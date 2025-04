as 10 melhores soluções de software de busca empresarial em 2025

Todo local de trabalho enfrenta sua parcela de obstáculos à produtividade e, para muitas equipes, não encontrar as informações certas no momento certo está no topo da lista.

Estudos recentes mostram que mais de 22% dos funcionários passam quase metade do dia por semana procurando informações relevantes, enquanto outros 10% relatam dedicar até um dia e meio a essas tarefas.

Um software de pesquisa empresarial é o que você precisa nesses casos. Um software de pesquisa sólido indexa os dados e os organiza a partir de diversas fontes para simplificar o processo de pesquisa. Assim, os funcionários podem localizar rapidamente as informações de que precisam, reduzindo o tempo de pesquisa.

Depois de testar várias soluções e considerar as necessidades exclusivas das equipes modernas, minha equipe e eu compilamos esta lista das melhores ferramentas de pesquisa empresarial disponíveis atualmente.

Você sabia? O DIALOG é o primeiro software de pesquisa empresarial desenvolvido por Roger Summit em 1962. Ele teve sua primeira implementação importante para a NASA em 1967, quando foi usado para encontrar citações de pesquisas em patentes.

resumo de 60 segundos Aqui estão as 10 principais plataformas de pesquisa empresarial: ClickUp: Melhor para pesquisa com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho Glean: Melhor mecanismo de busca empresarial com integrações em grande escala Guru: Melhor para criar um sistema de gerenciamento de conhecimento Coveo: Bst para pesquisa personalizada e recursos avançados de IA Algolia: Melhor para aplicativos de comércio eletrônico, mídia e SaaS IBM Watson Discovery: Melhor para setores altamente regulamentados Lucidworks Fusion: Melhor solução de pesquisa empresarial para segurança de dados AlphaSense: Melhor para inteligência de mercado e pesquisa financeira Elasticsearch: A melhor plataforma de busca empresarial para conjuntos de dados maciços Luigi's Box: Melhor para otimização da experiência do cliente de comércio eletrônico

O que você deve procurar em um software de busca empresarial?

Ao avaliar as plataformas de busca corporativa, baseei-me no modelo de maturidade de três estágios da Accenture para identificar o estado atual de uma organização e o que ela precisa para progredir para soluções de busca inteligente orientadas por IA.

via Accenture

Veja a seguir o que considero essencial em cada estágio:

*estágio 0: pesquisa básica (pesquisa atual) Nesse estágio, os resultados são inconsistentes devido aos silos de dados. Recomendo ferramentas que: Se integrem a várias fontes de dados para unificar a pesquisa no local de trabalho Ofereçam suporte à pesquisa baseada em palavras-chave e à indexação básica Ofereçam uma implementação econômica para as necessidades iniciais da empresa

*estágio 1: pesquisa aprimorada (centralizada e otimizada) Aqui, as ferramentas consolidam dados estruturados e não estruturados, melhorando a relevância. Procure por: Índice unificado para acesso centralizado Aprimoramentos de pesquisa, como suporte a sinônimos, avisos "Você quis dizer?" e sugestões de digitação Análise integrada para rastrear tendências de pesquisa e otimizar resultados

*estágio 2: pesquisa inteligente (orientada por IA e personalizada) Nesse estágio avançado, as ferramentas oferecem experiências de pesquisa contextuais e orientadas por IA. Busque soluções com: PNL e pesquisa semântica para precisão baseada em intenção Resultados de pesquisa personalizados orientados pelo comportamento do usuário Gráficos de conhecimento para vincular e contextualizar conteúdo relacionado Protocolos de segurança escalonáveis para grandes implementações em toda a empresa

Integre-se a várias fontes de dados para unificar a pesquisa no local de trabalho

Suporte à pesquisa baseada em palavras-chave e à indexação fundamental

Oferecem implementação econômica para as necessidades iniciais da empresa

Índice unificado para acesso centralizado

Aprimoramentos de pesquisa como suporte a sinônimos, avisos "Você quis dizer?" e sugestões de digitação antecipada

Análises integradas para rastrear as tendências de pesquisa e otimizar os resultados

PNL e pesquisa semântica para precisão baseada em intenção

Resultados de pesquisa personalizados orientados pelo comportamento do usuário

Gráficos de conhecimento para vincular e contextualizar o conteúdo relacionado

Protocolos de segurança escalonáveis para implantações de grande porte em toda a empresa

Para ficar realmente à frente, testei ferramentas que evoluem com base em suas ofertas, como pesquisa preditiva, suporte multimodal e multilíngue e automação de fluxo de trabalho. Recursos como IA com reconhecimento de emoções aumentam o envolvimento do cliente, enquanto a integração com plataformas de pesquisa de IA corporativa e ferramentas de negócios garante que a pesquisa impulsione diretamente as decisões.

Ao avaliar essas características principais, você pode selecionar uma solução que atenda às necessidades atuais e prepare seus recursos de pesquisa empresarial para o futuro, visando à inovação e à eficiência a longo prazo.

Dica profissional: Obviamente, lembre-se de que o software escolhido também deve oferecer uma experiência superior ao usuário e caber no orçamento da sua organização. Além disso, procure um suporte ao cliente consistente e acessível, do qual você precisará nos primeiros meses.

10 melhores soluções de software de busca empresarial

Aqui está a minha lista dos dez melhores softwares de busca empresarial.

1. ClickUp (melhor para pesquisa com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho)

Experimente o Connected Search do ClickUp Pesquise qualquer coisa em seu ecossistema ClickUp com o Connected Search do ClickUp

O favorito da casa, o ClickUp, transformou a maneira como gerenciamos projetos e organizamos arquivos e pastas em nossa organização.

Com recursos como o ClickUp Connected Search, posso encontrar instantaneamente qualquer tarefa, documento ou anotação, facilitando o controle dos projetos.

O que aumenta ainda mais seus recursos é o ClickUp Brain. Com o Brain, você obtém insights e recomendações orientados por IA para ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

Vamos explorar melhor seu rico conjunto de recursos.

ClickUp Connected Search

O ClickUp Connected Search recupera informações de várias fontes, o que o torna perfeito para gerentes e tomadores de decisão corporativos. Você pode acessar instantaneamente tarefas, aplicativos, documentos, notas e comentários do ClickUp, de um aplicativo conectado ou de suas unidades locais, tudo em uma única barra de pesquisa.

Pesquise e localize os aplicativos do repositório com o ClickUp Connected Search

O que torna a pesquisa do ClickUp particularmente eficaz é o fato de ela ser..:

A filtragem contextual permite que eu classifique por projeto, status, responsável ou prioridade, refinando os resultados apenas com o conteúdo mais relevante. Isso significa que não preciso vasculhar dados não relacionados

Comandos de pesquisa personalizados , como atalhos para links, armazenamento de texto para uso posterior e muito mais, para pesquisar qualquer coisa em um só lugar

Gerenciamento de permissões, que garante que informações confidenciais sejam acessíveis somente a usuários autorizados

Fato curioso: de acordo com estudos, os mecanismos de busca corporativa são mais precisos quando comparados à busca geral na World Wide Web, que limita sua busca a páginas com informações relevantes.

ClickUp Brain

O ClickUp Brain transforma a pesquisa empresarial ao integrar recursos inteligentes à pesquisa. Projetado com o futuro da pesquisa empresarial em mente, ele aumenta a eficiência e a produtividade por meio de funcionalidades baseadas em IA, como perguntas e respostas contextuais e resumos de tarefas.

Encontre informações, formulários e documentos relevantes no centro de conhecimento com o ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para essas tarefas específicas:

Localização de anotações de reuniões entre departamentos : Com o ClickUp Brain, encontrei anotações de várias equipes (marketing, vendas e operações) pesquisando contextualmente em vez de lembrar nomes ou locais exatos de arquivos

Geração de resumos de tarefas : Os insights com tecnologia de IA me ajudaram a resumir longas atualizações de projetos em pontos digeríveis, poupando-me horas de revisão manual

Organização do feedback do cliente: Usei-o para analisar comentários espalhados por vários documentos e chats, o que me ajudou a identificar temas recorrentes e priorizar melhorias para nossos projetos

ClickUp Docs

O ClickUp Docs é uma plataforma centralizada para gerenciamento de documentos projetada com recursos robustos de pesquisa. Com recursos como colaboração em tempo real, controle de versão e configurações de privacidade, o ClickUp Docs funciona como uma base de conhecimento interativa e segura.

Com o ClickUp Docs, você pode:

Colaborar em propostas de projetos entre departamentos : Elabore e compartilhe propostas de projetos com a contribuição de várias equipes

Arquive contratos de clientes com acessibilidade de palavras-chave : Organize e carregue contratos de clientes no ClickUp Docs. Seus recursos de pesquisa permitem que cada equipe encontre instantaneamente termos, cláusulas ou nomes de clientes específicos no Docs, eliminando a necessidade de vasculhar os arquivos manualmente

Crie hubs de conhecimento para FAQs entre equipes: Crie um hub de conhecimento usando o ClickUp Docs para atender às dúvidas recorrentes da equipe

Gerencie o acesso a documentos confidenciais com o ClickUp Docs

Os usuários corporativos podem pesquisar e recuperar tarefas, wikis e outros documentos relacionados a partir do Docs Hub centralizado, ajudando a garantir que todos os membros da equipe possam acessar facilmente os recursos mais recentes.

Melhores recursos do ClickUp

Use o Connected Search em todos os dados, incluindo tarefas, arquivos PDF, comentários e anexos, para reduzir o tempo de pesquisa e facilitar o acesso às informações

Forneça respostas diretas com base nas consultas dos usuários dentro do contexto da tarefa relevante ou da documentação do projeto com a ferramenta contextual Q&A do ClickUp Brain

Forneça resumos concisos gerados por IA de atualizações de tarefas e detalhes de projetos

Recupere somente os dados mais relevantes e adaptados às suas necessidades usando opções avançadas de filtragem para filtrar por parâmetros de projeto, prioridade ou responsável

Controle quem acessa um conteúdo específico usando o acesso de pesquisa baseado em permissão para manter a segurança e a acessibilidade no tratamento de informações confidenciais em grandes organizações

Limitações do ClickUp

Alta curva de aprendizado para novos usuários devido à grande variedade de recursos

Funcionalidade off-line limitada para usuários móveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário, cobrado anualmente

Empresarial : uS$ 12 por mês por usuário, cobrados anualmente

Empresarial : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Isso é o que Victoria Berryman, Gerente de Operações de Marketing da Seequent, tem a dizer sobre o uso do ClickUp:

O ClickUp tem sido fundamental para mudar a forma como trabalhamos na Seequent. Sem ele, ainda teríamos dificuldades para encontrar onde as informações deveriam estar e como nos comunicar. Eu adoro usar o ClickUp. Eu vivo nele e a equipe o adora.

O ClickUp tem sido fundamental para mudar a forma como trabalhamos na Seequent. Sem ele, ainda teríamos dificuldades para encontrar onde as informações deveriam estar e como nos comunicar. Eu adoro usar o ClickUp. Eu vivo nele e a equipe o adora.

ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam uma média de 25 mensagens por dia, buscando informações e contexto. Isso indica uma boa quantidade de tempo desperdiçado com rolagem, pesquisa e decifração de conversas fragmentadas em e-mails e chats. Se ao menos você tivesse uma opção de pesquisa avançada para examinar seus dados em tarefas, projetos, bate-papo e e-mails com IA. Mas você tem: Experimente o ClickUp!

2. Glean (Melhor mecanismo de busca empresarial com integrações em larga escala)

Achei o Glean altamente eficaz na combinação de diversas fontes de dados em um único hub de pesquisa. Consegui localizar facilmente documentos, e-mails e conversas em ferramentas como Slack, Google Workspace e Microsoft 365.

Seus recursos de busca semântica, alimentados pelo processamento de linguagem natural, forneceram resultados precisos e relevantes, mesmo para consultas complexas.

via Glean

Obtenha os melhores recursos

Pesquise em aplicativos e fontes de dados conectados para obter acesso eficiente usando um centro de pesquisa unificado

Obtenha resultados personalizados com base no histórico e na intenção do usuário usando recomendações de IA

Mantenha as equipes alinhadas, apresentando atualizações relevantes e informações sobre tendências

Forneça respostas e sugestões relevantes para as consultas dos usuários usando insights contextuais

Integre-se a mais de 100 aplicativos, incluindo Slack, Google Workspace e Microsoft 365

Limitações do Glean

Personalização limitada para controles e configurações de pesquisa específicos

Configuração adicional necessária para determinadas integrações de dados, sistemas personalizados ou de nicho

Precisava de recursos avançados para ser mais eficaz com conjuntos de dados maiores

Preços do Glean

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Glean

G2: 4. 5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Confira estas alternativas do Glean!

Leia também: 4 alternativas e concorrentes do Spotlight Search

3. Guru (melhor para criar um sistema de gerenciamento de conhecimento)

O Guru foi projetado para atuar como um sistema interno de gerenciamento de conhecimento. A ferramenta facilita para as equipes a captura, a organização e o acesso às informações da empresa em várias plataformas.

Esse software de pesquisa empresarial com IA extrai dados de várias fontes, como Google Drive, OneDrive, Slack e outras, para que eu possa encontrar tudo o que quero sem sair da plataforma. Um bônus são os recursos de alertas de conhecimento e respostas do Guru, que me ajudam a manter as informações atualizadas e acessíveis, garantindo que eu tenha os detalhes mais recentes.

via Guru

Melhores recursos do Guru

Armazene e organize o conhecimento de várias fontes e acesse-o por meio do Slack, MS Teams e extensões do Chrome

Obtenha respostas precisas e baseadas na intenção em todas as fontes de conhecimento

Garanta que o conteúdo seja preciso e atualizado, definindo lembretes de verificação

Conecte-se ao Google Drive, Dropbox e SharePoint para obter acesso centralizado

Use cartões de conhecimento visualmente organizados e facilmente editáveis

Limitações do Guru

Recursos de integração limitados

Treinamento necessário para configurar coleções de conhecimento e verificações

Preços do Guru

Avaliação gratuita

Tudo em um : uS$ 15 por mês por usuário, cobrado anualmente

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Guru

G2 : 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 500 avaliações)

Leia também: As 10 melhores ferramentas de colaboração empresarial

4. Coveo (melhor para pesquisa personalizada e recursos avançados de IA)

O Coveo é outra solução de pesquisa empresarial orientada por IA que oferece resultados relevantes e personalizados em várias fontes de dados.

O Coveo Relevance Cloud™ aproveita seus recursos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para melhorar a precisão dos resultados de pesquisa. Eu o considerei mais adequado para casos de uso sofisticados, como suporte ao cliente e comércio eletrônico.

via Coveo

Melhores recursos do Coveo

Adapte os resultados da pesquisa com base no comportamento do usuário, o que garante alta relevância

Use conectores prontos para uso em sistemas como Salesforce, Microsoft e plataformas de comércio eletrônico

Receba insights sobre o desempenho da pesquisa e o comportamento do usuário

Acesse snippets inteligentes para obter respostas rápidas e precisas de documentos

Limitações do Coveo

Problemas ocasionais de relevância nos resultados de pesquisa, especialmente para consultas complexas

Consome muito tempo e requer recursos significativos para atualizações e gerenciamento de pacotes

Necessita de personalização adicional para casos de uso específicos, como classificação e filtragem avançadas

Preços do Coveo

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Coveo

G2 : 4. 4/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Algolia (melhor para aplicativos de comércio eletrônico, mídia e SaaS)

Para uma precisão de pesquisa superior, a tecnologia de pesquisa neural da Algolia combinou o processamento de linguagem natural (NLP) com a correspondência de palavras-chave. É uma opção fantástica para empresas de comércio eletrônico, SaaS e mídia, fornecendo ferramentas robustas para personalizar o envolvimento do usuário e melhorar a relevância em plataformas como Salesforce e Shopify.

via Algolia

Melhores recursos do Algolia

Obtenha uma combinação de NLP e correspondência de palavras-chave para obter precisão superior por meio da pesquisa neural orientada por IA

Configure rapidamente e sem problemas com integrações de API entre plataformas

Use a filtragem e a classificação intuitivas para refinar os resultados da pesquisa com a pesquisa facetada personalizável

Faça testes A/B e otimize as configurações de pesquisa para melhorar o envolvimento do usuário e as taxas de conversão

Controle a visibilidade e a personalização dos produtos com ferramentas como o Merchandising Studio

Limitações do Algolia

Exige conhecimento técnico e recursos dedicados para a configuração inicial

Requer muito mais dinheiro para ser ampliado além do nível gratuito, especificamente para startups e empresas menores

Necessita de configurações personalizadas para otimizar a relevância da pesquisa em contextos específicos

Preços do Algolia

Construir: Gratuito para até 10.000 solicitações de pesquisa por mês

Crescer: US$ 0,50 por 1.000 solicitações de pesquisa por mês

Premium: Preços personalizados

Algolia Recommend: US$ 0,60 por 1.000 solicitações de recomendação por mês

Avaliações e resenhas do Algolia

G2 : 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

Capturar: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

6. IBM Watson Discovery (melhor para setores altamente regulamentados)

O IBM Watson Discovery me impressionou com seus poderosos recursos orientados por IA para análise e extração de dados complexos.

Projetado para setores como seguros, finanças e saúde, ele integra o processamento de linguagem natural (NLP) e o aprendizado de máquina à pesquisa. Você pode entender rapidamente grandes quantidades de dados estruturados e não estruturados, como documentos, e-mails e conteúdo de mídia social.

O recurso Smart Document Understanding (SDU) permite que as equipes treinem modelos em estruturas de documentos personalizadas, como cabeçalhos e tabelas, sem precisar de muitas habilidades de codificação.

via IBM Watson Discovery

Melhores recursos do IBM Watson Discovery

Compreenda e categorize o texto para revelar os sentimentos e as tendências dos clientes usando NLP e análise de sentimentos

Extraia e estruture dados automaticamente de vários formatos de arquivo, inclusive PDFs, documentos do Word e planilhas do Excel

Identifique os principais padrões e tendências usando insights gráficos de ferramentas de descoberta visual

Integre-se a outras plataformas e aplicativos de negócios usando amplas opções de API

Recupere respostas específicas para consultas usando a recuperação de passagens, o que a torna particularmente eficaz para aplicativos de atendimento ao cliente e chatbot.

Limitações do IBM Watson Discovery

Preço alto para empresas menores

Configuração complexa para usuários não técnicos, com uma curva de aprendizado para personalização

Extração inconsistente de dados baseados em imagens com OCR (Optical Character Recognition)

Preços do IBM Watson Discovery

Plano Plus : A partir de US$ 500 por mês, cobrado anualmente

Enterprise: A partir de US$ 5.000 por mês, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas do IBM Watson Discovery

G2: 4. 5/5 (mais de 90 avaliações)

Leia também: Perplexity vs. Google: Qual é a melhor ferramenta de pesquisa?

7. Lucidworks Fusion (Melhor solução de pesquisa empresarial para segurança de dados)

O Lucidworks Fusion é uma poderosa solução de pesquisa empresarial projetada para unificar diversas fontes de dados e fornecer percepções altamente relevantes. Usando o Neural Hybrid Search™, ele combina redes neurais semânticas com métodos léxicos tradicionais para interpretar a intenção de pesquisa do usuário e fornecer resultados precisos.

O recurso Smart Rank™ é particularmente eficaz para personalizar a classificação do conteúdo com base nos sinais do usuário, como comportamento e localização. Isso o torna ideal para ambientes dinâmicos, como comércio eletrônico e atendimento ao cliente.

via Lucidworks Fusion

Melhores recursos do Lucidworks Fusion

Conecte-se perfeitamente a uma variedade de bancos de dados e armazenamento em nuvem usando o Wide Data Source Integration

Ofereça pesquisa e análise contextuais para revelar dados acionáveis

Mantenha protocolos rígidos de segurança de dados (RBAC (Role-Based Access Control), criptografia SSL, ISO 27001) para atender às necessidades da empresa

Limitações do Lucidworks Fusion

A instalação e a configuração iniciais complexas exigem conhecimento técnico especializado

Alto custo para recursos avançados, o que pode afetar orçamentos menores

Curva de aprendizado acentuada envolvida na utilização total da plataforma

Preços do Lucidworks Fusion

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Lucidworks

Avaliações insuficientes

8. AlphaSense (melhor para inteligência de mercado e pesquisa financeira)

Quando usei o AlphaSense, achei-o particularmente útil para pesquisa financeira e análise competitiva. A pesquisa generativa da plataforma podia sintetizar percepções de mais de 10.000 fontes de dados.

O recurso de inteligência empresarial integra conteúdo proprietário com dados externos para criar uma visão unificada dos mercados e das tendências. Eu poderia descobrir disruptores do setor, rastrear investimentos ou resumir insights de P&D. Sua sumarização orientada por IA e o processamento de linguagem natural me pouparam horas e garantiram que eu nunca perdesse detalhes importantes.

via AlphaSense

Melhores recursos do AlphaSense

Agregue dados de pesquisas de corretores, registros regulatórios e transcrições de chamadas de especialistas

Use o aprendizado de máquina para fornecer insights precisos e acionáveis com base em inteligência artificial

Notifique os usuários sobre atualizações relevantes usando alertas personalizados para ajudá-los a ficar por dentro das mudanças do mercado

Indexa relatórios internos ou dados carregados pelo usuário para facilitar o acesso juntamente com fontes externas

Limitações do AlphaSense

Os sistemas de alerta podem gerar notificações excessivas se não forem gerenciados adequadamente

Pesquisas complexas de alto volume podem, ocasionalmente, atrasar

A interface de pesquisa requer uma curva de aprendizado para maximizar seu potencial

Preços do AlphaSense

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AlphaSense

G2 : 4. 7/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Elasticsearch (melhor plataforma de busca corporativa para conjuntos de dados maciços)

Quando usei o Elasticsearch, fiquei impressionado com sua capacidade de lidar com consultas complexas e grandes conjuntos de dados com velocidade e escalabilidade excepcionais. Sua arquitetura distribuída garantiu tolerância a falhas e indexação em tempo real, o que o tornou ideal para a criação de soluções robustas de busca empresarial.

Com integração perfeita com o Kibana e o Logstash, o Elasticsearch tem processos de visualização e ingestão de dados bem definidos.

via Elasticsearch

Melhores recursos do Elasticsearch

Lida com grandes volumes de dados e pode ser dimensionado horizontalmente entre servidores

Insira consultas complexas e distribuídas com indexação eficiente e velocidades de recuperação usando sua arquitetura distribuída

Obtenha pesquisa e análise em tempo real para análise e resposta rápidas de dados em cenários críticos e sensíveis ao tempo, como comércio eletrônico e segurança cibernética

Use filtros de pesquisa personalizados, pesquisa facetada e classificação para refinar os resultados da pesquisa usando opções avançadas de consulta

Limitações do Elasticsearch

A configuração inicial e a personalização avançada exigem conhecimento técnico

A obtenção de recursos importantes, como segurança avançada e alertas, requer licenciamento pago, mesmo que seja um software de código aberto

A atualização de esquemas ou índices pode ser demorada e complexa em ambientes de produção

Preços do Elasticsearch

Avaliação gratuita

Padrão : uS$ 95 por mês por 120 GB de armazenamento

Ouro : uS$ 109 por mês por 120 GB de armazenamento

Platinum : uS$ 125 por mês por 120 GB de armazenamento

Empresarial: uS$ 175 por mês por 120 GB de armazenamento

Avaliações e resenhas do Elasticsearch

G2 : 4. 3/5 (mais de 100 avaliações)

Capturar: 4. 5/5 (mais de 40 avaliações)

10. Luigi's Box (Melhor para otimização da experiência do cliente de comércio eletrônico)

Quando usei o Luigi's Box para pesquisa empresarial em comércio eletrônico, ele transformou a experiência de compra ao aprimorar a funcionalidade de pesquisa e fornecer resultados personalizados. Além de uma interface amigável, ele inclui recursos avançados como preenchimento automático, recomendações e análise de pesquisa para melhorar o envolvimento do usuário e aumentar as conversões.

O recurso de impulsionamento de produtos também ajudou a priorizar produtos novos ou de alta conversão, aumentando sua visibilidade nos resultados de pesquisa. Com suporte multilíngue, o Luigi's Box é uma boa solução para mercados globais. Além disso, sua integração perfeita facilita o dimensionamento das operações entre plataformas.

Melhores recursos do Luigi's Box

Oferece a pesquisa por voz como uma opção de pesquisa flexível para os clientes, particularmente útil em dispositivos móveis

Ajude os usuários a encontrar produtos mesmo com erros de digitação usando o autocompletar e a tolerância a erros de digitação, aumentando a facilidade de uso

Oferece insights sobre os comportamentos de busca, ajudando a otimizar as listagens de produtos e a experiência do cliente usando análises acionáveis

Painel de controle intuitivo com opções de configuração úteis e suporte ao cliente ágil

Limitações da Luigi's Box

Dependendo das necessidades de configuração, o preço pode ser alto para sites de comércio eletrônico menores

Preços da Luigi's Box

Integração própria: US$ 1.070 por mês, cobrado anualmente

Integração personalizada: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Luigi's Box

G2 : 4. 8/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4. 9/5 (mais de 100 avaliações)

11. Amazon OpenSearch Service (melhor para o ambiente AWS)

O Amazon OpenSearch Service é uma solução de pesquisa e análise totalmente gerenciada e dimensionável que beneficia o ecossistema da AWS. Ele se baseia no mecanismo OpenSearch de código aberto e oferece opções abrangentes para pesquisa em tempo real, análise de registros e visualização de dados.

O OpenSearch Dashboards oferece ferramentas de visualização que se integram perfeitamente a outros serviços do AWS, como o CloudWatch para monitoramento e o DynamoDB para pesquisa em banco de dados, aprimorando sua funcionalidade em ambientes de grande escala.

via Amazon OpenSearch Service

Melhores recursos do Amazon OpenSearch Service

Gerencie os custos com base nas necessidades de acesso aos dados com as camadas de armazenamento Hot, UltraWarm e Cold

Integre-se facilmente aos serviços, aplicativos e conjuntos de dados da AWS

Use a pesquisa vetorial e de ML para aplicativos de IA e a pesquisa k-Nearest neighbors (k-NN) para obter maior relevância

Limitações do serviço Amazon OpenSearch

As despesas podem aumentar se não forem otimizadas, especialmente para as necessidades de dados de grande porte ou com uso intenso de computadores

A flexibilidade pode diminuir se for restrita às versões do OpenSearch e do Elasticsearch compatíveis com o AWS

A portabilidade pode diminuir se você mudar de uma infraestrutura AWS para uma não AWS

Preços do Amazon OpenSearch Service

Pagamento conforme o uso com base na utilização de instâncias EC2 e necessidades de armazenamento

Nível gratuito do AWS

Avaliações e resenhas do Amazon OpenSearch Service

G2 : 4. 2/5 (mais de 90 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

A melhor ferramenta de pesquisa empresarial disponível no mercado: ClickUp

Se você trabalha em uma organização que gera vastos conjuntos de dados, a escolha do software de busca empresarial correto pode ser crucial para acessar e gerenciar informações com eficiência.

Cada ferramenta que analisei aqui - desde a pesquisa empresarial com IA da Glean até a integração com o AWS do Amazon OpenSearch Service - oferece recursos exclusivos para aprimorar a pesquisa e a análise de dados.

Entre todas essas opções, o ClickUp é uma solução completa, que combina recursos avançados de pesquisa com automação de fluxo de trabalho, gerenciamento de tarefas e colaboração de documentos.

E com ferramentas como o ClickUp Brain, vamos além da pesquisa para aprimorar fluxos de trabalho inteiros. Isso torna o ClickUp a escolha ideal para nossas equipes focadas na produtividade. Pronto para experimentar uma plataforma unificada que otimiza a pesquisa e o gerenciamento de projetos?

Registre-se no ClickUp hoje mesmo!