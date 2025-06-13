Os 10 melhores CRMs para agências de marketing para impulsionar o crescimento em 2026

Está perdendo leads porque os dados dos clientes ficam enterrados em planilhas? Está tendo dificuldade para acompanhar o acompanhamento das campanhas? Um software de CRM para agências de confiança pode resolver isso.

Um relatório da Bain & Company sugere que as agências de marketing que implementam um CRM dedicado observam maior retenção de clientes em um ano.

Por quê? Um excelente sistema de gestão de relacionamento com o cliente funciona como seu centro de comando — automatizando acompanhamentos, otimizando fluxos de trabalho e oferecendo uma visão completa das interações com os clientes.

A boa notícia? Você não precisa vasculhar inúmeras opções de CRM ao escolher um para sua agência. Este guia apresenta as principais soluções de CRM para agências de marketing para que você possa encontrar a ferramenta perfeita para impulsionar o crescimento, simplificar processos e se concentrar no que você faz de melhor: entregar resultados.

👀 Você sabia? Um dos precursores mais famosos do CRM moderno foi o “The Farley File”, meticulosamente mantido por James Farley, gerente de campanha de Franklin D. Roosevelt. Ele continha informações pessoais detalhadas e afiliações políticas das pessoas que FDR conhecia.

Os melhores CRMs para agências de marketing em resumo

CRM Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Agências de todos os tamanhos que precisam de gerenciamento de projetos e automação de fluxo de trabalho integrados Plataforma completa que unifica gerenciamento de projetos, CRM e colaboração Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas HubSpot CRM Agências de marketing de pequeno a grande porte focadas em gerar e nutrir leads por meio de conteúdo, e-mail e mídias sociais Construtor de automação de fluxos de trabalho que permite automatizar tarefas sem programação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20 por usuário por mês Salesforce Marketing Cloud Grandes agências de marketing digital que necessitam de automação de marketing e análises avançadas Personalização com tecnologia de IA e coordenação de campanhas multicanal Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 1.250/mês Zoho CRM Automação multicanal dentro de um ecossistema integrado para agências de médio a grande porte Integrações nativas robustas + pontuação avançada de leads a um preço competitivo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14 por usuário por mês ActiveCampaign Personalização impulsionada por IA e automação avançada de marketing por e-mail para agências Fluxos de trabalho de e-mail poderosos com lógica condicional e acompanhamento de comportamento Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês Creatio Agências que precisam de um CRM personalizável com forte automação de processos Plataforma sem código com uma interface intuitiva de arrastar e soltar Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25 por usuário por mês Apptivo CRM modular com gerenciamento de projetos para pequenas agências Oferece o recurso de pagamento conforme o crescimento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário por mês Salesmate Automação do funil de vendas em qualquer lugar para agências de médio a grande porte Sequências de vendas inteligentes e automação de voz/mensagens de texto Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês Pipedrive Gerenciamento visual do funil de vendas para agências de todos os tamanhos Funis de vendas com lembretes de atividades e previsões Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14 por usuário por mês Freshsales Priorização de leads baseada em IA para grandes agências Acompanhamento simplificado de negócios e engajamento do cliente Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15 por usuário por mês

O que você deve procurar em um CRM para agências de marketing?

A escolha do CRM certo para sua agência de marketing depende do que você está tentando resolver ou melhorar — seja manter o controle das interações com os clientes, gerenciar projetos com mais facilidade ou simplesmente organizar melhor sua equipe.

Idealmente, seu CRM deve facilitar as coisas, não complicá-las. Procure algo que ajude você a trabalhar de forma mais inteligente, mantenha seus clientes satisfeitos e dê à sua equipe mais tempo para se concentrar no que ela faz de melhor.

Veja o que deve ser priorizado:

Gerenciamento de leads : Capture, nutra e acompanhe leads ao longo do seu funil de vendas com acompanhamentos automatizados e pontuação

Comunicação centralizada com o cliente : mantenha e-mails, chamadas e mensagens em um único lugar para evitar conversas perdidas e oportunidades perdidas

Gerenciamento de projetos e campanhas : atribua tarefas, monitore o progresso e colabore de forma integrada em campanhas de marketing

Fluxos de trabalho personalizáveis : adapte o CRM para atender aos processos exclusivos da sua agência e às necessidades dos clientes

Automação de marketing : Automatize sequências de e-mails, acompanhamentos e nutrição de leads para economizar tempo e aumentar as conversões

Integrações perfeitas : conecte-se a plataformas de e-mail, agendadores de redes sociais, ferramentas de análise e gerenciadores de anúncios para um fluxo de trabalho unificado

Escalabilidade : Certifique-se de que o CRM possa crescer junto com sua agência, lidando com mais clientes, usuários e dados sem perder velocidade

Relatórios e análises detalhadas : acompanhe o desempenho : acompanhe o desempenho das campanhas de CRM , avalie o ROI e comprove o impacto da sua agência com insights em tempo real.

Recursos de colaboração : Mantenha sua equipe alinhada com calendários compartilhados, armazenamento de arquivos e atualizações em tempo real

Portais do cliente e opções de autoatendimento: Dê aos clientes acesso a atualizações de projetos, relatórios e aprovações para uma colaboração mais fluida

📖 Leia também: Exemplos dos melhores softwares de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade

Os 10 melhores CRMs para agências de marketing

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os componentes fundamentais de um CRM incluem gerenciamento de leads, gerenciamento de pipeline, automação do fluxo de trabalho de marketing, suporte ao cliente, campanhas de marketing, relatórios de negócios e recursos de integração.

Vamos explorar os melhores CRMs para agências que se destacam nessas áreas essenciais.

🧠 Curiosidade: Estima-se que o gasto médio por funcionário no mercado de software de gestão de relacionamento com o cliente seja de US$ 26,36. Isso indica a disposição das organizações em investir em software de CRM.

1. ClickUp (Ideal para agências que precisam de um CRM com gerenciamento de projetos e automação de fluxo de trabalho integrados)

Experimente o ClickUp agora Integre seu CRM aos seus processos de gerenciamento de projetos usando o ClickUp

O ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho, é uma potência em gerenciamento de projetos, projetado para ajudá-lo a lidar com clientes e campanhas sem o caos, tudo em um só lugar. É a sua plataforma ideal para gerenciar e manter relacionamentos com clientes, impulsionar campanhas e garantir que sua agência funcione sem problemas.

Vamos conhecer alguns fluxos de trabalho práticos do ClickUp para marketing, a fim de elevar o desempenho da sua agência:

Fluxo de trabalho integrado para integração de clientes e início de projetos

Diga ao ClickUp AI o que você deseja automatizar em linguagem simples, e ele configurará instantaneamente um fluxo de trabalho para você em qualquer Espaço, Pasta ou Lista

Imagine um mundo onde conquistar novos clientes é fácil, e não um gargalo. Veja como o ClickUp otimiza seu processo de CRM:

📌 Fluxo de trabalho: Recebimento de novos leads → Captura de detalhes → Automatização da integração → Definição do escopo → Proposta

Da oportunidade à venda em um piscar de olhos: Com Com o ClickUp Forms , você pode criar formulários de cadastro com a identidade visual da sua marca para capturar novos leads ou solicitações de clientes. Esses dados são preenchidos automaticamente em uma lista dedicada, passando por status personalizados como “Lead”, “Qualificado”, “Proposta enviada” e “Assinado”

Conheça seus clientes por dentro e por fora: use use os campos personalizados do ClickUp para acompanhar todos os detalhes essenciais dos clientes — orçamento, setor, contato principal, tipo de contrato — garantindo que todos na sua equipe tenham uma visão completa do cliente ao alcance dos dedos

Automatize o processo de boas-vindas: assim que um cliente passa para o status “Assinado”, assim que um cliente passa para o status “Assinado”, o ClickUp Automations pode atribuir automaticamente tarefas de integração à sua equipe, notificar o gerente de contas e até mesmo enviar um e-mail de boas-vindas personalizado por meio de integrações com o Gmail ou o Outlook. Chega de etapas esquecidas ou acompanhamentos manuais!

Propostas e integração simplificadas: use use o ClickUp Docs para elaborar propostas profissionais, escopo de trabalho detalhado e pacotes de integração completos. Você pode até reutilizar seus modelos de proposta de melhor desempenho para economizar tempo e manter a consistência

Fluxo de trabalho ágil de SEO e otimização de conteúdo

Sempre que precisar enviar feedback sobre um arquivo, basta usar as ferramentas de revisão do ClickUp para essa tarefa

O SEO nunca está “concluído” — é um ciclo contínuo de pesquisa, criação e otimização. Veja como o ClickUp ajuda você a se manter à frente da concorrência:

📌 Fluxo de trabalho: Dados de palavras-chave → Briefing estruturado → Atribuição de tarefas → Aperfeiçoamento do conteúdo → Revisão do conteúdo

Resumo de conteúdo para palavras-chave em minutos: Basta colar seus dados de palavras-chave em um ClickUp Doc e, em seguida, pedir Basta colar seus dados de palavras-chave em um ClickUp Doc e, em seguida, pedir ao ClickUp Brain para “Gerar um resumo de conteúdo para este conjunto de palavras-chave, incluindo público-alvo, tópicos principais, concorrentes e títulos sugeridos”. O assistente de IA entra em ação e cria instantaneamente um resumo estruturado

Gere grupos de palavras-chave, briefings de conteúdo, esboços e até mesmo posts completos usando o ClickUp Brain

Atribuições e prazos automatizados de conteúdo: Assim que o briefing de conteúdo for aprovado, uma automação do ClickUp pode ser acionada. Quando o status do documento mudar para “Briefing aprovado”, crie automaticamente uma nova Assim que o briefing de conteúdo for aprovado, uma automação do ClickUp pode ser acionada. Quando o status do documento mudar para “Briefing aprovado”, crie automaticamente uma nova tarefa no ClickUp para o redator de conteúdo, atribua-a a ele, defina uma data de vencimento e vincule-a de volta ao documento original do ClickUp

Aperfeiçoamento de conteúdo com inteligência artificial: Os redatores podem usar o ClickUp Brain para aprimorar sua redação. Se você precisar reformular rapidamente algo para dar um tom diferente, use o ClickUp Brain para “Reescrever esta frase com um tom mais persuasivo”

Ciclo de feedback com revisão integrada: Clientes ou partes interessadas internas podem fornecer feedback preciso diretamente em imagens, PDFs ou até mesmo arquivos de vídeo enviados para as Tarefas do ClickUp usando a Clientes ou partes interessadas internas podem fornecer feedback preciso diretamente em imagens, PDFs ou até mesmo arquivos de vídeo enviados para as Tarefas do ClickUp usando a ferramenta de revisão do ClickUp . Chega de comentários vagos por e-mail — você recebe anotações visuais com data e hora

Relatórios simples para clientes e fluxo de trabalho de gestão de contratos de prestação de serviços

Otimize o acompanhamento de campanhas com fluxos de trabalho conectados, documentos e painéis em tempo real no ClickUp

Mantenha-se atualizado sobre seus contratos de prestação de serviços e demonstre seu valor com relatórios transparentes e baseados em dados.

📌 Fluxo de trabalho: Crie painéis → Acompanhe as horas faturáveis → Gere relatórios → Verifique o status dos contratos de prestação de serviços

Painéis que entregam resultados: Crie Crie painéis personalizados do ClickUp , específicos para cada cliente, que oferecem uma visão geral em tempo real das tarefas concluídas, do tempo registrado e das principais métricas da campanha, extraídas diretamente de integrações como o Google Analytics ou o Google Sheets

Controle preciso do tempo: Registre o tempo diretamente nas tarefas usando Registre o tempo diretamente nas tarefas usando o Controle de Tempo nativo do ClickUp para faturar com precisão aos clientes pelas horas dedicadas a entregas ou projetos específicos

Documentos de relatórios dinâmicos: Crie relatórios impressionantes usando o ClickUp Docs, que incorpora seus painéis em tempo real, gráficos e resumos de campanhas. Você pode compartilhá-los com os clientes em tempo real ou exportá-los como PDFs profissionais

Não perca nada: use use as mais de 15 visualizações do ClickUp para visualizar dados por cliente, tipo de entrega ou prioridade, garantindo que você sempre saiba o status do escopo do seu contrato e possa gerenciar as expectativas de forma proativa.

Se você está pronto para otimizar o trabalho com os clientes desde o primeiro dia, confira os modelos de CRM gratuitos do ClickUp, criados para profissionais de marketing.

O modelo de CRM do ClickUp ajuda você a acompanhar leads, gerenciar etapas de vendas e centralizar informações de clientes — desde detalhes de contato até arquivos de campanha. Pipelines visuais e documentos vinculados facilitam a organização e permitem prever negócios com confiança.

Baixe um modelo gratuito Aprimore as iniciativas de vendas e marketing automatizando tarefas repetitivas e obtenha insights úteis com o modelo de CRM do ClickUp

Use o ClickUp CRM para:

Acompanhe leads e oportunidades de vendas com funis personalizáveis e atualizações de status claras, como “Qualificado” ou “Fechado”

Mantenha todas as informações dos seus clientes em um só lugar — desde dados de contato até cargos — para que sua equipe nunca mais precise vasculhar planilhas

Priorize e gerencie tarefas por estágio de vendas usando visualizações e campos personalizados, adaptados ao fluxo de trabalho da sua equipe

Automatize tarefas rotineiras e descubra insights com lembretes integrados, automações e ferramentas de análise de dados para ajudá-lo a se concentrar no que realmente faz a diferença

Ao centralizar e unificar a gestão de projetos e de relacionamento com o cliente em uma única plataforma, as equipes de marketing podem se concentrar no que realmente importa: construir relacionamentos e gerar resultados.

Os melhores recursos do ClickUp

Mantenha todos os dados de clientes e campanhas em um só lugar — sem precisar ficar alternando entre ferramentas

Visualize o progresso com as visualizações Lista, Quadro ou Gantt no ClickUp para identificar o que está avançando ou estagnado

Personalize os funis de vendas com campos e status que correspondam ao fluxo de trabalho da sua agência

Colabore em ativos com os recursos integrados de revisão e documentos para otimizar o feedback

Use modelos para campanhas, calendários de conteúdo e acompanhamento de leads para acelerar o lançamento

Integre-se às ferramentas que você já usa para manter tudo sincronizado com mais de 1.000 integrações do ClickUp

Limitações do ClickUp

O número de recursos e opções de personalização pode parecer um pouco assustador para novos usuários

Dominar recursos mais avançados exige uma curva de aprendizado íngreme

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro a versatilidade do ClickUp e o fato de nossa equipe poder personalizá-lo para se adequar a qualquer situação – não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos; é um verdadeiro centro operacional para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho com os clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos que o ClickUp esteja em constante evolução e que eles ouçam seus clientes!

Adoro a versatilidade do ClickUp e o fato de nossa equipe poder personalizá-lo para se adequar a qualquer situação – não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos; é um verdadeiro centro operacional para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho com os clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos que o ClickUp esteja em constante evolução e que eles ouçam seus clientes!

💡 Dica profissional: Para revisões criativas mais rápidas, use o ClickUp Clips para gravar e narrar comentários na tela. Isso torna a comunicação clara e reduz as intermináveis trocas de mensagens.

Veja como o ClickUp ajuda a combinar CRM e gerenciamento de projetos em uma única ferramenta poderosa:

2. HubSpot CRM (Ideal para agências de marketing focadas na geração e nutrição de leads por meio de conteúdo, e-mail e mídias sociais)

via Hubspot

O HubSpot CRM ajuda as agências a gerenciar relacionamentos complexos com clientes por meio de uma visão clara e em tempo real de todos os pontos de contato — e-mails, chamadas, negócios e suporte —, tudo organizado em uma única linha do tempo.

O que o diferencia é seu criador de automação de fluxos de trabalho, que permite que as equipes automatizem ações como acompanhamentos, atribuições de tarefas, nutrição de leads e transições entre etapas de negócios — sem escrever uma única linha de código.

Além disso, o Predictive Lead Scoring da HubSpot usa IA para analisar dados de conversão anteriores e classificar os leads com base na probabilidade de fechamento, ajudando as agências a priorizar os clientes potenciais mais promissores. O resultado: menos oportunidades perdidas, tempos de resposta mais rápidos e um entendimento comum entre as equipes de marketing, vendas e suporte.

Principais recursos do HubSpot CRM

Personalize as interações com os clientes com informações detalhadas e histórico de contatos

Resolva problemas mais rapidamente usando sistemas integrados de tickets e suporte

Veja gráficos que mostram quem está pronto para comprar e em que fase do processo se encontram

Use modelos para criar rapidamente e-mails e documentos bem elaborados

Receba lembretes de tarefas para nunca se esquecer de fazer o acompanhamento com um cliente

Expanda de ferramentas básicas gratuitas para recursos avançados, sem interromper os fluxos de trabalho nem precisar treinar novamente as equipes

Limitações do HubSpot CRM

Interface fácil de usar, mas a automação tem uma curva de aprendizado

Ferramentas premium, como automação avançada e relatórios, podem ser caras

Preços do HubSpot CRM

Starter: US$ 20/mês por usuário

Profissional: US$ 100/mês por usuário

Enterprise: US$ 150/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o HubSpot CRM

G2: Indisponível

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot CRM?

Uma análise da Capterra afirma:

O HubSpot CRM nos proporcionou uma vantagem significativa. Investir neste CRM não só otimizou nossa gestão de projetos, como também melhorou a comunicação com nossos clientes e nossos processos de vendas.

O HubSpot CRM nos proporcionou uma vantagem significativa. Investir neste CRM não só otimizou nossa gestão de projetos, como também melhorou a comunicação com nossos clientes e nossos processos de vendas.

3. Salesforce Marketing Cloud (Ideal para personalização baseada em IA em escala empresarial)

via Salesforce

O Salesforce Marketing Cloud usa a IA Einstein para ajudar grandes agências e empresas a personalizar campanhas com base no comportamento do cliente em tempo real.

Por exemplo, sua ferramenta Einstein Content Selection analisa as interações e preferências anteriores de cada cliente para selecionar automaticamente a imagem, o assunto ou a oferta com melhor desempenho, sem a necessidade de testes manuais. Assim, uma campanha de varejo pode mostrar dinamicamente o Produto A para clientes que gastam muito e o Produto B para aqueles que buscam descontos, tudo a partir do mesmo modelo de e-mail.

Outros recursos de IA incluem o Einstein Engagement Scoring, que prevê quais contatos têm maior probabilidade de abrir, clicar ou cancelar a assinatura. Ele também seleciona o melhor horário para cada destinatário individual, aumentando as taxas de abertura.

Principais recursos do Salesforce Marketing Cloud

Monitore e analise conversas nas redes sociais para entender os clientes e os concorrentes

Alcance os clientes por SMS, MMS, notificações push e mensagens em grupo nos momentos-chave

Escale a personalização 1:1 para milhões de usuários, reduzindo as suposições e melhorando o desempenho das campanhas multicanais

Conecte insights de e-mail, redes sociais, web e dispositivos móveis para otimizar o timing das campanhas

Limitações do Salesforce Marketing Cloud

Novos usuários podem achar a curva de aprendizado íngreme

Embora seja eficaz, a estrutura de custos pode representar um desafio para agências menores ou startups

Preços do Salesforce Marketing Cloud

Pacote Starter: US$ 25/mês por usuário

Profissional: US$ 1.500/mês por organização (cobrado anualmente)

Corporativo: US$ 3.250/mês por organização (cobrado anualmente)

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Salesforce Marketing Cloud

G2: 4,0/5 (mais de 4.600 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 523 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Marketing Cloud?

Uma análise da Capterra afirma:

A capacidade da plataforma de segmentar públicos e automatizar fluxos de trabalho de marketing é bastante poderosa, permitindo uma segmentação precisa e engajamento por e-mail, redes sociais e SMS.

A capacidade da plataforma de segmentar públicos e automatizar fluxos de trabalho de marketing é bastante poderosa, permitindo uma segmentação precisa e engajamento por e-mail, redes sociais e SMS.

📖 Leia também: O melhor CRM para agências de marketing

4. Zoho CRM (Ideal para automação multicanal dentro de um ecossistema integrado)

via Zoho

O Zoho CRM se destaca na automação do engajamento com o cliente em todos os canais — e-mail, chat ao vivo, mídias sociais e muito mais — dentro de um pacote empresarial totalmente integrado.

Digamos que um lead baixe um e-book do site da sua agência. O Zoho CRM cria automaticamente um novo registro de contato, envia um e-mail personalizado pelo Zoho Campaigns, agenda uma notificação de chat ao vivo caso o lead volte ao site e registra todas as interações, além de pontuar o lead com base no engajamento.

Esse tipo de automação de ponta a ponta ajuda as agências a otimizar seus fluxos de trabalho de marketing e vendas sem precisar alternar entre ferramentas. Como parte do ecossistema mais amplo da Zoho — incluindo o Zoho Campaigns, o Desk e o Projects —, o CRM oferece integrações nativas que simplificam fluxos de trabalho complexos a um custo competitivo para equipes em crescimento.

Principais recursos do Zoho CRM

Personalize seu painel para destacar as principais métricas e relatórios

Receba alertas quando os clientes realizarem ações específicas, como o envio de formulários ou a abertura de e-mails

Acompanhe o andamento das vendas com tabelas e gráficos visuais

Limitações do Zoho CRM

É necessária uma personalização significativa para começar

A interface do usuário pode parecer menos moderna do que a de sistemas de CRM mais novos e sofisticados

Preços do Zoho CRM

Gratuito

Padrão: US$ 20/mês por usuário

Profissional: US$ 35/mês por usuário

Enterprise: US$ 50/mês por usuário

Ultimate: US$ 65/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM

G2: 4,1/5 (mais de 2.700 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 6.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?

Uma análise da Capterra afirma:

O Zoho CRM é um bom sistema de CRM, mas, quando você realmente quiser explorar ao máximo as possibilidades, precisará de desenvolvedores para garantir que consiga alcançar o que deseja em processos automatizados.

O Zoho CRM é um bom sistema de CRM, mas, quando você realmente quiser explorar ao máximo as possibilidades, precisará de desenvolvedores para garantir que consiga alcançar o que deseja em processos automatizados.

5. ActiveCampaign (Ideal para personalização baseada em IA e automação avançada de marketing por e-mail)

via ActiveCampaign

O ActiveCampaign se destaca por sua capacidade de ajustar automaticamente quando os e-mails são enviados com base no comportamento de cada contato. Ele usa IA para identificar os horários em que os usuários individuais têm maior probabilidade de interagir.

Esse nível de precisão no tempo ajuda pequenas e médias empresas a melhorar as taxas de abertura e cliques sem depender de cronogramas estáticos de envio gradual. Também reduz as suposições na execução da campanha, aumentando a probabilidade de que cada mensagem alcance seu público no momento certo.

Seja para realizar campanhas de gotejamento, pontuar leads ou automatizar acompanhamentos, esta plataforma garante que suas mensagens cheguem exatamente quando devem.

Principais recursos do ActiveCampaign

Crie fluxos de trabalho de automação complexos e campanhas de e-mail usando um construtor visual do tipo arrastar e soltar

Monitore e ajuste as campanhas em tempo real com análises detalhadas

Envie mensagens SMS personalizadas como parte de jornadas automatizadas do cliente

Gerencie oportunidades de vendas e tarefas com um funil de vendas integrado

Limitações do ActiveCampaign

Os custos aumentam à medida que sua lista de assinantes cresce

Ferramentas limitadas para gerenciar um funil de vendas completo

Preços do ActiveCampaign

Starter: A partir de US$ 15/mês por usuário

Além disso: A partir de US$ 49/mês por usuário

Pro: A partir de US$ 79/mês por usuário

Enterprise: A partir de US$ 145/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 14.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ActiveCampaign?

Veja a avaliação de um usuário da Capterra sobre a ferramenta:

Usei o ActiveCampaign extensivamente por um longo tempo e confiei bastante em suas automações avançadas, no sistema de taxonomia dupla e na API versátil. Era uma ferramenta poderosa que oferecia grande flexibilidade e ajudava a gerenciar fluxos de trabalho complexos de forma eficaz. No entanto, com o tempo, o preço ficou alto, e a plataforma passou a parecer mais lenta e complicada de navegar.

Usei o ActiveCampaign extensivamente por um longo tempo e confiei bastante em suas automações avançadas, no sistema de taxonomia dupla e na API versátil. Era uma ferramenta poderosa que oferecia grande flexibilidade e ajudava a gerenciar fluxos de trabalho complexos de forma eficaz. No entanto, com o tempo, o preço ficou alto, e a plataforma passou a parecer mais lenta e complicada de navegar.

6. Creatio (Ideal para agências que precisam de um CRM personalizável com forte automação de processos)

via Creatio

Como agência de marketing, você precisa de um CRM que acompanhe suas ideias, não um que atrapalhe seu trabalho com tecnologia complexa. É aí que entra a Creatio.

É uma plataforma low-code e no-code que permite projetar e automatizar os processos exclusivos da sua agência e personalizar fluxos de trabalho usando um construtor do tipo arrastar e soltar.

Digamos que você esteja lançando uma nova campanha de geração de leads e precise de um funil personalizado para qualificar os clientes potenciais. Com o Creatio, seus estrategistas de marketing podem configurar gatilhos automatizados para mover os leads de “nova consulta” para “qualificado” assim que determinados critérios forem atendidos. Isso permite que sua equipe lance campanhas de marketing multicanal com incrível rapidez, configurando sequências de e-mail, gatilhos de eventos e jornadas do cliente sem escrever uma única linha de código. Você pode passar do conceito à implementação em questão de horas, não semanas.

Principais recursos do Creatio

Consolide os dados dos clientes em uma visão 360 graus, agregando interações, histórico de compras e engajamento nas redes sociais em um perfil unificado

Visualize análises em tempo real por meio de painéis personalizáveis, permitindo insights imediatos sobre o desempenho das campanhas e a produtividade da equipe

Segmente os clientes dinamicamente usando critérios avançados, como níveis de engajamento e comportamentos previstos, para aprimorar a segmentação

Use análises de IA para entender os clientes e orientar as decisões

Gerencie leads, segmente contatos e analise o desempenho das campanhas, tudo a partir de um único espaço de trabalho central

Limitações do Creatio

A flexibilidade de personalização implica uma curva de aprendizado mais longa, especialmente na configuração inicial

Recursos avançados têm um custo adicional, o que o torna menos ideal para startups

A Creatio tem integrações com terceiros limitadas em comparação com os concorrentes

Preços do Creatio

Growth: US$ 25/mês por usuário

Enterprise: US$ 55/mês por usuário

Ilimitado: US$ 85/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a Creatio

G2: 4,7/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Creatio?

Uma avaliação do G2 diz:

O Creatio é o CRM mais fácil de adotar que já vi. Acho realmente difícil, na maioria dos sistemas de CRM, familiarizar-me com a plataforma, pois ela possui funcionalidades robustas; no entanto, com o Creatio foi muito simples, pois ele oferece personalização sem código. Eu usava o Creatio diariamente e foi uma ótima experiência.

O Creatio é o CRM mais fácil de adotar que já vi. Acho realmente difícil, na maioria dos sistemas de CRM, familiarizar-me com a plataforma, pois ela possui funcionalidades robustas; no entanto, com o Creatio foi muito simples, pois ele oferece personalização sem código. Eu usava o Creatio diariamente e foi uma ótima experiência.

📮 ClickUp Insight: Apenas 7% dos profissionais dependem da IA principalmente para gerenciamento e organização de tarefas. Isso pode ocorrer porque as ferramentas estão restritas a aplicativos específicos, como calendários, listas de tarefas ou aplicativos de e-mail. Com o ClickUp, a mesma IA impulsiona seus fluxos de trabalho de e-mail ou outras formas de comunicação, calendário, tarefas e documentação. Basta perguntar: “Quais são minhas prioridades hoje?”. O ClickUp Brain fará uma busca em todo o seu espaço de trabalho e informará exatamente o que você precisa fazer com base na urgência e na importância. Assim, o ClickUp consolida mais de 5 aplicativos para você em um único superaplicativo!

7. Apptivo (Ideal para CRM modular com gerenciamento de projetos para pequenas agências)

via Apptivo

O Apptivo se destaca por seu design modular, que permite que as agências escolham e combinem exatamente as ferramentas de que precisam, como CRM, faturamento, central de atendimento e gerenciamento de projetos, em uma única interface.

Por exemplo, uma agência de criação pode gerenciar leads de vendas usando o aplicativo de CRM, acompanhar as entregas para os clientes no aplicativo Projetos e gerar faturas a partir da mesma plataforma, sem precisar alternar entre ferramentas ou integrar softwares de terceiros.

Essa estrutura permite que equipes pequenas se mantenham enxutas, reduzam custos com software e cresçam gradualmente, adicionando aplicativos apenas quando novas funções forem necessárias. É um sistema flexível e completo, adaptado às crescentes necessidades operacionais.

Principais recursos do Apptivo

Atribua tarefas, compartilhe atualizações e colabore com sua equipe em tempo real

Mantenha as informações dos clientes centralizadas para evitar dados dispersos e confusão

Personalize o CRM de acordo com seus fluxos de trabalho sem precisar de conhecimentos técnicos

Encaminhe automaticamente os leads para os representantes de vendas certos

Use ferramentas integradas para orçamentos, faturamento e acompanhamento financeiro

Limitações do Apptivo

Embora seja funcional, ele não possui o design elegante dos CRMs mais recentes

Personalizações geralmente exigem a ajuda de um programador

O Apptivo não oferece um plano gratuito

Preços do Apptivo

Lite: US$ 20/mês por usuário

Premium: US$ 30/mês por usuário

Ultimate: US$ 50/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Apptivo

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Apptivo?

Uma avaliação da G2 diz:

Conseguimos personalizar a nomenclatura e a estrutura dos módulos individuais para melhor representar nosso ambiente de trabalho e nosso setor. Há visualizações tanto na web quanto em dispositivos móveis para facilitar o uso do produto em qualquer lugar

Conseguimos personalizar a nomenclatura e a estrutura dos módulos individuais para melhor representar nosso ambiente de trabalho e nosso setor. Há visualizações tanto na web quanto em dispositivos móveis para facilitar o uso do produto em qualquer lugar

8. Salesmate (Ideal para automação do funil de vendas em qualquer lugar)

via Salesmate

O Salesmate otimiza o gerenciamento de negócios para pequenas equipes de vendas com um funil intuitivo que acompanha o progresso e automatiza os acompanhamentos sem comprometer a usabilidade.

Desde o registro de chamadas até o agendamento de lembretes, o sistema mantém os fluxos de trabalho em andamento, sem desviar a atenção das vendas ativas.

O aplicativo móvel estende essa simplicidade ao trabalho de campo, permitindo que os representantes atualizem negócios, enviem e-mails e acessem dados de clientes entre uma reunião e outra.

Principais recursos do Salesmate

Reduza a entrada manual de dados automatizando fluxos de trabalho, sequências de vendas e captura de leads

Faça chamadas diretamente do CRM com recursos de chamada integrados

Acompanhe os leads com um funil de vendas visual, do tipo arrastar e soltar

Crie sequências de vendas personalizadas para automatizar campanhas de divulgação

Gere relatórios detalhados sobre o desempenho de vendas e a saúde do funil de vendas

Sincronize com ferramentas como e-mail, calendários e aplicativos de marketing

Limitações do Salesmate

A funcionalidade do aplicativo móvel não oferece toda a gama de recursos disponíveis na versão para desktop

Não oferece um plano gratuito

Preços do Salesmate

Básico: US$ 29/mês por usuário

Pro: US$ 49/mês por usuário

Plano Business: US$ 79/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Salesmate

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesmate?

Uma avaliação da G2 diz:

A interface intuitiva e o conjunto robusto de recursos do Salesmate facilitam o gerenciamento de nosso funil de vendas. Os recursos de automação nos poupam muito tempo, permitindo que nos concentremos mais no fechamento de negócios. A integração com várias outras ferramentas que usamos é perfeita, aumentando nossa produtividade geral.

A interface intuitiva e o conjunto robusto de recursos do Salesmate facilitam o gerenciamento de nosso funil de vendas. Os recursos de automação nos poupam muito tempo, permitindo que nos concentremos mais no fechamento de negócios. A integração com várias outras ferramentas que usamos é perfeita, aumentando nossa produtividade geral.

9. Pipedrive (Ideal para gerenciamento visual do funil de vendas)

via Pipedrive

O Pipedrive foi desenvolvido em torno de um funil de vendas claro e visual que ajuda as equipes a gerenciar negócios sem se perderem na complexidade. Cada etapa é personalizável, facilitando o alinhamento do funil com o processo de vendas da sua agência.

Tudo está organizado em uma única tela, desde o acompanhamento do progresso até a definição de lembretes para acompanhamentos, para que sua equipe possa se concentrar em avançar nas negociações, em vez de ficar lidando com vários sistemas.

Combinado com automação leve e sugestões úteis de IA, o Pipedrive reduz o atrito no fluxo de trabalho de vendas. É especialmente eficaz para agências que buscam estrutura sem a sobrecarga de um CRM pesado.

Principais recursos do Pipedrive

Visualize e gerencie negócios com um funil simples de arrastar e soltar

Personalize fluxos de trabalho e relatórios para se adequarem aos processos da sua agência

Interaja com leads por meio de ferramentas integradas de e-mail e comunicação

Automatize o acompanhamento para manter os negócios em andamento

Conecte-se a ferramentas como e-mail, chat e aplicativos de contabilidade

Priorize os negócios em uma única visualização para que nada passe despercebido

Limitações do Pipedrive

Não oferece uma opção gratuita

As opções de personalização são limitadas para empresas com necessidades ou fluxos de trabalho complexos

Análises avançadas e insights baseados em IA estão disponíveis apenas em planos de assinatura de nível superior

Preços do Pipedrive

Essential: US$ 19/mês por usuário

Avançado: US$ 34/mês por usuário

Profissional: US$ 64/mês por usuário

Power: US$ 74/mês por usuário

Enterprise: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?

Veja a opinião de um usuário do G2:

A interface do usuário é extremamente simples e permite uma visão geral do seu funil de vendas. Você também pode personalizar a barra lateral para remover tudo o que for irrelevante, o que proporciona uma interface muito organizada quando comparada a outros CRMs

A interface do usuário é extremamente simples e permite uma visão geral do seu funil de vendas. Você também pode personalizar a barra lateral para remover tudo o que for irrelevante, o que proporciona uma interface muito organizada quando comparada a outros CRMs

10. Freshsales (Ideal para priorização de leads baseada em IA)

via Freshworks

O Freshsales concentra-se no que as equipes de vendas mais precisam: uma visão clara de quais leads valem a pena ser perseguidos. Seu sistema de pontuação de leads baseado em IA analisa sinais de engajamento e dados históricos para identificar clientes potenciais de alto potencial, ajudando os representantes a concentrar seu tempo onde é mais importante.

Em vez de rastrear manualmente as interações ou adivinhar os níveis de interesse, os usuários podem contar com as análises preditivas do sistema para orientar os acompanhamentos e alocar esforços de forma mais eficaz. O resultado é um processo de vendas mais eficiente que minimiza o desperdício de esforços de divulgação e melhora as taxas de conversão.

Principais recursos do Freshsales

Use o aplicativo móvel para acessar seu CRM em qualquer lugar

Automatize tarefas rotineiras, como acompanhamentos e lembretes

Interaja com leads em vários canais, incluindo telefone, e-mail, chat e SMS

Monitore todas as interações com os clientes — e-mails, chamadas, chats — em um único lugar

Use insights de IA para personalizar mensagens e aumentar o engajamento

Acompanhe o desempenho das vendas com relatórios e painéis em tempo real

Limitações do Freshsales

A configuração de fluxos de trabalho complexos pode envolver uma curva de aprendizado

Embora se conecte a aplicativos populares, ele não possui um marketplace extenso

O Freshsales pode não oferecer tantas opções de personalização avançada quanto alguns outros CRMs

Preços do Freshsales

Gratuito

Growth: US$ 9/mês por usuário

Pro: US$ 39/mês por usuário

Enterprise: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Freshsales

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Freshsales?

Uma avaliação do G2 diz:

O pipeline e o gerenciamento de contatos da plataforma melhoraram a forma como gerenciamos nossos relacionamentos com os clientes. Acima de tudo, gosto que o Freshsales me ofereça as ferramentas de que preciso sem me sobrecarregar com excesso de recursos. Por exemplo, outro CRM que considerei tinha mais de 45 aplicativos, mas não havia como eu usar todos eles. De certa forma, achei que seria uma distração tentar aprender a usá-los, então escolhi o Freshsales porque ele me oferece tudo o que preciso.

O pipeline e o gerenciamento de contatos da plataforma melhoraram a forma como gerenciamos nossos relacionamentos com os clientes. Acima de tudo, gosto que o Freshsales me ofereça as ferramentas de que preciso sem me sobrecarregar com excesso de recursos. Por exemplo, outro CRM que considerei tinha mais de 45 aplicativos, mas não havia como eu usar todos eles. De certa forma, achei que seria uma distração tentar aprender a usá-los, então escolhi o Freshsales porque ele me oferece tudo o que preciso.

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