2025'te Ürün Takımları için 10 Ürün Geri Bildirim Yazılımı

Ürün geri bildirimlerini toplamak, müşterilerinizin beklentileri hakkında içgörüler sağlayarak en iyi müşteri deneyimini sunmanızı sağlar. Ürün geri bildirim istekleri, beta test raporları ve özellik geri bildirimleri bunu yapmak için bazı yollardır.

Peki, tüm bu bilgileri toplamak için en iyi yol nedir?

Yaklaşımınızı iyileştirmek, ürün takımlarınızı güçlendirmek için yüksek kaliteli ürün geri bildirim yazılımı kullanmak anlamına gelir. Piyasada çok sayıda yazılım seçeneği ve bunların kanıtlanmış başarısı varken, sizin gibi iş sahiplerinin karar vermesi zaman alır.

En iyi 10 ürün geri bildirim aracının kapsamlı bir listesini, en benzersiz özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve diğer kullanıcıların yorumlarıyla birlikte sunuyoruz. Size en uygun olanı seçin!

Ürün geri bildirim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Güçlü bir ürün geri bildirim aracı seçerken dikkat etmeniz gereken özellikler şunlardır:

Çok kanallı geri bildirim: Yazılım, çok kanallı geri bildirim toplama desteği ile birlikte gelmelidir. Uygulama içi anketler, e-posta, web geri bildirim formları ve sosyal medya gibi çeşitli kaynaklardan veri toplayabilmelidir

Özelleştirilebilirlik: Gerektiğinde anketler ve müşteri geri bildirim formları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak sağlamalıdır. Özelleştirilebilirlik, Gerektiğinde anketler ve müşteri geri bildirim formları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak sağlamalıdır. Özelleştirilebilirlik, müşteri geri bildirim platformlarınızı soru türleri, marka sesi ve tasarım ile tasarlayabilmenizi sağlamalıdır

Gerçek Zamanlı Geri Bildirim: Kullanıcı geri bildirimlerini toplayan gerçek zamanlı veri toplama ve raporlama özellikleri, anında müşteri geri bildirimi almak için mutlak bir gerekliliktir

Analiz ve Raporlama: Çok yönlü bir analiz aracı, yetkin bir ürün geri bildirim yazılımının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ürün geri bildirimlerini analiz edip topladığınız verileri görselleştirdiğinizde, değişen trendler hakkında bilgi sahibi olur ve sistemden elde ettiğiniz eyleme geçirilebilir içgörülerle bu trendlere uygun şekilde yanıt verebilirsiniz

Otomasyon: Yazılım, takım üyelerinin tekrarlayan ve sıradan görevlerin yükünü hafifleten otomasyon özelliklerine sahip olmalıdır

İşbirliği: Tek bir gösterge paneli ile hızlı yanıtları kolaylaştırmak ve yanlış anlaşılmaları önlemek için takım üyeleri, takımlar ve departmanlar arasında işbirliğini sağlamalıdır

Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe, yazılımınızın da büyümesi gerekir. Ölçeklenebilirlik sunan bir araç arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Ürün Geri Bildirim Yazılımı

1. ClickUp

ClickUp Formlarında Koşullu Mantık'ı kullanarak müşterilerden ürün geri bildirimi toplayın

Ürün geri bildirim yazılımınızla çok yönlü bir deneyim yaşamak istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Küçük, orta ve büyük ölçekli tüm takımlar ve işletmeler, ClickUp'ı kullanmanın avantajlarından yararlanıyor.

ClickUp Formları, veri toplamak ve aldığınız kullanıcı geri bildirimlerini özelleştirmek için mükemmel bir yoldur. ClickUp'ın şablonları, tüm yönleri düzenlemeyi kolaylaştırır ve kapsamlı Ürün Geri Bildirim Anketi şablonu, bu listeye önemli bir katkı sağlar. Bir işbirliği yazılımı olan ClickUp, takımınızın sorunları birlikte çözmesini sağlar.

Ürün ve hizmetlerinizi iyileştirebilmeniz için tüm geri bildirimlerinizi tek bir yerden özelleştirin ve görüntüleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Formları: ClickUp Formları ile müşteri geri bildirim döngüsünü kolaylaştırın, hedef müşterileriniz için özel formlar, birden fazla ClickUp Formları ile müşteri geri bildirim döngüsünü kolaylaştırın, hedef müşterileriniz için özel formlar, birden fazla ClickUp Form görünümü ve ürüne özel ayrıntılar oluşturun. Özel alanları kullanarak müşteri geri bildirimlerini ve müşteri deneyimini verimli bir şekilde kategorize edin, organizasyon ve analizi geliştirin

Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu: ClickUp'ın Geri Bildirim Anketi Şablonu ile ürün geliştirmeyi en üst düzeye çıkarın. İçgörüler elde edin, duyguları izleyin ve iyileştirmelere kolayca öncelik verin . Şablon, özelleştirilebilir durumlar, ayrıntılı kategorizasyon için özel alanlar ve kolay erişim için birden çok görünüm içerir. Entegre proje yönetimi aracı özellikleri, genel anket verimliliğini artırır

Veriye dayalı sonraki adımlar: Müşterilerinizden topladığınız geri bildirimler, acil sorunları ortaya çıkaracak ve popüler özellik taleplerini bir araya getirerek ürün yol haritanızı iyileştirecektir. Genel sonuç, daha iyi bir müşteri deneyimi olacaktır

AI destekli geri bildirim özeti: ClickUp, müşteri geri bildirimlerini analiz etmenize ve önemli noktaları takımınızın uygulayabileceği görevlere dönüştürmenize yardımcı olacak AI teknolojisi sunar

İşbirliği özellikleri: ClickUp'ın sağladığı birleşik ve paylaşımlı gösterge paneli ile tüm müşteri geri bildirimleri ve projelerinizde ekip arkadaşlarınızı bir araya getirin

Görevleri atayarak, yorumları etiketleyerek ve ekran kayıtlarını tek bir platformda paylaşarak işbirliğine dayalı görev yönetimi ile verimliliği artırın

ClickUp sınırlamaları

Gantt görünümünde özelleştirme ve esneklik eksikliği

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Chisel

chisel aracılığıyla

Chisel, kapsamlı bir müşteri hizmetleri asistanı arıyorsanız idealdir.

Idea Box adlı merkezi müşteri geri bildirim depolama sistemi, müşteri geri bildirim portalları ve dakikalar içinde başlatılmaya hazır yerleşik anketler gibi benzersiz özelliklere sahiptir. Hedef kitle özelliği, önemli bir ekleme niteliğindedir.

En iyi özellikleri keşfedin

Idea Box: Chisel'in Idea Box ile müşteri geri bildirim verilerinizi tek bir depoda merkezileştirin. Fikirlerinizi yakalamanıza, düzenlemenize, organize etmenize ve önceliklendirmenize yardımcı olur. Verileri otomatik ve manuel olarak alır

Müşteri Geri Bildirim Portalı: Ürün yol haritanızda belirtilen özellikler hakkında müşterilerinizden geri bildirim toplayın veya markanız için tamamen yeni fikirler önermelerini sağlayın

Hedef kitle: Müşteri geri bildirimlerini almak istediğiniz müşterileri kolayca hedefleyin. Anketleriniz için ideal kullanıcıları hassas bir şekilde hedeflemek için onları milliyet, yaş, cinsiyet, gelir ve daha fazlasına göre filtreleyin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

UI takılıyor ve bazı yükleme sorunlarına neden olabilir

Özelliklerin fazlalığı nedeniyle ilk kez kullananlar için zor olabilir

Geri bildirim ve özellik talepleri toplanırken ürün geri bildirim fonksiyonunun bir bütün olarak geliştirilmesi gerekir

Veri görselleştirme derinliği ve içgörülerden yoksundur

Chisel fiyatlandırma

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirme ve yorumları inceleyin

G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

3. TypeForm

typeform aracılığıyla

Typeform, alışılmışın dışında anketler ve formlar oluşturmaya odaklanır. Formlarınızın estetik görünümüne önem vererek, anket katılımcılarının dikkatini hızlı bir şekilde çekmenizi sağlar.

Formları, en fazla görünürlük elde edebilecekleri birden fazla platforma ve konuma kolayca yerleştirebilirsiniz. VideoAsk özelliği benzersizdir ve müşterilerinizle konuşmanıza ve insan dokunuşuyla doğrudan kullanıcı geri bildirimi almanıza olanak tanır.

TypeForm'un en iyi özellikleri

Eşsiz Estetik Seçenekler: Dikkat çekici ve etkileyici bir görselle anket katılımcılarının dikkatini çekin

VideoAsk: Müşterilerinizle doğrudan bağlantı kurun ve bir ürünle ilgili nelerin iyileştirilebileceğini sorun. İnsan dokunuşuyla ilgiyi ve soğuk satış fırsatlarını yeniden canlandırırken, iyileştirme için ihtiyacınız olan anlamlı verileri ve bilgileri de toplayın

Anlamlı Yerleştirme: Formları web ve e-posta platformlarında sorunsuz bir şekilde entegre edin, kullanıcılara en alakalı takip sorularını stratejik bir şekilde yönlendirerek daha derin içgörüler elde edin

TypeForm sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Typeform'un kullanıcı arayüzünün kafa karıştırıcı ve sezgisel olmadığını belirtmiştir

Typeform'daki özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Zapier dışındaki popüler hizmetlerle entegrasyon eksikliği

TypeForm fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Artı: 3 kullanıcı için aylık 59 $

İş: 5 kullanıcı için aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TypeForm derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (820+ yorum)

4. ProProfs Anket Oluşturucu

proProfs aracılığıyla

ProProfs Anket Oluşturucu, birçok hazır şablon ve kullanıma hazır soru kullanarak bir dakikadan kısa sürede anket oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir çözümdür.

Yazılım, çeşitli türde verileri toplamak için kullanıma hazır olarak sunulan çok sayıda anket türü sunar. Çevrimiçi uygulama, farklı platformların çeşitli bölümlerinde görünen anketler oluşturmanıza olanak tanıyarak görünürlüğünü artırır.

ProProfs Anket Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Önceden Oluşturulmuş Şablonlar: Survey Maker'ın 100'den fazla şablonunu kullanarak 60 saniye içinde tamamen özelleştirilebilir anketler ve formlar başlatın. Bu önceden tasarlanmış anket şablonları, düzenli bir yapıya sahiptir

Çoklu veri türü toplama modelleri: Özel ihtiyaçlarınıza göre farklı veri formları toplayın. Pazar araştırması anketlerinden müşteri memnuniyeti (CSAT) anketlerine, NPS ve çalışan bağlılığı anketlerine kadar farklı anket türleri için uygun çok sayıda önceden yüklenmiş soruya erişebilirsiniz

Görünürlük artırma: Merkezi bir noktadan anketler, açılır pencereler, kenar çubukları ve uygulama içi anketler oluşturun. Kullanıcılarınızın kullandığı platforma bağlı olarak, anketinizin içermesini istediğiniz etkileşim türünü özelleştirebilirsiniz

ProProfs Anket Oluşturucu sınırlamaları

Müşteri hizmetleri, sorunları çözmeden biletleri kapatır ve ürün geri bildirimlerini toplamaz

Hoş Geldiniz Sayfasını her görüntülediğinizde, yazı tipi ve biçimlendirme değişiklikleri ön tanımlı ayarlara geri döner ve bunları yeniden yapmanız gerekir

Ekstra içgörüler içermeyen, Excel sayfasında verilerin sadece bir temsilini sunan raporlarla minimal raporlama yetenekleri

ProProfs Anket Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Ayda 50 yanıt için sonsuza kadar ücretsiz

İş Planı: 100 yanıt için aylık 39,99 $

ProProfs Anket Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

5. UserTesting

via UserTesting

UserTesting, Hedef Kitle Yönetimi özelliği sayesinde hedef kitlenize verimli bir şekilde ulaşmanızı sağladığından, ürün geri bildirim ihtiyaçlarınız için yetkin bir çözümdür.

Human Insight Platformunu kullanarak müşterilerinizin, diğer kullanıcıların ürününüz hakkında ne düşündüğünü anlamasını sağlayın. Son olarak, UserTesting'in makine öğrenimi (ML) modelleri, önemli iş kararlarınızda size yardımcı olur.

UserTesting'in en iyi özellikleri

Kitle Yönetimi: UserTesting ile her kitleden hızlı ve zahmetsiz bir şekilde kullanıcı geri bildirimi alın. UserTesting Katılımcı Ağı aracılığıyla farklı bakış açılarına erişin veya müşterileriniz, ortaklarınız, çalışanlarınız ve daha fazlasıyla etkileşim kurun

Human Insight Platform: Gerçek kişilerin ürünleriniz, Gerçek kişilerin ürünleriniz, tasarımlarınız , uygulamalarınız, süreçleriniz, konseptleriniz veya markalarınızla etkileşimlerini paylaştığı, kullanıcılarınızın değerli görüşlerini görmelerine ve duymalarına olanak tanıyan, video odaklı bir platform deneyimleyin

Makine Öğrenimi Modelleri: Hızlı veri görselleştirme ve otomatik içgörülerle kritik iş kararlarını hızlandırın. UserTesting'in makine öğrenimi (ML) modelleri, müşteri deneyimindeki önemli anları belirlemede ustadır ve yoğun emek gerektiren manuel analiz ihtiyacını ortadan kaldırır

UserTesting sınırlamaları

Paneller özelliği iyileştirilmelidir

Bulut kelimesinin fonksiyonu çok doğru değil

Transkripsiyon için daha iyi yapay zeka gerekir

Bazen, bir test kurmaya çalıştığınızda hatalar olabilir

UserTesting fiyatlandırması

Temel özellikler: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Ultimate: Özel fiyatlandırma

UserTesting puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (650+yorum)

Capterra: 4,4/5 (120+yorum)

6. UserVoice

via UserVoice

UserVoice, ürününüze anında, anlamlı ve olumlu değişiklikler getirmek için en son geri bildirimleri kullanır. Bu nedenle, gerçek zamanlı geri bildirim özelliği, bu yazılımın en önemli satış noktasıdır.

Takımınızın kolaylıkla geçiş yapmasına yardımcı olan birçok kullanıma hazır entegrasyon ile birlikte gelir. Yazılım ayrıca, en uygun iş kararlarını vermenize yardımcı olan geri bildirimlere dayalı değerli içgörüler sağlar.

UserVoice'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı geri bildirim: Müşterilerinizden anında kullanıcı geri bildirimleri toplayarak, Müşterilerinizden anında kullanıcı geri bildirimleri toplayarak, geliştirme sürecinde yapmanız gereken değişiklikler üzerinde çalışın. Sorunlu noktaları doğrudan ve anında ele alabilirsiniz

Entegrasyon yetenekleri: UserVoice'un sağladığı entegrasyonlardan yararlanın. Takımınızın değişikliklere uyum sağlamasına ve sistemi en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olurlar. Bu araç, Fullstory, Teams, Slack, Jira ve daha fazlası gibi uygulamalarla kolayca entegre olur

Veriye dayalı içgörüler: UserVoice'u kullanarak kullanıcı topluluğunuzdan değerli, veriye dayalı içgörüler elde edin, ürün kararlarınızı güçlendirin ve kullanıcı odaklı bir geliştirme yaklaşımı benimseyin

UserVoice sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, birden fazla ürün grubuyla çalışırken yazılımda gezinmenin ve yazılımı kullanmanın zor olduğunu belirtmiştir

Kurumsal organizasyonlar için sınırlı işlevsellik

Kullanıcılar daha fazla entegrasyon talep ediyor

UserVoice fiyatlandırması

Temel özellikler: 799 $/ay

Pro: 999 $/ay

Premium: 1.499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UserVoice puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (230+yorum)

Capterra: 4. 2/5 (60+yorum)

7. Usersnap

via Usersnap

Usersnap, kullanıcılarınızın deneyimini iyileştirmenize ve onlarla alışılmışın dışında bir şekilde etkileşim kurmanıza olanak tanıyan benzersiz bir platformdur. Birleşik bir geri bildirim sistemi ile kullanıcı katılımını artırır.

Usersnap, sorunsuz sorun yakalama için özel bir düğmeye sahiptir. Uygulama içi geri bildirim özelliği, çizim işlevselliği ile birlikte gelir. Omnichannel deneyimi oldukça ayrıntılıdır ve müşterilerle etkileşim kurmanıza ve birçok düzeyde geri bildirim toplamanıza olanak tanır.

Usersnap'ın en iyi özellikleri

Geri bildirim düğmesi ve menüsü: Sorunları ve önerileri sorunsuz bir şekilde yakalamak için web sitenize veya uygulamanıza özel bir geri bildirim düğmesi ekleyin. Bu, müşterileri menü aracılığıyla uygun destek ve geri bildirim seçeneklerine yönlendirmenize ve sorunsuz bir süreç için mesajlaşma sohbetinize, yardım sayfasına veya diğer kanallara bağlantılar oluşturmanıza yardımcı olur

Tüm bileşenlerde: Kullanıcıların uygulama içi bileşeni kullanarak ekranlarına doğrudan yorum yazıp sabitlemelerini sağlayın. Tarayıcı bilgileri, URL ve JavaScript hataları dahil olmak üzere teknik bağlamı otomatik olarak ekleyin

Omnichannel deneyimi: Web sitelerinde ve e-postalarda etkileşimli satır içi değerlendiriciler ve formlar kullanın, bunları her yerde paylaşılabilen tek sayfalık bir bağlantıyla birlikte sunun. Geri bildirim toplama sürecini geliştirin, memnuniyeti ölçün ve çeşitli kanallar ve cihazlar arasında özellik isteklerini sorunsuz bir şekilde derleyin

Usersnap sınırlamaları

Arama fonksiyonu yoktur

Son kullanıcılara geri dönüş yaparken ek dosya eklemek yasaktır

Sadece dört sabit durum içeren sınırlı iş akışı

Usersnap fiyatlandırma

Başlangıç: 10 kullanıcı için aylık 99 $

Şirket: 15 kullanıcı için aylık 189 $

Premium: 25 kullanıcı için aylık 329 $

Enterprise: 949 $/ay

Usersnap puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (70+yorum)

Capterra: 4,8/5 (47+yorum)

8. Hotjar

hotjar aracılığıyla

Hotjar'ın Isı Haritaları öne çıkan bir özelliktir. Değerli müşteri içgörüleriyle sitenizi iyileştirebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılarınızın gördüklerini ve etkileşimde bulunduklarını görebileceğiniz bir kayıt aracılığıyla geri bildirim de sağlar.

Geri Bildirim bileşeni, genel verileri toplayabilir ve müşterilerinizin bir web sitesinin veya sayfanın belirli bölümlerini dinamik olarak işaretlemesine ve o bölümle ilgili geri bildirimde bulunmasına olanak tanır.

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Isı haritaları: Hotjar'ın Isı Haritaları'nı kullanarak web sitenizdeki herhangi bir sayfayı geliştirin. Gözden kaçan alanları belirlemenize ve satışları ve kayıtları artıran unsurları tespit etmenize yardımcı olurlar

Geri bildirim bileşeni: Platformlarınıza gömülü basit bir bileşen kullanarak markalarınız hakkında aldığınız geri bildirimleri özelleştirin. Müşteriler, sürükleyip tıklayarak seçtikleri belirli yönler hakkında odaklanmış geri bildirimler sağlayabilir

Kayıtlar: Kullanıcılarınızın deneyimlerini ilk elden görün. Gerçek kullanıcı oturumlarını izleyerek gizli sürtüşmeleri ve dönüşüm engellerini ortaya çıkarın ve giderin

Hotjar sınırlamaları

Kafa karıştırıcı ve hantal kullanıcı arayüzü

Uygun müşteri desteğinin olmaması

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için sınırlı planlar

Hotjar fiyatlandırması

Temel: Günlük 35 oturuma kadar sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Ayda 39 $ karşılığında günlük 100 oturuma kadar

İş: Aylık 99 $ ile günlük 500 oturum

Ölçek: Günlük 500 oturum için 213 $/ay

Hotjar puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+yorum)

Capterra: 4,6/5 (500+yorum)

9. UserReport

via UserReport

UserReport, çok fazla şey yapmayan ancak yaptığı her şeyi mükemmel şekilde gerçekleştiren bir uygulamadır. Bu, üç ana özelliği olan Anket Bileşeni, Geri Bildirim Bileşeni ve Yayıncı özelliklerinde açıkça görülmektedir.

Bu yazılımlar, ürününüzün daha da gelişmesine yardımcı olacak mükemmel niteliksel veriler sağlamak için sorunsuz bir şekilde bir araya gelir.

UserReport'un en iyi özellikleri

Anket Bileşeni: UserReport'un kullanıcı dostu anket aracını web sitenize hızlı bir şekilde yükleyerek kullanın. Kullanıcıların demografik bilgileri ve davranışları hakkında kullanıcı içgörülerini toplayın, NPS ile memnuniyeti ölçün ve kapsamlı kullanıcı anlayışı için Google Analytics'i entegre edin

Geri Bildirim Bileşeni: Bu özellik ile fikirleri verimli bir şekilde toplayın ve hataları giderin. Kullanıcıların girdileri marka ve ürün geliştirmeye yön verir, oylama ise özelliklerin önceliğini belirler. Bileşeni 60'tan fazla dilde markanızla özelleştirin

Yayıncı özellikleri: Yayıncılara, hedef kitlelerini etkili bir şekilde keşfetme, doğrulama, sergileme ve para kazanma imkanı sunan özel bir paket ile güç verin. Değerli verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenize ve reklamverenlere hedef kitleye ulaştığınızı göstermenize yardımcı olur, başarılı kampanya sonuçlarını vurgulayan güzel satış kitleri ile güven oluşturur

UserReport sınırlamaları

En iyi özellikler, yayınlanmamış bir fiyat etiketi ile ücretli erişimin arkasında gizlidir

Çevrimiçi demo seçeneği yok

UserReport fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

UserReport puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

10. Qualaroo

qualaroo aracılığıyla

Qualaroo'nun gelişmiş hedefleme özelliği ile doğru zamanda doğru kullanıcılara doğru soruları sorun.

Geri bildirim platformunu kendinize göre özelleştirmenize yardımcı olan bazı kullanışlı özelleştirme seçenekleri vardır. Ayrıca iOS ve Android'de uygulama içi ürün geri bildirim anketleri oluşturabilir.

Qualaroo'nun en iyi özellikleri

Gelişmiş hedefleme: Hedef kitlenizi coğrafi konum, kimlik, sayfanızda geçirdikleri süre, kaydırma konumu ve daha fazlasına göre filtreleyerek doğru kişilere doğrudan ulaşın. Anketinizin, doldurulana kadar veya hedef yanıt sayısına ulaşılana kadar her müşteriye yalnızca bir kez görünmesi için özelleştirin

Özelleştirme: Şirket şablonunuzun renklerini eşleştirerek, logolar ve özel metinler ekleyerek, Qualaroo markasını en az düzeyde göstererek ve API'yi tasarlayarak anket ve geri bildirim formlarınızda marka imajınızı yansıtın

Mobil uyumlu uygulama içi anketler: İlk oturumda stratejik olarak uygulama içi mesajlar gönderen uygulamalarla kullanıcı katılımını artırın. Qualaroo'nun Nudges™ özelliği, sorunsuz, zamanında ve mobil cihazlar için optimize edilmiş etkileşimler sağlayarak olumlu bir mobil deneyim sunar. iOS ve Android Native SDK'mızı kullanarak kullanıcıları proaktif olarak etkileşime geçirin, gerçek zamanlı geri bildirim toplayın ve anket oluşturmayı basitleştirin

Qualaroo sınırlamaları

Birden fazla anketten raporları aynı anda dışa aktarmak için toplu işlem düğmesi gerekir

Anketleri doğrudan e-posta gövdesine yerleştirme özelliği yoktur

Çeşitli anket metriklerinin genel görünümünü elde etmek için özel grafikler oluşturamama

Qualaroo fiyatlandırma

Ücretsiz Plan: Ayda 50 yanıt için sonsuza kadar ücretsiz

İş Planı: 39,99 $/ay, 100 yanıt'a kadar

Qualaroo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (40+yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+yorum)

En İyi Ürün Geri Bildirim Yazılımıyla Ürün Geliştirmenizi İleriye Taşıyın

İşte bu kadar! Bunlar, geliştirme takımlarınıza yardımcı olmak ve müşterilerinizin ürün hakkındaki düşünceleri konusunda onları güncel tutmak için en iyi ürün geri bildirim araçlarıdır. Hangisini seçeceğinize karar veremediniz mi? ClickUp'ı bugün deneyin.

Koşullu mantıkla çalışan sağlam ClickUp Formları ile, birden fazla kanaldan hedef kitlenizden veri alan anketler oluşturun. Ayrıca, estetik görünümüyle önceden oluşturulmuş şablonlar, geri bildirim formlarınızı güzelleştirir ve hedef kitlenizin dikkatini çeker.

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