12 melhores mecanismos de busca com IA que você precisa experimentar em 2025

Hora da pergunta! Você ainda confia na pesquisa do Google ou mudou completamente para a IA para suas consultas? Talvez você esteja em algum lugar no meio, debatendo os dois

Não importa em qual categoria você se enquadre, estou aqui para ajudar a tornar sua decisão um pouco mais fácil.

Nos últimos dois meses, minha equipe aqui no ClickUp testou, aprendeu e aplicou essas ferramentas de pesquisa com IA em vários cenários para ver como elas se comparam em termos de recursos. Os resultados têm sido bastante interessantes, para dizer o mínimo.

Portanto, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nos 12 melhores mecanismos de busca com IA que você precisa ter em sua pilha de tecnologia. Falaremos sobre seus recursos, preços, limitações e muito mais.

O que é um mecanismo de busca com IA?

Em um texto simples, um mecanismo de busca de IA aproveita inteligência artificial (IA) para aprimorar seus recursos de pesquisa e proporcionar uma melhor experiência de pesquisa, gerando resumos, cartões de informações e muito mais.

Mas você já sabia disso. 🙄

Deixe-me explicar. Diferentemente dos mecanismos de pesquisa tradicionais, que se baseiam principalmente em palavras-chave e indexação, os mecanismos de pesquisa com IA usam algoritmos avançados e técnicas de aprendizado de máquina para analisar as consultas de pesquisa.

Isso inclui um mergulho profundo no contexto, na intenção do usuário e no significado semântico por trás dos termos de pesquisa, o que ajuda os mecanismos de pesquisa a fornecer resultados mais relevantes e precisos.

O processamento de linguagem natural (NLP) faz grande parte do trabalho pesado aqui, ajudando a interpretar a linguagem humana, permitindo que a IA entenda consultas complexas, responda a perguntas de forma conversacional e até mesmo gerar recomendações personalizadas com base em suas preferências e comportamento.

Por fim, os mecanismos de pesquisa com IA aprendem constantemente com suas consultas e padrões gerais de pesquisa. É isso mesmo. Toda vez que você usa a IA para pesquisa, você a treina para pesquisar melhor e obter respostas mais relevantes.

Antes de prosseguirmos, aqui está uma rápida comparação entre a pesquisa tradicional e a pesquisa com IA.

Feature Standard Search Engine AI Search Engine Método de pesquisa Baseado em palavras-chave Baseado em NLP Compreensão Limitada Semântica e contextual Resultados Genéricos e frequentemente irrelevantes Altamente relevantes e personalizados Aprendizado Estático Adaptativo

Benefícios do uso de mecanismos de pesquisa com IA

Você já pesquisou os melhores restaurantes em uma parte específica da cidade e acabou recebendo a recomendação do melhor restaurante a 12 milhas de distância de você?

Essa é uma clara incompatibilidade entre a intenção da pesquisa e o contexto de uma consulta do usuário. Todos os principais mecanismos de pesquisa enfrentam esse problema ocasionalmente.

É nesse ponto que os mecanismos de pesquisa com IA podem ajudar - ajudando a entender um pouco melhor o contexto e a intenção por trás das consultas de pesquisa. Esse é apenas um dos motivos para usar os mecanismos de busca com IA.

Aqui estão mais alguns:

Experiência aprimorada do usuário: Recursos com IA, como pesquisa por voz, processamento de linguagem natural e recomendações personalizadas, podem tornar a pesquisa mais intuitiva e agradável

Recursos com IA, como pesquisa por voz, processamento de linguagem natural e recomendações personalizadas, podem tornar a pesquisa mais intuitiva e agradável Maior eficiência: Os mecanismos de busca com IA podem processar rapidamente grandes quantidades de dados, fornecendo resultados mais rapidamente do que os mecanismos de busca tradicionais.

Os mecanismos de busca com IA podem processar rapidamente grandes quantidades de dados, fornecendo resultados mais rapidamente do que os mecanismos de busca tradicionais. Maior precisão: Os algoritmos de IA podem ajudar a identificar e filtrar conteúdo de baixa qualidade ou irrelevante, melhorando a precisão dos resultados de pesquisa

Os algoritmos de IA podem ajudar a identificar e filtrar conteúdo de baixa qualidade ou irrelevante, melhorando a precisão dos resultados de pesquisa Acessibilidade: Recursos como pesquisa por voz e conversão de texto em fala podem tornar a pesquisa mais acessível para pessoas com deficiência

Recursos como pesquisa por voz e conversão de texto em fala podem tornar a pesquisa mais acessível para pessoas com deficiência Personalização: Os mecanismos de busca com IA podem aprender sobre as preferências do usuário e adaptar os resultados da busca de acordo com elas, proporcionando uma experiência mais personalizada

Os mecanismos de busca com IA podem aprender sobre as preferências do usuário e adaptar os resultados da busca de acordo com elas, proporcionando uma experiência mais personalizada Mais do que "pesquisar": Os mecanismos de pesquisa com IA permitem que você faça mais com as respostas geradas, como exportá-las para o Google Sheets, por exemplo. Eles também podem ajudá-lo a executar uma análise de dados, se necessário

O que você deve procurar em um mecanismo de busca com IA?

Os mecanismos de busca com IA são incríveis. Acho que já estabelecemos isso. Agora, como você encontra aquele que atende às suas necessidades? A seguir, alguns dos aspectos que observei ao testar as ferramentas:

📌 Relevância e precisão: O mecanismo de pesquisa com IA deve fornecer consistentemente resultados de pesquisa que correspondam com precisão à sua intenção de pesquisa e consulta, garantindo que os resultados sejam confiáveis e livres de desinformação ou parcialidade

Abrangência: Deve ser capaz de acessar e processar uma ampla gama de fontes de informação, incluindo páginas da Web e outros formatos de dados, como imagens, vídeos e documentos

Velocidade e eficiência: Os resultados da pesquisa devem aparecer rapidamente, especialmente para consultas urgentes. Além disso, a ferramenta deve ser capaz de processar com eficiência grandes quantidades de dados para fornecer resultados relevantes

Experiência do usuário: A interface deve ser intuitiva e fácil de usar, com recursos como pesquisa por voz, pesquisa de imagens e recomendações personalizadas

Privacidade e segurança: Deve priorizar a privacidade do usuário e a segurança dos dados, garantindo que suas informações sejam protegidas e não sejam usadas indevidamente

personalização: Você deve ser capaz de personalizar sua experiência de pesquisa, como salvar preferências de pesquisa ou configurar alertas. A ferramenta também deve ser capaz de aprender sobre suas preferências e adaptar os resultados da pesquisa de acordo com elas

integração e compatibilidade: Ela deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas e serviços on-line e ser compatível com diferentes dispositivos e plataformas

Os melhores mecanismos de busca com IA em resumo

Antes de nos aprofundarmos nos detalhes, aqui está um rápido resumo das ferramentas de busca com IA:

Mecanismos de busca com IA Melhor para Principais recursos Preço inicial ClickUp Espaços de trabalho alimentados por IA e pesquisa conectada Assistente de IA incorporado (ClickUp Brain), pesquisa conectada, resumos automatizados, automação de tarefas, sugestões personalizadas Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 7/mês Perplexity AI Pesquisa específica de pesquisa Links de origem, pastas para organização de consultas, pesquisa multimodal, configurações de privacidade personalizáveis Grátis; Pro a partir de US$ 20/mês Google Gemini Suporte multilíngue Processa texto, código, imagens e áudio, recursos multilíngues, raciocínio e solução de problemas Gratuito; o preço varia para planos pagos Bing AI Pesquisa aumentada por IA Pesquisa generativa, alternância de pesquisa profunda, geração de imagens, filtros de segurança Preços a partir de 1.000 transações; US$ 15 a US$ 25 para transações adicionais You.com (YouChat) Pesquisa multimodal Acesso à Web em tempo real, mais de 15 modelos de IA para escolher, casos de uso personalizáveis para pesquisa, integração com ferramentas de terceiros Gratuito; Pro a partir de US$ 20/mês Komo Pesquisa abrangente Modos de pesquisa centrados no usuário, experiência sem anúncios, resultados gerados em formato de mapa mental, visualizações detalhadas Gratuito; Mensal a partir de US$ 15 Yep Criação de bots de busca com IA para empresas Suporte a vários formatos, recomendações personalizadas, mais de 50 idiomas Planos pagos a partir de US$ 399 Brave Search Experiência de pesquisa independente Índice de pesquisa independente com foco em privacidade, respostas de IA com imagens, suporte a vários idiomas Grátis Phind Consultas e pesquisas específicas de código Suporte a várias linguagens de programação, ajuda para depuração, tempo de resposta rápido Gratuito; Pro a partir de US$ 20/mês Andi Resultados de pesquisa simples, mas precisos Três modos (Ler, Resumir, Explicar), resultados sem anúncios, foco na privacidade Gratuito (Protótipo) SearchGPT Prototype Pesquisa específica de fonte ou citação Dados da Web em tempo real, citações em linha, conteúdo interativo NA DuckDuckGo AI Chat Privacidade aprimorada na pesquisa Mantém as conversas de pesquisa com IA privadas, suporta vários modelos de IA, fácil de alternar entre pesquisa e bate-papo com IA Grátis (Beta)

12 melhores mecanismos de busca com IA para experimentar

Agora sabemos exatamente o que estamos procurando em um mecanismo de busca com IA. Mas você prefere uma busca com IA ou uma experiência totalmente baseada em IA? No começo, eu também estava confuso.

E quanto à privacidade? Ou talvez você precise criar um mecanismo de busca com IA personalizado para sua empresa. Seja qual for o seu caso de uso, encontraremos aqui o melhor mecanismo de busca com IA para o trabalho.

1. ClickUp (melhor para pesquisa conectada e espaços de trabalho com IA)

O gerenciamento inteligente de tarefas e o gerenciamento de conhecimento se unem com o ClickUp Brain

Você pode facilmente perguntar ao Google ou ao Google Gemini sobre o clima ou as tendências do mercado de ações do dia.

Mas será que uma IA pode ajudá-lo a encontrar AQUELE arquivo perdido no trabalho? Ou talvez você precise puxar uma conversa que contenha pontos de dados importantes que você precisa destacar em sua próxima apresentação.

Bem, nós temos o que você precisa no ClickUp! Com Cérebro ClickUp com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, você pode localizar facilmente arquivos ou tarefas e até mesmo gerar um resumo do que está acontecendo com seus projetos.

Precisa de ajuda para entender um briefing de projeto complexo? Basta pedir à IA que o resuma ou simplifique para você.

Obtenha resultados de pesquisa mais personalizados e relevantes em Pesquisa conectada do ClickUp A ferramenta combina os poderosos recursos de pesquisa da IA com os recursos avançados de gerenciamento de projetos do ClickUp, conectando perfeitamente arquivos, tarefas, pessoas e projetos.

Boas notícias? Você pode falar com a IA sem ter que mudar para outra guia.

Por exemplo, na última vez em que tirei férias, voltei e pedi ao ClickUp Brain que me fornecesse atualizações sobre meus projetos na última semana. E lá estavam eles, pontos bem organizados e cheios de pontos de ação críticos e discussões que ocorreram enquanto eu estava fora.

O que eu quero dizer? Adeus aos intermináveis tópicos de bate-papo e e-mails, até a próxima!

O ClickUp Brain pode ser um ótimo copiloto para brainstorming e gerenciamento de ideias

Com esse assistente de IA bacana, tenho um gerenciador de conhecimento de IA para me ajudar a encontrar tudo o que preciso em meu espaço de trabalho e aplicativos conectados, um gerenciador de projetos de IA para fornecer atualizações de projetos, automatizar tarefas, e gerar resumos de stand-up, e um escritor de IA para me ajudar a aprimorar todas as minhas comunicações.

Como uma ferramenta específica de função, o ClickUp Brain pode entender o contexto de minhas tarefas e me dar sugestões com base em minhas atividades principais ou preferidas no trabalho.

Se você é um criador de conteúdo que usa o ClickUp Brain, as sugestões serão mais relevantes para criação de conteúdo, brainstorming e casos de uso semelhantes.

Criar uma automação personalizada é fácil com o ClickUp Brain

Por fim, você pode solicitar à IA que o ajude a automatizar tarefas repetitivas ou atualizar o status das tarefas com um simples prompt, enquanto você se concentra no trabalho profundo. Se você precisar de um poderoso Mecanismo de busca com IA para dobrar a produtividade no trabalho, o ClickUp Brain preenche todos os requisitos!

Melhores recursos do ClickUp

Obtenha uma visão geral concisa de tarefas, comentários e tópicos

Resuma documentos extensos e extraia os pontos principais

Transcreva anotações de voz e gravações do ClickUp Clips

Gere facilmente publicações em mídias sociais, resumos de projetos, e-mails e notas de reuniões

Faça perguntas à IA sobre suas tarefas, projetos e equipe

Gerar descrições de tarefas, subtarefas e datas de vencimento com base em prompts

Crie resumos de reuniões e itens de ação automaticamente

Peça à IA para gerar modelos para tarefas, documentos e projetos

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain só está disponível nos planos pagos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Perplexity AI (melhor para pesquisa específica de pesquisa)

via

/Perplexidade AI_

Para os usuários que realmente gostam de se aprofundar em suas fontes, o Perplexity AI pode ser o ideal. A ferramenta é ótima em fornecer os links das fontes, o que é especialmente útil para qualquer pesquisa orientada.

Pessoalmente, adorei o recurso de pastas, que me permite agrupar e armazenar consultas específicas relacionadas a um determinado tópico. Por exemplo, eu poderia categorizar todas as minhas consultas sobre pesquisa de marketing experimental em uma pasta.

A ferramenta também foi elogiada por sua precisão geral, que é possível graças aos sinais de confiança de fontes estabelecidas como Google e Bing (juntamente com seus próprios algoritmos) para garantir a confiabilidade das informações apresentadas. Essa abordagem minimiza o risco de desinformação e aumenta a precisão geral dos resultados de pesquisa.

Melhores recursos de perplexidade

Crie tópicos de histórico de navegação e salve coleções de páginas para facilitar a organização

Pesquise imagens ou vídeos usando uma pesquisa multimodal

Desative a coleta de dados para aprimoramento do modelo de IA e personalize suas configurações de privacidade

Use o modo incógnito para aumentar ainda mais a privacidade durante as pesquisas. Esse modo garante que nenhum histórico de pesquisa seja salvo durante o uso do serviço

Limitações de complexidade

Embora a interface do usuário seja geralmente intuitiva, há opções limitadas de personalização

Ele só pode fornecer informações e insights com base nos dados disponíveis até outubro de 2023

Preços do Perplexity

Plano gratuito

Perplexity Pro: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Preços da API para empresas: Variando de US$ 0,2 a US$ 5, dependendo do modelo específico

Classificações e avaliações da Perplexity

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia mais: Perplexity vs. Google: Decidindo qual é a melhor ferramenta de pesquisa

3. Google Gemini (melhor para suporte a vários idiomas)

via google Gemini Devido à sua integração com o ecossistema do Google, o Google Gemini se destaca como um mecanismo de pesquisa de IA versátil. Ele possui impressionantes 1,5 trilhão de parâmetros, superando significativamente os modelos anteriores em termos de escala.

Mas o que isso significa para você e para mim? Os parâmetros decidem a quantidade de dados que ele pode processar e em que formato. No caso do Gemini, ele pode processar quantidades significativamente maiores de dados na forma de vídeo, áudio, bases de código e texto.

A ferramenta também é conhecida por seus recursos multilíngues, mas eu adorei como ela integrou Gemini Live para mais de 40 idiomas em dispositivos Android. Essa pesquisa por voz em vários idiomas dá um toque totalmente novo aos mecanismos de pesquisa com IA, tornando a tecnologia acessível para usuários que não falam inglês.

Como o Gemini foi escolhido como um construtor de chatbot amigável para iniciantes, o suporte a vários idiomas abre um mundo totalmente novo de possibilidades.

Melhores recursos do Google Gemini

Processar e gerar texto, código, imagens e áudio, tornando-o uma ferramenta de pesquisa versátil

Escreva, compreenda e depure códigos em várias linguagens de programação

É excelente em raciocínio e solução de problemas. Nas perguntas somente de texto, A pontuação do Gemini é de 90%enquanto os especialistas humanos pontuam aproximadamente 89%

Pode lidar com tarefas de grande escala, dados os parâmetros maiores (tornando-o adequado para aplicativos exigentes)

Limitações do Google Gemini

O acesso total é restrito a desenvolvedores e clientes corporativos nas plataformas do Google Cloud, como Vertex AI e Generative AI Studio

Preços do Google Gemini

Uso gratuito, sem limite de perguntas

Preços personalizados para casos de uso avançados

Classificações e avaliações do Google Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

4,4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Bing AI (melhor para pesquisa aumentada por IA)

via bing AI O Bing é um dos jogadores mais antigos no jogo dos mecanismos de busca. Além do Microsoft Copilot, que é a resposta da empresa de tecnologia ao boom do assistente de IA, a Microsoft aumentou a função de pesquisa geral no Bing com uma sobreposição de IA.

Embora o Bing pareça um mecanismo de pesquisa tradicional, ele vem com opções avançadas de pesquisa com IA, como um **botão de alternância que ativa a "Pesquisa profunda". Em comparação com seus concorrentes, Recursos de IA do Bing estão sendo implementados lentamente, com recursos como citações e links adicionais aparecendo no lado direito.

Ainda assim, eu o recomendaria para aqueles que querem testar o meio-termo entre um mecanismo de pesquisa comum e a IA

Melhores recursos da IA do Bing

Use a pesquisa generativa para obter insights abrangentes gerados por IA em sua página de pesquisa

Habilite filtros de segurança na pesquisa usando o recurso Safe Search

Gere imagens a partir de prompts baseados em texto usando o Image Creator

Limitações da IA do Bing

A Microsoft alerta sobre tempos de carregamento mais lentos, dadas as medidas tomadas para garantir a precisão do texto gerado

Preços da IA do Bing

Gratuito: 1.000 transações gratuitas por mês para todos os mercados

1.000 transações gratuitas por mês para todos os mercados S1: US$ 25 por 1.000 transações, US$ 25 por 25.000 transações*

US$ 25 por 1.000 transações, US$ 25 por 25.000 transações* S2: US$ 15 por 1.000 transações, US$ 15 por 10.000 transações*

Encontre mais informações em Preços do Bing aqui .

5. You.com, também conhecido como YouChat (melhor para pesquisa multimodal)

via

You.com_

O You.com não é o típico mecanismo de busca com IA. Criada para rivalizar com o Google e outros grandes nomes da Internet, essa plataforma oferece uma abordagem de chat-first à pesquisa.

Gostei muito de poder escolher entre vários modelos de IA convenientemente exibidos ao lado da barra de bate-papo. Isso faz sentido, dado o objetivo geral da empresa de ser model agnostic, ou seja, não estar vinculada a nenhum modelo específico de IA.

A plataforma pode até recomendar qual modelo de IA será melhor para uma determinada tarefa, como Claude para escrever. Você pode iniciar sua consulta escolhendo um caso de uso específico, como Research, Creative ou Genius, ou criar um caso próprio com base em casos de uso específicos. Achei o processo todo muito fácil.

Outro recurso de destaque aqui é a capacidade do You.com de acessar a Web em tempo real, o que o torna muito mais preciso do que seus concorrentes com dados limitados ou sem acesso à Web em tempo real.

Melhores recursos do You.com

Integra dados em tempo real em suas respostas, o que significa que você obtém as informações mais recentes, não apenas resultados em cache

Exibe as fontes e mostra de onde está extraindo os dados em tempo real por meio do modo Pesquisa

Permite que você alterne entre mais de 15 modelos diferentes de IA (como o GPT-4o mini) ou com base em casos de uso

Use o recurso YouApps para integrar-se a ferramentas de terceiros, como o Todoist

Limitações do You.com

Os resultados oferecidos na versão "Smart" do modelo de IA parecem ser precisos, mas são bastante básicos

Preços do You.com

Pro: US$ 20 por mês

Equipe: US$ 30 por mês

Leia mais: Como usar a IA para tarefas da vida cotidiana: Habilidades para a vida moderna

6. Komo AI (melhor para pesquisa abrangente)

via komo AI_ A Komo AI redefine a aparência da pesquisa integrada, e eu estou aqui para isso!

Em vez de respostas baseadas em texto, o Komo apresenta links de sites, tópicos X, vídeos do YouTube e links adicionais no lado direito. Para aqueles que procuram uma pesquisa superficial, um resumo gerado pela IA de resultados úteis também é exibido no lado direito.

Isso permite que você dê uma olhada rápida em vários pontos de dados e se aprofunde no que lhe chama a atenção. Isso é o que eu chamaria de "UI inteligente"

Também gostei das perguntas de acompanhamento geradas, que são direcionadas e úteis para quem deseja saber mais sobre uma pergunta específica. Você só pode fazer uma pesquisa avançada clicando em uma das perguntas de acompanhamento, em vez de fazer sua própria frase. Se quiser iniciar uma nova pesquisa, você terá que iniciá-la no menu superior.

Melhores recursos do Komo:

Oferece quatro modos de pesquisa centrados no usuário, chamados Ask Search, Research e Explore

Posiciona-se como um mecanismo de pesquisa privado e sem anúncios

Apresenta visualizações pequenas, mas detalhadas, de links de referência, permitindo que você verifique rapidamente as fontes

Apresenta um formato de mapa mental para organizar visualmente os resultados da pesquisa

Permite classificar os resultados por categorias, como Resultados, Notícias e Vídeos

Limitações do Komo

Alguns usuários podem considerá-lo limitador em termos de recursos de conversação, pois não poderão adicionar suas próprias perguntas de acompanhamento

Não é possível copiar ou extrair facilmente o texto dos resultados, o que limita o que você pode fazer com os dados após a conclusão da pesquisa. A Komo AI afirma que deseja que os usuários interajam melhor com as informações em vez de simplesmente copiar o texto

Preços da Komo

Mensal: US$ 15 por mês

US$ 15 por mês Premium: $30 por mês

$30 por mês Business: $200 por mês

$200 por mês Enterprise: Preços personalizados

**Leia mais Exemplos, técnicas e aplicações práticas de engenharia imediata

7. Yep (melhor para criar bots de pesquisa com tecnologia de IA para empresas)

via

sim, AI_

Se quiser criar seu próprio mecanismo de busca com IA, você precisa do Yep AI. Criado com as empresas em mente, o Yep AI oferece avatares humanos ou chatbots com IA que podem ser treinados rapidamente em seus dados e ajudar orientar seus clientes em suas consultas.

O processo de configuração é bastante simples. Você pode alimentá-lo com dados em diferentes formatos, como Documentos do Word, PDFs seu site ou até mesmo planilhas do Excel. Não há necessidade de codificação sofisticada para converter os dados no formato correto.

Quando a parte de treinamento estiver concluída, personalize-a e lance-a em seu site e pronto! Você acabou de criar seu próprio bot de pesquisa de IA particular (que parece humano).

Melhores recursos de IA do Yep

Pode processar informações em vários formatos, como PDFs ou arquivos do Word, e até mesmo interpretar imagens nos documentos

Oferece recomendações personalizadas e inteligentes com base em consultas específicas

Pode ser personalizado em termos de aspectos como esquema de cores e tom de conversa com base nas diretrizes da marca

Oferece suporte a consultas em mais de 50 idiomas em vários canais

Limitações da IA do Yep

A ferramenta não pode ser integrada a aplicativos de terceiros, como um bate-papo com o cliente do WhatsApp

Preço do Yep AI (para humanos digitais)

Iniciante: Gratuito

Gratuito Startup: $399

$399 Corporativo: $799

$799 Enterprise: Preços personalizados

8. Brave Search (melhor para experiência de pesquisa independente)

via Brave Search O Brave Search é uma função de pesquisa aumentada por IA do Brave Browser. Ela foi criada internamente pela Brave e é alimentada por seus próprios modelos e algoritmos.

Como um mecanismo de pesquisa com IA focado em privacidade, o Brave Search opera de forma independente, fornecendo respostas instantâneas com fontes citadas juntamente com os resultados de pesquisa tradicionais.

A aparência e a sensação eram muito parecidas com as do Google, e inicialmente não fiquei impressionado. Mas, quando você clica em "Responder com IA", tudo muda para gerar trechos de informações e resultados mais ricos com imagens.

Esse é um recurso importante a ser observado porque a IA é opcional e pode ser aproveitada quando necessário; ela não é ativada por padrão.

Melhores recursos do Brave Search

Prioriza a privacidade do usuário, evitando o rastreamento de dados para garantir resultados de pesquisa imparciais

Usa seu próprio índice de pesquisa independente, oferecendo uma experiência de pesquisa mais neutra

Atualmente disponível em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol

Respostas com texto, imagens e cartões de informações para pontos de interesse

Limitações do Brave Search

A sobreposição de IA pode, às vezes, atrapalhar a experiência de pesquisa e exigir muitos cliques

Preços do Brave Search

Gratuito

9. Phind (melhor para consultas e pesquisas específicas de código)

via Phind O Phind é um mecanismo de pesquisa de IA generativa especificamente projetado para desenvolvedores permitindo que eles encontrem rapidamente respostas precisas para questões complexas de codificação.

Lançado em julho de 2022, o Phind utiliza grandes modelos de linguagem (LLMs) e contexto de alta qualidade para fornecer respostas em cerca de 15 segundos, significativamente mais rápido do que os mecanismos de pesquisa tradicionais, que podem levar muito mais do que 34 segundos.

Ele tem uma interface fácil de usar e incentiva consultas detalhadas, de modo que até mesmo um completo novato em código como eu pode entrar lá e pedir um trecho de código. Mas, na maior parte do tempo, eu pedi que ele explicasse como as coisas funcionam e obtive algumas respostas muito boas e explicativas.

Melhores recursos do Phind

Oferece suporte à codificação em várias linguagens, incluindo Python, JavaScript, Java, C++ e outras

Ajuda na depuração, na explicação de trechos de código e na sugestão de melhorias

Responde a perguntas sobre conceitos de ciência da computação, princípios de engenharia de software, paradigmas de programação e outros aspectos teóricos

Ajuda a escrever ou melhorar a documentação da API

Limitações do Phind

Atualmente, suporta principalmente o inglês

Preço

Phind Pro: US$ 20 mensais

US$ 20 mensais Phind Business: US$ 40 mensais

10. Andi (melhor para resultados de pesquisa simples, mas precisos)

via

Andi AI_

Se você está cansado da clássica frase de IA "No mundo acelerado de hoje," você precisa do Andi. Esse mecanismo de pesquisa de IA fornece respostas simples na linguagem mais direta possível.

A ferramenta tem três modos: Ler, Resumir e Explicar, que tornam sua experiência de pesquisa mais relevante e adaptada às suas necessidades.

Gostei mais do Read, pois ele funciona como um visualizador de artigos. Resumir o recurso me pareceu padrão, mas adorei o modo Explicar, em que a ferramenta dividiu tópicos complexos em pequenos pedaços.

Melhores recursos do Andi

Gera o mínimo de informações necessárias para responder a uma pergunta, a fim de evitar sobrecarregar o usuário

Fornece resultados de pesquisa precisos, sem anúncios e com foco na privacidade

Usa uma combinação de IA generativa, dados em tempo real e tecnologia de pesquisa semântica para fornecer resultados precisos

Processa o mínimo de dados e não armazena cookies

Limitações do Andi

O Andi ainda está na versão Beta, uma versão beta estável de acordo com a equipe, mas isso limita a aplicação mais ampla da ferramenta no momento

Preços do Andi

Gratuito

11. Protótipo do SearchGPT (melhor para pesquisa específica de fonte ou citação)

via

PesquisarGPT

Você deve estar se perguntando como ele é diferente do ChatGPT. Como o nome sugere, o SearchGPT é mais sobre pesquisa e menos sobre bate-papo

Embora a interface de conversação esteja presente, o foco será fornecer a você os links e as fontes corretas em vez de gerar respostas completas. Cada resposta do SearchGPT terá fontes claras vinculadas em linha, permitindo que os usuários as acompanhem até a fonte.

E o melhor? O SearchGPT pode lhe fornecer referências de editores e sites que podem ter optado por não serem listados para dados de treinamento de IA generativa. Mas não fique muito animado ainda, pois você precisa se inscrever em uma lista de espera para experimentar.

Melhores recursos do SearchGPT

Combina a IA avançada da OpenAI com dados da Web em tempo real para fornecer resultados de pesquisa precisos

Inclui citações e links em linha nos resultados para maior transparência

Os resultados incluem conteúdo interativo, inclusive imagens e vídeos

Limitações do SearchGPT

Atualmente, é um protótipo disponibilizado para um número seleto de usuários

Preços do SearchGPT

Não disponível

Leia mais: ChatGPT vs. ClickUp: Qual ferramenta de IA generativa é a melhor?

12. DuckDuckGo AI Chat (melhor para privacidade aprimorada na pesquisa)

via Bate-papo de IA do DuckDuckGo A maioria de nós foi atraída pelo DuckDuckGo como navegador devido ao seu compromisso com a privacidade do usuário. O recurso de pesquisa Aumentada por IA (Beta) da plataforma leva isso um passo adiante, oferecendo uma experiência de pesquisa dinâmica.

O recurso de IA do DuckDuckGo me deu respostas concisas e informativas diretamente na página de resultados da pesquisa. Ele é bastante padrão na geração de resumos, cartões de informações e links adicionais.

O que mais aprecio é que isso não compromete minha privacidade. Ao contrário de outros mecanismos de pesquisa com IA, a IA do DuckDuckGo foi projetada para respeitar os dados do usuário, garantindo que minhas pesquisas permaneçam privadas e seguras. Embora o recurso de IA ainda esteja em seus estágios iniciais, ele se mostra muito promissor.

Melhores recursos do DuckDuckGo AI Chat

Mantém as conversas privadas e não as utiliza para treinamento de modelos de IA

Suporta vários modelos de IA, incluindo o GPT-3.5 Turbo da OpenAI, o Claude 3 Haiku da Anthropic, o Llama 3.1 70B da Meta e o Mixtral 8x7B da Mistral AI

Permite que os usuários alternem facilmente entre a pesquisa tradicional e o bate-papo com IA

Limitações do bate-papo com IA do DuckDuckGo

Atualmente, tem um limite de uso diário que não pode ser aumentado por meio de planos de pagamento

Preços do AI Chat do DuckDuckGo

Gratuito (Beta)

Leia mais: Como superar os desafios comuns de IA

Aumentar sua pesquisa com IA

Conforme prometido, apresentei a você todas as ferramentas de IA interessantes que minha equipe e eu encontramos recentemente. Há uma grande variedade delas também.

Algumas são chatbots, outras apresentam mecanismos de busca aumentados por IA e outras têm assistentes de IA que executam todo o processo de busca para você. Encontramos até uma que permite que você crie bots de pesquisa com IA personalizados!

Mas quando se trata de encontrar um mecanismo de busca com IA integrado ao trabalho, nada supera o ClickUp Brain.

Se você deseja pesquisar um arquivo ou uma tarefa, fazer um brainstorming de ideias ou redigir um e-mail, o ClickUp Brain pode cuidar de tudo isso. Então, o que está esperando?

Registre-se no ClickUp

e faça mais com o ClickUp Brain!