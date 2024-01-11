Mühendisleri Yönetme: Mühendislik Takımlarını Yönetmenin 10 Yolu

Yazılım mühendisleriniz en iyi işlerini yapıyor mu? İşlerinden memnunlar mı? Mevcut ve gelecekteki projeleriniz, zamanlarını anlamlı bir şekilde kullanmalarını sağlıyor mu?

Bir mühendislik lideri olarak, bu sorular zaman zaman aklınızdan geçiyor olmalı. Elbette, takımınızın en iyi performans gösteren kişilerden oluşmasını istersiniz. Ayrıca, yapacakları işten gurur ve aidiyet duygusu hissetmelerini de istersiniz.

Dolayısıyla, teslim tarihleri kaçırılırsa, iş kalitesi düşerse veya motivasyon azalırsa, takımınızı yeniden odaklamak için yeni stratejiler getirmenin zamanı gelmiştir. 🎯

Bu, kişisel iletişimin eksikliğinin yanlış anlaşılmalara ve uyumsuzluğa neden olarak teknik verimliliği engelleyebileceği hibrit ve uzaktan çalışan takımlar için özellikle geçerlidir.

Çözüm, takımları verimli bir şekilde yönetmekten geçer. Yazılım mühendislerini yönetirken, geleneksel liderlik tekniklerinin ötesine geçmeli, mikro yönetimden uzaklaşmalı ve takım üyelerine yetki vermelisiniz.

Mühendisleri Yönetmenin Benzersiz Zorlukları

Mühendisler, kod satırları üreten robotlar değil, fikirlerle dolu bağımsız ve yaratıcı zihinlerdir. Bu entelektüel gücü kullanmak için beş kritik şirket zorluğunun üstesinden gelmeniz gerekir: uyarlanabilirlik, yenilikçilik, hibrit çalışma ortamı, teknik uzmanlık ve verimlilik.

Her zorluğun birçok nüans içeren birçok çözümü vardır, ancak çözüm sayısı da o kadar fazladır. Bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. Hızla gelişen teknoloji ortamına uyum sağlama

Takımınızı en son becerilerle donatırken aynı zamanda projeleri yolunda tutma zorluğuyla karşı karşıyasınız. İşte bunu nasıl başarabileceğiniz.

Sürekli öğrenmeyi sağlamak için, teknik konuşmalar, hackathonlar ve çevrimiçi öğrenme yoluyla bilgi paylaşımı için bir alan yaratmanız gerekir

Takımınızın gerçek dünyadaki sorunları çözmesini sağlamak için sektör trendleri ve pazar değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız

2. İnovasyon motorunu çalışır durumda tutun

Her kategoride tüketicilerin ilgisini, zamanını, becerilerini ve parasını çekmek için birbiriyle rekabet eden çok sayıda ürün ve hizmet alternatifi varken, hızlı inovasyon kalıcı bir rekabet avantajı elde etmenin tek yoludur.

Fikirlerin karşılıklı paylaşımına izin vermeli ve pazarlama, tasarım ve müşteri hizmetleri ekipleriyle ortak atölye çalışmaları yoluyla inovasyon fırsatlarını belirlemelisiniz

Mühendislerinizi, şirketin zorluklarını ele alan veya yeni pazar fırsatlarını keşfeden iç projeleri takip etmeye teşvik edin

Mühendislerin başarısızlık korkusu olmadan beyin fırtınası yapıp yeni fikirlerin prototipini oluşturabilecekleri "inovasyon günleri" düzenleyin

3. Uzaktan ve karma takımları yönetme

Uzaktan mühendislik takımlarını yönetmek, saat farkları, yüz yüze etkileşim eksikliği, teknik aksaklıklar ve yanlış anlaşılmalar, görünürlük eksikliği gibi nedenlerle zor olabilir.

İletişim ve işbirliği genellikle aksar, bu da verimlilikte düşüşe ve projelerin gecikmesine yol açar. Olası çözümler:

Görevleri etkili bir şekilde delege edin, net beklentiler belirleyin ve zamanında geri bildirim sağlayın. Proje izleme ve ilerleme takibi için ClickUp gibi araçları kullanmak, özerkliği kısıtlamadan hesap verebilirliği sağlamaya yardımcı olur

Topluluk ve aidiyet duygusunu teşvik ederek uzaktan çalışmanın zorluklarının üstesinden gelin. Düzenli takım toplantıları, sanal kahve molaları ve gayri resmi sosyal toplantılar için video konferans araçlarını kullanın

Farklı öğrenme stillerine ve iletişim tercihlerine uygun esnek çalışma saatleri, uzaktan takım toplantıları ve sanal işbirliği araçları sunarak bireysel ihtiyaç ve tercihleri karşılayın

4. Teknik yeterlilik ve liderlik arasında denge kurun

Güçlü bir teknik altyapı, iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Yöneticilerin projelerin inceliklerini anlamasına olanak sağlarken, takım üyelerinin mikro yönetimine ve yaratıcılıklarının bastırılmasına da yol açabilir. İşte hatırlanması gereken bazı noktalar.

Yalnızca teknik jargona güvenmek, farklı geçmişlere sahip takım üyelerini yabancılaştırabilir. Karmaşık kavramları açık ve öz bir şekilde açıklarken takım içi öğrenmeye açık kalarak bir denge kurun

Lider mühendisler olmak için zihniyet değişikliği gerekir. Teknik yeterlilik ile etkili mühendislik yönetimi arasındaki uçurumu kapatmak için kendi liderlik gelişiminize yatırım yapın

5. Verimlilik ve zaman yönetimi arasında dengeyi koruyun

Tutkulu mühendisler kendilerini kolayca sınırlara kadar zorlayabilir ve bu da sonunda tükenmişliğe ve verimlilikte düşüşe yol açabilir. Esnek programlara izin vermeli, molaları teşvik etmeli ve gerçekçi son tarihler belirlemelisiniz

Mühendisler, sorunları bağımsız olarak çözmekten keyif alır, ancak hesap verebilirlik çok önemlidir. Zorluk, güven kültürünü beslemek ve sonuçlar için ortak sorumluluk almayı sağlamak

Yazılım mühendisleri genellikle farklı bir dil kullanır: kod, algoritmalar ve karmaşık teknik jargon. Zorluk, teknik ve teknik olmayan kaynakların her ikisinin de anlayabileceği bir iletişim kurmaktır

Bu benzersiz zorlukları fark edip çözerek, mühendislik ve ürün yöneticileri mühendislerin sadece kod yazmakla kalmayıp, yenilikler ürettiği, işbirliği yaptığı ve başarılı olduğu bir ortam yaratabilir. 💯

Takımın ve elinizdeki projenin boyutuna bakılmaksızın, bu 10 uygulama, coşkulu ve yüksek performanslı bir takım oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

mühendis Takımını Yönetmek için 10 En İyi Uygulama

Tıpkı bir derleyicinin doğru yönergelere ihtiyacı olduğu gibi, mühendisleriniz de yeteneklerini çığır açan yazılımlara dönüştürmek için doğru liderliğe ihtiyaç duyar. 🙌🏼

Takımınızın tam potansiyelini ortaya çıkarmak için 10 en iyi uygulamayı burada bulabilirsiniz.

1. Net hedefler ve amaçlar belirleyin

ClickUp'ta Görev Yönetimi'ni kullanarak yazılım projeniz için net hedefler belirleyin

"Harika bir şey yapmak" ister misiniz? Çoğu yazılım takımı bunu yapmak ister.

Ancak bu, belirsiz bir yaklaşımdır ve çoğunlukla bir eylem planı olmadığı için sonuç vermez. Net hedefler ve amaçlar belirlemek, verimli yazılım geliştirmenin temelidir.

ClickUp Görev Yönetimi'ni, yazılım projenizin nereye gittiğini planlamak için bir rehber harita olarak kullanın. Genel iş hedeflerinizi ve proje amaçlarınızı belirleyin, bu hedefleri görevlere bölün ve gerçek zamanlı olarak takip edin. Başlamak için bir başlangıç kılavuzu:

İş hedeflerinizi belirleyin : Çözmeye çalıştığınız sorun nedir? Yazılım ne gibi bir değer sağlayacak? Mühendislerin işlerinin değerini görmelerine yardımcı olmak için bireysel katkıların genel : Çözmeye çalıştığınız sorun nedir? Yazılım ne gibi bir değer sağlayacak? Mühendislerin işlerinin değerini görmelerine yardımcı olmak için bireysel katkıların genel proje hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu gösterin

Hedefleri ve dönüm noktalarını kısa ve öz bir şekilde belgelendirin : Takımın hedeflerini ve anahtar kontrol noktalarını kolayca erişilebilir ve net bir görünümde sunun

Hedefi somut hedeflere bölün: Başarı nasıl ölçülecek? Netlik ve odaklanma sağlamak için OKR (hedefler ve anahtar sonuçlar) çerçevesini kullanın.

Hedef belirleme atölye çalışmalarını kolaylaştırın. Fikirler üretin, zorlukları tartışın ve bireysel katkıları ortaklaşa belirleyin. Bu, takımınızda ortak sorumluluk ve hesap verebilirlik duygusu yaratacaktır.

2. Mikro yönetimden kaçının, yaratıcılığı besleyin

Risk almayı önlerken ve takımda güveni beslerken, yazılım projelerinde tam görünürlük sağlamak için ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerine güvenin

Her adımın belirlenmesi durumunda, mühendisler yöneticilerinin talimatlarını ve süreçlerini düşünmeden takip etme eğiliminde olurlar ve sorunları çözmek için yenilik yapmazlar. Öte yandan, güven ve sahiplik, mühendislerin yeni ufuklar açmalarını sağlayan belirli bir düzeyde yaratıcılığı ortaya çıkarır.

Her kod satırını denetlemek, gereksiz onaylarla zaman kaybına neden olur ve işin doğal akışını engeller. Aksine, mühendislere güvenmek ve onları güçlendirmek, onlara sahiplik duygusu aşılar. Bu, onların odaklanmalarını en üst düzeye çıkarır, daha iyi sonuçları daha hızlı elde etmelerini sağlar ve onları motivasyonlu ve adanmış çalışanlara dönüştürür.

Aşırı kuralcı olmadan her takımın geliştirme sürecini haritalayan esnek sistemler kurmanıza olanak tanıyan Clickup Proje Yönetimi ile mikro yönetimden uzaklaşın. İş Yükü Görünümü gibi çoklu görünümler, yöneticilere ayrıntılı durum güncellemeleri talep etmeden iş yükleri ve darboğazlar hakkında görünürlük sağlar.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak önemli belgeleri yönetin ve takım işbirliğini geliştirin

Takımınızın ClickUp Belgeleri'ni kullanarak fikir üretmesini, tasarımlar üzerinde işbirliği yapmasını ve teknik özellikleri minimum denetimle özetlemesini sağlayın.

Mühendislik takımınız, ClickUp'ta retro törenleri, standup toplantıları ve tasarım incelemeleri gibi tekrarlanan ritüeller oluşturarak kendi kendini organize edebilir.

Kontrolü bırakarak ve teknik kararlar konusunda mühendislerinizin uzmanlığına güvenerek, özerklik ve hesap verebilirlik yaratırsınız. Böylece, inovasyonun geliştiği, sorunların verimli bir şekilde çözüldüğü ve herkesin kendini değerli ve yetkin hissettiği bir ortam yaratırsınız.

3. Sürekli iyileştirme sağlamak için doğru metrikleri izleyin

Gantt grafikleri ve Sprint'leri kullanarak proje zaman çizelgelerinizi planlayın

ClickUp for Software Teams ile çeşitli performans metriklerini izleyebilir ve proje başarısı için gerekli rehberliği, doğruluğu ve içgörüleri sunabilirsiniz.

Nicel ölçütler olmadan kalite düşebilir, zaman çizelgeleri belirsizleşebilir ve işbirliği aksayabilir

Nicel ölçümler, yazılım mühendisliği takımının somut çıktılarını ölçmekle kalmaz, aynı zamanda liderlerin bilinçli kararlar almasını da sağlar

Metriklerin pusulası olmadan, takımlar projelere eşlik eden karmaşık sorunların engin denizinde yolunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır

Paylaşılan hedeflere yönelik işleri birbirine bağlayan ClickUp'ın görsel yol haritalarını kullanın. Öncelikleri netleştirmek için ilerlemeyi, bağımlılıkları ve engelleri izleyin. Ayrıca, görevlere bağlanan ClickUp gösterge panelleri oluşturabilir ve daha iyi içgörüler ve karar verme için özel bileşenler ekleyebilirsiniz. Performansı ve ilerlemeyi ölçerek, takımlar sadece bulundukları noktayı değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda proaktif eylem kültürünü de geliştirir. ⛳

4. Geri bildirim döngülerini kullanarak mükemmelliği teşvik edin

ClickUp'ın işbirliği özellikleriyle proje takımınıza geri bildirim gönderin

Geri bildirim döngülerini normalleştirerek, takım içinde açık iletişimi ve işbirliği ruhunu teşvik edersiniz.

Geri bildirim yoluyla farklı bakış açılarının paylaşılması, takımların kör noktaları keşfetmelerine ve sorunlara sağlam çözümler uygulamalarına olanak tanır

Mühendisler, etkili bir şekilde geri bildirim vermeyi ve almayı öğrenerek daha iyi anlayış ve uyum sağlar

Yapıcı geri bildirimler sayesinde kendilerini değerli ve desteklenmiş hisseden mühendisler, işlerine bağlı ve motive olurlar ve olumlu bir çalışma ortamı oluşur

ClickUp ile yazılım ekipleri, özellikleri yayınlama, kullanıcı geri bildirimi alma ve geliştirme önceliklerini planlama arasındaki döngüyü kapatabilir. Bu uyum, doğru şeyleri doğru şekilde oluşturmaya yol açar.

ClickUp Hedefleri, takımlara işlerini daha geniş hedefler ve anahtar sonuçlarla doğrudan ilişkilendirme olanağı sunarken, ilerleme çubukları hedeflerine ne kadar yaklaştıklarını gösterir.

Takım üyeleri ayrıca yorum konuları, @bahsetmeler ve daha fazlasını kullanarak görevler ve hikayeler hakkında kolayca geri bildirim sağlayabilir.

Son olarak, takım üyelerinin bir araya gelerek her geliştirme döngüsünden öğrendiklerini belgeleyebilecekleri mükemmel ClickUp Retrospektif Şablonları da mevcuttur.

5. Odaklanma zamanı ayırarak derinlemesine çalışmayı teşvik edin

Sprintler ve geliştirme döngüleri işlerde daha sıkı ve yoğun hale geldikçe, mühendislerin en yüksek performansı sürdürmek için kesintisiz odaklanma dönemlerine ihtiyacı vardır.

Geliştirici verimlilik araçları, kesintisiz bir iş akışı sağlamaya yardımcı olur. Bunun dışında, mühendislik takımlarını yönetirken uygulayabileceğiniz birkaç strateji vardır.

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

Özel tetikleyiciler ve eylemler oluşturarak ClickUp'ta tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve mühendislerin işlerinin yaratıcı yönlerine odaklanmalarını sağlayın

Çevik gösterge panelleri ve özel proje ilerleme izleyicileri, geliştiricilerin sprintleri planlamasına, görevleri bölmesine ve atamasına ve takım arkadaşlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmasına yardımcı olur

Derinlemesine düşünme ve problem çözme için özel zaman ayırarak, mühendisler daha düşünceli ve iyi tasarlanmış kodlar üretmek için alana sahip olurlar

ClickUp ile, çalışma alanınızı düzenlerken sadece gerekli olanlara odaklanmak için 15 farklı görünüm arasından seçim yapabilirsiniz. ClickUp'ta, görevlere harcanan zamanı kolayca izlemek ve derinlemesine çalışmaya odaklanmak için yerel bir zaman izleyici de vardır. Son teslim tarihleri, başlangıç tarihleri ve zaman tahminleri, işbirliğine dayalı görevler arasında derinlemesine çalışmanın ritmini daha da artırabilir.

Kesintisiz zaman blokları yaratmak, yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi kolaylaştırarak yenilikçi çözümler ve çığır açan fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.

6. Çapraz fonksiyonlu işbirliği ile siloları yıkın

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi ve görsel bir merkezdir

Bir mühendislik takımını başarılı bir şekilde yönetmek için, birden fazla projede işlevler arası işbirliği gerekir.

ClickUp'ın çoklu proje yönetimi özelliklerini kullanarak, birden fazla projenin her ayrıntısını aynı anda yönetebilirsiniz. ClickUp Beyaz Tahtalar, ClickUp Zaman Takibi ve ClickUp Gösterge Panelleri gibi özellikler, mühendislik yöneticilerinin projeleri etkili bir şekilde planlamasına, görevleri dağıtmasına, iş akışlarını ve iş yüklerini görselleştirmesine ve sonuçları tahmin etmesine yardımcı olur.

Ayrıca, birden fazla araç üzerinden dağınık konuşmaları önler ve karışıklığı azaltır.

Departmanlar arasındaki duvarları yıkmak, mühendislerin kullanıcı ihtiyaçları, pazar eğilimleri ve iş hedefleri hakkında içgörüler edinmesine yardımcı olur. Bu da onların çığır açan yazılım çözümleri oluşturmasını sağlar

Silo haline gelmiş takımlar genellikle aynı engellerle karşılaşır. İşbirliği sayesinde mühendisler diğer takımların bilgi ve becerilerinden yararlanabilir, böylece daha hızlı ve daha etkili çözümler üretebilir

7. Çakışmaları önlemek için birbiriyle rekabet eden öncelikleri düzenleyin

Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları kullanarak projeleri ve takım fonksiyonlarını görselleştirin

Öncelikleri, kapsamı, kapasiteyi ve karşılıklı bağımlılıkları yönetmek için merkezi bir sistemle mühendislik liderleri, verimli iş akışlarını yönlendirebilir. ClickUp, öncelikleri başarıyla uyumlu hale getirmek için görünürlük sağlar.

ClickUp Görünümleri, projelerdeki birden fazla görevi tam olarak istediğiniz şekilde yönetme özgürlüğü sunar. Kanban, Box ve Gantt görünümleriyle öncelikleri sıralamak ve sınıflandırmak çok kolaydır. Hatta herhangi bir görev listesini gelecekteki projeler için şablon olarak kaydedebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp görevlerinize öncelik vermenizi sağlar. ClickUp'ta dört öncelik seviyesi vardır: Acil, Yüksek, Normal ve Düşük. Bağımlılıkları olan ve diğer görevleri "bekleten" veya "bloklayan" görevleri de görebilirsiniz.

Önceliklendirme araçlarını kullanarak birbiriyle çakışan öncelikleri etkin bir şekilde yönetmek, projeye dahil olan herkesin aynı sayfada olmasını sağlar

Çakışan öncelikler olduğunda ekip arkadaşlarınıza önceden haber verin. Öncelikle ele almaları gereken temel görevleri iletin, ancak önceliklendirmeyi de gerekçelendirmeyi unutmayın

8. Yazılım geliştirme sürecinizi optimize edin

ClickUp'taki gelişmiş analitik özellikleri kullanarak bir projenin durumunu takip edin

Yazılım mühendislerinin yazılım geliştirme sürecinin çeşitli aşamalarında işbirliği yapmasına olanak tanıyan araçları kullanın. ClickUp, daha yüksek takım performansı için çevik proje yönetimini destekler.

Çevik metodoloji, yazılım geliştirme takımlarının ürün yol haritaları, sprintler ve birikmiş işler dahil olmak üzere çeşitli konularda işbirliği yapmasına olanak tanır

Sprint tarihlerini belirleyin, puanları atayın ve öncelikleri işaretleyerek herkesin bilgilenmesini sağlayın

Github, GitLab, Bitbucket ve diğer birçok yaygın yazılım geliştirme aracıyla yerel ClickUp entegrasyonları , geliştirme ve sürüm döngülerinizi hızlandırır

Otomatik sprint yönetimi, Agile gösterge panelleri ve özel görünümler gibi özellikleriyle ClickUp, yazılım geliştirme sürecini optimize etmek için ideal bir seçimdir.

9. Mühendislik şablonlarıyla maliyet ve zamanı azaltın

Yazılım geliştirme projeleri için görevleri planlayın ve görev sahiplerini atayın

Mühendislik şablonu, yazılımı hızla dağıtmanıza olanak tanıyan özelleştirilebilir bir form veya uygulamadır. Mühendislik ve geliştirme takımını yönetmek için en iyi verimlilik araçlarından biridir.

ClickUp'taki mühendislik şablonlarını kullanarak projeyi planlayın , programa uyun ve iş akışlarını izleyin

Her bir takım üyesinin ilerlemesini takip edin ve organizasyon şemaları ve yol haritaları ile bekleyen görevleri kolaylaştırın

Hata izleme ve değerlendirme şablonları , ekibin çıktısının teknik uzmanlığı ve performans yönleri hakkında da bilgi sağlar

Geliştirme sürecinin farklı aşamaları için bölümler oluşturabilir ve ardından farklı takım üyelerine görevler ve sorumluluklar atayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ve ClickUp Görevleri ile zahmetsiz entegrasyon, mühendislik ekibinin ilerlemeyi izlemesini kolaylaştırır.

10. Psikolojik güvenliği artırın

ClickUp'ın sezgisel görsel Beyaz Tahta ile eylem planları ve görevler oluşturun

Mühendislerin kendilerini güvende hissettikleri bir ortam hayal edin. Yargılanma korkusu olmadan şüphelerini ve endişelerini dile getirebiliyorlar, başarısızlık korkusu olmadan yeni fikirleri keşfedebiliyorlar ve alay edilme korkusu olmadan diğer mühendislerle bakış açılarını paylaşabiliyorlar.

Çeşitli bakış açılarının hoş karşılandığı bir kapsayıcılık kültürünü beslemek, takım içinde güçlü bir dostluk duygusu oluşturmaya yardımcı olur

Mühendislerinize varsayımları sorgulama, alışılmadık çözümler önerme ve yenilikleri hayata geçirmek için korkusuzca deneme yapma gücü verin

Hatalar kaçınılmazdır, ancak psikolojik olarak güvenli bir ortamda, bunlar dayanıklılık oluşturmanın adımları haline gelir. Mühendisler utanmadan hatalarından ders alır, yaklaşımlarını uyarlar ve daha güçlü bir şekilde geri dönerler

Bağlantılı iş akışları, ortak belgeler, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve daha fazlasıyla mühendislik takımları ClickUp kullanarak daha hızlı hareket eder, daha akıllı çalışır ve zaman kazanır.

Ve bunun getirileri yadsınamaz: Zorlukların üstesinden gelen bir takım, yenilikçiliği benimser ve sonuçta mükemmel yazılımlar sunar. 💡

Zor mühendislerle nasıl başa çıkılır?

Her mühendislik yöneticisi, mühendislerle zorlu durumlarla başa çıkmak zorunda kalmıştır. Uygunsuzluk ve olumsuzluk, projenin ilerlemesini engeller; başa çıkması zor mühendisler, geliştirme döngüsünü tamamen durdurabilir.

Birçok mühendisi bir arada yöneten üst düzey bir lider veya yönetici olarak, çatışmaları çözmek ve ekip çalışmasını teşvik etmek için basit ve etkili stratejiler keşfetmelisiniz.

1. Sorunu belirleyin: Hata ayıklama, belirli bir sorunu izole edip düzeltmeyi içerir; zorlu bir mühendisin sorununu belirlemek ise, açık iletişim ve gözlem yoluyla sorunun kök nedenini tespit etmeyi içerir

2. Açık iletişim: Empati ve takım dinamiklerini anlayarak, bir yönetici zorlu bir mühendisle konuşmaya başlayabilir, onun bakış açısını anlayabilir ve çözümler için işbirliği içinde çalışabilir

3. Net beklentiler belirleyin: Net proje dönüm noktaları belirlemeye benzer şekilde, yöneticiler iyileştirme için net beklentiler tanımlayabilir ve mühendislerin izleyeceği bir yol haritası sağlayabilir

4. Destek sağlayın: Kaynaklar sağlamak ve eğitim başlatmak, zorlanan mühendislerin gelişimini destekler. Bu, beceri eksikliklerini gidermek için çevrimiçi kurslara, mentorluk programlarına veya atölye çalışmalarına erişim sağlayabilir

5. Gerektiğinde üst yönetime bildirin: Gerektiğinde konuyu üst yönetime bildirmek, çözüm sürecinin kurumsal politikalarla uyumlu olmasını sağlar. Bu, adalet ve tutarlılığı korumak için çok önemlidir.

Mühendislik Yöneticileri Olarak Başarıyı Sağlamak

Mühendislik takımınızı iyi yönetmek ciddi düşünce ve çaba gerektirir, ancak getirisi yatırımı haklı çıkarır.

Mühendislik direktörü veya yöneticisi olarak başarılı olmak için, mühendislik takımınızın işlerini şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin. Herkesin engelleri ve öncelikleri görebilmesi için açık diyalogu teşvik edin. Onlara yaratma ve deneme özgürlüğü verin. Sonuçları sürekli olarak ölçün ve geri bildirim isteyin. Son olarak, içgörülere dayanarak bu süreci düzenli olarak iyileştirin.

ClickUp, özelleştirilebilir iş akışları, ilerleme görünürlüğü ve ekipler arasında uyumu teşvik eden özelliklerle sizi destekleyecek güvenilir bir ortaktır.

ClickUp'ı bugün deneyin! Takımınızın verimliliğini artırırken ne kadar zaman kazandığınıza şaşıracaksınız.