Ora projektledningsguide (funktioner, fördelar, begränsningar)

Låt oss börja med att klargöra att Ora inte är ett känt modemärke som lanserats av popstjärnan Rita Ora. 🎤

Men vad Ora kan göra är att hjälpa Rita Ora att hantera sin detaljhandelsverksamhet. 🛍

Vad menar vi med det?

Ora är en projektledningsapp som ger individer och team nästan allt de behöver för att driva sin verksamhet.

Men hur effektivt är Ora projektledning?

Oroa dig inte, vi har svaret på det!

I denna recension av Ora tittar vi på hur Ora hjälper dig med projektledning, dess fördelar och begränsningar. Vi lyfter också fram den bästa alternativa programvaran du kan använda.

Låt oss sätta igång!

Vad är Ora?

Ora är en produktivitets- och uppgiftshanteringsapp som hjälper individer och team att hantera dagliga uppgifter och projekt.

Oavsett om du arbetar i ett internt team eller på distans kan du dra nytta av Ora:s funktioner för uppgiftshantering, såsom:

Inbyggd videokonferensfunktion för distansmöten

Anpassningsbara fält som låter dig anpassa olika projekt

Kommentarer för att hålla alla teammedlemmar informerade

Uppgiftsdelegering för att säkerställa att inga uppgifter faller mellan stolarna

Uppgiftsrelationer som hjälper dig att identifiera blockerande uppgifter

Vad används Ora främst till?

Appen kan användas av frilansare, marknadsföringsteam, nystartade företag och många fler.

De flesta team använder dock Ora för:

Grundläggande uppgiftshantering

Visuellt teamsamarbete

Öka medarbetarnas och din egen produktivitet

Agil projektledning

Kundrelationshantering

Ora kan användas av både team och enskilda personer, eftersom appen har lösningar för livsstilsanvändare, frilansare och stora företag. På så sätt kan du använda Ora för att starta en detaljhandelsverksamhet och få dagliga påminnelser om din livsstil, till exempel att fixa naglarna! 💅

4 viktiga funktioner i Ora

Alla projektledningsprogram har en rad coola funktioner som alla användare älskar.

Innan vi går in på Ora:s mest uppskattade funktioner, här är en kort sammanfattning av hur Ora organiserar uppgifter:

Ora organiserar projekt i listor, och listorna är en samling kort eller uppgifter. Korten ger dig all information du behöver om Ora-uppgifterna, inklusive bilagor, kommentarer, uppgiftsrelationer, checklistor och mycket mer.

Utan vidare, här är fyra av Ora:s mest populära funktioner:

1. Deluppgifter och checklistor

Tänk dig att du köper en receptbok och istället för att följa och kontrollera varje steg, slänger du bara i alla ingredienser på en gång.

Tja, Patrick, även om det kanske skulle vara roligt, så kommer det ändå att sluta i katastrof.

På samma sätt kan du inte bara kasta dig in i allt på en gång och hoppas på det bästa när du arbetar med ett projekt.

Lösningen?

Du måste dela upp projektet i mindre, hanterbara arbetsdelar.

Ora förstår vikten av en stegvis approach, vilket är anledningen till att appen låter dig dela upp uppgifter i deluppgifter genom att skapa checklistor i din detaljerade kortvy.

När du har skapat en checklista kan du bocka av punkterna efterhand.

2. Kanban-tavlor

Minns du när vi nämnde att Ora organiserar projekt i listor?

Ora:s kanban-tavla visar flera listor samtidigt. Och kanban-metoden handlar helt och hållet om flexibilitet och förbättrade arbetsflöden.

I den här vyn kan du dra och släppa kort från en lista till en annan eller, mer specifikt, från "pågående" till "slutfört". Det innebär att du enkelt kan flytta uppgifter genom ett arbetsflöde.

Men oroa dig inte, du är inte begränsad till en specifik uppsättning listnamn.

Du kan faktiskt namnge dem vad du vill!

Ora har också en funktion som kallas liståtgärder. Med den här funktionen kan du automatisera liståtgärder när en uppgift flyttas till en specifik lista.

När du till exempel flyttar en uppgift till en specifik lista kommer någon automatiskt att tilldelas uppgiften, eller så kommer uppgiften att få en viss status.

3. Tidsspårare

Med Ora:s inbyggda tidsspårare kan du spåra tiden du lägger på varje uppgift. Dessutom kan ditt team se vad du arbetar med och när du troligen kommer att slutföra uppgiften.

Om du aktiverar Ora:s Slack-integration visas dina tidsrapporter även i Slack, eller så kan du ladda ner dem i rapportsektionen.

På så sätt har teamen all information de behöver direkt till hands, och det finns inget behov av onödiga möten.

Ja, vi pratar om de där tvåminutersmötena som lika gärna kunde ha skötts via e-post eller snabbmeddelande. 🙄

4. Återkommande uppgifter

Alla har uppgifter som de måste upprepa dagligen, veckovis eller månadsvis.

Det kan vara allt från mötespåminnelser till brunchdatum. 🥂

Ora låter dig ställa in dessa uppgifter så att de upprepas, vilket är mycket användbart när du hanterar projekt med fasta deadlines.

Ora automatiserar dessa uppgifter åt dig, så att du kan fokusera på viktiga saker som att njuta av god mat!

Du kan ställa in uppgifter så att de upprepas varje vecka, månad eller till och med år.

Du kan välja specifika veckodagar eller en viss tidpunkt för när det ska upprepas.

Och om du är väldigt glömsk (som vi alla), lägg bara till ett förfallodatum för uppgiften.

3 fördelar med att använda Ora för projektledning

Här är tre skäl till varför Ora är ett Ora-ight projektledningsverktyg:

1. Helt anpassningsbar

Ora är mycket anpassningsbart.

Med Ora kan du välja en befintlig metodik eller skapa din egen. Du kan också anpassa dina projekt med anpassade projektfält, mallar och meddelandeinställningar.

I appen kan du till och med aktivera och inaktivera funktioner efter behag. Du kan till exempel lägga till checklistor, kanbantavlor, listor och mycket mer när du vill.

Och självklart kan du välja mellan olika teman, lägen, listfärger och bakgrunder för dina projekt. 🎨

2. Hjälper till att effektivisera kommunikationen

Hatar du att behöva växla mellan appar varje gång du behöver ett snabbt svar?

Ja, det gör vi också.

Och vi antar att Ora också gör det, eftersom de har funktioner som hjälper dig att effektivisera kommunikationen i ditt team.

Ora gör detta genom Ora-chatten, deras Slack-integration och deras e-postintegration.

Du kan också använda Slack-integrationen för att skapa uppgifter och få Ora-uppdateringar i Slack.

Ora-chatten är den perfekta platsen för team att dela filer och meddelanden. Du kan skapa privata, offentliga och till och med hemliga kanaler.

Hemliga kanaler är endast tillgängliga för inbjudna, så det är det perfekta stället att kanalisera din inre hemliga agent och hålla känslig information säker.

Men ibland räcker det inte med kommentarer för att få fram budskapet, eller hur?

Det är därför Ora låter dig starta videosamtal från vilken kanal som helst!

Utöver det kan du använda Ora:s e-postintegration för att göra följande:

Tilldela uppgifter via e-post

Skicka en uppgift till ett befintligt projekt via e-post

Skicka en uppgift till en viss lista via e-post

Lägg till en kommentar till en Ora-uppgift genom att svara på en avisering eller genom att använda den specifika uppgiftsadressen.

3. Lämpligt för agil projektledning

När det gäller Ora-uppgiftshantering finns det mer än vad som möter ögat.

Vad menar vi med det?

Ora har inte bara grundläggande funktioner för uppgiftshantering, utan också massor av smidiga funktioner som:

Här är en kort sammanfattning av vad scrum handlar om:

Scrum är ett ramverk för processhantering som hjälper tvärfunktionella team att leverera resultat i cykler, så kallade sprints. 🏃

Det är en process som vanligtvis används av agila mjukvaruutvecklingsteam för att hjälpa dem att leverera produkter i tid.

Nu tillbaka till Ora.

Med Ora kan du skapa scrum-projekt.

När ditt projekt har skapats kan du växla mellan backlog- eller sprintvyn.

Backloggen innehåller alla dina framtida uppgifter, och sprints är uppgifter som måste slutföras i repeterbara cykler.

När du har startat din sprint kan du använda hastighetsdiagrammen för att se hur mycket arbete som utförs i varje sprint.

Varför är detta användbart?

Denna information kan hjälpa en projektledare att förutsäga hur mycket arbete som kan utföras i framtida sprintar, så att teamen inte blir utbrända:

Du kan också använda burndown-diagram för att se hur mycket arbete som återstår och hur mycket tid det tar att slutföra det. Det visar i princip om du kommer att slutföra uppgiften i tid.

Nu när vi har gått igenom Ora:s styrkor, låt oss ta en titt på dess svagheter:

5 begränsningar med att använda Ora för projektledning (med lösningar)

Även om Ora påstår sig vara en allt-i-ett-lösning för projektledning, saknar appen funktionalitet inom flera områden.

Här är fem skäl till varför du behöver integrera Ora med några andra appar för att det ska fungera fullt ut.

Här är några av nackdelarna med att använda Ora:

(Klicka på länkarna för att hoppa till en specifik nackdel)

Här är en närmare titt på varje begränsning och hur du kan lösa den:

1. Begränsade projektvyer

Ora har fyra projektvyer: en listvy, en agendavy, en tidslinjevy och en kanbantavla.

Problemet med detta är att begränsade vyer = begränsade valmöjligheter.

Vad menar vi med det?

Visst, ditt mjukvaruutvecklingsteam kan klara sig med kanbantavlan, men hur är det med ditt designteam?

De kommer troligen att behöva en mind map-vy för att brainstorma idéer.

Tyvärr måste ditt designteam med Ora nöja sig med att brainstorma utifrån en tråkig lista.

Men oroa dig inte. ClickUp är här för att bredda ditt perspektiv, bokstavligen!

ClickUp är en av de högst rankade produktivitets- och projektledningsprogramvarorna som används av högproduktiva team i små och stora företag.

Från att hjälpa dig hantera sprints med sprintwidgets och automatiseringar till att hjälpa dig hantera dagliga personliga uppgifter med checklistor – ClickUp kan hjälpa dig att driva alla typer av projekt från start till mål.

Så här slår ClickUp Ora på dess egen hemmaplan:

ClickUp-lösning nr 1: flexibla projektvyer

ClickUp erbjuder massor av flexibla projektvyer för varje teams behov.

Några av dessa synpunkter inkluderar:

Gantt-diagramvy : undvik missade deadlines och ligg steget före flaskhalsar med denna vy undvik missade deadlines och ligg steget före flaskhalsarmed denna vy

Tabellvy : omvandla projekt till kalkylblad och redigera allt i bulk

Mind Map-vy : kartlägg projektplaner med hjälp av befintliga uppgifter eller skapa en fri Mind Map för allt du kan tänka dig.

Arbetsbelastningsvy: hantera ditt teams kapacitet och resurser för att se till att ingen blir utbränd.

Formulärvy snabba upp din intagningsprocess och skapa automatiskt uppgifter från formulärinlämningar snabba upp din intagningsprocess och skapa automatiskt uppgifter från formulärinlämningar

Kartvy – se var din nästa kund finns, identifiera din nästa arbetsplats, fastighetsannonser , byggarbetsplatser och mycket mer.

Box view : håll ditt team på rätt spår och få insikt i vad medarbetarna arbetar med, vad de har gjort och vem som behöver fler uppgifter eller har för många. håll ditt team på rätt spår och få insikt i vad medarbetarna arbetar med, vad de har gjort och vem som behöver fler uppgifter eller har för många.

Men vi skojade inte när vi sa att ClickUp slår Ora på dess egen hemmaplan.

ClickUp har också en listvy, tidslinjevy, kalendervy och kanban-tavlor.

Ändra status för uppgifter i tavelvyn genom att dra och släppa valfri uppgift!

Ändra status för uppgifter i tavelvyn genom att dra och släppa valfri uppgift!

2. Ingen funktion för anteckningar

Har du någonsin fått en fantastisk idé, men inte haft någonstans att skriva ner den?

Ja, vi vet alla hur det går: du antecknar det mentalt, och inom några minuter har du glömt bort din miljonidé.

Synd.

Därför behöver du programvara med anteckningsfunktioner!

Tyvärr har Ora inte ett särskilt anteckningsblock där teamen kan skriva ner personliga listor, idéer och viktiga påminnelser.

Du får nog låta någon annan ta åt sig äran för det...

ClickUps Notepad är ett gratis anteckningsverktyg som är perfekt för forskning, skrivande och brainstorming.

Du kan skapa checklistor, anteckna idéer och skriva ner allt som dyker upp i huvudet under dagen!

Du kan till och med skapa checklistor inom en enda checklista.

Och oroa dig inte, ClickUp förstår vikten av att uttrycka dina tankar, vilket är anledningen till att du kan använda Rich Text Editing och formatering med vårt Notepad.

Använd Rich Text Editing i ClickUps Chrome-tillägg Notepad för att snabbt organisera dina tankar medan du arbetar!

Använd Rich Text Editing i ClickUps Chrome-tillägg Notepad för att snabbt organisera dina tankar medan du arbetar!

3. Ingen dedikerad funktion för måluppföljning

Oavsett om det är på personlig eller professionell nivå är målsättning oerhört viktigt om du vill behålla motivationen.

Även om Ora har projektmilstolpar, som kan vara mål, sprintar eller vad du än väljer, har de ingen dedikerad funktion för måluppföljning.

Problemet?

Du måste sätta upp mål för att nå milstolpar.

Mål är mer specifika och har en kortare tidsram, medan milstolpar är resultatet av dina mindre prestationer.

I grund och botten kan du inte ha det ena utan det andra.

Det är som att äta en hamburgare utan pommes frites. 🙅

ClickUp-lösning nr 3: dedikerad mål funktion

Mål i ClickUp är övergripande mål som du kan dela upp i hanterbara, lättare att uppnå delmål .

Så här fungerar det:

Ett mål är ett mätbart resultat, och när du uppnår ett mål kommer du ett steg närmare att nå ditt slutmål.

Så, hur vet du hur nära du är att slutföra något?

Oroa dig inte, ClickUp kommer inte att kasta dig rakt in i det djupa vattnet.

Med ClickUp kan du följa dina framsteg i realtid. På så sätt kan du se exakt hur mycket du har kommit och när du troligen kommer att uppnå ditt mål.

Varje gång du slutför ett mål ökar din framstegsprocent automatiskt.

Se dina framsteg mot alla mål i ClickUp genom att spåra de mål du uppnår!

Se dina framsteg mot alla mål i ClickUp genom att spåra de mål du uppnår!

4. Kan inte skapa kunskapsbaser

För närvarande erbjuder Ora inga funktioner för realtidssamarbete och redigering av dokument för team. Det innebär att du inte kan skapa wikis, användarhandböcker eller kunskapsbaser i Ora.

Om du vill skapa någon typ av dokument måste du alltså byta till en annan app.

Så mycket för ett allt-i-ett-verktyg, eller hur?

Obs: Ora har lagt till en liknande funktion i sin offentliga roadmap.

Docs är det perfekta stället för dig att skapa alla dokument du kan tänka dig.

Du kan skapa kunskapsbaser, skriva hela manus och till och med skriva nästa bästsäljande kriminalroman. 🔎

Alla författare behöver en redaktör, eller hur?

Det är därför ClickUp låter dig redigera tillsammans med dina teamkamrater i realtid.

Flera teammedlemmar redigerar ett dokument samtidigt i ClickUp Docs!

Flera teammedlemmar redigerar ett dokument samtidigt i ClickUp Docs!

Du kan dela dokument med kollegor i din arbetsyta eller dela dem via en privat eller offentlig länk.

Och om du verkligen vill visa upp ditt arbete, dela bara din Doc med Google! #FameIncoming.

Glöm inte att tacka ClickUp under ditt tal!

5. Begränsade integrationer

Ora har endast ett fåtal integrationer.

Vi skojar inte; du kan bokstavligen räkna antalet integrationer som Ora har på fingrarna.

Här är en lista över Ora:s integrationer:

Slack

Google Kalender

Zendesk

Zapier

Github

GitLab

Bitbucket

Google Drive

Det varade inte länge.

ClickUp-lösning nr 5: massor av kraftfulla integrationer

ClickUp har massor av integrationer och tusentals externa integrationer, inklusive alla integrationer som Ora erbjuder, förstås.

Med tusentals integrationsalternativ kan du enkelt effektivisera processerna i dina favoritappar.

Du kan läsa om våra favoritintegrationer här.

ClickUp gör det också superenkelt att importera data från din tidigare kostnadsfria projektledningsprogramvara, inklusive Trello, Wrike, Jira och mer.

Importera enkelt ditt arbete från tidigare projektledningsverktyg direkt till ClickUp!

Importera enkelt ditt arbete från tidigare projektledningsverktyg direkt till ClickUp!

Här är ännu fler sätt som ClickUp kan hjälpa dig att hantera dina projekt:

Dags att gå vidare från bara ett Ora-ight-verktyg

Så, är Ora ett effektivt projektledningsverktyg?

Ora erbjuder visserligen några bra grundläggande funktioner för uppgiftshantering, men appen ligger efter andra intuitiva projektledningsappar med avancerade funktioner som kunskapsbashantering, flera ansvariga, måluppföljning och mycket mer.

Och varför skulle du nöja dig med en app som ständigt ligger efter när du kan nöja dig med den riktiga grejen med ClickUp?

Med funktioner som över 50 automatiseringar, kraftfulla mobilappar och anpassade aviseringar samt ett kraftfullt gratisabonnemang som ger dig obegränsat antal användare är ClickUp den ultimata programvaran för uppgiftshantering.

Kom igång med ClickUp gratis idag och upplev ett projektledningsverktyg som alltid ligger steget före.