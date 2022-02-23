2025 için 10 Ürün OKR Örneği

Ürün yönetimi kolay bir iş değildir.

Ürün stratejinizi etkileyebilecek çok sayıda faktör vardır . Yeni rakiplerden değişen müşteri tercihlerine kadar, ürününüzün ilgili kalmasını nasıl sağlarsınız?

Ürün yönetimi öngörülemez olsa da, OKR'ler sayesinde başarılarınızı yine de tahmin edebilirsiniz.

Mükemmel ürün OKR'leri mi arıyorsunuz?

Bu makalede, ürün OKR'lerinin ne olduğunu ele alacak, on harika ürün yönetimi OKR örneğini inceleyecek ve bu ürün OKR'lerini yönetmenize ve izlemenize yardımcı olacak en iyi proje yönetimi yazılımlarını öne çıkaracağız.

Hadi başlayalım!

Ürün Yönetimi OKR'si Nedir?

Öncelikle OKR'lerin ne olduğunu açıklayalım.

Yaygın inanışın aksine, OKR'ler Cardi B tarafından icat edilmemiştir.

Hatta daha da iyiler!

OKR, Objectives (Hedefler) ve Key Results (Anahtar Sonuçlar) kelimelerinin kısaltmasıdır.

OKR çerçevesi, hedef ayarlamaya odaklanır ve şirketinizi başarıya götürecek ölçülebilir sonuçlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Hedef, ulaşmak istediğiniz noktadır ve anahtar sonuç , oraya nasıl ulaşacağınızla ilgili stratejidir.

OKR'ler tamamen hedef belirlemeyle ilgili olduğundan, ürün yöneticileri için OKR'ler de ürününüzü başarıya ulaştırmak için hedefler belirlemekle ilgili olmalıdır. OKR'lerin güzelliği, ürün yol haritanızdaki öğeleri kolayca kontrol etmenize yardımcı olabilmeleridir.

Bu arada, ClickUp'ın kullandığı OKR örneklerine bir göz atın!

Ürün yönetimi örneklerine geçmeden önce, anlamlı OKR'ler yazmak için birkaç kural vardır.

OKR'lerinizin aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:

Uyumlu: hedefin şirketin genel vizyonuna katkıda bulunduğundan emin olun

Spesifik: SMART hedeflerine benzer şekilde , amacınızı ve anahtar sonuçlarınızı açıkça tanımlamanız gerekir

Zaman sınırlı: iyi bir OKR her zaman bir zaman sınırı içerir ⏳

Ölçülebilir: başarınızı nicel olarak belirleyebilmeniz için ölçülebilir hedefler belirlediğinizden emin olun

Hırslı: ve son olarak, büyük hayaller kurmaktan korkmayın! 💫

Takımınızın OKR'lerini belirlemek için dengeli bir puan kartı şablonu kullanın!

10 Ürün OKR Örneği

Ürün ekibinizi başarıya taşıyacak on ürün OKR örneği:

A. Pazarlama OKR'leri

Pazarlama OKR'leri, ürün pazarlama stratejinizde size yardımcı olur.

Bu hedefler, ürün-pazar uyumunu sağlamaya ve müşterilerin tüm ürün yelpazenizi tanımasına odaklanmaktadır.

1. Hedef: Haftalık haber bültenini başarıyla uygulamak

Anahtar Sonuçlar:

Altı ay için içerik stratejisini, anahtar konuları ve mesajları belirleyin ve son halini verin

%45'lik bir açılma oranı elde edin

E-posta abone tabanımızı her hafta %10 oranında büyütün

İkinci çeyrekte 20.000 okuyucuya ulaşın

2. Hedef: Pazarlama hunisini optimize etmek

Anahtar Sonuçlar

Hedef kitle ile 35 kullanıcı görüşmesi yapın

Deneme sürümüne geçiş oranını %6'dan %12'ye çıkarın

Deneme sürümünden ücretli sürüme geçiş oranını %18'den %45'e çıkarın

3. Hedef: Marka etkileşimini artırın

Anahtar Sonuçlar:

Aktif kullanıcı sayısını 1000'den 5000'e çıkarın

Web sitemizdeki müşteri başarı hikayelerinin sayısını 2'den 10'a çıkarın

LinkedIn aracılığıyla etkileşimi %20'den %60'a çıkarın

Ürün yol haritamızı güncelleyin ve paylaşın

B. Satış OKR'leri

Satış OKR'leri, her ürün liderinin sahip olması gereken hedeflerdir.

Neden?

Satış OKR'leri, para kazandıran unsurlarınızdır!

Amaçları, insanların ürününüzü satın almasını sağlamaktır .

İşte iki örnek:

4. Hedef: İkinci çeyreğin başlangıcına kadar ana ürünümüzün ikinci sürümünü başarıyla piyasaya sürmek.

Bonus: Ürün Lansmanı Şablonları

Anahtar Sonuçlar:

Dört ürün keşif toplantısı yapın

900 yeni kayıt alın

Deneme için kayıt oranımızı %30'a çıkarın

Deneme sürümünden ücretli sürüme geçiş oranını %50'ye çıkarın

5. Hedef: Ürünümüzün ülke çapındaki erişimini bir sonraki yılın ilk çeyreğine kadar %50 artırmak

Anahtar Sonuçlar:

Dağıtım kanalımızı genişleterek eyalette üçüncü büyük dağıtım kanalı haline gelmek

Satış girişimlerinizi her üç ayda bir yeni bir eyalete genişletin

Ürünümüzün erişimini genişletmek için bir e-ticaret web sitesi oluşturun

6. Hedef: Bu yıl 10 ticaret etkinliğine başarıyla katılmak

Anahtar Sonuçlar:

10 ticaret etkinliğine kaydolun

Her etkinlikte günde 30 potansiyel müşteriye ürün demosu yapın

Etkinlik başına en az 300 potansiyel müşterinin iletişim bilgilerini toplayın

C. Müşteri OKR'leri

Müşteri OKR'leri, müşterilerinizin ürününüzü kullanmaya devam etmesini sağlayan hedeflerdir.

Müşterilerinizi memnun etmek ve doğru ürünleri sunmak gibi hedefler, müşterilerin ürününüze aşık olmasını sağlayacaktır!

Ve ideal olarak, bunlara takıntılı hale gelin...

İşte iki örnek:

7. Hedef: Üçüncü çeyreğe kadar müşteri memnuniyetini %45 oranında artırın

Anahtar Sonuçlar:

Net Promoter puanımızı 7,0'dan 8,5'e yükseltmek

Kullanıcı başına aylık destek taleplerinin sayısını 3,5'ten 1,0'a düşürün

50 müşteriye telefon ederek neden ayrıldıklarını öğrenin

Müşteri ilişkilerini daha iyi yönetmek için bir CRM aracı kullanın

8. Hedef: Üçüncü çeyreğe kadar müşteri etkileşimini %50 oranında artırmak

Anahtar Sonuçlar:

Aylık müşteri tutma oranlarını %40'tan %60'a çıkarın

Mükemmel bir uygulama içi sohbet arayüzü uygulayarak uygulamamızda geçirilen ortalama süreyi 10 dakikadan 20 dakikaya çıkarın

Web sitemize gelen tekil ziyaretçi sayısını günde 500'den 1000'e çıkarın

D. Çalışan Bağlılığı OKR'leri

Çalışan bağlılığı OKR'leri, ürün takımınızın performansını ve bağlılığını artırmayı amaçlar.

Ürün ekibi OKR'leri, takım sinerjisini artırmayı veya satış ekibinize ürününüzü tanıtmak için her türlü harika püf noktayı öğretmeyi içerebilir:

İşte iki örnek:

9. Hedef: Yıl sonuna kadar ürün takımının öğrenmesini %45 oranında artırmak.

Anahtar Sonuçlar:

Eski ve yeni çalışanlara şirket kültürünüz ve tarihiniz hakkında bilgi vermek için altı ayda bir toplantılar düzenleyin

Ürün takımına eski ve yeni özellikleri öğretmek için aylık testler gönderin

Ürün ekibi üyeleri tarafından haftalık bilgi paylaşım oturumları düzenleyin

10. Hedef: Ürün takımımızın performansını artırmak

Anahtar Sonuçlar:

Ürün OKR'lerinizi Yönetmenin En İyi Yolu

Harika!

Artık hedeflerinizin bir listesi ve bunları gerçekleştirmek için bir stratejiniz var.

Ama hepsi bu kadar değil.

Ürün stratejinizin başarılı olmasını sağlamak için bu OKR'leri yönetmeniz ve izlemeniz gerekir.

Peki, bunu nasıl yapacaksınız?

Ne yazık ki, sadece bir OKR listesi taşımak sizi çok uzağa götürmeyecektir..

Bir OKR aracı, çok daha ileriye gitmenize yardımcı olacak!

ClickUp gibi OKR yazılımları, tüm ürün OKR'lerinizi ayarlamanıza, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olabilir .

Ayrıca, ürün hedefinizi tüm şirkete iletmenize yardımcı olarak, tüm çalışanlarınızın takım hedeflerini genel şirket hedefleriyle uyumlu hale getirmelerini sağlar.

ClickUp, ürün takımlarına şu şekilde yardımcı olabilir:

1. Hedef Ayarı (Amaçlar)

Hedefler, daha küçük ve ölçülebilir Hedefler olarak ayrılabilen üst düzey kaplardır .

OKR'ler tamamen önceden planlama ile ilgili olduğundan, önceden ortaya çıkabilecek bazı karışıklıkları giderelim:

Hedefleriniz = ClickUp Hedefleri

Anahtar sonuçlarınız = ClickUp Hedefleri

ClickUp'ta ürün OKR'lerini ayarlamak da çok kolaydır:

ClickUp'ta "Hedefler"e gidin ve "+ Yeni Hedef" düğmesine tıklayarak yeni bir Hedef oluşturun.

Kesinlikle 🍋

Hedeflerinizle ilgili ayrıntıları da düzenleyebilirsiniz:

Hedefinizin adı

Hedefinizin son teslim tarihi

Hedefinizden kim sorumlu?

Hedefinize kimler erişebilir?

Hedef açıklaması

*etkili takım hedefleri nasıl belirlenir? İşte takım hedeflerini verimli bir şekilde belirlemek için 7 adım

2. Hedefler

Hedefinizi belirledikten sonra, birkaç anahtar sonuç belirlemeniz gerekir.

Bunu, "Hedef Ekle" düğmesine tıklayarak yapabilirsiniz.

Ardından, genel Hedefinizin hemen altında Hedeflerinizi bulacaksınız.

Hedeflerinizle ilgili ayrıntıları da düzenleyebilirsiniz, örneğin:

Hedefinizin adı

Hedeflerden kim sorumludur?

Hedef türü

İşte farklı hedef türleri:

Sayı: yeni ürünlerden elde edilen gelir gibi sayısal rakamlar

Doğru/Yanlış: bir şeyin yapılıp yapılmadığını girin

Para birimi: 💸'nizi takip edin

Görevler: Tamamlanan ürün görevlerinin sayısını izleyin. Örneğin, lansman öncesi test aşaması için bir kontrol listesi

Böylece..

3. İlerleme İzleme

Hedefleriniz (amaçlar) ve Hedefleriniz (anahtar sonuçlar) hazır olduğunda, bu OKR'lere doğru ilerlemenizi izlemeniz gerekir.

İzleyebileceğiniz şeyler şunlardır:

1. Her bir Hedef için ilerlemeniz (anahtar sonuç)

Örneğin, hedefiniz Mart 2021'e kadar 10 yayında ürün incelemeleri yayınlamaksa, ürününüzün şu ana kadar kaç yayında yer aldığını izleyebilirsiniz.

2. Hedefinizin ilerlemesi, Hedefinizin (amaç) ilerlemesine nasıl katkıda bulunmuştur?

Örneğin, hedeflerinizin dörtte birinden azını tamamladıysanız, OKR Hedefi ilerlemeniz %20 olacaktır.

Ama neden ilerlemenizi izlemeniz gerekiyor?

İlerleme izleme olmadan, hedeflerinize yaklaşıp yaklaşmadığınızı asla bilemezsiniz:

O küçük adam gezintiye çıkarken, Agile takımlarının (dünyanın en başarılı takımları) ClickUp'ı kullanarak Agile Sprint Hedeflerinin ilerlemesini nasıl izleyebileceklerini konuşalım.

Bunu nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Normal bir Hedef eklediğiniz gibi bir Sprint Hedefi ekleyin ve bir ad seçin (Ör. "Sprint 3. 0") Hedefi ürün yöneticinize atayın Sprint'in tamamlanması için son teslim tarihini seçin Herhangi bir listeyi veya görevi Sprint Hedefinize bağlayın

Böylece, ürün sahibi ve Scrum takımınız hedeflerindeki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görebilir.

4. Gösterge panelleri

ClickUp, tamamlanan görevler ve projelerde izlenen zaman aracılığıyla Hedef ilerlemenizi planlamanıza, izlemenize ve değerlendirmenize yardımcı olacak Ürün Gösterge Panelleri sunar.

Ayrıca, ürün gösterge panelinize Özel Bileşenler ekleyebilirsiniz.

Bileşenler, görevler, sprintler, kişiler ve projeler hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar.

Aşağıda, aralarından seçim yapabileceğiniz bazı bileşenlerin listesi bulunmaktadır:

: ilerleme halindeki görevlerin sayısını ve kapalı ve tamamlanan görevlerin sayısını görün Durumlar: ilerleme halindeki görevlerin sayısını ve kapalı ve tamamlanan görevlerin sayısını görün

: zaman çizelgelerinden, faturalandırılabilir zaman, izlenen zaman, zaman tahminleri ve daha fazlasından ayrıntılar ekleyin Zaman Takibi: zaman çizelgelerinden, faturalandırılabilir zaman, izlenen zaman, zaman tahminleri ve daha fazlasından ayrıntılar ekleyin

: herhangi bir görev için toplamları, ortalamaları ve çok daha fazlasını hesaplayın Hesaplama: herhangi bir görev için toplamları, ortalamaları ve çok daha fazlasını hesaplayın

: Listelerinizin veya Klasörlerinizin ilerlemesini kategorilere ayırın ve izleyin Portföy: Listelerinizin veya Klasörlerinizin ilerlemesini kategorilere ayırın ve izleyin

: Gösterge panelinizden takım üyeleriyle tartışmalar yapın Sohbet: Gösterge panelinizden takım üyeleriyle tartışmalar yapın

Ürün OKR SSS

Hala farklı OKR türleri arasında kafanız mı karıştı?

Şimdi, aklınıza gelebilecek birkaç soruyu yanıtlayalım:

1. OKR'lerin farklı türleri nelerdir?

Bilmeniz gereken dört anahtar OKR türü şunlardır:

Kişisel OKR'ler

Bireysel OKR'ler

Şirket OKR'leri

Üç aylık OKR'ler

2. Ürün OKR sürecindeki adımlar nelerdir?

Ürün takımınız için etkili bir OKR süreci oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Hedefler belirleyin. Uygulanabilir ve ölçülebilir OKR'ler oluşturun. Bir kontrol zaman çizelgesi oluşturun. OKR'leri üç ayda bir kontrol etmenizi öneririz. OKR'leri inceleyin ve üzerinde düşünün.

3. Bir ürün takımı kaç tane OKR'ye sahip olmalıdır?

Bir ürün takımının kaç tane OKR'ye sahip olması gerektiğine dair belirli bir kural olmasa da, her çeyrekte 2-5 OKR ayarlamanızı öneririz. OKR'lerinizin ölçülebilir, zaman sınırlı ve spesifik olduğundan emin olun!

*oKR'leri nasıl yazacağınızı bilmiyor musunuz? İşte etkili OKR'ler yazmanın yolları

4. MBO ve OKR Arasındaki Fark Nedir?

OKR ve MBO arasındaki temel farklar şunlardır:

Parametre OKR MBO Anlam Hedefler ve Anahtar Sonuçlar Hedefe Yönelik Yönetim Odak OKR süreci, "ne" ve "nasıl" sorularına odaklanır MBO yalnızca "ne"ye odaklanır Zaman çizelgesi Aylık veya üç aylık Yıllık Yaklaşım OKR'ler halka açık, şeffaf ve geniş çapta iletilir MBO'lar silo halinde ve gizlidir Metodoloji OKR metodolojisi, altında anahtar sonuçlar bulunan hedeflerden oluşur. Şirket hedeflerini belirleyinHedefleri çalışanlara iletinİzleyinPerformansı değerlendirinPerformansı ödüllendirin Ücret Genellikle ücretlendirmeyle bağlantılı değildir Ücretlendirmeyle bağlantılı. Örneğin, ikramiyeler. Hedef türleri Daha iddialı ve hedef odaklı OKR'ler KPI'ya benzer şekilde, MBO riskleri önler ve gerçekçi hedeflere odaklanır

Ayrıca KPI'lar ve OKR'ler arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ürün Stratejinizi Mükemmelleştirme Zamanı 🃑

Ürün OKR'leri, hedefleri belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmak için bir yol belirlemenize yardımcı olur.

Ayrıca, anahtar sonuçlardan biri tamamlandığında hedefinize bir adım daha yaklaşmış olacağınız için ilerlemenizi izlemenize de yardımcı olurlar.

OKR yapısını izleyen bir ürün yol haritası oluşturmak, takımların en önemli şeylere odaklanmasına da yardımcı olur

Ancak, hepimizin bildiği gibi, insanlar unutkandır ve bazen hepimizin biraz motivasyona ihtiyacı vardır.

Neyse ki, ClickUp gibi bir OKR ürün yönetimi aracı, sizi hatırlatmak ve motive etmek için ihtiyacınız olan tek şey!

Yerleşik Hatırlatıcılar, Yineleyen Görevler ve Çevik Sprintler ile tüm ürün OKR'lerinizi hiç kimsenin işine karışmadan kolayca tamamlayabilirsiniz.

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