Como mudamos da criação de conteúdo para a produção de conteúdo com o ClickUp

Como gerente sênior de conteúdo na ClickUp, passei anos navegando pelo mundo em constante evolução da produção de conteúdo. Já desempenhei todas as funções, desde redator de blog até estrategista de campanha, e vi em primeira mão como os processos e ferramentas certos podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma equipe de conteúdo.

Hoje, quero compartilhar minha perspectiva sobre os maiores desafios na produção de conteúdo, como os superamos e por que o ClickUp se tornou nossa única fonte de verdade para as operações de conteúdo e o processo de produção de conteúdo.

O desafio da produção de conteúdo: mais do que apenas palavras

A produção de conteúdo não se resume a escrever blogs ou lançar campanhas. Trata-se de alinhar estratégias, gerenciar fluxos de trabalho, colaborar entre equipes e garantir que todos os ativos gerem resultados mensuráveis.

Mas sejamos honestos: a maioria das equipes de conteúdo enfrenta três dificuldades principais:

Falta de alinhamento de objetivos: Com muita frequência, as equipes criam conteúdo apenas pelo conteúdo, sem objetivos claros, sem uma compreensão clara das necessidades do público-alvo ou sem KPIs mensuráveis. Isso leva ao desperdício de esforços e à perda de oportunidades. Ferramentas e processos fragmentados: A pilha de conteúdo digital moderna é uma colcha de retalhos de documentos, chats, quadros de projetos e ferramentas de revisão. Saltar entre plataformas mata a eficiência e torna a colaboração uma dor de cabeça. Caos na gestão de conteúdos: Após a publicação, os conteúdos desaparecem frequentemente no vazio. As equipes perdem o controle dos ativos, perdem oportunidades de reutilização, ignoram conteúdos valiosos gerados pelos usuários e perdem tempo recriando o que já existe.

Isso lhe parece familiar? Eu já passei por isso. Mas não precisa ser assim.

Nosso ponto de virada: construindo um mecanismo de conteúdo unificado

Na ClickUp, decidimos enfrentar esses desafios de frente. Veja como fizemos isso:

1. Documentando a estratégia e os objetivos

Tudo começa com clareza. Usamos o ClickUp Docs para delinear nossa estratégia de conteúdo, metas de campanha e resumos de projetos. Essa documentação não fica enterrada na caixa de entrada de alguém — ela está acessível a todos, para que todos os membros da equipe saibam no que estamos trabalhando e por quê.

As metas são visíveis, exequíveis e diretamente ligadas aos nossos objetivos de marketing.

2. Otimização da criação e colaboração

A criação de conteúdo costumava significar alternar entre o Google Docs, o Slack, ferramentas de gerenciamento de projetos e intermináveis conversas por e-mail. Agora, 90% do nosso trabalho é feito no ClickUp. Documentos, tarefas e bate-papo estão todos conectados. Posso redigir um blog, atribuir tarefas e colaborar com as partes interessadas, tudo sem sair da plataforma.

Os gatilhos automatizados mantêm nossos ciclos de revisão rigorosos e todos sabem exatamente onde encontrar a versão mais recente.

3. Gerenciamento e reutilização de conteúdo

Depois que o conteúdo é publicado, a jornada não termina. O ClickUp atua como nosso banco de dados de conteúdo, facilitando o rastreamento, a atualização e a redistribuição de ativos. Precisa daquela página de destino do último trimestre? Basta pesquisar. Quer reutilizar um estudo de caso para uma nova campanha?

Mapeie sua campanha em uma linha do tempo, colabore com equipes e visualize todas as suas metas de marketing de conteúdo com o modelo de calendário de campanha do ClickUp

Chega de reinventar a roda.

Fluxo de trabalho real: campanhas de funil completo — apenas conversando com o ClickUp

Recentemente, produzi uma campanha de conteúdo completa para todo o funil de vendas — literalmente apenas conversando com o ClickUp e o ClickUp Brain.

Veja como o processo se desenrolou, mostrando como um único profissional de marketing pode trabalhar na velocidade de uma equipe de dez ou vinte pessoas:

Planejamento de campanha com quadros brancos:

Comecei mapeando a campanha no ClickUp Whiteboards. É a maneira mais fácil de visualizar o funil, alinhar as partes interessadas e garantir que tudo esteja perfeito para aprovação.

Gerando cópias com o ClickUp Brain:

Com nosso relatório de liderança inovadora como base, solicitei à ClickUp Brain que analisasse o relatório, extraísse os temas principais e gerasse três meta anúncios atraentes direcionados ao nosso público. A ClickUp Brain citou estatísticas do relatório e reescreveu os anúncios usando nossas melhores práticas, sem necessidade de formatação manual.

Criação e colaboração contínuas de documentos:

Os anúncios gerados foram instantaneamente inseridos em um ClickUp Doc, que eu incorporei diretamente no quadro branco. O documento é totalmente interativo — minha equipe pode rolar, editar e comentar em tempo real, tudo dentro do ClickUp.

Criação de anúncios e gerenciamento de ativos:

Depois de gerar as imagens dos anúncios, eu as enviei para o documento e incorporei tudo no quadro branco. Encontrar e gerenciar ativos criativos é muito fácil quando tudo está em um só lugar.

Campanha de nutrição na parte inferior do funil:

Em seguida, solicitei ao ClickUp Brain que escrevesse uma sequência de e-mails de nutrição para os leads que baixassem o relatório, seguindo nossas práticas recomendadas de redação de e-mails. A IA extraiu fatos do relatório, formatou os e-mails e garantiu que tudo estivesse de acordo com nosso guia de estilo.

Revisão automatizada de conteúdo:

Enviei os e-mails de acompanhamento para o nosso Agente de Revisão de Conteúdo no ClickUp Chat. O agente revisou o texto em tempo real, forneceu sugestões práticas com base no nosso guia de estilo e eu atualizei rapidamente o documento com a versão melhorada, sem precisar copiar e colar.

O resultado:

Em apenas um fluxo de trabalho, planejei, criei, revisei e finalizei uma campanha completa, sem sair do ClickUp ou trocar de ferramentas. Tudo foi feito por voz, com inteligência artificial e de forma totalmente colaborativa.

Gerenciando seu banco de dados de conteúdo: reutilize e redistribua com facilidade

Um dos aspectos mais poderosos do ClickUp é a facilidade com que você pode gerenciar todo o seu banco de dados de conteúdo:

Exibição em lista: Organize todos os seus ativos de conteúdo em uma única exibição personalizável. Filtre, agrupe e classifique por qualquer critério — status, proprietário, campanha ou data de publicação.

Tarefas em várias listas: atribua um único recurso de conteúdo a várias listas (por exemplo, “Postagens no blog”, “Estudos de caso” e “Campanhas”) para obter visibilidade máxima e colaboração entre equipes, sem duplicação.

Campos personalizados e campos personalizados com IA: acompanhe todos os detalhes, desde o tipo de conteúdo e o estágio do funil até palavras-chave de SEO e métricas de desempenho. Os campos personalizados com IA podem extrair e atualizar metadados automaticamente, economizando tempo e melhorando a precisão.

*pesquisa conectada: encontre instantaneamente qualquer recurso, independentemente de onde ele esteja em seu espaço de trabalho. A Pesquisa conectada exibe conteúdo relacionado, facilitando a identificação de oportunidades de reutilização e redistribuição.

Com esses recursos, você pode maximizar a longevidade e o impacto de cada conteúdo, garantindo que nada se perca e que todos os ativos possam ser aproveitados em seus programas de marketing.

A diferença do ClickUp: IA e automação

O que realmente diferencia o ClickUp é a profundidade com que integra a IA aos nossos fluxos de trabalho. A IA do ClickUp não é apenas um assistente de redação — ela foi treinada com nossa marca, nossas mensagens e nossas melhores práticas. Quando eu redijo um conteúdo, a IA já entende nossa voz e nossos objetivos, economizando horas de retrabalho e garantindo a consistência.

Nós até criamos um Agente de Revisão de Conteúdo personalizado no ClickUp Chat.

Envie seu rascunho e o agente fornecerá feedback instantâneo, pontuação e sugestões de melhorias, com base em nosso guia de estilo e nos objetivos da campanha. Isso reduziu drasticamente os ciclos de revisão e aumentou nossa confiança em todos os recursos que enviamos

Conclusão: Produção de conteúdo, reinventada

A produção de conteúdo sempre será complexa, mas não precisa ser caótica. Ao centralizar nossa estratégia, simplificar a colaboração e aproveitar as ferramentas alimentadas por IA, a ClickUp transformou a forma como criamos, gerenciamos e medimos o conteúdo.

Se você está pronto para trazer clareza e eficiência às suas operações de conteúdo, é hora de experimentar o ClickUp. Comece sua jornada hoje e veja o quanto mais sua equipe pode alcançar — juntos.

