Obsidian ve Notion: En İyi Not Alma Aracı Hangisi?

Alışveriş listenizi, ders notlarınızı veya toplantı tutanaklarınızı yazmak için dijital not alma yazılımları her zaman kullanışlıdır.

Neyse ki, piyasada bir sürü not alma uygulaması var, bu da en çılgın beklentilerinizi karşılayan, hatta aşan bir uygulama bulmanızı garanti ediyor.

Tüm not alma yazılımları, deneyiminizi geliştirmek için aynı derinlikte veya çeşitlilikte araçlar sunmaz ve açıkçası, listelerindeki her özelliğe ihtiyacınız olmayabilir!

Parmaklarınızın ucunda tonlarca not alma seçeneği olsa bile, birkaç güçlü rakip pazarı domine ediyor ve biz de bunlardan ikisini inceleyerek yatırım yapmaya değer olup olmadıklarına karar vermenize yardımcı olacağız.

Obsidian ve Notion'un nihai not alma karşılaştırması için hazır olun. Özellikler, fiyatlandırma, destek ve daha fazlası açısından her şeyi tablo halinde karşılaştırıyoruz.

Ayrıca, sizi şaşırtacak bir bonus aday da var. 😉

Notion nedir?

Notion'da not alma

Notion, wiki'leriniz, notlarınız ve veritabanlarınız için hepsi bir arada bir çalışma alanıdır. Belge tabanlı bir yazılım olan Notion, öncelikle not almak için kullanılır, ancak temel görev ve proje yönetimi için de yararlı olabilir.

Genel olarak, oldukça kullanışlıdır.

Notion, sınıf notları, iş toplantı notları, ortak düzenleme ve şirket wiki'leri gibi tüm ihtiyaçlarınızı basit bir arayüzde, çok sayıda şablon ve yardıma hazır özel bir toplulukla karşılar.

Aşağıda Notion'un not alma özelliklerinin bir dökümü bulunmaktadır.

Günlük Notlar

Notion'da bir günlük oluşturabilir veya günlük şablonunu kullanarak görevlerinizin günlük kaydını tutabilirsiniz. Resimler, bağlantılar ve videolar ekleyebilir veya emojiler ekleyerek gün boyunca ruh halinizi aktarabilir ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz.

Görev Yönetimi

Notion, not alma uygulamasının yanı sıra görev yönetimi uygulaması olarak da kullanılabilir. Onay kutuları ekleyin, proje panosu oluşturun ve yapılacak, yapılıyor ve tamamlandı gibi durum hatırlatıcılarıyla ilerlemeyi izleyin.

Notion'da görev yönetimi

Entegrasyonlar

Notion, işlevselliğini genişletmek için kapsamlı bir entegrasyon kütüphanesine sahiptir.

Uygulama, Slack, Google Drive, Gmail, Asana ve daha fazlası gibi en yaygın yazılımlarla entegre olur. Entegrasyonlarınızda daha pratik bir yaklaşımdan hoşlanıyorsanız, Notion, genel API'si aracılığıyla kendi entegrasyonlarınızı oluşturmanıza olanak tanır.

Notion Web Siteleri

Notion web sitesi, esasen herkese açık bir not klasörüdür, ancak bazı şirketler bunu kurumsal web sitesi yerine kullanır. Depolama ve hız gibi sınırlamaları olsa da, Notion web siteleri kişisel site veya özgeçmiş için harika bir alternatif olabilir.

Notion AI

Notion AI, doğal dil işleme ve makine öğrenimi kullanarak içerik kalitesini artırmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi yenilikçi özellik sunar. Notion AI ile kullanıcılar, cümle yapısını iyileştirmek, fikir üretmek, notları başka kelimelerle ifade etmek ve daha fazlasını yapmak için bir asistana sahip olur.

Notion Artıları

Özelliklerini ve kullanıcı arayüzünü öğrendikten sonra kullanımı kolaydır

Popüler araçlarla API entegrasyonu

Notion Eksileri

Gecikme sorunları nedeniyle biraz yavaşlayabilir

Obsidian'dan biraz daha zor yapılandırılır

Notion'da yaptığınız notların tamamı size ait olmayacaktır, çünkü her şey sunucularında saklanır

Obsidian nedir?

Obsidian'da not alma

Obsidian, dosyaları bulutta değil, cihazınızda yerel olarak depolayan bir not alma uygulamasıdır.

Obsidian ile notlarınızı oluşturmak için markdown dilini kullanırsınız. Veritabanı yapısına sahip Notion'dan farklı olarak, Obsidian'da tüm notlarınız çift yönlü bağlantılarla birbirine bağlı bir bilgi grafiği yapısı vardır.

Bonus: AI not alma araçları!

Bilgi Grafiği

Obsidian'daki Bilgi Grafikleri

Obsidian'da notlarınız yapılandırılır ve geri bağlantılarla birbirine bağlanır, böylece bilgi grafiği adı verilen, birbiriyle derinlemesine bağlantılı, son derece görsel bir fikir ağı oluşturulur.

Bu yapı, ikinci bir beyin gibi merkezi bir fikre bağlantı kuran notlar almak istediğinizde kullanışlıdır.

Eklentiler

Özel CSS, sayfa önizlemeleri, ses kaydedici, Kanban panosu görünümü ve daha fazlası için eklentiler edinebilirsiniz. Obsidian, işlevselliği genişletmek için API entegrasyonlarından çok eklentilere güveniyor.

Obsidian Publish

Herkese açık bir Obsidian Publish sayfasının nasıl göründüğüne bir örnek

Notion Web Sitelerine benzer şekilde, Obsidian Publish notlarınızı herkesin görebilmesi için yayınlamanıza olanak tanır. Hatta kendi özel alan adınızı kullanabilir ve birden fazla Obsidian kasasını web sitesi olarak yayınlayabilirsiniz.

Not: Obsidian Publish, site başına aylık 20 $ ücretli bir özelliktir.

Obsidian Artıları

Fonksiyonelliği artırmak için birçok eklenti seçeneği

Zevkinize ve ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirilebilir ve yapılandırılabilir

Düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve notlarınızı kolayca tarayabilmeniz için mükemmel bağlantı

Obsidian Eksileri

Yerel işbirliği özelliğinin olmaması çoğu iş takımı için bir dezavantajdır

Fiyatlandırma oldukça kafa karıştırıcı olabilir

Cihazlar arasında senkronizasyon gibi basit ve beklenen özellikler için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor

Obsidian ve Notion Arasındaki Farklar Nelerdir?

Notion ve Obsidian arasındaki temel fark, Notion'un çevrimiçi olarak kullanılabilmesi, Obsidian'ın ise yalnızca çevrimdışı olarak kullanılabilmesidir. Obsidian'da cihazlar arasında notları senkronize etmek için ek ücret ödemeniz gerekir.

Obsidian ve Notion arasındaki diğer anahtar farklılıklara hızlı ve ayrıntılı bir bakış:

Notion Obsidian AI Asistanı ✅ ❌ Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri ✅ ❌ Bilgi grafiği ❌ ✅ Geri bağlantı ✅ ✅ Mobil uygulama ✅ ✅ Cihazlar arasında senkronizasyon ✅ ❌ Çevrimdışı işlevsellik ❌ ✅ Markdown desteği ✅ ✅ Yazım denetimi ✅ ✅ API desteği ✅ ✅ Üçüncü taraf sitelerden gömme ✅ ❌ Notları web sitesi olarak yayınlayın ✅ ✅ Şablon desteği ✅ ✅

Şimdi tüm ayrıntılara geçelim. 😎

1. Kullanıcı Arayüzü ve Not Düzenleme

Buna şüphe yok. Basitlik ve özelleştirme gücü, herhangi bir not alma uygulamasının en önemli iki özelliğidir. Notion ve Obsidian'dan neler bekleyebileceğinizi burada bulabilirsiniz.

Notion

Notion'da önce bir çalışma alanı oluşturur, ardından bu alana sayfalar eklemeye başlarsınız. Alt sayfalarla belgelerinize görsel bir yapı oluşturabilir ve hatta geri bağlantılarla sayfa bölümlerini diğer sayfalara bağlayabilirsiniz. Sayfaları favorilerinize ekleyerek kenar çubuğunuzdan hızlıca erişebilirsiniz.

Notion, not alma için hem markdown hem de sürükle ve bırak düzenlemeyi destekler. Ayrıca notlarınızı geliştirmek için emoji, afiş, başlık, onay kutusu ve daha birçok özellik sunar.

Notion'da notlarınıza emoji, resim ve bölümler ekleyin

Obsidian

Notion gibi bir çalışma alanı yerine Obsidian, vault terimini kullanır.

Kasa, Obsidian'ın notlarınızı cihazınızda yerel olarak depoladığı bir klasördür. Proje sayınıza bağlı olarak bir veya birkaç kasa oluşturabilirsiniz. İlk kasayı oluşturduktan sonra düz metin olarak not almaya başlayabilirsiniz.

Çoğu not alma uygulamasından farklı olarak, Obsidian, panes adını verdiği pencerelerde birden fazla dosya açmanıza izin verir. Paneleri ayarlayabilir veya aynı pencerenin iki kopyasına bölebilirsiniz. Örneğin, bir pencereyi düzenleme görünümü ve önizleme için okuma görünümü gösterecek şekilde bölebilirsiniz.

Notlarınızın yanı sıra, Obsidian belirli bir konu ve bağlantı verdiğiniz benzer konularla ilgili tüm notlarınızı görüntüleme seçeneği de sunar.

Obsidian'daki not biçimlendirme özellikleri

2. Geri bağlantı

Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi birbirine bağlayabileceğiniz bir not alma uygulaması, çoğu not alma meraklısı için bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Notion ve Obsidian'ın bu konuda nasıl bir performans sergilediğini inceleyelim.

Notion

Notion'daki geri bağlantı özelliği, not alırken fikirlerinizi birbirine bağlamanıza olanak tanır. Her bağlantı oluşturduğunuzda, Notion otomatik olarak bir geri bağlantı oluşturur.

Ardından, belirli bir sayfaya olan tüm geri bağlantıları görüntüleyebilir ve bunların tam olarak nerede kullanıldığını görebilirsiniz. Bu özellik, Notion'da wiki'ler oluştururken, fikirleri birbirine bağlarken veya görevleri yönetirken çok yararlıdır.

Obsidian

Geri bağlantı, Obsidian notlarının temel özelliklerinden biridir ve wiki oluşturmayı çok daha basit hale getirir.

Hiyerarşik klasörler veya veritabanları yerine, Obsidian, bilgi grafiği ile birbirine bağlı bir fikir ağı oluşturmanıza olanak tanır. Bu, sürekli bir şeyler yazan öğrenciler, akademisyenler, yazılım mühendisleri ve diğer profesyoneller için ideal bir kaynaktır.

3. Not Paylaşımı ve Takım İşbirliği

Arkadaşlarla bir gezi planlarken veya bir proje üzerinde çalışırken, not paylaşımı ve işbirliği sağlayan bir uygulamayı hepimiz takdir ederiz. Obsidian ve Notion arasında işbirliği konusunda kim kazanır?

Notion

Notion, not paylaşımı ve işbirliği konusunda mükemmeldir.

Yeni bir girişimde bir takım üyesiyle veya yaklaşan tatil planlarınız için bir arkadaşınızla işbirliği yapmak istiyorsanız, Notion çalışma alanınızı düzenlemek, yorumlamak veya görüntülemek için bir bağlantı paylaşmanız yeterlidir.

Notion'da paylaşım izinleri özelliği

Obsidian

Obsidian kasasını düzenlemek için işbirliği yapmak istiyorsanız, biraz daha fazla çaba sarf etmeniz gerekecek. Bir eklenti kullanabilirsiniz, ancak Notion'daki kadar sorunsuz bir deneyim yaşayamazsınız. Ayrıca, Obsidian'daki kasayı görüntülemeleri için başkalarına bağlantı gönderemezsiniz. Bir kasayı paylaşmak istiyorsanız, tek seçenek onu PDF veya metin biçiminde dışa aktarmaktır.

Ancak, Obsidian'ı Obsidian yayınlama özelliği ile dünyayla paylaşabilir ve kasasının yalnızca görüntülenmek üzere kamuya açık URL'sini paylaşabilirsiniz.

4. Otomatik Not Kaydetme

Evde internet, hotspotlar ve güvenli wifi olsa bile, her gün elektrik kesintileri yaşanabilir ve hepimiz, az önce tamamladığımız işlerin kaybolduğunu fark ettiğimizde hissettiğimiz o korkunç duyguyu biliriz. 😳

Otomatik kaydetme özellikleri ve çevrimdışı modun bu kadar önemli olmasının nedenlerinden biri de budur!

Notion

Neyse ki, Notion ile internet bağlantısı sorunları hakkında endişelenmenize gerek yok. Uygulama, Google Dokümanlar veya Evernote'ta olduğu gibi tüm notlarınızı gerçek zamanlı olarak otomatik olarak kaydeder.

Notlarınız buluta yedeklenmeden önce Notion'un sunucularında kaydedilir. Elbette, bu yalnızca çevrimiçi olduğunuzda mümkündür.

PSA: Notlarınızın eski sürümünü geri yüklemek istiyorsanız, premium abone olmanız gerekir.

Obsidian

Notion gibi Obsidian da notlarınızı yazmayı bitirdikten iki saniye sonra otomatik olarak kaydeder, böylece mükemmel grafiğinizi oluşturmak için harcadığınız zamanın boşa gitmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Notlarınız ayrıca bir pencereyi her kapattığınızda otomatik olarak veya Ctrl/Cmd-S tuşlarını kullanarak manuel olarak kaydedilir.

5. Çapraz Platform Desteği

Bir not alma uygulamasının gerçek değeri, notlarınızı cihazlar arasında senkronize etme yeteneğinden gelir. Sabahları dizüstü bilgisayarınıza notlar alıp öğle arasında cep telefonunuzdan devam edebilmekten daha iyi bir şey yoktur. Notion ve Obsidian'ın bu testi geçip geçmediğini görelim.

Notion

İlk olarak, Notion'u kullanmak için internet bağlantınız olması ve uygulamayı kullanmak için kaydolmanız gerekir. Notion notlarınızı bulutta yedeklemesine rağmen, sunucularında bir kesinti olması durumunda kilitlenmemek için düzenli yedeklemeler yapmanız en iyisidir. Notion, notlarınızı Windows, macOS, iOS, Android ve web uygulaması arasında senkronize etmenizi sağlar.

Obsidian

Obsidian çevrimdışı çalışır ve notlarınız cihazınızda yerel olarak saklanır; bu hem iyi hem de kötü bir özelliktir.

Obsidian'da herhangi bir kesinti olması durumunda düz metin dosyalarınız hala elinizde olacağı için bu iyi bir şey, ancak yükseltme ücreti ödemeden notlarınızı cihazlar arasında senkronize edememeniz ise kötü bir şey.

Bunun bir çözümü, Google Drive, Dropbox veya Onedrive kullanarak kasayı oluştururken notlarınızı bulutta da kaydetmektir. Bu ekstra bir adımdır, ancak notlarınızı yedeklemek her zaman önemlidir.

6. Fiyatlandırma

Hem Notion hem de Obsidian kişisel kullanım için ücretsiz planlar sunuyor. Ancak Notion, kişisel kullanım için de bir pro plan sunuyor. Öte yandan Obsidian, iş kullanımı için premium ücret ve yayınlama ve senkronizasyon fonksiyonları için ek ücretler alıyor.

Obsidian ve Notion'un fiyat karşılaştırması aşağıda yer almaktadır.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırsız sayfa ve blok, cihazlar arasında senkronizasyon, 10 misafirle paylaşım, özel entegrasyonlar için API

Plus (koltuk başına aylık 12 $) : Ücretsiz sürümün tüm özelliklerine ek olarak, sınırsız dosya yükleme, sınırsız misafir, 30 gün öncesine kadar sürümleri görüntüleme ve geri yükleme

Business (koltuk başına aylık 18 $) : Personal Pro'nun tüm özelliklerine ek olarak, 100 misafire kadar, paylaşım izinleri, işbirliği araçları, yönetici araçları

Kurumsal (Özel Fiyatlandırma) : Teams'deki tüm özellikler artı SAML SSO, kullanıcı sağlama (SCIM) Denetim günlüğü YENİ, gelişmiş güvenlik ve denetimler, sınırsız sürüm geçmişi, özel başarı yöneticisi (100+ koltuk), özel sözleşme

Notion AI: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 8 $ karşılığında ekleyin (yıllık faturalandırılır)

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel (Ücretsiz plan) : Hesap açmaya gerek yok, topluluk desteği, eklentilere ve API'ye erişim

Ticari (kullanıcı başına yıllık 50 $) : Ticari kullanım ve öncelikli destek

Eklentiler: Senkronizasyon (aylık 4 $), Yayınlama (aylık 8 $ / site)

Notion ve Obsidian: Hangisi en iyisi?

Notion ve Obsidian arasında açık bir kazanan belirlemek kolay değil. Hem Obsidian hem de Notion, kullanışlı not alma uygulamalarıdır, ancak her ikisinin de göz ardı edilmesi zor sınırlamaları vardır.

Örneğin, Obsidian tamamen çevrimdışıdır, bu nedenle notlarınızı cihazlar arasında senkronize etmek zordur. Bunu yapmak için aylık 8 dolar ekstra ödeme yapmanız gerekir. Öte yandan, Notion tamamen çevrimiçidir. İnternet bağlantısı olmadan Notion'da bir şey not almanız gerçekten gerekiyorsa, şansınız yok. Notlarınızı Notion'daki çalışma alanlarına bağlamak da biraz daha zordur, bu da iş akışlarını otomatikleştirmek istiyorsanız tam bir dezavantajdır.

Neyse ki, not alma stratejilerinizi bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olacak mükemmel MVP yazılımını biliyoruz.

Obsidian ve Notion, Reddit'te karşı karşıya

Reddit'e giderek insanların Obsidian ve Notion hakkında ne düşündüğünü araştırdık. Reddit'te Notion ve Obsidian'ı aradığınızda , birçok kullanıcı Notion'un daha kullanışlı gelişmiş özelliklere sahip olduğu konusunda hemfikir:

"Notion'un en önemli özelliği, veritabanlarını kullanması ve notları çeşitli görünümlerde ve çeşitli etiketlerle filtreleyerek gerçekten özel şeyler yapabilmenizdir."

Diğer Reddit kullanıcıları, geri bağlantı özellikleri arıyorsanız Obsidian'ın daha iyi bir seçim olduğunu belirtiyor:

"Obsidian ise yalnızca çevrimdışı olarak kullanılabilir ve ana özelliği notlar aracılığıyla bağlantılar ve geri bağlantılar oluşturmak ve bu bağlantıları görselleştirmektir. Böylece, kimya kelimesinden bahsettiğiniz birçok notunuz varsa, bunların tümü grafikte birbirine bağlanır ve sonunda bir bilgi ağı oluşur. "

En İyi Obsidian Vs. Notion Alternatifi: ClickUp

ClickUp Belgeleri'ni deneyin ClickUp Belgelerinde takım üyeleriyle işbirliği yaparak yazı tiplerini özelleştirin, Görev ilişkileri ekleyin veya doğrudan belge içinde Görevlere bağlantı verin

Evet, Obsidian ve Notion kulağa hoş geliyor, ama ClickUp'ı hiç denediniz mi?

Bir daha asla bir son tarihi, market alışverişi öğesini veya randevuyu unutmadığınızı hayal edin. Dahası, gerçekten kullanmak istediğiniz ve her gün açmayı dört gözle beklediğiniz bir not alma yazılımı hayal edin! İşte, ClickUp tam da budur.

ClickUp, projeleri yönetmek, ayrıntılı notlar almak ve ilerlemenizi tek bir ekrandan izlemek için nihai, hepsi bir arada verimlilik platformudur. İster öğrenci, ister küçük işletme sahibi veya büyük ölçekli bir kurumsal takımın parçası olun, ClickUp not alma becerilerinizi bir adım öteye taşımak için tasarlanmıştır.

Dinamik ClickUp Belgeleri ile, afişler, tablolar, zengin metin düzenleme ve daha fazlasını içeren sezgisel stil ve biçimlendirme seçenekleriyle istediğiniz gibi özelleştirilmiş güzel wiki'ler, bilgi tabanları, kontrol listeleri ve notlar oluşturabilirsiniz.

İç içe geçmiş sayfalarla görsel bir hiyerarşi oluşturun, geri bağlantılar ekleyerek birbiriyle bağlantılı bir fikir ağı oluşturun ve hatta metninizi eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürün. ClickUp Belge ile her zaman daha fazlasını başarabilirsiniz.

Notlarda İşbirliği Yapın

ClickUp Docs, bir belgeyi takımınızla birlikte düzenlemenizi sağlar. Takım üyelerine eylem öğeleri atayabilir veya Docs metnine yorum ekleyerek onları etiketleyebilirsiniz. Ayrıca, Docs'taki metni görevlere dönüştürebilir ve bu bölümü takım üyelerine devredebilirsiniz.

Takımla birlikte düzenleme yapın, yorumlar ekleyin ve görevleri doğrudan ClickUp belgenizden diğer üyelere atayın

Belgenizi URL aracılığıyla kolayca paylaşabilir ve takım, misafir veya genel erişim izinlerini yöneterek düzenleme yetkisini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Bir Bilgi Merkezi veya Kişisel Wiki Oluşturun

Belgeniz ne kadar temiz veya karmaşık olursa olsun, ClickUp Docs bunu mümkün kılar.

ClickUp, ilgili içeriği her bahsettiğinizde otomatik olarak bir geri bağlantı oluşturur. Ardından, kenar çubuğundaki ilişki ve geri bağlantı bölümünden geçerli sayfanın tüm ilişkilerini ve ilgili içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

Notlarınızı oluşturmayı tamamladığınızda, tüm notlarınızın belirli konularla ilişkili olduğu düzenli ve bağlantılı bir fikir yapısına sahip olacaksınız. ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu ile başlayın!

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ClickUp Belgeleri ile Proje Yönetimi İş Akışlarınızı Basitleştirin

ClickUp Belgeleri'nin en iyi yanı nedir? Sezgiseldir. Sürekli büyüyen, son derece işlevsel ve işbirliğine yönelik özellikler listesine rağmen, ClickUp, her görevin üstesinden gelmenize ve büyüdükçe ölçeklenmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır — hatta bir belge içinden bile.

Belgelerinizi görevlere bağlayarak görevleri daha kolay dağıtın ve yönetin veya bileşenler ekleyerek ş Akışlarınızı güncelleyin, hepsi belge düzenleyicinizden.

ClickUp Brain ile Yazılarınızı Geliştirin

ClickUp Brain, işlerinizi daha hızlı halletmenize yardımcı olacak bir içerik oluşturucu ve yapay zeka asistanıdır. ClickUp Brain, kullanıcıların yazar bloğunu yenmelerine, beyin fırtınasını iyileştirmelerine ve içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmalarına yardımcı olur.

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Ve tüm bu özellikleri sonsuza kadar ücretsiz olarak elde edeceğinizi bahsetmiş miydik? 💸

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: ClickUp'ın tüm güçlü not alma araçları, ClickUp Belgeleri, sınırsız görev ve üye, 100 MB depolama alanı ve daha fazlası

Sınırsız (üye başına aylık 7 $): Sınırsız depolama, sınırsız entegrasyonlar ve sınırsız gösterge panelleri

İş (üye başına aylık 12 $): Sınırsız takım, özel dışa aktarma ve gelişmiş genel paylaşım

Enterprise ( fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin ) : Enterprise API, rehberli başlangıç ve özel başarı yöneticisi : Enterprise API, rehberli başlangıç ve özel başarı yöneticisi

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

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ClickUp: Notion ve Obsidian Tartışmasına Çözüm

ClickUp ile sadece kullanışlı bir not alma uygulaması elde etmekle kalmaz, tüm işleriniz için güvenilir ve merkezi bir merkez elde edersiniz.

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