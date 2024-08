10 ferramentas educacionais de IA para estudantes em 2024

As ferramentas de IA para estudantes estão se tornando indispensáveis, desde o aproveitamento do poder da inteligência artificial até o refinamento das nuances da escrita e a obtenção de feedback instantâneo sobre apresentações.

E a melhor parte? Muitas dessas ferramentas inovadoras Ferramentas de escrita com IA não são reservadas apenas para a elite - elas são acessíveis e econômicas, o que as torna um benefício para organizações sem fins lucrativos e pessoas com orçamento limitado.

Se você deseja elaborar redações impecáveis ou dominar a arte da comunicação, mergulhe de cabeça enquanto exploramos as 10 principais ferramentas de IA de 2024 adaptadas para o seu sucesso acadêmico.

O que são ferramentas de IA para estudantes?

As ferramentas de IA para alunos referem-se a vários softwares e aplicativos que utilizam a inteligência artificial para auxiliar, aprimorar ou otimizar a jornada acadêmica. Diferentemente das ferramentas digitais convencionais, as ferramentas orientadas por IA adaptam, preveem e personalizam as experiências de aprendizagem com base nas necessidades e nos padrões individuais de cada aluno.

Veja a seguir um detalhamento do que elas oferecem:

Aprendizagem personalizada: Cada aluno é único, e a melhor ferramenta com tecnologia de IA pode reconhecer isso. Elas se adaptam ao ritmo, ao estilo de aprendizagem e às preferências de cada aluno para fornecer conteúdo personalizado, seja na forma de material de leitura, questionários ou tutoriais

Ajuste seus resultados para alcançar um conteúdo melhor com mais rapidez usando o reprompting no ClickUp AI

Aprimoramentos de produtividade: Desde a organização de cronogramas de estudo até a definição de lembretes para prazos de tarefas, as ferramentas de IA estão equipadas para ajudar os alunos no gerenciamento e na organização do tempo, garantindo que eles permaneçam no topo de suas tarefas acadêmicas

Desde a organização de cronogramas de estudo até a definição de lembretes para prazos de tarefas, as ferramentas de IA estão equipadas para ajudar os alunos no gerenciamento e na organização do tempo, garantindo que eles permaneçam no topo de suas tarefas acadêmicas Aprendizado interativo: As ferramentas de IA geralmente vêm com chatbots, assistentes virtuais e plataformas interativas que tornam o aprendizado envolvente e dinâmico, quebrando a monotonia dos métodos de estudo tradicionais.

Como os alunos podem usar melhor a IA

A IA pode potencialmente transformar a trajetória de aprendizagem de um aluno, mas a chave está em aproveitar efetivamente seu poder. Veja como os alunos podem tirar o máximo proveito da IA:

Definição de metas claras: Comece com uma compreensão clara do que você deseja alcançar usandoMetas SMART. Você está procurando melhorar suas habilidades de redação, buscando ajuda com problemas de matemática ou tentando organizar melhor sua rotina de estudos?

Comece com uma compreensão clara do que você deseja alcançar usandoMetas SMART. Você está procurando melhorar suas habilidades de redação, buscando ajuda com problemas de matemática ou tentando organizar melhor sua rotina de estudos?

Use plataformas interativas orientadas por IA, como chatbots ou tutores virtuais. Essas plataformas proporcionam envolvimento em tempo real, facilitando a compreensão e a retenção de tópicos complexos Analise e adapte: Muitas ferramentas de IA fornecem insights orientados por dados sobre seus padrões de aprendizagem. Revise regularmente essas análises para entender seus pontos fortes e as áreas que precisam de atenção

Muitas ferramentas de IA fornecem insights orientados por dados sobre seus padrões de aprendizagem. Revise regularmente essas análises para entender seus pontos fortes e as áreas que precisam de atenção Garanta a privacidade dos dados: Ao usar qualquer ferramenta de IA, especialmente as que exigem dados pessoais ou registros acadêmicos, certifique-se de que a plataforma respeita a privacidade do usuário

Ao usar qualquer ferramenta de IA, especialmente as que exigem dados pessoais ou registros acadêmicos, certifique-se de que a plataforma respeita a privacidade do usuário Permaneça aberto ao feedback: Uma das características das ferramentas de IA é o feedback instantâneo. Críticas, sugestões ou recomendações fornecidas por essas ferramentas visam aprimorar suas habilidades e sua compreensão

Uma das características das ferramentas de IA é o feedback instantâneo. Críticas, sugestões ou recomendações fornecidas por essas ferramentas visam aprimorar suas habilidades e sua compreensão Mantenha-se curioso: A IA é um domínio fascinante com potencial ilimitado. Mergulhe fundo, explore seus meandros e mantenha a curiosidade sobre como o aprendizado de máquina, as redes neurais ou o processamento de linguagem natural podem reforçar ainda mais sua jornada acadêmica

10 melhores ferramentas educacionais de IA em 2024

Em 2024, o cenário educacional foi transformado por uma série de plataformas avançadas orientadas por IA. Aqui está uma lista com curadoria das 10 melhores ferramentas educacionais de IA que estão liderando e revolucionando as experiências de aprendizagem dos alunos em todo o mundo.

Use o ClickUp Brain para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

No cenário em constante evolução das ferramentas digitais, o ClickUp emergiu como líder, não apenas como uma ferramenta convencional, mas também como uma ferramenta de inteligência artificial ferramenta convencional de gerenciamento de projetos para estudantes mas também como uma potência orientada por IA, adaptada para o sucesso do aluno. Combinando o melhor dos recursos organizacionais com as proezas da ClickUp Brain o ClickUp está redefinindo a forma como os alunos abordam tarefas, projetos e colaborações em grupo.

Com o Software de gerenciamento de projetos educacionais do ClickUp os alunos podem dividir as tarefas em etapas individuais, o que torna os projetos assustadores mais fáceis de digerir e, em seguida, classificar essas tarefas com base na urgência e na importância para que possam se concentrar no que é mais importante.

As ferramentas colaborativas do ClickUp transformam as tarefas em grupo de uma tarefa em uma alegria graças à edição em tempo real, aos recursos avançados de comentários e ao ClickUp Chat. As ferramentas de IA do ClickUp oferecem análise de produtividade que sugere áreas de melhoria e otimiza sua rotina de estudos.

O AI Writer e o AI Knowledge Manager do ClickUp podem ajudar os alunos a resumir rapidamente as principais informações, o que é ótimo para analisar trabalhos de pesquisa ou aprender novos tópicos. Usando o AI Writer, os alunos também podem aprender a escrever melhor. Eles podem ver exemplos de boa redação e obter dicas inteligentes para melhorar seu próprio trabalho.

Em resumo, o ClickUp não é apenas mais uma ferramenta de gerenciamento de projetos; é uma plataforma holística de IA adaptada para atender às demandas exclusivas da vida estudantil. Ao aproveitar seu poderoso AI Writer e a inteligência de seu AI Knowledge Manager, os alunos podem abrir caminho para a excelência acadêmica e um futuro de execução perfeita de projetos.

Melhores recursos do ClickUp

Com o ClickUp Tasks, os alunos podem organizar tarefas, projetos e outros empreendimentos acadêmicos em partes gerenciáveis

Automatizar tarefas de rotina e configurar fluxos de trabalho para agilizar os processos

TodosDocumentos do ClickUpos documentos, discussões e tarefas estão em um só lugar, eliminando o incômodo de alternar entre vários aplicativos

O ClickUp se integra perfeitamente a várias outras ferramentas e plataformas que os alunos costumam usar, como o Google Calendar, o Drive e até mesmo oaplicativos de anotações

Dependendo da preferência do aluno, ele pode visualizar tarefas e projetos como uma lista, em um quadro no estilo Kanban ou em um calendário, oferecendo flexibilidade nos estilos de gerenciamento de projetos

Monitorar o tempo gasto em diferentes tarefas ou projetos para garantir a alocação eficiente do tempo

Nunca perca um prazo com o robusto sistema de lembretes do ClickUp. Além disso, organize-se com oCronograma de aulas e modelo de estudo de tempo do ClickUp

Com aprimoramentos de IA, o ClickUp se adapta ao padrão de trabalho do aluno, oferecendo sugestões e percepções personalizadas

Limitações do ClickUp

Alguns usuários mencionaram que, embora o ClickUp seja robusto e rico em recursos, ele pode inicialmente parecer esmagador, especialmente para aqueles que não conhecem as ferramentas de gerenciamento de projetos

Embora a interface de desktop do ClickUp seja amplamente apreciada, alguns usuários apontaram que a experiência do aplicativo móvel poderia ser mais simplificada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Quillbot

via Quillbot Em uma época em que a comunicação nítida, clara e precisa é fundamental, o QuillBot surge como um farol para os alunos. Um revolucionário Ferramenta de IA para fazer anotações o QuillBot foi projetado especificamente para aprimorar a qualidade e a versatilidade do conteúdo escrito.

Sua interface intuitiva e seus algoritmos avançados fazem dele uma ferramenta indispensável para os alunos que buscam a excelência na redação.

O QuillBot atua como um segundo par de olhos, ajudando os alunos a refinar e elevar o padrão de suas tarefas escritas e garantindo que causem a melhor impressão. Os alunos podem acelerar significativamente o processo de edição e revisão com sugestões e correções instantâneas, economizando um tempo valioso.

Sabendo que seu trabalho foi revisado e aprimorado por uma sofisticada ferramenta baseada em IA, os alunos podem enviar seus trabalhos com confiança.

Com o tempo, à medida que os alunos se envolvem continuamente com as sugestões do QuillBot, eles podem aprimorar organicamente suas habilidades de escrita e internalizar melhores hábitos de escrita. Com sua combinação de recursos avançados e design fácil de usar, não é de surpreender que muitos no âmbito acadêmico considerem o Quillbot um recurso essencial em seu kit de ferramentas de redação.

Melhores recursos do Quillbot

O QuillBot oferece uma extensão prática para o navegador e se integra perfeitamente a plataformas como Google Docs e Microsoft Word

Os alunos podem inserir frases ou parágrafos e receber versões alternativas que mantêm o significado original, mas usam frases diferentes

O QuillBot oferece vários modos, incluindo Standard, Fluency, Creative e outros, atendendo a várias necessidades de escrita. Cada modo oferece uma abordagem diferente do conteúdo, permitindo que os alunos encontrem o tom e o estilo que melhor se adequam ao seu trabalho.

O QuillBot pode sugerir sinônimos para palavras específicas, ajudando os alunos a diversificar o vocabulário e aumentar a riqueza do conteúdo

Além de reestruturar frases, o QuillBot oferece sugestões para corrigir erros gramaticais e melhorar a fluência das frases, garantindo que o trabalho dos alunos seja preciso e articulado

Limitações do Quillbot

Embora o QuillBot seja hábil em parafrasear, há casos em que ele pode não compreender ou reter totalmente o contexto diferenciado de frases específicas, levando a sugestões que podem estar fora do padrão. Por esse motivo, algumas pessoas podem preferir umAlternativa do Quillbot* O QuillBot oferece versões gratuitas e premium. Alguns alunos observaram que a versão gratuita, embora útil, tem limitações com relação à contagem de palavras e ao acesso a todos os recursos. Isso pode exigir uma atualização para aqueles que precisam de uso extensivo.

Ocasionalmente, o QuillBot pode se inclinar mais para determinados sinônimos ou frases do que para outros, levando a uma possível repetição de vocabulário se não for verificado novamente

Para frases muito complexas ou especializadas, especialmente aquelas relacionadas a tópicos acadêmicos ou científicos específicos, o QuillBot pode ocasionalmente ter dificuldade em fornecer uma reformulação satisfatória

Preços do Quillbot

**Gratuito

Premium: $19,95/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Quillbot

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

3. Escala de notas

via Escopo de notas A classificação e a avaliação, tradicionalmente demoradas e muitas vezes subjetivas, ganharam uma nova roupagem no século XXI com a introdução do Gradescope. Essa plataforma aprimorada por IA foi projetada especificamente para simplificar o processo de classificação para instrutores e fornecer feedback valioso para os alunos.

Com a rubricas detalhadas usadas no Gradescope, os alunos entendem claramente como estão sendo avaliados, minimizando a subjetividade e promovendo a imparcialidade. Como os instrutores podem avaliar respostas semelhantes em lotes, os alunos têm a garantia de um feedback consistente, mesmo em turmas grandes.

A eficiência do Gradescope significa que os instrutores podem avaliar as tarefas mais rapidamente, o que resulta em um feedback mais rápido para os alunos. As anotações diretas nas tarefas permitem que os alunos vejam exatamente onde se destacaram ou onde precisam melhorar, facilitando a compreensão e o crescimento.

O Gradescope, com sua combinação de aprimoramento de IA e design centrado no usuário, está transformando o cenário das avaliações acadêmicas. Para os alunos, não se trata apenas de receber notas, mas de obter uma visão mais clara e transparente do seu progresso acadêmico e das áreas de crescimento.

Melhores recursos do Gradescope

O Gradescope permite que os instrutores criem critérios de avaliação detalhados, garantindo que os critérios de avaliação sejam consistentes e transparentes. Depois que um critério de avaliação é definido para uma determinada resposta, ele pode ser aplicado a respostas semelhantes, acelerando o processo

A plataforma oferece uma interface fácil de usar, na qual os trabalhos podem ser digitalizados e carregados. Ela suporta vários formatos, o que a torna versátil para diferentes tipos de avaliações

Os instrutores podem fornecer feedback específico e anotações diretamente no trabalho enviado

O Gradescope pode analisar as tarefas para detectar possíveis semelhanças com outros envios, ajudando a manter a integridade acadêmica

O Gradescope pode se integrar perfeitamente a plataformas LMS populares, garantindo que as notas e os comentários sejam facilmente acessíveis aos alunos

Limitações do Gradescope

Para os educadores que não estão familiarizados com a plataforma, a configuração de tarefas e critérios de avaliação no Gradescope pode levar algum tempo no início. É necessário entender a metodologia de avaliação e a interface exclusivas da plataforma

Se as respostas escritas dos alunos (para tarefas digitalizadas) não forem claras ou legíveis, a plataforma pode ter dificuldade para identificá-las e categorizá-las corretamente, o que às vezes pode afetar o processo de avaliação

Embora a avaliação assistida por IA do Gradescope seja revolucionária, ela funciona melhor para tipos específicos de perguntas. Respostas mais subjetivas ou abertas podem não se beneficiar tanto do recurso de avaliação em lote

Embora o Gradescope pretenda se integrar a muitos sistemas de gerenciamento de aprendizagem, podem surgir problemas ocasionais de sincronização ou discrepâncias, exigindo intervenção manual

Preços do Gradescope

Básico: US$ 1/mês por usuário

US$ 1/mês por usuário Equipe: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário Solo: $3/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Gradescope

G2: 4,1/5 (6+ avaliações)

4,1/5 (6+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3+ avaliações)

Verifique estes_ **Ferramentas de calendário da IA !

4. Lontra.ai

via Otter.ai No mundo acadêmico acelerado de hoje, em que palestras, seminários e discussões em grupo são a norma, ter uma ferramenta para capturar, transcrever e analisar o conteúdo falado pode ser inestimável. Entre no Otter.ai, um serviço de transcrição de ponta baseado em IA que tem sido um divisor de águas para inúmeros alunos.

Ao converter a fala em texto em tempo real, o Otter.ai não se limita a transcrever; ele transforma a maneira como os alunos interagem com o conteúdo auditivo. Com o Otter.ai, os alunos podem capturar cada palavra de uma palestra, garantindo que nenhum detalhe importante seja perdido. Sem a pressão de fazer anotações, os alunos podem estar mais presentes durante as aulas, concentrando-se na compreensão e na internalização do conteúdo.

As transcrições podem ser um valioso auxílio de estudo, ajudando os alunos a analisar e revisar o conteúdo do curso com mais eficiência. Para alunos com deficiências ou falantes não nativos, ter uma transcrição escrita pode beneficiar imensamente a compreensão.

O Otter.ai se destaca como uma ferramenta de IA estelar, perfeitamente preparada para atender às necessidades multifacetadas dos alunos. Seja revisando tópicos complexos de palestras, colaborando em projetos de grupo ou garantindo que nenhuma palavra falada seja perdida, o Otter.ai é o companheiro confiável do aluno na jornada acadêmica.

Melhores recursos do Otter.ai

O Otter.ai pode transcrever palestras, reuniões e conversas em tempo real, permitindo que os alunos se concentrem em ouvir e se envolver, em vez de fazer anotações frenéticas

Mesmo em ambientes de grupo, a plataforma pode identificar e diferenciar os vários oradores, garantindo que as transcrições sejam claras e organizadas

As transcrições são facilmente pesquisáveis, permitindo que os alunos localizem rapidamente tópicos, frases ou seções específicas de uma palestra

O Otter.ai pode se integrar a várias plataformas, como o Zoom, para transcrever diretamente palestras e reuniões on-line

A ferramenta permite que os usuários adicionem vocabulário personalizado, garantindo que o jargão específico do setor ou do assunto seja transcrito com precisão

As transcrições são armazenadas com segurança na nuvem, garantindo que sejam facilmente acessíveis de qualquer dispositivo

Os alunos podem compartilhar sem esforço suas transcrições com colegas, tornando mais eficientes as sessões de estudo colaborativo ou os projetos em grupo

Limitações do Otter.ai

Embora o Otter.ai seja um dos melhores em seu campo, nenhum serviço de transcrição é perfeito. Erros de pronúncia, sotaques pesados ou ruído de fundo podem ocasionalmente levar a erros de transcrição

Para a transcrição em tempo real, é fundamental ter uma conexão estável com a Internet. Uma conexão fraca ou flutuante pode interromper o serviço

Embora a versão gratuita seja útil, ela vem com um limite mensal de transcrição, o que pode ser restritivo para alunos com uso intenso

Preços do Otter.ai

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Business : $20/mês por usuário

: $20/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a Otter.ai para saber o preço

Otter.ai ratings and reviews

G2: 4,0/5 (mais de 100 avaliações)

4,0/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

5. Knowji

via Conhecer No domínio do aprendizado de idiomas e aprimoramento de vocabulário, a Knowji se destaca como uma estrela brilhante. Esse aplicativo orientado por IA combina os pontos fortes da ciência cognitiva, os princípios pedagógicos e a tecnologia de ponta para oferecer uma experiência de aprendizado exclusiva.

Adaptado especificamente para os alunos, o Knowji busca transformar a tarefa, muitas vezes assustadora, de construir vocabulário em um esforço envolvente e produtivo. Por meio de mnemônicos visuais e repetição espaçada, a Knowji garante que o vocabulário seja aprendido e retido a longo prazo.

A interface interativa do aplicativo e o rico conteúdo visual e auditivo tornam o aprendizado de vocabulário mais envolvente e menos tedioso. A adaptabilidade orientada por IA garante que os alunos não fiquem sobrecarregados ou pouco desafiados, tornando sua jornada de aprendizado mais eficiente e gratificante.

Com frases contextuais, os alunos adquirem uma compreensão mais profunda de como cada palavra se encaixa na linguagem cotidiana.

A Knowji não é apenas mais um aplicativo de vocabulário; é um ecossistema de aprendizado holístico. Com sua fusão de tecnologia de IA, princípios de ciência cognitiva e percepções pedagógicas, a Knowji se posiciona como uma ferramenta indispensável para os alunos que desejam expandir seus horizontes linguísticos.

Melhores recursos da Knowji

Os recursos de áudio inspiram confiança nos alunos, garantindo que eles consigam pronunciar corretamente as novas palavras

Os recursos de acompanhamento do progresso dos alunos permitem que eles definam e atinjam metas de vocabulário, dando-lhes um senso claro de direção e realização

Com base no progresso e no desempenho individual do aluno, os algoritmos de IA da Knowji se adaptam para fornecer aos alunos conteúdo personalizado, garantindo que eles sejam sempre desafiados no nível certo

Para fornecer contexto, as palavras são combinadas com frases de exemplo, ajudando os alunos a entender sua aplicação prática

A Knowji usa os princípios da repetição espaçada, apresentando palavras em intervalos ideais para garantir a retenção a longo prazo

Limitações do Knowji

As listas de vocabulário da Knowji são selecionadas para determinadas faixas etárias e preparações para exames. Alguns usuários podem precisar de listas de palavras mais avançadas ou diversificadas, especialmente para uso acadêmico ou profissional especializado

O aplicativo depende muito de mnemônicos visuais e pistas auditivas. Os alunos que não se identificam com esses estilos de aprendizagem podem achar outros métodos mais eficazes

O rico conteúdo visual e auditivo, embora benéfico para o aprendizado, pode consumir uma quantidade significativa de memória do dispositivo, especialmente se forem baixadas várias listas de palavras

Não há versão para desktop

Preços do Knowji

Varia de acordo com o módulo. Visite a Apple Store ou a Google Play Store para obter os preços

Avaliações e resenhas da Knowji

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. OpenAI

via OpenAI No movimentado mundo da inteligência artificial, a OpenAI surge como uma das principais líderes do setor. Com seu compromisso de garantir que a inteligência artificial geral (AGI) beneficie toda a humanidade, a OpenAI lançou um conjunto de ferramentas e plataformas com imenso potencial para as áreas acadêmicas.

As ofertas da OpenAI podem ser revolucionárias para os alunos, dando início a uma nova era de pesquisa, compreensão e disseminação do conhecimento. A extensa biblioteca de estudos e artigos de pesquisa da OpenAI serve como um valioso reservatório de conhecimento para os alunos.

Modelos de linguagem como o GPT podem ajudar na elaboração, edição e até mesmo no brainstorming, aprimorando a capacidade de redação e pesquisa dos alunos.

A OpenAI não é apenas um nome no setor de IA; é um farol de progresso, inovação e crescimento responsável para os alunos. Para os alunos, ela representa uma oportunidade de ouro de fazer parte da revolução da IA, garantindo que eles estejam equipados, esclarecidos e capacitados para os desafios e as oportunidades do futuro.

Melhores recursos do OpenAI

O processamento de linguagem natural facilita para os alunos a obtenção de respostas simplesmente digitando uma pergunta

Os alunos podem usar o Dall-E para criar trabalhos artísticos para suas apresentações

A OpenAI pode ajustar o tom, a linguagem e a estrutura das frases de acordo com o nível de compreensão que o aluno tem do assunto

Limitações do OpenAI

Embora a OpenAI enfatize a ética da IA, os alunos precisam ser cautelosos e instruídos sobre o possível uso indevido dessas ferramentas poderosas, especialmente em ambientes acadêmicos, para evitar plágio ou deturpação

Alguns dos modelos avançados do OpenAI, como as versões maiores do GPT, exigem recursos computacionais significativos para treinamento, o que pode estar fora do alcance do aluno comum

Preços da OpenAI

Depende do modelo usado e do número de palavras produzidas. Visite o site da OpenAI para obter os preços

Avaliações e resenhas do OpenAI

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

7. Audiopen.ai

via Audiopen.ai Navegando na era digital, os alunos buscam constantemente ferramentas para simplificar o processo de aprendizagem e aumentar a produtividade. Conheça o Audiopen.ai, uma solução inovadora de IA que transforma magicamente anotações de voz em textos refinados e prontos para publicação. Seja você um estudante elaborando um trabalho de pesquisa, ponderando sobre um tópico de redação desafiador ou simplesmente fazendo um brainstorming de ideias, o Audiopen.ai está aqui para redefinir sua experiência de criação de conteúdo.

Com o Audiopen.ai, você pode redigir artigos, memorandos e e-mails em uma fração do tempo normal, aumentando a produtividade. A ferramenta facilita a navegação de ideias vagas para um texto coerente e pronto para publicação sem esforço.

A adaptabilidade da ferramenta a estilos de escrita individuais garante que o resultado reflita sua voz autêntica. Não importa se você está verbalizando um e-mail, um texto ou uma postagem de blog, o Audiopen.ai é a sua solução completa.

Melhores recursos do Audiopen.ai

Com a marcação, suas anotações estão sempre acessíveis e bem organizadas

O recurso multilíngue garante que falantes não nativos de inglês possam se beneficiar igualmente

Adicione seu vocabulário específico - perfeito para substantivos próprios ou termos acadêmicos

Não importa se você está procurando uma vibe de e-mail casual ou se está buscando uma precisão cristalina, o Audiopen.ai pode adaptar seu estilo de escrita. Há até uma opção para um estilo personalizado que reflete sua voz exclusiva

A IA foi projetada para eliminar palavras de preenchimento, frases repetitivas e quaisquer segmentos incoerentes, proporcionando a você um conteúdo conciso e significativo

A disponibilidade do aplicativo móvel e da Web garante acesso fácil de qualquer dispositivo, a qualquer momento

Ele vem com um práticoExtensão de IA para o Chrome

O tempo de transcrição da versão gratuita pode parecer limitado

Este é um aplicativo muito novo, portanto, ainda há alguns bugs. No entanto, o desenvolvedor responde às solicitações de recursos e às preocupações

Preços do Audiopen.ai

**Gratuito

Preço: US$ 75/ano por usuário

Avaliações e críticas do Audiopen.ai

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Cérebro

via Cérebro O Brainly é uma espécie de Reddit acadêmico. Alimentado por estudantes, especialistas e acadêmicos de todo o mundo, seu banco de dados agora conta com mais de 250 milhões de respostas para todas as perguntas existentes.

Desenvolvido em colaboração com a tecnologia GPT-4 da OpenAI, os mais recentes recursos de IA do Brainly empregam sua vasta base de conhecimento para fornecer uma jornada de aprendizado mais vibrante, personalizada e eficiente.

Os recursos aprimorados da Brainly tornam as ferramentas de aprendizado baseadas em IA convenientemente acessíveis, capacitando os alunos a buscar assistência para a lição de casa, enriquecer a compreensão do assunto e preencher as lacunas de conhecimento em sala de aula.

A missão da Brainly é clara: reforçar a compreensão e acelerar o aprendizado nesta era digital dinâmica.

Melhores recursos do Brainly

Os alunos agora podem optar por uma função "Simplify" (Simplificar) para explicações diretas ou "Expand" (Expandir) para uma análise mais detalhada dos tópicos. Isso permite que os alunos personalizem a profundidade de seu aprendizado com base em suas necessidades individuais

Os alunos agora podem fazer perguntas de acompanhamento ou solicitar explicações detalhadas sobre respostas anteriores

Para garantir a confiabilidade das informações, o Brainly incorpora moderadores especializados que supervisionam a qualidade do conteúdo

Além de apenas encontrar respostas, o Brainly oferece uma plataforma para os alunos discutirem, debaterem e se aprofundarem em tópicos com colegas de todo o mundo

Para incentivar a participação e o aprendizado consistente, o Brainly incorporou elementos de gamificação, como pontos e classificações

A funcionalidade de pesquisa do Brainly usa IA para fornecer as respostas mais relevantes, tornando eficiente a busca por informações

Limitações do Brainly

Como uma parte significativa do conteúdo do Brainly é gerada pelo usuário, pode haver discrepâncias ocasionais na qualidade e na precisão das respostas. Embora a plataforma empregue moderação, o grande número de contribuições pode fazer com que algumas respostas incorretas ou abaixo do ideal passem despercebidas

Embora a Brainly opere em vários idiomas e regiões, a qualidade do conteúdo pode, às vezes, variar entre esses idiomas, levando a discrepâncias nas informações disponíveis para alunos de diferentes países

Alguns dos recursos premium da Brainly estão protegidos por um acesso pago, que pode não ser acessível a todos os alunos

Preços do Brainly

Gratuito

Plus: $24/ano por usuário

Avaliações e resenhas do Brainly

G2: 4,0/5 (mais de 13 avaliações)

4,0/5 (mais de 13 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

9. Pardal inteligente

via Pardal inteligente Enraizada na missão de criar experiências de aprendizagem digital inigualáveis, a Smart Sparrow é especializada em ambientes de aprendizagem adaptativos, simulados e gamificados. Eles são seus parceiros na concretização de visões, oferecendo serviços que vão desde consultoria estratégica até desenvolvimento de software personalizado.

Os modelos editáveis e uma extensa biblioteca de componentes garantem que a criação de material didático interativo e visualmente rico seja muito fácil.

Com permissões de usuário granulares, colabore na criação de material didático com colegas e fornecedores externos.

Quer você implemente por meio do seu sistema de gerenciamento de aprendizagem preferido ou use a plataforma do Smart Sparrow, há flexibilidade em cada etapa. Além disso, com a sincronização do livro de notas, fica mais fácil manter o controle.

O Smart Sparrow não é apenas mais uma plataforma de eLearning; é um movimento em direção a uma tecnologia educacional mais personalizada, envolvente e inovadora. Com seus inúmeros recursos e uma forte ênfase na experiência do usuário, ele realmente incorpora o futuro do aprendizado digital.

Os melhores recursos do Smart Sparrow

A plataforma conta com uma ferramenta de criação WYSIWYG (What You See Is What You Get), permitindo que educadores e alunos criem experiências de eLearning impressionantes e impactantes sem esforço

Com edição de texto avançada, importação de mídia de alta fidelidade e CSS personalizado, o potencial de personalização é ilimitado

O Analytics e os relatórios integrados vão além das notas, oferecendo insights profundos sobre os padrões de aprendizagem dos alunos, identificando áreas problemáticas e compreendendo como os alunos navegam e interagem com o conteúdo

Desde arrastar e soltar elementos, escolher entre uma vasta gama de componentes interativos e personalizar planos de aula, o Smart Sparrow garante uma jornada digital perfeita

Crie planos de aula personalizados que os alunos adoram. Importe simulações, tarefas e atividades avançadas que estimulem os alunos a se envolverem ativamente

Limitações do Smart Sparrow

A vasta gama de recursos e opções de personalização pode ser inicialmente esmagadora para usuários não familiarizados com as ferramentas de criação de eLearning. Pode levar algum tempo para que os educadores, especialmente os menos experientes em tecnologia, sintam-se à vontade para navegar e maximizar o potencial da plataforma

Embora o Smart Sparrow possua recursos de integração com LMS, os usuários podem enfrentar soluços ocasionais ou problemas de compatibilidade ao sincronizar com determinados sistemas de gerenciamento de aprendizagem

Dependendo do orçamento da instituição, a variedade de recursos e as capacidades avançadas podem ter um preço que pode ser um desafio para instituições menores ou educadores individuais

Embora a plataforma seja compatível com celulares e tablets, a experiência nesses dispositivos pode nem sempre ser tão perfeita ou intuitiva quanto em um desktop, especialmente ao acessar simulações ou atividades mais complexas

Preços do Smart Sparrow

Até 5 alunos: Gratuito

Gratuito Até 100 alunos: US$ 15/usuário por curso

US$ 15/usuário por curso Até 500 alunos: US$ 12/usuário por curso

US$ 12/usuário por curso Mais de 500 alunos: Entre em contato com o Smart Sparrow para obter preços

Smart Sparrow ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Wolfram Alpha

via Wolfram Alpha O cenário educacional passou por uma mudança de paradigma com o advento das ferramentas digitais. Em meio a uma infinidade de recursos on-line, o Wolfram Alpha se destaca como um mecanismo de conhecimento computacional sem igual.

Projetado para atender tanto estudantes quanto profissionais, ele vai além da simples busca para oferecer respostas a perguntas complexas em várias disciplinas. A abordagem única do Wolfram Alpha para buscas on-line é o que o diferencia. Ao contrário dos mecanismos de busca tradicionais que exibem páginas da web contendo possíveis respostas, o Wolfram Alpha calcula as respostas na hora. Isso significa que os alunos obtêm respostas diretas e precisas para perguntas específicas, desde equações matemáticas até dados históricos.

Se você é um aficionado por história, um físico em ascensão ou um entusiasta da matemática, o Wolfram Alpha tem tudo o que você precisa. Ele abrange matemática, ciências, engenharia, geografia, história e música. Em vez de apenas oferecer respostas, o Wolfram Alpha geralmente fornece informações adicionais e tópicos relacionados, incentivando os alunos a explorar mais e satisfazer sua curiosidade.

O Wolfram Alpha é mais do que apenas um mecanismo de busca. É o companheiro do aluno na jornada do conhecimento. Sua capacidade computacional e sua extensa base de conhecimento garantem que os alunos não estejam apenas pesquisando, mas realmente compreendendo.

Os melhores recursos do Wolfram Alpha

O mecanismo entende linguagem natural, o que significa que os alunos não precisam formular perguntas em um formato técnico específico

Com aplicativos dedicados para iOS e Android, esse assistente de aprendizagem virtual não se limita a um desktop. Seja em um ônibus ou em um café, os alunos podem ter o vasto poder computacional do Wolfram Alpha no bolso

Números e dados ganham vida com os recursos de visualização dinâmica do Wolfram Alpha. Gráficos, tabelas e outras representações visuais ajudam os alunos a entender conceitos complexos de forma mais intuitiva.

Para os alunos que estão se debatendo com problemas de matemática, o Wolfram Alpha não fornece apenas a resposta, mas também pode mostrar um passo a passo da solução, ajudando na compreensão e aprendizado

Limitações do Wolfram Alpha

Embora o Wolfram Alpha possa lidar com uma grande variedade de perguntas, há uma curva de aprendizado envolvida na formulação de consultas complexas para obter o resultado desejado

Pode não ser a ferramenta ideal para tópicos subjetivos, perguntas baseadas em opiniões ou áreas que requerem julgamento humano

Para perguntas acadêmicas altamente especializadas ou baseadas em pesquisa, a plataforma pode, às vezes, fornecer uma resposta mais generalizada, que pode não se aprofundar nas nuances que um estudante ou pesquisador pode estar procurando

Preços do Wolfram Alpha

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $7,25/mês por usuário

$7,25/mês por usuário Pro Premium: $12/mês por usuário

Wolfram Alpha avaliações e comentários

G2: 4.7/5 (mais de 3 avaliações)

(mais de 3 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

ClickUp: Acing The Test como a principal ferramenta de IA para estudantes

O ClickUp traz para a mesa um conjunto de recursos projetados especificamente para se adaptar à natureza dinâmica da vida estudantil. De projetos em grupo a prazos de teses, o ClickUp é o assistente digital silencioso que todo estudante gostaria de ter tido antes. Seus insights orientados por IA ajudam os alunos a priorizar, otimizar e visualizar sua jornada acadêmica, garantindo que tudo corra bem.

Enquanto navegamos por várias ferramentas incríveis de IA que prometem revolucionar a educação, o ClickUp se destaca em uma classe à parte. Não porque afirma fazer tudo, mas porque cumpre o que promete, garantindo que os alunos estejam equipados, capacitados e sempre à frente em sua jornada acadêmica.

À medida que o ano letivo continua e os desafios surgem, os alunos podem ficar tranquilos sabendo que, com o ClickUp, eles já garantiram um A+ em preparação.