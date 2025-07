OneNote ve Notability: Hangi Not Alma Aracı Daha İyi?

2002 yılında resmi olarak duyurulan OneNote, kardeş uygulamaları Excel ve Word'den farklı bir şekilde tasarlanmıştır. OneNote, kullanıcıların tercih ettikleri not alma sistemlerini özgürce oluşturabilmeleri için ayırt edici özellikler sunmuştur.

Yeni on yılın başında ve Apple'ın iPad'i 2010 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde, dijital tuval Notability not alma uygulamaları alanına girdi. Uygulama, sınıfta not alan öğrenciler için vazgeçilmez bir araç haline geldi.

Her iki uygulama da notlarınızdan en yüksek değeri elde etmenize yardımcı olacak özelliklerle doludur, ancak zaman ve para yatırımı buna değer mi?

Microsoft OneNote ve Notability arasında gidip geliyorsanız, sizin için en iyi not alma uygulamasını seçmenize yardımcı olmak için özellikleri ve fiyatları hakkında kapsamlı bir rehber hazırladık!

Hadi başlayalım!

OneNote nedir?

oneNote aracılığıyla

OneNote, deneyiminizi zenginleştirecek benzersiz özelliklerle donatılmış bir güç merkezidir. İşte bu makale için özenle seçtiğimiz bazı özellikler:

OneNote Hiyerarşi

Office 365 hesabınız, birkaç tıklamayla özelleştirebileceğiniz isteğe bağlı bölümler ve sayfalar içeren ön tanımlı bir not defteri sunar. Not defterlerine konunuza veya fikrinize göre ad verin. Ardından bölümler, çeşitli sayfalarda düzenlenmiş öğeler içeren bölümler gibi işlev görebilir.

OneNote'un not defterini, bölümleri ve sayfaları olan fiziksel bir kitap olarak düşünün. Ve yeni bir tane oluşturmak çok kolay!

oneNote aracılığıyla

Benzer özelliklere sahip öğelerin farklı bölümlerde veya sayfalarda ayrı ayrı yer alması yaygın bir durumdur. Bunları birbirleriyle iletişim kurabilecek şekilde nasıl gruplandırabilirsiniz?

Bunu gerçekleştirmek için OneNote'un etiketlerini kullanın.

oneNote aracılığıyla

Uygulama ayrıca, ihtiyacınız kadar etiket eklemenize ve bunları özelleştirmenize olanak tanır. Avantajları nelerdir? Birden fazla not defteri, sayfa veya bölümdeki belirli öğeleri sınıflandırabilir, bağlam içine yerleştirebilir ve tanımlayabilirsiniz!

OneNote Yapışkan Notlar

Bu özellik OneNote uygulamanızda yoksa, Microsoft Store'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz!

Sürekli hareket halinde olan kişiler için cep telefonlarında daha da iyidir. Notunuzu yazın, anında PC'nize, dizüstü bilgisayarınıza veya diğer cihazlarınıza senkronize edilir.

via Microsoft

OneNote OCR

OneNote ayrıca, bir görüntüdeki düzenlenebilir metinleri ayıklayıp okumanızı sağlayan, oyunun kurallarını değiştiren Optik Karakter Tanıma (OCR) özelliğiyle birlikte gelir. Metni görüntünüzden kopyalayabilir, metin tabanlı bir programa (MS Word gibi) yapıştırabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Tüm görüntüleri düzenlenebilir metinlere dönüştürme zahmetine girmeden sadece birkaç metni kopyalayıp yapıştırmak mı istiyorsunuz? Birkaç tıklama ile bunları arayabilirsiniz.

oneNote aracılığıyla

OneNote Immersive Reader

OneNote, dijital alanın dikkatinizi dağıtıcı unsurlarla hızla dolabileceğini bilir. Bu nedenle, odaklanmış okurlar için sürükleyici bir okuyucu sunmuştur.

Bu özellik ekranınızı düzenleyerek metne odaklanmanızı sağlar. Ayrıca alan, arka plan rengi, yazı tipi ve metin boyutu seçeneklerini de ayarlayabilirsiniz.

via Microsoft

Toplantı veya derslerden ses kayıtlarınız varsa, OneNote'un heyecan verici fonksiyonlarından biri, konuşmayı metne dönüştürmektir, böylece odada dikkatinizi kaybetmez ve odaklanabilirsiniz!

OneNote Fiyatlandırma

Microsoft, OneNote'u ücretsiz olarak sunuyor!

Ancak bir sorun var: Premium özelliklerin kilidini açmak ve OneDrive'da genişletilmiş depolama alanından yararlanmak için Microsoft 365'e abone olmanız gerekir.

İyi haber mi? Her plan, deneme amaçlı 1 aylık ücretsiz abonelik sunuyor.

Microsoft 365 Aile (99,99 $/yıl veya 9,99 $/ay) Toplam 5 koltuk Toplam 6 TB bulut depolama Android, iOS, Windows ve Mac ile uyumlu

OneNote alternatiflerini inceleyin!

Notability nedir?

notability aracılığıyla

Notability, Apple Pencil'ı kullanarak belge çizmek ve işaretlemek isteyen kullanıcılara hizmet veren basit bir not alma ve PDF açıklama uygulamasıdır. Bazı anahtar özelliklerine daha yakından bakalım:

Notability Yeni Defterler

Sıfırdan bir not defteri oluşturun veya Notability galerisinden bir topluluk şablonu kullanın! Şablonun sayfa rengini, ızgara aralığını, yönünü ve daha fazlasını değiştirebilirsiniz.

notability aracılığıyla

Şablondan tamamen memnun değilseniz, gelecekteki işleriniz için kendi şablonunuzu oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.

Notability'nin mobil duyarlılığı sayesinde, oluşturma işleminize bir dizüstü bilgisayarda başlayıp tabletinizde tamamlayabilirsiniz. Ancak bazı kullanıcılar senkronizasyon sorunlarından şikayetçi, bu yüzden dikkatli olun.

Bonus: AI not alma araçları!

Düşüncelerinizi kelimelere veya çizimlere dönüştürmek için çok sayıda kalem arasından seçim yapın: Dolma kalem, tükenmez kalem, noktalı ve kesikli. Ve belirli bir renk estetiğiniz varsa, Notability paletinize 64 adede kadar özel renk ekleyebilirsiniz!

Vurgulayıcı ile notlarınızdaki önemli noktalara her zaman geri dönebilirsiniz. Silgi ise her şeyi mükemmel tutmanıza yardımcı olur.

Alanınız mı doldu? Endişelenmeyin! Zoom özelliğini kullanarak küçük notlar ekleyin.

Ve bir kement aracı, yaratıcı olmanızı sağlayan başka bir harika eklentidir: İçerik stilinizi değiştirin, nesneleri çoğaltın, notları yeniden boyutlandırın, seçimleri gruplandırın ve daha fazlasını yapın!

notability aracılığıyla

Notability Yapışkan Notlar ve Çıkartmalar

Dijital çıkartmalar not alma dünyasında dalga yaratıyor. Notability bu konuda da hayal kırıklığına uğratmıyor. Hikayenizi kendi tarzınızda anlatmak için çok sayıda çıkartma sunuyor!

Sanata meraklı değilseniz, galeride ücretsiz çıkartmalar bulabilirsiniz. Ancak bu özellik yalnızca el yazısı öğelerle çalışır, metin veya görüntülerle çalışmaz.

notability aracılığıyla

Notability OCR

Notability de OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisinde geri kalmak istemiyor. Uygulama, görüntülerdeki metinleri tanımlayabilir ve el yazısı kelimeleri 22 dile çevirebilir. El yazısı notlarda herhangi bir hata varsa, Notability dönüştürme işleminden önce düzeltmenize yardımcı olabilir.

Not defterlerini matematik denklemleriyle dolduranlar için Notability, OCR özelliğini kullanarak denklemleri ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli görüntülere dönüştürebilir. Metinleri yeniden boyutlandırmak, döndürmek veya görüntülerin etrafına sarmak çok kolaydır.

Matematik ve kimyanın kuralları vardır. Notability'nin OCR'si de denklemlerin dönüştürülmesi ile ilgili kurallara sahiptir. Ancak bu kurallara uymak zor değildir!

notability aracılığıyla

Notability Fiyatlandırma

Notability ayrıca %100 ücretsiz bir plana sahiptir.

Ancak, uygulamanın tüm gücünü kullanmak istiyorsanız premium plan daha iyi bir seçenektir.

Ücretsiz PDF içe aktarma ve açıklama Galeri ve şablonlar Özel Çıkartmalar Sunum Modu Çeşitli paylaşım ve dışa aktarma seçenekleri ve daha fazlası

Notability alternatiflerini inceleyin!

Notability ve OneNote özellikleri karşılaştırması

OneNote ve Notability: Fiyatlandırma

Bütçenizi zorlamayan, son teknoloji bir not alma uygulaması mı istiyorsunuz? Peki, hangi uygulama bütçe dostu?

OneNote

OneNote uygulamasını ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz.

Ancak, ücretsiz plan size yalnızca 60 MB depolama alanı ve temel özellikler sunar. Ayrıca, notları yalnızca iki cihaz arasında senkronize edebilirsiniz.

Paylaşım seçenekleri ve çıkartmalar gibi premium özelliklere sahip olmak ister misiniz? Microsoft 365 aboneliği aylık 6,99 $'dır.

Notability

Ücretsiz Notability planı, not alma yolculuğunuza başlamak için idealdir. Ancak Notability'nin ücretsiz sürümü, yapabileceğiniz düzenlemelerin miktarını sınırlar.

Notability Plus, el yapımı çıkartmalar, matematik dönüştürme ve el yazısı tanıma gibi inanılmaz zengin özellikler sunar. Ayrıca, istediğiniz kadar yazabilirsiniz.

Yaşadığınız bölgeye bağlı olarak uygulama fiyatı değişiklik gösterebilir.

OneNote ve Notability: Kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik

Sorunsuz bir şekilde yazmanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olacak, karmaşık olmayan bir uygulama mı istiyorsunuz? Kim kazanacak, hadi öğrenelim.

OneNote

Microsoft'un not alma uygulaması, organizasyon becerilerinizi yeni bir düzeye taşır. Ayrı not defterleri, bölümler ve sayfalar, güçlü bir çalışma kitabı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Bu uygulama aynı zamanda bir çapraz platform varlığıdır, böylece deneyiminizi iOS, Android ve Windows cihazlarda sürdürebilirsiniz.

Ancak uygulamanın kullanıcı deneyiminin biraz iyileştirilmeye ihtiyacı var gibi görünüyor. Microsoft ekosistemine yeniyseniz, özelliklerin ormanında kolayca kaybolabilirsiniz.

oneNote aracılığıyla

Notability

Notability'nin sezgisel düzeni ve güçlü çizim araçları, çoğu insanı bu uygulamaya çeken özelliklerdir.

Ancak, bu uygulama yalnızca Apple'ın App Store'unda sunulduğu için erişemeyen çok sayıda dijital not alan kullanıcı var. Notability'yi bir takım işbirliği aracı olarak kullanmak istiyorsanız, bu uygulamayı indirebilmek için kullanıcıların Apple kullanıcıları olduğundan emin olmanız gerekir.

Kesintisiz yazma, fikirlerin akışını sağlar. İşte iki devin birbirine rakip olduğu noktalar.

OneNote

OneNote'un silgiyi sorunsuz bir şekilde kontrol edememek hoşunuza gitmeyebilir. Bu da silme işlemini zorlaştırır.

Ancak uygulama, parlak ve pürüzsüz bir vurgulayıcıya sahip olmasıyla bu sınırlamayı telafi ediyor. Dağınık gölgelerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

OneNote ayrıca yazma ve çizim görevleriniz için ekstra bir parmakla birlikte gelir. Stylus desteğinden bahsediyoruz.

Ayrıca el yazınızı metne dönüştüren bir OCR işlevine de sahiptir. Ancak, en son güncellemeye rağmen el yazısı Notability kadar sağlam ve net değildir.

Notability

Silgi söz konusu olduğunda, Notability OneNote'u geride bırakıyor. Boyutunu değiştirebilir ve metninizi piksel piksel silerek işinizin dağınık olmamasını sağlayabilirsiniz.

Ancak vurgulayıcı başka bir konudur. Çakışmalar çirkin izler bırakabilir ve notlarınızı okumaktan vazgeçirebilir.

Stylus desteği konusunda ise iki uygulama da eşit.

El yazısı ve OCR nasıl? Notability yine kupayı eve götürüyor. Gelecekte zarif el yazısı notlarınızı tekrar okumaktan büyük keyif alacaksınız.

notability aracılığıyla

Reddit'te OneNote ve Notability karşılaştırması

Reddit'e giderek, kullanıcıların OneNote ve Notability tartışmasında hangi tarafta yer aldıklarını gördük. Reddit'te OneNote ve Notability'yi aradığınızda, birçok kullanıcı Notability'nin ses kaydetme ve düzenleme özelliklerini tercih ediyor gibi görünüyor:

"Ses kayıtları, el yazısı notları taşıma/düzenleme hızı, yazdırma/sayfalama OneNote'ta çok zordu. Notability'nin daha iyi kağıt/arka plan seçenekleri olduğunu düşünüyorum. "

Diğer Reddit kullanıcıları, Notability'nin ses kayıt özelliklerine rağmen OneNote'u kullanmanın da önemli avantajları olduğunu belirtti:

"Organizasyon OneNote'un en güçlü olduğu alandır. OneNote'ta ansiklopedi kadar bilgi var ve aklıma gelen her şeyi kolayca bulabiliyorum. Daraltılabilir ana hatlar harika. "

Notability ve OneNote: Kim kazanır?

OneNote'un 3 katmanlı hiyerarşi yapısı, klasörleri tekrar tekrar oluşturabilmenizi sağlar. Ancak birçok özelliği, sizi karmaşık bir yolculuğa çıkarabilir.

Notability, düzeninizi geliştirmek için bölücüler sunar. Kullanım kolaylığı ise OneNote'tan üstün olduğu noktadır.

OneNote, platformlar arasında ayrım yapmaz ve not alma deneyiminizin sevdiğiniz cihazlarda devam etmesini sağlar. Ancak Notability yalnızca Apple kullanıcıları tarafından erişilebilir.

OneNote'un silgisi çok iyi değildir, ancak vurgulayıcısı bu eksikliği telafi eder. Notability ise güçlü bir silgiye sahiptir, ancak vurgulayıcısı hayal kırıklığı yaratır.

Her iki uygulama da son teknoloji stylus desteği ve OCR ile birlikte gelir. Ancak, Notability'nin el yazısı özelliği OneNote'unkini geride bırakır.

Peki, asıl soruya geri dönelim: Kazanan kim?

Notability!

Gelişmiş özellikleri, cep dostu fiyatları, kullanım kolaylığı ve çapraz platform desteği, onu OneNote'tan birkaç adım önde tutar.

Ancak Notability'nin dezavantajları sizi endişelendiriyorsa, sizin için daha iyi bir çözümümüz var: ClickUp!

ClickUp ile tanışın: OneNote ve Notability'ye en iyi alternatif

ClickUp, takımların görevler, belgeler, sohbet, hedefler, beyaz tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki takımın işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesini sağlayarak verimliliği yeni zirvelere taşır!

Tek kullanımlık notlardan en önemli işlerinize kadar, ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı zaman kazandıran özelliklerle doludur:

ClickUp Belgeler

ClickUp Docs, zengin biçimlendirme ve Slash komutlarının daha verimli çalışmasını sağlar

ClickUp Belgeleri, projeleriniz ve görevlerinizle entegre olur, böylece bilgi tabanınızda sorunsuz bir şekilde gezinebilirsiniz. Ve çift yönlü bağlantıların hayranıysanız, Belgeler'deki İlişkiler ClickApp'i seveceksiniz. Başka bir Belge içinden Belgeler ve görevlere bağlantı vererek, ihtiyacınız olan her yerde kaynaklara çapraz referans verebilirsiniz!

Belgeler'deki diğer harika özellikler şunlardır:

Galeri, masaüstünüz, bir bağlantı veya Unsplash kitaplığından özel bir kapak resmi seçin

Odak modunu açarak, bir seferde tek bir metin bloğuna konsantre olabilirsiniz

Konu başlıklı yanıtlar atayın, böylece eylem öğeleri asla kaybolmaz

Sağ kenar çubuğundan şablonlar oluşturun ve bunlara erişin

ClickUp'ın Not Defteri

Not Defterinize erişmek, görev oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için ClickUp'ın Chrome Uzantısını indirin

Zamanınızın çoğunu Chrome tarayıcısında mı geçiriyorsunuz? O zaman ClickUp'ın Notepad uygulamasına ihtiyacınız var! Artık not almak için sekmeler ve uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmeyecek. Hızlı bir not almak veya görev oluşturmak için ihtiyacınız olduğunda yüzen eylem düğmeleri orada olacak!

ClickUp Chrome Uzantısı ile yapabilecekleriniz şunlardır:

/Slash komutları : Notlarınızı başlıklar, kalın yazı tipleri, listeler ve çok daha fazlasıyla biçimlendirin

Sürükle ve bırak : Notlarınıza doğrudan resim, gif, video ve diğer dosyaları ekleyin

Arama : Notların başlığında veya açıklamasında bulunan anahtar kelimelere göre notlarınızı arayın

Arşivle/Arşivden Çıkar : Notunuzu arşivleyin veya arşivden çıkarın

Dönüştür: Notunuzu bir göreve veya belgeye dönüştürün!

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahta içindeki öğeleri kolayca görevlere dönüştürün

Not alma stiliniz görselleri ve dijital bir tuval üzerine stratejik olarak yerleştirilmiş nesne bloklarını tercih ediyorsa, ClickUp Beyaz Tahtaları deneyin! Kişisel projeler veya paylaşılan toplantı notları için mükemmel olan Beyaz Tahtalar, beyin fırtınası ve işin tamamlanması arasındaki boşluğu doldurur.

Beyaz Tahtalar ile yapabileceğiniz diğer şeyler şunlardır:

Afişler, başlıklar, vurgular ve kod blokları gibi öğeleri biçimlendirmek için /Slash Komutlarını kullanın

Sıfırdan bir Beyaz Tahta oluşturun veya kullanım amacınıza uygun önceden oluşturulmuş bir şablon kullanın

Şekilleri, yapışkan notları veya metinleri göreve dönüştürün

kişileri, görevleri ve belgeleri @bahsetme

Tüm Dijital Belgelerinizi ClickUp'ta Düzenleyin

Kişisel ve profesyonel gelişimimiz için not almak bir zorunluluk haline gelmiştir. Not almak performansımızı artırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda zihnimizde yeni bilgiler için daha fazla bant genişliği sağlar.

OneNote ve Notability en iyi not alma uygulamaları arasında yer alır, ancak herkes için uygun değildir. Eğer gerçekten istediğiniz şey not alma becerilerinizi güçlendirecek bir verimlilik platformu ise, ClickUp'ı deneyin — sonsuza kadar ücretsizdir!