Como citar o texto gerado pelo ChatGPT

Desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, as pessoas o têm usado para várias tarefas, desde o brainstorming de ideias até a elaboração de conteúdo. Tornou-se comum ver conteúdo alimentado por IA em ambientes acadêmicos e profissionais.

Mas o problema é o seguinte: as pessoas estão descaradamente passando o conteúdo ChaGPT da OpenAI como se fosse seu. No entanto, você precisa aprender a dar o devido crédito ao ChatGPT, especialmente em um ambiente acadêmico.

Assim como você citaria um livro ou artigo, há momentos em que é necessário citar o ChatGPT, especialmente quando ele ajudou a moldar seu trabalho. Saber como fazer isso da maneira correta mantém tudo transparente e ético. Este artigo ensina exatamente como fazer isso!

A importância da citação adequada

Ao usar uma ferramenta de IA generativa como o ChatGPT na redação acadêmica ou profissional, a citação adequada não é apenas uma formalidade - é essencial para manter a transparência e a credibilidade. Veja por quê:

Crédito onde é devido

Assim como citar um livro, um artigo ou um site, citar o ChatGPT reconhece a fonte da informação ou a fonte da informação A IA solicita que você está usando, dando o devido reconhecimento à ferramenta em que você confiou.

Transparência para seu público

Citar o ChatGPT permite que os leitores entendam como você gerou o conteúdo. É importante esclarecer quando a IA desempenhou um papel, para que seu público saiba a distinção entre suas ideias originais e a assistência que você recebeu da inteligência artificial

Uso ético da IA

Ao citar o ChatGPT, você mostra que está usando a IA de forma responsável. Isso o ajuda a evitar plágio e má conduta acadêmica, deixando claro que a IA foi usada como uma ferramenta, não como um colaborador invisível.

Rastreabilidade e validação

As citações facilitam para os leitores rastrearem a origem das informações. Com a IA ferramentas como o ChatGPT isso é fundamental, pois o conteúdo gerado pela IA pode mudar com o tempo ou diferir em resposta a solicitações semelhantes.

Criação de confiança

Ser franco sobre o uso de IA promove a confiança de seus leitores. Eles apreciarão a honestidade, reforçando o seu compromisso com a integridade intelectual e acadêmica em um mundo em que as pessoas estão usando desenfreadamente ChatGPT para pesquisa e redação .

Compreensão de estilos de citação

As citações têm um formato específico a ser seguido - você não pode simplesmente improvisar. Diferentes disciplinas de redação acadêmica e publicações seguem estilos de citação específicos, cada um com suas próprias regras sobre como as informações devem ser apresentadas.

Embora o conteúdo que você esteja citando possa ser o mesmo, a forma como você o cita pode mudar dependendo do estilo.

Aqui está um detalhamento de como citar o ChatGPT com estilos de citação comuns:

APA (American Psychological Association): Comum nas ciências sociais, a APA se concentra no autor e na data. Ao citar o ChatGPT na APA, você listará a ferramenta como o "autor" e o ano de acesso

MLA (Modern Language Association): Usado principalmente nas ciências humanas, o estilo MLA se concentra no autor e no número da página. Como o ChatGPT não tem números de página, as citações MLA giram mais em torno da plataforma e da data em que você a acessou

Chicago/Turabian: Popular na história e nas artes, esse estilo oferece flexibilidade com notas de rodapé ou citações no texto. Ao citar o ChatGPT no estilo Chicago, você pode fornecer uma nota detalhada ou listá-lo na bibliografia

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Normalmente usado em áreas técnicas, o IEEE usa referências numeradas na ordem em que aparecem. Um caso de uso como ChatGPT para depuração para um projeto de código aberto. O uso de citações adequadas mostra a origem exata do código e evita o risco de plágio.

Quando o ChatGPT influencia suas ideias

Mesmo que você não use as palavras do ChatGPT literalmente, se as respostas dele moldarem seus pensamentos ou fornecerem a base para o seu argumento, você deve citá-lo. É semelhante a citar uma conversa ou uma sessão de brainstorming que afeta significativamente seu trabalho.

Quando o ChatGPT ajuda com conteúdo técnico ou baseado em dados

Se você usar ferramentas de IA generativa, como ChatGPT para traduções se você estiver trabalhando com um colega, codificando ou fornecendo explicações técnicas, e incorporar isso ao seu trabalho, é importante dar crédito. Isso é especialmente verdadeiro em campos técnicos em que a origem dos dados ou cálculos é importante para a transparência.

Quando o ChatGPT serve como ferramenta de pesquisa

Se você usar o ChatGPT para reunir informações gerais ou explorar um tópico, e essa pesquisa influenciar suas conclusões ou análises, será necessário fazer uma citação. Embora seja uma ferramenta de IA, ela ainda funciona como uma fonte de informações, como um mecanismo de pesquisa ou um banco de dados acadêmico.

Quando sua área ou instituição exigir isso

Alguns ambientes acadêmicos ou profissionais podem ter diretrizes específicas sobre o uso de IA em pesquisa ou redação. Se você estiver em um campo que enfatiza a transparência da fonte, é mais seguro citar o ChatGPT sempre que ele desempenhar um papel em seu processo.

Como incorporar citações do ChatGPT em seu trabalho

Aqui estão diferentes maneiras pelas quais as citações do ChatGPT podem ser incorporadas em seu trabalho:

Citações no texto

As citações no texto fornecem uma breve referência à fonte no corpo do seu trabalho, orientando os leitores para a citação completa na bibliografia ou na lista de referências. Veja como formatar citações no texto para o ChatGPT:

APA

No formato APA, você precisará incluir o autor (neste caso, OpenAI) e o ano de acesso entre parênteses.

Exemplo: "O ChatGPT pode fornecer informações detalhadas sobre uma ampla gama de tópicos." (OpenAI, 2023).

MLA

O formato MLA é mais simples, normalmente exigindo apenas o nome do autor. Como o ChatGPT não tem números de página, você omite essa parte.

Exemplo: "O ChatGPT é cada vez mais usado para pesquisa acadêmica." (OpenAI).

Chicago

O estilo Chicago exige o autor e o ano entre parênteses, semelhante ao APA.

Exemplo: "O ChatGPT ajuda os usuários a gerar conteúdo em vários campos." (OpenAI, 2023).

Entradas da lista de referência

Na lista de referências, as citações completas fornecem detalhes completos sobre a fonte, permitindo que os leitores a localizem facilmente. Veja como formatar as referências do ChatGPT em vários estilos de citação:

APA

No estilo APA, você começa com o autor (OpenAI), seguido pelo ano entre parênteses. O título da fonte está em itálico e você especifica que se trata de um "modelo de linguagem grande" Por fim, inclua o URL completo.

Exemplo: OpenAI. (2023). ChatGPT [Modelo de linguagem grande]. https://www.openai.com/chatgpt.

Chicago

No estilo Chicago, o formato é semelhante ao APA, mas sem a necessidade de especificar o tipo de fonte (como "AI language model"). O título é colocado em itálico e a data e o URL vêm em seguida.

Exemplo: OpenAI. ChatGPT. 2023. https://www.openai.com/chatgpt .

Cada estilo tem sua própria abordagem sobre como citar a IA, mas os elementos essenciais - autor, ano, título e URL - permanecem consistentes.

Formatação e posicionamento

Em cada estilo de citação, a formatação e o posicionamento adequados das referências são essenciais para garantir que os leitores possam localizar facilmente as fontes que você usou.

APA

No formato APA, todas as fontes, inclusive o ChatGPT, são listadas na lista de referências no final do documento. Essa seção é intitulada "Referências" e fornece detalhes completos de todas as fontes citadas no seu trabalho.

MLA

No MLA, as fontes são compiladas na página works cited, também encontrada no final do documento. Essa seção lista todas as obras citadas, com detalhes completos de citação para guiar os leitores às suas fontes.

Chicago

No estilo Chicago, todas as fontes são colocadas na bibliografia no final do documento. Essa seção lista todas as fontes citadas em seu trabalho e também pode incluir outras obras que você consultou, mas não citou diretamente.

Citação ou reprodução do texto do ChatGPT

Aqui estão algumas diretrizes importantes a serem seguidas ao citar ou reproduzir o texto do ChatGPT:

Citações diretas : Se você copiar e colar uma resposta do ChatGPT, ela deverá ser colocada entre aspas, seguida de uma citação no texto que credite o ChatGPT como a fonte

: Se você copiar e colar uma resposta do ChatGPT, ela deverá ser colocada entre aspas, seguida de uma citação no texto que credite o ChatGPT como a fonte Parafraseando : Mesmo que você reformule as informações do ChatGPT com suas próprias palavras, ainda precisará citá-las, pois a ideia central vem da ferramenta de IA

: Mesmo que você reformule as informações do ChatGPT com suas próprias palavras, ainda precisará citá-las, pois a ideia central vem da ferramenta de IA Reprodução de texto completo: Ao reproduzir segmentos longos do resultado do ChatGPT, é importante indicar claramente que o texto é do ChatGPT, seja entre aspas (para trechos longos) ou dentro do texto principal, com a devida citação

Erros comuns a serem evitados ao citar o ChatGPT

Ao citar o ChatGPT, há alguns erros comuns que as pessoas tendem a cometer e que podem prejudicar a integridade de seu trabalho. Evitar esses erros garante que seu uso de conteúdo gerado por IA permaneça transparente e ético.

Aqui estão os quatro principais erros a serem observados:

Tratar o ChatGPT como um autor humano

Um erro comum que as pessoas cometem é tratar o ChatGPT como se fosse um autor humano com credenciais tradicionais. Mas o ChatGPT é uma ferramenta, não um especialista, e, ao contrário de um livro ou de artigos de periódicos, ele não tem um histórico revisado por pares ou um conhecimento pessoal para fazer referência.

Quando você estiver citando o ChatGPT, é importante lembrar que ele é um modelo de linguagem grande criado pela OpenAI. A chave é creditar a ferramenta em si sem dar a entender que ela tem a mesma autoridade de uma fonte especializada. Isso mantém a linha clara entre o conteúdo gerado por IA e as ideias humanas.

Esquecer de especificar a versão ou a data de acesso Modelos de IA como o ChatGPT são constantemente atualizados, o que significa que suas respostas podem mudar com o tempo. Um grande erro que as pessoas cometem é não incluir a data em que acessaram as informações.

Ao contrário de um livro ou artigo que tem uma data de publicação fixa, as respostas do ChatGPT podem variar dependendo das atualizações ou até mesmo de prompts diferentes. Ao adicionar a data de acesso, você permite que seus leitores saibam exatamente quando você usou a ferramenta e com qual número de versão do modelo de linguagem grande você estava interagindo.

Isso aumenta a transparência, especialmente porque fazer a mesma pergunta mais tarde poderia lhe dar uma resposta completamente diferente.

Usar o ChatGPT sem a devida verificação

Outro erro que as pessoas cometem com frequência é confiar inteiramente no ChatGPT para obter informações factuais ou detalhadas sem verificá-las. Embora o ChatGPT possa dar respostas perspicazes, não é perfeito e às vezes pode fornecer informações desatualizadas ou imprecisas.

Algumas pessoas citam o ChatGPT como sua principal fonte sem se certificar de que as informações estão realmente corretas. Para evitar isso, é sempre uma boa ideia verificar todos os fatos ou dados importantes com fontes confiáveis. Isso não apenas aumenta a credibilidade de seu trabalho, mas também ajuda a evitar a disseminação de informações incorretas.

Não diferenciar entre assistência de IA e informações pessoais

Um erro sutil, mas comum, é misturar conteúdo gerado por IA com sua própria redação sem deixar claro onde começa e onde termina. Algumas pessoas usam o ChatGPT para ajudar a redigir ou refinar suas ideias, mas se esquecem de dizer quais partes vieram da IA.

Isso pode borrar as linhas e tornar difícil para os leitores saberem onde termina a contribuição da IA e começa o seu pensamento original. Para evitar isso, certifique-se de marcar claramente todas as seções que foram influenciadas ou criadas pelo ChatGPT.

