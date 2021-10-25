คู่มือการจัดการโครงการ Ora (คุณสมบัติ, ข้อดี, ข้อจำกัด)

เริ่มต้นด้วยการชี้แจงว่า Ora ไม่ใช่แบรนด์แฟชั่นชื่อดังที่เปิดตัวโดยนักร้องป๊อปสตาร์ Rita Ora 🎤
แต่สิ่งที่โอราสามารถทำได้คือช่วยริต้า โอราบริหารธุรกิจค้าปลีกของเธอ 🛍
เราหมายถึงอะไร?
Ora เป็นแอปจัดการโครงการที่ให้ทั้งบุคคลและทีมมี เกือบทุกอย่าง ที่พวกเขาต้องการในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา
แต่การบริหารโครงการOraมีประสิทธิภาพแค่ไหนกัน?
ไม่ต้องกังวล เรามีคำตอบให้คุณแล้ว!
ในรีวิว Ora นี้ เราจะพิจารณาว่า Ora ช่วยคุณในการจัดการโครงการอย่างไร ข้อดีและข้อจำกัดของมันนอกจากนี้เราจะเน้นซอฟต์แวร์ทางเลือกที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้
ไปกันเถอะ!
Ora คืออะไร?
Ora เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการงานที่ช่วยให้บุคคลและทีมจัดการงานประจำวันและโครงการต่างๆ
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมภายในหรือทีมระยะไกล คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการงานของ Ora ได้ เช่น:
- การประชุมทางวิดีโอแบบติดตั้งในตัวสำหรับการประชุมทางไกล
- ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งโครงการต่างๆ ได้
- ความคิดเห็นเพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมได้รับทราบข้อมูล
- การมอบหมายงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น
- ความสัมพันธ์ของงานเพื่อช่วยคุณระบุงานที่ขัดขวาง
Ora ใช้สำหรับอะไรเป็นหลัก?
แอปนี้สามารถใช้ได้ฟรีแลนซ์, ทีมการตลาด, สตาร์ทอัพ, และอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ทีมส่วนใหญ่ใช้ Ora สำหรับ:
- การจัดการงานพื้นฐาน
- การร่วมมือของทีมด้านภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและส่วนบุคคล
- การจัดการโครงการแบบอไจล์
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
Ora สามารถใช้ได้ทั้งทีมและบุคคล เนื่องจากแอปมีโซลูชันสำหรับผู้ใช้ที่มีไลฟ์สไตล์, ฟรีแลนซ์, และบริษัทใหญ่ ด้วยวิธีนี้ หากคุณต้องการใช้ Ora เพื่อเริ่มธุรกิจค้าปลีกและได้รับการแจ้งเตือนไลฟ์สไตล์รายวัน เช่น การทำเล็บ คุณสามารถทำได้! 💅
4 คุณสมบัติหลักของ Ora
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทุกตัวมีคุณสมบัติเจ๋ง ๆ ที่ผู้ใช้ทุกคนชื่นชอบ
ก่อนที่เราจะเข้าสู่คุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของออรา นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีที่ออราจัดระเบียบงาน:
Ora จัดระเบียบโครงการเป็นรายการ และรายการคือการรวบรวมบัตรหรืองาน บัตรจะให้ข้อมูลงานของ Ora ทั้งหมดที่คุณต้องการ รวมถึงไฟล์แนบ ความคิดเห็น ความสัมพันธ์ของงาน รายการตรวจสอบ และอื่นๆ
ตอนนี้โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป นี่คือคุณสมบัติยอดนิยมสี่ประการของ Ora:
1. งานย่อยและรายการตรวจสอบ
ลองนึกภาพว่าคุณได้รับหนังสือสูตรอาหาร แล้วแทนที่จะทำตามและตรวจสอบแต่ละขั้นตอน คุณกลับโยนส่วนผสมทุกอย่างลงไปพร้อมกันทั้งหมด
เอาล่ะ แพทริค ถึงแม้ว่ามันอาจจะสนุก แต่มันก็ยังคงจะลงเอยเป็นหายนะอยู่ดี
ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณกำลังทำงานในโครงการ คุณไม่สามารถรีบทำทุกอย่างพร้อมกันและหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ทางออกคืออะไร?
คุณต้องแบ่งโปรเจกต์นั้นออกเป็นงานย่อย ๆ ที่จัดการได้
Ora เข้าใจถึงความสำคัญของการทำสิ่งต่าง ๆ เป็นขั้นตอน นั่นคือเหตุผลที่แอปนี้ให้คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ ได้โดยการสร้างรายการตรวจสอบภายในมุมมองการ์ดที่มีรายละเอียดของคุณ
เมื่อคุณสร้างรายการตรวจสอบแล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายถูกในรายการได้ตามที่คุณทำไป
2. กระดานคัมบัง
จำได้ไหมตอนที่เราพูดถึงว่า Ora จัดโครงการเป็นรายการ?
ดีแล้วบอร์ดคัมบังของออร่าจะแสดงรายการหลายรายการให้คุณเห็นพร้อมกันและวิธีการใช้คัมบังนั้นทั้งหมด เกี่ยวกับความยืดหยุ่นและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น
ในมุมมองนี้ คุณสามารถลากและวางบัตรจากลิสต์หนึ่งไปยังลิสต์อื่นได้ หรืออย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จาก 'กำลังดำเนินการ' ไปยัง 'เสร็จสิ้น' ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถย้ายงานผ่านกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
แต่อย่ากังวลไป คุณไม่ได้ถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะชื่อรายการที่กำหนดไว้เท่านั้น
ในความเป็นจริง คุณสามารถตั้งชื่อพวกมันได้ตามที่คุณต้องการ!
Ora ยังมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าการดำเนินการรายการ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณทำการดำเนินการรายการโดยอัตโนมัติเมื่อย้ายงานไปยังรายการเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณย้ายงานไปยังรายการเฉพาะ จะมีคนได้รับมอบหมายงานนั้นโดยอัตโนมัติ หรือสถานะเฉพาะจะถูกกำหนดให้กับงานนั้น
3. ตัวติดตามเวลา
ตัวติดตามเวลาของ Ora ที่มาพร้อมกับระบบสามารถติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับทุกงานได้ นอกจากนี้ ทีมของคุณยังสามารถเห็นได้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และคุณน่าจะเสร็จงานนั้นเมื่อไหร่
หากคุณเปิดใช้งานการผสานระบบ Slack ของ Ora รายงานการติดตามเวลาของคุณก็จะปรากฏบน Slack ด้วย หรือคุณสามารถดาวน์โหลดได้ในส่วนของรายงาน
ด้วยวิธีนี้ ทีมต่างๆ จะมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการอยู่ในมือ และไม่จำเป็นต้องมีการประชุมที่ไม่จำเป็น
ใช่แล้ว เรากำลังพูดถึงการประชุมสองนาทีเหล่านั้นที่จริงๆ แล้วสามารถส่งอีเมลหรือข้อความสั้นๆ ได้เลย 🙄
4. งานที่ทำซ้ำ
ทุกคนมีงานที่ต้องทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน
นี่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การเตือนการประชุมไปจนถึงนัดทานบรันช์ 🥂
Ora ช่วยให้คุณตั้งเวลาให้งานเหล่านั้นทำซ้ำได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อจัดการโครงการที่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน
Ora ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอัตโนมัติสำหรับคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญ เช่น การเพลิดเพลินกับอาหารอร่อย!
คุณสามารถตั้งให้ภารกิจทำซ้ำได้ในทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, หรือแม้กระทั่งทุกปี.
และคุณสามารถเลือกวันเฉพาะในสัปดาห์หรือชั่วโมงที่ต้องการให้มันทำงานซ้ำได้
และถ้าคุณขี้ลืมมาก (เหมือนพวกเราทุกคน) เพียงแค่เพิ่มวันที่ครบกำหนดให้กับงานนั้น
3 ประโยชน์ของการใช้ Ora สำหรับการจัดการโครงการ
นี่คือสามเหตุผลว่าทำไม Ora จึงเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ Ora-ight:
1. ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
Ora สามารถปรับแต่งได้อย่างมาก
ด้วย Ora คุณสามารถเลือกวิธีการที่มีอยู่แล้วหรือสร้างของคุณเองได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งโครงการของคุณด้วยฟิลด์โครงการที่กำหนดเอง,แม่แบบ และการตั้งค่าการแจ้งเตือน
แอปนี้ยังให้คุณเปิดหรือปิดฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้ตามต้องการอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบกระดานคัมบัง รายการต่าง ๆ และอื่น ๆ ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
และแน่นอน คุณสามารถเลือกจากธีมต่าง ๆ โหมดต่าง ๆ สีของรายการ และพื้นหลังสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณได้ 🎨
2. ช่วยปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
เกลียดที่ต้องสลับแอปทุกครั้งที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วหรือไม่?
ใช่ พวกเราด้วย
และเราคิดว่า Ora ก็เช่นกัน เนื่องจากพวกเขามีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Ora ทำสิ่งนี้ผ่าน Ora chat,การผสานรวมกับ Slack และการผสานรวมกับอีเมลของพวกเขา
คุณยังสามารถใช้การเชื่อมต่อ Slack เพื่อสร้างงานและรับการอัปเดตจาก Ora ใน Slack ได้อีกด้วย
Ora chat เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมในการแชร์ไฟล์และข้อความ คุณสามารถสร้างช่องทางส่วนตัว สาธารณะ และแม้แต่ช่องทางลับได้
ช่องทางลับเป็นแบบเชิญเท่านั้น จึงเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการ เปิดช่องทาง สายลับในตัวคุณและเก็บรักษาข้อมูลสำคัญให้ปลอดภัย
แต่บางครั้งความคิดเห็นก็ไม่สามารถสื่อสารข้อความได้ครบถ้วนใช่ไหม?
นั่นคือเหตุผลที่ Ora อนุญาตให้คุณเริ่มการโทรวิดีโอจากช่องทางใดก็ได้!
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การผสานอีเมลของ Ora เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- มอบหมายงานผ่านอีเมล
- ส่งงานทางอีเมลไปยังโครงการที่มีอยู่แล้ว
- ส่งงานทางอีเมลไปยังรายการเฉพาะ
- เพิ่มความคิดเห็นในภารกิจ Ora โดยตอบกลับการแจ้งเตือนหรือใช้ที่อยู่ภารกิจเฉพาะ
3. เหมาะสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile
เมื่อพูดถึงการจัดการงานของ Ora มีมากกว่าที่เห็น
เราหมายถึงอะไร?
Ora ไม่ได้มีแค่ฟีเจอร์การจัดการงานพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์แบบAgileอีกมากมาย เช่น:
นี่คือสรุปสั้น ๆ ว่า scrum คืออะไร:
สครัมคือกรอบการจัดการกระบวนการที่ ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถส่งมอบผลลัพธ์เป็นรอบ ๆ ซึ่งเรียกว่าสปรินต์ 🏃
กระบวนการนี้มักใช้โดยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์เพื่อช่วยให้พวกเขาส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงเวลา
ตอนนี้ กลับมาที่โอร่า
Ora ช่วยให้คุณสร้างโครงการ Scrum ได้
เมื่อโครงการของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองแบ็กล็อกหรือมุมมองสปรินต์ได้
งานค้าง ประกอบด้วย งานทั้งหมดที่คุณต้องทำในอนาคต และสปรินต์คืองานที่ต้องทำให้เสร็จในรอบที่สามารถทำซ้ำได้
เมื่อคุณเริ่มสปรินต์ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้แผนภูมิความเร็วเพื่อดูว่ามีการทำงานมากน้อยเพียงใดในแต่ละสปรินต์
ทำไมสิ่งนี้ถึงมีประโยชน์?
ข้อมูลนี้สามารถช่วยผู้จัดการโครงการคาดการณ์ปริมาณงานที่สามารถทำได้ในสปรินท์ในอนาคตได้ เพื่อไม่ให้ทีมต้องเหนื่อยล้าเกินไป:
คุณยังสามารถใช้แผนภูมิการเผาไหม้เพื่อดูว่างานที่เหลืออยู่มีปริมาณเท่าใด และเวลาที่เหลืออยู่เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์คือเท่าใด แผนภูมิการเผาไหม้จะบอกคุณโดยพื้นฐานว่าคุณจะสามารถทำให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้หรือไม่
ตอนนี้ที่เราได้พูดถึงจุดเด่นของ Ora แล้ว มาดูกันว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้าง:
5 ข้อจำกัดของการใช้ Ora สำหรับการจัดการโครงการ (พร้อมวิธีแก้ไข)
แม้ว่า Ora จะอ้างว่าเป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจร แต่แอปนี้ยังขาดฟังก์ชันการทำงานในหลายด้าน
ดังนั้น นี่คือห้าเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องผสาน Ora กับแอป อื่นๆ เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์
นี่คือข้อเสียบางประการของการใช้ Ora:
(คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังข้อเสียเฉพาะ)
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดแต่ละข้อและวิธีแก้ไข:
1. การมองเห็นโครงการที่จำกัด
Ora มีมุมมองโครงการสี่แบบ: มุมมองรายการ, มุมมองกำหนดการ, มุมมองไทม์ไลน์, และมุมมองกระดานคัมบัง
ปัญหาของเรื่องนี้คือ มุมมองที่จำกัด = ทางเลือกที่จำกัด
เราหมายถึงอะไร?
แน่นอน ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณสามารถใช้กระดานคัมบังได้ แต่ทีมออกแบบของคุณล่ะ?
พวกเขาอาจต้องการมุมมองแผนผังความคิดเพื่อระดมความคิด
น่าเสียดายที่กับ Ora ทีมออกแบบของคุณจะต้องคิดไอเดียใหม่ ๆ ด้วยรายการที่น่าเบื่อเท่านั้น
แต่อย่ากังวลไปClickUp พร้อมที่จะขยายมุมมองของคุณแล้ว จริงๆ นะ!
ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ตั้งแต่ช่วยคุณจัดการสปรินต์ด้วย Sprint Widgets และระบบอัตโนมัติไปจนถึงช่วยคุณจัดการ งานส่วนตัวประจำวันด้วยรายการตรวจสอบ ClickUp สามารถช่วยให้คุณดำเนินโครงการทุกประเภทตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นได้
นี่คือวิธีที่ ClickUp เอาชนะ Ora ในเกมของมันเอง:
โซลูชัน ClickUp #1:มุมมองโครงการที่ยืดหยุ่น
ClickUp มี มุมมอง โครงการที่ยืดหยุ่นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกทีม
- มุมมองแผนภูมิแกนต์: หลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลาและอยู่เหนือปัญหาคอขวด ด้วยมุมมองนี้
- มุมมองตาราง: เปลี่ยนโครงการให้เป็นสเปรดชีตและแก้ไขทุกอย่างได้พร้อมกัน
- มุมมองแผนผังความคิด: วางแผนโครงการโดยใช้ภารกิจที่มีอยู่หรือสร้างแผนผังความคิดแบบอิสระสำหรับสิ่งที่คุณสามารถจินตนาการได้
- มุมมองปริมาณงาน: จัดการความสามารถและทรัพยากรของทีมคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเหนื่อยล้า
- มุมมองแบบฟอร์ม เร่งกระบวนการรับข้อมูลของคุณและสร้างงานโดยอัตโนมัติจากการส่งแบบฟอร์ม
- มุมมองแผนที่ตรวจสอบตำแหน่งของลูกค้าท่านถัดไปของคุณ ระบุสถานที่ทำงานถัดไปของคุณ รายการอสังหาริมทรัพย์สถานที่ก่อสร้าง และอื่นๆ
- มุมมองกล่อง: ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละคนกำลังทำ สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว และใครที่ต้องการงานเพิ่มเติมหรือมีงานมากเกินไป
แต่เราไม่ได้ล้อเล่นเมื่อเราบอกว่า ClickUp เอาชนะ Ora ได้ในเกมของมัน
ClickUp ยังมีมุมมองรายการ,มุมมองไทม์ไลน์,มุมมองปฏิทิน และกระดานคัมบัง
เปลี่ยนสถานะของงานในมุมมองบอร์ดโดยการลากและวางงานใด ๆ!
2. ไม่มีฟีเจอร์บันทึกโน้ต
เคยมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่มีที่จดบันทึกไว้บ้างไหม?
ใช่ เราทุกคนรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไร: คุณจดจำไว้ในใจ และภายในไม่กี่นาทีต่อมา คุณก็จำไม่ได้เลยว่าไอเดียที่คิดไว้มีค่าเป็นล้าน
น่าเสียดาย
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติการบันทึกโน้ต!
น่าเสียดายที่ Ora ไม่มีสมุดบันทึกเฉพาะที่ทีมสามารถจดรายการส่วนตัว ไอเดีย และสิ่งที่ต้องเตือนความจำที่สำคัญได้
ดูเหมือนว่าคุณคงต้องปล่อยให้คนอื่นได้รับเครดิตไปแทนแล้วล่ะ...
โซลูชัน ClickUp #2:สมุดบันทึกของ ClickUp
Notepadของ ClickUp เป็นเครื่องมือจดบันทึกฟรีที่เหมาะสำหรับการวิจัย การเขียน และการระดมความคิด
คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบ จดบันทึกไอเดีย และเขียนสิ่งใดก็ตามที่นึกออกได้ตลอดทั้งวัน!
คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบแบบซ้อนภายในรายการ รายการตรวจสอบ เดียวได้อีกด้วย
และไม่ต้องกังวล ClickUp เข้าใจถึงความสำคัญของการแสดงความคิดของคุณ นั่นคือเหตุผลที่คุณสามารถใช้การแก้ไขข้อความแบบ Rich Textและการจัดรูปแบบกับ Notepad ของเรา ได้
ใช้การแก้ไขข้อความแบบ Rich Text ใน Notepad ของส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณอย่างรวดเร็วในขณะที่คุณทำงาน!
3. ไม่มีฟีเจอร์ติดตามเป้าหมายโดยเฉพาะ
ไม่ว่าจะในระดับส่วนตัวหรือระดับมืออาชีพ การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณต้องการรักษาแรงจูงใจไว้
แม้ว่า Ora จะมีหมุดหมายของโครงการ ซึ่งอาจเป็นเป้าหมาย สปรินต์ หรือสิ่งใดก็ตามที่คุณเลือก แต่ไม่มีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการติดตามเป้าหมาย
ปัญหาคืออะไร?
คุณจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ
เป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า และมีระยะเวลาที่สั้นกว่า ในขณะที่จุดสำคัญเป็นผลลัพธ์จากความสำเร็จเล็กๆ ของคุณ
โดยพื้นฐานแล้ว คุณไม่สามารถมีอย่างหนึ่งโดยไม่มีอีกอย่างหนึ่งได้
มันเหมือนกับการกินเบอร์เกอร์โดยไม่มีเฟรนช์ฟรายส์ 🙅
โซลูชัน ClickUp #3: ฟีเจอร์เป้าหมายเฉพาะ
เป้าหมายใน ClickUp คือวัตถุประสงค์ระดับสูงที่คุณสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายที่จัดการได้ง่ายและบรรลุผลได้มากขึ้น .
นี่คือวิธีการทำงาน:
เป้าหมายคือผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ และเมื่อคุณทำเป้าหมายนั้นสำเร็จ คุณก็ก้าวเข้าใกล้การบรรลุ เป้าหมาย ของคุณมากขึ้นอีกขั้น
แล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณใกล้จะเสร็จสิ้นอะไรสักอย่างแค่ไหน?
ไม่ต้องกังวล ClickUp จะไม่ปล่อยให้คุณเผชิญปัญหาเพียงลำพัง
ClickUpช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณได้ทำความคืบหน้าไปมากแค่ไหนแล้ว และคาดว่าจะบรรลุ เป้าหมาย ของคุณเมื่อใด
ทุกครั้งที่คุณทำ เป้าหมาย สำเร็จ ความคืบหน้าของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติ
ดูความคืบหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายใด ๆ ใน ClickUp โดยการติดตามเป้าหมายที่คุณทำสำเร็จ!
4. ไม่สามารถสร้างฐานความรู้ได้
ปัจจุบัน Ora ยังไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์สำหรับทีม ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถสร้างวิกิ คู่มือผู้ใช้ หรือฐานความรู้ใน Ora ได้
ดังนั้น หากคุณต้องการสร้างเอกสารประเภทใดก็ตาม คุณจะต้องเปลี่ยนไปใช้แอปอื่น
เครื่องมือแบบครบวงจรก็แค่เท่านั้นเองใช่ไหมล่ะ?
หมายเหตุ: Ora ได้เพิ่มฟีเจอร์ที่คล้ายกันใน แผนงานสาธารณะ ของพวกเขาแล้ว
โซลูชัน ClickUp #4:เอกสาร
เอกสาร เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการสร้างเอกสารใด ๆ ที่คุณจินตนาการได้
จริงๆ แล้ว คุณสามารถสร้างฐานความรู้ เขียนสคริปต์ทั้งหมด และแม้กระทั่งเขียนนวนิยายอาชญากรรมขายดีเล่มต่อไปได้ 🔎
นักเขียนทุกคนต้องมีบรรณาธิการใช่ไหม?
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยให้คุณแก้ไขงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบเรียลไทม์
สมาชิกทีมหลายคนกำลังแก้ไขเอกสารพร้อมกันใน ClickUp Docs!
คุณสามารถแชร์เอกสาร กับเพื่อนร่วมทีมในพื้นที่ทำงานของคุณ หรือแชร์ผ่านลิงก์ส่วนตัวหรือสาธารณะก็ได้
และถ้าคุณต้องการเผยแพร่ผลงานของคุณจริงๆ เพียงแค่แชร์ เอกสาร ของคุณกับ Google! #ชื่อเสียงกำลังมา
อย่าลืมขอบคุณ ClickUp ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของคุณ!
5. การผสานการทำงานที่จำกัด
Ora มีการเชื่อมต่อเพียงไม่กี่รายการเท่านั้น
เราไม่ได้ล้อเล่น คุณสามารถนับจำนวนการผสานรวมที่ Ora มีได้จริงๆ ด้วยนิ้วของคุณเอง
นี่คือรายการการผสานรวมของ Ora:
- Slack
- Google ปฏิทิน
- เซนเดสก์
- Zapier
- Github
- กิตลาบ
- บิตบักเก็ต
- Google ไดรฟ์
เอาล่ะ นั่นก็อยู่ได้ไม่นานเลย
โซลูชัน ClickUp #5:การผสานการทำงานที่ทรงพลังมากมาย
ClickUp มี การผสานการทำงานมากมาย และยังมีอีกนับพันจากภายนอก รวมถึงการผสานการทำงานทั้งหมดที่ Ora มีให้ด้วยแน่นอน
ด้วยตัวเลือกการ ผสานรวม นับพันรายการคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานระหว่างแอปโปรดของคุณให้ราบรื่นได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับการผสานระบบที่เราชื่นชอบได้ที่นี่
ClickUp ยังทำให้การนำเข้าข้อมูลจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่คุณใช้ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องง่ายมาก รวมถึง Trello,Wrike,Jira และอื่นๆ
นำเข้างานของคุณจากเครื่องมือการจัดการโครงการก่อนหน้าได้อย่างง่ายดายไปยัง ClickUp!
นี่คือวิธีเพิ่มเติมที่ ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการโครงการของคุณได้:
- ตัวติดตามเวลาแบบเนทีฟ: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการใด ๆ ก็ได้ เวลาที่บันทึกไว้จะแสดงในแอปเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ
- ผู้รับมอบหมายหลายคน: มอบหมายงานให้กับผู้รับมอบหมายคนเดียวหรือเพื่อนร่วมทีมหลายคนเพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มทำงานได้ทันที
- แดชบอร์ด: แดชบอร์ดคือศูนย์บัญชาการของทีมคุณ ที่นี่คุณจะได้รับการสรุปภาพรวมในระดับสูงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณ
- วิดเจ็ตแบบ Agile: เพิ่มวิดเจ็ตเช่นBurnup, Burndown, Cumulative Flow และแผนภูมิ Velocity ไปยังแดชบอร์ดของคุณ
- มุมมองแชท: สนทนาแบบไม่เป็นทางการกับทีมหรือวางแผนวันหยุดสุดสัปดาห์ไปพร้อมกับการทำงาน
- งานที่ทำซ้ำ:สร้างตารางเวลาที่ซ้ำกันสำหรับงานใด ๆ
- อีเมล ClickApp: ส่งและรับอีเมลโดยตรงจากงานใน ClickUp และดำเนินการได้ทันที
- Milestones ClickApp: ระบุงานที่เป็น Milestones ได้อย่างรวดเร็วและรักษาแรงจูงใจของทีมด้วยการยอมรับความสำเร็จ
- เทมเพลต: ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการติดตามปัญหา การตรวจสอบภายในองค์กร และอื่นๆ
- ปุ่มลัดและทางลัด: ใช้ ทางลัดที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มโค้ด ทำเครื่องหมายข้อความ กำหนดจุดเชื่อมโยง และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ถึงเวลาที่จะก้าวข้ามจากเครื่องมือที่แค่ โอเค
ดังนั้น Ora เป็น เครื่องมือการจัดการโครงการ ที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?
แม้ว่า Ora จะมีคุณสมบัติการจัดการงานพื้นฐานที่ดี แต่แอปนี้ยังล้าหลังแอปจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดการฐานความรู้ การมอบหมายงานหลายบุคคล การติดตามเป้าหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย
แล้วทำไมคุณต้องพอใจกับแอปที่คอยตามแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ในเมื่อคุณสามารถเลือกใช้ของจริงกับ ClickUp?
จากคุณสมบัติต่างๆ เช่นระบบอัตโนมัติมากกว่า 50 แบบ แอปมือถือที่ทรงพลังและการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองไปจนถึงแผนฟรีที่ทรงพลังซึ่งให้คุณมีผู้ใช้ได้ไม่จำกัด ClickUp คือซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุด
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์เครื่องมือจัดการโครงการที่ล้ำหน้าอยู่เสมอ