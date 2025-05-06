2025'in En İyi 10 Şelale Proje Yönetimi Aracı

Agile'dan Lean'e, Scrum'dan Kanban'a kadar bir projeyi yönetmenin birçok yolu vardır. Her birinin kendine özgü güçlü yönleri vardır, ancak en popüler proje yönetimi metodolojilerinden biri şelale modelidir.

Bu yaklaşım, başarılı bir sonuç elde etmek için dikkatli planlama ve araştırmayı destekler. Bunun için proje takımlarının, proje boyunca atılan adımlarla uyumlu özelliklere sahip, bu model için tasarlanmış bir yazılıma ihtiyacı vardır.

Piyasada çok sayıda şelale proje yönetimi yazılımı var, ama hangileri en iyisi?

Hadi başlayalım ve öğrenelim!

Şelale Proje Yönetimi Aracı nedir?

şelale proje yönetimi metodolojisi, baştan sona tek bir doğrusal yola odaklanır ve projenin bir sonraki aşaması, bir önceki aşama tamamlandıktan sonra başlar. Çok sayıda görev içeren karmaşık projeler için idealdir. ✅

Şelale metodolojisinin çeşitli unsurları

Şelale proje yönetimi yazılımı ve sprint planlama araçları, proje ve yazılım geliştirme takımlarına bu metodolojiye göre projeleri planlamanın kolay bir yolunu sunar.

Bu tür proje yönetimi genellikle beş ayrı aşamaya ayrılır:

Proje Gereksinimleri Aşama: projenin başlangıcında projenin başlangıcında proje kapsamı için gerekli bilgi ve verilerin toplanması

Tasarım Aşaması : bir ürün veya çözümün teknik tasarım aşaması

Uygulama Aşaması : bir ürünün kodlandığı veya oluşturulduğu aşama

Doğrulama veya Test Aşaması: bir ürünün son kullanıcılara sunulmadan önce geçirdiği sağlam test süreci

Dağıtım ve Bakım Aşaması: geliştirme sürecinin bir parçası olarak devam eden bakım ve güncellemelerin dağıtımı

Şelale proje yönetiminin temel özelliği, ileride ortaya çıkabilecek potansiyel zorlukları önlemek için önceden yoğun planlama yapmaktır. Planlama çok önemli bir unsur olduğundan, en iyi şelale proje yönetimi yazılımları bu süreci destekleyen ve kolaylaştıran görev yönetimi, belge kitaplıkları, Gantt grafikleri ve proje zaman çizelgeleri gibi özellikler içerir. ?

Bir Şelale Proje Yönetimi Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çok sayıda farklı aşamadan oluşan proje takımları, şelale modelini göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir yazılım platformuna ihtiyaç duyar.

Şelale proje yönetimi metodolojinizle en iyi hangi aracın işe yarayacağını düşünürken şunlara dikkat edin:

Özellikler: Yazılım, ihtiyacınız olan belirli proje yönetimi özelliklerine sahip mi?

Kullanılabilirlik: Kullanımı kolay mı? Tüm takım üyeleriniz etkili bir şekilde kullanmayı öğrenebilir mi?

Özelleştirme: Deneyimi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir misiniz?

Fiyatlandırma : Ücretsiz plan var mı? Aylık fiyatlandırma uygun mu?

Entegrasyonlar: Araç diğer araçlarla entegre edilebilir mi? Mevcut araçlarınızla uyumlu mu?

Büyüme: Yazılım, büyüdükçe ölçeklenebilir mi? Diğer araçlarınızın bazılarını değiştirebilir mi?

Takımınız veya şirketiniz için en iyi şelale proje yönetimi aracını bulmak için hedeflerinizi ve sizin için en önemli faktörleri düşünün. Maliyetin anahtar bir faktör olup olmadığını veya iş akışı optimizasyonu önerileri içeren daha fazla özelliğe sahip bir araç için daha fazla yatırım yapmaktan memnun olup olmadığınızı belirleyin. Yalnızca proje yönetimi özelliklerine mi ihtiyacınız olduğunu veya yazılımın araç setinizin diğer yönlerini de değiştirebileceğini düşünün.

Şelale yöntemi için proje yönetimi çözümleri konusunda çok büyük bir çeşitlilik vardır. Bazıları proje planlama gibi tek bir alana odaklanırken, diğerleri diğer birçok aracınızın yerini de alabilir. İşte denemeniz için en iyi şelale proje yönetimi araçlarının kısa listesi.

ClickUp ile Gantt grafiğinde şelale projenizi izleyin

Proje yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp'tan daha iyi bir araç yoktur. Bu görsel proje yönetimi yazılım platformu son derece özelleştirilebilir, yani Agile proje yönetimi ve şelale süreç iyileştirme metodolojisi dahil olmak üzere istediğiniz herhangi bir proje yönetimi yöntemi için kullanabilirsiniz.

ClickUp Görünümleri ile tüm iş akışınızı bir bakışta farklı şekillerde görselleştirin. Gantt grafiğini kullanarak projenizin zaman çizelgesini görün, Liste görünümünde görevlerinizi tamamlayın veya Pano görünümünü kullanarak hangi görevlerin sürecin hangi aşamasına ait olduğunu hızlıca görün. Güçlü Form görünümümüzü kullanarak hata bildirimlerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

ClickApps, görevler arasında ilişkiler kurmanıza, dönüm noktalarını ayarlamanıza ve proje sprintlerini yönetmenize ve bölmenize olanak tanır. Ya da ClickUp tarafından ustalıkla tasarlanmış Şelale Yönetimi Şablonu ile hemen başlayın.

ClickUp Sohbet ile takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Kaynakları paylaşın, fikirleri bir araya getirin ve e-posta veya mesaj gönderip almaktan daha verimli bir şekilde zorlukların üstesinden gelin.

ClickUp'ı, GitHub, Bitbucket, Figma ve Sentry gibi araçlar dahil olmak üzere yerel ve Zapier destekli entegrasyonların bir karışımını içeren ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla 1.000'den fazla iş aracına bağlayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, birçok özelleştirme seçeneği sunar, ancak bu seçenekler yeni kullanıcılar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp AI yeni bir özelliktir, bu nedenle gelecekte proje yönetimine odaklı daha fazla işlevsellik eklenecektir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Jira

jira aracılığıyla

Jira, Agile metodolojisini izleyen takımlar tarafından tercih edilen bir proje yönetimi aracıdır, ancak şelale modeli için de özelleştirilebilir. Jira, geliştirme takımlarının proje planlamasını, görevleri izlemesini, sorunları kaydetmesini ve proje yaşam döngüsü boyunca güncellemeleri dağıtmasını kolaylaştırır.

Jira'nın en iyi özellikleri

Proje zaman çizelgesinde tüm ilerlemenizi görün

Şelale metodolojisine uygun olarak, projenin başlangıcından sonuna kadar akışını izleyin

Açık geçişleri yasaklayın, böylece aşamalar tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçilemez

Jira sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Jira'nın yeni başlayanlar için kullanımı kolay olmadığını bildiriyor

Üçüncü taraf uygulamalar kullanmadan yerleşik raporları özelleştirmek zordur

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,15 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.500+ yorum)

3. Asana

asana aracılığıyla

Asana, takımların silo etkisini azaltmasına, projeleri koordine edip başlatmasına ve her boyutta kampanyayı yönetmesine olanak tanıyan popüler bir proje yönetimi aracıdır. Proje yönetimi takımlarının dönüm noktalarını izlemesi, hedefleri takip etmesi ve yeni dağıtımları yönetmesi için de kullanışlıdır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Zaman çizelgesi görünümünde basamaklı görevleri görün

Projenizin kritik yolunu görün ve anahtar dönüm noktalarını izleyin

Aşamalara göre tamamlanmamış görevleri görün, böylece engelleri kontrol edebilirsiniz

Asana sınırlamaları

Her alt görev için yalnızca bir takım üyesi atayabilirsiniz, bu da birden fazla kişi sorumlu olduğunda yönetimi zorlaştırabilir

Bazı kullanıcılar görevlerle ilgili bildirimlerin çok fazla olduğunu düşünüyor

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 10,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.200+ yorum)

4. Microsoft Project

microsoft Project aracılığıyla

Microsoft Project, şelale metodolojisi göz önünde bulundurularak tasarlanmış yerleşik özelliklere sahip bir çevrimiçi proje yönetimi aracıdır. Bu özellikler arasında burndown grafikleri ve programınızın kritik yolunu görme imkanı bulunur. Proje ekipleri, bu yazılımla baştan sona planlarını takip edebilir.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonlarla anahtar verileri bir bakışta görün

Görevleri ve dönüm noktalarını güncelleyin ve değişiklikleri takımınıza anında iletin

Olağandışı durumları belirleyin ve kritik yolunuzu izleyin

Microsoft Project sınırlamaları

Yazılım, büyük ölçekli projeler için tasarlanmıştır, bu nedenle daha küçük şelale projeleri veya yeni proje yöneticileri için başka bir yazılım daha uygun olabilir

Bazı kullanıcılar, deneyimi özelleştirme fırsatlarının sınırlı olduğunu bildiriyor

Microsoft Project fiyatlandırması

Proje Planı 1: Kullanıcı başına aylık 10 $

Proje Planı 3: Kullanıcı başına aylık 30 $

Proje Planı 5: Kullanıcı başına aylık 55 $

Proje Standardı 2021: 679,99 $ tek seferlik satın alma

Project Professional 2021: 1.129,99 $ tek seferlik satın alma

Microsoft Project derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.700+ yorum)

Microsoft Project alternatiflerini inceleyin!

5. Nifty

via Nifty

Nifty, şelale modelini kullanmak isteyen takımlar için çalışan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır. Nifty'nin özellikleri, proje yöneticilerinin proje ilerlemesini izlemesine, kaynak kullanımını takip etmesine, takımla iletişim halinde kalmasına ve haftalık ilerleme raporlarını indirmesine olanak tanır.

En iyi özellikler

Projenizi veya geliştirmelerinizi planlamanıza yardımcı olacak fikirleri, geri bildirimleri ve verileri toplayın

Projenizi basamaklı zaman çizelgesi görünümünde veya Gantt grafiğinde görselleştirin

Dosyaları ve proje varlıklarını tek bir yerden yönetin

Kullanışlı sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, kaynak tahsisi ve maliyet izleme gibi bazı anahtar proje yönetimi fonksiyonlarının dahil edilmediğini bildirmiştir

Entegrasyonların sayısı sınırlı olduğundan, halihazırda kullandığınız diğer araçlarla bağlantı kurmak zor olabilir

Uygun fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

6. Trello

trello aracılığıyla

Trello, genellikle Kanban panoları için kullanılan bir proje aracıdır, ancak şelale proje yönetimi yaklaşımı için de kullanılabilecek kadar çok yönlüdür. Yazılımın görünüm seçenekleri ve iş akışı otomasyonları, proje iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen proje takımları için kullanışlıdır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Zaman Çizelgesi görünümünü kullanarak projenizin aşamalarının birbirine nasıl uyduğunu görselleştirin

Tetikleyicilere göre görevleri veya aşamaları taşımak için otomasyon özelliklerini etkinleştirin

Gösterge panelinden darboğazlar ve sorunlar hakkında yararlı bilgiler edinin

Trello sınırlamaları

Bazı kullanıcılar bildirimlerin sayısını rahatsız edici buluyor

ClickUp gibi diğer şelale proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme olanakları vardır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.900+ yorum)

7. Smartsheet

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, popüler Microsoft Excel'in çağdaş bir alternatifidir, ancak proje ekipleri de bu yazılımı şelale yaklaşımına uygun olarak projeleri yönetmek için yararlı bulabilir. Proje planlama, yönetim, teslimat ve raporlama için takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Farklı aşamaları görselleştirmek için Gantt grafikleriyle proje planları oluşturun

Projeleri görevlere, alt görevlere, dönüm noktalarına ve kritik yollara ayırın

Standart süreçler ve şablonlar oluşturun ve bunları gelecekteki projelerinizde tekrarlayın

Smartsheet sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, tüm projeleri tek bir sayfada oluşturmak zorunda kalmaktan veya tüm projelerin tamamen ayrı olmaktan şikayetçi

Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinin dik olduğunu düşünüyor

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (14.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

8. MindManager

mindManager aracılığıyla

MindManager, daha geleneksel bir proje yönetimi yazılımı yerine zihin haritalama yazılımı olmasıyla bu listedeki diğer araçlardan farklıdır. MindManager, proje ekiplerinin proje zaman çizelgelerini görsel olarak planlamasına, akış şemaları oluşturmasına ve planlama aşamasında fikir üretmesine olanak tanır.

MindManager'ın en iyi özellikleri

Ürün geliştirme ve ürün lansmanları için beyin fırtınası yapın

Takımınıza bir sonraki adımda ne yapmaları gerektiğini belirtmek için süreç yönetimi akış şemaları oluşturun

Gantt grafikleri ve zaman çizelgeleriyle projenizin dönüm noktalarını görün ve ilerlemeyi izleyin

MindManager sınırlamaları

Ek özellikler için üçüncü taraf yazılımlarla sınırlı entegrasyonlar mevcuttur

Bazı kullanıcılar, zihin haritalarının düzenli görünmesini sağlamak için kutuları hizalamanın zor olduğunu belirtiyor

MindManager fiyatlandırması

Essentials: 1 kullanıcı için yıllık 99 $

Profesyonel: 1+ kullanıcı için yıllık 179 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

MindManager puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

9. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, şelale modeliyle uyumlu bir çevrimiçi proje yönetimi aracıdır. Bu araç, takım üyelerinin projeleri planlamasını ve yönetmesini kolaylaştırır ve şelale proje metodolojisini destekleyen ayrıntılı görev bağımlılıkları içerir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Gantt grafiği kullanarak şelale proje iş akışınızı görselleştirin

Bir görev tamamlanana kadar ilerlemenizi engelleyen bağımlılıklar oluşturun

Bir görev başlamak üzereyken e-posta bildirimleri alın

Wrike sınırlamaları

Malzemelerin maliyetini hesaplayabilme gibi bazı beklenen proje yönetimi özellikleri eksiktir

Bazı kullanıcılar, otomasyon özelliklerinin diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla daha az gelişmiş olduğundan bahsetmektedir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.400+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)

10. Hive

hive aracılığıyla

Hive, deneyiminizi sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Yazılım, hedef ve dönüm noktası izleme, durum güncellemeleri ve uyarılar, zaman ve kaynak izleme ve izleme için özelleştirilebilir gösterge panelleri içerir. ⚒️

Hive'ın en iyi özellikleri

Görevleri oluşturun, atayın ve ilerlemelerini izleyin

Belirli görevlere harcanan zamanı izleyin

Önceki görevlerin tamamlanmasını bekleyen görevleri bir bakışta görün

Hive sınırlamaları

Kullanıcılar, mobil uygulamanın özelliklerinin web sürümüne göre daha sınırlı olduğunu bildiriyor

Bazı kullanıcılar, proje hiyerarşilerinin düzenlenme ve görünüm şeklinin daha kullanıcı dostu olmasını istiyor

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Daha İyi Bir Çözümle Takımınızı Güçlendirin

Scrum ve Agile gibi metodolojiler daha yaygın olarak konuşulsa da, şelale proje yönetimi hala birçok proje takımı için tercih edilen modeldir. İdeal şelale proje yönetimi aracı, bu listedeki birçok araç gibi, birden fazla görünüm seçeneği, görev yönetimi ve görevlerin ne zaman ilerleyebileceği veya ilerleyemeyeceği konusunda kurallar belirleme yeteneği içermelidir.

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