ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาด 10 อันดับแรกเพื่อเสริมศักยภาพทีมการตลาด

การตลาดเป็นงานที่มีหลายแง่มุมซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกคน
เพื่อให้แคมเปญของคุณประสบความสำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าสเปรดชีตและอีเมลจะช่วยคุณจัดการงานได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อทีมของคุณและลูกค้าเริ่มขยายตัว
เมื่อพูดถึงงานที่ซับซ้อนเช่นการตลาด เครื่องมือการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยชีวิตได้ มันสามารถทำให้ทั้งงานของผู้จัดการและนักการตลาดน้อยเครียดลงและมุ่งเน้นมากขึ้น
ดูรายชื่อ 10 อันดับแรกของเราเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการตลาด ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเพิ่ม ROI ของแคมเปญของคุณให้พุ่งสูงขึ้น
ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาดคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาดคือระบบที่ช่วยให้การสื่อสารและการประสานงานของงานระหว่างเอเจนซีการตลาดและทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องมือการตลาดที่ร่วมมือกันอย่างเหมาะสม การดำเนินงานที่ซับซ้อนของการตลาดดูเหมือนจะจัดการได้ง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์นี้เชื่อมต่อแผนกต่างๆ เช่น SEO และฝ่ายสร้างสรรค์ ทำให้พวกเขาสามารถมาร่วมกันและ สร้างเรื่องราวของแบรนด์ที่สอดคล้องกันซึ่งกระตุ้นการมีส่วนร่วม ?
ตั้งแต่การจัดสรรเวลาและทรัพยากรไปจนถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านการตลาดเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาดเพื่อความร่วมมือ?
นอกเหนือจากคุณสมบัติการสื่อสารที่เห็นได้ชัดแล้ว ให้คำนึงถึงฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้เมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือทางการตลาดครั้งต่อไปของคุณ:
- การจัดการโครงการ: เครื่องมือความร่วมมือทางการตลาดควรให้คุณสามารถสร้างและรักษาการไหลงานที่มีประสิทธิภาพได้ พร้อมกับการจัดงาน, การจัดตารางเวลา, และการติดตามความคืบหน้า
- ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ควรให้บริการแก่ผู้ใช้ ไม่ใช่ให้ผู้ใช้ต้องปรับตัวเข้ากับซอฟต์แวร์ เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่คุณเลือกควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที โดยต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุด
- ระบบอัตโนมัติ: ยิ่งซอฟต์แวร์สามารถทำงานซ้ำๆ ได้มากเท่าไร คุณก็จะมีเวลาและความพยายามมากขึ้นสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการควบคุมคุณภาพ
- การแก้ไขเนื้อหา: หากซอฟต์แวร์อนุญาตให้สร้างและแก้ไขเนื้อหา ควรมีคุณสมบัติการตรวจทานและการควบคุมเวอร์ชันเพื่อให้กระบวนการราบรื่นยิ่งขึ้น
- การผสานรวม: การตลาดมักไม่ได้จำกัดอยู่แค่แพลตฟอร์มเดียว นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ควรสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางวิดีโอ การตลาดผ่านอีเมล และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
- ความสามารถในการขยายตัว: หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี จำนวนลูกค้าและสมาชิกในทีมของคุณควรเพิ่มขึ้น ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาดควรสามารถรองรับการเติบโตนั้นได้โดยไม่มีความล่าช้า
10 ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาดที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
เพื่อช่วยให้คุณค้นพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ เราได้คัดสรร 10 ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันสำหรับการตลาด ที่เราชื่นชอบที่สุด พร้อมนำเสนอข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนรีวิวของแต่ละโปรแกรม
โปรดทราบว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือเป็นหลัก แต่พวกเขามีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยส่งเสริมการสื่อสารของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดทั้งแคมเปญ
1.คลิกอัพ
ในฐานะ ศูนย์กลางการจัดการโครงการครบวงจร แบบรวมทุกอย่าง ClickUp มีฟีเจอร์มากมายเกินกว่าจะกล่าวถึงได้หมดในคราวเดียว นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราได้คัดเลือก 5 ฟีเจอร์สำคัญที่สุดสำหรับทีมการตลาดมาแนะนำ:
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: ใช้ข้อความ รูปร่าง และภาพวาดเพื่อระดมความคิดสำหรับแคมเปญใหม่กับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และสร้างแผนการตลาดที่นำไปใช้ได้จริง
- มุมมองภาระงาน ClickUp: ประเมินความสามารถของแต่ละสมาชิกในทีมเพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างสมเหตุสมผล ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการด้วยมุมมอง Timeline และ Gantt
- มุมมองแชท ClickUp: จุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับรายละเอียดของแคมเปญกับบุคคลหรือกลุ่มใดก็ได้
- ClickUp Docs: สร้างเอกสาร รายงาน หรือเนื้อหาทางการตลาดที่สวยงาม เชื่อมโยงกับงานและจัดการการเข้าถึงของเพื่อนร่วมทีม
- การตรวจทานและให้ข้อเสนอแนะ: แนบไฟล์ PDF, รูปภาพ หรือวิดีโอไปกับงาน และเชิญทีมของคุณให้ประเมินเนื้อหาพร้อมคำอธิบายประกอบและความคิดเห็น
ClickUp มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมกระบวนการทางการตลาดส่วนใหญ่แล้ว แต่คุณสามารถผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ กว่า 1,000 แอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคุณได้มากยิ่งขึ้น
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้ประโยชน์จากจุดแข็งมากมายของ ClickUp อย่างไรใช่ไหม? ลองดูเทมเพลตปฏิบัติการทีมการตลาด ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบงานด้วยงานหลัก งานย่อย และรายการตรวจสอบ
- ระดมความคิดร่วมกันด้วย ClickUp Whiteboards
- จัดการทรัพยากรและเวลาด้วยมุมมองภาระงาน ไทม์ไลน์ และแกนต์ของ ClickUp
- สร้าง แก้ไข และตรวจสอบเนื้อหาด้วย ClickUp Docs และระบบการตรวจทาน
- ระบบอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งตามความต้องการ
- สื่อสารในความคิดเห็นของงานและมุมมองแชท
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
- เป้าหมาย, หลักชัย, และการติดตามความก้าวหน้า
- ผู้ช่วยเขียน AIของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนฟังก์ชันที่มีอยู่มากมายอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
- บางครั้งอาจมีการโหลดช้า
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AIพร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. CoSchedule
CoSchedule นำเสนอเครื่องมือหลากหลายประเภทที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักการตลาดเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Marketing Suite ประกอบด้วย:
- ผู้ช่วยจัดตารางปฏิทิน
- ผู้จัดการเนื้อหา
- ผู้ช่วยจัดการงาน
- ผู้จัดการสินทรัพย์
ผู้จัดการงาน คือศูนย์กลางเบื้องหลังสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกัน คุณสมบัติที่น่าสนใจบางประการ ได้แก่ รายการสิ่งที่ต้องทำแบบเรียลไทม์ของพนักงาน ปฏิทินสำหรับติดตามความคืบหน้าประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนตามกำหนดเวลา และเทมเพลตสำหรับงานประจำและโครงการการตลาด
คุณสามารถกำหนดกฎและตัวกระตุ้นสำหรับงานเพื่อเปลี่ยนระหว่างขั้นตอนโดยอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้การอนุมัติทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นข้อกำหนดที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการของคุณเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมด ✅
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule
- มุมมองแบบเรียลไทม์ของรายการงานของพนักงาน
- ปฏิทินการจัดการงานพร้อมการติดตามความคืบหน้า
- แม่แบบงานประจำที่มีการประมาณการกำหนดส่ง
- กฎของงานและตัวกระตุ้นอัจฉริยะสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
- เครื่องมือเฉพาะสำหรับโซเชียลมีเดียและการตลาดเนื้อหา
- รายงานที่กำหนดเองเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มุมมองหลายแบบ รวมถึงคัมบังและปฏิทิน
ข้อจำกัดของ CoSchedule
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรูปลักษณ์และการจัดวางของ UI
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามันมีราคาแพงในระยะยาว
ราคา CoSchedule
- ปฏิทิน: ฟรี
- ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/เดือน (เรียกเก็บรายปี)
- ปฏิทินเนื้อหา: ราคาพร้อมให้บริการตามคำขอ
- ชุดการตลาด: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
3. ชาร์โลฟ
ด้วย Sharelov คุณสามารถและทีมการตลาดของคุณปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลลื่นได้ ขณะที่ซอฟต์แวร์ดูแลทุกอย่างที่เหลือให้คุณ พร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์ Sharelov จัดเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นระเบียบและอยู่ในระบบคลาวด์เพื่อให้ใครก็ตามสามารถดึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ☁️
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม และติดตามความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละงานสร้างสรรค์ข้ามแผนก เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้แชร์สินทรัพย์กับลูกค้าโดยควบคุมการเข้าถึงของพวกเขาเพื่อให้งานภายในของคุณยังคงเป็นความลับ ในการกำหนดวันที่เผยแพร่สำหรับงานสร้างสรรค์ คุณเพียงแค่ลากและวางลงในปฏิทินที่แชร์ และคุณก็พร้อมแล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Sharelov
- ระบบบนคลาวด์และสามารถเข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์
- บันทึกความคิดเห็นและการอัปเดตสำหรับแต่ละสินทรัพย์สร้างสรรค์
- ความคิดเห็นจะกลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- เผยแพร่แคมเปญบนสื่อสังคมออนไลน์
- การแชร์กับลูกค้าได้ง่าย
- ลากและวางสินทรัพย์ลงบนปฏิทินเนื้อหาที่แชร์
ข้อจำกัดของ Sharelov
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- ไม่มีฟีเจอร์การส่งข้อความ
ราคาของ Sharelov
- ใช้ได้ไม่จำกัด ในราคา $15/เดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Sharelov
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: 5/5 (3 รีวิว)
4. Figma
แม้ว่า Figma จะไม่ใช่เครื่องมือทางการตลาดโดยตรง แต่ก็มีประโยชน์มากมายสำหรับทีมการตลาด มันช่วยให้คุณสามารถ ระดมความคิด พัฒนา และปรับแต่งสินทรัพย์ภาพที่น่าทึ่ง สำหรับแคมเปญของคุณได้ ?️
จัดระเบียบสินทรัพย์ไว้ในหน้าโครงการ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สังเกตการณ์หรือผู้ออกแบบ คุณสามารถเห็นการออกแบบกลายเป็นรูปธรรมได้ในขณะที่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น คุณสามารถทำเครื่องหมายที่องค์ประกอบเฉพาะ และเพิ่มความคิดเห็น จากนั้นติดป้ายกำกับว่าเสร็จสิ้นเพื่อสรุปการตัดสินใจ
ไม่พอใจกับผลลัพธ์สุดท้าย? คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้เสมอ ◀️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- ระดมความคิดด้วยกระดานไวท์บอร์ด FigJam
- หน้าโครงการและองค์กรทีม
- การแก้ไขสื่อการตลาดเชิงภาพแบบเรียลไทม์ร่วมกัน
- การทำเครื่องหมายชิ้นส่วนเฉพาะ
- ความคิดเห็นและการกล่าวถึง
- ประวัติเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของ Figma
- เครื่องมือออกแบบเป็นหลัก จึงขาดคุณสมบัติเฉพาะด้านการจัดตารางเวลาและการตลาด
- การล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การร่วมมือทางการตลาดอื่น ๆ
ราคาของ Figma
- เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $12/บรรณาธิการ/เดือน
- องค์กร: $45/บรรณาธิการ/เดือน
- องค์กร: $75/บรรณาธิการ/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
5. เซมรัช
Semrush เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการการตลาดดิจิทัล มันนำเสนอเครื่องมือการตลาดที่หลากหลายสำหรับทั้งสตาร์ทอัพและองค์กรขนาดใหญ่เช่น การวิจัยคำหลักและการรวบรวมข้อมูลลิงก์ย้อนกลับ
เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกัน SEMRush ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือทั้งหมดไว้ในที่เดียว และให้คุณสามารถจัดการอย่างละเอียดว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้าง คุณสามารถ แชร์โปรเจ็กต์และผลการวิจัยกับเพื่อนร่วมทีม ได้ ทำให้การตัดสินใจร่วมกันเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของแคมเปญ
Semrush ยังช่วยให้การจัดการลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ภายในบัตรลูกค้า คุณสามารถสร้างและแชร์งานแต่ละงานได้ กำหนดความสำคัญ ประเภท และประมาณเวลาในการทำงาน รวมถึงลิงก์ไปยังเครื่องมือของ Semrush ที่สามารถทำงานนั้นให้สำเร็จได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- ข้อมูลการตลาดและเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการ ครบจบในที่เดียว
- การกระจายภาระงานและการควบคุมการเข้าถึง
- การแชร์โครงการและภาพรวมของตัวชี้วัดในแดชบอร์ดโครงการ
- การจัดการลูกค้าด้วยบัตรลูกค้า
- รายงานที่มีแบรนด์หรือแบบขาว-ลเบลที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งทีม พร้อมเทมเพลต
ข้อจำกัดของ Semrush
- ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัดอาจประสบปัญหาในการกำหนดราคา
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $108. 33/เดือน
- กูรู: $208. 33/เดือน
- ธุรกิจ: ฿416. 66/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
6. เสียง
Acoustic เป็นซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติแบบหลายช่องทางที่สามารถปรับขนาดได้ ช่วยให้คุณออกแบบ เผยแพร่ และจัดการแคมเปญได้อย่างง่ายดาย Acoustic ช่วยให้ลูกค้าพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าด้วย การวิเคราะห์ตามเจตนา ทำให้แคมเปญของพวกเขามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด
คุณสามารถจัดระเบียบสินทรัพย์ของคุณในไลบรารีสาธารณะ, ส่วนตัว, และแบบอ่านอย่างเดียวได้ และยังสามารถเปิดใช้งานคลัง Shutterstock ภายใน Acoustic ได้อีกด้วย ผู้สร้างเนื้อหาสามารถอัปโหลดร่างเพื่อตรวจสอบและอนุมัติ ในขณะที่บรรณาธิการสามารถแสดงความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็นได้ ?
คุณสมบัติเสียงที่ดีที่สุด
- ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติหลายช่องทาง
- ปรับขนาดได้
- ประเภทของห้องสมุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์
- จำกัดประเภทและขนาดไฟล์ในไลบรารี
- ไลบรารี Shutterstock แบบฝัง
- การตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหา
ข้อจำกัดทางเสียง
- อินเตอร์เฟซล้าสมัย
- บางครั้งอาจช้า โดยเฉพาะเมื่อต้องรายงาน
การกำหนดราคาแบบอะคูสติก
- สิ่งจำเป็น: มีให้บริการเมื่อติดต่อ
- มาตรฐาน: มีให้บริการเมื่อติดต่อ
- พรีเมียม: มีให้บริการเมื่อติดต่อ
การให้คะแนนและรีวิวด้านเสียง
- G2: 3. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)
7. Canva
Canva ผสานคุณสมบัติการออกแบบและการทำงานร่วมกันที่มีคุณค่าเพื่อสร้างเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลัง ด้วย Canva คุณและทีมของคุณสามารถ สร้างภาพและวิดีโอส่งเสริมการขาย และมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะสอดคล้องกับแบรนด์ด้วยชุดเครื่องมือแบรนด์, แนวทาง, และเทมเพลต
Canva ยังช่วยให้กระบวนการออกแบบและการอนุมัติของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถนำเสนอไอเดียบนกระดานไวท์บอร์ด มอบหมายงาน ทำงานบนดีไซน์พร้อมกัน และปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทางได้ทันที ใช้ Canva Docs เพื่อเขียนเนื้อหาที่เสริมความโดดเด่นให้กับภาพสวยของคุณ ✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนสินทรัพย์ภาพ
- แนวทางการสร้างแบรนด์และแม่แบบ
- การออกแบบที่ได้รับการปรับปรุงและกระบวนการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ
- ไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด
- สวิตช์วิเศษปรับขนาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับช่องทางต่างๆ
- Canva Docs
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อประเมินผลกระทบของการออกแบบของคุณ
ข้อจำกัดของ Canva
- ภาพในห้องสมุดอาจมีคุณภาพสูงกว่า
- ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์
ราคาของ Canva
- ฟรี
- Canva Pro: $119.99/ปี สำหรับหนึ่งคน
- Canva for Teams: $300/ปี สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
8. กรวย
หากไม่ทำอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์และรายงานอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้ นั่นคือสิ่งที่ Funnel มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ มันทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาด ของคุณ โดยรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางมาไว้ด้วยกัน มันจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยและจัดระเบียบโดยอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์ คุณสามารถจัดการการมองเห็นของข้อมูลและแบ่งปันกับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ
Funnel ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของทีมคุณ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานที่ไม่จำเป็น เช่น การอัปเดตรายงาน ด้วยแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การบรรลุเป้าหมายของโครงการการตลาดทั้งหมดของคุณ ?
คุณสมบัติเด่นของ Funnel
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดที่ง่ายขึ้น
- การรวมศูนย์ข้อมูลจากทุกช่องทาง
- การจัดเก็บที่ปลอดภัยและการจัดระเบียบข้อมูลอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 500 รายการ ไม่ต้องเขียนโค้ด
- การจัดการและการแบ่งปันการมองเห็นข้อมูล
- การเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณการตลาด
ข้อจำกัดของช่องทางการขาย
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลานาน
- ซับซ้อน; ผู้ใช้ใหม่บางรายต้องการการฝึกอบรม
การกำหนดราคาแบบกรวย
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $360/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $1,000/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของช่องทาง
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)
9. ฮับสปอต
Hubspot ได้กลายเป็นชื่อที่คุ้นเคยในทุกครัวเรือนโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ CRMหลากหลายประเภทที่เชื่อมต่อกับแผนกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Marketing Hub ของ Hubspot มีความแข็งแกร่งและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้อย่างยืดหยุ่น
แถบด้านข้างสำหรับการร่วมมือช่วยให้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินทรัพย์, ขอและให้สิทธิ์อนุมัติ, และติดตามการมอบหมายงานพร้อมรายการตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังให้คุณเข้าถึงปฏิทินการตลาดเพื่อดูภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการได้อย่างรวดเร็ว ในกล่องข้อความสนทนา คุณสามารถเริ่มการสนทนากับทีมของคุณหรือเข้าร่วมในหัวข้อสนทนาที่มีอยู่แล้วได้ ?️
ศูนย์กลางการดำเนินงานช่วยให้คุณ สร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณสื่อสารผ่าน Slack หรือ Zoomคุณสามารถเชื่อมต่อกับ Hubspotและกำหนดการดำเนินการตามเงื่อนไขได้โดยตรงจากแอปเหล่านี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot
- ชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเพื่อประสานงานทุกแผนก
- ศูนย์กลางข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อและข้อมูลแคมเปญทั้งหมด
- แถบด้านข้างสำหรับการทำงานร่วมกันพร้อมความคิดเห็น รายการตรวจสอบงาน ปฏิทินการตลาด และการอนุมัติ
- กล่องข้อความสนทนา
- มีโอกาสในการทำงานอัตโนมัติมากมาย รวมถึงแอปจากบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ Hubspot
- ปัญหาเกี่ยวกับการผสานระบบเฉพาะ
- อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์
ราคาของ Hubspot (Marketing Hub)
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $18/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Hubspot (Marketing Hub)
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
10. บัฟเฟอร์
หากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือสิ่งที่คุณถนัด Buffer ก็สามารถเป็นแหล่งรายได้หลักของคุณได้ ?
Buffer ช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและเผยแพร่แทนคุณ สำหรับการร่วมมือกันนั้น คุณสมบัติห้าประการต่อไปนี้โดดเด่น:
- ระดับสิทธิ์การอนุญาต—กำหนดว่าสมาชิกทีมคนใดสามารถโพสต์ในช่องทางใดได้บ้าง
- ขั้นตอนการอนุมัติ—ตรวจสอบแต่ละโพสต์ก่อนเผยแพร่ ปฏิเสธหรืออนุมัติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- พื้นที่สำหรับไอเดีย—ระดมความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ร่วมกันเป็นทีม
- รายงานอัตโนมัติ—สร้างรายงานประสิทธิภาพที่มีแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ความคิดเห็นภายใน—ปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมทีมภายใต้แต่ละโพสต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- การปรับปรุงกระบวนการทำงานบนสื่อสังคมออนไลน์
- ระดับการควบคุมการอนุญาต
- การอนุมัติหรือปฏิเสธโพสต์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- แนวคิด: พื้นที่เฉพาะสำหรับการระดมความคิด
- รายงานประสิทธิภาพอัตโนมัติและมีแบรนด์
- การสื่อสารผ่านความคิดเห็นทางไปรษณีย์
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- อินเทอร์เฟซอาจดึงดูดใจมากกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันทางสังคมและการตลาดอื่นๆ
- รูปแบบการตั้งราคาที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $5/เดือน/ช่อง
- ทีม: $10/เดือน/ช่องทาง
- เอเจนซี: $100/เดือน/10 ช่อง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทีมคุณด้วยซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาด
การดำเนินแคมเปญการตลาดให้ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การทำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง หากคุณต้องการเอาชนะคู่แข่ง ทีมการตลาดของคุณ ต้องทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา ⏰
ในขณะที่ซอฟต์แวร์ความร่วมมือทางการตลาดที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งหมดสามารถลดความขัดแย้งได้เลือกใช้ ClickUpหากคุณต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายOKR ทางการตลาดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย