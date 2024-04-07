Notion ve OneNote: Not Alma Uygulamaları Karşılaştırması

Notion ve OneNote: Not alma uygulamalarının kralı hangisi?

İkisi arasında en iyisini seçmek zor bir karar olabilir.

OneNote, dünyaca ünlü bir şirket olan Microsoft tarafından geliştirilmiştir ve yıllardır piyasada bulunmaktadır. Öte yandan Notion, oldukça popüler bir kelime işleme yazılımıdır.

Aralarındaki farkları, artıları ve eksileri anlamak, en iyi seçeneği belirlemenize yardımcı olacaktır.

Bu makale, bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için Notion ve OneNote'u ayrıntılı bir şekilde karşılaştırır. Ayrıca, denemeniz gereken daha iyi bir OneNote ve Notion alternatifi de keşfedeceksiniz!

Karşılaşmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım!

OneNote ve Notion Karşılaştırma Tablosu

İşte iki rakibin yan yana karşılaştırması:

Notion OneNote Platform iOS, Android, Windows ve macOS iOS, Android, Windows ve macOS Kullanım Örneği Notlar almanıza, plan yapmanıza ve fikirlerinizi düzenlemenize olanak tanıyan bir işbirliği aracı Aritmetik işlemler yapmanıza, notlar yazmanıza, düşüncelerinizi düzenlemenize ve fikir üretmenize olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir not alma aracı Fiyat Sınırlı dosya paylaşımı ve üç premium plan içeren ücretsiz plan Microsoft 365 aboneliği ile premium planlar mevcut, ücretsiz indirilebilir Senkronizasyon Tüm cihazlarda Tüm cihazlarda Şablonlar Kişisel verimlilik, medya ve iş gibi kategoriler için not alma şablonları Aboneler, yapılacaklar listeleri ve dekoratif sayfa arka planları gibi yerleşik OneNote şablonlarına sahiptir Entegrasyonlar Gmail, Google Takvim, Asana ve Trello gibi yüzlerce ofis uygulamasıyla entegre olur Evernote, Salesforce, DropBox ve CloudHQ gibi popüler bulut hizmetleriyle entegre olur

Notion ve Microsoft OneNote

Notion ve OneNote bazı özellikleri bakımından birbirine benzese de, her iki araç da belirli yönlerden farklılık gösterir. Öyleyse, bu iki uygulamayı birbirinden ayıran özellikleri inceleyelim.

1. Kullanıcı Deneyimi

Notlarınızı kolayca oluşturmak, düzenlemek ve paylaşmak için basit bir arayüze sahip bir araç istiyorsunuz. Dağınık bir arayüz, aradığınız özellikleri bulmanızı ve kullanmanızı zorlaştırır.

Kısacası, uygun araç not alma stratejilerinizi karmaşıklaştırmak yerine kolaylaştırmalıdır. Her iki araçtan da neler bekleyebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Notion kullanıcı deneyimi

Notion, bölümler olarak işlev gören "bloklardan" oluşan sayfalar oluşturmanıza olanak tanır. OneNote'tan farklı olarak Notion, bir sayfa içinde belirli bir bloğu bulmayı kolaylaştıran bir kenar çubuğuna sahiptir.

Notion'daki kenar çubuğu özelliği

Bu kullanışlı kenar çubuğu, çok fazla tıklama yapmadan veya ileri geri gitmeye gerek kalmadan notlar arasında geçiş yapmak için bir arama özelliğine sahiptir. Birçok not alma uygulaması benzer şekilde çalışır.

Ancak Notion, kullanıcı deneyimini etkileyen önemli bir soruna sahiptir: kapsamlı özelleştirilebilirlik.

Özelleştirilebilirlik, projelerinizin belgelerini en iyi şekilde kullanmak için uyarlayabilmenizi sağlar, ancak bu açıklık, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisini dikleştirerek bir sorun oluşturur.

OneNote kullanıcı deneyimi

OneNote, öğelere ve notlara kolayca erişilebilen düzgün bir düzene sahiptir. Bu not alma aracı, notları tek tek oluşturmanıza veya bir not defterinde derlemenize olanak tanır.

Farklı sayfalara farklı notlar alabilir ve bunları tek bir not defterinde birleştirebilirsiniz. Bu, dijital dünyaya uyarlanmış "eski" bir not alma yöntemidir.

Onenote'ta not defterleri oluşturun

Ancak, mobil cihazlar için OneNote, belirli bir not defterinde belirli bir bölümü ararken kolayca erişilebilecek bir kenar çubuğuna sahip değildir.

Kenar çubuğu özelliğine sahip diğer uygulamalar için OneNote alternatiflerine göz atın!

2. Not Alma

Her iki araç da çeşitli şekillerde not almanıza olanak tanır. Ancak, bunu en basit, en hızlı ve en uygun şekilde yapabileceğiniz bir araç istersiniz.

Notion ve OneNote'un not alma açısından karşılaştırması aşağıda yer almaktadır.

Notion not alma özellikleri

Notion'u diğerlerinden ayıran özellik, bloklardan oluşan sayfalar oluşturmanıza olanak tanımasıdır. Bu bloklar arasında ses, metin, kod, tablolar, video, matematik denklemleri, emojiler, galeriler ve listeler bulunur.

OneNote'un aksine, Notion bir sayfa içine mümkün olduğunca çok sayıda alt sayfa eklemenize izin verir. Sonuç olarak, bir sayfayı ve içerik hiyerarşisini bulmak kolaydır.

Notion'da yeni alt sayfalar açın

Notion'un en iyi not alma özelliği, bir yazma aracı gibi çalışmasıdır (ör. Google Dokümanlar ve Microsoft Word).

Bu, içeriğinizi başlıklarla biçimlendirebileceğiniz ve notlarınızı kolayca taranabilir ve okunabilir hale getirebileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca madde işaretli ve numaralı listeler de kullanabilirsiniz. Ancak, araç yalnızca üç yazı tipini destekler.

Notion, OneNote kadar çok yazı tipi desteklemez, ancak çok sayıda simgeye sahiptir ve farklı metin renklerini destekler, böylece notlarınızı özelleştirebilir ve stil verebilirsiniz. Bu özellikler, mobil cihazlar için OneNote'ta mevcut değildir.

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OneNote not alma özellikleri

OneNote, metin, görüntü ve ses gibi çeşitli biçimlerde not almanıza olanak tanır. Windows için OneNote'ta, not alma uygulamasının içinde fareyi kullanarak el yazısı notlar alabilir, çizimler yapabilir veya eskizler oluşturabilirsiniz. El yazısı notları metne dönüştürebilirsiniz. Bu, özellikle yaratıcı bir kişiliğe sahipseniz çok kullanışlıdır.

OneNote'da el yazısı notlar

Notları aldıktan sonra, bunları tek tek sayfalar veya not defterleri olarak kaydedebilirsiniz, böylece notlarınız tüm cihazlarda aranabilir. Web sayfalarını kolayca kesmek için OneNote tarayıcı uzantıları da mevcuttur.

Başka ne var? OneNote, madde işaretli ve numaralı listeler oluşturabilir ve "Önemli" ve "*Yapılacak" gibi etiketleri kullanarak notları önemine göre önceliklendirebilir. Bu, en önemli notlara erişimi kolaylaştırır.

Bu not alma aracı birçok yazı tipini desteklerken, kullanıcıların sayfalar içinde sayfa oluştururken ne kadar derine inebileceklerini sınırlar. Diğer bir deyişle, not oluştururken bir sayfanın içine birkaç alt sayfa ekleyemezsiniz, bu da izlemesi kolay bir içerik hiyerarşisi oluşturmayı basitleştirirdi.

Ancak yine de harika bir özelliği var: yerleşik bir hesap makinesi. Basit hesaplamaları anahtar olarak girebilirsiniz ve araç size otomatik olarak doğru cevabı verir. Öğrenciler veya iş dünyası, bu dahili özellikten yararlanarak odaklarını kaybetmezler.

OneNote'daki hesap makinesi özelliği

3. Gizlilik ve Güvenlik

Her dijital araçta olduğu gibi, verilerinizi veri ihlallerinden koruyan güvenli bir not alma aracı kullandığınızdan emin olmak istersiniz.

Bu, proje akışları, müşteri wiki sayfaları, takım kaynak merkezleri vb. gibi iş amaçlı kullanmak istiyorsanız özellikle geçerlidir.

Her iki araçta gizlilik ve güvenlik özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

Notion güvenlik özellikleri

OneNote'un aksine, Notion'da dosyaları parola ile koruyamazsınız. Ancak, uygulamada hangi dosyalara kimlerin erişebileceğini kontrol etme yetkiniz vardır.

Gizli içeriği genel notlardan ayıran izinler ayarlayabilirsiniz.

Böylece, başkalarının kişisel bilgilerinize erişmesinden endişe etmeden, başkalarının görmesini istediğiniz şeyleri paylaşmaya devam edebilirsiniz.

Notion sayfaları için izinler ayarlama

OneNote güvenlik özellikleri

Microsoft, OneNote'u notlarınızı meraklı gözlerden korumak için tasarladı. Uygulamayı toplantı notları, okul ders notları, kişisel bilgiler veya kişisel günlüğünüz için kullanıyor olun, belirli not bölümlerini parola ile koruyarak erişimi kontrol edebilirsiniz.

Bu, uygulamadaki bilgileri başkalarıyla paylaşıyorsanız çok önemlidir. OneNote paylaşımlı çalışma alanında yetkisiz kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesinden endişelenmenize gerek yoktur.

Ancak, notlarınızı şifreleyen şifreyi unutmamalısınız. Şifreyi unutursanız, Microsoft desteği bile şifreyi kurtarmanıza yardımcı olamaz.

Bu parola koruma özelliği, OneNote'taki ses ve video dosyalarına uygulanmaz. Bu özellik yalnızca masaüstü bilgisayarlardaki OneNote'ta mevcuttur.

OneNote'ta parola koruması

4. Entegrasyonlar

İşbirliği not alma araçları, diğer verimlilik araçlarıyla entegre olabilirlerse gerçekten değerlidir. Entegrasyon özelliği, mevcut iş akışlarınızla mükemmel bir şekilde uyum sağlamalarını ve her şeyi tek bir platformdan yapabilmenizi sağlar.

Notion entegrasyonları

Notion, 200'den fazla temel uygulama ile entegre olsa da, Google Takvim ile entegre olmaması nedeniyle bu alanda birçok puan kaybetmektedir. "Yalnızca görüntüleme" takvimini gömebilirsiniz, ancak bu çoğu kullanıcı için genellikle zahmetlidir. Ne yazık ki, bir etkinliği düzenlemek veya eklemek istediğinizde Google Takvim uygulamanıza geçmeniz gerekir.

Notion entegrasyonları

Çoğu insan gibiyseniz, takviminize ve notlarınıza tek bir yerden erişebilmek günlük görevleriniz için bir gerekliliktir. Büyük projeleri bir takvimde düzenlemek ve zamanınızı boşa harcamadan görevlerinizi tamamlamak için Google Takvim ve ClickUp entegrasyonunu inceleyin!

Bonus: Notion Vs. Coda!

OneNote entegrasyonları

OneNote, entegrasyon konusunda çok güçlüdür ve Google Takvim gibi daha fazla temel uygulamaya sahiptir. Hatta OneNote, 850'den fazla uygulama ve birçok medya dostu uygulama ile entegre olabilir.

OneNote entegrasyonlarını etkinleştirme

5. Müşteri Desteği

Not alma uygulamasının özellikleri ve maliyeti önemlidir, ancak özellikle iş amaçlı kullanıyorsanız müşteri desteği en önemli faktördür. Yazılımın nasıl çalıştığını anlamaya çalışırken veya sorunlarla karşılaştığınızda takılıp kalmak istemezsiniz.

Hem OneNote hem de Notion, belirli premium planlar için aşağıdaki müşteri desteği hizmetlerini sunar:

Telefon desteği

7/24 canlı temsilci desteği

Sohbet

E-posta/yardım masası

SSS/forum

Bonus: Notion Vs. Obsidian!

Her ikisi de aynı müşteri desteği özelliklerine sahip olsa da, kullanıcılar bu uygulamalar hakkında şunları söylemiş:

Notion müşteri desteği referansları

Olumlu yorum

"Mükemmel Müşteri Hizmetleri ile Mükemmel Uygulama. Cris ve Fely'e teşekkürler. Çok arkadaş canlısı ve yardımcı oldular. Yapmak istediğim şey uygulamanın mevcut özellikleriyle mümkün olmadığı için sorunum bir geçici çözümle hemen çözüldü…. "— Trustpilot

Olumsuz yorum

"Şok edici müşteri hizmetleri. Bir aydır 'size geri döneceğiz' diyorlar." —Trustpilot

OneNote müşteri desteği referansları

Olumlu yorum

"OneNote bir Microsoft ürünüdür ve bu nedenle mükemmel bir müşteri desteği ağına sahiptir. SSS bölümü, genel sorularınızı yanıtlamak için oldukça yararlıdır. Ayrıca araç çubuğunda yerleşik bir 'Yardım' bölümü de bulunmaktadır. "*— TrustRadius

Olumsuz yorum

"OneNote iyi bir destek sunuyor, ancak belirli sonuçları elde etmek için çok fazla bilgi yok gibi görünüyor..." —TrustRadius

Bonus: OneNote ve Notability karşılaştırması!

6. Platform Kullanılabilirliği

En iyi not alma uygulaması, notlarınıza hareket halindeyken erişmenize izin vermelidir, değil mi?

Bunun için uygulamanın tüm cihazlarınızda kullanılabilir olması gerekir. Neyse ki Notion ve OneNote, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir.

Notion platformunun kullanılabilirliği

Notion'un masaüstü ve mobil uygulamaları, en önemli pazarlama noktalarından biri olan görev yönetimi için gelişmiş özellikler sunmuyor.

Notion proje yönetimi işlevleri, sorunsuz bir işbirliğini mümkün kılacak kadar gelişmiş değildir. Bir görev yönetim aracından bekleyebileceğiniz zaman takibi, yerleşik Gantt grafikleri ve OKR'ler gibi özelliklerden yoksundur.

Notion mobil uygulaması

OneNote platformunun kullanılabilirliği

OneNote tüm cihazlarda kullanılabilirken, Android uygulaması aşağıdakiler gibi değerli özelliklerden yoksundur:

Aritmetik hesaplamalar

Şekil ve kalem araçları

Semboller

Bu özellikler sizin için önemliyse, OneNote'un Android uygulaması aradığınız not alma uygulaması olmayabilir.

OneNote mobil uygulamaları

7. Depolama ve Fiyatlandırma

Alan sıkıntısı çeken bir not alma çalışma alanında depolama çok önemlidir.

OneNote ve Notion'da depolama alanı ücretlidir. Aşağıda, her uygulamadan alabileceğiniz depolama alanı ve ödeyeceğiniz ücretler yer almaktadır.

Notion depolama ve fiyatlandırma

Notion, ücretsiz bir plan ve üç premium plan sunar:

Ücretsiz plan : En fazla 5 misafirle, maksimum 5 MB boyutunda dosya paylaşın

Kişisel Artılar : Kullanıcı başına aylık 4 $, sınırsız paylaşım ve dosya yükleme

Takım : Aylık kullanıcı başına 8 $, sınırsız paylaşım, dosya yükleme, takım üyeleri ve paylaşım izinleri dahil

Enterprise: Tüm özellikler ve özel desteğe erişim ile özel fiyatlandırma

OneNote depolama ve fiyatlandırma

Bu not alma uygulaması tüm özelliklerini ücretsiz olarak sunar.

Neden mi?

OneNote verileriniz, Microsoft hesabınız aracılığıyla bulutta (OneDrive) depolanır. Ancak, ücretsiz depolama alanı 5 GB ile sınırlıdır. Ek depolama alanı için Microsoft 365 premium planlarından birini satın almanız gerekir:

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Aile : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

İş Temel : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 dolar

8. AI Özellikleri

Onenote AI

Microsoft, kullanıcıların OneNote'ta notları daha etkili bir şekilde taslak haline getirip biçimlendirmelerine yardımcı olacak, zaman tasarrufu sağlayacak ve verimliliği artıracak Copilot adlı yeni bir yapay zeka destekli özelliği tanıttı. Bu özellik, kullanıcı yazarken doğal dil işleme (NLP) kullanarak ilgili bilgileri ve biçimlendirme seçeneklerini belirler ve önerir. Anahtar konular ve noktalar dahil olmak üzere metindeki anlamı algılayıp yorumlayabilir ve madde işaretleri, biçimlendirme ve düzenleme önerileri sunabilir.

Copilot özelliği şu anda Windows için OneNote'ta önizleme olarak kullanılabilir ve önümüzdeki aylarda resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Notion AI

Notion, not almayı iyileştirmek için makine öğrenimini kullanan birkaç yeni özellik sundu. Bu özellikler arasında otomatik madde işaretleri ve yapılacaklar listeleri, yapay zeka destekli düzenleme ve öneri araçları ve kişiselleştirilmiş verimlilik ölçümleri yer alıyor.

Kullanıcılar artık notları daha hızlı ve verimli bir şekilde oluşturabilirken, biçimlendirme ve düzeni de kendi zevklerine göre özelleştirebiliyor. AI destekli özellikler, kullanıcının mevcut notlarını analiz ederek alakalı içerik önerilerinde bulunabiliyor ve hatta bunları özetleyebiliyor. Notion'un kurucu ortağı Ivan Zhao, daha fazla kullanıcı geri bildirim ve veri sağladıkça sistemin AI yeteneklerinin gelişmeye devam edeceğine inanıyor. Şirket ayrıca, yeni AI proje yönetimi özelliklerini veritabanı organizasyonu ve yönetimi gibi diğer hizmetleriyle entegre etmeyi de düşünüyor.

Notion ve OneNote: Artılar ve Eksiler

Hayattaki her şey gibi, Notion ve OneNote'un da avantajları ve dezavantajları vardır. Özetleyelim ve her bir aracın artılarını ve eksilerini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Notion Artıları

Bir sayfada mümkün olduğunca çok sayıda alt sayfa ile toplantı notlarını ve etkinlikleri kolayca izleyin

Önceden hazırlanmış şablonlara erişin veya kendi şablonlarınızı oluşturarak not alma sürecini basitleştirin

Notion simgeleri destekler

Uygulamadan en iyi şekilde yararlanmayı öğrenmek için geniş bir çevrimiçi topluluğa erişim

Notions Eksileri

Aşırı kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle yeni kullanıcılar için biraz karmaşık

Çok sayıda seçenek nedeniyle önemli bir öğrenme süreci gerektirir

OneNote Artıları

Sayfaları etiketleyerek notları önem sırasına göre önceliklendirin

Çizim ve el yazısı notları metne dönüştürme gibi birden fazla not alma biçimini destekler

Fantastik kullanıcı arayüzü

Microsoft ekosisteminin bir parçasıdır ve diğer Microsoft hizmetleriyle birlikte gelir

Dosyaları şifre ile korumak kolaydır

OneNote Eksileri

Sayfa başına sınırlı alt sayfa sayısı, bu da sorunsuz bir içerik hiyerarşisi oluşturmayı zorlaştırır

Notion'daki gibi başlık özelliği yok

Reddit'te OneNote ve Notion karşılaştırması

Reddit'e giderek, kullanıcıların OneNote ve Notion tartışmasında hangi tarafta yer aldığını gördük. Reddit'te OneNote ve Notion'u aradığınızda, çoğu kullanıcı Notion ve OneNote'un farklı kullanım alanlarına sahip olduğu konusunda hemfikir:

"Oldukça farklı uygulamalar. OneNote, yakalama ve serbest biçimli gösterim gibi özelliklere odaklanırken, Notion, yapılacakları düzenlemeyi kolaylaştıran her türlü özelliğe sahiptir."

Notion ve OneNote savaşını kim kazanır?

Dürüst olmak gerekirse, iki araç arasında bu kadar çok benzerlik olduğu için kazananı kesin olarak belirlemek zor bir karar.

Premium özelliklerin keyfini çıkarmak için zaten Office 365 aboneliğiniz varsa OneNote'u seçin. İşiniz çok fazla bütçe tutma ve basit aritmetik işlemler içeriyorsa da bu uygulama sizin için uygundur. İşinizi kolaylaştıran ve uygulamadan çıkmanıza gerek kalmayan yerleşik bir hesap makinesi ile birlikte gelir.

Öte yandan, Notion işlerini başlıklar altında düzenlemeyi tercih eden not tutanlar için uygundur. Notion, notlarınızdaki anahtar noktaları kolayca ayırt etmek için simge havuzu ve metin renkleri gibi diğer avantajlar da sunar.

Her iki araç da işini yapabilir. Ancak tek bir uygulamada tüm sorularınızı yanıtlıyorlar mı?

Notion ve OneNote için en iyi alternatif nedir?

ClickUp, uzaktan çalışmayı tek bir yerden yönetmek için mükemmel bir proje yönetimi platformudur. ClickUp ile iş akışlarını otomatikleştirmek, takım üyeleriyle sohbet etmek veya hatırlatıcılar ayarlamak çok kolaydır.

Hepsinden iyisi, ClickUp iki ücretsiz not alma özelliği sunar: Not Defteri ve Belgeler!

ClickUp'ın Not Defteri ile notlarınızı istediğiniz gibi alın ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Yapabilecekleriniz:

Bir not açın ve ekranı dolduracak şekilde genişletin

Not geçmişindeki değişiklikleri görüntüleme ve geri alma

Notlarınızı görsel olarak hoş bir şekilde yazdırın

Arama özelliğini kullanarak notlarınızda bir anahtar kelime bulun

Slash Komutları ile zengin düzenleme ekleyin

ClickUp Chrome Uzantısı ile bir göreve web sitesi ekleyin

ClickUp'taki Not Defteri ile notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin

Bir bilgi wiki, takım SOP'ları veya proje özetleri oluşturmanız gerekiyorsa, ClickUp Belgeleri deneyin!

ClickUp Belgeleri, görevleriniz ve projelerinizle kolayca entegre edilerek takımınızın hemen harekete geçmesini ve işleri daha hızlı tamamlamasını sağlar.

Odak modunu açarak, bir seferde bir metin bloğuna odaklanabilirsiniz

Galeri, masaüstünüz, bir bağlantı veya Unsplash kitaplığından özel bir kapak resmi seçin

Konu başlıklı yanıtlar atayın, böylece eylem öğeleri asla kaybolmaz

Sağ kenar çubuğundan ClickUp Şablon Merkezi'ni oluşturun ve erişin

Güzel belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun, ardından bunları iş akışlarına bağlayarak fikirlerinizi takımınızla birlikte hayata geçirin

Bunlar, en iyi not alma verimlilik sisteminizi başlatmak için ClickUp'ın özelliklerinin sadece küçük bir kısmıdır.

ClickUp'ı ücretsiz edinin ve Notion ve OneNote'ta bulamayacağınız güçlü özelliklerin keyfini çıkarın!