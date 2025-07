10 exemplos de conteúdo gerado por IA para inspirar o seu próprio trabalho

A luta é real para os profissionais de marketing: produzir posts envolventes para blogs, atualizações nas redes sociais e e-mails em uma época de diminuição da capacidade de atenção e aumento da sobrecarga de informações. A parte mais difícil? Manter a criatividade e a qualidade com tantas tarefas e prazos apertados.

As ferramentas de IA estão se tornando essenciais para superar esses obstáculos.

48% dos líderes de marketing já adotaram ferramentas de IA para ajudar suas equipes. Se você não é um deles, provavelmente está perdendo uma solução para produzir conteúdo consistente em escala.

Desde a geração de ideias até a otimização para SEO e até mesmo a personalização da sua redação, a IA ajuda os profissionais de marketing a economizar tempo, reduzir o trabalho repetitivo e criar conteúdo que conecta com o seu público.

Para ver como a IA está mudando o jogo, vamos explorar alguns exemplos de conteúdo gerado por IA que estão remodelando a forma como os profissionais de marketing criam, otimizam e entregam conteúdo.

O que é conteúdo gerado por IA?

Conteúdo gerado por IA refere-se ao texto, imagens, música ou vídeos criados por sistemas de inteligência artificial em resposta a entradas humanas (prompts).

Essas ferramentas de IA (geralmente alimentadas por grandes modelos de linguagem como o GPT-4) são treinadas em vastos conjuntos de dados e algoritmos de aprendizado de máquina. Isso as ajuda a entender padrões na linguagem, imagens e sons para que possam gerar conteúdo de alta qualidade de forma autônoma.

❌ O que não é conteúdo gerado por IA? Impulsionado pela emoção : Carece da profundidade e das nuances das emoções humanas

Verdadeiramente original : a IA sintetiza dados existentes, não ideias novas e originais

Consciente culturalmente : pode perder nuances culturais ou contextos importantes

Sem erros : ainda propenso a erros e informações falsas, especialmente em tópicos complexos

Um substituto criativo humano: o conteúdo de IA é diferente do conteúdo humano — é eficiente e escalável, mas muitas vezes carece da criatividade e do toque pessoal que vem da narrativa humana

Por que usar IA para criação de conteúdo?

Veja por que vale a pena investir em conteúdo de marketing gerado por IA:

Velocidade e escala: O que leva horas ou dias para um redator humano, a IA consegue fazer em minutos. Na verdade, um site passou de zero para O que leva horas ou dias para um redator humano, a IA consegue fazer em minutos. Na verdade, um site passou de zero para 750.000 visitantes em um ano ao publicar 7.000 artigos com a ajuda de algoritmos e prompts de IA

Reduza custos, aumente a eficiência: com rascunhos gerados por IA, os redatores podem mudar seu foco de começar do zero para refinar o conteúdo, às vezes em apenas uma hora. Isso não só economiza tempo, mas também reduz os custos de produção de conteúdo

Personalize em escala: alcançar a pessoa certa com a mensagem certa no momento certo é essencial, mas fazer isso manualmente é quase impossível. A IA lida com isso personalizando o conteúdo, as recomendações de produtos e as mensagens para cada indivíduo, de forma muito mais rápida

Medo de ficar para trás: 81% dos profissionais de marketing B2B já utilizam IA. A IA pode estar ajudando-os a dominar os mecanismos de busca, aumentar o engajamento nas redes sociais e enviar e-mails que realmente são abertos e clicados

Localize conteúdo sem esforço: a IA ajusta facilmente seu conteúdo para diferentes idiomas e regiões, garantindo que ele seja adaptado a cada mercado sem esforço extra

🚨 Lembre-se: o conteúdo gerado por IA pode, às vezes, levantar questões éticas e legais relacionadas a direitos autorais, preconceitos, desinformação e privacidade de dados. Portanto, supervisão adequada e transparência são essenciais.

📚 Leia mais: Como usar IA em documentos do Word para otimizar a criação de conteúdo

os 10 melhores exemplos de conteúdo gerado por IA

Vamos ver como a IA está transformando o marketing de conteúdo, juntamente com alguns exemplos de como o ClickUp Brain, o assistente de IA do ClickUp, se encaixa perfeitamente nisso.

1. Postagens de blog escritas por IA

Todo profissional de marketing de conteúdo quer clicar em “publicar” com mais frequência sem se esgotar. A IA torna isso possível. Na verdade, 31% dos profissionais de marketing já a utilizam para redigir posts, debater ideias ou criar esboços. O resultado? Conteúdo mais rápido, melhor SEO e mais tráfego.

Algumas marcas que se destacam nisso incluem:

📌 Bankrate

O Bankrate, um conhecido site de consultoria financeira, já utiliza IA há algum tempo, especialmente para responder a perguntas comuns sobre finanças, como “O que é margem de contribuição?” ou “O que é liquidez financeira?”

A IA lida com o básico e, em seguida, editores humanos entram em ação para verificar os fatos, fazer ajustes e garantir que o conteúdo seja preciso e legível. Essa combinação de velocidade e intervenção editorial ajuda o Bankrate a manter a consistência e a confiabilidade.

Postagem no blog da Bankrate, gerada com assistência de IA

📌 Workfellow

A Workfellow, uma startup de SaaS em automação de processos, precisava crescer com recursos limitados. Em 2023, eles usaram IA generativa para produzir posts de blog otimizados para SEO e páginas de comparação de produtos.

Eles escolheram palavras-chave com alto potencial, mas baixa concorrência, e então usaram o ChatGPT para redigir o conteúdo rapidamente. Depois disso, sua equipe humanizou o conteúdo da IA, verificou os fatos, ajustou o tom e deixou tudo pronto para publicação.

O resultado? A Workfellow publicou cerca de 150 artigos assistidos por IA e aumentou seu tráfego orgânico em 22 vezes.

Uma postagem de blog gerada por IA pela Workfellow

🧠 Como o ClickUp Brain pode ajudá-lo a fazer isso também? O ClickUp Brain é como ter um redator de conteúdo e um assistente de SEO integrados em seu espaço de trabalho multifuncional ClickUp. É uma ferramenta de IA multifuncional e sensível ao contexto que você pode usar para: Gere novas ideias de conteúdo

Crie esboços estruturados com H2s e H3s

Destaque títulos de seções e solicite conteúdo com orientação de tom

Melhore a classificação do conteúdo solicitando sugestões sobre palavras-chave LSI e subtópicos

2. Legendas de mídia social geradas por IA

Escrever legendas atraentes para as redes sociais todos os dias é exaustivo, mesmo para profissionais. Não é surpresa que 63% dos profissionais de marketing de redes sociais se sintam esgotados.

A IA funciona como um parceiro de brainstorming 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajudando você a criar posts rápidos, alinhados à marca e que chamam a atenção, além de reagir às tendências em tempo real.

Aqui estão alguns exemplos de conteúdo social gerado por IA:

📌 Mastercard

A Mastercard possui uma IA personalizada que funciona como um “radar de tendências”, constantemente monitorando plataformas de mídia social para detectar o que está em alta. Sempre que um tópico em alta se alinha à marca Mastercard — por exemplo, uma hashtag viral sobre compras locais —, a IA cria rapidamente postagens ou anúncios nas mídias sociais.

Tudo o que a equipe da Mastercard precisa fazer é revisar, ajustar e publicar. O resultado? A Mastercard pode entrar imediatamente em conversas relevantes, mantendo seu conteúdo social atualizado e oportuno.

Postagem no Instagram gerada por IA da Mastercard

🧠 Como o ClickUp Brain pode ajudá-lo a fazer isso também? Não é um escritor nato às 8 da manhã? Deixe o ClickUp Brain cuidar das suas legendas nas redes sociais: Gere legendas específicas para cada plataforma (Instagram, LinkedIn, X, etc.)

Ajuste o tom, o comprimento e o formato instantaneamente para se adequar ao seu público-alvo e ao tipo de publicação

Reescreva textos existentes para torná-los mais impactantes, amigáveis ou mais alinhados à marca

Obtenha ideias e variações de hashtags que aumentam o alcance e o engajamento

Use o ClickUp Brain para gerar legendas para mídias sociais

3. Cópia de e-mail com tecnologia de IA

Escrever ótimos e-mails de marketing é a arte de criar textos envolventes e a ciência de testar o que gera cliques.

Veja como as empresas estão colocando a IA em prática para obter esse resultado:

📌 Domino’s Pizza

A Domino's queria que mais pessoas abrissem seus e-mails de marketing sem perder a diversão e a voz da marca.

Eles fizeram uma parceria com uma ferramenta de IA para escrever linhas de assunto. Ela analisou o que havia funcionado antes, aprendeu o tom da Domino's e criou novas opções. Após a realização de testes A/B, os resultados foram claros: as linhas de assunto escritas pela IA obtiveram 26% mais aberturas do que as escritas por humanos.

Para a Domino's, isso significou mais cliques, mais pedidos de pizza e mais receita com promoções por e-mail.

Assuntos de e-mails da Domino's

🧠 Como o ClickUp Brain pode ajudar você a fazer isso também? O ClickUp Brain funciona como seu assistente de e-mail sob demanda. Veja como você pode usá-lo: Escreva e-mails completos de marketing ou integração

Gere variações de linhas de assunto para testes A/B

Resuma conteúdos longos em textos curtos e claros para e-mails

Traduza ou localize o conteúdo de e-mails para diferentes regiões

Use o ClickUp Brain para redigir e-mails alinhados à marca

4. Descrições de produtos criadas por IA

Escrever descrições de produtos é um trabalho árduo, especialmente quando você tem milhares delas para fazer. Cada descrição precisa ser precisa, única e otimizada para SEO. Não é de se admirar que as empresas estejam recorrendo à IA para preencher seus catálogos de produtos com textos atraentes.

Aqui está um exemplo que vale a pena conferir:

📌 Walmart

O Walmart usou IA generativa para melhorar mais de 850 milhões de listagens de produtos. A IA preencheu detalhes que faltavam, reescreveu descrições e tornou as listagens mais consistentes em todo o site e nas lojas.

Isso ajudou o Walmart a corresponder os resultados da pesquisa à intenção dos clientes. Se alguém digita algo genérico como “festa para assistir futebol”, o sistema exibe lanches, alto-falantes, decoração — tudo o que for relevante.

🧠 Como o ClickUp Brain pode ajudá-lo a fazer isso também? Além de escrever descrições de produtos do zero, você pode usar o ClickUp Brain para: Reescreva o texto do produto para maior clareza ou SEO

Crie variações para testes A/B

Encurtar ou expandir descrições para diferentes plataformas

Traduza ou localize-os para regiões e públicos específicos

Use o ClickUp Brain para escrever descrições de produtos de qualquer tamanho

5. Texto publicitário gerado por IA

O texto publicitário é decisivo. Algumas palavras determinam se o usuário clica ou rola a página. Agora, a IA escreve essas palavras com mais rapidez, qualidade e em grande escala. Além disso, agora você pode gerar variações, testar ângulos emocionais e otimizar em tempo real para o Google, Facebook e anúncios gráficos.

Veja como os textos publicitários escritos por IA estão gerando resultados reais:

📌 JPMorgan Chase

O JPMorgan Chase fez uma parceria com uma plataforma de redação publicitária com IA para testar textos publicitários gerados por IA em comparação com versões escritas por humanos.

Em um teste para um anúncio de empréstimo com garantia imobiliária, a versão com IA — “É verdade — você pode liberar dinheiro com o valor da sua casa” — gerou 88% mais leads do que a versão escrita por humanos.

Em campanhas mais amplas, os títulos e CTAs gerados por IA proporcionaram taxas de cliques até 450% mais altas. Também foram realizados testes com tom, emoção e fraseologia para otimizar o desempenho.

📌 Klarna

A Klarna, marca de FinTech do tipo “compre agora, pague depois”, criou sua própria ferramenta interna de IA, o Copy Assistant, que escreve cerca de 80% de todo o conteúdo de marketing. Isso inclui títulos de anúncios, legendas para redes sociais, campanhas por e-mail e descrições de produtos.

Ele também lida rapidamente com tarefas repetitivas de cópia, segue o tom da marca Klarna e libera a equipe para se concentrar na estratégia de marketing e nas edições finais.

Essa mudança permitiu que a Klarna realizasse mais campanhas gastando menos. Somente no primeiro trimestre de 2024, eles reduziram os custos de marketing em 11%, e os textos gerados por IA foram responsáveis por 37% dessa economia.

🧠 Como o ClickUp Brain pode ajudá-lo a fazer isso também? Quando precisar criar um texto publicitário matador, deixe o ClickUp Brain ser seu laboratório de redação. Ele pode ajudar você a: Gere várias variações de textos publicitários para Google, Facebook, LinkedIn, etc.

Reescreva textos publicitários para diferentes tons e segmentos de público (por exemplo, Geração Z, ecologicamente consciente)

Localize ou traduza textos publicitários para diferentes mercados

6. Roteiros de vídeo escritos por IA

Os vídeos chamam a atenção, mas e escrever um roteiro? É aí que a maioria das equipes fica presa.

Com a IA, as empresas podem inserir alguns pontos-chave e receber roteiros completos, esboços de cenas ou diálogos que parecem ter sido escritos por humanos.

Um em cada cinco criadores de conteúdo americanos já usa IA para escrever ou editar conteúdo de vídeo.

Aqui estão alguns exemplos em que a IA assumiu o papel de roteirista:

📌 Mint Mobile (Ryan Reynolds)

Ryan Reynolds queria testar a qualidade da IA, então deixou o ChatGPT escrever um anúncio para a Mint Mobile.

A tarefa: Escreva um roteiro comercial para a Mint Mobile na voz de Ryan Reynolds. Inclua uma piada, um palavrão e mencione a promoção de fim de ano.

ChatGPT cumpriu o prometido. O roteiro era engraçado, adequado à marca e surpreendentemente preciso. Ryan chegou a chamá-lo de “um pouco assustador”, de tão parecido que ficou com seu tom habitual. Ele acabou lendo o roteiro escrito pela IA diante das câmeras, e esse foi o anúncio que foi ao ar.

📌 Serpstat

A Serpstat, uma plataforma de SEO completa, precisava de uma maneira mais rápida e escalável de integrar novos usuários. O objetivo era criar vídeos rápidos e claros que orientassem os usuários sobre o produto, sem depender de tutoriais manuais demorados ou documentos longos.

Em vez de escrever roteiros do zero, a equipe forneceu ao ChatGPT pontos-chave sobre recursos, benefícios e o que os usuários precisavam fazer primeiro. O ChatGPT gerou roteiros de vídeo completos em minutos, escritos em um tom claro e fácil de entender.

Roteiro de vídeo gerado por IA pelo ChatGPT

🧠 Como o ClickUp Brain pode ajudá-lo a fazer isso também? O ClickUp Brain ajuda você a criar roteiros de vídeos diretamente em seu espaço de trabalho. Você pode pedir para ele: Crie roteiros completos para vídeos promocionais e explicativos, esquetes curtos para o TikTok e Reels com narração e orientações visuais

Esboce introduções para webinars ou demonstrações, incluindo ganchos, pontos-chave e transições

Faça um brainstorming de cenas de storyboards para comerciais ou anúncios

Use o ClickUp Brain para redigir roteiros, pequenas esquetes e outros recursos de conteúdo relacionados a vídeos

7. Chatbots com IA e respostas de suporte ao cliente

Os chatbots atuais com IA são inteligentes, rápidos e surpreendentemente semelhantes aos humanos. Eles estão ajudando as empresas a responder perguntas, resolver problemas e oferecer suporte aos clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sobrecarregar a equipe de suporte.

Aqui está um exemplo notável:

📌 Fin da Intercom

O Fin da Intercom é um chatbot de IA (alimentado por GPT-4) que usa os artigos da sua central de ajuda, perguntas frequentes e conteúdo de suporte anterior para responder às perguntas dos clientes instantaneamente por chat, e-mail e canais sociais.

Ela também pode agir em nome dos clientes, adaptando-se às suas necessidades em tempo real.

E se uma pergunta for muito complexa, o Fin a encaminha para um agente humano sem interromper a conversa.

via Intercom

📚 Leia mais: Como usar a IA na economia criativa para crescer e engajar

Como aproveitar a IA para a criação de conteúdo?

Nós entendemos. Os exemplos são incríveis. Mas a verdadeira questão é: como a IA pode ser usada na criação de conteúdo de maneira prática e eficaz?

Aqui está um roteiro simples de quatro etapas para começar:

Etapa 1: escolha a ferramenta de IA certa

Com tantas ferramentas de geração de conteúdo por IA disponíveis, o conteúdo de marketing gerado por IA não é grande coisa — quase todas as ferramentas podem fazer isso. Mas qual ferramenta ajuda você a criar conteúdo melhor e mais rápido sem complicar seu fluxo de trabalho?

Isso seria o ClickUp Brain.

✨ Brain é seu assistente de IA sensível ao contexto que ajuda você a planejar, escrever, editar e gerenciar conteúdo, diretamente na sua área de trabalho do ClickUp. Ele conecta seus documentos, tarefas, pessoas e ferramentas, para que tudo aconteça no contexto, exatamente onde seu trabalho já está.

A melhor parte? Ele reúne o poder de todos os principais LLM — desde o mais recente GPT até os modelos Claude e Gemini mais recentes — em uma única plataforma.

Use modelos mais leves, como o3‑mini e Gemini Flash, para criar conteúdo rapidamente e obter respostas mais rápidas, e mude para modelos mais poderosos (GPT‑4o, Claude 3. 7) para tarefas complexas de raciocínio e redação, obtendo melhores resultados.

Pare de pagar por várias ferramentas de IA quando você pode acessar todas elas em uma só — ClickUp Brain

Você pode pedir ao ClickUp Brain para:

Gere ideias: obtenha tópicos, esboços e ângulos para blogs em segundos

Escreva de forma mais inteligente: redija conteúdos diretamente nas suas redija conteúdos diretamente nas suas tarefas ou documentos do ClickUp , altere o tom, refine a linguagem e obtenha várias variações em segundos

Use um contexto real: extraia insights de documentos existentes ou notas de reuniões dentro do seu espaço de trabalho ClickUp para informar o conteúdo e aumentar seu valor

Mantenha-se organizado: crie e atribua tarefas de redação com briefings gerados por IA

Edite rapidamente: corrija gramática, ortografia e tom de voz instantaneamente com base nas diretrizes e requisitos da marca

Trabalhe mais rápido: gere respostas automaticamente no gere respostas automaticamente no ClickUp Chat , modelos e blocos de conteúdo no ClickUp Docs

Seja qual for o seu caso de uso de IA generativa, o Brain pode ajudá-lo.

Este usuário do Reddit concorda:

Eu uso isso o tempo todo para começar a trabalhar. Precisa escrever um blog? Comece com o Brain. Precisa criar uma matriz de habilidades para aprimorar seus conhecimentos? Comece com o Brain. Precisa criar um modelo de e-mail para entrar em contato com clientes? Comece com o Brain! Ele é muito bom para ajudar você a dar o pontapé inicial em projetos ou apenas começar um rascunho de conteúdo.

Eu uso isso o tempo todo para começar a trabalhar. Precisa escrever um blog? Comece com o Brain. Precisa criar uma matriz de habilidades para aprimorar seus conhecimentos? Comece com o Brain. Precisa criar um modelo de e-mail para entrar em contato com clientes? Comece com o Brain! Ele é muito bom para ajudar você a dar o pontapé inicial em projetos ou apenas começar um rascunho de conteúdo.

Além disso, o ClickUp Brain foi desenvolvido tanto para equipes quanto para criadores individuais.

📌 Por exemplo: 🧑‍💼 Os gerentes de marketing podem usá-la para resumir um briefing de blog e compartilhá-lo instantaneamente com um redator freelancer

✍️ Os leads de conteúdo podem gerar legendas sociais a partir de links de blogs dentro dos comentários das tarefas

🔍 Os especialistas em SEO podem reescrever parágrafos com palavras-chave específicas diretamente no documento principal do rascunho do blog

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. * No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, bate-papos, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Etapa 2: forneça instruções claras

Uma sugestão de redação fraca de IA leva a um conteúdo sem graça e vago. Uma sugestão clara e detalhada resulta em um conteúdo focado e utilizável, alinhado com seus objetivos.

📌 Por exemplo:

❌ Escreva-me um post no blog sobre produtividade. ✅ Escreva uma postagem de blog de 600 palavras para gerentes de equipes remotas sobre cinco dicas de produtividade usando o ClickUp Brain. Mantenha o tom amigável e prático e inclua exemplos reais

Veja você mesmo a diferença:

⭐ Algumas dicas para escrever prompts melhores: Seja específico: inclua detalhes como público-alvo, tom, formato, comprimento e ângulo

Dê orientações de estilo: Em vez de dizer “Faça algo cativante”, diga “Faça a introdução soar como uma postagem curta no LinkedIn com um gancho”

Use o contexto do ClickUp: Mencione tarefas, documentos ou comentários específicos. Por exemplo, “Resuma as notas da reunião do documento ‘Planejamento de conteúdo do segundo trimestre’ e transforme-as em um esboço para o blog. ”

Teste e ajuste: revise sua solicitação, se necessário. Trate-a como uma conversa, não como um comando único

Aqui está um curso rápido de 3 minutos sobre engenharia de prompts que pode ser útil:

Escrever prompts eficazes para IA pode ser inconsistente — uma pessoa obtém ótimos resultados e outra não, o que leva a perda de tempo, tentativa e erro e conteúdo desigual.

Com o ClickUp Docs, você pode criar uma “Biblioteca de prompts” compartilhada para armazenar e organizar todos os seus prompts de melhor desempenho. Em seguida, estruture-a por tipo de conteúdo (blogs, publicações em redes sociais, e-mails), caso de uso (SEO, esboços, textos de produtos) ou tom e público-alvo.

Crie e organize prompts no ClickUp Docs para gerar conteúdo consistente com IA

Além disso, sua equipe pode editar ou melhorar as sugestões em tempo real, para que a biblioteca evolua à medida que sua equipe aprende o que funciona. Além disso, deixe comentários ou notas ao lado das sugestões explicando quando e por que elas funcionam melhor.

Um usuário do Reddit adora a combinação Brain-Docs (e por um bom motivo!) 🤩

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um plano gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, isso é a última coisa que quero fazer. Uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. São tão bonitos!

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um plano gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, isso é a última coisa que quero fazer. Uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho com conteúdo. Ela também edita o que escrevo (incrível!). Outra coisa que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. São tão bonitos!

💡 Dica profissional: Use modelos de prompts de IA para economizar tempo e padronizar seu processo de criação de conteúdo com IA.

Etapa 3: Edite e otimize o conteúdo

Depois que o ClickUp Brain fornecer o primeiro rascunho, você precisará editar o conteúdo da IA para:

Limpe o excesso: Remova repetições e preenchimentos, e mantenha a estrutura concisa e focada

Adicione sua experiência: Insira exemplos reais, dados e estudos de caso que a IA não consegue gerar

Combine com o tom da sua marca: Reflete sua voz única, seja ela informal ou profissional

Verifique os fatos: Confira duas vezes as afirmações, estatísticas e exemplos — a IA pode usar espaços reservados ou suposições

Aperfeiçoe com ferramentas confiáveis: Verifique se há plágio, use ferramentas de legibilidade e sua lista de verificação de SEO/marca antes de publicar

Quando estiver satisfeito com as edições, insira-as em um documento compartilhado do ClickUp, onde sua equipe poderá:

Destaque as seções que precisam de alterações

Comente diretamente em linhas específicas

Marque colegas de equipe para obter opiniões

Use listas de verificação para acompanhar o que foi revisado ou aprovado

Colabore em edições de conteúdo gerado por IA no ClickUp Docs

Se uma seção precisar ser reescrita ou verificada, basta transformar o comentário em uma tarefa. Além disso, o histórico de versões permite rastrear edições ou retornar a um rascunho anterior, se necessário.

Etapa 4: Use IA para a concepção de conteúdo

Gerar ideias de conteúdo novas e relevantes costuma ser mais difícil do que a própria escrita. Você pode pedir ao ClickUp Brain para:

Sugira tópicos para blogs com base no seu produto, público ou nicho

Reutilize o conteúdo em publicações nas redes sociais, boletins informativos ou roteiros de vídeo

Transforme perguntas de clientes ou perguntas frequentes em temas para blogs

Crie calendários de conteúdo com base em lançamentos ou tendências

Descubra tópicos ou palavras-chave de nicho que seus concorrentes não percebem

📌 Experimente prompts como: Transforme estas 5 perguntas frequentes do nosso documento de suporte em títulos detalhados de posts de blog para nossa base de conhecimento

Com base neste documento de lançamento do produto, sugira cinco ideias interessantes para publicações no LinkedIn, destacando o novo recurso e seus benefícios

Crie um calendário semanal de conteúdo para maio com foco em dicas de SEO para profissionais de marketing de comércio eletrônico usando o ClickUp

Use o ClickUp Brain para gerar tópicos para blogs e vídeos instantaneamente

📚 Leia mais: Melhores softwares e ferramentas de gerenciamento de conteúdo

Abrace o futuro do conteúdo de IA com o ClickUp

O conteúdo gerado por IA não é mais coisa de ficção científica — ele está aqui, funcionando e transformando a maneira como imaginamos, criamos e distribuímos conteúdo que educa, entretém e motiva as pessoas a agir.

De publicações em blogs que direcionam tráfego para publicações em redes sociais e legendas escritas em segundos, de e-mails que melhoram o valor da vida útil do cliente a anúncios que aumentam o valor médio dos pedidos e chats de suporte que correspondem aos padrões humanos, esses exemplos de marketing de conteúdo com IA falam por si.

A melhor parte? Você não precisa de várias ferramentas de IA para fazer isso. O ClickUp Brain permite que você aproveite a IA para todas as suas necessidades de conteúdo, diretamente na sua área de trabalho do ClickUp. Ele se adapta ao seu fluxo de conteúdo, fornecendo sugestões específicas para cada contexto e automatizando tarefas rotineiras para que você possa se concentrar no que realmente importa.

Por que se esforçar na produção de conteúdo quando uma parceria entre IA e humanos pode tornar o processo menos doloroso e mais gratificante? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! 🙌