2025'in En İyi 10 Şelale Proje Yönetimi Aracı

Agile'dan Lean'e, Scrum'dan Kanban'a kadar bir projeyi yönetmenin birçok yolu vardır. Her birinin kendine özgü güçlü yönleri vardır, ancak en popüler proje yönetimi metodolojilerinden biri şelale modelidir.
Bu yaklaşım, başarılı bir sonuç elde etmek için dikkatli planlama ve araştırmayı destekler. Bunun için proje takımlarının, proje boyunca atılan adımlarla uyumlu özelliklere sahip, bu model için tasarlanmış bir yazılıma ihtiyacı vardır.
Piyasada çok sayıda şelale proje yönetimi yazılımı var, ama hangileri en iyisi?
Hadi başlayalım ve öğrenelim!
Şelale Proje Yönetimi Aracı nedir?
şelale proje yönetimi metodolojisi, baştan sona tek bir doğrusal yola odaklanır ve projenin bir sonraki aşaması, bir önceki aşama tamamlandıktan sonra başlar. Çok sayıda görev içeren karmaşık projeler için idealdir. ✅
Şelale proje yönetimi yazılımı ve sprint planlama araçları, proje ve yazılım geliştirme takımlarına bu metodolojiye göre projeleri planlamanın kolay bir yolunu sunar.
Bu tür proje yönetimi genellikle beş ayrı aşamaya ayrılır:
- Proje Gereksinimleri Aşama: projenin başlangıcında proje kapsamı için gerekli bilgi ve verilerin toplanması
- Tasarım Aşaması: bir ürün veya çözümün teknik tasarım aşaması
- Uygulama Aşaması: bir ürünün kodlandığı veya oluşturulduğu aşama
- Doğrulama veya Test Aşaması: bir ürünün son kullanıcılara sunulmadan önce geçirdiği sağlam test süreci
- Dağıtım ve Bakım Aşaması: geliştirme sürecinin bir parçası olarak devam eden bakım ve güncellemelerin dağıtımı
Şelale proje yönetiminin temel özelliği, ileride ortaya çıkabilecek potansiyel zorlukları önlemek için önceden yoğun planlama yapmaktır. Planlama çok önemli bir unsur olduğundan, en iyi şelale proje yönetimi yazılımları bu süreci destekleyen ve kolaylaştıran görev yönetimi, belge kitaplıkları, Gantt grafikleri ve proje zaman çizelgeleri gibi özellikler içerir. ?
Bir Şelale Proje Yönetimi Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Çok sayıda farklı aşamadan oluşan proje takımları, şelale modelini göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir yazılım platformuna ihtiyaç duyar.
Şelale proje yönetimi metodolojinizle en iyi hangi aracın işe yarayacağını düşünürken şunlara dikkat edin:
- Özellikler: Yazılım, ihtiyacınız olan belirli proje yönetimi özelliklerine sahip mi?
- Kullanılabilirlik: Kullanımı kolay mı? Tüm takım üyeleriniz etkili bir şekilde kullanmayı öğrenebilir mi?
- Özelleştirme: Deneyimi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir misiniz?
- Fiyatlandırma: Ücretsiz plan var mı? Aylık fiyatlandırma uygun mu?
- Entegrasyonlar: Araç diğer araçlarla entegre edilebilir mi? Mevcut araçlarınızla uyumlu mu?
- Büyüme: Yazılım, büyüdükçe ölçeklenebilir mi? Diğer araçlarınızın bazılarını değiştirebilir mi?
Takımınız veya şirketiniz için en iyi şelale proje yönetimi aracını bulmak için hedeflerinizi ve sizin için en önemli faktörleri düşünün. Maliyetin anahtar bir faktör olup olmadığını veya iş akışı optimizasyonu önerileri içeren daha fazla özelliğe sahip bir araç için daha fazla yatırım yapmaktan memnun olup olmadığınızı belirleyin. Yalnızca proje yönetimi özelliklerine mi ihtiyacınız olduğunu veya yazılımın araç setinizin diğer yönlerini de değiştirebileceğini düşünün.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Şelale Proje Yönetimi Aracı
Şelale yöntemi için proje yönetimi çözümleri konusunda çok büyük bir çeşitlilik vardır. Bazıları proje planlama gibi tek bir alana odaklanırken, diğerleri diğer birçok aracınızın yerini de alabilir. İşte denemeniz için en iyi şelale proje yönetimi araçlarının kısa listesi.
1. ClickUp
Proje yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp'tan daha iyi bir araç yoktur. Bu görsel proje yönetimi yazılım platformu son derece özelleştirilebilir, yani Agile proje yönetimi ve şelale süreç iyileştirme metodolojisi dahil olmak üzere istediğiniz herhangi bir proje yönetimi yöntemi için kullanabilirsiniz.
ClickUp Görünümleri ile tüm iş akışınızı bir bakışta farklı şekillerde görselleştirin. Gantt grafiğini kullanarak projenizin zaman çizelgesini görün, Liste görünümünde görevlerinizi tamamlayın veya Pano görünümünü kullanarak hangi görevlerin sürecin hangi aşamasına ait olduğunu hızlıca görün. Güçlü Form görünümümüzü kullanarak hata bildirimlerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.
ClickApps, görevler arasında ilişkiler kurmanıza, dönüm noktalarını ayarlamanıza ve proje sprintlerini yönetmenize ve bölmenize olanak tanır. Ya da ClickUp tarafından ustalıkla tasarlanmış Şelale Yönetimi Şablonu ile hemen başlayın.
ClickUp Sohbet ile takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Kaynakları paylaşın, fikirleri bir araya getirin ve e-posta veya mesaj gönderip almaktan daha verimli bir şekilde zorlukların üstesinden gelin.
ClickUp'ı, GitHub, Bitbucket, Figma ve Sentry gibi araçlar dahil olmak üzere yerel ve Zapier destekli entegrasyonların bir karışımını içeren ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla 1.000'den fazla iş aracına bağlayın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Projenizi görselleştirin, birikmiş işleri düzenleyin ve Gantt grafikleri ve Panolar dahil olmak üzere birden fazla görünümde proje görevlerini izleyin
- Görev ilişkileri ve bağımlılıklar oluşturarak ş Akışınıza yapı kazandırın
- ClickUp'ı, şelale modelinin son aşaması olarak güncellemeleri yayınlamak için sürekli dağıtım aracı olarak kullanın
- ClickUp Belgeleri ile proje raporları oluşturun ve takım üyeleri ve paydaşlarla kolayca paylaşın
- ClickUp Hedefleri belirleyerek proje ilerlemesini izleyin ve takımınızı başarıya motive edin
- Günlük görev yönetimi için günlük planlayıcı şablonları da dahil olmak üzere Şablon Kitaplığımızdan ilham ve pratik çözümler alın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, birçok özelleştirme seçeneği sunar, ancak bu seçenekler yeni kullanıcılar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir
- ClickUp AI yeni bir özelliktir, bu nedenle gelecekte proje yönetimine odaklı daha fazla işlevsellik eklenecektir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. Jira
Jira, Agile metodolojisini izleyen takımlar tarafından tercih edilen bir proje yönetimi aracıdır, ancak şelale modeli için de özelleştirilebilir. Jira, geliştirme takımlarının proje planlamasını, görevleri izlemesini, sorunları kaydetmesini ve proje yaşam döngüsü boyunca güncellemeleri dağıtmasını kolaylaştırır.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Proje zaman çizelgesinde tüm ilerlemenizi görün
- Şelale metodolojisine uygun olarak, projenin başlangıcından sonuna kadar akışını izleyin
- Açık geçişleri yasaklayın, böylece aşamalar tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçilemez
Jira sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Jira'nın yeni başlayanlar için kullanımı kolay olmadığını bildiriyor
- Üçüncü taraf uygulamalar kullanmadan yerleşik raporları özelleştirmek zordur
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8,15 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (13.500+ yorum)
3. Asana
Asana, takımların silo etkisini azaltmasına, projeleri koordine edip başlatmasına ve her boyutta kampanyayı yönetmesine olanak tanıyan popüler bir proje yönetimi aracıdır. Proje yönetimi takımlarının dönüm noktalarını izlemesi, hedefleri takip etmesi ve yeni dağıtımları yönetmesi için de kullanışlıdır.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Zaman çizelgesi görünümünde basamaklı görevleri görün
- Projenizin kritik yolunu görün ve anahtar dönüm noktalarını izleyin
- Aşamalara göre tamamlanmamış görevleri görün, böylece engelleri kontrol edebilirsiniz
Asana sınırlamaları
- Her alt görev için yalnızca bir takım üyesi atayabilirsiniz, bu da birden fazla kişi sorumlu olduğunda yönetimi zorlaştırabilir
- Bazı kullanıcılar görevlerle ilgili bildirimlerin çok fazla olduğunu düşünüyor
Asana fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 10,99 $/ay kullanıcı başına
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.200+ yorum)
4. Microsoft Project
Microsoft Project, şelale metodolojisi göz önünde bulundurularak tasarlanmış yerleşik özelliklere sahip bir çevrimiçi proje yönetimi aracıdır. Bu özellikler arasında burndown grafikleri ve programınızın kritik yolunu görme imkanı bulunur. Proje ekipleri, bu yazılımla baştan sona planlarını takip edebilir.
Microsoft Project'in en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir şablonlarla anahtar verileri bir bakışta görün
- Görevleri ve dönüm noktalarını güncelleyin ve değişiklikleri takımınıza anında iletin
- Olağandışı durumları belirleyin ve kritik yolunuzu izleyin
Microsoft Project sınırlamaları
- Yazılım, büyük ölçekli projeler için tasarlanmıştır, bu nedenle daha küçük şelale projeleri veya yeni proje yöneticileri için başka bir yazılım daha uygun olabilir
- Bazı kullanıcılar, deneyimi özelleştirme fırsatlarının sınırlı olduğunu bildiriyor
Microsoft Project fiyatlandırması
- Proje Planı 1: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Proje Planı 3: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Proje Planı 5: Kullanıcı başına aylık 55 $
- Proje Standardı 2021: 679,99 $ tek seferlik satın alma
- Project Professional 2021: 1.129,99 $ tek seferlik satın alma
Microsoft Project derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4/5 (1.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.700+ yorum)
Microsoft Project alternatiflerini inceleyin!
5. Nifty
Nifty, şelale modelini kullanmak isteyen takımlar için çalışan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır. Nifty'nin özellikleri, proje yöneticilerinin proje ilerlemesini izlemesine, kaynak kullanımını takip etmesine, takımla iletişim halinde kalmasına ve haftalık ilerleme raporlarını indirmesine olanak tanır.
En iyi özellikler
- Projenizi veya geliştirmelerinizi planlamanıza yardımcı olacak fikirleri, geri bildirimleri ve verileri toplayın
- Projenizi basamaklı zaman çizelgesi görünümünde veya Gantt grafiğinde görselleştirin
- Dosyaları ve proje varlıklarını tek bir yerden yönetin
Kullanışlı sınırlamalar
- Bazı kullanıcılar, kaynak tahsisi ve maliyet izleme gibi bazı anahtar proje yönetimi fonksiyonlarının dahil edilmediğini bildirmiştir
- Entegrasyonların sayısı sınırlı olduğundan, halihazırda kullandığınız diğer araçlarla bağlantı kurmak zor olabilir
Uygun fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
6. Trello
Trello, genellikle Kanban panoları için kullanılan bir proje aracıdır, ancak şelale proje yönetimi yaklaşımı için de kullanılabilecek kadar çok yönlüdür. Yazılımın görünüm seçenekleri ve iş akışı otomasyonları, proje iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen proje takımları için kullanışlıdır.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Zaman Çizelgesi görünümünü kullanarak projenizin aşamalarının birbirine nasıl uyduğunu görselleştirin
- Tetikleyicilere göre görevleri veya aşamaları taşımak için otomasyon özelliklerini etkinleştirin
- Gösterge panelinden darboğazlar ve sorunlar hakkında yararlı bilgiler edinin
Trello sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar bildirimlerin sayısını rahatsız edici buluyor
- ClickUp gibi diğer şelale proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme olanakları vardır
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $'dan başlayan fiyatlarla
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.400+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.900+ yorum)
7. Smartsheet
Smartsheet, popüler Microsoft Excel'in çağdaş bir alternatifidir, ancak proje ekipleri de bu yazılımı şelale yaklaşımına uygun olarak projeleri yönetmek için yararlı bulabilir. Proje planlama, yönetim, teslimat ve raporlama için takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Farklı aşamaları görselleştirmek için Gantt grafikleriyle proje planları oluşturun
- Projeleri görevlere, alt görevlere, dönüm noktalarına ve kritik yollara ayırın
- Standart süreçler ve şablonlar oluşturun ve bunları gelecekteki projelerinizde tekrarlayın
Smartsheet sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, tüm projeleri tek bir sayfada oluşturmak zorunda kalmaktan veya tüm projelerin tamamen ayrı olmaktan şikayetçi
- Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinin dik olduğunu düşünüyor
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (14.800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
8. MindManager
MindManager, daha geleneksel bir proje yönetimi yazılımı yerine zihin haritalama yazılımı olmasıyla bu listedeki diğer araçlardan farklıdır. MindManager, proje ekiplerinin proje zaman çizelgelerini görsel olarak planlamasına, akış şemaları oluşturmasına ve planlama aşamasında fikir üretmesine olanak tanır.
MindManager'ın en iyi özellikleri
- Ürün geliştirme ve ürün lansmanları için beyin fırtınası yapın
- Takımınıza bir sonraki adımda ne yapmaları gerektiğini belirtmek için süreç yönetimi akış şemaları oluşturun
- Gantt grafikleri ve zaman çizelgeleriyle projenizin dönüm noktalarını görün ve ilerlemeyi izleyin
MindManager sınırlamaları
- Ek özellikler için üçüncü taraf yazılımlarla sınırlı entegrasyonlar mevcuttur
- Bazı kullanıcılar, zihin haritalarının düzenli görünmesini sağlamak için kutuları hizalamanın zor olduğunu belirtiyor
MindManager fiyatlandırması
- Essentials: 1 kullanıcı için yıllık 99 $
- Profesyonel: 1+ kullanıcı için yıllık 179 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
MindManager puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)
9. Wrike
Wrike, şelale modeliyle uyumlu bir çevrimiçi proje yönetimi aracıdır. Bu araç, takım üyelerinin projeleri planlamasını ve yönetmesini kolaylaştırır ve şelale proje metodolojisini destekleyen ayrıntılı görev bağımlılıkları içerir.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Gantt grafiği kullanarak şelale proje iş akışınızı görselleştirin
- Bir görev tamamlanana kadar ilerlemenizi engelleyen bağımlılıklar oluşturun
- Bir görev başlamak üzereyken e-posta bildirimleri alın
Wrike sınırlamaları
- Malzemelerin maliyetini hesaplayabilme gibi bazı beklenen proje yönetimi özellikleri eksiktir
- Bazı kullanıcılar, otomasyon özelliklerinin diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla daha az gelişmiş olduğundan bahsetmektedir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $
- İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.400+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)
10. Hive
Hive, deneyiminizi sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Yazılım, hedef ve dönüm noktası izleme, durum güncellemeleri ve uyarılar, zaman ve kaynak izleme ve izleme için özelleştirilebilir gösterge panelleri içerir. ⚒️
Hive'ın en iyi özellikleri
- Görevleri oluşturun, atayın ve ilerlemelerini izleyin
- Belirli görevlere harcanan zamanı izleyin
- Önceki görevlerin tamamlanmasını bekleyen görevleri bir bakışta görün
Hive sınırlamaları
- Kullanıcılar, mobil uygulamanın özelliklerinin web sürümüne göre daha sınırlı olduğunu bildiriyor
- Bazı kullanıcılar, proje hiyerarşilerinin düzenlenme ve görünüm şeklinin daha kullanıcı dostu olmasını istiyor
Hive fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hive puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
Daha İyi Bir Çözümle Takımınızı Güçlendirin
Scrum ve Agile gibi metodolojiler daha yaygın olarak konuşulsa da, şelale proje yönetimi hala birçok proje takımı için tercih edilen modeldir. İdeal şelale proje yönetimi aracı, bu listedeki birçok araç gibi, birden fazla görünüm seçeneği, görev yönetimi ve görevlerin ne zaman ilerleyebileceği veya ilerleyemeyeceği konusunda kurallar belirleme yeteneği içermelidir.
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