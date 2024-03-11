กาแฟ, โค้ด, และการจัดการวิกฤต: ชีวิตประจำวันของผู้อำนวยการเทคโนโลยี (CTO)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTOs) หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเปรียบเสมือนสะพานพับได้ 🌉
พวกเขาช่วยคุณปิดช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยความสามารถทั้งทางเทคนิคและความเฉียบแหลมทางกลยุทธ์ ซีทีโอจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในทุกบริษัทสมัยใหม่ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากทีมเทคโนโลยีของตนอย่างเต็มที่หรือเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
แต่ยานพาหนะประเภทใดบ้างที่ สะพานที่เรียกตัวเองว่าสะพาน เหล่านี้ต้องเผชิญทุกวัน? และพวกมันรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรพับตัวหรือเดินหน้าต่อไป?
หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับการสำรวจบทบาทนี้—เรามีคำตอบให้คุณ. อยู่กับเราขณะที่เราจะพาคุณไปชมชีวิตประจำวันของประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี (CTO). เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ:
- บทบาทและความรับผิดชอบของ CTO
- ทักษะที่คาดหวัง
- กลยุทธ์ในการเตรียมตัวเพื่อตำแหน่งนี้
ใครคือผู้อำนวยการเทคโนโลยี?
CTO คือการผสมผสานระหว่างปัญญาของผู้บริหารและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี พวกเขามีความสามารถพิเศษในการประเมินการตัดสินใจทางเทคนิคผ่านมุมมองของการเติบโตทางธุรกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นภายในบริษัทในระดับผู้บริหารระดับสูง
มุมมองเชิงวิพากษ์นี้มักมอบ อิทธิพลอย่างมากให้กับ CTO ภายในทีมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรโดยเฉพาะในสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี CTO อาจมีบทบาทเทียบเท่ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) CTO ของสตาร์ทอัพอาจต้องดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคโนโลยีในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่กฎหมายประจำ
จากมุมมองเชิงปฏิบัติ CTO จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความซับซ้อนทางเทคนิคของโครงการสอดคล้องกับความเป็นจริงทางการค้าของธุรกิจ พวกเขาพัฒนานโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลยุทธ์ดิจิทัลทั้งหมด
ผู้อำนวยการเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะทางเทคโนโลยีและภาวะผู้นำอย่างครอบคลุม—ตารางต่อไปนี้แสดงคุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการ:
|ทักษะทางเทคนิค
|ทักษะการจัดการ
|การวางแผนเส้นทางเทคโนโลยี
|นวัตกรรมและการพัฒนา
|ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
|การวางแผนเชิงกลยุทธ์
|การเรียนรู้ของเครื่อง
|การจัดทำงบประมาณ
|การประมวลผลแบบคลาวด์
|เดฟโอปส์
ภาพรวมของความรับผิดชอบของ CTO ในบริษัท
หน้าที่ของ CTO มีความหลากหลายอย่างมาก ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนาธุรกิจโดยรวม 📈
สำหรับผู้เริ่มต้น, ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (CTO) ส่วนใหญ่มีการลงทุนอย่างหนักในด้านการวางแผนกลยุทธ์. พวกเขาทำการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ และใช้ประโยชน์จากทั้งโซลูชันใหม่และโซลูชันที่มีอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ.
ความรับผิดชอบทั่วไปบางประการที่มาพร้อมกับงานของ CTO ได้แก่:
- ดูแลรับผิดชอบโซลูชันด้านเทคโนโลยีของบริษัท
- ร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำงบประมาณและแก้ไขปัญหา
- การรับรองว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน ISOปัจจุบัน
- การจัดการการพัฒนาและการกำกับดูแลเทคโนโลยีสำหรับลูกค้า
- การติดตามปัญหาทางเทคนิคภายใน
- ช่วยทีมวิศวกรรมทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์หรือทีมการตลาด
- การติดตามคู่แข่งและความคาดหวังของตลาด
ในแง่ของความสัมพันธ์กับลูกค้า CTO มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับและดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากตลาดโดยตรงร่วมกับทีมเทคโนโลยีข้อเสนอแนะจากลูกค้าช่วยให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและอนุมัติการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือต้นแบบ
คำแนะนำ: CTO อาจต้องรับมือกับลูกค้าที่น่ารำคาญเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในสตาร์ทอัพ นั่นเป็นเหตุผลที่มืออาชีพที่ทำงานเชิงรุกมักจะติดตามการศึกษาผู้ใช้อย่างใกล้ชิดและเข้าใจจุดเจ็บปวดของลูกค้าล่วงหน้า หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUp ซึ่งช่วยจัดกลุ่มผู้ใช้ตามประเภทและอายุ แง่มุมของซอฟต์แวร์ที่พวกเขาใช้ และหมวดหมู่เชิงลึกอื่นๆ
วันทำงานทั่วไปของ CTO ที่ดีเป็นอย่างไร?
ชีวิตของ CTO คือการกระทำที่ต้องบาลานซ์อย่างไม่หยุดยั้งระหว่างการเดินบนเส้นเชือกของนวัตกรรมกับการก้าวอย่างมั่นคงของประสิทธิภาพการดำเนินงาน. นี่คือสิ่งที่ชีวิตของพวกเขาเป็นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ:
เช้า
ก่อนที่พวกเขาจะพร้อมสำหรับวันใหม่ ส่วนใหญ่แล้ว CTO จะเติมพลังสมองด้วยอาหารเช้าที่พิถีพิถัน 🥞
- เนื่องจากเป็นบทบาทที่มีความเสี่ยงสูง วันของ CTO จึงเริ่มต้นด้วยการประเมินอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างคืนที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น: กำแพงความปลอดภัยพังทลายหรือไม่? ระบบทำงานผิดปกติหรือไม่? ทีมต่างๆ กำลังเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิดหรือไม่?
- CTO ประเมินสภาพแวดล้อมและกำหนดกลยุทธ์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในทันที
- ก่อนเข้าสู่การประชุม CTO จะสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและจัดระเบียบงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นวัน วิธีง่ายๆ ในการดำเนินการนี้คือการใช้เทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUp
- การประชุมในช่วงเช้าตรู่มักจะเป็นการประชุมกับสมาชิกของฝ่ายบริหารระดับสูง เช่น: ผู้ร่วมก่อตั้ง เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ลงทุน ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
- การร่วมมือเป็นจุดเด่นในการประชุมเช้าเหล่านี้ การหารือมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเทคโนโลยีใหม่และกลยุทธ์นวัตกรรม CTO มักต้องร่วมมือกับ Chief Marketing Officer (CMO) หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์เพื่อออกแบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุด
- เมื่อสิ้นสุดช่วงแรกของวัน CTO ส่วนใหญ่จะมีการประชุมแบบคล่องตัวกับทีมของตนเพื่อหารือเกี่ยวกับงานที่ส่งมอบแล้วและงานใหม่
อย่างที่คุณเห็น นี่คือเช้าที่เต็มไปด้วยกิจกรรม! นั่นเป็นเหตุผลที่ CTO ที่ฉลาดใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมืออาชีพอย่าง ClickUpสำหรับงานเช่นการวางแผนวันและการประชุม 😏
เที่ยงวัน
เวลาช่วงกลางวันของ CTO มักจะใช้เวลาไปกับการรับประทานอาหารกลางวันและการวางแผนกิจกรรมต่างๆ
- CTO ร่วมประชุมกับทีมวางแผนเพื่อวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานและเครื่องมือ AI และวิเคราะห์แนวโน้ม
- ก่อนบ่ายจะมาถึง, ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CTOs) จะตรวจสอบสัญญาและข้อตกลงการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนทางเทคโนโลยีมีความปลอดภัยและให้ประโยชน์สูงสุด
- ในช่วงกลางวัน, CTO จะรับทราบข้อมูลอัปเดตสำหรับวันก่อนหน้าในแง่ของสิ่งที่วางแผนไว้หรือเป้าหมายใหม่ที่ถูกกำหนด
- หากบริษัทเผชิญกับเหตุฉุกเฉิน, CTO จะสรุปประเด็นการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป
บ่าย
หลาย CTO เปลี่ยนความสนใจไปที่การบริหารโครงการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในช่วงบ่าย
- พวกเขาประเมินกำหนดเวลา จัดสรรทรัพยากรทางวิศวกรรมภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และระดมความคิดในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับแต่ละทีม
- นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานและการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางลดความเสี่ยงทางไซเบอร์
- สิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้ถูกหารือในที่ประชุมช่วงกลางวัน จะถูกหารือในช่วงบ่าย. นี่คือเวลาที่ผู้บริหารเทคโนโลยี (CTOs) สามารถติดตามความคืบหน้าของพนักงานได้ และตรวจสอบว่าพวกเขามีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือการฝึกอบรมที่ต้องการหรือไม่
- การวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งของช่วงบ่ายของ CTO ทั่วไปเช่นกัน พวกเขาอาจต้องการระบุประเภทของเทคโนโลยีที่คู่แข่งกำลังใช้อยู่ และดำเนินการก่อนที่คู่แข่งจะแซงหน้าไปClickUp Competitive Analysis Templateสามารถช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีในที่นี้
สวัสดีตอนเย็น
เมื่อม่านสุดท้ายปิดลง, ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CTOs) ทบทวนผลการปฏิบัติงานในวันนี้ และตรวจสอบว่ามีจุดใดที่ต้องการปรับปรุงหรือไม่
- CTO มักจะนัดพบกับ CEO ในเครือข่ายสนับสนุนของพวกเขาในระหว่างดื่มกาแฟ แต่บ่อยครั้งที่การประชุมเหล่านี้ไม่ได้มีประสิทธิผลมากนัก—ส่วนใหญ่เป็นเพราะบทบาททั้งสองนี้มักถูกครอบครองโดยบุคลิกที่แตกต่างกันมาก ซึ่งสามารถสนทนากันได้เพียงระยะเวลาเท่าที่กาแฟอยู่ 😉
- อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป แต่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาอาจขอให้ CTO ทำการสัมภาษณ์อย่างรวดเร็วสำหรับทีมเทคโนโลยี ก่อนที่พวกเขาจะออกไป
- ก่อนที่วันจะสิ้นสุดลง ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ฉลาดก็ใช้เวลาห่างจากหน้าจอเพื่อดูแลตัวเองหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่น
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหน้าที่ที่หลากหลายของ CTO
แม้ว่าเราจะวิเคราะห์หน้าที่ทั่วไปในแต่ละวันแล้ว แต่ความรับผิดชอบเฉพาะของ CTO อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ปัจจุบันของบริษัท ตั้งแต่การติดตามโปรโตคอลซอฟต์แวร์ทั้งหมดไปจนถึงการวางกลยุทธ์ร่วมกับผู้จัดการโครงการ พวกเขาต้องจัดการหลายบทบาทพร้อมกัน 🤹
นี่คือสี่บทบาทที่ CTO อาจรับผิดชอบ:
1. ผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน
CTO คนนี้ดูแลด้านต่างๆ ของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล งานบำรุงรักษา และการดำเนินงานเครือข่ายของบริษัท พวกเขาจะเริ่มการสอบสวนภายในเป็นครั้งคราวเพื่อระบุช่องโหว่ของข้อมูลขององค์กร ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นหากบริษัทประสบปัญหาการละเมิดความปลอดภัย
การจัดการต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในบทบาทของ CTO หน้าที่ของ CTO คือการลดค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยที่สุดโดยการทบทวนบริการและเครื่องมือที่บริษัทใช้ในปัจจุบัน และค้นหาทางเลือกที่เป็นไปได้หากจำเป็น
2. ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่กำลังทบทวนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของบริษัท
CTO มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการกำหนดแผนงานระยะยาวสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
แง่มุมนี้ของงานเกี่ยวข้องหลักๆ กับ:
- การพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การนำไปใช้ และการประยุกต์ใช้
- ดำเนินการทดสอบทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- การจัดตั้งมาตรฐานและแนวทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในระบบต่างๆ
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแผนกต่าง ๆ
เคล็ดลับ: หากคุณกำลังสร้างแผนงานด้านไอทีที่ละเอียดถี่ถ้วนลองใช้เทมเพลตแผนงานไอทีของ ClickUp ดูสิ มันช่วยให้คุณพัฒนาไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับงานที่ต้องส่งมอบ และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในตัวเพื่อทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ
3. ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจและเอกสารความรู้
CTO ส่งเสริมวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกเดือน ทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการหารือทั้งด้านหน้า (FE) และด้านหลัง (BE)
การประชุมเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และติดตามแนวโน้มและอุตสาหกรรมดิจิทัลล่าสุด
CTO อาจมีส่วนร่วมในการเขียนเอกสารความรู้ เช่นแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และกรอบการกำกับดูแล AI
4. ผู้นำด้านการสรรหาบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้นำด้านการสรรหาบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงานในบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว CTO รับผิดชอบการประเมินเงินเดือนและผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งในทีมที่ทำงานทางไกลและในสถานที่
CTO ที่มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือในด้าน:
- ดึงดูดและรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้าทำงาน
- การสัมภาษณ์ทีม
- ให้คำปรึกษาแก่ทีมเทคโนโลยี
- การแก้ไขช่องว่างทักษะผ่านการฝึกอบรมและกลยุทธ์การพัฒนาที่มุ่งเป้า
เทมเพลตสำหรับทดลองใช้:เทมเพลตเมทริกซ์การฝึกอบรม ClickUpเพื่อประเมินชุดทักษะและระบุโอกาสในการเรียนรู้สำหรับทีมเทคโนโลยี
วิธีการเป็นผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CTO)
เนื่องจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนี้ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและทักษะการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง คุณจะพบว่ามีอุปสรรคในการเข้าสู่งานนี้อยู่บ้าง ตำแหน่ง CTO ส่วนใหญ่ ต้องการประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป ในสายงานเทคโนโลยี และมักจะเปิดรับเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำ เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายไอที หรือนักพัฒนา Java ระดับอาวุโส โดยทั่วไปคุณจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงการทดสอบและการสัมภาษณ์
คำอธิบายหน้าที่งาน CTO มาตรฐานระบุคุณลักษณะสำคัญต่อไปนี้:
- พื้นฐานทางวิชาการที่มั่นคงในวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ความหลงใหลในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการติดตามเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดผ่านการรับรองและหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ
- ความสามารถในการนำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมเทคโนโลยีด้วยทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย
- ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์กรอบการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ และภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
องค์กรอาจบางครั้งต้องการผู้สมัครที่มีความโดดเด่นทางวิชาการเพิ่มเติม โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือการจัดการเทคโนโลยี
6 กลยุทธ์ที่ช่วย CTO (และ CTO ในอนาคต!) ให้ทำผลงานอย่างมืออาชีพทุกวัน
หากคุณมีความปรารถนาที่จะเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี อย่าให้ปริมาณงานหรือข้อกำหนดด้านประสบการณ์ที่มากมายทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหว เตรียมแผนระยะยาวตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของอาชีพของคุณและทำงานไปสู่เป้าหมายนั้น
สิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อตัวเองได้คือการปรับปรุงทักษะการ multitasking และการคิดวิเคราะห์ของคุณ—นี่คือทักษะแกนกลางที่ช่วยให้ CTO ได้รับเงินเดือนดีกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีคนอื่น ๆ
เพื่อพัฒนาความสามารถหลักและลดภาระงานของคุณ ให้เริ่มใช้ เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม เช่น ClickUp. ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของแพลตฟอร์มนี้รองรับการจัดทำเอกสาร, การทำงานอัตโนมัติ, และคุณสมบัติอื่น ๆ มากมายที่ CTO สามารถใช้ประโยชน์ได้!
ลองนำกลยุทธ์ที่คัดสรรมาอย่างดีทั้งหกนี้ไปใช้กับ ClickUp เพื่อให้คุณก้าวล้ำหน้าในสายอาชีพของคุณอยู่เสมอ! 🧑💻
1. ฝึกฝนศิลปะการบริหารเวลา
คุณรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไรในขณะที่ต้องจัดการกับอีเมล การโทร และการประชุม? ด้วยการเชี่ยวชาญการวางแผนและการบริหารเวลา!
ด้วยมุมมองปฏิทิน ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณจะยังคงเป็นระเบียบและดูน่าสนใจอยู่เสมอ จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานหลักของคุณ พร้อมจัดเวลาสำหรับการประชุมแบบยืดหยุ่น การประชุมข้ามระดับ การแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงาน และการมีส่วนร่วมกับทีมผู้นำ ฟีเจอร์ลากและวางของปฏิทินช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนตารางประจำวันได้อย่างยืดหยุ่นและจัดตารางใหม่ได้อย่างง่ายดาย
ใช้เครื่องมือการจัดการเวลาของ ClickUpเพื่อติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ และผสานเวลาทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่างราบรื่น
กำลังดิ้นรนกับกำหนดเวลาในโครงการไอทีของทีมอยู่หรือไม่? แทนที่จะจัดการประชุมพนักงานทุกวัน ให้ใช้ClickUp Estimatesเพื่อสร้างการประมาณเวลาสำหรับแต่ละงานในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ตั้งค่าวันที่และเวลาที่สามารถติดตามได้และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่ล่าช้า
พิจารณาใช้เทมเพลตไอทีที่สร้างไว้ล่วงหน้าในกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานประจำวัน เช่น การรายงานเหตุการณ์และการติดตามข้อผิดพลาด
เทมเพลต ClickUp Daily Plannerเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการจัดการงานประจำวันทั้งภายในและงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า เทมเพลตอเนกประสงค์นี้ช่วยให้คุณ:
- จัดหมวดหมู่ภารกิจออกเป็นส่วนที่ชัดเจน เช่น ส่วนส่วนตัว ส่วนงาน หรือเป้าหมาย
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน
- แสดงภาพการปล่อยการผลิตผ่านกราฟและแผนภูมิ
2. จัดการงานของทีมอย่างเชิงรุก
เราทุกคนต่างรู้จักคำพูดอันโด่งดังของลุงเบ็นที่มีต่อปีเตอร์ ปาร์คเกอร์: พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง
แต่ CTO ทุกคนจะพูดว่า: เมื่อบทบาทใหญ่ขึ้น ความรับผิดชอบก็ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย
โชคดีที่ClickUp Software Team Suiteได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ CTO จัดการกับความรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว ด้วยคุณสมบัติสำหรับ:
- การวางแผนและการติดตามการวิ่ง
- บั๊กและการติดตามปัญหา
- การสร้างรายการตรวจสอบแผนการปล่อย
จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของทีมด้วยClickUp Tasksและเพิ่มการพึ่งพาสำหรับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน อินเทอร์เฟซแบบภาพของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณตั้งค่างานสำหรับแผนงานทั้งหมดได้ในเพียงไม่กี่คลิก
คุณยังสามารถก้าวแรกสู่การรวมเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ด้วยClickUp Docs ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสร้างเอกสารทางเทคนิคที่มีโครงสร้างสมบูรณ์แบบ เช่น คู่มือผู้ใช้ เอกสารข้อมูลเชิงลึก คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ และรายงานโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างง่ายดาย ใช้การจัดรูปแบบข้อความขั้นสูงเพื่อเพิ่มตาราง ข้อความหัวข้อย่อย รายการ และแบนเนอร์ พร้อมแชร์เอกสารกับสมาชิกในทีมได้ทันที
ต้องการให้การผลิตเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นหรือไม่?ด้วยการร่วมมือแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำงานเกี่ยวกับข้อตกลงและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานร่วมกับสมาชิกทีมอาวุโสได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ด้วยClickUp AI หรือที่เรียกว่า ClickUp Brain ทีมงานของคุณยังสามารถเข้าถึงคำสั่งเฉพาะทางอุตสาหกรรมที่ช่วยให้พวกเขาสร้างเอกสารได้รวดเร็วกว่าที่เคย!
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อระดมความคิด สร้างอีเมลสำหรับลูกค้า สร้างบทสรุปผลิตภัณฑ์ สร้างแผนงานด้านเทคโนโลยี และสรุปข้อความยาวๆ ได้อีกด้วย 🤩
โบนัส: ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ Git ได้ ทำให้ทีมสามารถจัดการงานพัฒนาทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียว
3. อัตโนมัติทุกที่ที่เป็นไปได้
การทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและทีมของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้กระบวนการทำงานโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย ขอบเขตของการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติไม่เพียงแต่ครอบคลุมงานประกันคุณภาพ (QA) ในด้านไอทีเท่านั้น แต่กิจกรรมการจัดการทั่วไปในชีวิตประจำวันก็สามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากกระบวนการอัตโนมัติเช่นกัน
ClickUp Automationsสามารถช่วยในการทำงานอัตโนมัติของงานประจำได้อย่างง่ายดาย คุณลักษณะนี้มี Automations มากกว่า 100 แบบที่สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือวันที่ได้ วิธีการนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานที่น่าเบื่อ
4. สร้างตารางงานประจำสัปดาห์ของสิ่งที่ต้องทำและติดตามความคืบหน้า
แม้ว่าการเชี่ยวชาญศิลปะของการทำหลายอย่างพร้อมกันจะมีความสำคัญ แต่สิ่งสำคัญคือต้องหาสมดุลระหว่างงานที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรกับงานที่มีลักษณะเชิงกลยุทธ์มากกว่า
เพื่อจัดการกับความขัดแย้งนี้ ให้สร้างรายการลำดับความสำคัญระดับสูงทุกสัปดาห์ด้วยClickUp Priorities ปรับปรุงรายการนี้ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกันมากที่สุดโดยใช้แท็กที่แบ่งสีสี่สี:
- ต่ำ
- ปกติ
- สูง
- ด่วน
ต้องการติดตามลำดับความสำคัญของโครงการจากแพลตฟอร์มเดียวหรือไม่? ไม่ต้องพูดอะไรอีก!
ทำให้การติดตามโครงการเป็นอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือของแดชบอร์ด ClickUp ที่มีความคล่องตัว คุณสามารถปรับแต่ง KPI, ตัวชี้วัด, และสถานะที่คุณต้องการติดตามได้และตั้งค่าการ์ดเพื่อตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้แบบเรียลไทม์ นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—คุณยังสามารถตรวจสอบลำดับความสำคัญ, สปรินต์, และวันที่ครบกำหนดได้จากแดชบอร์ดที่คุณกำหนดเอง
5. มอบหมายงานเมื่อมีโอกาส
การจัดการความรับผิดชอบของ CTO ทั้งในเชิงยุทธวิธีและเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นเรื่องที่หนักหนาได้หลีกเลี่ยงการทำทุกอย่างด้วยตัวเอง—การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพียงแค่ให้คำแนะนำและการสนับสนุนเมื่อจำเป็น แล้วคุณจะเห็นว่าการทำงานในแต่ละวันของคุณง่ายขึ้นมาก
แนวทางนี้ช่วยให้คุณสามารถเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นความพยายามของคุณไปสู่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการความท้าทายมากขึ้นเมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น
ClickUp มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันมากมายเพื่อสนับสนุนงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถใช้มุมมองแชทเพื่อขอคำชี้แจงได้ทันที คุณยังสามารถกล่าวถึง เพื่อนร่วมทีมหรือมอบหมายงานผ่านความคิดเห็นเพื่อสื่อสารการอัปเดตได้
6. จัดสรรเวลาสำหรับการทบทวนตนเองและการพัฒนาทักษะ
บทบาทที่ซับซ้อนของ CTO ต้องการการพิจารณาเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าคุณจะเป็น CTO หรือต้องการจะเป็น CTO ให้จัดสรรเวลาว่างจากการประชุมและการทำงานไว้ในปฏิทินของคุณ ให้ตัวเองได้มีเวลาหรูหราในการหลีกหนีจากโครงการต่าง ๆ และคิดทบทวนการพัฒนาตนเองหรือการพัฒนาอาชีพของคุณ แนวคิดคือการใช้เวลาเพื่อ:
- ทบทวนทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของคุณ
- ได้รับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีใหม่
- สำรวจการรับรองเพื่อพัฒนาความสามารถในหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม (เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ สถาปัตยกรรมเครือข่าย)
CTO สามารถตั้งเป้าหมายที่สมจริงและติดตามได้สำหรับตนเองหรือสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายโดยใช้ClickUp Goals เป้าหมายเหล่านี้อาจเป็นเป้าหมายงานที่สามารถวัดผลได้หรือเป้าหมายการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
เริ่มต้นวันของคุณในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีด้วย ClickUp
บทบาทของ CTO นั้นท้าทายแต่ก็คุ้มค่า มันเกี่ยวกับการสร้างอนาคตและทำให้เทคโนโลยีและธุรกิจทำงานร่วมกัน หากคุณถูกดึงดูดด้วยความตื่นเต้นของนวัตกรรมและความท้าทายของการสร้างสมดุลเชิงกลยุทธ์ ชีวิตของ CTO รอคุณอยู่ แต่จงเตรียมพร้อม—แสงไฟบนเวทีนั้นไม่ปรานี และผู้ชมคาดหวังผลงานชิ้นเอก!
ให้ ClickUp เป็น ชุดเครื่องมือ CTO ของคุณด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เครื่องมือการจัดการ และฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในทุกความท้าทาย
ลงทะเบียนฟรีและเริ่มพิชิตความรับผิดชอบทั้งด้านอาชีพและส่วนตัวของคุณ! ❤️