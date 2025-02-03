2025'te Ürün Takımları için 10 Ürün Geri Bildirim Yazılımı

Ürün geri bildirimlerini toplamak, müşterilerinizin beklentileri hakkında içgörüler sağlayarak en iyi müşteri deneyimini sunmanızı sağlar. Ürün geri bildirim istekleri, beta test raporları ve özellik geri bildirimleri bunu yapmak için bazı yollardır.
Peki, tüm bu bilgileri toplamak için en iyi yol nedir?
Yaklaşımınızı iyileştirmek, ürün takımlarınızı güçlendirmek için yüksek kaliteli ürün geri bildirim yazılımı kullanmak anlamına gelir. Piyasada çok sayıda yazılım seçeneği ve bunların kanıtlanmış başarısı varken, sizin gibi iş sahiplerinin karar vermesi zaman alır.
En iyi 10 ürün geri bildirim aracının kapsamlı bir listesini, en benzersiz özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve diğer kullanıcıların yorumlarıyla birlikte sunuyoruz. Size en uygun olanı seçin!
Ürün geri bildirim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Güçlü bir ürün geri bildirim aracı seçerken dikkat etmeniz gereken özellikler şunlardır:
- Çok kanallı geri bildirim: Yazılım, çok kanallı geri bildirim toplama desteği ile birlikte gelmelidir. Uygulama içi anketler, e-posta, web geri bildirim formları ve sosyal medya gibi çeşitli kaynaklardan veri toplayabilmelidir
- Özelleştirilebilirlik: Gerektiğinde anketler ve müşteri geri bildirim formları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak sağlamalıdır. Özelleştirilebilirlik, müşteri geri bildirim platformlarınızı soru türleri, marka sesi ve tasarım ile tasarlayabilmenizi sağlamalıdır
- Gerçek Zamanlı Geri Bildirim: Kullanıcı geri bildirimlerini toplayan gerçek zamanlı veri toplama ve raporlama özellikleri, anında müşteri geri bildirimi almak için mutlak bir gerekliliktir
- Analiz ve Raporlama: Çok yönlü bir analiz aracı, yetkin bir ürün geri bildirim yazılımının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ürün geri bildirimlerini analiz edip topladığınız verileri görselleştirdiğinizde, değişen trendler hakkında bilgi sahibi olur ve sistemden elde ettiğiniz eyleme geçirilebilir içgörülerle bu trendlere uygun şekilde yanıt verebilirsiniz
- Otomasyon: Yazılım, takım üyelerinin tekrarlayan ve sıradan görevlerin yükünü hafifleten otomasyon özelliklerine sahip olmalıdır
- İşbirliği: Tek bir gösterge paneli ile hızlı yanıtları kolaylaştırmak ve yanlış anlaşılmaları önlemek için takım üyeleri, takımlar ve departmanlar arasında işbirliğini sağlamalıdır
- Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe, yazılımınızın da büyümesi gerekir. Ölçeklenebilirlik sunan bir araç arayın
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Ürün Geri Bildirim Yazılımı
1. ClickUp
Ürün geri bildirim yazılımınızla çok yönlü bir deneyim yaşamak istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Küçük, orta ve büyük ölçekli tüm takımlar ve işletmeler, ClickUp'ı kullanmanın avantajlarından yararlanıyor.
ClickUp Formları, veri toplamak ve aldığınız kullanıcı geri bildirimlerini özelleştirmek için mükemmel bir yoldur. ClickUp'ın şablonları, tüm yönleri düzenlemeyi kolaylaştırır ve kapsamlı Ürün Geri Bildirim Anketi şablonu, bu listeye önemli bir katkı sağlar. Bir işbirliği yazılımı olan ClickUp, takımınızın sorunları birlikte çözmesini sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Formları: ClickUp Formları ile müşteri geri bildirim döngüsünü kolaylaştırın, hedef müşterileriniz için özel formlar, birden fazla ClickUp Form görünümü ve ürüne özel ayrıntılar oluşturun. Özel alanları kullanarak müşteri geri bildirimlerini ve müşteri deneyimini verimli bir şekilde kategorize edin, organizasyon ve analizi geliştirin
- Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu: ClickUp'ın Geri Bildirim Anketi Şablonu ile ürün geliştirmeyi en üst düzeye çıkarın. İçgörüler elde edin, duyguları izleyin ve iyileştirmelere kolayca öncelik verin. Şablon, özelleştirilebilir durumlar, ayrıntılı kategorizasyon için özel alanlar ve kolay erişim için birden çok görünüm içerir. Entegre proje yönetimi aracı özellikleri, genel anket verimliliğini artırır
- Veriye dayalı sonraki adımlar: Müşterilerinizden topladığınız geri bildirimler, acil sorunları ortaya çıkaracak ve popüler özellik taleplerini bir araya getirerek ürün yol haritanızı iyileştirecektir. Genel sonuç, daha iyi bir müşteri deneyimi olacaktır
- AI destekli geri bildirim özeti: ClickUp, müşteri geri bildirimlerini analiz etmenize ve önemli noktaları takımınızın uygulayabileceği görevlere dönüştürmenize yardımcı olacak AI teknolojisi sunar
- İşbirliği özellikleri: ClickUp'ın sağladığı birleşik ve paylaşımlı gösterge paneli ile tüm müşteri geri bildirimleri ve projelerinizde ekip arkadaşlarınızı bir araya getirin
ClickUp sınırlamaları
- Gantt görünümünde özelleştirme ve esneklik eksikliği
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Chisel
Chisel, kapsamlı bir müşteri hizmetleri asistanı arıyorsanız idealdir.
Idea Box adlı merkezi müşteri geri bildirim depolama sistemi, müşteri geri bildirim portalları ve dakikalar içinde başlatılmaya hazır yerleşik anketler gibi benzersiz özelliklere sahiptir. Hedef kitle özelliği, önemli bir ekleme niteliğindedir.
En iyi özellikleri keşfedin
- Idea Box: Chisel'in Idea Box ile müşteri geri bildirim verilerinizi tek bir depoda merkezileştirin. Fikirlerinizi yakalamanıza, düzenlemenize, organize etmenize ve önceliklendirmenize yardımcı olur. Verileri otomatik ve manuel olarak alır
- Müşteri Geri Bildirim Portalı: Ürün yol haritanızda belirtilen özellikler hakkında müşterilerinizden geri bildirim toplayın veya markanız için tamamen yeni fikirler önermelerini sağlayın
- Hedef kitle: Müşteri geri bildirimlerini almak istediğiniz müşterileri kolayca hedefleyin. Anketleriniz için ideal kullanıcıları hassas bir şekilde hedeflemek için onları milliyet, yaş, cinsiyet, gelir ve daha fazlasına göre filtreleyin
Sınırlamaları ortadan kaldırın
- UI takılıyor ve bazı yükleme sorunlarına neden olabilir
- Özelliklerin fazlalığı nedeniyle ilk kez kullananlar için zor olabilir
- Geri bildirim ve özellik talepleri toplanırken ürün geri bildirim fonksiyonunun bir bütün olarak geliştirilmesi gerekir
- Veri görselleştirme derinliği ve içgörülerden yoksundur
Chisel fiyatlandırma
- Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Değerlendirme ve yorumları inceleyin
- G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
3. TypeForm
Typeform, alışılmışın dışında anketler ve formlar oluşturmaya odaklanır. Formlarınızın estetik görünümüne önem vererek, anket katılımcılarının dikkatini hızlı bir şekilde çekmenizi sağlar.
Formları, en fazla görünürlük elde edebilecekleri birden fazla platforma ve konuma kolayca yerleştirebilirsiniz. VideoAsk özelliği benzersizdir ve müşterilerinizle konuşmanıza ve insan dokunuşuyla doğrudan kullanıcı geri bildirimi almanıza olanak tanır.
TypeForm'un en iyi özellikleri
- Eşsiz Estetik Seçenekler: Dikkat çekici ve etkileyici bir görselle anket katılımcılarının dikkatini çekin
- VideoAsk: Müşterilerinizle doğrudan bağlantı kurun ve bir ürünle ilgili nelerin iyileştirilebileceğini sorun. İnsan dokunuşuyla ilgiyi ve soğuk satış fırsatlarını yeniden canlandırırken, iyileştirme için ihtiyacınız olan anlamlı verileri ve bilgileri de toplayın
- Anlamlı Yerleştirme: Formları web ve e-posta platformlarında sorunsuz bir şekilde entegre edin, kullanıcılara en alakalı takip sorularını stratejik bir şekilde yönlendirerek daha derin içgörüler elde edin
TypeForm sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Typeform'un kullanıcı arayüzünün kafa karıştırıcı ve sezgisel olmadığını belirtmiştir
- Typeform'daki özelleştirme seçenekleri sınırlıdır
- Zapier dışındaki popüler hizmetlerle entegrasyon eksikliği
TypeForm fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Artı: 3 kullanıcı için aylık 59 $
- İş: 5 kullanıcı için aylık 99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
TypeForm derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (820+ yorum)
4. ProProfs Anket Oluşturucu
ProProfs Anket Oluşturucu, birçok hazır şablon ve kullanıma hazır soru kullanarak bir dakikadan kısa sürede anket oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir çözümdür.
Yazılım, çeşitli türde verileri toplamak için kullanıma hazır olarak sunulan çok sayıda anket türü sunar. Çevrimiçi uygulama, farklı platformların çeşitli bölümlerinde görünen anketler oluşturmanıza olanak tanıyarak görünürlüğünü artırır.
ProProfs Anket Oluşturucu'nun en iyi özellikleri
- Önceden Oluşturulmuş Şablonlar: Survey Maker'ın 100'den fazla şablonunu kullanarak 60 saniye içinde tamamen özelleştirilebilir anketler ve formlar başlatın. Bu önceden tasarlanmış anket şablonları, düzenli bir yapıya sahiptir
- Çoklu veri türü toplama modelleri: Özel ihtiyaçlarınıza göre farklı veri formları toplayın. Pazar araştırması anketlerinden müşteri memnuniyeti (CSAT) anketlerine, NPS ve çalışan bağlılığı anketlerine kadar farklı anket türleri için uygun çok sayıda önceden yüklenmiş soruya erişebilirsiniz
- Görünürlük artırma: Merkezi bir noktadan anketler, açılır pencereler, kenar çubukları ve uygulama içi anketler oluşturun. Kullanıcılarınızın kullandığı platforma bağlı olarak, anketinizin içermesini istediğiniz etkileşim türünü özelleştirebilirsiniz
ProProfs Anket Oluşturucu sınırlamaları
- Müşteri hizmetleri, sorunları çözmeden biletleri kapatır ve ürün geri bildirimlerini toplamaz
- Hoş Geldiniz Sayfasını her görüntülediğinizde, yazı tipi ve biçimlendirme değişiklikleri ön tanımlı ayarlara geri döner ve bunları yeniden yapmanız gerekir
- Ekstra içgörüler içermeyen, Excel sayfasında verilerin sadece bir temsilini sunan raporlarla minimal raporlama yetenekleri
ProProfs Anket Oluşturucu fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan: Ayda 50 yanıt için sonsuza kadar ücretsiz
- İş Planı: 100 yanıt için aylık 39,99 $
ProProfs Anket Oluşturucu puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
5. UserTesting
UserTesting, Hedef Kitle Yönetimi özelliği sayesinde hedef kitlenize verimli bir şekilde ulaşmanızı sağladığından, ürün geri bildirim ihtiyaçlarınız için yetkin bir çözümdür.
Human Insight Platformunu kullanarak müşterilerinizin, diğer kullanıcıların ürününüz hakkında ne düşündüğünü anlamasını sağlayın. Son olarak, UserTesting'in makine öğrenimi (ML) modelleri, önemli iş kararlarınızda size yardımcı olur.
UserTesting'in en iyi özellikleri
- Kitle Yönetimi: UserTesting ile her kitleden hızlı ve zahmetsiz bir şekilde kullanıcı geri bildirimi alın. UserTesting Katılımcı Ağı aracılığıyla farklı bakış açılarına erişin veya müşterileriniz, ortaklarınız, çalışanlarınız ve daha fazlasıyla etkileşim kurun
- Human Insight Platform: Gerçek kişilerin ürünleriniz, tasarımlarınız, uygulamalarınız, süreçleriniz, konseptleriniz veya markalarınızla etkileşimlerini paylaştığı, kullanıcılarınızın değerli görüşlerini görmelerine ve duymalarına olanak tanıyan, video odaklı bir platform deneyimleyin
- Makine Öğrenimi Modelleri: Hızlı veri görselleştirme ve otomatik içgörülerle kritik iş kararlarını hızlandırın. UserTesting'in makine öğrenimi (ML) modelleri, müşteri deneyimindeki önemli anları belirlemede ustadır ve yoğun emek gerektiren manuel analiz ihtiyacını ortadan kaldırır
UserTesting sınırlamaları
- Paneller özelliği iyileştirilmelidir
- Bulut kelimesinin fonksiyonu çok doğru değil
- Transkripsiyon için daha iyi yapay zeka gerekir
- Bazen, bir test kurmaya çalıştığınızda hatalar olabilir
UserTesting fiyatlandırması
- Temel özellikler: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş: Özel fiyatlandırma
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
UserTesting puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (650+yorum)
- Capterra: 4,4/5 (120+yorum)
6. UserVoice
UserVoice, ürününüze anında, anlamlı ve olumlu değişiklikler getirmek için en son geri bildirimleri kullanır. Bu nedenle, gerçek zamanlı geri bildirim özelliği, bu yazılımın en önemli satış noktasıdır.
Takımınızın kolaylıkla geçiş yapmasına yardımcı olan birçok kullanıma hazır entegrasyon ile birlikte gelir. Yazılım ayrıca, en uygun iş kararlarını vermenize yardımcı olan geri bildirimlere dayalı değerli içgörüler sağlar.
UserVoice'un en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı geri bildirim: Müşterilerinizden anında kullanıcı geri bildirimleri toplayarak, geliştirme sürecinde yapmanız gereken değişiklikler üzerinde çalışın. Sorunlu noktaları doğrudan ve anında ele alabilirsiniz
- Entegrasyon yetenekleri: UserVoice'un sağladığı entegrasyonlardan yararlanın. Takımınızın değişikliklere uyum sağlamasına ve sistemi en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olurlar. Bu araç, Fullstory, Teams, Slack, Jira ve daha fazlası gibi uygulamalarla kolayca entegre olur
- Veriye dayalı içgörüler: UserVoice'u kullanarak kullanıcı topluluğunuzdan değerli, veriye dayalı içgörüler elde edin, ürün kararlarınızı güçlendirin ve kullanıcı odaklı bir geliştirme yaklaşımı benimseyin
UserVoice sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, birden fazla ürün grubuyla çalışırken yazılımda gezinmenin ve yazılımı kullanmanın zor olduğunu belirtmiştir
- Kurumsal organizasyonlar için sınırlı işlevsellik
- Kullanıcılar daha fazla entegrasyon talep ediyor
UserVoice fiyatlandırması
- Temel özellikler: 799 $/ay
- Pro: 999 $/ay
- Premium: 1.499 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
UserVoice puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (230+yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (60+yorum)
7. Usersnap
Usersnap, kullanıcılarınızın deneyimini iyileştirmenize ve onlarla alışılmışın dışında bir şekilde etkileşim kurmanıza olanak tanıyan benzersiz bir platformdur. Birleşik bir geri bildirim sistemi ile kullanıcı katılımını artırır.
Usersnap, sorunsuz sorun yakalama için özel bir düğmeye sahiptir. Uygulama içi geri bildirim özelliği, çizim işlevselliği ile birlikte gelir. Omnichannel deneyimi oldukça ayrıntılıdır ve müşterilerle etkileşim kurmanıza ve birçok düzeyde geri bildirim toplamanıza olanak tanır.
Usersnap'ın en iyi özellikleri
- Geri bildirim düğmesi ve menüsü: Sorunları ve önerileri sorunsuz bir şekilde yakalamak için web sitenize veya uygulamanıza özel bir geri bildirim düğmesi ekleyin. Bu, müşterileri menü aracılığıyla uygun destek ve geri bildirim seçeneklerine yönlendirmenize ve sorunsuz bir süreç için mesajlaşma sohbetinize, yardım sayfasına veya diğer kanallara bağlantılar oluşturmanıza yardımcı olur
- Tüm bileşenlerde: Kullanıcıların uygulama içi bileşeni kullanarak ekranlarına doğrudan yorum yazıp sabitlemelerini sağlayın. Tarayıcı bilgileri, URL ve JavaScript hataları dahil olmak üzere teknik bağlamı otomatik olarak ekleyin
- Omnichannel deneyimi: Web sitelerinde ve e-postalarda etkileşimli satır içi değerlendiriciler ve formlar kullanın, bunları her yerde paylaşılabilen tek sayfalık bir bağlantıyla birlikte sunun. Geri bildirim toplama sürecini geliştirin, memnuniyeti ölçün ve çeşitli kanallar ve cihazlar arasında özellik isteklerini sorunsuz bir şekilde derleyin
Usersnap sınırlamaları
- Arama fonksiyonu yoktur
- Son kullanıcılara geri dönüş yaparken ek dosya eklemek yasaktır
- Sadece dört sabit durum içeren sınırlı iş akışı
Usersnap fiyatlandırma
- Başlangıç: 10 kullanıcı için aylık 99 $
- Şirket: 15 kullanıcı için aylık 189 $
- Premium: 25 kullanıcı için aylık 329 $
- Enterprise: 949 $/ay
Usersnap puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (70+yorum)
- Capterra: 4,8/5 (47+yorum)
8. Hotjar
Hotjar'ın Isı Haritaları öne çıkan bir özelliktir. Değerli müşteri içgörüleriyle sitenizi iyileştirebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılarınızın gördüklerini ve etkileşimde bulunduklarını görebileceğiniz bir kayıt aracılığıyla geri bildirim de sağlar.
Geri Bildirim bileşeni, genel verileri toplayabilir ve müşterilerinizin bir web sitesinin veya sayfanın belirli bölümlerini dinamik olarak işaretlemesine ve o bölümle ilgili geri bildirimde bulunmasına olanak tanır.
Hotjar'ın en iyi özellikleri
- Isı haritaları: Hotjar'ın Isı Haritaları'nı kullanarak web sitenizdeki herhangi bir sayfayı geliştirin. Gözden kaçan alanları belirlemenize ve satışları ve kayıtları artıran unsurları tespit etmenize yardımcı olurlar
- Geri bildirim bileşeni: Platformlarınıza gömülü basit bir bileşen kullanarak markalarınız hakkında aldığınız geri bildirimleri özelleştirin. Müşteriler, sürükleyip tıklayarak seçtikleri belirli yönler hakkında odaklanmış geri bildirimler sağlayabilir
- Kayıtlar: Kullanıcılarınızın deneyimlerini ilk elden görün. Gerçek kullanıcı oturumlarını izleyerek gizli sürtüşmeleri ve dönüşüm engellerini ortaya çıkarın ve giderin
Hotjar sınırlamaları
- Kafa karıştırıcı ve hantal kullanıcı arayüzü
- Uygun müşteri desteğinin olmaması
- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için sınırlı planlar
Hotjar fiyatlandırması
- Temel: Günlük 35 oturuma kadar sonsuza kadar ücretsiz
- Artı: Ayda 39 $ karşılığında günlük 100 oturuma kadar
- İş: Aylık 99 $ ile günlük 500 oturum
- Ölçek: Günlük 500 oturum için 213 $/ay
Hotjar puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (290+yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500+yorum)
9. UserReport
UserReport, çok fazla şey yapmayan ancak yaptığı her şeyi mükemmel şekilde gerçekleştiren bir uygulamadır. Bu, üç ana özelliği olan Anket Bileşeni, Geri Bildirim Bileşeni ve Yayıncı özelliklerinde açıkça görülmektedir.
Bu yazılımlar, ürününüzün daha da gelişmesine yardımcı olacak mükemmel niteliksel veriler sağlamak için sorunsuz bir şekilde bir araya gelir.
UserReport'un en iyi özellikleri
- Anket Bileşeni: UserReport'un kullanıcı dostu anket aracını web sitenize hızlı bir şekilde yükleyerek kullanın. Kullanıcıların demografik bilgileri ve davranışları hakkında kullanıcı içgörülerini toplayın, NPS ile memnuniyeti ölçün ve kapsamlı kullanıcı anlayışı için Google Analytics'i entegre edin
- Geri Bildirim Bileşeni: Bu özellik ile fikirleri verimli bir şekilde toplayın ve hataları giderin. Kullanıcıların girdileri marka ve ürün geliştirmeye yön verir, oylama ise özelliklerin önceliğini belirler. Bileşeni 60'tan fazla dilde markanızla özelleştirin
- Yayıncı özellikleri: Yayıncılara, hedef kitlelerini etkili bir şekilde keşfetme, doğrulama, sergileme ve para kazanma imkanı sunan özel bir paket ile güç verin. Değerli verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenize ve reklamverenlere hedef kitleye ulaştığınızı göstermenize yardımcı olur, başarılı kampanya sonuçlarını vurgulayan güzel satış kitleri ile güven oluşturur
UserReport sınırlamaları
- En iyi özellikler, yayınlanmamış bir fiyat etiketi ile ücretli erişimin arkasında gizlidir
- Çevrimiçi demo seçeneği yok
UserReport fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
UserReport puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
10. Qualaroo
Qualaroo'nun gelişmiş hedefleme özelliği ile doğru zamanda doğru kullanıcılara doğru soruları sorun.
Geri bildirim platformunu kendinize göre özelleştirmenize yardımcı olan bazı kullanışlı özelleştirme seçenekleri vardır. Ayrıca iOS ve Android'de uygulama içi ürün geri bildirim anketleri oluşturabilir.
Qualaroo'nun en iyi özellikleri
- Gelişmiş hedefleme: Hedef kitlenizi coğrafi konum, kimlik, sayfanızda geçirdikleri süre, kaydırma konumu ve daha fazlasına göre filtreleyerek doğru kişilere doğrudan ulaşın. Anketinizin, doldurulana kadar veya hedef yanıt sayısına ulaşılana kadar her müşteriye yalnızca bir kez görünmesi için özelleştirin
- Özelleştirme: Şirket şablonunuzun renklerini eşleştirerek, logolar ve özel metinler ekleyerek, Qualaroo markasını en az düzeyde göstererek ve API'yi tasarlayarak anket ve geri bildirim formlarınızda marka imajınızı yansıtın
- Mobil uyumlu uygulama içi anketler: İlk oturumda stratejik olarak uygulama içi mesajlar gönderen uygulamalarla kullanıcı katılımını artırın. Qualaroo'nun Nudges™ özelliği, sorunsuz, zamanında ve mobil cihazlar için optimize edilmiş etkileşimler sağlayarak olumlu bir mobil deneyim sunar. iOS ve Android Native SDK'mızı kullanarak kullanıcıları proaktif olarak etkileşime geçirin, gerçek zamanlı geri bildirim toplayın ve anket oluşturmayı basitleştirin
Qualaroo sınırlamaları
- Birden fazla anketten raporları aynı anda dışa aktarmak için toplu işlem düğmesi gerekir
- Anketleri doğrudan e-posta gövdesine yerleştirme özelliği yoktur
- Çeşitli anket metriklerinin genel görünümünü elde etmek için özel grafikler oluşturamama
Qualaroo fiyatlandırma
- Ücretsiz Plan: Ayda 50 yanıt için sonsuza kadar ücretsiz
- İş Planı: 39,99 $/ay, 100 yanıt'a kadar
Qualaroo puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (40+yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+yorum)
En İyi Ürün Geri Bildirim Yazılımıyla Ürün Geliştirmenizi İleriye Taşıyın
İşte bu kadar! Bunlar, geliştirme takımlarınıza yardımcı olmak ve müşterilerinizin ürün hakkındaki düşünceleri konusunda onları güncel tutmak için en iyi ürün geri bildirim araçlarıdır. Hangisini seçeceğinize karar veremediniz mi? ClickUp'ı bugün deneyin.
Koşullu mantıkla çalışan sağlam ClickUp Formları ile, birden fazla kanaldan hedef kitlenizden veri alan anketler oluşturun. Ayrıca, estetik görünümüyle önceden oluşturulmuş şablonlar, geri bildirim formlarınızı güzelleştirir ve hedef kitlenizin dikkatini çeker.
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