ancak iş için, diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla birlikte satın almanız gerekir.

Google Dokümanlar üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

İş Başlangıç Planı (aylık 6 $/kullanıcı) 100 katılımcılı video toplantıları 30 GB bulut depolama/kullanıcı Standart destek Ve daha fazlası

100 katılımcı video toplantıları

30 GB bulut depolama/kullanıcı

Standart destek

Ve daha fazlası

İş Standart Planı (aylık 12 $/kullanıcı) 150 katılımcılı video toplantıları 2 TB bulut depolama/kullanıcı Standart destek (gelişmiş desteğe ücretli yükseltme) Ve daha fazlası

150 katılımcılı video toplantılar

2 TB bulut depolama/kullanıcı

Standart destek (gelişmiş desteğe ücretli yükseltme)

Ve daha fazlası

Business Plus Planı (aylık 18 $/kullanıcı) 250 katılımcılı video toplantılar 5 TB bulut depolama/kullanıcı Gelişmiş güvenlik denetimleri Ve daha fazlası

250 katılımcı video toplantıları

5 TB bulut depolama/kullanıcı

Gelişmiş güvenlik kontrolleri

Ve daha fazlası

100 katılımcılı video toplantılar

30 GB bulut depolama/kullanıcı

Standart destek

Ve daha fazlası

150 katılımcılı video toplantılar

2 TB bulut depolama/kullanıcı

Standart destek (gelişmiş desteğe ücretli yükseltme)

Ve daha fazlası

250 katılımcılı video toplantılar

5 TB bulut depolama/kullanıcı

Gelişmiş güvenlik kontrolleri

Ve daha fazlası

Google Dokümanlar ile Confluence'ı karşılaştırın!

Google Dokümanlar ve Evernote, Reddit'te Karşılaştırıldı

Reddit'e giderek, kullanıcıların Google Dokümanlar ve Evernote hakkında ne düşündüğünü araştırdık. Reddit'te Google Dokümanlar ve Evernote'u aradığınızda, birçok kullanıcı özellikle not alma aracı arıyorsanız Evernote'un en iyi seçenek olduğunu belirtiyor:

"Tüm notlar, makaleler ve çok fazla düzenleme gerektirmeyen şeyler için Evernote kullanıyorum (örneğin, Evernote'un not defterleri yeterli oluyor)."

Diğer Reddit kullanıcıları, Google Dokümanlar'ın uzun form belgeler ve raporlar yazmak için daha iyi bir seçenek olduğunu belirtiyor:

"Google Dokümanlar bana daha çok Word gibi geliyor. Belge ve rapor yazmak için kullanıyorum. "

Siz de bizim düşündüğümüzü mü düşünüyorsunuz?

Bir not alma aracı ve birçok sınırlamaya sahip bir belge oluşturucu için bu fiyat planları mantıksız görünüyor. 😐

Bu nedenle, ne Evernote ne de Google Dokümanlar bugün mevcut en iyi not alma aracı değildir.

Nedenini göstermek için Google Dokümanlar ve Evernote karşılaştırmasını hızlıca özetleyelim:

Elbette, Evernote ve Google Dokümanlar'ın bazı avantajları var.

Her ikisi de temel not alma işlevlerinin yanı sıra çeşitli platformlarla uyumludur.

Evernote ve Google Dokümanlar arasındaki temel fark, Evernote'un temel işbirliği özelliklerinden yoksun olması ve ücretsiz sürümünün görev yönetimi özelliklerine sahip olmamasıdır. Google Dokümanlar ise notları düzenlemek ve görevleri yönetmek için gerekli anahtar özelliklerden yoksundur.

Ve fiyatlandırma... her iki araç da mantıksız.

Muhtemelen şunu merak ediyorsunuz:

Reddit via GIPHY

Endişelenmeyin. Size güçlü bir Evernote ve Google Dokümanlar alternatifi sunacağımızı söylemiştik. 😏

En iyi not alma aracı hangisi?

İşte burada: ClickUp!

ClickUp'ı indirin ve istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman erişin

ClickUp'ı indirin ve istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman erişin

ClickUp, küçük ve büyük şirketlerdeki üretken takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve proje yönetimi araçlarından biridir.

Bu proje yönetimi ve verimlilik aracının nasıl en iyi not alma uygulaması olabileceğini merak mı ediyorsunuz?ClickUp sıradan bir proje yönetimi aracı değildir.

Daha iyi not alma özelliklerine sahiptir ve hem Evernote hem de Google Dokümanlar'dan daha uygun fiyatlıdır. 😎

İşte bazı güçlü not alma özellikleri:

1. Not Defteri ile hareket halindeyken notlar alın

ClickUp'ın Not Defteri ile istediğiniz kadar not oluşturabilirsiniz.

Not Defteri, zengin metin düzenlemeyi destekler ve başlık, italik yazı tipi, sayısal listeler, kod parçacıkları, sözdizimi vurgulaması ve daha fazlasını eklemenizi sağlar.

Ama asıl önemli olan, notlarınızı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilmenizdir.

ClickUp'ın Not Defteri'ndeki Zengin Metin Düzenleme özelliği ile düşüncelerinizi anında düzenleyin

ClickUp'ın Not Defteri'ndeki Zengin Metin Düzenleme özelliği ile düşüncelerinizi anında düzenleyin

2. Belgeler ile bilgi tabanları oluşturun

Bazen kişisel notlardan daha fazlasını oluşturmanız gerekir. İşte o zaman ClickUp'ın Belgeler özelliğini kullanabilirsiniz.

Tüm takımınız için bir bilgi tabanı oluşturmak ve bunu bir bağlantı kullanarak hızlıca paylaşmak için kullanın.

Sayfa sınırı yoktur, bu yüzden hayal gücünüzü de sınırlamak zorunda değilsiniz!

Ayrıca, mevcut bir ana sayfa içinde alt sayfalar oluşturarak notlarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Docs'ta iç içe alt sayfalarla notlarınıza yapı ekleyin

ClickUp Docs'ta iç içe alt sayfalarla notlarınıza yapı ekleyin

3. Zihin Haritaları ile fikirlerinizi eyleme dönüştürün

ClickUp'ın Zihin Haritaları ile yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarın.

Görev Modu'nu kullanarak fikirlerinizi projelere, görevlere ve kavramlara dönüştürebilirsiniz.

Öte yandan, Boş Mod, beyin fırtınası yapmanıza ve serbest formda zihin haritaları çizmenize olanak tanır.

ClickUp'ın Boş Modunda fikirlerinizi beyin fırtınası yapın ve serbest formda Zihin Haritaları çizin

ClickUp'ın Boş Modunda fikirlerinizi beyin fırtınası yapın ve serbest formda Zihin Haritaları çizin

Bu özellikler, diğer tüm not alma uygulamalarına zorlu bir rekabet sunar.

Ama ClickUp'ın harika özellikleri bununla bitmiyor! 😎

Biz sadece bir not alma aracı değiliz. İşte bazı kullanışlı ClickUp özelliklerinin listesi:

Markdown desteği: klavyenizi kullanarak metni kalın, italik, çizgisiz vb. yapın

Çoklu platform desteği: ClickUp'ın mobil cihaz uygulaması (iOS ve Android uygulaması), masaüstü uygulaması (Windows, Linux ve Mac) ve web uygulaması ile seçim yapmakta zorlanacaksınız

Google Assistant, Entegrasyonlar: Evernote, Slack vb. gibi birçok uygulamayla doğrudan entegre edin.

Görünümü yerleştir: Google E-Tablolar ve YouTube gibi diğer uygulamaları bir URL kullanarak ClickUp'a yerleştirin

Koşullar, Otomasyonlar: İşlerinizi otomatikleştirmek için Tetikleyiciler ve Eylemlerden özel kombinasyonlar oluşturun

Google Drive Uygulaması: ClickUp'tan ayrılmadan Google Drive belgeleri, E-Tablolar, Slaytlar vb. oluşturun

Atanan Yorumlar: herhangi bir yorumu anında eylem öğesine dönüştürün

E-posta ClickApp: e-postalarınızı doğrudan ClickUp'ta gönderin ve alın

Sohbet görünümü: güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve Sohbet görünümü ile takım iletişiminizi tek bir yerde toplayın

Gösterge panelleri: çevik ve scrum projeleri için hız, kümülatif akış, yakma grafikleri ve daha fazlasını kullanın

Google Takvim: Her yeni ClickUp görevi için son teslim tarihi ve saati gibi ayrıntılarla birlikte bir takvim etkinliği oluşturun.

ClickUp, not alma konusunda kralların kralıdır!

Evernote ve Google Dokümanlar'ın iyi not alma araçları olduğu şüphe götürmez, ancak her ikisinin de bazı ciddi dezavantajları var.

Her ikisi de makul olmayan derecede pahalıdır ve organizasyon, takım işbirliği ve görev yönetimi özelliklerinde çeşitli sınırlamalar vardır.

Ancak ClickUp, bir proje yönetimi aracından daha fazlası olduğu için, bu iki aracın özelliklerinin toplamından daha fazla özelliğe sahiptir!

Zengin özelliklere sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz planıyla bu verimlilik uygulaması, görev yönetimi, not alma ve takım işbirliği özelliklerinin (ve daha fazlasının) en iyilerini tek bir platformda bir araya getirir.

Not alma krallığının* gerçekte nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için ClickUp'ın ücretsiz planına bugün kaydolun! 👑