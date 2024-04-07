การเคลื่อนไหว vs. อาสนะ: การปะทะกันของยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการงาน

การจัดการงานก็เหมือนกับการแก้ปริศนาที่ท้าทาย มันเกี่ยวข้องกับการรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนและการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไปจนถึงการติดตามงานและการปฏิบัติตามกำหนดเวลา 🧩
นอกจากนี้ คุณยังต้องมั่นใจว่าทีมทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความล่าช้าของโครงการ การจัดการทั้งหมดนี้อาจเป็นเรื่องยากหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม
ท่ามกลางแอปพลิเคชันการจัดการงานและโครงการมากมาย Motion และ Asana โดดเด่นเป็นโซลูชันชั้นนำที่นำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติของงาน เครื่องมือติดตามเวลา และมุมมองโครงการที่หลากหลายเพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่น เมื่อมองแวบแรกอาจดูคล้ายกันมาก แต่มีความแตกต่างที่สำคัญซ่อนอยู่ใต้พื้นผิว
เราพร้อมช่วยคุณคลี่คลาย ความสับสนระหว่าง Motion กับ Asana และแนะนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางเลือกที่อาจช่วยแก้ปัญหาการจัดการงานทั้งหมดของคุณได้ 💪
อะไรคืออาสนะ?
เบื่อกับการสลับไปมาระหว่างงาน แท็บ และหน้าต่างต่างๆ เมื่อต้องจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกันใช่ไหม? ด้วย Asana คุณสามารถจัดการงานและโปรเจกต์ทั้งหมดของคุณได้ในศูนย์กลางที่สะดวกสบายเพียงแห่งเดียว 🎯
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมนี้มีความยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบและติดตามงานของทีมคุณ การออกแบบที่ใช้งานง่าย และความสามารถในการปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่หลากหลายทำให้แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามความคืบหน้า ค้นหาความเสี่ยง หรือจัดการทีมข้ามสายงาน Asana ก็พร้อมตอบโจทย์คุณ
มันมีความยืดหยุ่นเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานของโครงการ ขนาดของบริษัท หรือกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าคุณจะจัดการงานปฏิบัติการทีมการตลาด หรือโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ Asana ช่วยคุณวางแผนอย่างแม่นยำ ทำให้เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดน้อยลงตลอดทาง
นอกจากนี้ Asana ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการสื่อสารมากมาย เช่น Slack และ Google Calendar
คุณสมบัติของอาสนะ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้ Asana เป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก? มาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันอย่างใกล้ชิดกันเถอะ! 🧐
1. มุมมองโครงการหลายแบบ
การบรรลุความก้าวหน้าของโครงการอย่างประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการมีมุมมองที่ครอบคลุมทุกด้านของงานของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ Asana นำเสนอหลากหลายมุมมองของโครงการที่ช่วยให้คุณติดตามหมุดหมายสำคัญ กำหนดเวลา และรายละเอียดที่ซับซ้อนทุกขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย
ใช้ กระดานคัมบัง เพื่อจัดระเบียบและอัปเดตงานของคุณด้วยโน้ตดิจิทัลแบบติดได้ ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวน 🚶
ปฏิทินและไทม์ไลน์ของ Asana ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามตารางเวลาได้อย่างใกล้ชิด ทำให้ง่ายต่อการตรวจพบปัญหาและวางแผนได้อย่างเหมาะสม
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ Asana เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นภาพงาน ตารางเวลา และความเชื่อมโยงระหว่างงาน ในขณะที่มุมมองรายการจะแสดงรายละเอียดการแบ่งงานของโครงการอย่างละเอียดและสามารถเจาะลึกถึงกระบวนการย่อยได้อย่างลึกซึ้ง ความโดดเด่นของ Asana คือแม้แต่สมาชิกในทีมของคุณก็สามารถสลับระหว่างมุมมองเหล่านี้ได้ตามความชอบของแต่ละคน
2. ระบบอัตโนมัติ
Asana มอบโซลูชันที่ทรงพลังในการกำจัดงานและกระบวนการที่ซ้ำซากและกินเวลา ซึ่งมักจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณช้าลงอย่างมาก ด้วย Workflow Builder ของ Asana คุณสามารถควบคุมเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ สร้างกฎ ไตรเกอร์ และการดำเนินการที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้การทำงานอัตโนมัติทำงานแทนคุณ
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการอัตโนมัติงานง่าย ๆที่สร้างความแตกต่างอย่างมาก ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันครบกำหนดแบบต่อเนื่อง การติ๊กช่องอัตโนมัติ หรือการแจ้งเตือนทีมของคุณใน Slack เมื่องานเสร็จสิ้น 👏
เครื่องมืออเนกประสงค์นี้ยังสามารถจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งรวมถึงผู้ใช้หลายคน เครื่องมือหลากหลาย และงานนับไม่ถ้วน ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุดให้ราบรื่นได้
3. การทำงานเป็นทีม
Asana เป็นศูนย์กลางที่ครอบคลุมสำหรับทุกความต้องการในการทำงานร่วมกันของคุณ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน ช่วยให้การแชร์ไฟล์ PDF, JPG และ Google Docs เป็นเรื่องง่าย พร้อมอำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่าน การโต้ตอบกลุ่มและการแชทส่วนตัว
ภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Asana คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดการพึ่งพาของงาน กำหนดลำดับความสำคัญ กำหนดวันที่ครบกำหนด และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ทั้งหมดนี้ถูกจัดระเบียบอย่างสะดวกภายในบัตรงานศูนย์กลาง
ปฏิทินของ Asana ช่วยให้การประสานงานตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลอัปเดตโดยไม่ต้องเสียเวลาในการแลกเปลี่ยนอีเมลไม่รู้จบ 📨
เป็นโบนัสเพิ่มเติม Asana สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปอีเมลและเครื่องมือสื่อสารยอดนิยม เช่น Slack, Microsoft Teams และ Zoom ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การเคลื่อนไหวคืออะไร?
Motion เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและงานที่ใช้พลังของ AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆและเพิ่มผลผลิต ผู้จัดการโครงการอาจจมอยู่ในทะเลของโครงการต่างๆ แต่ Motion เปลี่ยนเกมด้วย อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง 🤖
อัลกอริทึมเหล่านี้จัดลำดับความสำคัญของงานและโครงการตามปัจจัยสำคัญ เช่น วันที่ครบกำหนด วันที่เริ่มต้น ลำดับความสำคัญ และการประชุมที่กำหนดไว้ ช่วยขจัดความลังเลใจเกี่ยวกับสิ่งที่ควรดำเนินการต่อไป
Motion ไม่ใช่แค่การจัดการงาน—มันเปลี่ยนปฏิทินออนไลน์ของทีมคุณบนGoogle และ Apple ให้กลายเป็น ศูนย์กลางการจัดการตารางงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างแท้จริง เพียงกำหนดความสำคัญและกำหนดเส้นตายของงาน Motion จะจัดการทุกอย่างที่เหลืออย่างชาญฉลาด จัดสรรงานในแต่ละวันของคุณโดยหลีกเลี่ยงการชนกับประชุมภายในและนัดหมายภายนอก
คุณสมบัติการกำจัดฝุ่นของ Motion จะแสดงงานที่ต้องทำในวันนี้และซ่อนงานที่เหลือไว้อย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ งานประจำวันและการประชุมของคุณยังแสดงอยู่บนหน้าแรกที่ปรับแต่งได้พร้อมพื้นหลังที่เปลี่ยนได้ ทำให้คุณสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณได้
คุณสมบัติการเคลื่อนไหว
Motion โดดเด่นในฐานะโซลูชันการจัดการงาน แต่สิ่งใดที่ทำให้มันแตกต่างออกไป? มาสำรวจคุณสมบัติเด่นที่ทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่ชื่นชอบของหลายคนกันเถอะ 🕵
1. ปฏิทิน
ปฏิทินอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Motion รวมการประชุม งานที่ต้องทำ รายการสิ่งที่ต้องทำ และกิจกรรมต่างๆ เข้าไว้ใน ตารางเวลาที่ได้รับการปรับแต่งอย่างพิถีพิถัน
เครื่องมือ AIของ Motion สามารถระบุและผสานงานที่สำคัญที่สุดเข้ากับปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากนี้ ปฏิทินยังสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ โดยปรับเปลี่ยนตารางเวลาของคุณให้เหมาะสม และทำให้กำหนดการประจำวันของคุณสอดคล้องกับงานที่เร่งด่วนที่สุด
คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเวลาทำงานของคุณได้ ขณะที่ Motion คำนวณงานประจำสัปดาห์ การประชุม และชั่วโมงทำงานทั้งหมดของคุณ เพื่อสร้างตารางเวลาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ คุณจะได้รับคำเตือนหากการเสร็จสิ้นงานทั้งหมดภายในกำหนดเวลาเป็นไปไม่ได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ รวมปฏิทิน Gmail และ Outlook เข้าด้วยกันในมุมมองเดียว เพื่อให้เห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วน 📅
2. ผู้ช่วยการประชุม
ผู้ช่วยประชุมของ Motion ช่วยให้คุณสร้าง หน้าจองการประชุมที่ปรับแต่งได้ ด้วยการลากและวางอย่างง่ายดาย คุณยังสามารถส่งลิงก์ที่แชร์ได้ให้กับทีมของคุณเพื่อแสดงเวลาว่างของคุณได้อย่างชัดเจน
สำหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งมีการประชุมข้ามเขตเวลา คุณสามารถเลือกเวลาที่คุณพร้อมสำหรับการประชุมและสร้างข้อความที่กรอกล่วงหน้าซึ่งมีช่วงเวลาที่คุณเลือกและลิงก์ไปยังหน้าจองได้ ลิงก์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติหากความพร้อมใช้งานในปฏิทินของคุณเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ตารางเวลาของคุณสามารถจัดการได้ คุณสามารถจำกัดจำนวนการประชุมต่อวันทำงานได้ เมื่อคุณถึงขีดจำกัดแล้ว ปฏิทินของคุณจะปิดช่องว่างที่เหลืออยู่ ❌
ผู้ช่วยประชุมของ Motion ผสานการทำงานกับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และ Zapier ได้อย่างราบรื่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและกำหนดเวลาการประชุม ของคุณ
3. ตัวจัดการงาน
ตัวจัดการงานเคลื่อนไหวช่วยให้คุณจัดการงานและจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เสร็จตรงเวลา ⏰
การเพิ่มงานเป็นเรื่องง่าย—เพียงคลิกหรือกดแป้นเดียวก็เสร็จสิ้น คุณสามารถสร้างงานประจำวันหรืองานประจำสัปดาห์ และ Motion จะ จัดสรรเวลาโดยอัตโนมัติ ในปฏิทินของคุณ สำหรับความยืดหยุ่นเพิ่มเติม คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาที่กำหนดเองสำหรับงานเฉพาะได้
ระบบการวางแผนงานอัจฉริยะของ Motion จะพิจารณาความสำคัญ, กำหนดเวลา, วันที่เริ่มต้น, และเวลาทำงานที่คุณต้องการ. ในกรณีที่มีปัญหาไม่คาดคิดเกิดขึ้น ระบบจะดำเนินการทันที โดยปรับตารางงานและปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา.
การเคลื่อนไหว (Motion) ยังช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่การทำงานเป็นโปรเจ็กต์ได้ ทำให้ชัดเจนว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไร นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเข้างานจากแอปต่างๆ มากมายโดยใช้การผสานกับ Zapier
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การเคลื่อนไหว vs. อาสนะ: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
การเลือกผู้ชนะที่ชัดเจนในการประลองระหว่าง Motion กับ Asana ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากทั้งสองผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติการจัดการงานที่มีประโยชน์ เพื่อยุติการถกเถียงนี้อย่างเด็ดขาด เรามาเปรียบเทียบกันในสามหมวดหมู่หลัก—การผสานรวม, มุมมองโครงการ, และส่วนติดต่อผู้ใช้ 🤼
1. การผสานรวม
Asana มีระบบนิเวศการผสานการทำงานที่แข็งแกร่งกับ แอปของบุคคลที่สามมากกว่า 270 แอป สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆได้อย่างราบรื่น เช่น Google Workspace, Microsoft 365, Slack และ Trello ทำให้ใช้งานได้กับโครงการต่างๆ นอกจากนี้ยังมี API แบบเปิดที่ช่วยให้สามารถผสานการทำงานและอัตโนมัติผ่านบริการต่างๆ เช่น Zapier
ไลบรารีการผสานรวมของ Motion มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับ Asana อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ผสานรวมกับ Zapier ซึ่งช่วยขยายการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้หลายร้อยตัว นอกจากนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปปฏิทินเพิ่มเติม โดยสามารถรวมเข้าไว้ในปฏิทินอัจฉริยะภายในแอปเดียวได้
Asana ชนะขาดลอย ในรอบนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีรายการการเชื่อมต่อแบบเนทีฟที่หลากหลายมากกว่า 🎂
2. มุมมองของโครงการ
Asana นำเสนอมุมมองโครงการห้าแบบ ช่วยให้คุณติดตามทุกแง่มุมของโครงการได้อย่างใกล้ชิด ด้วยมุมมองกระดานคัมบังงานต่างๆ สามารถจัดระเบียบได้อย่างราบรื่นในรูปแบบการ์ดบนกระดาน มอบวิธีการจัดการงานที่ทั้งมองเห็นภาพและคล่องตัว มุมมองปฏิทินและไทม์ไลน์ช่วยในการติดตามกำหนดการอย่างละเอียด ในขณะที่มุมมองแผนภูมิแกนต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงภาพเป้าหมาย สำหรับการแยกย่อยอย่างละเอียด มุมมองรายการของ Asana จะแสดงวันที่ครบกำหนด ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และระดับความสำคัญ
ในทางกลับกัน Motion มี มุมมองบอร์ด สำหรับการแสดงโครงการอย่างรวดเร็วตามสถานะ เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังมี มุมมองรายการ ที่เจาะลึกไปยังงานต่างๆ พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองเพิ่มเติม เช่น สถานะ, ระยะเวลา, และความสำคัญ ปฏิทินแบบครบวงจรของ Motion เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น ช่วยให้การกำหนดเวลาและจัดการงานและการประชุมง่ายขึ้น รวมถึงการเลื่อนกำหนดและการติดตามเหตุการณ์สำคัญ
แม้ว่าฟีเจอร์ปฏิทินของ Motion จะมีเอกลักษณ์และช่วยจัดตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ Asana ชนะ ในรอบนี้ด้วยมุมมองโครงการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้กว้างขวางกว่า 🥇
3. ส่วนติดต่อผู้ใช้
Motion โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดการงานเป็นเรื่องง่าย อินเทอร์เฟซปฏิทินที่ใช้งานได้สะดวกจะจัดเรียงงานสำคัญไว้ด้านข้างอย่างเรียบร้อย ในขณะที่แสดงเหตุการณ์ในปฏิทินในพื้นที่หลัก นอกจากนี้ยังช่วยให้เพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการลากและวาง พร้อมตัวเลือกการทำงานร่วมกันที่ง่ายดายสำหรับการทำงานเป็นทีมในโครงการ
อย่างไรก็ตาม, Asana อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน, ซึ่งให้ช่วงของการปรับแต่งและการทำงานร่วมกันที่หลากหลายมากขึ้น. ในตอนแรก, อินเทอร์เฟซของผู้ใช้อาจดูซับซ้อนเล็กน้อยในการทำความเข้าใจเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย, แต่จะชดเชยด้วยตัวเลือกการปรับแต่งและการใช้รหัสสีเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น.
สำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่ละทิ้งความเรียบง่ายเพื่อแลกกับฟังก์ชันการทำงาน Motion คือตัวเลือกที่ชัดเจน มันอาศัยการลากและวางที่ง่ายต่อการจัดการงาน และไม่มีฟีเจอร์ที่มากเกินไป ทำให้มั่นใจได้ว่าจะจัดการงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 🎉
การเคลื่อนไหว vs. อาสนะ บน Reddit
เพื่อทำความเข้าใจการใช้งานที่ขยายออกไปของทั้งสองเครื่องมือได้ดีขึ้น เราต้องการตรวจสอบว่าผู้ใช้ Reddit คิดอย่างไรเกี่ยวกับ Motion และ Asana ในฐานะผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ผู้ใช้ส่วนใหญ่พบว่าMotion เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้ช่วยเสมือนที่เชื่อถือได้ ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) และระบบอัตโนมัติที่ Motion มีให้นั้นช่วยได้มากจริงๆ การจัดตารางเวลาอัตโนมัติและการเลื่อนตารางอัตโนมัติทำให้รู้สึกดีมาก มันช่วยประหยัดเวลาและข้อเท็จจริงที่ว่ามันปรากฏในปฏิทินของคุณทันทีทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจำเป็นต้องใส่ความพยายามเล็กน้อยในการตั้ง "ตารางเวลา" ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น เวลาทำงาน เวลาช่วงเย็น เวลาช่วงเช้า เวลาช่วงสุดสัปดาห์ เป็นต้น เมื่อคุณกำหนดตารางเวลาเรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถเริ่มสร้างงานที่กำหนดเวลาไว้อย่างเหมาะสมได้
อาสนะเป็นเครื่องมือการจัดการที่ซับซ้อน และระบบสื่อสาร ซึ่งผู้ใช้บางคนอาจพบปัญหาในการปรับตัว ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งอธิบายว่า:
ฉันชอบ Asana แต่คนที่ฉันทำงานด้วยบางครั้งมีปัญหา พวกเขาต้องการให้มันเป็นเหมือนรายการสิ่งที่ต้องทำมากกว่าการเป็นภาพรวมของวงจรโครงการทั้งหมดและแผนที่ของสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ พวกเขาประสบปัญหาเพราะมันฝังงานย่อยไว้ลึกเกินไป/พวกเขาต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในระดับความลึกเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่การออกแบบของเครื่องมือนี้ พวกเขาประสบปัญหาในการใช้ Asana เพื่อสื่อสารและถ่ายโอนไฟล์ จากประสบการณ์ของฉัน Asana ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมันเป็นระบบนิเวศสำหรับการสื่อสารโครงการ
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Motion vs. Asana
การเลือกใช้ระหว่าง Motion และ Asana อาจรู้สึกเหมือนเป็นการประนีประนอมที่ยากลำบากในบางครั้ง Asana มีมุมมองโครงการและคุณสมบัติการร่วมมือมากกว่า ในขณะที่ Motion ใช้งานง่ายกว่าและโดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติ
เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ความสำคัญกับด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป ลองใช้ClickUp— โซลูชันการจัดการโครงการและงานแบบครบวงจรที่รวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว มันรวบรวมคุณสมบัติเกือบทุกอย่างที่คุณสามารถฝันถึงได้เพื่อให้คุณนำทางโครงการและทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานการจัดตารางเนื้อหา หรือการสื่อสารกับทีมของคุณ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ
มาเจาะลึกคุณสมบัติเด่นของ ClickUp เพื่อดูว่าทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Asanaและ Motion 🏆
1. มุมมองปฏิทิน ClickUp
เพิ่มพลังให้กับการจัดการโครงการของคุณ, ทำให้การวางแผนไทม์ไลน์ง่ายขึ้น, และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยมุมมองปฏิทิน ClickUp ไม่ว่าคุณจะชอบมุมมองรายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน, คุณสมบัตินี้มีให้คุณครบ 📆
ติดตามโครงการของคุณในระดับสูงหรือเจาะลึกถึงรายละเอียดของงาน ด้วยตัวกรอง คุณสามารถปรับแต่งมุมมองของคุณให้แสดงเฉพาะงานที่สำคัญที่สุดและแชร์ปฏิทินของคุณกับใครก็ได้ที่ต้องการผ่านลิงก์ที่แชร์ได้
การจัดตารางงานเป็นเรื่องง่าย—เพียงแค่ลากและวางงานของคุณลงในปฏิทิน แล้วคุณก็พร้อมใช้งาน งานที่แยกสีช่วยให้คุณจัดระเบียบตารางงานตามโครงการ ความสำคัญ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มการประชุมได้โดยตรงจากมุมมองปฏิทินของคุณ
2. งานใน ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยClickUp Tasks เครื่องมือขั้นสูงสุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและการจัดการงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณ แพลตฟอร์มอเนกประสงค์นี้ทำให้ศิลปะการจัดการงานง่ายขึ้นในหลากหลายวิธี:
- ปรับการติดตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
- รักษาแรงจูงใจด้วยการติดตามความสำเร็จและเฉลิมฉลองความสำเร็จ
- บอกลาภารกิจซ้ำซากและกินเวลากับเวทมนตร์แห่งการทำงานอัตโนมัติ
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น ปฏิทิน Google และ Outlook, Zoom และ Microsoft Teams
สร้างรายการตรวจสอบงานเพื่อติดตามทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนหรือรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย ปรับแต่งงานของคุณได้อย่างอิสระด้วยการกำหนดสีและป้ายกำกับ ทำให้เป็นของคุณโดยเฉพาะ 🦄
อย่าปล่อยให้โครงการที่ซับซ้อนทำให้คุณรู้สึกท่วมท้น—แบ่งมันออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย และนี่คือเคล็ดลับที่มีประโยชน์:แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่ม ช่วยให้คุณแก้ไขงานหลายรายการพร้อมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ติดตามทุกสิ่งอย่างใกล้ชิดด้วย Custom Fields ที่ช่วยให้คุณติดตามวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และลำดับความสำคัญได้ นอกจากนี้ClickUp Remindersยังช่วยให้คุณไม่พลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป
3. การจัดการโครงการ ClickUp
คุณสมบัติการจัดการโครงการของClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนโครงการ, การจัดการงาน, และการส่งเสริมการร่วมมือด้วยความพยายามน้อยที่สุด ✨
ใช้มุมมองโปรเจกต์ 15+ แบบเพื่อแสดงภาพและจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างง่ายดาย จัดระเบียบงานได้อย่างราบรื่นด้วยการลากและวางการ์ดผ่านกระดานคัมบัง หรือติดตามความคืบหน้าและข้อพึ่งพาอย่างละเอียดด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์ และมุมมองปริมาณงาน
ด้วยClickUp Goals คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการส่งมอบที่ชัดเจน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และ OKR ได้ ช่วยให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสกอร์การ์ดพนักงานรายสัปดาห์และการชื่นชมผลงาน
คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp มอบ:
- การแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบแบบเรียลไทม์เพื่อการอนุมัติงานอย่างรวดเร็ว
- การสนทนาทันทีโดยใช้มุมมองแชท
- ระดมความคิดผ่านแผนผังความคิด
- การแชร์ไฟล์แนบที่ง่ายดาย
ClickUp Docsมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดเก็บ แก้ไข และแบ่งปันเอกสารสำคัญ พร้อมด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะ AI เพื่อสร้างไทม์ไลน์โครงการ การศึกษาการทดสอบผู้ใช้ สรุปบันทึกการประชุม และอีเมลที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วย100+ อัตโนมัติของ ClickUpเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานที่สำคัญกว่า หรือเลือกจาก1,000+ แม่แบบ ที่มีให้เลือก ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเริ่มต้นโครงการใหม่ตั้งแต่ต้น
ClickUp: ผู้ช่วยจัดการงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
บอกลาการประนีประนอมและสัมผัสประสบการณ์การจัดการโครงการที่ราบรื่นด้วย ClickUp ซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเหนือกว่าทางเลือกอื่น ๆ เช่น Motion, Asana และเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ อีกมากมาย
ClickUp มีเทมเพลตให้เลือกนับพัน พร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ช่วยประหยัดเวลาและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่นลองใช้ ClickUp ฟรีและสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง! 🤩