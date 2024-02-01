ServiceNow ve SalesForce: 2025'te en iyi CRM hangisi?

İş başarısının yalnızca ürün veya hizmetinizin ne kadar iyi olduğuna bağlı olduğuna mı inanıyorsunuz? Mükemmel bir ürün gelir, kâr ve ağızdan ağıza yayılan reklamları artıracaktır, ancak şirketinizi zafere ulaştırmak için bu nadiren yeterlidir.

Ayrıca, müşterilerinizle ilişkiler kurmak ve sürdürmek için zaman ve özen harcamalısınız. Sonuçta, sattığınız ürünleri satın alan, tekrar satın almak için sıraya giren ve başkalarını da aynısını yapmaya ikna edenler onlardır.

Ancak, yüzlerce ve binlerce müşteriniz varken bu ilişkileri sürdürmek hiç de kolay değildir. Bunu manuel olarak yapamazsınız ve yarım yamalak da yapamazsınız.

İşte bu noktada ServiceNow ve Salesforce gibi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformları devreye girer. Bu platformlar, büyük ve küçük işletmelerin gerçek bağlantılar kurmasına, müşteri ihtiyaçlarını anlamasına ve ilgi çekici bir müşteri deneyimi sunmasına yardımcı olur. Müşteri ilişkileri yönetimini daha basit ve verimli hale getiren kullanışlı özellikler ve otomasyonlarla doludur.

Hem Salesforce hem de ServiceNow, CRM pazarında tanınmış isimlerdir. İşiniz için hangi CRM platformunun daha uygun olacağından emin değilseniz, CRM stratejilerini geliştirmek isteyen işletmeler için anahtar özelliklerini, yeteneklerini ve genel uygunluklarını değerlendiren bu Salesforce ve ServiceNow karşılaştırma analizine göz atın.

ServiceNow nedir?

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow, BT hizmet yönetimi (ITSM) ve BT operasyon yönetimi (ITOM) odaklı kurumsal düzeyde bir CRM platformudur. Kuruluşların BT süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek olayları, sorunları, değişiklikleri ve hizmet taleplerini daha kolay yönetmelerine yardımcı olur.

ServiceNow, kurumsal hizmet yönetimine otomatik ve entegre bir yaklaşım sağlamak için yeteneklerini genişletti. Temel ürünleri artık BT Hizmet Yönetimi, BT Operasyon Yönetimi ve BT İş Yönetimi'nin yanı sıra Müşteri Hizmetleri Yönetimi, İnsan Kaynakları ve daha fazlasını içermektedir.

Platform, birleşik bir mimari ile kuruluş genelinde iş akışlarını birleştirmeyi ve otomatikleştirmeyi amaçlamaktadır.

İşletmelerin iç iş süreçlerini optimize ederek verimliliği artırıp uzun vadeli büyümeyi sağlayarak müşteri ilişkilerinin yönetimini basitleştirir.

ServiceNow özellikleri

ServiceNow, işletmelerin iç ve dış süreçleri entegre etmesine, müşterilerini daha iyi anlamasına ve tüm organizasyonun iş akışlarını tek bir yerden kolayca yönetmesine yardımcı olan çeşitli özellikler sunar.

ServiceNow'un CRM özelliklerinin bazı anahtar özellikleri şunlardır:

Bütünsel CRM için birleşik platform

serviceNow aracılığıyla

Müşteri hizmetleri yönetim araçlarından operasyonel süreç yönetimine kadar her şeyin tek bir yerde olduğunu hayal edin.

ServiceNow, ürünler arasında tek bir veri modeli kullanan birleşik platformuyla tam da bunu yapar, böylece veriler sorunsuz bir şekilde paylaşılır.

Veri silolarını ortadan kaldırarak, bilgiler departmanlar arasında tutarlı bir şekilde akışını sağlar.

Bu, işbirliğini geliştirir ve CRM'ye bütünsel bir yaklaşımı kolaylaştırarak, işlerin birbiriyle bağlantılı süreçlerden içgörüler elde etmesini ve daha bilinçli kararlar almasını sağlar.

360 derece müşteri görünümü

ServiceNow, müşteri etkileşimleri, tercihleri ve geçmiş verileri hakkında kapsamlı bir 360 derece görünüm sunar. Bu bakış açısını elde etmek için, müşteri hizmetleri etkileşimleri, satın alma geçmişi ve geri bildirim döngüleri dahil olmak üzere müşteri yaşam döngüsü boyunca farklı temas noktalarından gelen verileri bir araya getirir.

Bu özellik sayesinde, müşteri davranışlarını daha iyi anlayabilir ve ürünleri, hizmetleri ve iletişim stratejilerini daha yüksek doğruluk ve alaka düzeyiyle özelleştirebilirsiniz.

Gelişmiş verimlilik için otomasyon ve iş akışları

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow'un otomasyon yetenekleri, görevleri hızlandırmanın ötesine geçer; CRM süreçlerini optimize etmek için özenle tasarlanmıştır.

ServiceNow'daki otomasyon, herkese uyan tek bir çözüm değil, özelleştirilebilir bir araç setidir. İhtiyaçlarınıza göre iş akışları tasarlayabilir, vaka çözümü ve takipleri gibi rutin görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

Bu, yanıt sürelerini hızlandırır ve insan hatalarını en aza indirerek CRM çerçevesi içindeki operasyonel verimliliği artırır.

Müşteri yetkilendirme için self servis portalları

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow, müşterilere bağımsız sorun çözümü için yapılandırılmış ve sezgisel arayüzler sunan self servis portalları ile güç verir.

Bu portallar sadece bilgi depoları değil, kullanıcıları sorun giderme sürecinde yönlendiren ve ilgili destek kaynaklarına erişim sağlayan etkileşimli platformlardır.

İşletmeler, müşterilerin sorunlarını kendi başlarına çözmelerini sağlayarak destek talebi hacmini azaltabilir ve genel müşteri memnuniyetini artırabilir.

ServiceNow'un self servis portalları, kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve farklı kullanıcı demografik özellikleri için erişilebilirlik ve gezinme kolaylığı sağlar.

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Salesforce nedir?

salesforce aracılığıyla

Salesforce, satış, hizmet, pazarlama ve ticaret iş akışlarında müşteri ilişkileri yönetimine odaklanan küresel kurumsal SaaS lideridir. CRM ve iş uygulamaları için bulut dağıtım modelinin öncüsüdür.

Müşteri etkileşimlerinizi, satış süreçlerinizi ve pazarlama çabalarınızı yönetmenize yardımcı olacak CRM şablonları, araçları ve hizmetleri sunar. Yerinde donanım veya yazılım yüklemeye gerek olmadan bir web tarayıcısı üzerinden platforma erişebilirsiniz.

Platform son derece özelleştirilebilir ve işletmeler genellikle kendi özel ihtiyaçlarına ve iş akışlarına göre uyarlayabilir. Çözümleri satış, müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, müşteri segmentasyonu ve daha fazlasına odaklanmıştır.

Salesforce özellikleri

Salesforce, operasyonlarını basitleştirmek için birçok özellik sunan kurumsal hizmetler sağlayan, dünyanın önde gelen CRM platformlarından biridir. Salesforce'un anahtar CRM tekliflerinden bazıları şunlardır:

Müşteri 360

salesforce aracılığıyla

Salesforce'un Customer 360 özelliği, CRM yeteneklerinin merkezinde yer alır.

Çeşitli temas noktalarından müşteri verilerini birleştirerek her müşteriye ilişkin bütünsel bir görünüm sunar.

Bu birleşik görünüm, potansiyel müşteriler, kişiler, fırsatlar ve etkileşimler hakkında bilgiler içerir. Bu verileri merkezileştirmek, müşteri tercihlerini, geçmişini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olarak daha kişiselleştirilmiş ve hedefli etkileşimler sağlar.

Satış Bulutu

salesforce aracılığıyla

Sales Cloud, potansiyel müşteri yönetimi, fırsat izleme ve satış tahmini özellikleri sunar.

Bu araç, satış takımlarının satış süreçlerini verimli bir şekilde yönetmelerine, potansiyel müşterilere öncelik vermelerine ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmalarına olanak tanır.

Sales Cloud'u diğer Salesforce bileşenleriyle entegre etmek, kuruluş genelinde sorunsuz bir bilgi akışı sağlar ve satış takımlarının veriye dayalı kararlar almasını ve anlaşmaları daha etkili bir şekilde sonuçlandırmasını mümkün kılar.

Service Cloud

salesforce aracılığıyla

Service Cloud, Salesforce'un müşteri hizmetleri ve desteği için sunduğu çözümdür.

Vaka yönetimi, bilgi tabanı ve müşteri self servis portalları gibi özellikleri içerir.

Service Cloud, işletmelerin verimli ve kişiselleştirilmiş müşteri desteği sunmasını sağlayarak vaka çözüm sürelerini ve müşteri memnuniyetini artırır.

Tüm müşteri hizmetleri araçları, hizmet talepleri ve etkileşimler için birleşik bir platformla, çeşitli kanallarda tutarlı destek sağlayarak daha güçlü müşteri ilişkileri kurabilirsiniz.

Salesforce CRM fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 25 $/kullanıcı (aylık veya yıllık olarak faturalandırılır)

Profesyonel: Aylık 80 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Aylık 165 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Aylık 330 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız +: Aylık 500 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

ServiceNow ve Salesforce: Özelliklerin Karşılaştırması

ServiceNow ve Salesforce arasında seçim yapmak, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına bağlıdır.

ServiceNow, BT hizmet yönetimi ve kurumsal iş akışlarına yoğun yatırım yapan şirketler için güçlü bir seçimdir. Öte yandan, Salesforce, öncelikle satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerine odaklanan işletmeler için ideal bir çözümdür.

Hedeflerinize en uygun müşteri ilişkileri ve olay yönetimi platformunu belirlemek için kuruluşunuzun özel gereksinimlerini göz önünde bulundurun.

Karar vermenize yardımcı olmak için ServiceNow ve Salesforce'un CRM özelliklerini karşılaştırdık:

ITSM desteği

ServiceNow, olay yönetimi, sorun yönetimi, değişiklik yönetimi, bilgi yönetimi gibi BT Hizmet Yönetimi iş akışları için daha güçlü yerel özelliklere sahiptir. Bu özellikler, kullanıma hazır en iyi uygulamaları ve şablonları içerir.

Kuruluşunuz ITSM'ye büyük ölçüde bağlıysa ve birleşik bir BT ve müşteri hizmetleri platformu istiyorsa ServiceNow tercih edilebilir. CRM konusunda sağlam olmasına rağmen, Salesforce, BT süreçleriyle benzer bir uyum düzeyine ulaşmak için ek entegrasyon çabaları gerektirebilir.

Dijital ekosistem

Salesforce'un AppExchange pazarı, platformun işlevselliğini genişletebilen çok sayıda üçüncü taraf uygulaması ve entegrasyonundan oluşan geniş bir ekosistem sunar. Bu kapsamlı pazar, CRM uygulamanızı benzersiz gereksinimlerinize göre özelleştirmenize ve geliştirmenize olanak tanır. Entegrasyon kolaylığı ve bildirimsel özelleştirme de ekosistemin büyümesini destekler.

ServiceNow, Now Platform yetenekleriyle desteklenen daha küçük ama hızla büyüyen bir ekosisteme sahiptir. Ancak Salesforce, mevcut uygulamalar ve entegrasyon ortakları açısından genel olarak hala öndedir.

Özelleştirme ve esneklik

Her iki platform da önemli ölçüde özelleştirme ve yapılandırma imkanı sunar. ServiceNow, esnekliği ve özelleştirme kolaylığı nedeniyle sıklıkla tercih edilir. ServiceNow platformu, belirli iş gereksinimlerini karşılamak için son derece özelleştirilmiş çözümler gerekiyorsa daha uygun olabilir.

Ancak Salesforce'un bildirimsel kodsuz/düşük kodlu özelleştirme modeli, iş kullanıcıları ve geliştirici olmayan kullanıcılara, zorlu kodlama yapmadan uygulamaları ihtiyaçlarına göre uyarlama konusunda daha fazla esneklik sağlar. Lightning platformu ve Visual Workflow da işaretle ve tıkla özelleştirmeleri mümkün kılar.

Birden fazla süreç için tek bir platform

ServiceNow, CRM ve ITSM'nin ötesinde çeşitli iş süreçlerini kapsayan kurumsal hizmet yönetimi için bir platform olarak tasarlanmıştır. İş akışlarını yönetmek, süreçleri otomatikleştirmek ve farklı hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için birleşik bir ortam sağlar. Bu, daha sorunsuz departmanlar arası iş akışları ve "tek pencere" görünümü sağlar.

Salesforce, çeşitli bulut ürünleri arasında verileri ve iş akışlarını birleştirmek için daha fazla entegrasyon ve ara yazılım gerektirir.

Satış ve pazarlama özellikleri

Salesforce, güçlü otomasyon, fırsat yönetimi, satış tahmini, pazarlama otomasyonu, kampanya yönetimi, potansiyel müşteri puanlama, müşteri segmentasyonu ve analiz yetenekleri dahil olmak üzere satış ve pazarlama özellikleriyle tanınır.

Kuruluşunuz satış ve pazarlama süreçlerini optimize etmeye büyük önem veriyorsa, Salesforce'un CRM'si daha zengin özelliklere sahip ve bu özel fonksiyonlar için daha uygun olabilir. Salesforce'un kapsamlı araç seti, kuruluşların satış süreçlerini ve pazarlama kampanyalarını etkin bir şekilde yönetmelerine destek olabilir.

Entegrasyon yetenekleri

Hem ServiceNow hem de Salesforce entegrasyon yeteneklerinde mükemmeldir. ServiceNow, özellikle BT alanında sağlam entegrasyon özellikleri sunarken, Salesforce AppExchange pazarı aracılığıyla kapsamlı entegrasyon seçenekleri sunarak üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bağlantıyı destekler.

Salesforce'un pazardaki uzun süredir varlığı entegrasyon avantajları sağlarken, ServiceNow da hızla arayı kapatıyor.

Kullanıcı arayüzü

Her iki platform da modern ve kullanıcı dostu arayüzlere sahiptir. ServiceNow'un arayüzü esas olarak gezinme kolaylığı için tasarlanmıştır, Salesforce ise özellikle Lightning Experience'ta temiz ve sezgisel bir arayüz sunarak kullanıcıların benimseme ve verimliliklerini artırır.

CRM mükemmelliğine adanmışlık

Salesforce, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) alanında öncü ve pazar lideri olarak tanınmaktadır. Platform, satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerine odaklanarak CRM işlevselliği için özel olarak tasarlanmıştır.

Zengin bir uygulama ve entegrasyon ekosistemine sahip kapsamlı bir CRM çözümünü önceliklendiren kuruluşlar, Salesforce'un ihtiyaçlarına daha uygun olduğunu düşünebilir.

Özellik ServiceNow CRM Salesforce CRM ITSM desteği ITSM yetenekleri ve BT süreçleriyle sorunsuz entegrasyonuyla tanınır CRM konusunda sağlam; BT süreçleri için ek entegrasyon gerektirebilir Dijital ekosistem Now Platform yetenekleriyle desteklenen, daha küçük ama hızla büyüyen ekosistem Kapsamlı AppExchange pazarı; geniş CRM'ye özel ekosistem Özelleştirme ve Esneklik Son derece esnek ve özelleştirilebilir platform Özelleştirme ve Esneklik Birleşik platform Kurumsal hizmet yönetimi platformu; CRM ve ITSM'nin ötesinde Öncelikle CRM'ye odaklanır; ServiceNow daha çok yönlüdür Satış ve pazarlama özellikleri Temel CRM özelliklerine sahiptir, ancak Salesforce'un satış ve pazarlama amaçları için sunduğu derinliği yoktur Satış ve pazarlama yetenekleriyle tanınan, zengin özelliklere sahip CRM için altın standart Entegrasyon yetenekleri Bildirimsel, kodsuz/düşük kodlu özelleştirme modeli, geliştirici olmayanlar için daha fazla esneklik sağlar AppExchange aracılığıyla kapsamlı entegrasyon seçenekleri; kesintisiz bağlantı Kullanıcı arayüzü Modern, kullanıcı dostu arayüz; kolay gezinme için tasarlanmıştır Temiz, sezgisel arayüz; Lightning Experience, kullanılabilirliği artırır CRM mükemmelliğine adanmışlık Çok yönlü platform; yalnızca CRM odaklı değildir Bulut tabanlı CRM platformunda öncü ve pazar lideri; CRM işlevselliğine adanmış

Reddit'te ServiceNow ve Salesforce karşılaştırması

ServiceNow ve Salesforce'un birbirine göre nasıl bir konumda olduğunu daha iyi anlamak için Reddit'teki tartışmaları inceledik. Salesforce'un kapsamlı CRM özellikleri, güçlü ekosistemi ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kullanıcılar arasında genellikle tercih edilen seçenek olduğunu kısa sürede fark ettik.

İşte ServiceNow ve Salesforce'u kullandıktan sonra deneyimlerini paylaşan bir Reddit kullanıcısı:

"ServiceNow'da bir süre çalıştım ve Salesforce'a yaklaşamadığını düşünüyorum. İşinizi yapar ama hepsi bu kadar. Ön yüz, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir şey kullanıyormuşsunuz gibi. UI UX, ServiceNow ile uğraşırken konuşmak istemeyeceğiniz bir konu. "

"ServiceNow'da bir süre çalıştım ve Salesforce'a yaklaşamadığını düşünüyorum. İşinizi yapar ama hepsi bu kadar. Ön yüz, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir şey kullanıyormuşsunuz gibi. UI UX, ServiceNow ile uğraşırken konuşmak istemeyeceğiniz bir konu. "

Redditorlar, gelişmiş müşteri adayı yönetimi, fırsat izleme ve pazarlama otomasyonu yetenekleri ile müşteri ilişkileri yönetimi için bütünsel bir çözüm sunan Salesforce'a olumlu yorumlar yaptı.

Birçok kullanıcı, özellikle Lightning Experience'ta Salesforce'un temiz ve sezgisel arayüzünü takdir ediyor ve bu da genel kullanıcı deneyiminin olumlu olmasına katkıda bulunuyor.

ClickUp ile tanışın — ServiceNow ve Salesforce'a en iyi alternatif

Salesforce ve ServiceNow'un en popüler CRM yazılımları arasında olduğunu biliyoruz. Ancak ClickUp'ı diğer araçlarla birlikte kullanmayı hiç düşündünüz mü?

İlk olarak, ClickUp, işiniz için kullandığınız yazılımların çoğunu değiştirmek için tek adres. Müşteri hizmetlerini ön planda tutan ClickUp, kolay yetki devri, kişiselleştirilmiş iş akışları ve basit görev önceliklendirme gibi benzersiz özellikler sunar.

Şık otomasyon ve sorunsuz entegrasyonlarla ClickUp, müşteri ilişkilerini kolaylaştırarak takım işbirliği için vazgeçilmez bir platform haline gelir.

Aşağıdaki özellikler ClickUp'ı rakiplerinden ayırır:

CRM platformu

ClickUp CRM, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmesine ve geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Müşteri büyümesini ve memnuniyetini hızlandırır, kullanıcıların iş akışlarını görselleştirmesine, müşteri iş akışlarını kolaylaştırmasına ve takımlarıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır.

10'dan fazla son derece esnek görünüm aralığı ile kullanıcılar satış süreçlerini kolayca denetleyebilir, müşteri etkileşimini yönetebilir ve siparişleri izleyebilir.

800.000'den fazla yüksek verimli takım tarafından kullanılan bu yazılımı, sonsuza kadar ücretsiz plan ile kolayca deneyebilirsiniz. Kredi kartı bilgileri gerekmez.

ClickUp'ın CRM Görünümleri ile etkileşim kurun, etkili müşteri ilişkileri yönetimi için etkileşimli özellikler arasında gezin

ClickUp Gösterge Panelleri, değerli müşteri içgörüleri için verileri analiz etmek üzere 50'den fazla bileşen özelliği sunarak, müşteri yaşam boyu değeri ve ortalama anlaşma boyutları gibi metrikleri izlemek için üst düzey görünümler oluşturulmasını sağlar.

ClickUp'ın Performans Gösterge Panellerini keşfedin, metrikleri görsel olarak analiz ederek genel iş performansını geliştirin ve optimize edin

ClickUp'ın E-posta Yönetimi özelliğini kullanarak, ClickUp içinden e-posta gönderebilirsiniz. Bu, birleşik bir e-posta merkezi aracılığıyla anlaşmalar üzerinde işbirliği yapmanızı, proje güncellemelerini göndermenizi ve müşterileri sisteme almanızı sağlar.

ClickUp'ın E-posta Yönetimi araçlarını kullanarak iletişimi düzenleyin ve önceliklendirin, e-postaları daha kolay ve verimli bir şekilde yönetin

ClickUp İlişkileri, kullanıcıların kişileri, müşterileri ve anlaşmaları depolayıp analiz etmelerine olanak tanıyan optimum bir müşteri veritabanı oluşturur. Kolay izleme için görevler ve belgeler arasında bağlantılar kurarken tüm bunları yapabilirsiniz.

ClickUp'ın ilişki yönetimi özellikleriyle bağlantıları güçlendirin, müşterileriniz ve kişilerinizle güçlü ve uzun süreli ilişkiler kurun

Platformun Otomasyon ve Form özellikleri, görev atamalarını otomatikleştirir, durum güncellemelerini tetikler ve özelleştirilmiş koşullara göre faaliyetlere öncelik vererek boru hattı yönetimini kolaylaştırır.

ClickUp'ın Otomasyon ve Formları ile görevleri kolaylaştırın, süreçleri otomatikleştirin ve verimli iş akışı için özelleştirilebilir formlar oluşturun

ClickUp'ın ölçeklenebilir Klasör ve Liste hiyerarşisi ile hesap yönetimi artık çok kolay. Düzenli yapılar kullanarak projeleri müşterilerinizle paylaşın ve erişim izinlerini sorunsuz bir şekilde ayarlayın.

ClickUp'ın Hesap Yönetimi araçlarını kullanarak işlerinizi düzenli ve etkili bir şekilde yönetin

Mevcut CRM ekosisteminizi ClickUp ile uyumlu hale getirmek konusunda endişeli misiniz?

Endişelenmeyin! ClickUp, diğer CRM araçlarıyla kolayca entegre olur ve tüm önemli uygulamalarınız için bir merkez haline gelir.

Bu şablonu indirin ClickUp Müşteri Hizmetleri Şablonu ile gelen müşteri desteği biletlerini izleyin ve çözümlerini baştan sona yönetin

Kullanıcılar, verimli ve özelleştirilmiş CRM işlemleri için sağlam bir temel sağlayan hazır ClickUp Müşteri Hizmetleri Şablonu ile CRM yolculuğuna başlayabilir.

Hepsi bu kadar değil. ClickUp, güvenlik ve gizliliğe öncelik verirken ve en yüksek çalışma süresini korurken ücretsiz eğitim ve 24 saat destek de sunar.

İlginizi çekti mi? Şimdi ClickUp'ın CRM özelliklerine daha yakından bakalım!

Müşteri hizmetleri

ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri çözümü, organize ve verimli iş akışları ile müşterilerin başarısını destekler. ClickUp'ın birden fazla atanan kişi özelliği ile görevleri etkili bir şekilde delege edin ve biletleri işbirliği içinde tartışın.

Projeyle ilgili sorunlara, müşterilere veya bilet türlerine göre ClickUp'ta özel alanlar oluşturarak iş akışı özelleştirmeyi basitleştirir.

ClickUp'ın özelleştirme özelliklerini kullanarak iş akışlarını sorunsuz bir şekilde uyarlayın

ClickUp'ın Öncelikler özelliği, önemli olanları asla gözden kaçırmamanızı ve bir sonraki işinize kolayca karar vermenizi sağlar.

ClickUp'ın sezgisel araçlarıyla öncelikleri ayarlayarak en önemli konulara odaklanın

Platform ayrıca, yaygın sorunları etiketleyerek ve projeler arasında görevleri birbirine bağlayarak sorunların çözümünü kolaylaştırır.

ClickUp'ın Etiketlerini kullanarak sorun yönetimini düzenleyin ve kategorilere ayırın

Tüm CRM temel özelliklerini bir araya getirmek için ClickUp, Google Takvim, Slack, Google Drive, Dropbox ve daha fazlası gibi çeşitli araçlarla entegre olur.

Daha da iyisi, ClickUp verimliliği daha da artırmak için şablonlar ve özel özellikler sunar.

CRM Şablonları

Bu şablonu indirin ClickUp'ın müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştıran CRM Şablonu ile verimliliği artırın

ClickUp'ın CRM Şablonu, potansiyel müşteri izleme, merkezi iletişim verileri organizasyonu ve satış aşamalarına göre görev önceliklendirme için verimli araçlar sunar. Her boyuttaki işletme için müşteri ilişkileri yönetimini basitleştirir.

Şablon, basitleştirilmiş iletişim, görev otomasyonu ve müşteri verilerinden elde edilen eyleme geçirilebilir içgörüler gibi avantajlar sağlar.

ClickUp Özel Durumları ile görevlerin ilerlemesini işaretleyebilirsiniz. ClickUp, CRM öğe türü, kişi adı, e-posta, sektör ve iş unvanı dahil olmak üzere 8 özel alan sunar.

ClickUp'ın Özel Durumları ile görev durumlarını özelleştirerek proje izlemeyi kişiselleştirin.

CRM verilerinizde uygun görünürlük elde etmek konusunda endişeli misiniz? ClickUp, dört farklı görünümle tüm bilgilere erişmenizi sağlar. Ayrıca hatırlatıcılar, otomasyon, görev bağımlılıkları ve daha fazlasıyla CRM iş akışlarınızı iyileştirebilirsiniz.

ClickUp'ın CRM Şablonunu kullanmak da oldukça basittir.

Öncelikle, ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak müşteri verilerini toplamanız gerekir. Ardından, ClickUp'ın görev yönetimi özelliklerini kullanarak her müşterinin ihtiyaçlarına göre görevler ve hedefler belirlemeniz gerekir.

Ardından, ClickUp'ın Gantt grafik görünümüyle boru hattınızdaki ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak görevleri verimli bir şekilde planlayın ve izleyin, böylece proje zaman çizelgeleri net olsun

ClickUp'ın Otomasyon özelliği ile süreçleri ve bildirimleri otomatikleştirerek verimlilikten ödün vermeden bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Son olarak, ClickUp'taki Tablo görünümünü kullanarak müşteri davranışları hakkında içgörüler elde edebilir ve pazarlama ve satış stratejilerinizi şekillendirebilirsiniz.

Yapılandırılmış bilgi yönetimi için ClickUp'ın Tablo Görünümü ile müşteri verilerini zahmetsizce analiz edin

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp, sıradan bir CRM platformu değildir; iş yapma ve müşteri ilişkilerini yönetme şeklinizi dönüştüren bir çözümdür. İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket olun, ClickUp ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak CRM'yi basitleştiren ve genel iş verimliliğinizi artıran, kullanımı kolay bir platform sunar.

Hemen bizimle iletişime geçin, çünkü olağanüstü bir seçeneğiniz varken neden iyisiyle yetinmelisiniz?