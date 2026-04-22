As 10 melhores alternativas ao Olovka AI em 2026

👀 Você sabia? O uso de IA por estudantes disparou para 92%, contra 66% apenas um ano antes.

Mas, à medida que a IA se torna a norma, o padrão de qualidade aumentou. Não basta mais gerar um rascunho rápido. Agora, você precisa produzir trabalhos com citações precisas e que conectem bem as ideias.

O Olovka AI é um ponto de partida popular para redações rápidas. No entanto, muitas vezes ele atinge um limite quando o trabalho exige profundidade acadêmica. Para pesquisadores e estudantes, um “bot de redação” genérico pode ser um risco. Você não quer perder nuances ou citar fontes não verificadas.

Este guia apresenta as melhores alternativas ao Olovka AI para o ano letivo de 2026.

Alternativas ao Olovka AI em resumo

Aqui está uma rápida comparação das principais alternativas ao Olovka AI, para quem elas são mais indicadas, seus recursos de destaque e preços.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Redação com tecnologia de IA que se mantém conectada a tarefas, documentos e prazos ClickUp Brain, Brain MAX, Docs, AI Notetaker, Super Agents, Automations, Clips, Notepad, Reminders Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Notion AI Redação com IA dentro de uma base de conhecimento flexível para anotações e pesquisas Perguntas e respostas em todo o espaço de trabalho, reescrita/resumo em linha, preenchimento automático de banco de dados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês A boa IA Geração estruturada de ensaios acadêmicos com esboços e citações rápidas Fluxo do esboço à rascunho, tom acadêmico, formatação de citações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês EduWriter AI Artigos acadêmicos com muitas citações e suporte para detecção de plágio Citações automáticas em vários estilos, detecção de plágio, exportação de trabalhos formatados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês Samwell.ai Redação acadêmica baseada em pesquisa com referência às fontes Pesquisa de fontes acadêmicas, fluxo de trabalho guiado para redações, seletor de estilos de citação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15,32/mês Writeless Rascunhos rápidos de ensaios longos a partir de poucas informações Rascunhos longos, sugestões de tópicos, complexidade de redação ajustável Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24,99/mês MyEssayWriter AI Criação de esboços de redações e rascunhos mais longos com ajuda básica para revisão Criador de esboços, geração de ensaios extensos, sugestões de revisão Planos pagos a partir de US$ 7,99/mês QuillBot IA Parafraseamento, correções gramaticais e reescritas rápidas Modos de parafraseamento, verificador gramatical, resumidor + gerador de citações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4,17/mês EssayFlow AI Redação acadêmica semelhante à humana com ferramentas de detecção e citação Verificação de detecção de IA, suporte a citações, ferramentas de plágio, redação multilíngue Planos pagos a partir de US$ 27,98/mês Grammarly Correção gramatical e de tom em tempo real em todos os aplicativos Integrações com navegadores e aplicativos, detecção de tom, sugestões de clareza Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 30/mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Por que optar pelas alternativas ao Olovka AI

O Olovka AI é um assistente de redação com IA desenvolvido para redação acadêmica e de ensaios. Ele é excelente para gerar ensaios estruturados e lidar com citações. Mas o que acontece quando suas tarefas de redação vão além da sala de aula?

Muitas equipes lidam diariamente com uma ampla variedade de tarefas de redação — desde e-mails para clientes e relatórios de projetos até documentação interna e textos de marketing. Usar uma ferramenta de redação com finalidade única para essas tarefas gera atrito.

A necessidade constante de alternar entre seu redator de IA e seu espaço de trabalho real gera dispersão de contexto. Isso também leva as equipes a buscar opções melhores. Na verdade, apenas 23% dos funcionários estão totalmente satisfeitos com seus aplicativos de trabalho, devido a essa fragmentação.

Aqui estão os principais motivos pelos quais as equipes procuram alternativas ao Olovka AI:

Suporte mais abrangente à redação: você precisa de uma ferramenta capaz de lidar com e-mails profissionais, relatórios e textos de marketing, não apenas com ensaios

Colaboração em equipe: Seu redator de IA deve estar integrado ao local onde sua Seu redator de IA deve estar integrado ao local onde sua equipe já trabalha em conjunto

Integração com o fluxo de trabalho: As melhores ferramentas de redação com IA conectam-se diretamente às suas tarefas, projetos e documentação, para que você não precise alternar entre aplicativos

Sugestões sensíveis ao contexto: Você precisa de uma inteligência artificial que compreenda o seu trabalho e possa adaptar seu tom e estilo de acordo com ele

👀 Este vídeo vai lhe dar algumas dicas úteis sobre como selecionar e encontrar a melhor ferramenta de redação com IA para suas necessidades!

👀 Você sabia? A palavra “ensaio” vem do verbo francês “essayer”, que significa literalmente “tentar” ou “procurando”. Michel de Montaigne cunhou o termo na década de 1500 porque via seus escritos como “tentativas” de organizar seus pensamentos.

As melhores alternativas ao Olovka AI para usar

Cada uma das ferramentas abaixo oferece algo diferente — mais personalização, integração de pesquisa mais robusta ou suporte para uma gama mais ampla de tarefas de redação.

Começando pela melhor:

1. ClickUp (Ideal para redação com IA integrada em todo o seu fluxo de trabalho)

Experimente você mesmo Crie ensaios no tom e estilo de sua preferência com o ClickUp Brain

O Olovka AI foi criado para ajudar os alunos a escreverem ensaios mais rapidamente. Mas, quando seu trabalho vai além de um único rascunho, você começa a precisar de mais do que um redator de IA. Você precisa manter suas anotações, pesquisas, textos e prazos todos conectados.

É aí que o ClickUp, o primeiro espaço de trabalho convergente de IA do mundo, se destaca.

Para começar, temos o ClickUp Brain, a IA mais contextual, que resolve os problemas antigos de alucinação e trabalho interrompido.

Identifique e corrija erros de IA em qualquer texto com o ClickUp Brain

Você pode usá-la para:

Crie conteúdo original

Reescrever seções

Melhore a clareza

Resuma materiais densos

Traduzir texto

E muito mais

O Brain também pode gerar textos a partir de um prompt diretamente no ClickUp Docs ou em outros campos de texto. Ele também funciona em texto selecionado no Docs. Isso significa que, quando um parágrafo não estiver bom, você pode reescrevê-lo sem precisar copiar tudo para outra ferramenta.

Continue aprimorando seu conteúdo com o ClickUp Brain no Docs

Além disso, com o ClickUp Docs, você pode redigir e armazenar trabalhos, anotações de aula e material de estudo em um editor colaborativo. Depois de concluídos, basta formatá-los com títulos, destaques, citações, blocos de código, botões, divisórias e muito mais.

Os documentos também oferecem suporte a incorporações e colaboração em tempo real, para que você possa alternar facilmente entre redação individual, notas compartilhadas e trabalhos acadêmicos baseados em projetos.

Elabore rascunhos de trabalhos e anotações de estudo com formatação flexível no ClickUp Docs

No Docs e em outras áreas de texto, os comandos de barra /AI exibem a ajuda de redação com IA exatamente onde você está trabalhando. Isso ajuda a fazer brainstorming, esboçar ou reescrever sem interromper seu fluxo de trabalho.

Para palestras e aulas ao vivo, o ClickUp AI Notetaker vai além do que a maioria dos redatores de IA oferece. Ele pode participar e gravar automaticamente reuniões no Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

Depois, o ClickUp oferece uma visão geral, pontos-chave, próximos passos, tópicos principais, lista de participantes e uma transcrição completa. Tudo isso em um documento no qual você é marcado.

Tudo isso fica armazenado no Docs Hub, e você pode até mesmo fazer perguntas à IA sobre esses conteúdos posteriormente. Chega de assistir novamente a longas palestras ou vasculhar marcas de tempo.

Receba gravações de reuniões, transcrições e itens de ação na sua caixa de entrada com o AI Notetaker do ClickUp

Os Super Agents do ClickUp elevam o nível ainda mais. São agentes autônomos que você pode configurar para lidar com tarefas essenciais usando o contexto do espaço de trabalho. Eles podem lidar com tarefas, atualizar prioridades, criar conteúdo e gerenciar fluxos de trabalho automaticamente, enquanto você tem a palavra final.

Por exemplo, você pode usar:

Agente de pesquisa com IA : Reúne e estrutura informações sobre tópicos definidos. Transforma pesquisas brutas em algo que você pode realmente usar para escrever : Reúne e estrutura informações sobre tópicos definidos. Transforma pesquisas brutas em algo que você pode realmente usar para escrever

Agente Extractor de Tarefas : Analisa anotações de aula, transcrições e discussões em sala de aula para extrair itens de ação. Atribui responsáveis, define prazos e cria tarefas vinculadas no ClickUp automaticamente : Analisa anotações de aula, transcrições e discussões em sala de aula para extrair itens de ação. Atribui responsáveis, define prazos e cria tarefas vinculadas no ClickUp automaticamente

Principais recursos do ClickUp

Prós e contras do ClickUp

Prós:

O espaço de trabalho unificado elimina a dispersão de ferramentas: redação, tarefas, documentos e chat estão reunidos em redação, tarefas, documentos e chat estão reunidos em uma única plataforma , para que você não precise copiar conteúdo entre aplicativos nem perca o contexto

Sugestões de IA sensíveis ao contexto: O ClickUp Brain compreende a estrutura do seu Espaço de Trabalho, e suas sugestões são personalizadas de acordo com o seu trabalho real

Escalável de usuários individuais a empresas: seja você um usuário individual ou uma grande equipe, você terá acesso aos mesmos recursos de redação com IA

Contras:

A grande quantidade de recursos pode representar uma curva de aprendizado para usuários que não estão familiarizados com plataformas multifuncionais

Para aproveitar ao máximo os recursos avançados de IA, reserve um tempo para explorar a documentação

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

O ClickUp me tornou uma pessoa muito mais organizada no que diz respeito ao meu espaço de trabalho como estudante, além de oferecer lembretes diários para meus outros hobbies. Ele também permite uma personalização detalhada usando modelos para tornar o espaço mais pessoal.

O ClickUp me tornou uma pessoa muito mais organizada no que diz respeito ao meu espaço de trabalho como estudante, além de oferecer lembretes diários para meus outros hobbies. Ele também permite uma personalização detalhada usando modelos para tornar o espaço mais pessoal.

📮 ClickUp Insight: Procrastinar é um fardo. Na verdade, quase metade das pessoas que responderam à nossa pesquisa se sente culpada quando não está trabalhando. Mas, muitas vezes, o problema não é você — é a sua organização. Se suas anotações estão uma bagunça ou você não sabe o que fazer a seguir, é difícil começar. O ClickUp Brain MAX ajuda você a dar esse primeiro passo fácil. Basta perguntar: “No que devo trabalhar hoje?” ou “O que está me impedindo?”. Ele analisa suas tarefas e dá uma resposta clara na hora. Além disso, o Talk-to-Text ajuda você a pensar em voz alta. Você não precisa digitar o prompt perfeito nem enviar mensagens para três amigos diferentes. Basta dizer o que pensa e começar a trabalhar sem estresse.

2. Notion AI (Ideal para redação com IA em bases de conhecimento flexíveis)

via Notion

O Notion AI é um assistente integrado diretamente ao espaço de trabalho do Notion. É útil para estudantes e pesquisadores que armazenam grandes volumes de anotações, PDFs e transcrições de aulas em um único local. Ao contrário das ferramentas de chat independentes, ele usa dados específicos dentro de suas páginas privadas para responder a perguntas ou organizar seus arquivos.

A ferramenta utiliza uma lógica de pesquisa que abrange todo o espaço de trabalho. Digamos que você peça à IA para encontrar uma teoria específica escondida em notas de um semestre inteiro. O assistente vasculha todo o seu banco de dados para extrair a resposta exata com links para a fonte.

Ela também pode transformar uma lista desorganizada de marcadores em uma tabela estruturada. Você também verá dados como “Data” ou “Conceito-chave” preenchidos automaticamente com base no conteúdo da página.

Os melhores recursos da Notion AI

Perguntas e respostas contextuais em todo o espaço de trabalho: Faça perguntas à IA do Notion, e ela pesquisará todo o seu espaço de trabalho para fornecer respostas

Elabore e aprimore o conteúdo diretamente no documento: Destaque qualquer texto em um documento e peça à IA para reescrevê-lo, expandi-lo ou resumí-lo diretamente

Preenchimento automático de propriedades do banco de dados: O Notion AI pode preencher automaticamente campos do banco de dados com base no conteúdo da página, reduzindo a necessidade de inserção manual de dados

Prós e contras da Notion AI

Prós:

A estrutura flexível do espaço de trabalho se adapta a praticamente qualquer caso de uso

A IA compreende o contexto do seu espaço de trabalho, tornando as sugestões mais relevantes

Uma ampla galeria de modelos ajuda você a começar mais rápido

Contras:

Os recursos de IA exigem uma assinatura adicional além do plano básico do Notion

O desempenho pode ficar lento em espaços de trabalho muito grandes

Preços do Notion AI

Gratuito : (Versão de avaliação limitada do Notion AI)

Além disso : US$ 12/mês por usuário (versão de avaliação limitada do Notion AI)

Empresas : US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion AI

G2: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion AI?

Um usuário do G2 diz:

Adoro o sistema de blocos, a capacidade de transformar uma simples nota em um banco de dados relacional complexo. Adoro os resumos de threads com tecnologia de IA, o Slack Huddles, o Workflow Builder e os novos recursos Lists e Canvas.

Adoro o sistema de blocos, a capacidade de transformar uma simples nota em um banco de dados relacional complexo. Adoro os resumos de threads com tecnologia de IA, o Slack Huddles, o Workflow Builder e os novos recursos Lists e Canvas.

📚 Leia mais: As melhores ferramentas de IA para estudantes

3. The Good AI (Ideal para a geração de ensaios acadêmicos estruturados)

via The Good AI

O Good AI é um assistente de redação feito sob medida para ensaios de estudantes. Ele ajuda aqueles que enfrentam o problema da “página em branco”.

Você pode usar essa ferramenta para produzir rascunhos com referências completas em poucos minutos. Ao contrário dos chatbots genéricos, ela mantém um tom acadêmico e citações adequadas desde o prompt inicial.

Digite o tema da sua redação e escolha o tamanho desejado para o texto. A IA cria um esboço completo para você — incluindo introdução, corpo e conclusão.

Depois de ter o rascunho, selecione qualquer frase para que a IA escreva a próxima parte para você. Você também pode usar as ferramentas integradas para corrigir a gramática e verificar a presença de IA. Isso ajuda a aperfeiçoar seu trabalho antes de entregá-lo.

Os melhores recursos do Good AI

Ensaios estruturados: Gere um ensaio completo com introdução, parágrafos de desenvolvimento e conclusão para o tema escolhido

Suporte a vários tipos de redação: Gere redações argumentativas, expositivas, descritivas ou narrativas, conforme necessário

Citações automáticas: A ferramenta pode incluir citações em formatos como APA, MLA ou Chicago

Os prós e contras da Good AI

Prós:

Ele gera ensaios estruturados rapidamente, economizando tempo nos rascunhos iniciais

O suporte a citações ajuda a atender aos requisitos de formatação acadêmica

Sua interface simples requer um aprendizado mínimo

Contras:

É limitada a ensaios acadêmicos e não é adequada para redação profissional

O conteúdo gerado pode precisar de edições significativas para se adequar ao seu estilo pessoal

Não possui recursos de colaboração para projetos de redação em equipe

Preços da Good AI

Gratuito

Premium: US$ 5/mês

Avaliações e comentários do The Good AI

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

💟 Não importa o que você esteja criando — ensaios, trabalhos de pesquisa ou qualquer outro tipo de conteúdo — os Super Agents do ClickUp facilitam a vida. Veja como os utilizamos no ClickUp para gerenciar todo o nosso processo de conteúdo. Se funciona para nós, funciona para você também:

4. EduWriter AI (Ideal para trabalhos acadêmicos com muitas citações)

via EduWriter AI

O EduWriter AI é um assistente de IA para estudantes e pesquisadores com prazos a cumprir. Ele produz trabalhos acadêmicos totalmente formatados em menos de 20 segundos.

Ao contrário da IA geral, esta ferramenta foi desenvolvida para atender às regras escolares. Ela inclui um avaliador de redações e uma ferramenta que cria citações no formato APA 7º ed. correto.

Para começar, basta digitar seu tema. Em seguida, escolha seu nível, do ensino médio ao doutorado. A ferramenta criará um rascunho claro com uma introdução, uma tese e um resumo final.

Você pode baixar o conteúdo como um arquivo do Word. Ele já terá uma página de rosto, uma lista de referências e o espaçamento correto. Além disso, todas as fontes utilizadas estão vinculadas ao seu texto.

Principais recursos do EduWriter AI

Citação automática em vários formatos: Gere citações nos formatos APA, MLA, Chicago, Harvard e outros

Detecção de plágio integrada: Verifique a originalidade do seu conteúdo antes do envio

Integração de pesquisa: A IA pode extrair informações relevantes de fontes acadêmicas para apoiar seus argumentos

Prós e contras do EduWriter AI

Prós:

O forte suporte à citação reduz o trabalho manual de formatação

A verificação de plágio oferece tranquilidade antes do envio

A integração de pesquisa ajuda você a encontrar evidências de apoio rapidamente

Contras:

Ela é voltada exclusivamente para a redação acadêmica e não é adequada para outros tipos de conteúdo

A qualidade do resultado pode variar dependendo da complexidade do tema

Não é possível personalizar o estilo ou o tom da redação

Preços do EduWriter AI

Gratuito

Premium: US$ 19/mês

Avaliações e comentários sobre o EduWriter AI

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o EduWriter AI?

Um usuário da Capterra diz:

Minha experiência geral com o EduWriter.ai tem sido positiva. É fácil de usar, economiza muito tempo e produz conteúdo acadêmico bem estruturado. Embora ainda sejam necessárias edições ocasionais, é uma ferramenta confiável que apoia a produtividade e atende à maioria das necessidades de redação de forma eficaz.

Minha experiência geral com o EduWriter.ai tem sido positiva. É fácil de usar, economiza muito tempo e produz conteúdo acadêmico bem estruturado. Embora ainda sejam necessárias edições ocasionais, é uma ferramenta confiável que apoia a produtividade e atende à maioria das necessidades de redação de forma eficaz.

5. Samwell.ai (Ideal para redação acadêmica baseada em pesquisa)

Encontrar fontes confiáveis para um trabalho de pesquisa pode levar horas de pesquisa manual. Isso é muito ineficiente e dificulta a construção de um argumento sólido baseado em evidências.

O Samwell.ai é um assistente de pesquisa com IA que ajuda nessa tarefa. Ele procura fontes acadêmicas para adicionar à sua redação. Ele pode encontrar fontes, resumir o que elas dizem e inserir citações diretamente no seu rascunho.

A ferramenta utiliza um vasto conjunto de mais de 20 bibliotecas acadêmicas. Isso garante que suas referências sejam reais e revisadas por pares. E, assim que o rascunho estiver pronto, use o “Power Editor” para inserir tabelas personalizadas, gráficos e referências em vídeo.

Principais recursos do Samwell.ai

Assistente de pesquisa com IA: A ferramenta pesquisa fontes acadêmicas relevantes com base no seu tema. Ela também sugere como incorporá-las

Fluxo de trabalho guiado para redação: O parceiro lógico passo a passo ajuda você a refinar sua tese e construir um roteiro estruturado

Seletor de estilos de citação: Alterne entre os estilos MLA, APA, Chicago, IEEE e outros com um único clique para atender às suas necessidades

Prós e contras do Samwell.ai

Prós:

A abordagem que prioriza a pesquisa garante que seu conteúdo seja respaldado por fontes

A formatação automática de citações economiza tempo na criação de uma bibliografia

É útil para estudantes que estão começando na pesquisa acadêmica

Contras:

É limitada à redação acadêmica e não é adequada para conteúdo empresarial ou criativo

A qualidade da fonte depende dos bancos de dados disponíveis e pode não abranger todos os tópicos

O conteúdo gerado pode precisar de revisão para atender às suas necessidades

Preços do Samwell.ai

Gratuito

Acadêmico: US$ 15,32/mês

Avaliações e comentários sobre o Samwell.ai

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Samwell.ai?

Um usuário do Reddit diz:

Pessoalmente, considero-a extremamente útil quando se trata de escrever artigos de pesquisa científica.

Pessoalmente, considero-a extremamente útil quando se trata de escrever artigos de pesquisa científica.

🧠 Curiosidade: A primeira assistente de ensino com IA da história, Jill Watson, era excelente no que fazia. Tão boa que seus alunos na Georgia Tech nem imaginavam que ela não era humana. Durante meses em 2016, ela administrou postagens em fóruns e atendeu às dúvidas dos alunos com perfeição. A grande “revelação” só aconteceu no final do semestre. É um exemplo clássico de como a IA pode ser poderosa quando alimentada com o “contexto” certo.

6. Writeless (Ideal para rascunhos rápidos de ensaios com o mínimo de esforço)

Às vezes, a parte mais difícil da escrita é simplesmente começar. O bloqueio criativo pode deixar você olhando para uma página em branco, sem ideias. Isso é estressante quando você tem um prazo apertado.

O Writeless se concentra na velocidade, elaborando ensaios rapidamente com o mínimo de intervenção do usuário. Ele foi desenvolvido para estudantes que precisam de um início rápido e planejam concluir o trabalho por conta própria. Basta inserir um tema e obter um rascunho em segundos, sem configurações complexas para gerenciar.

Principais recursos do Writeless

Artigos longos: Produza artigos de pesquisa de até 20.000 palavras (aproximadamente 40 páginas) de uma só vez

Sugestões de tópicos: Se você estiver sem ideias, o Writeless pode sugerir tópicos ou ângulos para explorar

Personalizável: Ajuste a formalidade, o tom e o nível de leitura de acordo com seu estilo ou necessidades

Prós e contras do Writeless

Prós:

Oferece resultados extremamente rápidos para usuários que precisam de rascunhos rapidamente

A interface simples não requer nenhum tempo de adaptação

É útil para brainstorming e para superar o bloqueio de escrita

Contras:

O controle sobre a estrutura, o tom ou a profundidade do resultado é limitado

O conteúdo gerado geralmente requer uma edição substancial

Sem suporte a citações ou verificação de plágio

Preços do Writeless

Gratuito

Mensal: US$ 30/mês

Avaliações e comentários do Writeless

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🎥 Você já usa IA para suas redações e outros conteúdos. Mas isso vai além. Hoje, você pode usar a IA para realmente aprender. Assista a este vídeo para descobrir as maneiras mais inteligentes pelas quais os alunos podem usar a IA para um aprendizado de verdade:

7. MyEssayWriter AI (Ideal para criar esboços lógicos de redações)

via MyEssayWriter AI

O MyEssayWriter AI ajuda alunos do ensino médio e universitários que não sabem por onde começar. Não é uma ferramenta de pesquisa complexa. Em vez disso, é simples de usar e cria um rascunho claro rapidamente.

Para começar, basta digitar seu tema. Em seguida, escolha um estilo, como uma redação “argumentativa” ou “descritiva”. A IA cria uma tese e um esboço completo. Você pode então usar a ferramenta “Humanizer” para adaptar o resultado ao seu estilo de escrita.

Principais recursos do MyEssayWriter AI

Ensaios extensos: Gere ensaios longos para trabalhos de pesquisa ou tarefas extensas

Criador de esboços: Comece com um esboço personalizado para garantir que o conteúdo abranja todos os pontos necessários

Sugestões de revisão: A ferramenta oferece sugestões para melhorar o conteúdo

Prós e contras do MyEssayWriter AI

Prós:

Lida bem com requisitos de conteúdo mais extenso

O criador de esboços oferece controle estrutural antes da geração

Sugestões de revisão ajudam a melhorar os rascunhos iniciais

Contras:

Resultados mais longos podem conter repetições ou inconsistências

Ainda é necessária uma edição significativa para trabalhos com qualidade acadêmica

É limitado a formatos de redação

Preços do MyEssayWriter AI

Básico : US$ 7,99/mês

Pro : US$ 14,99/mês

Premium: US$ 19,99/mês

Avaliações e comentários sobre o MyEssayWriter AI

G2 : 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MyEssayWriter AI?

Um usuário do G2 diz:

Seu recurso de pesquisa e citação economiza muito tempo, e a IA produz textos bem estruturados e com um tom natural, que parecem ter sido escritos por mim mesmo.

Seu recurso de pesquisa e citação economiza muito tempo, e a IA produz textos bem estruturados e com um tom natural, que parecem ter sido escritos por mim mesmo.

8. QuillBot AI (Ideal para parafraseamento e correção gramatical)

via QuillBot AI

Você terminou seu primeiro rascunho, mas ele parece desorganizado. Você está preocupado que haja erros ou que o tom não esteja totalmente adequado. Na verdade, aperfeiçoar um rascunho pode ser tão difícil quanto escrevê-lo.

O QuillBot ajuda você a reescrever seu rascunho para corrigir a gramática e melhorar a clareza. O parafraseador oferece vários modos, como “fluência” ou “formal”. Isso permite que você ajuste o tom e o estilo conforme necessário.

Principais recursos do QuillBot AI

Alterne entre mais de 10 modos de parafraseamento: escolha entre estilos como Padrão, Fluência, Formal ou Acadêmico para adaptar sua redação às suas necessidades

Verificador gramatical: Identifique erros gramaticais, problemas de pontuação e frases pouco naturais

Resumidor e gerador de citações: Condense textos longos em pontos-chave ou gere citações nos formatos mais comuns

Prós e contras do QuillBot AI

Prós:

Ele parafraseia muito bem, com vários modos de estilo

verificador gramatical explica as correções para que você também aprenda

Sua extensão para navegador funciona em diversos sites e aplicativos

Contras:

Não foi projetado para gerar conteúdo do zero

O plano gratuito tem limites de palavras que podem ser frustrantes para usuários assíduos

O conteúdo parafraseado ainda pode precisar de revisão para garantir precisão e tom de voz

Preços do QuillBot AI

Gratuito

Premium : US$ 4,17/mês, cobrado anualmente

Plano para equipes: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o QuillBot AI

G2 : 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuillBot AI?

Um usuário do G2 diz:

Este é um excelente software fácil de usar, repleto de recursos como parafraseamento e um verificador de IA. As extensões e integrações do aplicativo também são úteis, e há opções premium. Praticamente não é necessário nenhum treinamento.

Este é um excelente software fácil de usar, repleto de recursos como parafraseamento e um verificador de IA. As extensões e integrações do aplicativo também são úteis, e há opções premium. Praticamente não é necessário nenhum treinamento.

💡 Dica profissional: A equipe dedicada de agentes de IA da ClickUp cuida de todo o seu fluxo de conteúdo — desde a elaboração de esboços até o aperfeiçoamento do trabalho final. Se você precisa de um simples ajuste de tom ou de suporte completo à redação, há um agente pronto para ajudar. Gerencie verificações gramaticais e fluxos de trabalho completos de conteúdo com os Super Agents do ClickUp

9. EssayFlow AI (Ideal para redação acadêmica assistida por IA com estilo humano)

via EssayFlow AI

Os estudantes costumam se preocupar que a redação com IA soe robótica ou seja sinalizada por ferramentas de detecção de IA. Esse receio pode dificultar o uso da IA, mesmo quando você realmente precisa de ajuda para começar.

O EssayFlow AI se concentra em conteúdos que soam naturais e passam pela detecção de IA. Isso ajuda os alunos preocupados com a possibilidade de seus trabalhos serem sinalizados como conteúdo gerado por IA. A ferramenta visa combinar uma redação semelhante à humana com a velocidade da IA.

Principais recursos do EssayFlow AI

Traduza para mais de 50 idiomas: Escreva em dezenas de idiomas mantendo um tom “natural”

Detecção de IA integrada: analise seu conteúdo com ferramentas de detecção de IA antes do envio

Suporte para citações e plágio: Gere citações e verifique se há plágio para que seu conteúdo atenda aos padrões de integridade acadêmica

EssayFlow AI e suas desvantagens

Prós:

O foco em manter a naturalidade pode resultar em ensaios mais legíveis

A detecção de IA integrada oferece transparência

O suporte a citações ajuda a atender aos requisitos acadêmicos

Contras:

A ênfase em evitar a detecção pode não estar alinhada com todas as políticas institucionais

A qualidade do resultado varia bastante e requer uma revisão cuidadosa

Está limitado a formatos de ensaios acadêmicos

Preços do EssayFlow AI

Básico : US$ 27,98/mês

Pro : US$ 34,98/mês

Ilimitado: US$ 84,98/mês

Avaliações e comentários sobre o EssayFlow AI

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Grammarly (Ideal para correção gramatical e de tom em tempo real em todas as plataformas)

via Grammarly

Escrever em diferentes plataformas — e-mail, redes sociais, documentos — pode ser um desafio. É fácil que pequenos erros gramaticais ou um tom inconsistente passem despercebidos, prejudicando seu profissionalismo.

O Grammarly é um assistente de redação amplamente utilizado que oferece correção gramatical, ortográfica e de pontuação em tempo real, onde quer que você digite. Seu ponto forte é sua onipresença. Em resumo, a extensão para navegador e as integrações garantem suporte consistente em todos os seus aplicativos. Seu recurso de detecção de tom também ajuda a ajustar sua redação para diferentes contextos, do informal ao formal.

Principais recursos do Grammarly

Extensão para navegador e integrações: O Grammarly funciona em navegadores, aplicativos para desktop e dispositivos móveis, oferecendo suporte consistente à redação

Detecção e ajuste de tom: A ferramenta analisa o tom da sua redação e sugere ajustes para se adequar ao seu público-alvo

Sugestões de clareza e engajamento: Além da gramática, o Grammarly sugere maneiras de tornar sua redação mais clara e envolvente

Prós e contras do Grammarly

Prós:

Funciona em qualquer lugar onde você escreva, oferecendo suporte consistente em todas as plataformas

A detecção de tom ajuda a adaptar sua redação a diferentes contextos e públicos

Explicações claras ajudam você a aprender e melhorar sua escrita ao longo do tempo

Contras:

Trata-se principalmente de uma ferramenta de edição com recursos limitados de geração de conteúdo

Algumas sugestões podem não se adequar a guias de estilo ou preferências específicas

Alguns recursos essenciais exigem uma assinatura para acesso completo

Preços do Grammarly

Gratuito

Mensal: US$ 30 por membro por mês

Avaliações e comentários sobre o Grammarly

G2 : 4,7/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grammarly?

Um usuário do G2 diz:

O Grammarly é muito fácil de usar e se integra perfeitamente aos navegadores e ferramentas que utilizo diariamente. Ele oferece sugestões em tempo real sobre gramática, clareza e tom, o que me ajuda a escrever de forma mais profissional e confiante. A interface é simples e a implementação requer configuração mínima. Gosto especialmente da detecção de tom e das sugestões de reformulação, que melhoram significativamente a qualidade da comunicação.

O Grammarly é muito fácil de usar e se integra perfeitamente aos navegadores e ferramentas que utilizo diariamente. Ele oferece sugestões em tempo real sobre gramática, clareza e tom, o que me ajuda a escrever de forma mais profissional e confiante. A interface é simples e a implementação requer configuração mínima. Gosto especialmente da detecção de tom e das sugestões de reformulação, que melhoram significativamente a qualidade da comunicação.

Pare de ficar pulando de aplicativo em aplicativo. Comece a escrever com contexto.

Encontrar uma ótima alternativa ao Olovka AI não se resume apenas a encontrar um gerador de texto melhor. Trata-se, na verdade, de encontrar uma maneira melhor de trabalhar.

A IA é poderosa quando tem uma visão completa do seu trabalho. Com um espaço de trabalho convergente como o ClickUp, você tem isso. Como sua IA está onde suas pesquisas e tarefas estão, ela pode escrever melhor. Isso mantém seu trabalho mais alinhado com seus objetivos.

Pare de escrever no vácuo. Comece a usar um sistema que entenda toda a sua história.

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Perguntas frequentes

Sim, algumas ferramentas de redação com IA funcionam diretamente dentro de plataformas de gerenciamento de projetos. Por exemplo, você pode obter ajuda de redação com IA exatamente onde trabalha com sua equipe. O ClickUp Brain funciona em qualquer lugar dentro do seu Espaço de Trabalho do ClickUp. Ele está vinculado às Tarefas, Documentos e ao Chat do ClickUp, para que a redação e a execução permaneçam conectadas.

O que torna uma ferramenta de redação com IA segura e confiável para uso profissional?

Escolha ferramentas que tenham regras de privacidade claras. Procure certificações de segurança de ponta, como SOC 2 ou ISO. Também é importante verificar como a IA é treinada. Ferramentas integradas a grandes plataformas, como o ClickUp, são mais seguras do que aplicativos pequenos e independentes. O ClickUp utiliza segurança de alto nível para manter seu trabalho seguro e privado.

Como as equipes podem usar a IA para melhorar a redação e a comunicação profissional?

As equipes podem usar a IA para redigir atualizações de status, resumir notas de reuniões, ajustar o tom e manter a consistência dos documentos. A melhor maneira de usar a IA é incorporá-la diretamente ao trabalho que você já realiza. Você não precisa adicionar uma nova ferramenta apenas para gerenciar sua redação.