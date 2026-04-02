As 10 melhores alternativas ao Kuse AI para 2026

Se você está procurando alternativas ao Kuse AI, provavelmente está buscando algo a mais para o gerenciamento de projetos de IA.

Previsões provavelmente mais precisas, maior visibilidade dos custos, colaboração estruturada entre vários projetos ou talvez tudo isso?

Porque grandes projetos raramente fracassam devido a uma única falha dramática. Eles desmoronam por causa de pequenos pontos cegos financeiros que se acumulam ao longo do tempo.

De acordo com o Relatório CHAOS do Standish Group, apenas 31% dos projetos são concluídos dentro do prazo e do orçamento. Para líderes financeiros, gerentes de projeto e equipes de operações, isso é um sinal de que a supervisão tradicional e o suporte superficial de IA não são suficientes.

Neste blog, vamos explorar plataformas que ajudam você a prever excedentes com antecedência, controlar custos de forma proativa e fortalecer a tomada de decisões financeiras com insights baseados em IA.

Por que optar por alternativas ao Kuse AI

O Kuse AI apresenta uma interessante mudança de paradigma com sua tela infinita de recursos de estruturação de ideias e organização de conhecimento baseados em IA.

Mas, para equipes que gerenciam vários projetos, o brainstorming por si só não é suficiente. Você precisa de previsões mais detalhadas, custos previsíveis e impacto mensurável.

🚩 Não há avaliações públicas de usuários nas principais plataformas: sem feedback transparente de usuários proveniente de fontes confiáveis, é difícil avaliar o desempenho real, as limitações e a escalabilidade a longo prazo para fluxos de trabalho essenciais aos negócios

🚩 Preços baseados em créditos para uso intensivo de IA: Se suas equipes dependem de insights gerados frequentemente pela IA ou do processamento de dados em grande escala, o gerenciamento de créditos de uso pode complicar o orçamento e o controle de custos

🚩 Recursos avançados de IA restritos a planos superiores: alguns recursos essenciais podem estar disponíveis apenas em planos premium, o que pode afetar a previsibilidade de custos para organizações em crescimento

🚩 Integrações e processamento de dados extensos requerem validação: para equipes que lidam com tarefas complexas, integrações profundas e recursos de análise de vídeo podem exigir testes adicionais antes da adoção em toda a empresa

📖 Leia também: Como criar e otimizar sua base de conhecimento de IA

Alternativas ao Kuse AI em resumo

Aqui está uma tabela comparativa que ajuda você a entender as ferramentas rapidamente. Abordaremos cada uma delas em detalhes a seguir.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Gerenciamento de projetos integrado à IA Superagentes de IA , Espaço de trabalho de IA convergente, ClickUp Brain, Gestão do conhecimento, Anotador de IA Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Notion AI Transformando pesquisas dispersas em centros de conteúdo estruturados Notas de reuniões com IA, perguntas e respostas no espaço de trabalho, preenchimento automático de bancos de dados, ajuste de tom, elaboração de conteúdo Gratuito; Plus US$ 12/usuário/mês; Business US$ 24/usuário/mês; Enterprise personalizado Mem Espaço de trabalho de conhecimento com descoberta intuitiva Seleção de modelos de IA, pesquisa avançada ilimitada (Pro), e-mails conectados, coleções, acesso à API Gratuito; Pro US$ 12/mês; Teams personalizado Obsidian Privacidade e gestão de conhecimento com prioridade local Armazenamento local em cofre, Canvas, Sincronização (criptografia E2E), Publicação, ecossistema de plug-ins Gratuito; Sync US$ 5/mês; Publish US$ 10/mês; Catalyst US$ 25 (pagamento único); Comercial US$ 50/ano Glean Unificando a pesquisa corporativa com o assistente de IA Assistente de IA empresarial, mais de 100 integrações, controles de governança, gerenciamento de agentes Preços personalizados Tana Transformando anotações desorganizadas em conhecimento estruturado Supertags, visualizações estruturadas, fluxos de trabalho por voz, créditos de IA, links em estilo gráfico Gratuito; Plus US$ 10/mês; Pro US$ 18/mês Gamma Transformando ideias em documentos, apresentações e minissites bem elaborados Criação de documentos/apresentações, colaboração, análises e controles de acesso com tecnologia de IA Gratuito; Plus US$ 12/mês; Pro US$ 25/mês; Ultra US$ 100/mês Converse AI Assistentes de IA conversacional omnicanal Criador de bots, automação de campanhas, painel de relatórios, gerenciamento móvel Preços personalizados Reflita Raciocínio estruturado de IA e fluxos de trabalho de pesquisa em várias etapas Fluxos de trabalho de raciocínio de IA, decomposição estruturada de problemas, análise de pesquisa contextual, estrutura de raciocínio em múltiplas etapas, exploração colaborativa de conhecimento Gratuito; Casual: US$ 10/mês; Plus: US$ 30/mês; Pro: US$ 60/mês Scholarcy Transformando documentos longos em resumos fáceis de citar Resumos em flashcards de IA, extração de pesquisas, matriz de literatura, geração de bibliografia Gratuito; Scholarcy Plus US$ 4,99/mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao Kuse AI para usar

Aqui estão as principais ferramentas de IA a serem consideradas, abrangendo os melhores casos de uso, exemplos, nível de personalização, fluxo de colaboração, recursos de IA, integrações, preços e principais vantagens e desvantagens.

1. ClickUp (Melhor software de gerenciamento de projetos integrado à IA)

Reúna seus projetos, tarefas, documentação e comunicação no espaço de trabalho convergente de IA do ClickUp

Em vez de tratar a IA como uma camada separada, o ClickUp funciona como um espaço de trabalho de IA convergente que mantém tarefas, discussões e acompanhamento de entregas conectadas em um único lugar.

A grande vantagem? Reduz a dispersão do trabalho (trabalho espalhado por muitos aplicativos) e a dispersão da IA (muitas ferramentas de IA isoladas com contexto parcial), para que sua equipe gaste menos tempo buscando a decisão mais recente e mais tempo entregando resultados.

Transforme um contexto de desenvolvimento disperso em próximos passos claros com o ClickUp Brain

Quando os requisitos ficam em um lugar, as notas de implementação em outro e as decisões no Chat, é comum enviar informações “corretas” que ainda assim não refletem a intenção. O ClickUp Brain foi criado para esse momento.

Como IA sensível ao contexto, ela fica no seu espaço de trabalho e ajuda você a transformar o conhecimento das suas Tarefas, Documentos e Chat do ClickUp em insights úteis, sem precisar copiar detalhes entre ferramentas.

Aqui estão algumas maneiras práticas de usar o ClickUp Brain:

Resuma longas sequências de tarefas em um breve resumo do tipo “o que mudou, por que mudou, o que está bloqueado” para reuniões diárias e atualizações assíncronas

Transforme critérios de aceitação dispersos e casos extremos em uma lista de verificação organizada que você pode validar durante as revisões de pull requests

Elabore notas técnicas a partir do contexto da tarefa existente, para que a geração de documentação acompanhe o ritmo das entregas

Mantenha o uso da IA seguro para implementações em equipe com os controles de segurança e privacidade do ClickUp, incluindo conformidade com SOC 2, sem treinamento de terceiros em seus dados e sem retenção por terceiros

Utilize suporte multimodelo sob um único conjunto de permissões e controles, para que as equipes não acabem espalhando informações confidenciais por ferramentas de IA separadas

Crie agentes sem código para manter o trabalho em andamento

Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agents no ClickUp

Use os Super Agents do ClickUp para garantir o acompanhamento consistente das tarefas.

Esses são os colegas de equipe do ClickUp, equipados com IA, projetados para executar fluxos de trabalho de várias etapas usando o contexto do seu espaço de trabalho. Eles são ambientais, o que significa que estão profundamente cientes do contexto do seu espaço de trabalho e do projeto, e podem operar continuamente enquanto mantêm o controle de acesso.

Tudo o que você precisa fazer é usar o construtor de linguagem natural no ClickUp, definir os gatilhos e as ações e mapeá-los para as bases de conhecimento corretas!

Substitua as atualizações manuais pela automação baseada em IA

Use os recursos AI Assign, AI Prioritize e AI Cards do ClickUp para automatizar o gerenciamento de tarefas e obter insights em tempo real instantaneamente

Mesmo com a IA lidando com insights e resumos, as equipes ainda perdem tempo com o “trabalho de coordenação”, atualizando status, atribuindo responsáveis, priorizando tarefas e mantendo os fluxos de trabalho alinhados.

O ClickUp resolve isso combinando automação com tomada de decisões baseada em IA, para que seu espaço de trabalho se organize e se otimize ativamente em tempo real. As tarefas podem ser atribuídas automaticamente usando o AI Assign com base no contexto e na carga de trabalho, enquanto o AI Prioritize destaca continuamente o que é mais importante usando prazos, dependências e sinais de urgência.

Os campos de IA enriquecem as tarefas ao preencher automaticamente detalhes importantes de conversas e documentos, e os cartões de IA transformam dados brutos de tarefas em insights claros e estruturados que destacam riscos, status e próximas etapas. Ao mesmo tempo, regras de automação gerenciam a execução, atualizações de status, movimentação de tarefas entre fluxos de trabalho e notificações às partes interessadas à medida que o trabalho avança.

Juntas, elas garantem que seu espaço de trabalho permaneça preciso, organizado por prioridades e em constante movimento, onde a IA não apenas sugere o que fazer, mas a automação garante que a tarefa seja realmente executada.

Mantenha especificações e trechos importantes fáceis de encontrar com o ClickUp Docs

Mantenha as especificações pesquisáveis e armazene trechos onde sua equipe possa encontrá-los com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs foi projetado para manter a documentação diretamente vinculada à execução, para que os revisores compreendam a intenção antes de debater a implementação.

Com o ClickUp Docs, as equipes podem:

Colabore em tempo real com comentários e feedback embutido e, em seguida, transforme seções do documento em tarefas rastreáveis

Use o Docs Hub como uma biblioteca central para todos os documentos de fluxo de trabalho, facilitando a localização das especificações, decisões ou referências certas durante a revisão

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Pode parecer um pouco complicado de usar no início devido à variedade de recursos e opções de personalização

Preços do ClickUp:

Avaliações e comentários sobre o ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 11.030 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.530 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do Reddit realmente diz tudo:

“No início, eu estava em dúvida quanto ao ClickUp Brain, pois parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me poupou de algumas tarefas tediosas de redação, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. ”

“No início, eu estava em dúvida quanto ao ClickUp Brain, pois parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me poupou de algumas tarefas tediosas de redação, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. ”

2. Notion AI (Ideal para transformar pesquisas dispersas em centros de conteúdo estruturados)

Se o maior problema da sua equipe é “temos as anotações de IA, mas ninguém consegue encontrá-las depois”, o Notion AI é uma escolha prática.

A automação do fluxo de trabalho do AI Meeting Notes captura as reuniões e gera um resumo logo após o término da chamada. Ele também salva transcrições, decisões e itens de ação em seu espaço de trabalho, para que permaneçam como notas pesquisáveis, em vez de anotações dispersas.

Isso é útil quando você está cruzando informações entre entrevistas com partes interessadas, chamadas com clientes e sincronizações internas. Você pode manter trechos de pesquisa, pontos de discussão e rascunhos ao lado do material de origem e reutilizá-los em briefings.

Principais recursos do Notion AI

Resuma páginas longas e transforme notas preliminares de IA em conclusões claras

Crie e reescreva conteúdo de marketing diretamente dentro de documentos e wikis

Preencha bancos de dados automaticamente e extraia campos estruturados de textos não estruturados

Responda a perguntas usando o contexto do seu espaço de trabalho do Notion

Traduza e ajuste o tom para equipes globais quando necessário

Limitações da Notion AI

Gasta tempo com configuração e governança, pois o alto nível de personalização pode atrasar as equipes

Enfrenta lentidão de desempenho em espaços de trabalho maiores e bancos de dados pesados

Enfrenta restrições no plano gratuito, como limites menores para upload de arquivos

Preços do Notion AI

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Empresas: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion AI

G2: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Notion AI

Um usuário do Reddit menciona:

“Acho que vale a pena explorar a ferramenta de IA do Notion e experimentá-la por um tempo para ver se ela pode ser útil para você.”

“Acho que vale a pena explorar a ferramenta de IA do Notion e experimentá-la por um tempo para ver se ela pode ser útil para você.”

📖 Leia também: Como usar agentes baseados em conhecimento na IA

3. Mem (Ideal para equipes que buscam um espaço de trabalho de conhecimento com descoberta intuitiva)

Se o seu maior problema é “temos as anotações de IA, mas ninguém consegue encontrá-las depois”, o Mem foi criado exatamente para preencher essa lacuna — transformando anotações de reuniões e documentos dispersos em algo que você realmente pode recuperar quando for necessário.

O Mem mantém as coisas simples para usuários individuais, mas ainda oferece recursos avançados, como seleção de modelos, pesquisa aprofundada e IA conectada de forma integrada, para que sua gestão do conhecimento não fique espalhada por cinco lugares diferentes.

É uma ótima opção quando você está lidando com várias tarefas simultâneas entre projetos, partes interessadas e acompanhamentos, e deseja acessar informações mais rapidamente sem transformar a tomada de notas em um segundo trabalho.

Principais recursos

Seleção de modelos de IA para trabalhar com diferentes ferramentas de IA

Pesquisas aprofundadas ilimitadas no plano Pro para uma recuperação mais rápida de todo o seu conteúdo

E-mails conectados ilimitados no plano Pro para manter o contexto mais próximo do trabalho

Coleções e modelos para manter o trabalho repetitivo organizado entre equipes e tópicos

Chaves de API ilimitadas na versão Pro para personalização mais precisa e acesso controlado

Limitações de memória

Atualmente, o Mem exige um login do Google, o que pode ser um obstáculo se sua organização não utilizar contas do Google

Atualmente, o suporte a idiomas está disponível apenas em inglês, portanto, lançamentos globais podem exigir uma solução alternativa

Atualmente, não há um aplicativo para Android, o que limita a cobertura móvel para algumas equipes operacionais

Preços da Mem

Gratuito

Pro : US$ 12/mês

Teams: Preços personalizados

Avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📮ClickUp Insight: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa utilizam assistentes de voz (4%) ou agentes automatizados (6%) para aplicações de IA, enquanto 62% preferem ferramentas de IA conversacional, como o ChatGPT e o Claude. A menor adoção de assistentes e agentes pode ser porque essas ferramentas costumam ser otimizadas para tarefas específicas, como operação sem uso das mãos ou fluxos de trabalho específicos. O ClickUp Brain MAX ajuda você a manter os fluxos de trabalho conectados ao contexto original e aos fluxos de trabalho com prioridade de voz, para que as atualizações não se percam entre as ferramentas. Transforme atualizações de tarefas em resumos prontos para revisão com o ClickUp Brain MAX Escolha o modelo de IA certo para a tarefa: Troque de modelo e escolha entre ChatGPT, Gemini ou Claude com base nas necessidades de saída. Use um para resumos concisos, outro para análises mais aprofundadas e outro para reescrever notas de revisores Registre o progresso mais rapidamente com o Talk to Text: Dite uma atualização clara, como “status, bloqueador, próximo passo, responsável, prazo”. O Talk to Text transcreve isso em uma atualização de tarefa estruturada, para que você mantenha o ritmo sem precisar digitar manualmente notas longas Obtenha clareza em todo o seu fluxo de trabalho: Faça perguntas ao ClickUp Brain MAX como “Quais tarefas estão em risco e por quê?” Você terá uma visão clara sem precisar examinar cada lista Encontre a origem de uma decisão com a ClickUp Enterprise Search : Quando alguém perguntar: “Por que estamos mudando isso?”, use a Enterprise Search para acessar a especificação original, a sequência de comentários ou o documento que motivou o trabalho, evitando suposições e agilizando as revisões

📖 Leia também: Ferramentas de IA para tomada de decisão para resolver problemas com eficiência

4. Obsidian (Ideal para privacidade e gestão de conhecimento com prioridade local)

via Obsidian

O Obsidian é construído em torno de arquivos locais, de modo que a IA para gestão do conhecimento permanece sob seu controle, em vez de ficar presa a uma plataforma.

Essa abordagem que prioriza o local também torna o Obsidian prático para equipes que desejam uma documentação duradoura em vários projetos, sem forçar todos os fluxos de trabalho a se adequarem a um único sistema “tamanho único”.

E quando você quiser uma maneira mais visual de conectar ideias, os complementos de navegação e publicação baseados em gráficos do Obsidian ajudam a compartilhar insights sem transformar seus documentos em uma camada pesada de processos.

Principais recursos do Obsidian

Um dos principais recursos do Obsidian é o Obsidian Canvas, que permite reunir todas as suas anotações, pesquisas, diagramas e ideias em um único lugar

Armazena seus dados localmente e não coleta dados de telemetria, mantendo o controle nas mãos do usuário

Sincronização opcional com o Obsidian, com criptografia de ponta a ponta e histórico de versões para um trabalho mais seguro entre dispositivos

Colaboração em cofre compartilhado via Obsidian Sync, que é uma IA para dar suporte à documentação da equipe sem mudar de plataforma

Obsidian Publish para publicar notas na web com pesquisa de texto completo e navegação por gráficos quando você precisar de um “site de documentos” leve

Limitações do Obsidian

A colaboração e a publicação são complementos, portanto, os custos podem aumentar à medida que suas equipes crescem

Os preços do Publish são por site, o que pode ser limitante se você precisar de muitos hubs de conhecimento de clientes ou produtos

O licenciamento comercial é opcional, mas recomendado para uso organizacional, o que pode se tornar um item de despesa para organizações de maior porte

Preços do Obsidian

Gratuito

Sync : US$ 5/mês

Publicar: US$ 10/mês

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Obsidian?

Um usuário do Reddit menciona:

“Descobri que é o programa mais leve e personalizável para gerenciar notas e tarefas.”

“Acho que é o programa mais leve e personalizável para gerenciar notas e tarefas.”

O Glean foi projetado para se conectar às suas fontes de dados externas e fornecer respostas de uma forma que sua equipe possa realmente utilizar no dia a dia.

Basicamente, você está consultando um assistente de IA que está alinhado ao contexto da sua empresa, para que ele possa resumir, explicar e identificar o ponto certo sem que você precise alternar entre aplicativos.

E como equipes reais trabalham com pilhas de tecnologia reais, o Glean enfatiza uma ampla conectividade, incluindo mais de 100 integrações de aplicativos, para que sua gestão do conhecimento não fique presa na fase de “vamos adicionar isso mais tarde”.

Conheça os melhores recursos

Assistente para toda a empresa que utiliza o contexto corporativo para perguntas e respostas e resumos

Mais de 100 opções de integração perfeita por meio de conectores em aplicativos de negócios

Postura de governança integrada com camadas de políticas e proteção para IA + agentes

Controles de dados confidenciais e acesso com permissão para reduzir o risco de compartilhamento excessivo

Suporte para a criação e gestão de agentes como parte de uma abordagem mais ampla de “Plataforma de IA para o Trabalho”

Identifique as limitações

Os preços não são divulgados como uma simples lista de planos de autoatendimento, então você provavelmente passará por um processo de avaliação conduzido pela equipe de vendas

Altamente voltadas para implantações em toda a organização, o que pode parecer um esforço extra se você precisar apenas de uma ferramenta de IA leve para uma única equipe

Alguns controles avançados de governança/agentes podem exigir um alinhamento inicial mais intenso com as equipes de TI/segurança do que ferramentas menores

Veja os preços

Preços personalizados

Veja avaliações e comentários

G2 : 4,7/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Glean?

Um usuário do G2 menciona:

“A capacidade do Glean de reunir recursos específicos e fornecer um resumo abrangente é incrivelmente útil, pois me poupa tempo ao acessar conhecimentos essenciais para o trabalho. ”

“A capacidade do Glean de reunir recursos específicos e fornecer um resumo abrangente é incrivelmente útil, pois me poupa tempo ao acessar conhecimentos essenciais para o trabalho. ”

📖 Leia também: Melhores concorrentes e alternativas ao Glean

6. Tana (Ideal para transformar anotações desorganizadas em conhecimento estruturado)

Se sua equipe vive em reuniões, pesquisas e projetos dinâmicos, o Tana foi criado para manter suas ideias organizadas sem transformar isso em uma tarefa árdua. É um aplicativo moderno de gestão do conhecimento que trata as notas como blocos de construção que você pode reutilizar em documentos, planos e acompanhamentos.

O que destaca o Tana é sua combinação de “escrita livre” e estrutura. Você pode registrar pensamentos em bruto e, em seguida, usar os blocos de construção do Tana (como Supertags e visualizações) para transformá-los em algo que possa ser pesquisado e mantido ao longo do tempo.

E se você valoriza um assistente de IA sempre disponível, o Tana se destaca por recursos de IA que ajudam a transformar conversas em resultados mais claros e a manter o contexto próximo ao trabalho.

Principais recursos do Tana

Supertags que permitem transformar notas em objetos estruturados que você pode reutilizar em diferentes fluxos de trabalho

Visualizações que ajudam você a analisar as mesmas informações de maneiras diferentes quando estiver lidando com vários projetos ao mesmo tempo

Fluxos de trabalho de voz que ajudam a capturar notas de reuniões e transformá-las em resultados úteis mais rapidamente

Recursos de IA no plano gratuito (incluindo uma cota mensal de créditos de IA), para que você possa testar ferramentas de IA sem compromisso

Uma abordagem flexível, semelhante a um gráfico, para conectar ideias, de modo que o contexto não se perca à medida que seus dados crescem

Limitações do Tana

Uma verdadeira curva de aprendizado se sua equipe preferir pastas rígidas em vez de nós e tags estruturados

A colaboração não é o principal “ponto forte” da história do produto, portanto, a profundidade da colaboração em tempo real pode precisar de validação para o seu fluxo de trabalho específico

O uso da IA é baseado em créditos, portanto, resumos extensos ou geração frequente podem exigir um planejamento em relação aos limites de uso

Preços do Tana

Gratuito

Plus : US$ 10/mês

Pro: US$ 18/mês

Avaliações e comentários sobre o Tana

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tana?

Um usuário do Reddit menciona:

“É a primeira vez que vejo o uso das ‘notas diárias’ funcionar tão bem a ponto de eu confiar que não vou perder tudo e esquecer no dia seguinte.”

“É a primeira vez que vejo o uso das ‘notas diárias’ funcionar tão bem a ponto de eu confiar que não vou perder tudo e esquecer no dia seguinte.”

📖 Leia também: As melhores soluções de software de pesquisa empresarial

7. Gamma (Ideal para transformar ideias em documentos, apresentações e minissites bem elaborados)

Vale a pena dar uma olhada no Gamma. Ele foi desenvolvido para criar e compartilhar “cartões” que funcionam como documentos, apresentações de slides ou páginas da web leves.

Ele também funciona muito bem com equipes: você pode compartilhar por meio de link, controlar o acesso para visualização, comentários e edição, e colaborar dentro de um espaço de trabalho sem perder o controle de versão.

E se você se preocupa com os resultados, o Gamma inclui análises para acompanhar visualizações, engajamento e tempo gasto — o que é útil para gerentes de projeto e equipes de operações que querem comprovar que um deliverable foi entregue.

Principais recursos do Gamma

Crie documentos, apresentações e sites em um único espaço de trabalho com links compartilháveis e permissões

Colaboração em tempo real com controles de acesso no nível do espaço de trabalho

Análises integradas, como visitantes únicos, visualizações de cartões e tempo gasto por cartão

Opções para equipes e empresas, garantindo consistência da marca, faturamento centralizado e gerenciamento de licenças

Controles baseados em planos, como proteção por senha e visibilidade na web para trabalhos publicados

Limitações do Gamma

As análises completas estão restritas ao plano Pro (os planos inferiores têm acesso limitado ou nenhum acesso)

A exportação de análises não é suportada (você precisará de capturas de tela/relatórios manuais)

Algumas opções de compartilhamento/segurança (como proteção por senha) só estão disponíveis nos planos superiores

Preços do Gamma

Gratuito

Plus : US$ 12/mês

Pro : US$ 25/mês

Ultra: US$ 100/mês

Avaliações e comentários da Gamma

G2 : 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gamma?

Um usuário do G2 menciona:

“O Gamma AI converte ideias em apresentações completas e bem organizadas com facilidade.”

“O Gamma AI converte ideias em apresentações completas e bem organizadas com facilidade.”

📖 Leia também: Como criar uma wiki da empresa para sua equipe

8. Converse AI (Ideal para assistentes de IA conversacional omnicanal)

Muitas empresas enfrentam dificuldades para unificar as conversas com os clientes em todas as plataformas e transformá-las em interações significativas. O Converse AI foi desenvolvido para preencher essa lacuna, oferecendo uma interface única onde as equipes podem gerenciar chats, automatizar respostas e aprofundar o engajamento em tempo real.

Seja oferecendo suporte pelo WhatsApp, chat ao vivo em seu site ou campanhas de mensagens proativas, o Converse AI ajuda você a se comunicar com os clientes onde quer que eles estejam. Seu foco em ferramentas de IA para comunicação e engajamento o torna uma escolha sólida se a automação e os fluxos de trabalho conversacionais forem essenciais para sua estratégia.

Além disso, a plataforma prioriza uma implantação simples e relatórios claros, para que sua equipe gaste menos tempo integrando sistemas e mais tempo gerando valor a partir de cada interação.

Principais recursos do Converse AI

Construtor de bots conversacionais omnicanal compatível com WhatsApp , chat na web e outros canais

Campanhas de engajamento automatizadas acionadas pelo comportamento do usuário

Painel com relatórios sobre conversas e desempenho dos agentes

Regras de resposta personalizáveis e automação de campanhas

Gerenciamento móvel para monitorar e responder em qualquer lugar

Limitações do Converse AI

Os preços não são apresentados de forma transparente, o que significa que provavelmente você precisará entrar em contato com o departamento de vendas para obter os preços exatos para empresas

Nem sempre fica claro quais modelos de IA estão alimentando o backend em comparação com outras estruturas de agentes

Recursos avançados (como RAG avançado ou gestão do conhecimento) podem ficar atrás das plataformas dedicadas a agentes de IA

Preços do Converse AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Converse AI

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Melhores softwares de colaboração em documentos para equipes

9. Ponder (Ideal para criar fluxos de trabalho estruturados de raciocínio de IA e sistemas de decisão baseados em pesquisa)

Se você está buscando alternativas que vão além das ferramentas tradicionais baseadas em prompts, a Ponder se posiciona como uma plataforma projetada para ajudar equipes a criar fluxos de trabalho de IA estruturados e aplicativos orientados por raciocínio.

Em vez de tratar os resultados da IA como respostas isoladas, a ferramenta se concentra em organizar a forma como os modelos processam informações, raciocinam sobre problemas e tomam decisões dentro de um sistema mais amplo.

Essa abordagem torna o Ponder particularmente útil para equipes que estão experimentando fluxos de trabalho de pesquisa, análise e raciocínio estruturado assistidos por IA. A plataforma permite que você crie fluxos de trabalho nos quais modelos de IA decompõem problemas, analisam o contexto e refinam respostas de forma iterativa — ajudando você a passar de interações simples com prompts para um raciocínio mais deliberado e passo a passo.

Analise os melhores recursos

Fluxos de trabalho de raciocínio estruturado que orientam modelos de IA por meio de processos de raciocínio em várias etapas, em vez de respostas a um único prompt

Ferramentas para organizar tarefas complexas de pesquisa e análise com raciocínio iterativo e avaliação contextual

Suporte para a concepção de sistemas de IA que dividem questões complexas em etapas de raciocínio menores

Uma interface orientada para o fluxo de trabalho que ajuda as equipes a experimentar estruturas de decisão baseadas em IA

Projetado para casos de uso com grande volume de pesquisa ou análise, nos quais o raciocínio do modelo e a rastreabilidade são importantes

Considere as limitações

Menos adequado para tarefas simples de geração de prompts em comparação com ferramentas leves de chat com IA

Requer um conhecimento mais profundo dos fluxos de trabalho de IA ou das estruturas de raciocínio para ser usado de forma eficaz

Ainda em evolução como plataforma, portanto, as integrações com o ecossistema podem ser mais limitadas do que em plataformas de fluxo de trabalho de IA maiores

Analise os preços

Gratuito

Casual : US$ 10/mês

Plus : US$ 30/mês

Pro: US$ 60/mês

Analise as avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Modelos gratuitos de base de conhecimento no Word e no ClickUp

10. Scholarcy (Ideal para transformar documentos longos em resumos fáceis de citar)

Se sua equipe está sempre afogada em PDFs, artigos de revistas científicas e relatórios, o Scholarcy foi feito para aqueles momentos em que você precisa de insights gerados por IA sem perder o foco.

O foco é condensar textos longos em resumos estruturados e fáceis de ler, no estilo “flashcard”, que você pode salvar, pesquisar e revisar mais tarde, para que seus dados não fiquem espalhados por dez abas diferentes.

E como foi desenvolvido para trabalhos que exigem muita pesquisa, ele é especialmente útil quando você se preocupa com citações de fontes, notas recorrentes e a criação de uma biblioteca pessoal leve que você pode consultar em todos os projetos.

Principais recursos do Scholarcy

Resuma o conteúdo e extraia insights importantes para agilizar a leitura e a revisão

Analise pesquisas com recursos de destaque, anotações e fluxos de trabalho de texto editável

Organize os resumos salvos em uma biblioteca pesquisável de flashcards e coleções

Exporte e sintetize pesquisas em outros aplicativos conforme necessário

Crie uma Matriz de Literatura e gere bibliografias com um clique (útil para revisões estruturadas)

Limitações do Scholarcy

O Resumidor de Artigos gratuito tem restrições (incluindo um limite para resumos e exportações de flashcards)

A resenha ilimitada e as “resenhas aprimoradas” exigem uma assinatura paga

O site não divulga o valor exato em dólares americanos do plano mensal/anual no texto da página; você verá o preço final no momento do checkout

Preços do Scholarcy

Gratuito

Scholarcy Plus: US$ 4,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Scholarcy

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scholarcy?

Um usuário do G2 menciona:

“Possui uma interface de usuário fácil e intuitiva. Permite ao usuário personalizar e realizar resumos de dados gráficos, resumos de tabelas etc. em poucos segundos.”

“Possui uma interface de usuário fácil e intuitiva. Permite ao usuário personalizar e realizar resumos de dados gráficos, resumos de tabelas etc. em poucos segundos.”

📖 Leia também: Os melhores mecanismos de busca com IA que você precisa experimentar

ClickUp: uma plataforma de conhecimento que realmente cresce junto com você

Agora você tem uma maneira mais clara de avaliar as alternativas ao Kuse AI com base no que realmente importa: profundidade de previsão, gestão estruturada do conhecimento, insights mensuráveis gerados por IA e suporte a vários projetos sem caos.

A plataforma certa deve ajudar sua equipe a ir além de notas adesivas espalhadas, arquivos desconexos e automação superficial. Seja sua prioridade a análise preditiva, um controle de custos mais rigoroso, uma colaboração mais forte ou recursos de IA mais avançados, o objetivo é o mesmo: clareza que impulsiona decisões confiantes.

Comece com um projeto específico. Teste como a ferramenta lida com dados reais, discussões reais e restrições comerciais reais. Em seguida, amplie sua adoção onde ela melhorar a produtividade, e não apenas por ser uma novidade.

Mas se você deseja manter seu trabalho, contexto e execução em um só lugar, comece com o ClickUp. Inscreva-se agora!