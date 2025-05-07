En İyi Workona Alternatifleri ve Rakipleri 2025

Açık sekmeler RAM'i yiyen canavarlar olabilir. Kimse işini yaparken düzinelerce farklı sekme arasında geçiş yapmaktan hoşlanmaz. Tarayıcınız da bundan hoşlanmayabilir.

Dağınıklığın işte strese neden olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sadece dağınık masalar için değil, dijital çalışma alanınız için de geçerlidir. Neyse ki, Workona gibi uygulamalar ve tarayıcı uzantıları, tüm ilgili bilgileri tek bir alanda tutmak için bir sekme yöneticisi ile işlerinizi düzenlemenize yardımcı olur.

Sekmeleri gruplandırmak ve yapılacaklar listelerini düzenlemek, özellikle birden fazla hesap arasında, platformlar veya ayrı bir tarayıcı arasında gidip gelme zahmetinden kurtulmanın hızlı bir yoludur.

Workona, cihazlar arasında otomatik senkronizasyon, sekme askıya alma, otomatik kaydetme, sekme yönetimi için kullanışlı bir gösterge paneli ve üçüncü taraf entegrasyonları gibi özellikleri nedeniyle oldukça popülerdir. Yine de, uygulama herkes için uygun değildir; örneğin, daha fazla çok yönlülük veya daha basit bir kurulum süreci isteyebilirsiniz.

Bu makalede, en iyi Workona alternatiflerini açıklayacağız. Özelliklerini ve fiyatlarını inceleyin ve iş akışlarınızı kolaylaştıracak mükemmel aracı bulun. ✅

Workona nedir?

Workona, tarayıcı tabanlı bir çalışma alanı düzenleyicisidir. Bu kullanışlı araçla, üzerinde çalıştığınız her proje için ayrı sekmeler oluşturabilir veya ilgili uygulamaları ve platformları bir araya gruplandırabilirsiniz. Projeleriniz için bir Workona sekmesi oluşturabilir, notlar ekleyebilir, belgeler ekleyebilir ve takım üyelerinizi katkıda bulunmaya davet edebilirsiniz.

Workona aracılığıyla

Workona'nın avantajları olsa da, bir alternatif düşünmenizi gerektirebilecek birkaç neden vardır. Örneğin, platformun hizmetlerini sunmak için tarayıcı geçmişinize erişmesini veya belirli özellikler için yeterli video eğitimi sunmamasını beğenmeyebilirsiniz.

Bir Workona alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Workona benzeri özelliklere sahip birçok araç var, sorun iş modelinize uygun olanı bulmak. Maksimum işlevsellikten yararlanmak için odaklanmanız gereken bazı noktalar şunlar:

Görselleştirme özellikleri: Platform, kontrol merkezi görevi gören bir sekme yönetimi gösterge paneli sunmalı, projelerinizi ve görevlerinizi, yapılacaklar listelerini görselleştirmenize ve : Platform, kontrol merkezi görevi gören bir sekme yönetimi gösterge paneli sunmalı, projelerinizi ve görevlerinizi, yapılacaklar listelerini görselleştirmenize ve kaynakları yönetmenize yardımcı olmalıdır Belge yönetimi: Projeyle ilgili belgeleri oluşturmak, depolamak ve üzerinde çalışmak için merkezi bir alan sunmalıdır Entegrasyonlar: İşbirliği, : İşbirliği, iş akışı yönetimi alışkanlık izleme ve iletişim için uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır, böylece birden fazla platform veya açık sekme arasında geçiş yapmak zorunda kalmazsınız İşbirliği seçenekleri: Workona'nın işbirliği özellikleri sınırlıdır, ancak birçok popüler düzenleyici ve sekme yöneticisi aracı, görevleri kolayca yönetmek için dijital beyaz tahtalar, gerçek zamanlı düzenleme ve yorum konuları gibi üst düzey takım dostu özelliklerle birlikte gelir Çok yönlülük: Masaüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar farklı platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışmalı ve işinizi her yerden izleme esnekliği sağlamalıdır

En İyi Workona Alternatifleri

Sekme yöneticilerinden tarayıcı uzantılarına ve görev düzenleyicilere kadar düzinelerce Workona alternatifini inceledik ve en verimlilik odaklı işlevleri sunan en iyi 9 tanesini seçtik.

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ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

En iyi proje ve görev yönetimi platformlarından biri olan ClickUp, aynı anda birden fazla çalışma alanını düzenlemenize yardımcı olur. Karmaşık iş akışlarını kolaylaştırmak, bağlam değiştirmeyi en aza indirmek ve yüksek riskli projeleri zorlanmadan daha hızlı tamamlamak istiyorsanız, Workona için mükemmel bir alternatiftir.

ClickUp Docs ile kaynaklarınızı en iyi durumda tutun — siz ve takımınızın belge oluşturabileceği, düzenleyebileceği ve paylaşabileceği benzersiz bir alan. Bu belgeleri görevlere bağlayın ve tüm bağlamsal verileri tek bir yerde tutun.

Projelerinize kuşbakışı bir görünüm elde etmek ister misiniz? ClickUp Gösterge Panelleri ile bunu yapabilirsiniz! 15'ten fazla görünüm ve 50'den fazla bileşen ile proje iş akışlarınızın her yönü hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin, iyileştirme alanlarını belirleyin, zamanı takip edin ve iş yüklerini yönetin.

ClickUp'ı kullanarak, sağlam izleme ve analiz özellikleriyle çok akışlı iş akışlarını hızlandırın

ClickUp Kanban Panoları ile görevleri sıralamak çok kolay — görevleri sürükleyip bırakarak durumlarına göre kategorilere ayırın. Diğer profesyonel görünürlük görünümleri arasında İş Yükü, Gantt ve Liste bulunur.

ClickUp'ta işbirliği asla sorun olmaz, çünkü ClickUp Beyaz Tahtaları var. Bu dijital beyaz tahtalar, gerçek zamanlı beyin fırtınası için idealdir. Beyaz Tahtanızı sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, şablonları kullanın. ClickUp Süreç Akışı Beyaz Tahta Şablonu, görev listeleri, kontrol listeleri ve yorumlarla takımları organize etmek için mükemmeldir.

ClickUp 1.000'den fazla uygulama ile entegre olup, sekmeler arasında gidip gelmenize gerek kalmadan merkezi bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Tüm özellik seçeneklerini keşfetmek zaman alır

Mobil uygulama iyileştirilebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Tablerone

Bu platformu ünlü İsviçre çikolata markası Toblerone ile karıştırmayın. ?

Tablerone, sekme biriktirenler için tasarlanmış bir platformdur. Tarayıcılarında 50'den fazla sekme açmaya cesaret eden veya bunları daha sonraya kaydetmek isteyenler var ya hani. Bazıları bunun çok fazla sekme olduğunu söyleyebilir, ancak bu sekme yönetim aracı, tüm CPU kullanımınızı tüketen tarayıcı çökmelerini önlemek için bir çözümdür.

Tablerone, otomatik kaydetme özelliği ile tarayıcıdaki dağınıklığı en aza indirir — tüm aktif oturumlar kaydedilir, böylece bilgilerinizi kaybetmeden daha sonra geri dönebilirsiniz. Oturumunuza isim vermezseniz, Tablerone ilk açılan sekmenin adını kullanarak sizin için isimlendirir.

Tablerone oturumlarını düzenlemek çok kolaydır. Adres çubuğunun sağ tarafındaki uzantı düğmesine tıklayarak belirli sekmeleri kaydedin veya Ctrl düğmesini kullanarak birden fazla sekmeyi seçip kaydedin.

İş ve gizli tarama etkinliklerinizi ayırmak için oturumlar oluşturun, sekmelerin siparişini özelleştirin ve anahtar kelime filtreleme seçeneklerini kullanarak istediğiniz oturumları göz açıp kapayıncaya kadar bulun.

Tablerone'un en iyi özellikleri

Sekmeleri düzenlemek için basit özellikler

Otomatik kaydetme özelliği (otomatik sekme silme seçenekleri de dahil)

Çok sayıda sekmeyi kolayca taramak için gelişmiş anahtar kelime filtreleme

Verimli sekme yönetimi için oturum özelleştirme özellikleri

Tablerone sınırlamaları

Şu anda yalnızca Google Chrome'da çalışır

Otomatik Uyku Modu beklenmedik kesintilere neden olabilir

Tablerone fiyatlandırması

Platforma bağış yapma seçeneği ile ücretsiz

Tablerone puanları ve yorumları

Product Hunt : 4,7/5 (15+ yorum)

AlternativeTo: 5/5 (10'dan az yorum)

3. tabXpert

Tarayıcınızda açık olan her sekme, sistem belleğinin bir kısmını tüketir ve CPU'nuzu zorlar. Neden tabXpert ile tarama deneyiminizi geliştirip performansı artırmıyorsunuz?

Bu platform, çalışma alanları olarak da adlandırılan özel tarama oturumları oluşturmanıza olanak tanır. Her oturum, aktif sekmeler, kapalı sekmelerin geçmişi ve yer imlerinden oluşur. Her şey otomatik olarak kaydedildiğinden, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Sürükle ve bırak aracını kullanarak oturumlar içinde sekmeleri yeniden düzenleyin. Bağlantıları iş arkadaşlarınızla paylaşın ve klavye kısayollarını kullanarak sekmeler arasında geçiş yapın ve verimliliğinizi artırın. Hatta Google Chrome yer imlerini içe aktarabilir ve bunları düzenlemek için filtreler ve etiketler uygulayabilirsiniz.

Takdir edeceğiniz bir diğer özellik ise bulut senkronizasyonudur — verilerinizi yedekleyin ve desteklenen herhangi bir cihazdan erişin. Araç, ek esneklik için açılır pencere, sekme ve pencere arayüzleri sunar.

tabXpert'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak tasarımı, sekme yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir

Otomatik kaydetme, bir pencerede birçok sekme olsa bile sayfaların kaybolmasını önler

Bulut senkronizasyonu, yer imi yöneticisi ile daha sorunsuz bir süreç sağlar

Açılır pencere, sekme ve pencere arayüzleri

tabXpert sınırlamaları

Kullanıcı deneyimi, bu listedeki en iyi alternatiflerin bazılarına kıyasla iyileştirilebilir

Arama modunda sekmeleri farklı oturumlara sürükleme seçeneği yok

tabXpert fiyatlandırması

tabXpert Ücretsiz

tabXpert Pro: Aylık 2,50 $'dan başlayan fiyatlarla

tabXpert puanları ve yorumları

Chrome İstatistikleri : 4,45/5 (200+ yorum)

AlternativeTo: 4,5/5 (5'ten az yorum)

4. Trello

Trello sadece bir sekme düzenleyici değildir — görevleri düzenlemeye yardımcı olan ve üç basit konsepte dayanan verimlilik gücü.

Panolar, yapılacaklar, üzerinde çalışılanlar veya tamamlananlar gibi durumlara göre görevleri gruplamak için kullanılabilir. Listeler, görevlerinizin farklı aşamalarını temsil eder ve kartlar, daha kolay gezinme ve iş akışı optimizasyonu için belirli görevleri listeler ve panolar arasında taşıma olanağı sağlar. Kartlara bağlantılar ekleyin ve dikkatinizi dağıtan sekmelerden kurtulun.

Trello, takımınız için bir bilgi merkezi oluşturmak için de mükemmel bir zemin olabilir — önemli belgeleri tek bir yerde saklayın ve personelinizin birkaç tıklamayla bu belgelere erişmesini sağlayın.

Trello'nun 200'den fazla entegrasyonu ve zengin şablon koleksiyonu ile verimliliğinizi yeni seviyelere taşıyabilirsiniz. ?

Trello'nun en iyi özellikleri

Panolar, listeler ve kartlar aracılığıyla gelişmiş görev yönetimi

Özelleştirilebilir bilgi merkezi

200'den fazla entegrasyon

İşleri düzenlemek için çeşitli şablonlar

Trello sınırlamaları

Görevler için gelişmiş özelleştirme eksikliği

Kullanıcı arayüzü dağınık görünebilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.500+ yorum)

5. Partizion

Otomatik kaydetme özelliklerine sahip birinci sınıf bir sekme düzenleyici olan Partizion ile dağınık tarama oturumlarına veda edin! Platform, her biri için ayrı çalışma alanları oluşturarak kişisel ve iş projelerini ayırmanıza olanak tanır.

Her çalışma alanı içinde kullanılan sekmeleri gruplandırarak koleksiyonlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir koleksiyona "İş Araçları" adını verin ve işiniz için gerekli tüm sekmeleri ekleyin. Bu şekilde, tarayıcınızı düzenleyebilir, temiz bir arayüzün ve gelişmiş verimliliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Partizion, özel görünümler sunar—listeleri, Kanban panolarını veya ızgaraları kullanarak çalışma alanlarını ve koleksiyonları farklı perspektiflerden inceleyin. Platform, stressiz arama için verimli etiketleme ve filtreleme seçenekleri ile birlikte gelir.

Partizion'un en iyi özellikleri

Kolay düzenleme için özel görünümler

Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon

Oturum otomatik kaydetme

Etiket ve filtre ekleme

Partizion sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Ücretsiz sürüm yok

Partizion fiyatlandırması

Başlangıç : 6 $/ay

Pro: Aylık 8 $

Partizion puanları ve yorumları

Product Hunt: 5/5 (5'ten az yorum)

6. Kümeleme

Cluster bir sekme ve pencere yöneticisidir — elbette tarayıcı penceresini kastediyoruz.

Farklı amaçlar için farklı sekme kümeleri kullanıyorsanız ve sisteminizi aşırı yüklemek istemiyorsanız bu çok kullanışlıdır.

Diyelim ki ofis yenileme fikirlerine göz atarken aynı zamanda bir uygulama tasarım projesi üzerinde çalışıyorsunuz. Açık olan düzinelerce sekme sadece kafa karışıklığına neden olmakla kalmaz, stres seviyenizi de oldukça artırabilir.

Cluster ile sekmelerinizi ayrı pencerelere gruplandırma ve tek bir arayüzden yönetme seçeneğiniz vardır. Sekmeleri pencereler arasında sürükleyip bırakın, farklı sıralama yöntemleri kullanın, pencereleri ileride kullanmak üzere kaydedin ve kullanmadığınız sekmeleri askıya alın.

Cluster yalnızca Google Chrome'da kullanılabilse de, bulut senkronizasyon özellikleri sayesinde esnekliğin keyfini çıkarabilirsiniz. Sonsuz sekme yöneticisi platformu, kolay işbirliği için dışa aktarma ve içe aktarma işlemlerini ve sorunsuz gezinme için arama ve filtreleme araçlarını da destekler.

En iyi özellikleri bir araya getirin

Chrome pencerelerini ve sekmelerini yönetir

Sürükle ve bırak tasarımı

Yer imi yöneticisi bulut senkronizasyonu sağlar

Belleği boşaltmak için sekme askıya alma

Küme sınırlamaları

İçe aktarma/dışa aktarma fonksiyonlarında ara sıra gecikmeler

Kaydedilen pencereler için yedekleme sunmaz

Küme fiyatlandırması

Ücretsiz Lisans

Tam Lisans: 9,80 $

Küme derecelendirmeleri ve yorumları

Chrome İstatistikleri: 4,5/5 (650+ yorum)

7. Oturum Arkadaşı

Uzun Google Chrome oturumlarını yönetmek için yardıma mı ihtiyacınız var? SessionBuddy size yardımcı olsun!

Bu verimlilik için Chrome uzantısı, tarayıcınızın dağınık olmasını önler ve oturumlarınızı düzenli tutar.

Uzantıyı başlattığınızda, açtığınız tüm sekmelerle birlikte mevcut oturumunuzu göreceksiniz. Sağ üst köşedeki Kaydet düğmesine basın, oturumunuz ekranın sol tarafındaki menüde Kaydedilen Oturumlar altında görünecektir. Daha kolay gezinmek için oturuma bir ad verin.

Kaydetmek istediğiniz her oturum için bu adımları tekrarlayın. Oturum listesi uzadığında, aradığınızı bulmak için ekranın sol üst köşesindeki arama çubuğunu kullanın.

Sekme URL'lerini göstermek veya gizlemek arasında seçim yapın ve kusursuz bir düzen için Başlığa göre veya URL gibi sıralama seçeneklerini kullanın.

Sekme ve yer imi yöneticisi, oturumları yedeklemenize (JSON dosyası indirerek), dışa aktarmanıza ve içe aktarmanıza olanak tanır. Tarayıcı güvenlik sınırlamaları nedeniyle yedeklemeleri başlatmanız gerektiğini unutmayın.

Session Buddy'nin en iyi özellikleri

Kullanım kolaylığı

Birçok sekmeden çalışmak için çeşitli sıralama özellikleri

Kolay yedekleme

Dışa aktarma/içe aktarma seçenekleri

Oturum Buddy sınırlamaları

Bulut yedekleme yok, bu da aktif oturumların kaybolmasına neden olabilir

Sekme gruplarını geri yükleme seçeneği yok

Session Buddy fiyatlandırması

Ücretsiz, platformu desteklemek için bağış yapma seçeneği ile

Session Buddy derecelendirmeleri ve yorumları

Product Hunt: 4,5/5 (5+ yorum)

8. HiTabs

Sekmeleri, yer imlerini ve bağlantıları düzenlemek için kullanışlı bir platform olan HiTabs'a merhaba deyin. Bahsettiğimiz diğer birçok platformun aksine, bu bir uzantı değil, bir web sitesidir. Böylece, belirli bir tarayıcıyla sınırlı kalmazsınız.

HiTabs, sekmelerinizi iş ve gizli tarama gibi kategorilere göre sınıflandırmanıza olanak tanır. Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak sekmeleri taşıyın ve size özel bir görev alanı oluşturun.

HiTabs'ı ekstra kullanışlı kılan, başlıca tarayıcılardan ve sosyal yer imi web sitelerinden yer imlerini içe aktarma seçeneğidir, bu da ilk kurulumu çocuk oyuncağı haline getirir. Severek kullanacağınız bir başka seçenek ise kısa kod oluşturma özelliğidir. Bu özellik, sekmelerinizi başkalarıyla paylaşmanıza veya başkaları tarafından oluşturulan sekme gruplarını tarayıcınıza eklemenize olanak tanır.

HiTabs'ın en iyi özellikleri

Çeşitli tarayıcılarla uyumlu

Sürükle ve bırak arayüzü

Yer imi yöneticisi içe aktarma

Sekmeleri paylaşmak için kısa kodlar

HiTabs sınırlamaları

Yalnızca kayıt olduktan sonra kullanılabilir

Tarayıcı uzantısı yoktur ve yalnızca kendi uygulamasında çalışır

HiTabs fiyatlandırması

Ücretsiz

HiTabs puanları ve yorumları

Henüz yorum yok

9. TabCloud

Oturumlar arasında gidip gelmek sadece sizin için değil, sisteminiz için de yorucu olabilir. TabCloud, pencere oturumlarınızı kaydederek buna son verir. Daha kolay gezinme için bunları istediğiniz zaman açabilirsiniz.

Uzantıdan doğrudan sekmelere erişebilir, mevcut oturumları kaydedebilir, önceki oturumları geri yükleyebilir ve sürükleyip bırakarak sekmeleri taşıyabilirsiniz.

Bu uzantı, karma bir takımın parçasıysanız veya sık sık cihaz değiştiriyorsanız sizin için mükemmel bir seçimdir. TabCloud ile, herhangi bir cihazdan kaydedilmiş pencere oturumlarına erişebilirsiniz — tek yapmanız gereken oturum açmak, uzantıyı açmak ve geri yüklemek için artı işaretine basmaktır.

TabCloud'un en iyi özellikleri

Birkaç tıklamayla pencere oturumlarını kaydedin

Sürükle ve bırak tasarımı

Birden fazla cihazdan kaydedilmiş oturumlara erişmenizi sağlar

TabCloud sınırlamaları

Oturum açmada ara sıra sorunlar

Silinen sekmeleri geri yüklemenin yolu yok

TabCloud fiyatlandırması

Ücretsiz

TabCloud puanları ve yorumları

Chrome Web Mağazası: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Bu En İyi Workona Alternatifleriyle Organizasyon Ustası Olun!

2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems'ın bulgularına göre, tarama karmaşası bilgi yüklemesine yol açabilir, odaklanmanızı bozabilir ve verimlilikte büyük bir düşüşe neden olabilir. Listelediğimiz Workona alternatifleri, karmaşa veya sistem tükenmesi nedeniyle verimlilik düşüşlerini önlemenize kesinlikle yardımcı olacaktır.

Hala kararsız mısınız? ClickUp, belgeler, görevler, yapılacaklar listeleri ve birden fazla iş akışı için merkezi bir ortam oluşturmak isteyen herkes için harika bir ön tanımlı seçenek olabilir.

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