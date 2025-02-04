2025'in En İyi 13 Obsidian Alternatifi

Obsidian, öğrenciler, profesyoneller ve bilgi çalışanları için vazgeçilmez bir not alma aracı olarak ün kazanmıştır.

Esnek tasarımı ve güçlü bağlantı sistemi ile Obsidian, düşüncelerinizi düzenlemenizi ve birbiriyle bağlantılı fikirlerden oluşan bir ağ oluşturmanızı kolaylaştırır.

Ancak bir sorun var: Obsidian yerleşik AI ile gelmiyor. Verimliliği artırmak ve görevleri kolaylaştırmak için daha akıllı, otomatikleştirilmiş iş akışları arıyorsanız, eklentilere veya üçüncü taraf entegrasyonlara güvenmeniz gerekecek ve bu da kısa sürede karmaşık hale gelebilir.

İyi haber mi? 🤔

Birçok Obsidian alternatifi benzer işlevler sunar ve not alma ve görev yönetimini daha verimli hale getirmek için yapay zeka entegrasyonları içerir.

Bu kılavuzda, kullanım kolaylığı, güçlü özellikler ve yapay zeka destekli yetenekleri bir araya getiren en iyi 13 Obsidian alternatifini keşfedeceğiz. Hadi başlayalım! 🚀

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi Obsidian alternatiflerine hızlı bir genel bakış: ClickUp : AI yazma, not alma ve belge yönetimi için en iyisi

Notion: Fikir üretmek ve takım belgelerini tek bir yerde toplamak için en iyisi

Joplin: Kişisel bilgi yönetimi için en iyisi

Evernote: Projeler arasında fikirleri ve görevleri düzenlemek için en iyisi

Apple Notes: Fikir notları almak ve iOS cihazlar arasında senkronizasyon için en iyisi

Logseq: Birbiriyle bağlantılı fikirleri görsel olarak temsil etmek için en iyisi

AnyType: Not alma ve notlar arasındaki bağlantıları görselleştirme için en iyisi

Google Keep: Fikirleri ve kontrol listelerini takip etmek için en iyisi

OneNote: Dijital not defterleri oluşturmak ve notları düzenlemek için en iyisi

Roam Research: Birbiriyle ilişkili fikirleri ve karmaşık araştırma görevlerini düzenlemek için en iyisi

Coda: Görsel sunum ile proje yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi

Reflect: Notları özetlemek ve içerik oluşturmak için en iyisi

Mem. ai: Verileri şifrelemek ve ilgili notları gruplamak için en iyisi

➡️ Daha fazla bilgi: Not almayı daha iyi ve daha verimli hale getirmek için 5 strateji

Obsidian alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

obsidian aracılığıyla

En iyi Obsidian alternatifini ararken, kişisel bilgi tabanınız için not alma, sınıflandırma ve referans verme becerilerinizi geliştiren özelliklere öncelik verin. Bu, bilgi yönetimi deneyiminizi geliştirecektir.

İşte dikkate almanız gereken bazı önemli seçenekler:

Merkezi gösterge paneli : Tüm notlarınızı, listelerinizi, görevlerinizi ve projelerinizi bir araya getiren bir not alma aracı seçerek, düzenli bir organizasyon ve önemli bilgilere hızlı erişim sağlayın

Bilgi yönetim sistemi : Daha iyi kişisel : Daha iyi kişisel bilgi yönetimi için fikirlerinizi görselleştirmek ve düzenlemek için bilgi grafikleri ve bağlantılı notlar gibi özelliklere sahip araçlar arayın

Sesli ve sesli notlar : Toplantılar sırasında veya hareket halindeyken düşüncelerinizi kaydetmek için sesli notlar almanıza veya sesli notlar eklemenize olanak tanıyan bir not alma uygulaması seçin

Gerçek zamanlı işbirliği : Takım işbirliğini destekleyen ve notları takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak paylaşmanıza, düzenlemenize ve yorumlamanıza olanak tanıyan uygulamalara öncelik verin

Entegrasyon ve dosya eki : Google Drive ve Dropbox Paper gibi popüler platformlarla entegre olan ve dosya, resim ve kod parçacıklarını kolayca eklemenize olanak tanıyan araçları seçin

Arşivleme ve geri alma seçenekleri: Uygulamanın notları arşivlemenize ve gerektiğinde kolayca geri almanıza olanak tanıdığından emin olun, böylece : Uygulamanın notları arşivlemenize ve gerektiğinde kolayca geri almanıza olanak tanıdığından emin olun, böylece iç bilgi tabanınızı düzenli tutabilirsiniz

➡️ Daha Fazla Bilgi: Daha etkili ve düzenli notlar almayı mı merak ediyorsunuz? Farklı Kullanım Durumları için Yaygın Not Alma Yöntemleri (Örnekler ve Şablonlar ile) başlıklı makalede kişiselleştirilmiş stratejiler, teknikler ve araçlar keşfedin.

Keşfedilecek en iyi 13 Obsidian alternatifi

Kişisel not alma, bilgi yönetimi, not özetleme, görev yönetimi, takım işbirliği ve çok daha fazlasını geliştirmek için tasarlanmış en iyi 13 AI destekli Obsidian alternatifini keşfedin:

1. ClickUp (AI yazma, not alma ve belge yönetimi için en iyisi)

ClickUp, projeleri planlamak, bilgileri düzenlemek ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmak için takımları bir araya getiren hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Sadece birkaç tıklama ile tamamen özelleştirilebilen ClickUp, her boyuttaki takımın daha verimli çalışmasına ve yeni verimlilik seviyelerine ulaşmasına yardımcı olur.

ClickUp'ı Ücretsiz Deneyin ClickUp Belgelerinde zengin biçimlendirme ve hızlı eğik çizgi komutlarıyla içeriği düzenleyin

Obsidian'dan farklı olarak, ClickUp Docs notlarınız ve diğer içerikleriniz üzerinde gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği yapmanıza olanak tanır ve herkesin en son bilgilere erişebilmesini sağlar. İster hızlı toplantı notları alıyor ister ayrıntılı eylem planları oluşturuyor olun, ClickUp Docs, daha iyi hesap verebilirlik için görevleriniz ve projelerinizle bağlantıda kalmanızı sağlar.

Projeleri yönetmesi, değişiklikleri izlemesi ve belgelerini iş akışıyla uyumlu tutması gereken takımlar için mükemmel bir belge yönetimi ve not alma aracıdır.

ClickUp Notepad, dağınık fikirleri hızlı bir şekilde not almak, bunları kontrol listeleriyle düzenlemek ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için kullanışlı bir araçtır. Zengin düzenleme özellikleri sunarak notlarınızı renkler, başlıklar ve madde işaretleriyle biçimlendirmenize ve görsel olarak düzenli tutmanıza olanak tanır.

ClickUp Brain'i kullanarak metinleri özetleyin, içeriği değiştirin veya hataları doğrudan Belgeler içinde düzeltin

Ayrıca, ClickUp Brain, AI destekli otomasyon ile verimliliğinizi artırır. İçerik oluşturmayı kolaylaştırır ve görev güncellemelerini, toplantı özetlerini ve daha fazlasını otomatikleştirerek daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

Blog gönderilerinden e-postalara kadar her türlü içeriği ClickUp Brain ile kolayca oluşturun

Asenkron toplantılar sırasında video konuşmaları transkribe edebilir ve bunları ClickUp Clips ile erişilebilir, aranabilir notlara dönüştürebilir. Bu, manuel not almaya gerek kalmadan eylem öğelerini takip etmeyi ve içgörüler toplamayı kolaylaştırır.

ClickUp Brain kullanarak Clips'i ne kadar kolay transkribe edebileceğinizi izleyin; böylece bir videoya soru sorabilir ve yanıtını alabilirsiniz!

Ayrıca, kaçırdığınız konuşmaları yakalayabilir, otomatik günlük veya haftalık standup'lar oluşturabilir ve konuşma konularını ve belgeleri özetleyerek tam bağlam sunabilir.

ClickUp, not alma deneyiminizi geliştirmek için çeşitli özelleştirilebilir şablonlar da sunar. Örneğin, ClickUp Toplantı Notları Şablonu, anahtar tartışmaları ve eylem öğelerini kolaylıkla yakalamanıza yardımcı olarak toplantılarınızın düzenli ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

ClickUp'ın Cornell Notları Şablonu ise öğrenmeyi geliştiren yapılandırılmış bir not alma biçimi sunarak önemli bilgileri saklamanıza ve gözden geçirmenize yardımcı olur.

Ek olarak, ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, takımların dijital bir bilgi kütüphanesi oluşturması ve düzenlemesi için bir çerçeve sunar. Bilgi makaleleri, SSS ve temel kaynaklar için bölümler içerir, böylece takımınızda önemli bilgileri paylaşmak ve bunlara erişmek kolaylaşır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sürüm geçmişine erişin ve gerekirse belgeleri önceki sürümlerine geri döndürün

ClickUp Notepad ile kontrol listeleri oluşturun, fikirlerinizi not alın ve daha sonra kullanmak üzere hatırlatıcılar ekleyin

ClickUp Entegrasyonları ile Google Çalışma Alanı, Slack ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegre edin

ClickUp Brain'i kullanarak bloglar ve haber bültenleri yazın, sosyal medya kampanyaları için fikirler üretin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp Çalışma Alanınızda ve entegre uygulamalarda içerik, yorum, konuşma ve görevleri sorunsuz bir şekilde arayın

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla birlikte fikirlerinizi görselleştirin ve beyin fırtınası yapın

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama temel özellikleri sunsa da, masaüstü sürümünde bulunan tüm işlevselliği sunmayabilir

Aracın geniş özellikleri, yeni kullanıcılar, özellikle teknolojiye pek aşina olmayanlar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 15 AI Not Alma Uygulaması ve Aracı

2. Notion (Fikir üretmek ve takım belgelerini merkezileştirmek için en iyisi)

via Notion

Notion, notları, görevleri, belgeleri ve projeleri sorunsuz bir şekilde düzenlemek için birleşik bir çalışma alanı sağlar. Özel düzenler, veritabanları ve gösterge panelleri oluşturarak ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Notion'un AI özellikleri, içeriğinize düzenlemeler önererek ve yeni fikirler üreterek işinizi daha da optimize eder, size değerli zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Bu, onu daha verimli notlar almanıza yardımcı olan güçlü bir organizasyon aracı ve akıllı bir asistan haline getirir.

Notion'un en iyi özellikleri

Görevleri, projeleri ve verileri tek bir merkezden yönetin

AI yazma yardımı alın, AI içgörülerini oluşturun ve veriye dayalı kararlar alın

Kanban panoları, takvimler ve zaman çizelgeleri kullanarak ş Akışınızı yapılandırın

Notion sınırlamaları

Özelleştirmelerin oluşturulması ve uzun süreli kullanım için sürdürülmesi zor olabilir

Arama fonksiyonu ve navigasyon, beklediğiniz kadar sezgisel değildir

Notion fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Plus : Koltuk başına aylık 12 $

İş : Koltuk başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Joplin (Kişisel bilgi yönetimi için en iyisi)

via Joplin

Joplin, esnekliği ve sağlam gizlilik özellikleriyle tanınan güçlü, açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Obsidian'dan farklı olarak, hem kişisel bilgi yönetimini hem de takım işbirliğini destekler.

Kullanıcılar, sesli notlar ve görüntüler gibi multimedya öğelerini entegre ederken bağlantılı notlar, yapılacaklar listeleri ve zengin metin belgeleri oluşturarak etkili not alma stratejileri uygulayabilir.

AI yetenekleri arasında notları özetleme ve otomatik transkripsiyon, bilgi organizasyonunu kolaylaştırma ve görev yönetimi bulunmaktadır. Bu özellikler, verimliliği artırmak ve organize olmak isteyen hem bireysel kullanıcılar hem de takımlar için uygundur.

Joplin'in en iyi özellikleri

Ayrıntılı belgeler için zengin biçimlendirme özellikli markdown notları alın

Araştırmalarınızı doğrudan not sisteminize kaydetmek için web sayfalarını kırpın

Paylaşımlı proje yönetimi için takımlarla gerçek zamanlı işbirliği yapın

Joplin sınırlamaları

Diğer not alma uygulamalarına kıyasla sınırlı özelleştirme

Kullanıcılar, arayüzünün Notion'a kıyasla daha az gelişmiş olduğunu belirtmiştir

Joplin fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 3,14 $ (veya 2,99 €)

İş : Kullanıcı başına aylık 6,29 $ (veya 5,99 €)

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 8,39 $ (veya 7,99 €) (en az iki kullanıcı gerekir)

Joplin puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A (Yeterli yorum yok)

🎨 Eğlenceli Bilgi: Notlarınızı renk kodlarıyla düzenlemek hafızanızı ve kavrayışınızı güçlendirebilir. Araştırmalar, farklı renkleri belirli konularla ilişkilendirmenin daha güçlü sinir bağlantıları oluşturduğunu ve bilgilerin daha kolay hatırlanmasını sağladığını göstermektedir. 🧠

4. Evernote (Projeler arasında fikir ve görevleri düzenlemek için en iyisi)

via Evernote

Evernote, düşüncelerinizi düzenlemek, görevleri izlemek ve verimliliği artırmak için çok yönlü, kullanıcı dostu bir araç arıyorsanız iyi bir seçimdir. Kişisel bilgi yönetimi, proje görev koordinasyonu ve araştırmayı basitleştirir.

Obsidian'dan farklı olarak Evernote, AI transkripsiyon, gelişmiş arama yetenekleri ve sorunsuz cihaz senkronizasyonu gibi güçlü özellikler sunar. AI Düzenleme fonksiyonu, içerik yazmanıza, özetlemenize, metinleri çevirmenize ve hatta yazım denetimi yapmanıza yardımcı olarak iş akışınızı daha verimli ve akıcı hale getirir.

Evernote'un en iyi özellikleri

Cihazlar arasında senkronizasyon yapın ve tüm notlarınıza mobil, masaüstü veya web üzerinden zahmetsizce erişin

Hızlı veri girişi için görüntüleri, sesleri veya videoları düzenlenebilir metne dönüştürün

Notlarınızı netlik için başlıklar, vurgular ve listelerle biçimlendirin

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz sürümde bir cihazla sınırlıdır

Ağ bağlantılı düşünme için sınırlı markdown desteği ve grafik görünümü

Evernote fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 14 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Bir videodan profesyonel gibi nasıl not alacağınızı mı merak ediyorsunuz? İşte izleyebileceğiniz bazı stratejiler: Sadece kelimeleri yazmak yerine anlamaya odaklanın 📖

Önemli bölümleri kolayca tekrar ziyaret etmek için zaman damgaları ekleyin 🕒

Notları hızlıca gözden geçirmek için net ve alakalı bölümlere ayırın 📂

Anahtar fikirleri ve alıntıları vurgulamak için semboller veya renkler kullanın 🎨

Kavramları kendi kelimelerinizle ifade ederek öğrenmeyi pekiştirin ✍️

5. Apple Notes (Fikir notları almak ve iOS cihazlar arasında senkronizasyon için en iyisi)

via Apple Notlar

Apple Notes, Apple ekosistemine özel, kullanıcı dostu bir not alma aracıdır. iPhone, iPad ve Mac cihazlarınızda notları etkili bir şekilde oluşturmak, düzenlemek ve yönetmek için idealdir.

Zengin metin biçimlendirme, Apple Pencil desteğine sahip el yazısı araçları ve tüm cihazlarınızda notlarınıza erişmenizi sağlayan sorunsuz iCloud senkronizasyonu gibi özellikler sunar.

AI destekli arama, belirli notları veya içeriği hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur ve Apple Notes'u kişisel bilgi yönetimi için güçlü bir araç haline getirir.

Apple Notes'un en iyi özellikleri

ICloud'u kullanarak iOS, iPadOS ve macOS arasında notları otomatik olarak senkronize edin

Notlarınızı zenginleştirmek için eskizler, fotoğraflar, taranmış belgeler ve bağlantılar ekleyin

Gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği için notları takım üyeleriyle paylaşın

Apple Notes sınırlamaları

Bu araç, markdown desteği gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

Görev yönetimi özellikleri yoktur

Apple Notes fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Apple Notes derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

6. Logseq (Birbiriyle bağlantılı fikirleri görsel olarak temsil etmek için en iyisi)

via Logseq

Çoğu not alma uygulaması gibi, Logseq de bilgilerinizi etkili bir şekilde düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu AI aracını diğerlerinden ayıran özellik, notlar arasında dinamik iç bağlantılar oluşturmanıza olanak tanıyan ana hat tabanlı yapısı ve bağlantılı referanslarıdır. Örneğin, toplantı notlarını proje görevlerine bağlayarak sorunsuz bir izleme sağlayabilirsiniz. Bu Logseq özelliği, kişisel bilgi grafiği oluşturmak, fikirler arasındaki bağlantıları görselleştirmek ve görevleri veya projeleri yapılandırmak için mükemmeldir.

Logseq'in en iyi özellikleri

AI araçlarıyla notları özetleyin, bilgi tabanlarını düzenleyin ve iş akışlarını optimize edin

Daha iyi bağlam için grafik görünümüyle notları görsel olarak düzenleyin

Bu markdown not alma uygulamasını kullanarak görevleri doğrudan notlar içinde yönetin

Logseq sınırlamaları

Gerçek zamanlı ortak düzenleme ve ekip çalışması için ideal değildir

Bazı kullanıcılar, yerleşik senkronizasyon özelliğinin güvenilir olmadığını ve bunun verimliliği engelleyebileceğini bildirmiştir

Logseq fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Logseq puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

via AnyType

AnyType, düşüncelerinizi, görevlerinizi ve projelerinizi son derece görsel ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış, çok yönlü, çevrimdışı bir not alma ve proje yönetimi aracıdır. Grafik görünümü, şablonlar ve özel "türler" (ör. görevler, kitaplar, kişiler) gibi özellikleri bir araya getirerek dinamik bir bilgi tabanı oluşturur.

AnyType'ın otomatik görev bağlama ve bilgi grafiği oluşturma gibi AI özellikleri, karmaşık iş akışlarını yönetmeyi basitleştirerek Obsidian'a güçlü bir rakip olmasını sağlar.

AnyType'ın en iyi özellikleri

İkinci bir beyin bilgi tabanı için birbiriyle bağlantılı içerik oluşturun

Çevrimdışı modunu kullanarak notlarınıza her zaman, her yerden erişin ve düzenleyin

Diğer uygulamalardan farklı olarak, belirli görevler veya iş akışları için not alma şablonlarını özelleştirin

AnyType sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece 1 GB ağ depolama alanı sunar, bu da bazı kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

Bazı rakiplerinden farklı olarak, yalnızca not almaya odaklanır ve hepsi bir arada verimlilik aracının daha geniş özelliklerinden yoksundur

AnyType fiyatlandırması

Explorer: Ücretsiz

Oluşturucu: 99 $/yıl

Ortak oluşturucu: 299 $ (üç yıl için)

İş: Özel fiyatlandırma

AnyType puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

8. Google Keep (Fikirleri ve kontrol listelerini takip etmek için en iyisi)

via Google Keep

Google Keep, tüm cihazlarınızda görevler, notlar ve kontrol listeleri oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan basit ama güçlü bir uygulamadır.

Kullanıcı dostu arayüzü, düşüncelerinizi hızlı bir şekilde düzenlemek ve yapılacaklar listenizi takip etmek için idealdir.

Google Keep'in öne çıkan özelliklerinden biri, Google'ın Gemini AI'sını kullanarak özelleştirilmiş listeler oluşturan AI destekli "Liste Oluşturmama Yardım Et" aracıdır. İster "vejetaryen bir aile için market listesi" ister "piknik için hazırlık listesi" olsun, bu özellik fikirlerinizi hızlı bir şekilde yakalamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Kolayca başvurabilmek için metni otomatik olarak yazıya dönüştüren sesli notlar oluşturun

Renk kodlu etiketler ve kategoriler kullanarak düşüncelerinizi görsel olarak düzenleyin

Market alışverişi veya ayak işleri gibi görevler için konum tabanlı hatırlatıcılar ekleyin

Google Keep sınırlamaları

Bu araç, düz metin düzenleme veya karmaşık düzenler için gelişmiş biçimlendirme özelliği sunmaz

Görevleri ölçeklendirmek için gelişmiş not alma ve proje yönetimi özellikleri sunmaz

Google Keep fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

💡Profesyonel İpucu: Toplantı notları için AI'yı nasıl kullanacağınızı mı merak ediyorsunuz? İşte takip edebileceğiniz bazı ipuçları: ✍🏼 AI'yı kullanarak toplantı tartışmalarını otomatik olarak yazıya dökün 📝 AI'dan yararlanarak anahtar eylem öğelerini ve kararları vurgulayın ✅ AI destekli özetleri kullanarak toplantı sonuçlarını hızlıca gözden geçirin 📂 Notları kolayca başvurabilmek için net kategorilere ayırmak üzere yapay zeka kullanın

9. OneNote (Dijital not defterleri oluşturmak ve notları düzenlemek için en iyisi)

via OneNote

OneNote, Microsoft'un kapsamlı bir dijital not alma aracıdır ve notları, görevleri ve projeleri yönetmek için mükemmeldir. Birden fazla not defteri oluşturmanıza, bunları bölümlere ayırmanıza ve verilerinizi hiyerarşik olarak yapılandırmanıza olanak tanır.

Geniş bir biçimlendirme seçenekleri, şablonlar ve ses kaydetme ve etiketleme gibi özelliklerle OneNote, beyin fırtınası, görev yönetimi ve proje planlaması için idealdir. Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takım üyelerinin not defterlerini aynı anda düzenlemesine olanak tanıyarak, takım tabanlı iş akışları için Obsidian'a güçlü bir alternatif haline getirir.

OneNote'un en iyi özellikleri

OCR teknolojisini kullanarak görüntülerdeki metinleri arayın

Paylaşılan not defterlerinde takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Araştırma için web sayfalarını doğrudan not defterlerinize ekleyin

OneNote sınırlamaları

Aracın ücretsiz sürümü, bazı kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilecek 5 GB sınırlı depolama alanı sunar

Bağımlılıklar veya Gantt grafikleri gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri sunmaz

OneNote fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Microsoft 365 Personal: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Microsoft 365 Aile: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1700+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 10 AI Not Özetleyici

10. Roam Research (İlgili fikirleri ve karmaşık araştırma görevlerini düzenlemek için en iyisi)

via Roam Research

Roam Research ile fikirler arasındaki ilişkileri görselleştiren birbirine bağlı notlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, karmaşık görevleri yerine getiren araştırmacılar, yazarlar ve takım üyeleri için uygun, doğrusal olmayan düşünmeyi teşvik eden temel bir proje yönetimi aracı olarak da işlev görür.

Roam ayrıca, notları özetlemeye ve içgörüler oluşturmaya yardımcı olmak için yapay zekayı entegre ederek mobil kullanıcıların üretken kalmasını sağlar. Günlük notlar ve belirli metinleri yeniden kullanmak için blok referansları gibi gelişmiş özellikleri, geniş bilgileri sentezlemek için idealdir.

Roam Research'ün en iyi özellikleri

Etiketleme ve çift yönlü bağlantılarla araştırmalarınızı zahmetsizce düzenleyin

Projeler arasında metinleri yeniden kullanmak veya alıntılamak için blok referanslarına erişin

Düz metin düzenleyici notlarından yapılandırılmış içgörüler oluşturun

Roam Research sınırlamaları

Ücretsiz plan sunmadığından kişisel kullanım için erişilemez

Bazı kullanıcılar, özelleştirme için çeşitli biçimlendirme seçeneklerinin eksik olduğunu belirtmiştir

Roam Research fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Believer: 500 $/kullanıcı (beş yıl için)

Roam Research puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

11. Coda (Görsel sunumla proje yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi)

via Coda

Coda, bireylerin ve takımların görevleri, projeleri ve belgeleri sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için gelişmiş özelliklere sahip düz metin düzenleyicinin basitliğini sunar.

Metin, tablo ve entegrasyonları tek bir notta birleştirme özelliği, proje izleme, görsel sunumlar oluşturma ve takım etkinliklerini yönetme gibi görevler için idealdir.

Coda'nın iş akışı otomasyonu ve veri özetleme gibi yapay zeka destekli özellikleri, verimliliği artırır ve manuel çabayı en aza indirir, böylece çok çeşitli görevleri verimli bir şekilde yerine getirmek için mükemmel bir araç haline gelir.

Coda'nın en iyi özellikleri

Tablolar ve görseller gibi yapı taşlarını kullanarak özel belgeler oluşturun ve size özel çözümler üretin

Gmail, Slack veya Jira gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

İş akışlarını otomatikleştirin ve yinelenen görevler için otomatik güncellemeler ve bildirimler oluşturun

Coda sınırlamaları

Biçimlendirme ve kişiselleştirme özellikleri kısıtlayıcı olabilir

Kullanıcılar, bazı özelliklerin mobil cihazlar için optimize edilmediğini belirtmiştir

Coda fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 36 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: Notlarda Paylaşım ve İşbirliği

12. Reflect (Notları özetlemek ve içerik oluşturmak için en iyisi)

via Reflect

Verimliliği ikiye katlayan bir not alma aracı arıyorsanız, Reflect'i keşfetmeye değer. Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sunar ve AI'yı entegre ederek notlarınızı eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Özetleme, gramer düzeltme, içerik yeniden ifade etme, not çeviri ve ana hat oluşturma gibi özelliklerle fikirlerinizi hızlı bir şekilde yapılandırılmış içeriğe dönüştürebilirsiniz. Bu, notlarının daha verimli bir şekilde işlenmesini isteyen öğrenciler, profesyoneller ve yaratıcı düşünürler için idealdir.

En iyi özellikleri yansıtın

Hızlı inceleme ve eyleme geçirilebilir sonuçlar için notları özetleyin

Bağlantılı notlar ve etiketler kullanarak fikirlerinizi zahmetsizce düzenleyin

Yazıları yeniden ifade edin ve basitleştirerek netliği artırın

Sınırlamaları yansıtın

Bireysel kullanıcılar için ücretsiz plan yok

Takım kullanımı için gelişmiş işbirliği araçları yok

Reflect fiyatlandırması

Aylık: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Puanları ve yorumları yansıtın

G2: Yok

Capterra: Yok

13. Mem. ai (Verileri şifrelemek ve ilgili notları gruplamak için en iyisi)

Mem. ai, düşünceleri ve görevleri düzenlemeyi basitleştiren yapay zeka destekli bir not alma aracıdır. Gelişmiş yapay zeka özellikleri, ilgili notları gruplandırmanıza ve bağlantılar önermenize olanak tanır.

Kişisel projelerinizi yönetiyor veya bir takımla çalışıyor olun, Mem. ai notları kategorize etme ve geri getirme gibi manuel görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırır.

Mem. ai, şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanarak verilerinizi güvence altına alır. Ayrıca, belirli anahtar kelimeleri hatırlamadan bile Akıllı Arama özelliğini kullanarak notlarınıza anında erişmenizi sağlayan zahmetsiz arama işlevselliği sunar.

Mem. ai'nin en iyi özellikleri

Takım verimliliği için paylaşılan çalışma alanlarıyla gerçek zamanlı işbirliği yapın

Daha iyi bir iş akışı için Google Takvim, Slack ve Zapier gibi anahtar araçlarla entegre edin

Beyin fırtınası ve karar vermeye yardımcı olan Mem Chat ile kolayca içgörüler elde edin

Mem. ai sınırlamaları

AI'sı yalnızca İngilizce için optimize edildiğinden, İngilizce dışındaki diller için resmi destek yoktur

Ücretsiz plan yok; kullanıcıların pahalı bir ücretli seçeneğe abone olmasını gerektirir

Mem. ai fiyatlandırması

Mem: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Mem Takımları: Özel fiyatlandırma

Mem. ai puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

ClickUp ile Not Alma Sürecinizi Optimize Edin

Not alma, ister tek başınıza ister bir takımla çalışıyor olun, düzenli kalmak için çok önemlidir. Obsidian minimalistler için popüler bir seçim olsa da, iş akışı otomasyonu ve takım işbirliği için gelişmiş özelliklerden yoksundur.

Daha gelişmiş bir çözüm için ClickUp, temel not alma işlevlerinin ötesinde kapsamlı bir araç seti sunar. Tek bir platformda görevleri otomatikleştirirken, yaratıcılığı tetiklerken ve takım işbirliğini artırırken beyin fırtınası yapmanıza, fikirleri düzenlemenize ve projeleri zahmetsizce yönetmenize yardımcı olur.

Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve daha verimli bir iş yapma yöntemini keşfedin!