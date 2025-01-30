บล็อก ClickUp
ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาด 10 อันดับแรกเพื่อเสริมศักยภาพทีมการตลาด

ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาด 10 อันดับแรกเพื่อเสริมศักยภาพทีมการตลาด

Engineering Team
Engineering Team
30 มกราคม 2568

การตลาดเป็นงานที่มีหลายแง่มุมซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกคน

เพื่อให้แคมเปญของคุณประสบความสำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าสเปรดชีตและอีเมลจะช่วยคุณจัดการงานได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อทีมของคุณและลูกค้าเริ่มขยายตัว

เมื่อพูดถึงงานที่ซับซ้อนเช่นการตลาด เครื่องมือการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยชีวิตได้ มันสามารถทำให้ทั้งงานของผู้จัดการและนักการตลาดน้อยเครียดลงและมุ่งเน้นมากขึ้น

ดูรายชื่อ 10 อันดับแรกของเราเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการตลาด ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเพิ่ม ROI ของแคมเปญของคุณให้พุ่งสูงขึ้น

ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาดคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาดคือระบบที่ช่วยให้การสื่อสารและการประสานงานของงานระหว่างเอเจนซีการตลาดและทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเครื่องมือการตลาดที่ร่วมมือกันอย่างเหมาะสม การดำเนินงานที่ซับซ้อนของการตลาดดูเหมือนจะจัดการได้ง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์นี้เชื่อมต่อแผนกต่างๆ เช่น SEO และฝ่ายสร้างสรรค์ ทำให้พวกเขาสามารถมาร่วมกันและ สร้างเรื่องราวของแบรนด์ที่สอดคล้องกันซึ่งกระตุ้นการมีส่วนร่วม ?

ตั้งแต่การจัดสรรเวลาและทรัพยากรไปจนถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านการตลาดเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาดเพื่อความร่วมมือ?

นอกเหนือจากคุณสมบัติการสื่อสารที่เห็นได้ชัดแล้ว ให้คำนึงถึงฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้เมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือทางการตลาดครั้งต่อไปของคุณ:

  • การจัดการโครงการ: เครื่องมือความร่วมมือทางการตลาดควรให้คุณสามารถสร้างและรักษาการไหลงานที่มีประสิทธิภาพได้ พร้อมกับการจัดงาน, การจัดตารางเวลา, และการติดตามความคืบหน้า
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ควรให้บริการแก่ผู้ใช้ ไม่ใช่ให้ผู้ใช้ต้องปรับตัวเข้ากับซอฟต์แวร์ เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่คุณเลือกควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที โดยต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุด
  • ระบบอัตโนมัติ: ยิ่งซอฟต์แวร์สามารถทำงานซ้ำๆ ได้มากเท่าไร คุณก็จะมีเวลาและความพยายามมากขึ้นสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการควบคุมคุณภาพ
  • การแก้ไขเนื้อหา: หากซอฟต์แวร์อนุญาตให้สร้างและแก้ไขเนื้อหา ควรมีคุณสมบัติการตรวจทานและการควบคุมเวอร์ชันเพื่อให้กระบวนการราบรื่นยิ่งขึ้น
  • การผสานรวม: การตลาดมักไม่ได้จำกัดอยู่แค่แพลตฟอร์มเดียว นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ควรสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางวิดีโอ การตลาดผ่านอีเมล และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
  • ความสามารถในการขยายตัว: หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี จำนวนลูกค้าและสมาชิกในทีมของคุณควรเพิ่มขึ้น ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาดควรสามารถรองรับการเติบโตนั้นได้โดยไม่มีความล่าช้า

10 ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาดที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024

เพื่อช่วยให้คุณค้นพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ เราได้คัดสรร 10 ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันสำหรับการตลาด ที่เราชื่นชอบที่สุด พร้อมนำเสนอข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนรีวิวของแต่ละโปรแกรม

โปรดทราบว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือเป็นหลัก แต่พวกเขามีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยส่งเสริมการสื่อสารของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดทั้งแคมเปญ

1.คลิกอัพ

คลิกอัพ
ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นกับทีมการตลาดของคุณ

ในฐานะ ศูนย์กลางการจัดการโครงการครบวงจร แบบรวมทุกอย่าง ClickUp มีฟีเจอร์มากมายเกินกว่าจะกล่าวถึงได้หมดในคราวเดียว นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราได้คัดเลือก 5 ฟีเจอร์สำคัญที่สุดสำหรับทีมการตลาดมาแนะนำ:

  1. กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: ใช้ข้อความ รูปร่าง และภาพวาดเพื่อระดมความคิดสำหรับแคมเปญใหม่กับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และสร้างแผนการตลาดที่นำไปใช้ได้จริง
  2. มุมมองภาระงาน ClickUp: ประเมินความสามารถของแต่ละสมาชิกในทีมเพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างสมเหตุสมผล ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการด้วยมุมมอง Timeline และ Gantt
  3. มุมมองแชท ClickUp: จุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับรายละเอียดของแคมเปญกับบุคคลหรือกลุ่มใดก็ได้
  4. ClickUp Docs: สร้างเอกสาร รายงาน หรือเนื้อหาทางการตลาดที่สวยงาม เชื่อมโยงกับงานและจัดการการเข้าถึงของเพื่อนร่วมทีม
  5. การตรวจทานและให้ข้อเสนอแนะ: แนบไฟล์ PDF, รูปภาพ หรือวิดีโอไปกับงาน และเชิญทีมของคุณให้ประเมินเนื้อหาพร้อมคำอธิบายประกอบและความคิดเห็น

ClickUp มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมกระบวนการทางการตลาดส่วนใหญ่แล้ว แต่คุณสามารถผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ กว่า 1,000 แอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคุณได้มากยิ่งขึ้น

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้ประโยชน์จากจุดแข็งมากมายของ ClickUp อย่างไรใช่ไหม? ลองดูเทมเพลตปฏิบัติการทีมการตลาด ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบงานด้วยงานหลัก งานย่อย และรายการตรวจสอบ
  • ระดมความคิดร่วมกันด้วย ClickUp Whiteboards
  • จัดการทรัพยากรและเวลาด้วยมุมมองภาระงาน ไทม์ไลน์ และแกนต์ของ ClickUp
  • สร้าง แก้ไข และตรวจสอบเนื้อหาด้วย ClickUp Docs และระบบการตรวจทาน
  • ระบบอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งตามความต้องการ
  • สื่อสารในความคิดเห็นของงานและมุมมองแชท
  • การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
  • เป้าหมาย, หลักชัย, และการติดตามความก้าวหน้า
  • ผู้ช่วยเขียน AIของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • จำนวนฟังก์ชันที่มีอยู่มากมายอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
  • บางครั้งอาจมีการโหลดช้า

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน/ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน/ผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AIพร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. CoSchedule

โคสคิว
ผ่านทาง:CoSchedule

CoSchedule นำเสนอเครื่องมือหลากหลายประเภทที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักการตลาดเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Marketing Suite ประกอบด้วย:

  1. ผู้ช่วยจัดตารางปฏิทิน
  2. ผู้จัดการเนื้อหา
  3. ผู้ช่วยจัดการงาน
  4. ผู้จัดการสินทรัพย์

ผู้จัดการงาน คือศูนย์กลางเบื้องหลังสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกัน คุณสมบัติที่น่าสนใจบางประการ ได้แก่ รายการสิ่งที่ต้องทำแบบเรียลไทม์ของพนักงาน ปฏิทินสำหรับติดตามความคืบหน้าประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนตามกำหนดเวลา และเทมเพลตสำหรับงานประจำและโครงการการตลาด

คุณสามารถกำหนดกฎและตัวกระตุ้นสำหรับงานเพื่อเปลี่ยนระหว่างขั้นตอนโดยอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้การอนุมัติทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นข้อกำหนดที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการของคุณเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมด ✅

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule

  • มุมมองแบบเรียลไทม์ของรายการงานของพนักงาน
  • ปฏิทินการจัดการงานพร้อมการติดตามความคืบหน้า
  • แม่แบบงานประจำที่มีการประมาณการกำหนดส่ง
  • กฎของงานและตัวกระตุ้นอัจฉริยะสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
  • เครื่องมือเฉพาะสำหรับโซเชียลมีเดียและการตลาดเนื้อหา
  • รายงานที่กำหนดเองเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • มุมมองหลายแบบ รวมถึงคัมบังและปฏิทิน

ข้อจำกัดของ CoSchedule

  • ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรูปลักษณ์และการจัดวางของ UI
  • ผู้ใช้บางรายพบว่ามันมีราคาแพงในระยะยาว

ราคา CoSchedule

  • ปฏิทิน: ฟรี
  • ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/เดือน (เรียกเก็บรายปี)
  • ปฏิทินเนื้อหา: ราคาพร้อมให้บริการตามคำขอ
  • ชุดการตลาด: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ

การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

3. ชาร์โลฟ

แชร์เลฟ
ผ่านทาง:Sharelov

ด้วย Sharelov คุณสามารถและทีมการตลาดของคุณปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลลื่นได้ ขณะที่ซอฟต์แวร์ดูแลทุกอย่างที่เหลือให้คุณ พร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์ Sharelov จัดเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นระเบียบและอยู่ในระบบคลาวด์เพื่อให้ใครก็ตามสามารถดึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ☁️

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม และติดตามความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละงานสร้างสรรค์ข้ามแผนก เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้แชร์สินทรัพย์กับลูกค้าโดยควบคุมการเข้าถึงของพวกเขาเพื่อให้งานภายในของคุณยังคงเป็นความลับ ในการกำหนดวันที่เผยแพร่สำหรับงานสร้างสรรค์ คุณเพียงแค่ลากและวางลงในปฏิทินที่แชร์ และคุณก็พร้อมแล้ว

คุณสมบัติเด่นของ Sharelov

  • ระบบบนคลาวด์และสามารถเข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์
  • บันทึกความคิดเห็นและการอัปเดตสำหรับแต่ละสินทรัพย์สร้างสรรค์
  • ความคิดเห็นจะกลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
  • เผยแพร่แคมเปญบนสื่อสังคมออนไลน์
  • การแชร์กับลูกค้าได้ง่าย
  • ลากและวางสินทรัพย์ลงบนปฏิทินเนื้อหาที่แชร์

ข้อจำกัดของ Sharelov

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี
  • ไม่มีฟีเจอร์การส่งข้อความ

ราคาของ Sharelov

  • ใช้ได้ไม่จำกัด ในราคา $15/เดือน/ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Sharelov

  • G2: ยังไม่มีรีวิว
  • Capterra: 5/5 (3 รีวิว)

4. Figma

ฟิกมา
ผ่านทาง:Figma

แม้ว่า Figma จะไม่ใช่เครื่องมือทางการตลาดโดยตรง แต่ก็มีประโยชน์มากมายสำหรับทีมการตลาด มันช่วยให้คุณสามารถ ระดมความคิด พัฒนา และปรับแต่งสินทรัพย์ภาพที่น่าทึ่ง สำหรับแคมเปญของคุณได้ ?️

จัดระเบียบสินทรัพย์ไว้ในหน้าโครงการ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สังเกตการณ์หรือผู้ออกแบบ คุณสามารถเห็นการออกแบบกลายเป็นรูปธรรมได้ในขณะที่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น คุณสามารถทำเครื่องหมายที่องค์ประกอบเฉพาะ และเพิ่มความคิดเห็น จากนั้นติดป้ายกำกับว่าเสร็จสิ้นเพื่อสรุปการตัดสินใจ

ไม่พอใจกับผลลัพธ์สุดท้าย? คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้เสมอ ◀️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma

  • ระดมความคิดด้วยกระดานไวท์บอร์ด FigJam
  • หน้าโครงการและองค์กรทีม
  • การแก้ไขสื่อการตลาดเชิงภาพแบบเรียลไทม์ร่วมกัน
  • การทำเครื่องหมายชิ้นส่วนเฉพาะ
  • ความคิดเห็นและการกล่าวถึง
  • ประวัติเวอร์ชัน

ข้อจำกัดของ Figma

  • เครื่องมือออกแบบเป็นหลัก จึงขาดคุณสมบัติเฉพาะด้านการจัดตารางเวลาและการตลาด
  • การล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การร่วมมือทางการตลาดอื่น ๆ

ราคาของ Figma

  • เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $12/บรรณาธิการ/เดือน
  • องค์กร: $45/บรรณาธิการ/เดือน
  • องค์กร: $75/บรรณาธิการ/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Figma

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

5. เซมรัช

เซมรัช
ผ่าน:Semrush

Semrush เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการการตลาดดิจิทัล มันนำเสนอเครื่องมือการตลาดที่หลากหลายสำหรับทั้งสตาร์ทอัพและองค์กรขนาดใหญ่เช่น การวิจัยคำหลักและการรวบรวมข้อมูลลิงก์ย้อนกลับ

เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกัน SEMRush ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือทั้งหมดไว้ในที่เดียว และให้คุณสามารถจัดการอย่างละเอียดว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้าง คุณสามารถ แชร์โปรเจ็กต์และผลการวิจัยกับเพื่อนร่วมทีม ได้ ทำให้การตัดสินใจร่วมกันเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของแคมเปญ

Semrush ยังช่วยให้การจัดการลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ภายในบัตรลูกค้า คุณสามารถสร้างและแชร์งานแต่ละงานได้ กำหนดความสำคัญ ประเภท และประมาณเวลาในการทำงาน รวมถึงลิงก์ไปยังเครื่องมือของ Semrush ที่สามารถทำงานนั้นให้สำเร็จได้ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush

  • ข้อมูลการตลาดและเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการ ครบจบในที่เดียว
  • การกระจายภาระงานและการควบคุมการเข้าถึง
  • การแชร์โครงการและภาพรวมของตัวชี้วัดในแดชบอร์ดโครงการ
  • การจัดการลูกค้าด้วยบัตรลูกค้า
  • รายงานที่มีแบรนด์หรือแบบขาว-ลเบลที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งทีม พร้อมเทมเพลต

ข้อจำกัดของ Semrush

  • ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัดอาจประสบปัญหาในการกำหนดราคา
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ Semrush

  • ข้อดี: $108. 33/เดือน
  • กูรู: $208. 33/เดือน
  • ธุรกิจ: ฿416. 66/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Semrush

  • G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

6. เสียง

อะคูสติก
ผ่าน:เสียงอะคูสติก

Acoustic เป็นซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติแบบหลายช่องทางที่สามารถปรับขนาดได้ ช่วยให้คุณออกแบบ เผยแพร่ และจัดการแคมเปญได้อย่างง่ายดาย Acoustic ช่วยให้ลูกค้าพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าด้วย การวิเคราะห์ตามเจตนา ทำให้แคมเปญของพวกเขามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด

คุณสามารถจัดระเบียบสินทรัพย์ของคุณในไลบรารีสาธารณะ, ส่วนตัว, และแบบอ่านอย่างเดียวได้ และยังสามารถเปิดใช้งานคลัง Shutterstock ภายใน Acoustic ได้อีกด้วย ผู้สร้างเนื้อหาสามารถอัปโหลดร่างเพื่อตรวจสอบและอนุมัติ ในขณะที่บรรณาธิการสามารถแสดงความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็นได้ ?

คุณสมบัติเสียงที่ดีที่สุด

  • ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติหลายช่องทาง
  • ปรับขนาดได้
  • ประเภทของห้องสมุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์
  • จำกัดประเภทและขนาดไฟล์ในไลบรารี
  • ไลบรารี Shutterstock แบบฝัง
  • การตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหา

ข้อจำกัดทางเสียง

  • อินเตอร์เฟซล้าสมัย
  • บางครั้งอาจช้า โดยเฉพาะเมื่อต้องรายงาน

การกำหนดราคาแบบอะคูสติก

  • สิ่งจำเป็น: มีให้บริการเมื่อติดต่อ
  • มาตรฐาน: มีให้บริการเมื่อติดต่อ
  • พรีเมียม: มีให้บริการเมื่อติดต่อ

การให้คะแนนและรีวิวด้านเสียง

  • G2: 3. 7/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)

7. Canva

Canva
ผ่าน:Canva

Canva ผสานคุณสมบัติการออกแบบและการทำงานร่วมกันที่มีคุณค่าเพื่อสร้างเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลัง ด้วย Canva คุณและทีมของคุณสามารถ สร้างภาพและวิดีโอส่งเสริมการขาย และมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะสอดคล้องกับแบรนด์ด้วยชุดเครื่องมือแบรนด์, แนวทาง, และเทมเพลต

Canva ยังช่วยให้กระบวนการออกแบบและการอนุมัติของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถนำเสนอไอเดียบนกระดานไวท์บอร์ด มอบหมายงาน ทำงานบนดีไซน์พร้อมกัน และปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทางได้ทันที ใช้ Canva Docs เพื่อเขียนเนื้อหาที่เสริมความโดดเด่นให้กับภาพสวยของคุณ ✨

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนสินทรัพย์ภาพ
  • แนวทางการสร้างแบรนด์และแม่แบบ
  • การออกแบบที่ได้รับการปรับปรุงและกระบวนการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ
  • ไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด
  • สวิตช์วิเศษปรับขนาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับช่องทางต่างๆ
  • Canva Docs
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อประเมินผลกระทบของการออกแบบของคุณ

ข้อจำกัดของ Canva

  • ภาพในห้องสมุดอาจมีคุณภาพสูงกว่า
  • ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์

ราคาของ Canva

  • ฟรี
  • Canva Pro: $119.99/ปี สำหรับหนึ่งคน
  • Canva for Teams: $300/ปี สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)

8. กรวย

กรวย
ผ่าน:ฟันเนล

หากไม่ทำอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์และรายงานอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้ นั่นคือสิ่งที่ Funnel มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ มันทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาด ของคุณ โดยรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางมาไว้ด้วยกัน มันจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยและจัดระเบียบโดยอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์ คุณสามารถจัดการการมองเห็นของข้อมูลและแบ่งปันกับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ

Funnel ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของทีมคุณ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานที่ไม่จำเป็น เช่น การอัปเดตรายงาน ด้วยแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การบรรลุเป้าหมายของโครงการการตลาดทั้งหมดของคุณ ?

คุณสมบัติเด่นของ Funnel

  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดที่ง่ายขึ้น
  • การรวมศูนย์ข้อมูลจากทุกช่องทาง
  • การจัดเก็บที่ปลอดภัยและการจัดระเบียบข้อมูลอัตโนมัติ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 500 รายการ ไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การจัดการและการแบ่งปันการมองเห็นข้อมูล
  • การเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณการตลาด

ข้อจำกัดของช่องทางการขาย

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลานาน
  • ซับซ้อน; ผู้ใช้ใหม่บางรายต้องการการฝึกอบรม

การกำหนดราคาแบบกรวย

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $360/เดือน
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $1,000/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของช่องทาง

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)

9. ฮับสปอต

ฮับสปอต
ผ่านทาง:Hubspot

Hubspot ได้กลายเป็นชื่อที่คุ้นเคยในทุกครัวเรือนโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ CRMหลากหลายประเภทที่เชื่อมต่อกับแผนกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Marketing Hub ของ Hubspot มีความแข็งแกร่งและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้อย่างยืดหยุ่น

แถบด้านข้างสำหรับการร่วมมือช่วยให้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินทรัพย์, ขอและให้สิทธิ์อนุมัติ, และติดตามการมอบหมายงานพร้อมรายการตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังให้คุณเข้าถึงปฏิทินการตลาดเพื่อดูภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการได้อย่างรวดเร็ว ในกล่องข้อความสนทนา คุณสามารถเริ่มการสนทนากับทีมของคุณหรือเข้าร่วมในหัวข้อสนทนาที่มีอยู่แล้วได้ ?️

ศูนย์กลางการดำเนินงานช่วยให้คุณ สร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณสื่อสารผ่าน Slack หรือ Zoomคุณสามารถเชื่อมต่อกับ Hubspotและกำหนดการดำเนินการตามเงื่อนไขได้โดยตรงจากแอปเหล่านี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot

  • ชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเพื่อประสานงานทุกแผนก
  • ศูนย์กลางข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อและข้อมูลแคมเปญทั้งหมด
  • แถบด้านข้างสำหรับการทำงานร่วมกันพร้อมความคิดเห็น รายการตรวจสอบงาน ปฏิทินการตลาด และการอนุมัติ
  • กล่องข้อความสนทนา
  • มีโอกาสในการทำงานอัตโนมัติมากมาย รวมถึงแอปจากบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดของ Hubspot

  • ปัญหาเกี่ยวกับการผสานระบบเฉพาะ
  • อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์

ราคาของ Hubspot (Marketing Hub)

  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $18/เดือน
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ Hubspot (Marketing Hub)

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)

10. บัฟเฟอร์

บัฟเฟอร์
ผ่านทาง:Buffer

หากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือสิ่งที่คุณถนัด Buffer ก็สามารถเป็นแหล่งรายได้หลักของคุณได้ ?

Buffer ช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและเผยแพร่แทนคุณ สำหรับการร่วมมือกันนั้น คุณสมบัติห้าประการต่อไปนี้โดดเด่น:

  1. ระดับสิทธิ์การอนุญาต—กำหนดว่าสมาชิกทีมคนใดสามารถโพสต์ในช่องทางใดได้บ้าง
  2. ขั้นตอนการอนุมัติ—ตรวจสอบแต่ละโพสต์ก่อนเผยแพร่ ปฏิเสธหรืออนุมัติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  3. พื้นที่สำหรับไอเดีย—ระดมความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ร่วมกันเป็นทีม
  4. รายงานอัตโนมัติ—สร้างรายงานประสิทธิภาพที่มีแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
  5. ความคิดเห็นภายใน—ปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมทีมภายใต้แต่ละโพสต์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์

  • การปรับปรุงกระบวนการทำงานบนสื่อสังคมออนไลน์
  • ระดับการควบคุมการอนุญาต
  • การอนุมัติหรือปฏิเสธโพสต์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • แนวคิด: พื้นที่เฉพาะสำหรับการระดมความคิด
  • รายงานประสิทธิภาพอัตโนมัติและมีแบรนด์
  • การสื่อสารผ่านความคิดเห็นทางไปรษณีย์

ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์

  • อินเทอร์เฟซอาจดึงดูดใจมากกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันทางสังคมและการตลาดอื่นๆ
  • รูปแบบการตั้งราคาที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย

การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $5/เดือน/ช่อง
  • ทีม: $10/เดือน/ช่องทาง
  • เอเจนซี: $100/เดือน/10 ช่อง

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)

ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทีมคุณด้วยซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาด

การดำเนินแคมเปญการตลาดให้ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การทำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง หากคุณต้องการเอาชนะคู่แข่ง ทีมการตลาดของคุณ ต้องทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา ⏰

ในขณะที่ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาดที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งหมดสามารถลดความขัดแย้งได้เลือกใช้ ClickUpหากคุณต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายOKR ทางการตลาดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย