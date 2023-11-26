Loom vs. Vidyard: ใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ของเครื่องมือวิดีโอ?

จำได้ไหมยุค 70 ที่วิทยุเป็นที่นิยมอย่างมากในการถ่ายทอดอะไรก็ตาม? วิดีโอคอนเทนต์ได้ทำมากกว่าแค่ "ฆ่าดาววิทยุ" — มันได้ครองหน้าจอและหัวใจของเรา! จากสถิติการตลาดวิดีโอในปี 2022ผู้คนใช้เวลาเฉลี่ย 100 นาทีต่อวันในการดูวิดีโอออนไลน์ นั่นเกือบสองชั่วโมง!
ในบรรดาซอฟต์แวร์วิดีโอที่มีอยู่ในตลาด Loom และ Vidyard เป็นโซลูชันที่โดดเด่น ตั้งแต่การถ่ายทอดสดไปจนถึงการประชุมทางวิดีโอ ทั้งสองเครื่องมือได้กลายเป็นสื่อกลางในการสื่อสารที่ธุรกิจและบุคคลทั่วไปเลือกใช้เป็นอันดับแรก ตอนนี้คำถามที่แท้จริงคือ: คุณจะหาวิธีเลือกว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณได้อย่างไร?
การเปรียบเทียบ Loom กับ Vidyard จะช่วยไขความซับซ้อนของยักษ์ใหญ่ในวงการวิดีโอเหล่านี้ เราจะวิเคราะห์คุณสมบัติเด่นของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับโครงการวิดีโอของคุณ
Loom คืออะไร?
Loom เป็นเครื่องมือสื่อสารวิดีโออเนกประสงค์ที่เปลี่ยนการสร้างและแจกจ่ายข้อความวิดีโอให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น ภารกิจของมันคืออะไร?เพื่อทำให้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ไร้ความขัดข้อง เป็นไปได้ โดยการทำให้กระบวนการบันทึกและแบ่งปันวิดีโอเป็นเรื่องง่าย
ด้วย Loom คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้ทั้งผ่านเว็บแคม หน้าจอ หรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน! มีฟีเจอร์มากมายให้เลือกใช้ รวมถึงการปรับขนาดการบันทึกหน้าจอได้ตามต้องการ เครื่องมือวาดภาพ การแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การแสดงปฏิกิริยาด้วยอีโมจิ และการส่งข้อความวิดีโอเพื่อตอบกลับ
ไม่ว่าจะเป็นในโลกธุรกิจ การศึกษา หรือการติดต่อสื่อสารส่วนตัว Loom ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับงานที่ต้องการความร่วมมือทางไกล การนำเสนอออนไลน์ และการเล่าเรื่องผ่านภาพ 📖
นอกจากนี้ ยังกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มวิดีโอที่ธุรกิจเลือกใช้เพื่อพึ่งพาประสิทธิภาพของวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติของ Loom
ตลาดเต็มไปด้วยทางเลือกแทน Loomที่เผยแพร่ลิงก์สำหรับคลิปวิดีโอ แล้วอะไรที่ทำให้ Loom มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง? มาสำรวจคุณสมบัติเด่นของมันกันเถอะ! 🔍
1. จับภาพและแบ่งปัน
ความสามารถของ Loom เป็นตัวเปลี่ยนเกมเมื่อพูดถึงการบันทึกและแชร์วิดีโอข้อความแบบอะซิงโครนัส ไม่ว่าคุณจะบันทึกจากหน้าจอ เว็บแคม หรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีเสียงบรรยายหรือไม่ก็ตาม กระบวนการนี้เป็นเรื่องง่ายมาก
บันทึกวิดีโอจากภายในแอปพลิเคชันใด ๆบนอุปกรณ์ที่คุณเลือกและเข้าถึงตัวเลือกเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ผ่านเมนูแบบเลื่อนลง คุณสามารถปรับแต่ง:
- โหมดการบันทึก: หน้าจอและกล้อง, เฉพาะหน้าจอ, หรือ เฉพาะกล้อง
- ขนาด: เต็มหน้าจอ, หน้าต่าง, หรือ ขนาดที่กำหนดเอง
Loom ยังช่วยให้กระบวนการแบ่งปันง่ายขึ้น ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถกระจายเนื้อหาของคุณไปยังแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่สร้างลิงก์ทันที ส่งผ่านอีเมล หรือฝังวิดีโอลงในเว็บไซต์
เวอร์ชันฟรีของ Loom รองรับการบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 720p เพื่อให้ผู้ชมของคุณได้รับประสบการณ์การรับชมที่คมชัด แต่สำหรับผู้ที่ต้องการความคมชัดสูงสุด อัปเกรดเป็น HD หรือ 4K ได้เพียงคลิกเดียว
2. เครื่องมือแก้ไขที่หลากหลาย
Loom ให้คุณใช้ศิลปะการตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างวิดีโอสอนและข้อความวิดีโอที่ตรงประเด็นสำหรับทีม นักเรียน และผู้ชมอื่นๆ
การตัดแต่ง อัปเดต และปรับแต่งข้อความของคุณให้สมบูรณ์แบบกลายเป็นเรื่องง่ายเพียงไม่กี่คลิก ใช้เครื่องมือวาดเพื่อค้นหาตัวเลือกในการเน้นรายละเอียดสำคัญของวิดีโอ เพิ่มความสนุกสนาน และเชื่อมต่อกับผู้ชมในระดับส่วนตัว
ตัดหรือเชื่อมต่อคลิปเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง Loom ที่น่าสนใจและปราศจากข้อผิดพลาด หากคุณกำลังสร้างวิดีโอเพื่อการศึกษา คุณสามารถเพิ่มลิงก์ภายนอกไปยังแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้
และสำหรับช่วงเวลาที่วิดีโอเดียวไม่เพียงพอ คุณสามารถ เชื่อมต่อวิดีโอ Loom หลายคลิปเข้าด้วยกัน ได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างข้อความที่แชร์ได้ในรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย ทั้งหมดนี้อยู่ในมือคุณแล้ว และคุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาด้านภาพยนตร์เพื่อให้มันใช้งานได้! 🎥
3. ปฏิกิริยาแบบเรียลไทม์
Loom ช่วยให้ผู้ชมของคุณทำได้มากกว่าแค่การดู! พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมและโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณได้แบบเรียลไทม์! 😍
การโพสต์ความคิดเห็นพร้อมเวลาที่บันทึกไว้และการตอบกลับด้วยอีโมจิ ทำให้ผู้ชมไม่ต้องเป็นผู้ชมที่เฉยเมยอีกต่อไป คุณสามารถทราบได้ว่าผู้ชมของคุณรู้สึกตื่นเต้น สนใจ หรืออาจสงสัยในตอนนั้นเองเมื่อมันเกิดขึ้น
คำตอบและความคิดเห็นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแบบเรียลไทม์ในการรวบรวมข้อเสนอแนะและปรับปรุงข้อความของคุณ แต่ไม่ใช่แค่การสื่อสารทางเดียวเท่านั้น ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอของ Loom ยกระดับการโต้ตอบวิดีโอของคุณไปอีกขั้นด้วยการทำให้การตอบความคิดเห็นสนุกและมีส่วนร่วมมากขึ้น!
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ติดต่อบริษัท
วิดยาร์ดคืออะไร?
คุณเคยคิดที่จะมีเพื่อนคู่ใจด้านวิดีโอที่เชื่อถือได้เพื่อเสริมสร้างการตลาดและการขายของคุณหรือไม่? นั่นคือ Vidyard สำหรับคุณ! มันเปิดประตูสู่การสร้างวิดีโอแบบโต้ตอบ การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการปรับปรุงการสื่อสารโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
Vidyard สามารถเข้าถึงได้ผ่าน ส่วนขยาย Chrome หรือแอปเดสก์ท็อป ซึ่งทั้งสองมาพร้อมกับ คุณสมบัติการแก้ไขวิดีโอและฟีเจอร์การส่งข้อความวิดีโอที่สะดวกและ ติดตั้งไว้ในตัว
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถแชร์ผลงานของคุณกับผู้ชมทั่วโลกได้ทันที พร้อมทั้งแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อมีผู้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณ นี่คือแพ็กเกจการตลาดวิดีโอครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อมอบความได้เปรียบในระดับมืออาชีพให้กับคุณ 💼
คุณสมบัติของ Vidyard
มาเน้นที่คุณสมบัติหลักที่ทำให้ Vidyard แตกต่างจากเครื่องมือที่คล้ายกันในตลาดกันเถอะ 👇
1. โปรแกรมตัดต่อวิดีโอในตัวพร้อมแชร์ได้ทันที
ต้องการเปลี่ยนการเข้าถึงลูกค้าของคุณให้กลายเป็นความสำเร็จอย่างล้นหลามหรือไม่? ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณแนะนำตัว, การสาธิต, การนำเสนอที่น่าสนใจ, หรือข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ, Vidyard พร้อมช่วยเหลือคุณ.
ด้วยสิ่งนี้ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง สคริปต์วิดีโอที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีผลกระทบสูงสำหรับทุกขั้นตอนของวงจรการขาย 🎞️
แต่สิ่งที่ทำให้ Vidyard โดดเด่นยิ่งขึ้นคือ ฟีเจอร์ AI ที่สามารถสร้างสคริปต์วิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ เพื่อให้ข้อความของคุณเข้าถึงและสร้างความประทับใจกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังช่วยให้การผสานรวมเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถแชร์วิดีโอเหล่านี้ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มเช่น Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณกำลังพบปะกับลูกค้าเป้าหมายของคุณในที่ที่พวกเขาอยู่ ทำให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย!
2. การวิเคราะห์วิดีโอขั้นสูง
ด้วย Vidyard คุณจะได้รับลูกแก้ววิเศษที่ช่วยให้เห็นภาพล่วงหน้าว่าคอนเทนต์วิดีโอของคุณกำลังทำงานได้ดีเพียงใด มันมอบข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์วิดีโอที่ลึกซึ้งซึ่งขาดไม่ได้สำหรับกลยุทธ์การตลาดและการขาย 🔮
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม ได้อย่างละเอียดถึงระดับสูงสุด ระบุได้ว่าผู้ชมเลิกดูหรือกลับมาดูซ้ำในช่วงใด ข้อมูลนี้เป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าสำหรับการทำความเข้าใจว่าอะไรดึงดูดความสนใจของผู้ชมของคุณ และอะไรที่อาจต้องการการปรับปรุงเล็กน้อย
Vidyard สามารถช่วยคุณค้นหาตัวตนของผู้ชมวิดีโอ ค้นหาว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับเนื้อหาใด และวัดระยะเวลาที่พวกเขาติดตามชมได้
3. การสนับสนุนด้านการตลาดและ SEO
ทางเลือกส่วนใหญ่ของ Vidyardไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดโดยเฉพาะ แต่ด้วย Vidyard คุณไม่เพียงแต่สร้างเนื้อหาการตลาดคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืนผ่านกลยุทธ์การแปลงที่โน้มน้าวใจมากขึ้นอีกด้วย
ด้วยการจัดการโฮสต์วิดีโอ คุณสามารถอัปโหลดเนื้อหาการตลาดทั้งหมดของคุณ เช่น โฆษณา โปรโมชัน วิดีโอสาธิต และคลิปเรื่องราวของลูกค้า ในที่เดียวที่เรียกว่า Video Hub เลือกเลย์เอาต์และเพิ่มองค์ประกอบแบรนด์ของบริษัทเพื่อสร้างคอลเลกชันเนื้อหาวิดีโอที่แสดงต่อลูกค้า แพลตฟอร์มวิดีโอนี้โดดเด่นด้วยการส่งข้อความวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและความสามารถในการปรับแต่งหรือแก้ไขพื้นฐาน
นอกจากนี้ ใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมแบบตัวต่อตัวและดึงดูดผู้ชมในระดับที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการฝังวิดีโอที่มีคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ลงในอีเมลหรือที่ใดก็ได้บนเว็บ คุณยังสามารถเปิดใช้งาน ฟีเจอร์เมตาแท็ก SEO ในการตั้งค่าทั่วไปของศูนย์กลางเพื่อให้เครื่องมือค้นหาสามารถจัดทำดัชนีได้เพื่อเพิ่มการมองเห็นวิดีโอของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ราคาของ Vidyard
- ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อบริษัท
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
Loom vs. Vidyard: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
กลับมาที่การเปรียบเทียบของเรา: Loom กับ Vidyard ทั้งสองเป็นเครื่องมือวิดีโอที่ยอดเยี่ยม มีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะตัวในการปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะสม Loom โดดเด่นในเรื่องความเรียบง่ายและการสร้างวิดีโออย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับการบันทึกหน้าจอ การแชร์วิดีโอ และการส่งข้อความวิดีโออย่างรวดเร็ว ส่วน Vidyard นั้นเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถทางการตลาดวิดีโอที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการดึงดูดและเปลี่ยนลูกค้าผ่านเนื้อหาวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
เพื่อการตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย มาดูกันให้ละเอียดว่า เครื่องมือเหล่านี้มีประสิทธิภาพอย่างไรในสามด้านหลัก: การบันทึกวิดีโอ, เครื่องมือแก้ไขแบบร่วมมือ, และ การวิเคราะห์ 👀
ข้อมูลจำเพาะการบันทึกวิดีโอ
Loom และ Vidyard ต่างก็มอบความสะดวกในการบันทึกผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป ทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายดาย แต่ทั้งสองก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน
Vidyard นำหน้า ด้วยการให้คุณภาพการบันทึกสูงสุดถึง 1080p ในทุกแผน และสำหรับผู้ที่ต้องการความคมชัดสูงสุด แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปของพวกเขายังปลดล็อกความมหัศจรรย์ของ 4K ได้อีกด้วย ในทางกลับกัน Loom ให้คุณภาพ 4K เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น โดยจำกัดบัญชีฟรีไว้ที่ 720p ซึ่งก็ยังถือว่าน่าพอใจ
เมื่อพูดถึงจำนวนวิดีโอที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยบัญชีฟรี ทั้ง Vidyard และ Loom ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละคนสร้างวิดีโอได้สูงสุด 25 วิดีโอ ขออภัย คุณไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้ไม่จำกัดบนเวอร์ชันฟรีของทั้ง Vidyard และ Loom ได้!
อย่างไรก็ตาม ระหว่าง Vidyard และ Loom—นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนขึ้น—บัญชีฟรีของ Loom จะจำกัดความยาวของแต่ละวิดีโอไว้ที่ 5 นาทีอย่างกระชับ ในทางกลับกัน Vidyard ขยายขอบเขตการเล่าเรื่องของคุณด้วยขีดจำกัดการบันทึกวิดีโอในคลังสูงสุดถึง 30 นาทีอย่างน่าประทับใจ ⏲️
การตัดต่อวิดีโอและการทำงานร่วมกัน
การบันทึกวิดีโออาจเป็นข้อเสียเล็กน้อยสำหรับ Loom แต่ชดเชยด้วยเครื่องมือแก้ไขที่น่าทึ่ง มันทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางภาพที่ดีพอสมควรพร้อมตัวเลือกในการ:
- เชื่อมต่อเครื่องทอผ้าที่สร้างขึ้นโดยผู้ร่วมงานหลายคนเข้าด้วยกัน
- ผสานรวม Looms บนมือถือและเดสก์ท็อป
- เพิ่มเนื้อหาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (เช่น คลิป CTA) ลงในวิดีโอที่สร้างขึ้นใหม่
- แทรกคลิปภายใน Loom (เช่น เกี่ยวกับบางสิ่งที่คุณลืมกล่าวถึง)
ตอนนี้ Vidyard มีความแข็งแกร่งในด้านการตัดต่อวิดีโอและการปรับแต่งภาพขนาดย่อ โดยมีฟีเจอร์ที่หลากหลายและเชื่อถือได้ แต่ในหมวดหมู่ของการตัดต่อแบบร่วมมือกัน มงกุฎตกเป็นของ Loom 👑
การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก
สมมติว่าคุณเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต และคุณเพิ่งเปิดตัววิดีโอโปรโมชันชุดใหม่ ทีมของคุณใช้ทั้ง Vidyard และ Loom ในการแชร์วิดีโอดังกล่าวกับลูกค้าเป้าหมาย ตอนนี้คุณคาดหวังอะไรได้บ้างจาก การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมกับวิดีโอ?
Loom ให้บริการการวิเคราะห์พื้นฐาน แจ้งให้คุณทราบว่าใครได้ชมวิดีโอและเมื่อใด. สิ่งที่คล้ายกับ "วิดีโอสาธิตสินค้าของคุณได้รับการชม 100 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์"
แต่เมื่อคุณหันมาใช้ Vidyard คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มันบอกคุณไม่เพียงแค่ว่าใครดู แต่ยังบอกด้วยว่าพวกเขาดูนานแค่ไหน คุณค้นพบว่าในขณะที่ 100 คนดูการสาธิต 60 คนในนั้นดูวิดีโอทั้งหมด ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างมาก
สรุปแล้ว หากคุณต้องการตัดสินใจโดยมีข้อมูลสนับสนุนพร้อมการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น Vidyard คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ 🥇
Loom vs. Vidyard บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit มีชื่อเสียงในด้านการสนทนาที่ตรงไปตรงมาและเต็มไปด้วยความหลงใหลในหัวข้อต่าง ๆ และซอฟต์แวร์วิดีโอไม่ใช่ข้อยกเว้น Loom และ Vidyard ต่างก็สร้างกระแสในวงการเครื่องมือวิดีโอ ทำให้ผู้ใช้ Reddit แสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ และให้ข้อมูลเชิงลึก 📢
ความคิดเห็นโดยทั่วไปคือ Loom เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากกว่า เมื่อเทียบกับ Vidyard แต่ Vidyard ให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับการติดต่อสื่อสาร แม้ว่าหน้าตาการใช้งานอาจไม่เหมาะสำหรับการแชร์วิดีโอที่สุดก็ตาม
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ที่ได้ลองใช้ทั้งสองผลิตภัณฑ์ได้กล่าวไว้:
"เพราะฉันสังเกตเห็นว่าการใช้ Loom นั้นบ่อยกว่ามาก ฉันเคยลองใช้ Vidyard เมื่อสักพักแต่พบว่ามันมีปัญหาและใช้งานไม่สม่ำเสมอ จึงเลิกใช้ไป"
อย่างไรก็ตาม Vidyard ยังคงมีผู้สนับสนุนจำนวนมากเนื่องจากฟีเจอร์ที่เน้นด้านการขาย—นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวไว้:
"ฉันใช้ปลั๊กอินโครม (vidyard go) สำหรับการขายบ่อยมาก – วิดีโอเสียงสั้น ๆ 30-60 วินาทีเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากสำหรับเรา ฉันยังไม่ได้ลองใช้ CTA ในเวอร์ชันโปร แต่จากที่ฉันได้ยินมา พวกมันสามารถทำงานได้ดีมาก – ขึ้นอยู่กับวิธีการของคุณ"
ผู้ใช้ในกระทู้เดียวกันมีความเห็นว่า Vidyard อาจใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจขนาดเล็กเท่านั้น:
"ทำงานได้ดีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) แต่ไม่ค่อยเหมาะกับตลาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากไฟร์วอลล์ของระบบไอที "
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Loom เทียบกับ Vidyard
ทั้ง Vidyard และ Loom ล้วนเป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอแบบสแตนด์อโลนที่ยอดเยี่ยม แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน ตัวอย่างเช่น Loom เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับครูผู้สอน แต่แผนการใช้งานฟรีที่มีข้อจำกัดทำให้ประโยชน์ของมันไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับหลายๆ คน Vidyard นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่ค่อยลื่นไหล
โชคดีที่คุณมี โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรี อีกตัวหนึ่งที่ทำให้การบันทึกและแชร์วิดีโอเป็นเรื่องง่าย:ClickUp! 🤩
ClickUp คือโซลูชันการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทุกประเภทของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาหรือการตลาดมอบแพลตฟอร์มที่ราบรื่นสำหรับการผลิตวิดีโอ พร้อมด้วยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการจัดการคลิป การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การสนับสนุนกระบวนการขาย และการจัดการงาน
มาสำรวจกันว่า ClickUp นำมุมมองใหม่มาสู่การสร้าง การแชร์ และการทำงานร่วมกันในวิดีโอได้อย่างไร!
1. ใช้ Clip by ClickUp เพื่อแชร์วิดีโอหน้าจอกับลูกค้าและพนักงานได้อย่างราบรื่น
Clip by ClickUpเป็นฟีเจอร์อัดหน้าจอในแอปที่อัดแน่นไปด้วยความสามารถมากมาย พร้อมให้ทุกคนที่สมัครใช้งานแพลตฟอร์มได้ใช้งาน! และเมื่อเราบอกว่ามันใจดี เราหมายถึง:
- ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาสำหรับการบันทึก—ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกเดโมสำหรับลูกค้าหรือวิดีโอการฝึกอบรมที่ยาว Clip ก็พร้อมช่วยคุณ!
- บันทึกวิดีโอโดยไม่มีลายน้ำ แม้แต่ในแผนฟรี
- เสียงที่ชัดเจนเหมือนคริสตัล
แพลตฟอร์มนี้ให้คุณบันทึกหน้าจอทั้งหมด หน้าต่างแอปพลิเคชัน หรือแท็บเบราว์เซอร์ได้ บันทึกการบันทึกได้ทันทีกับเพื่อนร่วมทีม ลูกค้า หรือผู้ชมภายนอกผ่านอีเมลที่ปลอดภัย ลิงก์สาธารณะ หรือลิงก์ส่วนตัว ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด อัปโหลด หรือส่งออกเพิ่มเติม—วิดีโอจะเล่นโดยตรงในเบราว์เซอร์! นอกจากการบันทึกแล้ว คุณยังสามารถคลิปหน้าเว็บไซต์และจับภาพหน้าจอได้โดยใช้ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp
ในแง่ของการใช้งาน คุณสามารถเริ่มต้นได้ภายในไม่กี่วินาที สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิด ClickUp และเข้าถึงตัวเลือก บันทึกคลิป จากแถบงานที่มุมล่างขวาของหน้าจอ 📹
คลิปที่บันทึกไว้ทั้งหมดมีคุณภาพสูงและสามารถฝังได้ผ่านมุมมอง Embed ของ ClickUp แต่เสน่ห์ที่แท้จริงคือคุณสามารถ เปลี่ยนวิดีโอของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง ให้บริบทเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป และมอบหมายให้กับผู้ชมได้ มันเหมือนกับการเปลี่ยนทุกข้อความให้กลายเป็นคำเชิญชวนที่เป็นมิตร!
โดยรวมแล้ว นี่คือเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงหากคุณกำลังมองหาวิธีทดแทนการประชุมหรือการแลกเปลี่ยนอีเมลที่ยืดยาวด้วยวิดีโอที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์มากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงZoom,Microsoft Teams และSlack ซึ่งช่วยให้การแบ่งปันเนื้อหาง่ายยิ่งขึ้น!
2. เปลี่ยนโฉมการทำงานเป็นทีมด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp
ClickUp ยกระดับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไปอีกขั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือมีเป้าหมายอะไร 💖
สมมติว่าคุณกำลังทำงานในโครงการประชาสัมพันธ์—เพียงแค่ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันที่หลากหลายของ ClickUp เพื่อทำงานร่วมกันและมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp แบบโต้ตอบสูง นำประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในระดับใหม่มาสู่โครงการวิดีโอของคุณ ใช้โน้ตติด, ตัวเชื่อมต่อ, และข้อความเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ สิ่งที่ดีกว่าคือคุณจะได้รับชุดแม่แบบไวท์บอร์ดเพื่อสนับสนุนงานต่างๆ เช่น การระดมความคิดทางการตลาด,การทำแผนผังกระบวนการ, หรือการเขียนโครงร่างวิดีโอ
คุณกำลังมองหาการร่วมมือในการจัดการโครงการวิดีโออยู่หรือไม่? ด้วย ClickUp คุณสามารถทำได้:
- เริ่มการสนทนาแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณโดยใช้เครื่องมือส่งข้อความทันทีในแอปที่เรียกว่ามุมมองแชท
- เขียนสคริปต์เสียงบรรยายและเอกสารแนะนำการใช้งานโดยใช้ClickUp Docsแบบร่วมมือกัน
- ใช้การสนับสนุน AI ในตัวเพื่อเร่งกระบวนการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหา
- อัปเดตข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
ClickUp สามารถเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับทีมขายที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ด้วยมุมมองที่หลากหลายในการติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคุณ คุณสามารถระบุโอกาสสำหรับการสื่อสารและการเข้าถึงลูกค้าที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว!
3. ควบคุมการทำงานของคุณและพิชิตงานต่าง ๆ ด้วย ClickUp!
การจัดการงานของ ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังอย่างแท้จริงสำหรับทุกธุรกิจ—ไม่ว่าคุณจะกำลังดูแลโปรเจกต์วิดีโอหรือบริหารทีมแบบ Agile ก็สามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับทุกโปรเจกต์ได้!
ด้วยClickAppsกว่า35ตัวที่คุณสามารถใช้ได้ คุณสามารถทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำด้วยมือ,ดำเนินรอบ Sprint, และเริ่มการบันทึกหน้าจอแบบคลิกเดียว! สร้างงานด้วยรหัสประจำตัวที่กำหนดเองและมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบหนึ่งหรือหลายคน รวมฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับงาน—ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มลิงก์สอนการใช้งานคลิปในฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้ผู้รับผิดชอบไม่มีปัญหาในการทำงานให้เสร็จสิ้น
คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น! 🤠
สำหรับการจัดการโครงการวิดีโอที่ซับซ้อน ให้ใช้ฟีเจอร์Task Dependencyเพื่อแยกงานออกเป็นงานย่อยอย่างมีเหตุผล เช่น ตรวจสอบสคริปต์ หรือ ทดสอบกลุ่มเป้าหมาย สามารถมองเห็นภาพรวมได้จากหลายมุมมองและแก้ไขงานจำนวนมากพร้อมกันด้วยแถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่ม และด้วยงานที่เกิดซ้ำและการแจ้งเตือน คุณจะไม่มีวันพลาดกำหนดการผลิตที่สำคัญอีกต่อไป!
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับวิดีโอเท่านั้น!
ทั้ง Loom และ Vidyard เป็นเครื่องมือกลยุทธ์วิดีโอที่ยอดเยี่ยม แต่สำหรับหลายทีม การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันจำกัดเหล่านี้อาจทำให้งบประมาณของพวกเขาลดลง ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่า โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการความสามารถในการบันทึกหน้าจอและการจัดการโครงการในหนึ่งเดียว
การสมัครบัญชี ClickUp ฟรีจะปลดล็อกโลกแห่งวิดีโอสอนที่ราบรื่นไม่จำกัดและเครื่องมือจัดการงานแบบร่วมมือ—ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งคุณและทีมของคุณ! 🏆