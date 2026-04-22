As 10 melhores alternativas ao Olovka AI em 2026

👀 Você sabia? O uso de IA por estudantes disparou para 92%, contra 66% apenas um ano antes.
Mas, à medida que a IA se torna a norma, o padrão de qualidade aumentou. Não basta mais gerar um rascunho rápido. Agora, você precisa produzir trabalhos com citações precisas e que conectem bem as ideias.
O Olovka AI é um ponto de partida popular para redações rápidas. No entanto, muitas vezes ele atinge um limite quando o trabalho exige profundidade acadêmica. Para pesquisadores e estudantes, um “bot de redação” genérico pode ser um risco. Você não quer perder nuances ou citar fontes não verificadas.
Este guia apresenta as melhores alternativas ao Olovka AI para o ano letivo de 2026.
Alternativas ao Olovka AI em resumo
Aqui está uma rápida comparação das principais alternativas ao Olovka AI, para quem elas são mais indicadas, seus recursos de destaque e preços.
|Ferramenta
|Ideal para
|Principais recursos
|Preços*
|ClickUp
|Redação com tecnologia de IA que se mantém conectada a tarefas, documentos e prazos
|ClickUp Brain, Brain MAX, Docs, AI Notetaker, Super Agents, Automations, Clips, Notepad, Reminders
|Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas
|Notion AI
|Redação com IA dentro de uma base de conhecimento flexível para anotações e pesquisas
|Perguntas e respostas em todo o espaço de trabalho, reescrita/resumo em linha, preenchimento automático de banco de dados
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês
|A boa IA
|Geração estruturada de ensaios acadêmicos com esboços e citações rápidas
|Fluxo do esboço à rascunho, tom acadêmico, formatação de citações
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês
|EduWriter AI
|Artigos acadêmicos com muitas citações e suporte para detecção de plágio
|Citações automáticas em vários estilos, detecção de plágio, exportação de trabalhos formatados
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês
|Samwell.ai
|Redação acadêmica baseada em pesquisa com referência às fontes
|Pesquisa de fontes acadêmicas, fluxo de trabalho guiado para redações, seletor de estilos de citação
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15,32/mês
|Writeless
|Rascunhos rápidos de ensaios longos a partir de poucas informações
|Rascunhos longos, sugestões de tópicos, complexidade de redação ajustável
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24,99/mês
|MyEssayWriter AI
|Criação de esboços de redações e rascunhos mais longos com ajuda básica para revisão
|Criador de esboços, geração de ensaios extensos, sugestões de revisão
|Planos pagos a partir de US$ 7,99/mês
|QuillBot IA
|Parafraseamento, correções gramaticais e reescritas rápidas
|Modos de parafraseamento, verificador gramatical, resumidor + gerador de citações
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4,17/mês
|EssayFlow AI
|Redação acadêmica semelhante à humana com ferramentas de detecção e citação
|Verificação de detecção de IA, suporte a citações, ferramentas de plágio, redação multilíngue
|Planos pagos a partir de US$ 27,98/mês
|Grammarly
|Correção gramatical e de tom em tempo real em todos os aplicativos
|Integrações com navegadores e aplicativos, detecção de tom, sugestões de clareza
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 30/mês
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.
Por que optar pelas alternativas ao Olovka AI
O Olovka AI é um assistente de redação com IA desenvolvido para redação acadêmica e de ensaios. Ele é excelente para gerar ensaios estruturados e lidar com citações. Mas o que acontece quando suas tarefas de redação vão além da sala de aula?
Muitas equipes lidam diariamente com uma ampla variedade de tarefas de redação — desde e-mails para clientes e relatórios de projetos até documentação interna e textos de marketing. Usar uma ferramenta de redação com finalidade única para essas tarefas gera atrito.
A necessidade constante de alternar entre seu redator de IA e seu espaço de trabalho real gera dispersão de contexto. Isso também leva as equipes a buscar opções melhores. Na verdade, apenas 23% dos funcionários estão totalmente satisfeitos com seus aplicativos de trabalho, devido a essa fragmentação.
Aqui estão os principais motivos pelos quais as equipes procuram alternativas ao Olovka AI:
- Suporte mais abrangente à redação: você precisa de uma ferramenta capaz de lidar com e-mails profissionais, relatórios e textos de marketing, não apenas com ensaios
- Colaboração em equipe: Seu redator de IA deve estar integrado ao local onde sua equipe já trabalha em conjunto
- Integração com o fluxo de trabalho: As melhores ferramentas de redação com IA conectam-se diretamente às suas tarefas, projetos e documentação, para que você não precise alternar entre aplicativos
- Sugestões sensíveis ao contexto: Você precisa de uma inteligência artificial que compreenda o seu trabalho e possa adaptar seu tom e estilo de acordo com ele
👀 Este vídeo vai lhe dar algumas dicas úteis sobre como selecionar e encontrar a melhor ferramenta de redação com IA para suas necessidades!
👀 Você sabia? A palavra “ensaio” vem do verbo francês “essayer”, que significa literalmente “tentar” ou “procurando”. Michel de Montaigne cunhou o termo na década de 1500 porque via seus escritos como “tentativas” de organizar seus pensamentos.
As melhores alternativas ao Olovka AI para usar
Cada uma das ferramentas abaixo oferece algo diferente — mais personalização, integração de pesquisa mais robusta ou suporte para uma gama mais ampla de tarefas de redação.
Começando pela melhor:
1. ClickUp (Ideal para redação com IA integrada em todo o seu fluxo de trabalho)
O Olovka AI foi criado para ajudar os alunos a escreverem ensaios mais rapidamente. Mas, quando seu trabalho vai além de um único rascunho, você começa a precisar de mais do que um redator de IA. Você precisa manter suas anotações, pesquisas, textos e prazos todos conectados.
É aí que o ClickUp, o primeiro espaço de trabalho convergente de IA do mundo, se destaca.
Para começar, temos o ClickUp Brain, a IA mais contextual, que resolve os problemas antigos de alucinação e trabalho interrompido.
Você pode usá-la para:
- Crie conteúdo original
- Reescrever seções
- Melhore a clareza
- Resuma materiais densos
- Traduzir texto
- E muito mais
O Brain também pode gerar textos a partir de um prompt diretamente no ClickUp Docs ou em outros campos de texto. Ele também funciona em texto selecionado no Docs. Isso significa que, quando um parágrafo não estiver bom, você pode reescrevê-lo sem precisar copiar tudo para outra ferramenta.
Além disso, com o ClickUp Docs, você pode redigir e armazenar trabalhos, anotações de aula e material de estudo em um editor colaborativo. Depois de concluídos, basta formatá-los com títulos, destaques, citações, blocos de código, botões, divisórias e muito mais.
Os documentos também oferecem suporte a incorporações e colaboração em tempo real, para que você possa alternar facilmente entre redação individual, notas compartilhadas e trabalhos acadêmicos baseados em projetos.
No Docs e em outras áreas de texto, os comandos de barra /AI exibem a ajuda de redação com IA exatamente onde você está trabalhando. Isso ajuda a fazer brainstorming, esboçar ou reescrever sem interromper seu fluxo de trabalho.
Para palestras e aulas ao vivo, o ClickUp AI Notetaker vai além do que a maioria dos redatores de IA oferece. Ele pode participar e gravar automaticamente reuniões no Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.
Depois, o ClickUp oferece uma visão geral, pontos-chave, próximos passos, tópicos principais, lista de participantes e uma transcrição completa. Tudo isso em um documento no qual você é marcado.
Tudo isso fica armazenado no Docs Hub, e você pode até mesmo fazer perguntas à IA sobre esses conteúdos posteriormente. Chega de assistir novamente a longas palestras ou vasculhar marcas de tempo.
Os Super Agents do ClickUp elevam o nível ainda mais. São agentes autônomos que você pode configurar para lidar com tarefas essenciais usando o contexto do espaço de trabalho. Eles podem lidar com tarefas, atualizar prioridades, criar conteúdo e gerenciar fluxos de trabalho automaticamente, enquanto você tem a palavra final.
Por exemplo, você pode usar:
- Agente de pesquisa com IA : Reúne e estrutura informações sobre tópicos definidos. Transforma pesquisas brutas em algo que você pode realmente usar para escrever
- Agente Extractor de Tarefas : Analisa anotações de aula, transcrições e discussões em sala de aula para extrair itens de ação. Atribui responsáveis, define prazos e cria tarefas vinculadas no ClickUp automaticamente
Principais recursos do ClickUp
- Camarada de estudos com IA: use o ClickUp Brain MAX (o companheiro de IA para desktop) para ir além da simples redação. Ele lê seus programas de estudos, anotações de aula e ensaios anteriores para escrever com contexto. Ele também pode ajustar seu tom e ajudá-lo a construir argumentos mais sólidos para suas tarefas
- Vídeos explicativos rápidos: Projeto em grupo? Grave sua tela com o ClickUp Clips para explicar ideias e compartilhar feedback sem longas sequências de comentários
- Nunca perca prazos: mantenha-se em dia com os lembretes do ClickUp. Defina alertas para sessões de estudo, datas de provas e acompanhamentos rápidos para nunca entregar trabalhos atrasados
- Reduza o trabalho manual: configure as automações do ClickUp para lidar com tarefas rotineiras. Por exemplo, a automação pode mover uma tarefa para “Concluída” quando você enviar seu trabalho ou enviar um lembrete quando a data de entrega estiver próxima
- Crie uma estrutura: Organize sua vida com a Hierarquia do ClickUp (Espaços → Pastas → Listas → Tarefas). Você pode ter espaços separados para cada aula, pasta e tarefa. Isso mantém seus deveres de casa e anotações em um só lugar
- Espaço para anotações rápidas: use o Bloco de Notas do ClickUp para registrar ideias, rascunhos ou anotações de aula assim que elas surgirem. Quando estiver pronto para colocá-las em prática, transforme-as em tarefas rastreáveis
Prós e contras do ClickUp
Prós:
- O espaço de trabalho unificado elimina a dispersão de ferramentas: redação, tarefas, documentos e chat estão reunidos em uma única plataforma, para que você não precise copiar conteúdo entre aplicativos nem perca o contexto
- Sugestões de IA sensíveis ao contexto: O ClickUp Brain compreende a estrutura do seu Espaço de Trabalho, e suas sugestões são personalizadas de acordo com o seu trabalho real
- Escalável de usuários individuais a empresas: seja você um usuário individual ou uma grande equipe, você terá acesso aos mesmos recursos de redação com IA
Contras:
- A grande quantidade de recursos pode representar uma curva de aprendizado para usuários que não estão familiarizados com plataformas multifuncionais
- Para aproveitar ao máximo os recursos avançados de IA, reserve um tempo para explorar a documentação
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Um usuário do G2 diz:
O ClickUp me tornou uma pessoa muito mais organizada no que diz respeito ao meu espaço de trabalho como estudante, além de oferecer lembretes diários para meus outros hobbies. Ele também permite uma personalização detalhada usando modelos para tornar o espaço mais pessoal.
O ClickUp me tornou uma pessoa muito mais organizada no que diz respeito ao meu espaço de trabalho como estudante, além de oferecer lembretes diários para meus outros hobbies. Ele também permite uma personalização detalhada usando modelos para tornar o espaço mais pessoal.
📮 ClickUp Insight: Procrastinar é um fardo. Na verdade, quase metade das pessoas que responderam à nossa pesquisa se sente culpada quando não está trabalhando.
Mas, muitas vezes, o problema não é você — é a sua organização. Se suas anotações estão uma bagunça ou você não sabe o que fazer a seguir, é difícil começar.
O ClickUp Brain MAX ajuda você a dar esse primeiro passo fácil. Basta perguntar: “No que devo trabalhar hoje?” ou “O que está me impedindo?”. Ele analisa suas tarefas e dá uma resposta clara na hora.
Além disso, o Talk-to-Text ajuda você a pensar em voz alta. Você não precisa digitar o prompt perfeito nem enviar mensagens para três amigos diferentes. Basta dizer o que pensa e começar a trabalhar sem estresse.
2. Notion AI (Ideal para redação com IA em bases de conhecimento flexíveis)
O Notion AI é um assistente integrado diretamente ao espaço de trabalho do Notion. É útil para estudantes e pesquisadores que armazenam grandes volumes de anotações, PDFs e transcrições de aulas em um único local. Ao contrário das ferramentas de chat independentes, ele usa dados específicos dentro de suas páginas privadas para responder a perguntas ou organizar seus arquivos.
A ferramenta utiliza uma lógica de pesquisa que abrange todo o espaço de trabalho. Digamos que você peça à IA para encontrar uma teoria específica escondida em notas de um semestre inteiro. O assistente vasculha todo o seu banco de dados para extrair a resposta exata com links para a fonte.
Ela também pode transformar uma lista desorganizada de marcadores em uma tabela estruturada. Você também verá dados como “Data” ou “Conceito-chave” preenchidos automaticamente com base no conteúdo da página.
Os melhores recursos da Notion AI
- Perguntas e respostas contextuais em todo o espaço de trabalho: Faça perguntas à IA do Notion, e ela pesquisará todo o seu espaço de trabalho para fornecer respostas
- Elabore e aprimore o conteúdo diretamente no documento: Destaque qualquer texto em um documento e peça à IA para reescrevê-lo, expandi-lo ou resumí-lo diretamente
- Preenchimento automático de propriedades do banco de dados: O Notion AI pode preencher automaticamente campos do banco de dados com base no conteúdo da página, reduzindo a necessidade de inserção manual de dados
Prós e contras da Notion AI
Prós:
- A estrutura flexível do espaço de trabalho se adapta a praticamente qualquer caso de uso
- A IA compreende o contexto do seu espaço de trabalho, tornando as sugestões mais relevantes
- Uma ampla galeria de modelos ajuda você a começar mais rápido
Contras:
- Os recursos de IA exigem uma assinatura adicional além do plano básico do Notion
- O desempenho pode ficar lento em espaços de trabalho muito grandes
Preços do Notion AI
- Gratuito: (Versão de avaliação limitada do Notion AI)
- Além disso: US$ 12/mês por usuário (versão de avaliação limitada do Notion AI)
- Empresas: US$ 24/mês por usuário
- Empresas: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Notion AI
- G2: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion AI?
Um usuário do G2 diz:
Adoro o sistema de blocos, a capacidade de transformar uma simples nota em um banco de dados relacional complexo. Adoro os resumos de threads com tecnologia de IA, o Slack Huddles, o Workflow Builder e os novos recursos Lists e Canvas.
Adoro o sistema de blocos, a capacidade de transformar uma simples nota em um banco de dados relacional complexo. Adoro os resumos de threads com tecnologia de IA, o Slack Huddles, o Workflow Builder e os novos recursos Lists e Canvas.
📚 Leia mais: As melhores ferramentas de IA para estudantes
3. The Good AI (Ideal para a geração de ensaios acadêmicos estruturados)
O Good AI é um assistente de redação feito sob medida para ensaios de estudantes. Ele ajuda aqueles que enfrentam o problema da “página em branco”.
Você pode usar essa ferramenta para produzir rascunhos com referências completas em poucos minutos. Ao contrário dos chatbots genéricos, ela mantém um tom acadêmico e citações adequadas desde o prompt inicial.
Digite o tema da sua redação e escolha o tamanho desejado para o texto. A IA cria um esboço completo para você — incluindo introdução, corpo e conclusão.
Depois de ter o rascunho, selecione qualquer frase para que a IA escreva a próxima parte para você. Você também pode usar as ferramentas integradas para corrigir a gramática e verificar a presença de IA. Isso ajuda a aperfeiçoar seu trabalho antes de entregá-lo.
Os melhores recursos do Good AI
- Ensaios estruturados: Gere um ensaio completo com introdução, parágrafos de desenvolvimento e conclusão para o tema escolhido
- Suporte a vários tipos de redação: Gere redações argumentativas, expositivas, descritivas ou narrativas, conforme necessário
- Citações automáticas: A ferramenta pode incluir citações em formatos como APA, MLA ou Chicago
Os prós e contras da Good AI
Prós:
- Ele gera ensaios estruturados rapidamente, economizando tempo nos rascunhos iniciais
- O suporte a citações ajuda a atender aos requisitos de formatação acadêmica
- Sua interface simples requer um aprendizado mínimo
Contras:
- É limitada a ensaios acadêmicos e não é adequada para redação profissional
- O conteúdo gerado pode precisar de edições significativas para se adequar ao seu estilo pessoal
- Não possui recursos de colaboração para projetos de redação em equipe
Preços da Good AI
- Gratuito
- Premium: US$ 5/mês
Avaliações e comentários do The Good AI
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
💟 Não importa o que você esteja criando — ensaios, trabalhos de pesquisa ou qualquer outro tipo de conteúdo — os Super Agents do ClickUp facilitam a vida. Veja como os utilizamos no ClickUp para gerenciar todo o nosso processo de conteúdo. Se funciona para nós, funciona para você também:
4. EduWriter AI (Ideal para trabalhos acadêmicos com muitas citações)
O EduWriter AI é um assistente de IA para estudantes e pesquisadores com prazos a cumprir. Ele produz trabalhos acadêmicos totalmente formatados em menos de 20 segundos.
Ao contrário da IA geral, esta ferramenta foi desenvolvida para atender às regras escolares. Ela inclui um avaliador de redações e uma ferramenta que cria citações no formato APA 7º ed. correto.
Para começar, basta digitar seu tema. Em seguida, escolha seu nível, do ensino médio ao doutorado. A ferramenta criará um rascunho claro com uma introdução, uma tese e um resumo final.
Você pode baixar o conteúdo como um arquivo do Word. Ele já terá uma página de rosto, uma lista de referências e o espaçamento correto. Além disso, todas as fontes utilizadas estão vinculadas ao seu texto.
Principais recursos do EduWriter AI
- Citação automática em vários formatos: Gere citações nos formatos APA, MLA, Chicago, Harvard e outros
- Detecção de plágio integrada: Verifique a originalidade do seu conteúdo antes do envio
- Integração de pesquisa: A IA pode extrair informações relevantes de fontes acadêmicas para apoiar seus argumentos
Prós e contras do EduWriter AI
Prós:
- O forte suporte à citação reduz o trabalho manual de formatação
- A verificação de plágio oferece tranquilidade antes do envio
- A integração de pesquisa ajuda você a encontrar evidências de apoio rapidamente
Contras:
- Ela é voltada exclusivamente para a redação acadêmica e não é adequada para outros tipos de conteúdo
- A qualidade do resultado pode variar dependendo da complexidade do tema
- Não é possível personalizar o estilo ou o tom da redação
Preços do EduWriter AI
- Gratuito
- Premium: US$ 19/mês
Avaliações e comentários sobre o EduWriter AI
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o EduWriter AI?
Um usuário da Capterra diz:
Minha experiência geral com o EduWriter.ai tem sido positiva. É fácil de usar, economiza muito tempo e produz conteúdo acadêmico bem estruturado. Embora ainda sejam necessárias edições ocasionais, é uma ferramenta confiável que apoia a produtividade e atende à maioria das necessidades de redação de forma eficaz.
Minha experiência geral com o EduWriter.ai tem sido positiva. É fácil de usar, economiza muito tempo e produz conteúdo acadêmico bem estruturado. Embora ainda sejam necessárias edições ocasionais, é uma ferramenta confiável que apoia a produtividade e atende à maioria das necessidades de redação de forma eficaz.
5. Samwell.ai (Ideal para redação acadêmica baseada em pesquisa)
Encontrar fontes confiáveis para um trabalho de pesquisa pode levar horas de pesquisa manual. Isso é muito ineficiente e dificulta a construção de um argumento sólido baseado em evidências.
O Samwell.ai é um assistente de pesquisa com IA que ajuda nessa tarefa. Ele procura fontes acadêmicas para adicionar à sua redação. Ele pode encontrar fontes, resumir o que elas dizem e inserir citações diretamente no seu rascunho.
A ferramenta utiliza um vasto conjunto de mais de 20 bibliotecas acadêmicas. Isso garante que suas referências sejam reais e revisadas por pares. E, assim que o rascunho estiver pronto, use o “Power Editor” para inserir tabelas personalizadas, gráficos e referências em vídeo.
Principais recursos do Samwell.ai
- Assistente de pesquisa com IA: A ferramenta pesquisa fontes acadêmicas relevantes com base no seu tema. Ela também sugere como incorporá-las
- Fluxo de trabalho guiado para redação: O parceiro lógico passo a passo ajuda você a refinar sua tese e construir um roteiro estruturado
- Seletor de estilos de citação: Alterne entre os estilos MLA, APA, Chicago, IEEE e outros com um único clique para atender às suas necessidades
Prós e contras do Samwell.ai
Prós:
- A abordagem que prioriza a pesquisa garante que seu conteúdo seja respaldado por fontes
- A formatação automática de citações economiza tempo na criação de uma bibliografia
- É útil para estudantes que estão começando na pesquisa acadêmica
Contras:
- É limitada à redação acadêmica e não é adequada para conteúdo empresarial ou criativo
- A qualidade da fonte depende dos bancos de dados disponíveis e pode não abranger todos os tópicos
- O conteúdo gerado pode precisar de revisão para atender às suas necessidades
Preços do Samwell.ai
- Gratuito
- Acadêmico: US$ 15,32/mês
Avaliações e comentários sobre o Samwell.ai
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Samwell.ai?
Um usuário do Reddit diz:
Pessoalmente, considero-a extremamente útil quando se trata de escrever artigos de pesquisa científica.
Pessoalmente, considero-a extremamente útil quando se trata de escrever artigos de pesquisa científica.
🧠 Curiosidade: A primeira assistente de ensino com IA da história, Jill Watson, era excelente no que fazia. Tão boa que seus alunos na Georgia Tech nem imaginavam que ela não era humana. Durante meses em 2016, ela administrou postagens em fóruns e atendeu às dúvidas dos alunos com perfeição. A grande “revelação” só aconteceu no final do semestre. É um exemplo clássico de como a IA pode ser poderosa quando alimentada com o “contexto” certo.
6. Writeless (Ideal para rascunhos rápidos de ensaios com o mínimo de esforço)
Às vezes, a parte mais difícil da escrita é simplesmente começar. O bloqueio criativo pode deixar você olhando para uma página em branco, sem ideias. Isso é estressante quando você tem um prazo apertado.
O Writeless se concentra na velocidade, elaborando ensaios rapidamente com o mínimo de intervenção do usuário. Ele foi desenvolvido para estudantes que precisam de um início rápido e planejam concluir o trabalho por conta própria. Basta inserir um tema e obter um rascunho em segundos, sem configurações complexas para gerenciar.
Principais recursos do Writeless
- Artigos longos: Produza artigos de pesquisa de até 20.000 palavras (aproximadamente 40 páginas) de uma só vez
- Sugestões de tópicos: Se você estiver sem ideias, o Writeless pode sugerir tópicos ou ângulos para explorar
- Personalizável: Ajuste a formalidade, o tom e o nível de leitura de acordo com seu estilo ou necessidades
Prós e contras do Writeless
Prós:
- Oferece resultados extremamente rápidos para usuários que precisam de rascunhos rapidamente
- A interface simples não requer nenhum tempo de adaptação
- É útil para brainstorming e para superar o bloqueio de escrita
Contras:
- O controle sobre a estrutura, o tom ou a profundidade do resultado é limitado
- O conteúdo gerado geralmente requer uma edição substancial
- Sem suporte a citações ou verificação de plágio
Preços do Writeless
- Gratuito
- Mensal: US$ 30/mês
Avaliações e comentários do Writeless
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
🎥 Você já usa IA para suas redações e outros conteúdos. Mas isso vai além. Hoje, você pode usar a IA para realmente aprender. Assista a este vídeo para descobrir as maneiras mais inteligentes pelas quais os alunos podem usar a IA para um aprendizado de verdade:
7. MyEssayWriter AI (Ideal para criar esboços lógicos de redações)
O MyEssayWriter AI ajuda alunos do ensino médio e universitários que não sabem por onde começar. Não é uma ferramenta de pesquisa complexa. Em vez disso, é simples de usar e cria um rascunho claro rapidamente.
Para começar, basta digitar seu tema. Em seguida, escolha um estilo, como uma redação “argumentativa” ou “descritiva”. A IA cria uma tese e um esboço completo. Você pode então usar a ferramenta “Humanizer” para adaptar o resultado ao seu estilo de escrita.
Principais recursos do MyEssayWriter AI
- Ensaios extensos: Gere ensaios longos para trabalhos de pesquisa ou tarefas extensas
- Criador de esboços: Comece com um esboço personalizado para garantir que o conteúdo abranja todos os pontos necessários
- Sugestões de revisão: A ferramenta oferece sugestões para melhorar o conteúdo
Prós e contras do MyEssayWriter AI
Prós:
- Lida bem com requisitos de conteúdo mais extenso
- O criador de esboços oferece controle estrutural antes da geração
- Sugestões de revisão ajudam a melhorar os rascunhos iniciais
Contras:
- Resultados mais longos podem conter repetições ou inconsistências
- Ainda é necessária uma edição significativa para trabalhos com qualidade acadêmica
- É limitado a formatos de redação
Preços do MyEssayWriter AI
- Básico: US$ 7,99/mês
- Pro: US$ 14,99/mês
- Premium: US$ 19,99/mês
Avaliações e comentários sobre o MyEssayWriter AI
- G2: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)
- Capterra: Não há avaliações suficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o MyEssayWriter AI?
Um usuário do G2 diz:
Seu recurso de pesquisa e citação economiza muito tempo, e a IA produz textos bem estruturados e com um tom natural, que parecem ter sido escritos por mim mesmo.
Seu recurso de pesquisa e citação economiza muito tempo, e a IA produz textos bem estruturados e com um tom natural, que parecem ter sido escritos por mim mesmo.
8. QuillBot AI (Ideal para parafraseamento e correção gramatical)
Você terminou seu primeiro rascunho, mas ele parece desorganizado. Você está preocupado que haja erros ou que o tom não esteja totalmente adequado. Na verdade, aperfeiçoar um rascunho pode ser tão difícil quanto escrevê-lo.
O QuillBot ajuda você a reescrever seu rascunho para corrigir a gramática e melhorar a clareza. O parafraseador oferece vários modos, como “fluência” ou “formal”. Isso permite que você ajuste o tom e o estilo conforme necessário.
Principais recursos do QuillBot AI
- Alterne entre mais de 10 modos de parafraseamento: escolha entre estilos como Padrão, Fluência, Formal ou Acadêmico para adaptar sua redação às suas necessidades
- Verificador gramatical: Identifique erros gramaticais, problemas de pontuação e frases pouco naturais
- Resumidor e gerador de citações: Condense textos longos em pontos-chave ou gere citações nos formatos mais comuns
Prós e contras do QuillBot AI
Prós:
- Ele parafraseia muito bem, com vários modos de estilo
- O verificador gramatical explica as correções para que você também aprenda
- Sua extensão para navegador funciona em diversos sites e aplicativos
Contras:
- Não foi projetado para gerar conteúdo do zero
- O plano gratuito tem limites de palavras que podem ser frustrantes para usuários assíduos
- O conteúdo parafraseado ainda pode precisar de revisão para garantir precisão e tom de voz
Preços do QuillBot AI
- Gratuito
- Premium: US$ 4,17/mês, cobrado anualmente
- Plano para equipes: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o QuillBot AI
- G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuillBot AI?
Um usuário do G2 diz:
Este é um excelente software fácil de usar, repleto de recursos como parafraseamento e um verificador de IA. As extensões e integrações do aplicativo também são úteis, e há opções premium. Praticamente não é necessário nenhum treinamento.
Este é um excelente software fácil de usar, repleto de recursos como parafraseamento e um verificador de IA. As extensões e integrações do aplicativo também são úteis, e há opções premium. Praticamente não é necessário nenhum treinamento.
💡 Dica profissional: A equipe dedicada de agentes de IA da ClickUp cuida de todo o seu fluxo de conteúdo — desde a elaboração de esboços até o aperfeiçoamento do trabalho final. Se você precisa de um simples ajuste de tom ou de suporte completo à redação, há um agente pronto para ajudar.
9. EssayFlow AI (Ideal para redação acadêmica assistida por IA com estilo humano)
Os estudantes costumam se preocupar que a redação com IA soe robótica ou seja sinalizada por ferramentas de detecção de IA. Esse receio pode dificultar o uso da IA, mesmo quando você realmente precisa de ajuda para começar.
O EssayFlow AI se concentra em conteúdos que soam naturais e passam pela detecção de IA. Isso ajuda os alunos preocupados com a possibilidade de seus trabalhos serem sinalizados como conteúdo gerado por IA. A ferramenta visa combinar uma redação semelhante à humana com a velocidade da IA.
Principais recursos do EssayFlow AI
- Traduza para mais de 50 idiomas: Escreva em dezenas de idiomas mantendo um tom “natural”
- Detecção de IA integrada: analise seu conteúdo com ferramentas de detecção de IA antes do envio
- Suporte para citações e plágio: Gere citações e verifique se há plágio para que seu conteúdo atenda aos padrões de integridade acadêmica
EssayFlow AI e suas desvantagens
Prós:
- O foco em manter a naturalidade pode resultar em ensaios mais legíveis
- A detecção de IA integrada oferece transparência
- O suporte a citações ajuda a atender aos requisitos acadêmicos
Contras:
- A ênfase em evitar a detecção pode não estar alinhada com todas as políticas institucionais
- A qualidade do resultado varia bastante e requer uma revisão cuidadosa
- Está limitado a formatos de ensaios acadêmicos
Preços do EssayFlow AI
- Básico: US$ 27,98/mês
- Pro: US$ 34,98/mês
- Ilimitado: US$ 84,98/mês
Avaliações e comentários sobre o EssayFlow AI
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
10. Grammarly (Ideal para correção gramatical e de tom em tempo real em todas as plataformas)
Escrever em diferentes plataformas — e-mail, redes sociais, documentos — pode ser um desafio. É fácil que pequenos erros gramaticais ou um tom inconsistente passem despercebidos, prejudicando seu profissionalismo.
O Grammarly é um assistente de redação amplamente utilizado que oferece correção gramatical, ortográfica e de pontuação em tempo real, onde quer que você digite. Seu ponto forte é sua onipresença. Em resumo, a extensão para navegador e as integrações garantem suporte consistente em todos os seus aplicativos. Seu recurso de detecção de tom também ajuda a ajustar sua redação para diferentes contextos, do informal ao formal.
Principais recursos do Grammarly
- Extensão para navegador e integrações: O Grammarly funciona em navegadores, aplicativos para desktop e dispositivos móveis, oferecendo suporte consistente à redação
- Detecção e ajuste de tom: A ferramenta analisa o tom da sua redação e sugere ajustes para se adequar ao seu público-alvo
- Sugestões de clareza e engajamento: Além da gramática, o Grammarly sugere maneiras de tornar sua redação mais clara e envolvente
Prós e contras do Grammarly
Prós:
- Funciona em qualquer lugar onde você escreva, oferecendo suporte consistente em todas as plataformas
- A detecção de tom ajuda a adaptar sua redação a diferentes contextos e públicos
- Explicações claras ajudam você a aprender e melhorar sua escrita ao longo do tempo
Contras:
- Trata-se principalmente de uma ferramenta de edição com recursos limitados de geração de conteúdo
- Algumas sugestões podem não se adequar a guias de estilo ou preferências específicas
- Alguns recursos essenciais exigem uma assinatura para acesso completo
Preços do Grammarly
- Gratuito
- Mensal: US$ 30 por membro por mês
Avaliações e comentários sobre o Grammarly
- G2: 4,7/5 (mais de 13.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grammarly?
Um usuário do G2 diz:
O Grammarly é muito fácil de usar e se integra perfeitamente aos navegadores e ferramentas que utilizo diariamente. Ele oferece sugestões em tempo real sobre gramática, clareza e tom, o que me ajuda a escrever de forma mais profissional e confiante. A interface é simples e a implementação requer configuração mínima. Gosto especialmente da detecção de tom e das sugestões de reformulação, que melhoram significativamente a qualidade da comunicação.
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Perguntas frequentes
As ferramentas de redação com IA podem ser integradas aos fluxos de trabalho de colaboração em equipe e gerenciamento de projetos?
Sim, algumas ferramentas de redação com IA funcionam diretamente dentro de plataformas de gerenciamento de projetos. Por exemplo, você pode obter ajuda de redação com IA exatamente onde trabalha com sua equipe. O ClickUp Brain funciona em qualquer lugar dentro do seu Espaço de Trabalho do ClickUp. Ele está vinculado às Tarefas, Documentos e ao Chat do ClickUp, para que a redação e a execução permaneçam conectadas.
O que torna uma ferramenta de redação com IA segura e confiável para uso profissional?
Escolha ferramentas que tenham regras de privacidade claras. Procure certificações de segurança de ponta, como SOC 2 ou ISO. Também é importante verificar como a IA é treinada. Ferramentas integradas a grandes plataformas, como o ClickUp, são mais seguras do que aplicativos pequenos e independentes. O ClickUp utiliza segurança de alto nível para manter seu trabalho seguro e privado.
Como as equipes podem usar a IA para melhorar a redação e a comunicação profissional?
As equipes podem usar a IA para redigir atualizações de status, resumir notas de reuniões, ajustar o tom e manter a consistência dos documentos. A melhor maneira de usar a IA é incorporá-la diretamente ao trabalho que você já realiza. Você não precisa adicionar uma nova ferramenta apenas para gerenciar sua redação.