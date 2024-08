Como escolher um sistema de CRM para sua empresa

Administrar um negócio entre fazer malabarismos com inúmeras tarefas e manter o controle de seus clientes pode parecer uma tarefa árdua. É aí que entra um sistema de CRM (Customer Relationship Management).

Ele ajuda a gerenciar relacionamentos e interações com clientes novos e existentes, centralizando dados de vários canais, como e-mail, telefone e mídias sociais, proporcionando uma visão abrangente de seus clientes e clientes potenciais.

A solução certa Software de CRM também simplifica as operações, aumenta a satisfação do cliente e impulsiona o crescimento dos negócios. Mas como você seleciona uma solução de CRM? Este guia o orientará em tudo o que você precisa saber sobre como escolher um CRM e lhe dará uma visão geral dos tipos de CRM que podem ser usados em sua empresa.

Entendendo o CRM e suas necessidades de negócios

Uma ferramenta de CRM gerencia e analisa as interações e os dados de seus clientes durante todo o ciclo de vida do cliente. É um centro centralizado para armazenar informações sobre seus clientes, como suas preferências, histórico de compras e interações com sua empresa. 96% dos usuários de CRM afirmam que Dados precisos de CRM melhoram suas taxas de conversão .

Mas o CRM não se trata apenas de armazenar e gerenciar dados de clientes; trata-se de usar esses dados a seu favor.

A centralização das informações dos clientes garante que cada interação seja informada e significativa. Uma ferramenta de CRM aumenta a experiência do cliente ao proporcionar interações personalizadas, respostas oportunas e uma jornada perfeita em todos os pontos de contato e processos de vendas.

Considere as necessidades exclusivas de sua empresa e identifique os recursos e as funcionalidades específicos que uma solução de CRM deve oferecer.

**Faça a si mesmo as seguintes perguntas para encontrar o melhor sistema de CRM para sua empresa

Quais são suas principais metas comerciais? Você está mais concentrado em aumentar as vendas, melhorar o atendimento ao cliente ou ampliar o marketing no momento?

Quais são seus maiores desafios no gerenciamento do relacionamento com os clientes?

Quais dados são essenciais para rastrear e analisar?

Quantos usuários precisarão de acesso ao CRM?

Qual é o seu orçamento para uma ferramenta de CRM?

Fatores-chave a serem considerados na escolha de um CRM

A seleção do CRM certo para sua empresa não é um processo único. É preciso garantir que o CRM escolhido se alinhe perfeitamente às necessidades e às metas de sua empresa. Vamos avaliar os elementos críticos do CRM que você deve considerar ao tomar essa importante decisão.

1. Seus pontos problemáticos

Antes de escolher um software de CRM, identifique as maiores dores de cabeça de sua empresa. Você está perdendo o controle dos leads? Está com dificuldades para fechar negócios? Ou talvez sua equipe de atendimento ao cliente esteja se afogando em tíquetes? Um bom CRM deve ser uma solução direcionada para seus problemas.

Por exemplo, se as vendas são sua principal prioridade no momento, você vai querer um CRM com recursos robustos de gerenciamento de leads, previsão de vendas e pipeline de vendas. Se o seu foco for o atendimento ao cliente, procure um sistema com recursos de gerenciamento de contatos, emissão de tíquetes e base de conhecimento.

2. Usabilidade

A facilidade de uso é a prioridade máxima para o software de CRM porque até mesmo o sistema de CRM mais avançado pode fracassar sem uma adoção generalizada. Por outro lado, um CRM mais simples, mas fácil de usar, garante taxas de adoção mais altas e melhor produtividade.

Procure um CRM com uma interface limpa e navegação intuitiva. O sistema deve ser fácil para a sua equipe aprender e usar sem treinamento extensivo. É essencial escolher uma plataforma de CRM que se alinhe com as preferências tecnológicas da sua equipe.

3. Opiniões do usuário final

Sua equipe será a principal usuária do novo software de CRM, portanto, a opinião dela é valiosa. Realize pesquisas ou tenha discussões de brainstorming para entender suas necessidades, preferências e pontos problemáticos antes de escolher o software de CRM.

Envolver sua equipe no processo de tomada de decisão impulsiona as taxas de adoção e garante que o CRM atenda às suas necessidades diárias. Os melhores sistemas de CRM se alinham com o fluxo de trabalho da sua equipe.

4. Seu orçamento

O orçamento é um fator crítico no processo de seleção do CRM. É essencial equilibrar o custo com os recursos e benefícios do CRM.

De acordo com a Nucleus Research, o retorno sobre o investimento em CRM é de US$ 8,71 para cada dólar gasto. Isso indica a importância de considerar o CRM como um investimento de longo prazo e não como uma mera despesa.

Avalie o custo total de propriedade, incluindo configuração, treinamento e manutenção contínua. Invista em um CRM de qualidade que possa gerar retornos significativos no longo prazo.

5. Visão de longo prazo

A melhor solução de CRM deve estar alinhada com seus objetivos comerciais de longo prazo. Considere como o sistema pode ser dimensionado à medida que sua empresa cresce e se ele pode se adaptar às necessidades em evolução.

Procure CRMs que ofereçam recursos personalizáveis e integrações para dar suporte à sua expansão futura. Por exemplo, se você prevê uma expansão internacional, escolha um CRM com recursos multilíngues.

6. Software existente

48% dos profissionais de marketing acreditam que a integração de soluções de CRM em sua pilha existente é a melhor opção maior desafio de CRM . Portanto, considere seus aplicativos e processos existentes ao escolher um CRM - procure um software que se integre perfeitamente às suas ferramentas existentes para evitar silos de dados e simplificar os fluxos de trabalho.

Um CRM bem integrado pode economizar tempo, reduzir erros e fornecer uma visão mais abrangente dos dados de seus clientes. Por exemplo, a integração do seu CRM com suas ferramentas de marketing por e-mail pode ajudá-lo a personalizar campanhas com base no comportamento do cliente.

Explorando diferentes tipos de sistemas de CRM

Agora, vamos explorar as opções de CRM com mais detalhes.

CRM local vs. CRM baseado em nuvem

Tradicionalmente, as empresas optavam por sistemas de CRM no local, o que significava instalar a solução de software em seus servidores. Embora isso ofereça um alto grau de controle, também traz custos iniciais significativos, manutenção contínua e limitações de acessibilidade.

Nos últimos anos, o CRM baseado em nuvem ou CRM SaaS (CRM Software as a Service) tornaram-se populares entre as empresas modernas devido à sua facilidade de uso e acessibilidade. Esses sistemas de CRM são hospedados nos servidores do fornecedor e acessados pela Internet. Eles oferecem flexibilidade, escalabilidade e custos iniciais mais baixos, pois você paga uma taxa de assinatura.

De acordo com o ' Software Market Insights: CRM' Report da Gartner, 70% a 80% das empresas estão investindo em CRMs baseados em nuvem.

Se as restrições orçamentárias ou de manutenção limitarem suas opções para um CRM abrangente, considere o seguinte Alternativas de CRM .

Comparação de diferentes sistemas de CRM

Embora existam inúmeras opções de CRM, alguns nomes estão no mercado há mais tempo. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais players:

Salesforce

via Força de vendas O Salesforce tem uma plataforma robusta com uma ampla gama de recursos e integrações. Conhecida por seus sólidos recursos de automação de vendas, é uma escolha popular para grandes empresas. O AppExchange do Salesforce oferece mais de 4.000 integrações, permitindo que você crie um fluxo de trabalho contínuo.

HubSpot

via HubSpot O HubSpot CRM concentra-se nos processos de vendas e marketing de entrada. Ele oferece um conjunto abrangente de ferramentas para atrair e envolver os clientes. A interface amigável do HubSpot e a ênfase em recursos voltados para o crescimento fazem dele uma das ferramentas populares de automação de vendas e marketing para pequenas e médias empresas. Ele oferece uma versão gratuita de CRM com recursos essenciais, o que o torna uma opção atraente para startups.

Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Dynamics 365 O Dynamics 365 é integrado aos aplicativos do Office 365. Ele oferece recursos sólidos em vendas, atendimento ao cliente e automação de marketing. É altamente escalável e adequado para grandes empresas. De acordo com a Forrester Research, empresas de serviços que usam o Dynamics 365 veem um 346% de retorno sobre o investimento.

NetSuite

via NetSuite Voltado principalmente para empresas de médio porte e de nível corporativo, o NetSuite oferece um conjunto abrangente de software de gerenciamento de negócios baseado em nuvem, incluindo soluções de CRM. Ele é particularmente adequado para empresas com operações comerciais complexas e necessidade de dados financeiros e de clientes integrados.

Análise de ferramentas e recursos de CRM

A escolha do provedor de CRM certo pode parecer assustadora, com inúmeras opções disponíveis. Salesforce, HubSpot e Pipedrive são opções sólidas, cada uma com seus próprios pontos fortes.

O Salesforce é conhecido por seus recursos e análises robustos, o que o torna uma escolha popular para grandes empresas. A HubSpot, por outro lado, concentra-se em inbound marketing, suporte e vendas, oferecendo uma abordagem mais integrada. O Pipedrive é mais simples e intuitivo, voltado para empresas menores.

Embora essas plataformas ofereçam ferramentas valiosas, elas podem ser complexas de implementar e não oferecem a funcionalidade abrangente de que você precisa além do CRM, como gerenciamento de projetos ou tarefas.

É aqui que o ClickUp, uma plataforma exclusiva que vai além das limitações do CRM tradicional, entra em cena. ClickUp CRM é um espaço de trabalho unificado que combina um sistema de CRM baseado em nuvem com gerenciamento de projetos, gerenciamento de tarefas, compartilhamento de documentos e muito mais. Essa abordagem integrada elimina a necessidade de várias ferramentas, economizando tempo e dinheiro.

Gerencie tudo, desde pipelines de vendas, envolvimento do cliente e pedidos com o ClickUp CRM

Veja por que o ClickUp se destaca:

Personalização: Crie campos, fluxos de trabalho e exibições personalizados para corresponder perfeitamente aos seus processos comerciais. Ao contrário dos CRMs rígidos, o ClickUp CRM oferece flexibilidade inigualável

Crie campos, fluxos de trabalho e exibições personalizados para corresponder perfeitamente aos seus processos comerciais. Ao contrário dos CRMs rígidos, o ClickUp CRM oferece flexibilidade inigualável Colaboração: Elimine os silos e promova o trabalho em equipe com ocRM colaborativo recursos. Atribua tarefas, compartilhe comentários e acompanhe o progresso, tudo em um só lugar

Elimine os silos e promova o trabalho em equipe com ocRM colaborativo recursos. Atribua tarefas, compartilhe comentários e acompanhe o progresso, tudo em um só lugar Automação: Automatize tarefas repetitivas, como atribuições de leads, atualizações de status e notificações por e-mail com oAutomações do ClickUp para aumentar a eficiência. Você também pode automatizar acompanhamentos, notificações e atribuições de tarefas para economizar tempo e reduzir erros

Automatize fluxos de trabalho sem esforço com o ClickUp CRM e concentre-se em suas tarefas criativas

Integrações: Integre suas ferramentas favoritas no ClickUp, incluindo e-mail, calendário e plataformas de automação de marketing, para um fluxo de trabalho perfeito

Integre suas ferramentas favoritas no ClickUp, incluindo e-mail, calendário e plataformas de automação de marketing, para um fluxo de trabalho perfeito Informações centralizadas: Crie um sistema centralizado de*banco de dados de clientes*centralizado, facilitando o acesso e o gerenciamento das informações do cliente

Crie um sistema centralizado de*banco de dados de clientes*centralizado, facilitando o acesso e o gerenciamento das informações do cliente Painéis visuais: Obtenha insights em tempo real sobre o pipeline de vendas, o desempenho da equipe e as interações com os clientes com oClickUp Dashboards. Ajuda a tomar decisões baseadas em dados e a acompanhar as principais métricas relacionadas ao seu processo de vendas

Preveja a receita de vendas e identifique os motivos comuns da rotatividade de clientes com o ClickUp Dashboards

Um estudo da Nucleus Research afirma que o ClickUp pode permitir que as organizações aumentem a carga de projetos em mais de 15% . Isso é uma prova da capacidade da plataforma de simplificar os fluxos de trabalho e melhorar o desempenho da equipe.

Faça o download deste modelo Modelo de CRM da ClickUp

Além disso, Modelo de CRM do ClickUp fornece uma base sólida para gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Ele organiza os dados dos clientes em um único local e ajuda a rastrear leads, negócios e contas.

Você também pode usá-lo para monitorar as vendas e a satisfação do cliente, nutrir leads e priorizar tarefas por estágio de vendas para um melhor gerenciamento. O modelo inclui campos, visualizações e fluxos de trabalho essenciais para que você possa começar rapidamente.

Faça o download deste modelo

As vantagens e desvantagens da adoção do CRM

A implementação do software de CRM correto pode transformar sua empresa. Mas, como em qualquer decisão comercial importante, há prós e contras a serem considerados. Vamos detalhá-los.

Crie o banco de dados de clientes perfeito com o ClickUp CRM

Os benefícios de um sistema CRM

Um sistema de CRM bem implementado pode gerar benefícios concretos para sua empresa, incluindo:

Relações aprimoradas com os clientes: No centro de qualquer negócio bem-sucedido estão as relações sólidas com os clientes. Um sistema de CRM fornece um repositório centralizado de dados dos clientes, permitindo que você os entenda melhor. Os insights dos dados do cliente o ajudam a oferecer experiências personalizadas, aumentar a satisfação do cliente e promover a fidelidade

No centro de qualquer negócio bem-sucedido estão as relações sólidas com os clientes. Um sistema de CRM fornece um repositório centralizado de dados dos clientes, permitindo que você os entenda melhor. Os insights dos dados do cliente o ajudam a oferecer experiências personalizadas, aumentar a satisfação do cliente e promover a fidelidade Aumento da lucratividade: As plataformas de CRM otimizam seus processos de vendas, automatizam tarefas e fornecem insights valiosos sobre o comportamento do cliente. Elas podem aumentar significativamente seus resultados financeiros

As plataformas de CRM otimizam seus processos de vendas, automatizam tarefas e fornecem insights valiosos sobre o comportamento do cliente. Elas podem aumentar significativamente seus resultados financeiros Tomada de decisões aprimorada: Um sistema de CRM fornece dados valiosos. Ao analisar as interações com os clientes, o desempenho das vendas e as campanhas de marketing, você pode tomar decisões orientadas por dados que impulsionam o crescimento. Por exemplo, você pode identificar os segmentos de clientes mais lucrativos, otimizar os esforços de marketing e alocar recursos de forma eficaz

Possíveis desvantagens e como atenuá-las

Embora os benefícios do melhor software de CRM sejam inegáveis, há possíveis desafios a serem considerados:

Custos de implementação: A implementação de um sistema de CRM requer tempo e recursos. Entretanto, os benefícios de longo prazo geralmente superam os custos iniciais de CRM. Para reduzir essas despesas, considere soluções baseadas em nuvem e explore opções com avaliações gratuitas ou preços diferenciados

A implementação de um sistema de CRM requer tempo e recursos. Entretanto, os benefícios de longo prazo geralmente superam os custos iniciais de CRM. Para reduzir essas despesas, considere soluções baseadas em nuvem e explore opções com avaliações gratuitas ou preços diferenciados Migração de dados: A transferência de dados de clientes existentes para um novo sistema de CRM pode ser demorada e propensa a erros. Para minimizar as interrupções, planeje a migração com cuidado, envolva as principais partes interessadas e considere o uso de ferramentas de migração de dados. Além disso, procure CRMs que possam se integrar facilmente ao seu sistema existente

A transferência de dados de clientes existentes para um novo sistema de CRM pode ser demorada e propensa a erros. Para minimizar as interrupções, planeje a migração com cuidado, envolva as principais partes interessadas e considere o uso de ferramentas de migração de dados. Além disso, procure CRMs que possam se integrar facilmente ao seu sistema existente Adoção do usuário: Se a sua equipe não estiver totalmente de acordo com a migraçãoEstratégia de CRMela não será muito eficaz. Forneça treinamento abrangente, ofereça suporte contínuo e enfatize os benefícios para incentivar a adoção pelos usuários

Se a sua equipe não estiver totalmente de acordo com a migraçãoEstratégia de CRMela não será muito eficaz. Forneça treinamento abrangente, ofereça suporte contínuo e enfatize os benefícios para incentivar a adoção pelos usuários Segurança dos dados: Proteger os dados dos clientes não é apenas vital, mas também seu dever legal para com eles. Escolha um fornecedor de CRM que siga medidas de segurança robustas para a privacidade dos dados e que esteja em conformidade com os regulamentos de proteção de dados relevantes, inclusive o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR)

Eleve o nível de seus negócios com o ClickUp CRM

A escolha de um CRM é um grande negócio. É como selecionar o parceiro de negócios ideal; assim como o parceiro certo pode elevar o sucesso de sua empresa, o CRM certo pode transformar as operações de seus clientes.

O ClickUp não é apenas um CRM; ele é seu centro de negócios completo. Com seus recursos avançados, opções de personalização e preços acessíveis, é a plataforma perfeita para ajudá-lo a criar relacionamentos mais sólidos com os clientes, aumentar as vendas e tomar decisões mais inteligentes.

Pronto para levar sua empresa ao próximo nível? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a experimentar a diferença que um CRM realmente excepcional pode fazer.