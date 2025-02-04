2025'in En İyi 13 Obsidian Alternatifi

Obsidian, öğrenciler, profesyoneller ve bilgi çalışanları için vazgeçilmez bir not alma aracı olarak ün kazanmıştır.
Esnek tasarımı ve güçlü bağlantı sistemi ile Obsidian, düşüncelerinizi düzenlemenizi ve birbiriyle bağlantılı fikirlerden oluşan bir ağ oluşturmanızı kolaylaştırır.
Ancak bir sorun var: Obsidian yerleşik AI ile gelmiyor. Verimliliği artırmak ve görevleri kolaylaştırmak için daha akıllı, otomatikleştirilmiş iş akışları arıyorsanız, eklentilere veya üçüncü taraf entegrasyonlara güvenmeniz gerekecek ve bu da kısa sürede karmaşık hale gelebilir.
İyi haber mi? 🤔
Birçok Obsidian alternatifi benzer işlevler sunar ve not alma ve görev yönetimini daha verimli hale getirmek için yapay zeka entegrasyonları içerir.
Bu kılavuzda, kullanım kolaylığı, güçlü özellikler ve yapay zeka destekli yetenekleri bir araya getiren en iyi 13 Obsidian alternatifini keşfedeceğiz. Hadi başlayalım! 🚀
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte en iyi Obsidian alternatiflerine hızlı bir genel bakış:
- ClickUp: AI yazma, not alma ve belge yönetimi için en iyisi
- Notion: Fikir üretmek ve takım belgelerini tek bir yerde toplamak için en iyisi
- Joplin: Kişisel bilgi yönetimi için en iyisi
- Evernote: Projeler arasında fikirleri ve görevleri düzenlemek için en iyisi
- Apple Notes: Fikir notları almak ve iOS cihazlar arasında senkronizasyon için en iyisi
- Logseq: Birbiriyle bağlantılı fikirleri görsel olarak temsil etmek için en iyisi
- AnyType: Not alma ve notlar arasındaki bağlantıları görselleştirme için en iyisi
- Google Keep: Fikirleri ve kontrol listelerini takip etmek için en iyisi
- OneNote: Dijital not defterleri oluşturmak ve notları düzenlemek için en iyisi
- Roam Research: Birbiriyle ilişkili fikirleri ve karmaşık araştırma görevlerini düzenlemek için en iyisi
- Coda: Görsel sunum ile proje yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi
- Reflect: Notları özetlemek ve içerik oluşturmak için en iyisi
- Mem. ai: Verileri şifrelemek ve ilgili notları gruplamak için en iyisi
➡️ Daha fazla bilgi: Not almayı daha iyi ve daha verimli hale getirmek için 5 strateji
Obsidian alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi Obsidian alternatifini ararken, kişisel bilgi tabanınız için not alma, sınıflandırma ve referans verme becerilerinizi geliştiren özelliklere öncelik verin. Bu, bilgi yönetimi deneyiminizi geliştirecektir.
İşte dikkate almanız gereken bazı önemli seçenekler:
- Merkezi gösterge paneli: Tüm notlarınızı, listelerinizi, görevlerinizi ve projelerinizi bir araya getiren bir not alma aracı seçerek, düzenli bir organizasyon ve önemli bilgilere hızlı erişim sağlayın
- Bilgi yönetim sistemi: Daha iyi kişisel bilgi yönetimi için fikirlerinizi görselleştirmek ve düzenlemek için bilgi grafikleri ve bağlantılı notlar gibi özelliklere sahip araçlar arayın
- Sesli ve sesli notlar: Toplantılar sırasında veya hareket halindeyken düşüncelerinizi kaydetmek için sesli notlar almanıza veya sesli notlar eklemenize olanak tanıyan bir not alma uygulaması seçin
- Gerçek zamanlı işbirliği: Takım işbirliğini destekleyen ve notları takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak paylaşmanıza, düzenlemenize ve yorumlamanıza olanak tanıyan uygulamalara öncelik verin
- Entegrasyon ve dosya eki: Google Drive ve Dropbox Paper gibi popüler platformlarla entegre olan ve dosya, resim ve kod parçacıklarını kolayca eklemenize olanak tanıyan araçları seçin
- Arşivleme ve geri alma seçenekleri: Uygulamanın notları arşivlemenize ve gerektiğinde kolayca geri almanıza olanak tanıdığından emin olun, böylece iç bilgi tabanınızı düzenli tutabilirsiniz
➡️ Daha Fazla Bilgi: Daha etkili ve düzenli notlar almayı mı merak ediyorsunuz? Farklı Kullanım Durumları için Yaygın Not Alma Yöntemleri (Örnekler ve Şablonlar ile) başlıklı makalede kişiselleştirilmiş stratejiler, teknikler ve araçlar keşfedin.
Keşfedilecek en iyi 13 Obsidian alternatifi
Kişisel not alma, bilgi yönetimi, not özetleme, görev yönetimi, takım işbirliği ve çok daha fazlasını geliştirmek için tasarlanmış en iyi 13 AI destekli Obsidian alternatifini keşfedin:
1. ClickUp (AI yazma, not alma ve belge yönetimi için en iyisi)
ClickUp, projeleri planlamak, bilgileri düzenlemek ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmak için takımları bir araya getiren hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Sadece birkaç tıklama ile tamamen özelleştirilebilen ClickUp, her boyuttaki takımın daha verimli çalışmasına ve yeni verimlilik seviyelerine ulaşmasına yardımcı olur.
Obsidian'dan farklı olarak, ClickUp Docs notlarınız ve diğer içerikleriniz üzerinde gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği yapmanıza olanak tanır ve herkesin en son bilgilere erişebilmesini sağlar. İster hızlı toplantı notları alıyor ister ayrıntılı eylem planları oluşturuyor olun, ClickUp Docs, daha iyi hesap verebilirlik için görevleriniz ve projelerinizle bağlantıda kalmanızı sağlar.
Projeleri yönetmesi, değişiklikleri izlemesi ve belgelerini iş akışıyla uyumlu tutması gereken takımlar için mükemmel bir belge yönetimi ve not alma aracıdır.
ClickUp Notepad, dağınık fikirleri hızlı bir şekilde not almak, bunları kontrol listeleriyle düzenlemek ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için kullanışlı bir araçtır. Zengin düzenleme özellikleri sunarak notlarınızı renkler, başlıklar ve madde işaretleriyle biçimlendirmenize ve görsel olarak düzenli tutmanıza olanak tanır.
Ayrıca, ClickUp Brain, AI destekli otomasyon ile verimliliğinizi artırır. İçerik oluşturmayı kolaylaştırır ve görev güncellemelerini, toplantı özetlerini ve daha fazlasını otomatikleştirerek daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur.
Asenkron toplantılar sırasında video konuşmaları transkribe edebilir ve bunları ClickUp Clips ile erişilebilir, aranabilir notlara dönüştürebilir. Bu, manuel not almaya gerek kalmadan eylem öğelerini takip etmeyi ve içgörüler toplamayı kolaylaştırır.
ClickUp Brain kullanarak Clips'i ne kadar kolay transkribe edebileceğinizi izleyin; böylece bir videoya soru sorabilir ve yanıtını alabilirsiniz!
Ayrıca, kaçırdığınız konuşmaları yakalayabilir, otomatik günlük veya haftalık standup'lar oluşturabilir ve konuşma konularını ve belgeleri özetleyerek tam bağlam sunabilir.
ClickUp, not alma deneyiminizi geliştirmek için çeşitli özelleştirilebilir şablonlar da sunar. Örneğin, ClickUp Toplantı Notları Şablonu, anahtar tartışmaları ve eylem öğelerini kolaylıkla yakalamanıza yardımcı olarak toplantılarınızın düzenli ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.
ClickUp'ın Cornell Notları Şablonu ise öğrenmeyi geliştiren yapılandırılmış bir not alma biçimi sunarak önemli bilgileri saklamanıza ve gözden geçirmenize yardımcı olur.
Ek olarak, ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, takımların dijital bir bilgi kütüphanesi oluşturması ve düzenlemesi için bir çerçeve sunar. Bilgi makaleleri, SSS ve temel kaynaklar için bölümler içerir, böylece takımınızda önemli bilgileri paylaşmak ve bunlara erişmek kolaylaşır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Sürüm geçmişine erişin ve gerekirse belgeleri önceki sürümlerine geri döndürün
- ClickUp Notepad ile kontrol listeleri oluşturun, fikirlerinizi not alın ve daha sonra kullanmak üzere hatırlatıcılar ekleyin
- ClickUp Entegrasyonları ile Google Çalışma Alanı, Slack ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegre edin
- ClickUp Brain'i kullanarak bloglar ve haber bültenleri yazın, sosyal medya kampanyaları için fikirler üretin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- ClickUp Çalışma Alanınızda ve entegre uygulamalarda içerik, yorum, konuşma ve görevleri sorunsuz bir şekilde arayın
- ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla birlikte fikirlerinizi görselleştirin ve beyin fırtınası yapın
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulama temel özellikleri sunsa da, masaüstü sürümünde bulunan tüm işlevselliği sunmayabilir
- Aracın geniş özellikleri, yeni kullanıcılar, özellikle teknolojiye pek aşina olmayanlar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 15 AI Not Alma Uygulaması ve Aracı
2. Notion (Fikir üretmek ve takım belgelerini merkezileştirmek için en iyisi)
Notion, notları, görevleri, belgeleri ve projeleri sorunsuz bir şekilde düzenlemek için birleşik bir çalışma alanı sağlar. Özel düzenler, veritabanları ve gösterge panelleri oluşturarak ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.
Notion'un AI özellikleri, içeriğinize düzenlemeler önererek ve yeni fikirler üreterek işinizi daha da optimize eder, size değerli zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Bu, onu daha verimli notlar almanıza yardımcı olan güçlü bir organizasyon aracı ve akıllı bir asistan haline getirir.
Notion'un en iyi özellikleri
- Görevleri, projeleri ve verileri tek bir merkezden yönetin
- AI yazma yardımı alın, AI içgörülerini oluşturun ve veriye dayalı kararlar alın
- Kanban panoları, takvimler ve zaman çizelgeleri kullanarak ş Akışınızı yapılandırın
Notion sınırlamaları
- Özelleştirmelerin oluşturulması ve uzun süreli kullanım için sürdürülmesi zor olabilir
- Arama fonksiyonu ve navigasyon, beklediğiniz kadar sezgisel değildir
Notion fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Plus: Koltuk başına aylık 12 $
- İş: Koltuk başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
3. Joplin (Kişisel bilgi yönetimi için en iyisi)
Joplin, esnekliği ve sağlam gizlilik özellikleriyle tanınan güçlü, açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Obsidian'dan farklı olarak, hem kişisel bilgi yönetimini hem de takım işbirliğini destekler.
Kullanıcılar, sesli notlar ve görüntüler gibi multimedya öğelerini entegre ederken bağlantılı notlar, yapılacaklar listeleri ve zengin metin belgeleri oluşturarak etkili not alma stratejileri uygulayabilir.
AI yetenekleri arasında notları özetleme ve otomatik transkripsiyon, bilgi organizasyonunu kolaylaştırma ve görev yönetimi bulunmaktadır. Bu özellikler, verimliliği artırmak ve organize olmak isteyen hem bireysel kullanıcılar hem de takımlar için uygundur.
Joplin'in en iyi özellikleri
- Ayrıntılı belgeler için zengin biçimlendirme özellikli markdown notları alın
- Araştırmalarınızı doğrudan not sisteminize kaydetmek için web sayfalarını kırpın
- Paylaşımlı proje yönetimi için takımlarla gerçek zamanlı işbirliği yapın
Joplin sınırlamaları
- Diğer not alma uygulamalarına kıyasla sınırlı özelleştirme
- Kullanıcılar, arayüzünün Notion'a kıyasla daha az gelişmiş olduğunu belirtmiştir
Joplin fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 3,14 $ (veya 2,99 €)
- İş: Kullanıcı başına aylık 6,29 $ (veya 5,99 €)
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 8,39 $ (veya 7,99 €) (en az iki kullanıcı gerekir)
Joplin puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: N/A (Yeterli yorum yok)
🎨 Eğlenceli Bilgi: Notlarınızı renk kodlarıyla düzenlemek hafızanızı ve kavrayışınızı güçlendirebilir.
Araştırmalar, farklı renkleri belirli konularla ilişkilendirmenin daha güçlü sinir bağlantıları oluşturduğunu ve bilgilerin daha kolay hatırlanmasını sağladığını göstermektedir. 🧠
4. Evernote (Projeler arasında fikir ve görevleri düzenlemek için en iyisi)
Evernote, düşüncelerinizi düzenlemek, görevleri izlemek ve verimliliği artırmak için çok yönlü, kullanıcı dostu bir araç arıyorsanız iyi bir seçimdir. Kişisel bilgi yönetimi, proje görev koordinasyonu ve araştırmayı basitleştirir.
Obsidian'dan farklı olarak Evernote, AI transkripsiyon, gelişmiş arama yetenekleri ve sorunsuz cihaz senkronizasyonu gibi güçlü özellikler sunar. AI Düzenleme fonksiyonu, içerik yazmanıza, özetlemenize, metinleri çevirmenize ve hatta yazım denetimi yapmanıza yardımcı olarak iş akışınızı daha verimli ve akıcı hale getirir.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Cihazlar arasında senkronizasyon yapın ve tüm notlarınıza mobil, masaüstü veya web üzerinden zahmetsizce erişin
- Hızlı veri girişi için görüntüleri, sesleri veya videoları düzenlenebilir metne dönüştürün
- Notlarınızı netlik için başlıklar, vurgular ve listelerle biçimlendirin
Evernote sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde bir cihazla sınırlıdır
- Ağ bağlantılı düşünme için sınırlı markdown desteği ve grafik görünümü
Evernote fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 14 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.000+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Bir videodan profesyonel gibi nasıl not alacağınızı mı merak ediyorsunuz?
İşte izleyebileceğiniz bazı stratejiler:
- Sadece kelimeleri yazmak yerine anlamaya odaklanın 📖
- Önemli bölümleri kolayca tekrar ziyaret etmek için zaman damgaları ekleyin 🕒
- Notları hızlıca gözden geçirmek için net ve alakalı bölümlere ayırın 📂
- Anahtar fikirleri ve alıntıları vurgulamak için semboller veya renkler kullanın 🎨
- Kavramları kendi kelimelerinizle ifade ederek öğrenmeyi pekiştirin ✍️
5. Apple Notes (Fikir notları almak ve iOS cihazlar arasında senkronizasyon için en iyisi)
Apple Notes, Apple ekosistemine özel, kullanıcı dostu bir not alma aracıdır. iPhone, iPad ve Mac cihazlarınızda notları etkili bir şekilde oluşturmak, düzenlemek ve yönetmek için idealdir.
Zengin metin biçimlendirme, Apple Pencil desteğine sahip el yazısı araçları ve tüm cihazlarınızda notlarınıza erişmenizi sağlayan sorunsuz iCloud senkronizasyonu gibi özellikler sunar.
AI destekli arama, belirli notları veya içeriği hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur ve Apple Notes'u kişisel bilgi yönetimi için güçlü bir araç haline getirir.
Apple Notes'un en iyi özellikleri
- ICloud'u kullanarak iOS, iPadOS ve macOS arasında notları otomatik olarak senkronize edin
- Notlarınızı zenginleştirmek için eskizler, fotoğraflar, taranmış belgeler ve bağlantılar ekleyin
- Gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği için notları takım üyeleriyle paylaşın
Apple Notes sınırlamaları
- Bu araç, markdown desteği gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur
- Görev yönetimi özellikleri yoktur
Apple Notes fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Apple Notes derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
6. Logseq (Birbiriyle bağlantılı fikirleri görsel olarak temsil etmek için en iyisi)
Çoğu not alma uygulaması gibi, Logseq de bilgilerinizi etkili bir şekilde düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bu AI aracını diğerlerinden ayıran özellik, notlar arasında dinamik iç bağlantılar oluşturmanıza olanak tanıyan ana hat tabanlı yapısı ve bağlantılı referanslarıdır. Örneğin, toplantı notlarını proje görevlerine bağlayarak sorunsuz bir izleme sağlayabilirsiniz. Bu Logseq özelliği, kişisel bilgi grafiği oluşturmak, fikirler arasındaki bağlantıları görselleştirmek ve görevleri veya projeleri yapılandırmak için mükemmeldir.
Logseq'in en iyi özellikleri
- AI araçlarıyla notları özetleyin, bilgi tabanlarını düzenleyin ve iş akışlarını optimize edin
- Daha iyi bağlam için grafik görünümüyle notları görsel olarak düzenleyin
- Bu markdown not alma uygulamasını kullanarak görevleri doğrudan notlar içinde yönetin
Logseq sınırlamaları
- Gerçek zamanlı ortak düzenleme ve ekip çalışması için ideal değildir
- Bazı kullanıcılar, yerleşik senkronizasyon özelliğinin güvenilir olmadığını ve bunun verimliliği engelleyebileceğini bildirmiştir
Logseq fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Logseq puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
➡️Ayrıca Okuyun: Word ve ClickUp'ta Ücretsiz Bilgi Bankası Şablonları
7. AnyType (Not alma ve notlar arasındaki bağlantıları görselleştirme için en iyisi)
AnyType, düşüncelerinizi, görevlerinizi ve projelerinizi son derece görsel ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış, çok yönlü, çevrimdışı bir not alma ve proje yönetimi aracıdır. Grafik görünümü, şablonlar ve özel "türler" (ör. görevler, kitaplar, kişiler) gibi özellikleri bir araya getirerek dinamik bir bilgi tabanı oluşturur.
AnyType'ın otomatik görev bağlama ve bilgi grafiği oluşturma gibi AI özellikleri, karmaşık iş akışlarını yönetmeyi basitleştirerek Obsidian'a güçlü bir rakip olmasını sağlar.
AnyType'ın en iyi özellikleri
- İkinci bir beyin bilgi tabanı için birbiriyle bağlantılı içerik oluşturun
- Çevrimdışı modunu kullanarak notlarınıza her zaman, her yerden erişin ve düzenleyin
- Diğer uygulamalardan farklı olarak, belirli görevler veya iş akışları için not alma şablonlarını özelleştirin
AnyType sınırlamaları
- Ücretsiz plan sadece 1 GB ağ depolama alanı sunar, bu da bazı kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir
- Bazı rakiplerinden farklı olarak, yalnızca not almaya odaklanır ve hepsi bir arada verimlilik aracının daha geniş özelliklerinden yoksundur
AnyType fiyatlandırması
- Explorer: Ücretsiz
- Oluşturucu: 99 $/yıl
- Ortak oluşturucu: 299 $ (üç yıl için)
- İş: Özel fiyatlandırma
AnyType puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
8. Google Keep (Fikirleri ve kontrol listelerini takip etmek için en iyisi)
Google Keep, tüm cihazlarınızda görevler, notlar ve kontrol listeleri oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan basit ama güçlü bir uygulamadır.
Kullanıcı dostu arayüzü, düşüncelerinizi hızlı bir şekilde düzenlemek ve yapılacaklar listenizi takip etmek için idealdir.
Google Keep'in öne çıkan özelliklerinden biri, Google'ın Gemini AI'sını kullanarak özelleştirilmiş listeler oluşturan AI destekli "Liste Oluşturmama Yardım Et" aracıdır. İster "vejetaryen bir aile için market listesi" ister "piknik için hazırlık listesi" olsun, bu özellik fikirlerinizi hızlı bir şekilde yakalamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.
Google Keep'in en iyi özellikleri
- Kolayca başvurabilmek için metni otomatik olarak yazıya dönüştüren sesli notlar oluşturun
- Renk kodlu etiketler ve kategoriler kullanarak düşüncelerinizi görsel olarak düzenleyin
- Market alışverişi veya ayak işleri gibi görevler için konum tabanlı hatırlatıcılar ekleyin
Google Keep sınırlamaları
- Bu araç, düz metin düzenleme veya karmaşık düzenler için gelişmiş biçimlendirme özelliği sunmaz
- Görevleri ölçeklendirmek için gelişmiş not alma ve proje yönetimi özellikleri sunmaz
Google Keep fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Google Keep puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)
💡Profesyonel İpucu: Toplantı notları için AI'yı nasıl kullanacağınızı mı merak ediyorsunuz?
İşte takip edebileceğiniz bazı ipuçları:
✍🏼 AI'yı kullanarak toplantı tartışmalarını otomatik olarak yazıya dökün
📝 AI'dan yararlanarak anahtar eylem öğelerini ve kararları vurgulayın
✅ AI destekli özetleri kullanarak toplantı sonuçlarını hızlıca gözden geçirin
📂 Notları kolayca başvurabilmek için net kategorilere ayırmak üzere yapay zeka kullanın
9. OneNote (Dijital not defterleri oluşturmak ve notları düzenlemek için en iyisi)
OneNote, Microsoft'un kapsamlı bir dijital not alma aracıdır ve notları, görevleri ve projeleri yönetmek için mükemmeldir. Birden fazla not defteri oluşturmanıza, bunları bölümlere ayırmanıza ve verilerinizi hiyerarşik olarak yapılandırmanıza olanak tanır.
Geniş bir biçimlendirme seçenekleri, şablonlar ve ses kaydetme ve etiketleme gibi özelliklerle OneNote, beyin fırtınası, görev yönetimi ve proje planlaması için idealdir. Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takım üyelerinin not defterlerini aynı anda düzenlemesine olanak tanıyarak, takım tabanlı iş akışları için Obsidian'a güçlü bir alternatif haline getirir.
OneNote'un en iyi özellikleri
- OCR teknolojisini kullanarak görüntülerdeki metinleri arayın
- Paylaşılan not defterlerinde takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Araştırma için web sayfalarını doğrudan not defterlerinize ekleyin
OneNote sınırlamaları
- Aracın ücretsiz sürümü, bazı kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilecek 5 GB sınırlı depolama alanı sunar
- Bağımlılıklar veya Gantt grafikleri gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri sunmaz
OneNote fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Microsoft 365 Personal: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- Microsoft 365 Aile: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
OneNote puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1700+ yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 10 AI Not Özetleyici
10. Roam Research (İlgili fikirleri ve karmaşık araştırma görevlerini düzenlemek için en iyisi)
Roam Research ile fikirler arasındaki ilişkileri görselleştiren birbirine bağlı notlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, karmaşık görevleri yerine getiren araştırmacılar, yazarlar ve takım üyeleri için uygun, doğrusal olmayan düşünmeyi teşvik eden temel bir proje yönetimi aracı olarak da işlev görür.
Roam ayrıca, notları özetlemeye ve içgörüler oluşturmaya yardımcı olmak için yapay zekayı entegre ederek mobil kullanıcıların üretken kalmasını sağlar. Günlük notlar ve belirli metinleri yeniden kullanmak için blok referansları gibi gelişmiş özellikleri, geniş bilgileri sentezlemek için idealdir.
Roam Research'ün en iyi özellikleri
- Etiketleme ve çift yönlü bağlantılarla araştırmalarınızı zahmetsizce düzenleyin
- Projeler arasında metinleri yeniden kullanmak veya alıntılamak için blok referanslarına erişin
- Düz metin düzenleyici notlarından yapılandırılmış içgörüler oluşturun
Roam Research sınırlamaları
- Ücretsiz plan sunmadığından kişisel kullanım için erişilemez
- Bazı kullanıcılar, özelleştirme için çeşitli biçimlendirme seçeneklerinin eksik olduğunu belirtmiştir
Roam Research fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Believer: 500 $/kullanıcı (beş yıl için)
Roam Research puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
11. Coda (Görsel sunumla proje yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi)
Coda, bireylerin ve takımların görevleri, projeleri ve belgeleri sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için gelişmiş özelliklere sahip düz metin düzenleyicinin basitliğini sunar.
Metin, tablo ve entegrasyonları tek bir notta birleştirme özelliği, proje izleme, görsel sunumlar oluşturma ve takım etkinliklerini yönetme gibi görevler için idealdir.
Coda'nın iş akışı otomasyonu ve veri özetleme gibi yapay zeka destekli özellikleri, verimliliği artırır ve manuel çabayı en aza indirir, böylece çok çeşitli görevleri verimli bir şekilde yerine getirmek için mükemmel bir araç haline gelir.
Coda'nın en iyi özellikleri
- Tablolar ve görseller gibi yapı taşlarını kullanarak özel belgeler oluşturun ve size özel çözümler üretin
- Gmail, Slack veya Jira gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- İş akışlarını otomatikleştirin ve yinelenen görevler için otomatik güncellemeler ve bildirimler oluşturun
Coda sınırlamaları
- Biçimlendirme ve kişiselleştirme özellikleri kısıtlayıcı olabilir
- Kullanıcılar, bazı özelliklerin mobil cihazlar için optimize edilmediğini belirtmiştir
Coda fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 36 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Coda puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (460+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: Notlarda Paylaşım ve İşbirliği
12. Reflect (Notları özetlemek ve içerik oluşturmak için en iyisi)
Verimliliği ikiye katlayan bir not alma aracı arıyorsanız, Reflect'i keşfetmeye değer. Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sunar ve AI'yı entegre ederek notlarınızı eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.
Özetleme, gramer düzeltme, içerik yeniden ifade etme, not çeviri ve ana hat oluşturma gibi özelliklerle fikirlerinizi hızlı bir şekilde yapılandırılmış içeriğe dönüştürebilirsiniz. Bu, notlarının daha verimli bir şekilde işlenmesini isteyen öğrenciler, profesyoneller ve yaratıcı düşünürler için idealdir.
En iyi özellikleri yansıtın
- Hızlı inceleme ve eyleme geçirilebilir sonuçlar için notları özetleyin
- Bağlantılı notlar ve etiketler kullanarak fikirlerinizi zahmetsizce düzenleyin
- Yazıları yeniden ifade edin ve basitleştirerek netliği artırın
Sınırlamaları yansıtın
- Bireysel kullanıcılar için ücretsiz plan yok
- Takım kullanımı için gelişmiş işbirliği araçları yok
Reflect fiyatlandırması
- Aylık: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
Puanları ve yorumları yansıtın
- G2: Yok
- Capterra: Yok
13. Mem. ai (Verileri şifrelemek ve ilgili notları gruplamak için en iyisi)
Mem. ai, düşünceleri ve görevleri düzenlemeyi basitleştiren yapay zeka destekli bir not alma aracıdır. Gelişmiş yapay zeka özellikleri, ilgili notları gruplandırmanıza ve bağlantılar önermenize olanak tanır.
Kişisel projelerinizi yönetiyor veya bir takımla çalışıyor olun, Mem. ai notları kategorize etme ve geri getirme gibi manuel görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırır.
Mem. ai, şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanarak verilerinizi güvence altına alır. Ayrıca, belirli anahtar kelimeleri hatırlamadan bile Akıllı Arama özelliğini kullanarak notlarınıza anında erişmenizi sağlayan zahmetsiz arama işlevselliği sunar.
Mem. ai'nin en iyi özellikleri
- Takım verimliliği için paylaşılan çalışma alanlarıyla gerçek zamanlı işbirliği yapın
- Daha iyi bir iş akışı için Google Takvim, Slack ve Zapier gibi anahtar araçlarla entegre edin
- Beyin fırtınası ve karar vermeye yardımcı olan Mem Chat ile kolayca içgörüler elde edin
Mem. ai sınırlamaları
- AI'sı yalnızca İngilizce için optimize edildiğinden, İngilizce dışındaki diller için resmi destek yoktur
- Ücretsiz plan yok; kullanıcıların pahalı bir ücretli seçeneğe abone olmasını gerektirir
Mem. ai fiyatlandırması
- Mem: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Mem Takımları: Özel fiyatlandırma
Mem. ai puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
ClickUp ile Not Alma Sürecinizi Optimize Edin
Not alma, ister tek başınıza ister bir takımla çalışıyor olun, düzenli kalmak için çok önemlidir. Obsidian minimalistler için popüler bir seçim olsa da, iş akışı otomasyonu ve takım işbirliği için gelişmiş özelliklerden yoksundur.
Daha gelişmiş bir çözüm için ClickUp, temel not alma işlevlerinin ötesinde kapsamlı bir araç seti sunar. Tek bir platformda görevleri otomatikleştirirken, yaratıcılığı tetiklerken ve takım işbirliğini artırırken beyin fırtınası yapmanıza, fikirleri düzenlemenize ve projeleri zahmetsizce yönetmenize yardımcı olur.
Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve daha verimli bir iş yapma yöntemini keşfedin!