DevOps İş Akışını Benimseme: Aşamalar ve En İyi Uygulamalar

Günümüzün hızlı teknoloji ortamında, müşterilerinizin keyifle kullanacağı yazılımları oluşturmak için yetenekli bir geliştirme ve operasyon takımından daha fazlasına ihtiyacınız olabilir. Başarılı bir yazılım sürümü, ürün geliştirme aşamasında ve ürün piyasaya sürüldükten sonra hızlı problem çözme ve sürekli iyileştirme gerektirir.

Bu nedenle birçok işletme, yazılım geliştirme sürecini basitleştirmek ve hızlandırmak için DevOps iş akışına yönelmiştir. Hatta DevOps çerçevesi o kadar popüler hale geldi ki, 2023 yılında pazarı 10,9 milyar dolara ulaştı ve 2032 yılında 63,4 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Peki bu yaklaşımı Dev ve Ops takımları arasında favori yapan nedir? Bu makalede, DevOps iş akışı, avantajları ve ana aşamaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Ayrıca, güçlü ve kullanıcı dostu bir proje yönetimi platformu kullanarak bir DevOps süreci oluşturmayı da göstereceğiz. 🛠

DevOps İş Akışı Nedir?

DevOps iş akışı, yazılım geliştirme (Dev) ve BT operasyonları (Ops) arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olan bir dizi uygulamayı ifade eder. Hedefi, sistem geliştirmeyi hızlandırmak ve sürekli teslimatı mümkün kılmaktır. Bu iş akışları, süreç otomasyonuna odaklanır ve BT ile geliştirme ekipleri arasındaki işbirliğini geliştirerek daha hızlı dağıtım gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Tipik bir DevOps iş akışı, belirli eylemler, hedefler ve beklenen sonuçlardan oluşan altı aşamadan oluşur. İş akışında ilerlemek, her aşamada ayarlamalar yapmanıza ve eylemleri otomatikleştirerek hataları azaltmanıza ve verimliliği artırmanıza olanak tanır. 📈

DevOps iş akışının avantajları nelerdir?

DevOps iş akışının en büyük avantajı, sistem geliştirme sürecini önemli ölçüde kısaltmasıdır. Diğer önemli avantajları şunlardır:

Daha etkili işbirliği: DevOps iş akışı araçları, geliştirme yaşam döngüsü boyunca Dev ve Ops takımları arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Bu da daha hızlı sorun çözme ve daha yüksek kaliteli yazılımlarla sonuçlanır

Azalan maliyetler: DevOps iş akışı, görevleri otomatikleştirmeye ve verimliliği artırmaya odaklandığından, yazılım geliştirme ve bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilir

Geliştirilmiş ürün kalitesi: DevOps iş akışının ana bileşenlerinden biri, her geliştirme aşamasının sürekli izlenmesidir. Bu sayede hatalar zamanında tespit edilip düzeltilir

Teknik ölçeklenebilirlik: DevOps iş akışının DevOps iş akışının sürekli izlenmesi ve sürekli geliştirilmesi, teknolojinizi yükseltmek ve ürünlerinizi güncel tutmak için daha fazla fırsat sunar

Daha iyi müşteri deneyimi: DevOps iş akışları, DevOps iş akışları, sorunları daha hızlı çözmenize ve müşterilerin üründen memnun kalmasını sağlamanıza olanak tanıyan sürekli geri bildirim sağlar 🤗

devOps İş Akışının 6 Aşaması

DevOps iş akışı, geliştirme ve operasyonlar arasındaki döngüyü hızlı ve verimli bir şekilde kapatmak için çeviklik ve otomasyona dayanır. Bunu yapmak, başarılı ürün geliştirme için entegrasyon, test, izleme, geri bildirim ve dağıtım gibi aşamaları gerektirir. Bu aşamaların her birini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Sürekli geliştirme

Sürekli geliştirme aşaması, bir vizyon belirleyerek ve geliştirme takımlarının bunu gerçeğe dönüştürmesine olanak tanıyarak ürün planlama ve oluşturma için ayrılmıştır.

Geliştiriciler, kısa geliştirme döngülerinde çalışır, bu da ürünleri gelişen gereksinimlere ve kullanıcı girdilerine göre ayarlamalarına olanak tanır. Bu aşamada kodlama için genellikle GitHub gibi bir sürüm kontrol sistemi kullanırlar.

Bu aşamada operasyon ekiplerinin rolü, değişiklikleri izlemek ve gerekirse sürüm kontrolü ile ürünün önceki sürümlerine geri dönmektir.

Sürekli entegrasyon

Sürekli entegrasyon aşaması, kod güvenilirliğini artırmak için hataları bulmak ve düzeltmek ile ilgilidir. Geliştiriciler kodu değiştirir ve bu değişiklikleri merkezi bir depoya ekler, böylece güncellemeler herkes tarafından erişilebilir hale gelir ve otomatik olarak test edilmeye hazır olur.

Sürekli entegrasyon, farklı kod bölümlerini yayın gününde entegre etmek için beklemek yerine birden fazla geliştiricinin aynı kaynak kod üzerinde çalışmasına olanak tanıyarak geliştirme gecikmelerini önler. Bu, geliştirme sürecini hızlandırır ve kodu daha güvenli ve güvenilir hale getirir. 🔐

Sürekli test

Sürekli test aşamasında, kod açık kaynaklı araçlar kullanılarak otomatik olarak test edilir. Bu sayede, test uzmanları ve geliştiriciler herhangi bir hata veya kusur hakkında anında bilgilendirilir. Bu otomatik test süreci, kaynak kodun yazılım gereksinimlerine uygun olduğunu doğrulamayı amaçlar.

Herhangi bir hata bulunursa, ürün geliştirme aşamasına geri dönerek sorunların giderilmesi sağlanır.

Sürekli izleme ve geri bildirim

Bu aşamada, ürün performansını izler, verileri toplar ve bunları analiz ederek iyileştirme alanları olup olmadığını belirler. Ayrıca, müşterilerin üründen memnun olup olmadığını görmek için yazılımın altyapısını ve kullanıcı etkinliklerini de gözlemler.

Testler gibi, bu süreç de sürekli geri bildirim sağlamak için otomatikleştirilmelidir. Bu geri bildirimleri değerlendirip gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Böylece gelecekteki ürün sürümlerinizin daha güvenilir olmasını sağlarsınız.

Sürekli teslimat

Sürekli teslimat aşaması, kaynak kodundaki değişiklikleri otomatik olarak oluşturup test ederek herhangi bir üretim ortamında kullanıma hazır hale getirmeyi amaçlar. Bu aşama, hızlı ve sürdürülebilir yazılım güncellemeleri sunmayı hedeflediğinden, sürüm süreci de otomatikleştirilmiştir.

Sürekli dağıtım

Sürekli dağıtım süreci, planlanmış sürüm günlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır; her ürün değişikliği otomatik olarak kullanıcılara sunulur. Bu, geliştiricilerin kullanıcı geri bildirimlerini hızlı bir şekilde alması, sorunları ele alması ve daha hızlı ve daha doğru çözümler sunması anlamına gelir. 👌

DevOps İş Akışı Nasıl Oluşturulur: 7 Adım

DevOps iş akışını sıfırdan oluşturmak, izlemeniz gereken birçok sürekli işlem nedeniyle zahmetli görünebilir. Ancak, ClickUp gibi güçlü bir proje yönetimi platformuyla DevOps iş akışını uygulamak hiç olmadığı kadar kolay!

ClickUp, tek bir platformda görevleri planlamanıza, düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olacak kullanıcı dostu araçlar sunar. Ayrıca, ekiplerinizin daha verimli çalışabilmesi için işlevler arası işbirliğini teşvik eder.

DevOps iş akışını adım adım nasıl oluşturacağınızı ve ClickUp'ın proje yönetimi ve yazılım geliştirme özelliklerini kullanarak bu yolculuğu sorunsuz bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğinizi görelim. ⛵

Adım 1: Hedeflerinizi ve amaçlarınızı tanımlayın

İşlevsel bir DevOps iş akışı uygulamak için mevcut DevOps stratejinizi gözden geçirin ve karşılaştığınız ve iyileştirmek istediğiniz sorunları belirleyin. Tipik sorunlar, sık yazılım hataları, Dev ve Ops takımları arasındaki işbirliği eksikliği veya iş akışı rollerinin net bir şekilde tanımlanmamış olmasıyla ilgili olabilir.

Ana sorunları belirledikten sonra, yeni DevOps iş akışınızla ulaşmak istediğiniz hedefleri belirleme zamanı gelir. Kendinize şu soruları sorun:

Daha hızlı bir sürüm programı mı ihtiyacınız var? Belirli işlemleri otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? Değiştirilmesi gereken DevOps araçlarınız mı var? Altyapınızı daha sık yükseltmek mi istiyorsunuz?

Bu soruları yanıtlamak, yenilenen DevOps iş akışınızda hangi araç ve tekniklerin yer alması gerektiğine karar vermenize yardımcı olacaktır. Bu hedefleri tek bir yerde tutun ve ilerlemelerini düzenli olarak izleyin. Bu, doğru yolda olduğunuzdan ve eski hataları tekrarlamadığınızdan emin olmanıza yardımcı olacaktır. 🙅‍♀️

ClickUp'ı kullanarak hedeflerinize etkili bir şekilde ulaşmak için otomatik ilerleme ile ölçülebilir hedefler belirleyin

Hedeflerinizi ve amaçlarınızı düzenlemek ve izlemek için harika bir yol, ölçülebilir hedefler oluşturmanıza ve hedef izleme sürecini otomatikleştirmenize olanak tanıyan ClickUp Hedefleri özelliğini kullanmaktır!

Bu özellik, hedefler oluşturmanıza ve bunları daha küçük, daha kolay ulaşılabilir hedefler olarak bölmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hedeflerinizi düzenli bir şekilde organize etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda DevOps takımınızın motivasyonunu da artırır. 🙌

Bir Hedef tamamlandığında, gerçek zamanlı ilerleme yüzdesiniz otomatik olarak güncellenir. Böylece, hedefinize ne kadar yaklaştığınızı net bir şekilde görebilirsiniz.

Hedefler özelliği ayrıca şunları yapmanızı sağlar:

OKR'leri (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) izlemek için klasörler oluşturun Başarıları kutlamak için haftalık çalışan puan kartları oluşturun Projeleri gerçek zamanlı olarak izleyin

Adım 2: Takım olarak bir plan geliştirin

Hedeflerinizi belirledikten sonra, yeni iş akışını etkili bir şekilde uygulamak için bir strateji geliştirmelisiniz. Planı, yeni yaklaşımı fiilen uygulayacak olan DevOps takımı başta olmak üzere tüm paydaşlarınızla görüşün.

Başarılı DevOps iş akışları, geliştirme ve operasyon takımları arasındaki sağlam işbirliğine bağlıdır. Geliştiriciler kod yazar ve test, entegrasyon ve dağıtım için operasyon takımına iletir. Bu nedenle DevOps planınız açık bir şekilde düzenlenmeli ve tüm takım üyelerinin erişimine açık olmalıdır, böylece ilerlemeyi izleyebilir ve en son güncellemeleri takip edebilirler. 🔔

ClickUp DevOps Takımları Stratejik Plan Şablonunu kullanarak her bir hedefin ilerlemesini izleyin ve stratejik planınızla uyumu sağlayın

Planlama sürecini kolaylaştırmak için ClickUp DevOps Takımları Stratejik Plan Şablonu'nu kullanın. Bu, tüm takımın uzun vadeli hedeflere ulaşmak için gerekli işleri görselleştirmesine yardımcı olan önceden tasarlanmış bir çerçevedir. Şablon, görevleri sorumlu departmana, öncelik düzeylerine veya son teslim tarihine göre verimli bir şekilde filtrelemek için Liste ve Pano görünümleri sağlar.

Kaç görevin ilerleme aşamasında, tamamlandığını veya yapılacaklar listesinde olduğunu görmek istiyorsanız, şablonun İlerleme Panosu görünümünü açmanız yeterlidir. ClickUp Görev Durumları tamamen özelleştirilebilir, bu nedenle "İlerleme Aşamasında" gibi genel terimler kullanmak yerine, projenizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan "Beta Testi Yapılıyor" veya "Hata Testi Yapılıyor" gibi özel durumlar oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ı kullanarak yorumlarınızı doğrudan görevlerde takım üyelerine atayarak yorumlarınızın görülmesini sağlayın

Her şeyin ötesinde, ClickUp Görevleri, DevOps takımınız için göreve özel tartışmaları basitleştiren yerleşik bir Yorum bölümü içerir. Yorum özelliğini şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sorunları doğru bağlamda ele alın

Takım üyelerine etiket ekleyerek görevlerle ilgili sorunlara dikkatlerini çekin

Bir sorunu doğrudan görevde nasıl çözeceğinizi netleştirin

Görev içinde ilgili dosyaları paylaşın

Adım 3: DevOps süreçlerini otomatikleştirin

Otomasyon, DevOps iş akışının ayrılmaz bir parçasıdır, bu nedenle otomatikleştirebileceğiniz işlemler ne kadar fazla olursa, o kadar iyi. Bu, iş akışının genel hızını artırır ve daha hızlı yazılım dağıtımı ile sonuçlanır. ⚡

Yineleyen görevleri kolayca otomatikleştirin ve tüm otomasyonları ClickUp ile hızlıca görüntüleyin ve yönetin

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak işlerinizi kolaylaştırabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz. Bu özellik, tekrarlayan ve rutin görevlerinizi otomatik hale getirerek, yüksek etkili ve değer katan faaliyetlere odaklanmak için zaman kazanmanızı sağlar.

ClickUp, DevOps iş akışınız için özel otomatikleştirilmiş bir süreç oluşturmanıza veya 50'den fazla önceden oluşturulmuş Otomasyon'dan yararlanarak bir adım önde başlamanıza olanak tanır. Önceden oluşturulmuş Otomasyonları şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Bir görevin durumu değiştiğinde görev atanan kişiyi otomatik olarak değiştirin

Kontrol listesi temizlendiğinde görev önceliğini güncelleyin

Öncelikleri değiştiğinde görevleri arşivleyin

Son teslim tarihi yaklaştığında görev etiketlerini değiştirin

Yeni bir görev oluştururken şablon uygulayın

Adım 4: Yazılımınızı sürekli olarak test edin

DevOps iş akışını uygularken düzenli testler yapmak bir zorunluluktur—bu, dağıtımdan sonra büyük sorunların ortaya çıkmasını önlemek için hataları belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olur. Bu nedenle, geliştirme süreci boyunca sürekli testler yapmak çok önemlidir.

Sürekli manuel testler yapmak yerine, otomatik testleri periyodik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Küçük değişiklikler bile hatalara neden olabileceğinden, her değişiklik uygulandıktan sonra yazılımın test edildiğinden emin olun. ⚠️

Hataları tespit ettikten sonra bunları tek bir konumda kaydetmelisiniz. Böylece, hangi sorunların giderildiğini, nerede oluştuğunu ve neden oluştuğunu her zaman bilebileceğiniz için sorunların tekrar oluşmasını önlemek daha kolay olur.

ClickUp Hata İzleme Raporu Şablonu ile tüm hatalarınızı tek bir yerden takip edin

Hataları ve hataları hemen izlemeye başlamak istiyorsanız, ClickUp Hata İzleme Raporu Şablonu mükemmel bir çözümdür! Bu kullanımı kolay şablon, aşağıdaki Özel Alanları kullanarak hatalarınızı düzenlemenizi sağlar:

Kaynak (ör. Dahili veya Müşteri) Rapor türü (ör. Hata veya UI İyileştirme) Ortam (ör. Web, Mobil veya Masaüstü) Ürün özelliği (ör. Oturum açma, Entegrasyonlar veya Temel Ürün)

Tüm alanlar ve durumlar tamamen özelleştirilebilir, böylece iş akışınıza uyacak şekilde değiştirebilir ve gerektiğinde açılır menüler, onay kutuları, ilerleme çubukları ve etiketler ekleyebilirsiniz. Görevleri atanan kişiye, son teslim tarihine veya önceliğe göre filtreleyerek belirli bir genel bakış elde edin ve basit durum değişiklikleri için Kanban panosu görünümünde taşıyın. ✌

Adım 5: Geri bildirim toplayın

Ürününüzü piyasaya sürdükten sonra kullanıcı geri bildirimlerini toplayarak yazılımınızın müşterilerin beklentilerini karşıladığından emin olun. Bu, yazılım performansını analiz etmenize ve alınan geri bildirimlere göre sisteminizde gerekli ayarlamaları yapmanıza yardımcı olacaktır. 🗣️

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonunu kullanarak müşteri geri bildirimlerini toplayın ve düzenli bir şekilde saklayın

DevOps iş akışı sürekli geri bildirim gerektirdiğinden, tüm müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde tutmak, değişiklikleri daha etkili bir şekilde uygulamanıza yardımcı olabilir. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, tam olarak bunu yapmanızı sağlayan harika bir araçtır: kullanıcı geri bildirimlerini toplayın, merkezi bir konumda saklayın ve kolay erişilebilirlik için Özel Alanlar kullanarak düzenleyin.

Şablonun Geri Bildirim Formu'nu dağıtarak topladığınız tüm geri bildirimler, Liste görünümünde açıkça görülebilir ve burada aşağıdaki gibi ayrıntılara da ulaşabilirsiniz:

Genel değerlendirme

Puanlama nedeni

İyileştirme önerileri

DevOps takımı bu şablonu kullanarak yazılım arayüzü, yeni özellikler ve performansla ilgili müşteri geri bildirimlerini inceleyebilir ve ürünü daha da iyileştirmek için kullanabilir.

Adım 6: DevOps sürecinizin performansını ölçün

DevOps iş akışı uygulandıktan sonra, önceki yaklaşımlarınızla karşılaştırarak ne kadar iyi çalıştığını görmek için performansını izlemelisiniz. Aşağıdaki soruları yanıtladığınızdan emin olun:

Hangi iyileştirmeler yapıldı?

Hangi sorunlar çözüldü?

Kaç tane sorun ortaya çıktı?

Ürün ne kadar hızlı piyasaya sürüldü?

Çalışma süresinde artış oldu mu?

Kaynak tüketimi değişti mi?

Bu metrikleri izlemek ve analiz etmek, DevOps iş akışını etkili bir şekilde uygulayıp uygulamadığınızı belirlemenize ve gelecekte iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenize yardımcı olur.

ClickUp ile çeşitli grafikler aracılığıyla proje durumları ve kalan görevlerin bütünsel bir görünümünü elde edin

Her türlü iş için size özel görev kontrol merkezi olan ClickUp Gösterge Panelleri ile yeni DevOps iş akışınızın performansını kolayca izleyebilirsiniz. Gösterge Panelleri, geliştirme projenizin durumuyla ilgili herkesi bilgilendirmek için DevOps ekibiyle paylaşabileceğiniz üst düzey bir genel bakış sağlar. 📢

Gösterge panelleri tamamen özelleştirilebilir ve tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri gösterir. Örneğin, aşağıdaki gibi grafikler aracılığıyla görevlerinizin ilerlemesini görsel olarak görebilirsiniz:

Hız grafikleri: Görevlerin tamamlanma oranını gösterin

Burndown grafikleri: Proje için kalan iş miktarını görüntüleyin

Burnup grafikleri: Bir projede ne kadar işin tamamlandığını gösterir

Kümülatif akış grafikleri: Görevlerin zaman içindeki ilerlemesini göstererek potansiyel engelleri belirlemenize yardımcı olur

7. Adım: İyileştirmeler yapın

Geri bildirimleri topladıktan ve DevOps iş akışı performansını analiz ettikten sonra, bu verileri gelecek sürümler için yazılımınızı ayarlamak için kullanın. İyileştirmelerin başarıyla uygulanmasını sağlamak için geliştirme, dağıtım ve operasyonel süreçleri sürekli olarak iyileştirmeniz de gerekir.

ClickUp Proje Sonrası Değerlendirme Şablonu ile proje performansınızı yeniden değerlendirin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Proje boyunca öğrendiğiniz her şeyi toplamak için ClickUp Proje Sonrası Değerlendirme Şablonu'nu kullanarak bu süreci daha verimli hale getirin. Bu şablon, içgörüleri şu şekilde kategorize etmenizi sağlar:

Başarı: Başardığınız şeyler Zorluk: Karşılaştığınız engeller Proje Sonrası Görev: Hala bekleyen görevler Takım Performansı: Takımın performansı ve işbirliği Öğrenilenler: Proje sırasında Proje sırasında öğrenilen dersler

Bu port-mortem şablonunu toplantı sırasında takımınızla paylaşarak herkesin aynı sayfada olduğunu ve sürekli iyileştirme için hazır olduğunu garanti edebilirsiniz. 🔄

ClickUp ile DevOps süreçlerinizi kolaylaştırın

DevOps ilkelerini uygulamak ve bir DevOps iş akışı ayarlamak, takımlarınız ve ürününüz için harikalar yaratabilir—işbirliğini artırır, çevikliği teşvik eder ve doğruluğu artırır.

Minimum çabayla bir DevOps süreç akışı oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin! Güçlü proje yönetimi araçlarını kullanarak net hedefler belirleyin, hataları takip edin ve sorunları hızlı ve toplu olarak çözün! 💪