10 melhores ferramentas de IA generativa para equipes de DevOps em 2024

A inteligência artificial (IA) revolucionou tudo, desde a redação de textos até a geração de imagens médicas, mas também economiza muito tempo para as equipes de desenvolvimento. Se a sua equipe de DevOps está procurando uma varinha mágica para aumentar a segurança e a precisão, você precisa de uma ferramenta de IA.

Isso também não é apenas uma coisa boa de se ter. Ferramentas de codificação com tecnologia de IA aprimoram o ciclo de vida do desenvolvimento de software, tornando a integração e a entrega contínuas mais eficientes. Elas ainda têm o poder de automatizar fluxos de trabalho para os projetos de desenvolvimento mais complexos. 🛠️

Neste guia, detalharemos o que você deve procurar em uma ferramenta de IA para DevOps e compartilharemos as 10 melhores ferramentas de IA generativa de 2024 para equipes de desenvolvimento .

O que é uma ferramenta de IA para DevOps?

Uma ferramenta de IA para DevOps é projetada para otimizar e agilizar o processo de desenvolvimento. A mecânica difere de acordo com a ferramenta, mas elas geralmente utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para:

Analisar conjuntos de dados

Simplificar a geração de código

Prever e corrigir vulnerabilidades

Sugerir estratégias de correção

Algumas IAs generativas para DevOps podem até mesmo ajudar no monitoramento em tempo real, automatizar tarefas repetitivas e oferecer revisões de código para melhorar a qualidade do código. Não importa se você está preocupado com a eficiência, a segurança ou a qualidade do fluxo de trabalho, Ferramentas de IA estão ao seu lado a cada passo do caminho.

O que você deve procurar na IA generativa para DevOps?

Talvez você esteja conseguindo se virar com o ChatGPT da OpenAI por enquanto, mas essa ferramenta de IA provavelmente não tem potência suficiente para todos os aplicativos de DevOps. O DevOps pode se tornar bastante técnico, por isso recomendamos que você procure ferramentas de IA generativa com funcionalidades como:

Integrações: Quanto mais suas soluções se integrarem umas às outras, menos você terá que alternar entre diferentes ferramentas - e isso economiza muito tempo. Procure modelos de IA generativa que se integrem aos seus repositórios existentes e a outras soluções SaaS

Quanto mais suas soluções se integrarem umas às outras, menos você terá que alternar entre diferentes ferramentas - e isso economiza muito tempo. Procure modelos de IA generativa que se integrem aos seus repositórios existentes e a outras soluções SaaS Automação: A automação é o companheiro de alta potência da IA. As regras de automação baseadas em gatilhos facilitam a personalização e aautomatizar fluxos de trabalhoeliminando definitivamente os gargalos

A automação é o companheiro de alta potência da IA. As regras de automação baseadas em gatilhos facilitam a personalização e aautomatizar fluxos de trabalhoeliminando definitivamente os gargalos Escalabilidade: Algumas ferramentas de IA não conseguem lidar com muitas solicitações, e isso é um problema para as equipes corporativas. Procure as ferramentas com IA em DevOps projetadas para acompanhar suas demandas crescentes de desempenho de aplicativos

Algumas ferramentas de IA não conseguem lidar com muitas solicitações, e isso é um problema para as equipes corporativas. Procure as ferramentas com IA em DevOps projetadas para acompanhar suas demandas crescentes de desempenho de aplicativos Relatórios e análises: Você é uma equipe orientada por dados? Obtenha uma ferramenta de aprendizado de máquina que forneça insights em tempo real sobre métricas de desempenho, o pipeline de trabalho da sua equipe e muito mais usando IA. Se ela puder realizar a análise da causa raiz dos problemas de desempenho, melhor ainda

Você é uma equipe orientada por dados? Obtenha uma ferramenta de aprendizado de máquina que forneça insights em tempo real sobre métricas de desempenho, o pipeline de trabalho da sua equipe e muito mais usando IA. Se ela puder realizar a análise da causa raiz dos problemas de desempenho, melhor ainda Segurança: Essa é uma necessidade para qualquer equipe, mas a segurança é especialmente importante para as equipes de desenvolvimento de software. Nem todas as ferramentas de IA são transparentes quanto à proteção de dados, portanto, procure uma ferramenta com certificações ou algum tipo de garantia de que ela lida adequadamente com informações confidenciais

As 10 melhores ferramentas de IA para DevOps a serem usadas em 2024

Encontrar uma ferramenta de IA sólida para o desenvolvimento de software é difícil, mas não procure mais - nós fizemos a pesquisa para você. Confira essas plataformas para adicionar IA generativa para DevOps ao seu kit de ferramentas de desenvolvimento.

via CodeGuru Precisa bloquear seus sistemas? A segurança do Amazon CodeGuru foi projetada para detectar e corrigir vulnerabilidades em seu código. Ele usa aprendizado de máquina e raciocínio automatizado para remover ineficiências de código, aumentar a segurança e diminuir os custos de computação.

O CodeGuru oferece IA generativa para DevOps na forma de análise de código automatizada. O uso de uma ferramenta de IA como essa ajuda você a sinalizar automaticamente vulnerabilidades como injeções de SQL, problemas de credenciais e falsificações de solicitações.

Se você não tiver certeza do que está vendo, o CodeGuru explicará os conceitos básicos de uma vulnerabilidade, o que está em jogo e como ele ajustará seu código para torná-lo mais seguro com o aprendizado de máquina.

Melhores recursos do CodeGuru

Basta carregar seu código, e o CodeGuru exibirá automaticamente uma lista de recomendações

O CodeGuru é compatível com as linguagens Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript e IaC

Integra-se com GitHub, GitLab, Bitbucket e vários produtos AWS

O CodeGuru fecha automaticamente os bugs corrigidos em seu sistema de rastreamento

Limitações do CodeGuru

O CodeGuru não tem muitas avaliações para IA em DevOps especificamente

O CodeGuru é um produto autônomo Ferramenta de DevOps portanto, você ainda precisará pular de uma plataforma para outra para fazer seu trabalho real

Preços do CodeGuru

**Gratuito

uS$ 10/mês para 100.000 linhas de código e US$ 30/mês para cada 100.000 linhas de código adicionais

uS$ 10/mês para duas varreduras completas do repositório

Avaliações e resenhas do CodeGuru

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: N/A

3. Datadog

via Datadog O Datadog é uma ferramenta de monitoramento de desempenho de aplicativos (APM). Se você implantar na nuvem, a ferramenta

ferramenta de desenvolvimento de software

lhe dá a capacidade de correlacionar traços com telemetria, facilitando mais do que nunca a análise da causa raiz.

Além de reunir todas as métricas e dependências de integridade do código em uma única tabela, o uso de ferramentas de IA como o Datadog melhorará proativamente seu aplicativo, configurando monitores e testes específicos com a ajuda da IA e do aprendizado de máquina.

Melhores recursos do Datadog

Fazer rastreamento distribuído de navegadores para serviços de back-end e bancos de dados

Confie no Bits AI para consultar dados, agilizar a correção e evitar problemas futuros

O Datadog oferece integrações prontas para uso com SAP, Active Directory, Git e muito mais

Crie painéis interativos com dados em tempo real

Limitações do Datadog

Vários usuários gostariam que o Datadog oferecesse monitoramento sintético

Outros dizem que a documentação está faltando

Preços do Datadog

**Gratuito

Pro: US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente DevSecOps Pro: $22/mês por usuário, cobrado anualmente

$22/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: $23/mês por usuário, cobrado anualmente

$23/mês por usuário, cobrado anualmente DevSecOps Enterprise: $34/mês por usuário, cobrado anualmente

Datadog ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 430 avaliações)

4,3/5 (mais de 430 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

4. Sysdig

via Sysdig A segurança na nuvem não é fácil, mas a Sysdig quer tornar sua nuvem o mais segura possível. Ela se concentra principalmente na detecção e resposta à nuvem, no gerenciamento de vulnerabilidades e nas permissões, mas a Sysdig também oferece IA generativa para DevOps. Experimente o chatbot Sysdig Sage para eliminar os silos de conhecimento e agir mais rapidamente diante de uma ameaça. 🤖

Melhores recursos da Sysdig

O Sysdig Monitor analisa a nuvem e o Kubernetes com um serviço Prometheus gerenciado

Veja todos os riscos potenciais em um painel para entender sua postura de risco

O uso de insights de tempo de execução de IA para priorizar e mitigar riscos cria um processo mais gerenciável para as equipes de desenvolvimento e operações

O Cloud Attack Graph lista ameaças em tempo real para que sua equipe possa tomar medidas imediatas

Limitações do Sysdig

O Sysdig se concentra mais na segurança da nuvem, portanto, não inclui recursos para otimização de código, modelos ou gerenciamento de projetos

Vários usuários dizem que os painéis e as fontes de dados do Sysdig não são fáceis de gerenciar

Preços da Sysdig

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Sysdig

G2: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

4,8/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,4/5 (7 avaliações)

5. Snyk

via Snyk A Snyk usa a IA do DeepCode para oferecer inteligência de segurança em tempo real. Ele localiza e corrige automaticamente as vulnerabilidades em seu código para lhe dar mais tranquilidade. A Snyk oferece suporte a um número impressionante de linguagens e integrações, mas sua ferramenta de IA para DevOps também não é nada desprezível.

Use a IA da Snyk para escrever código seguro, testá-lo e revisá-lo antes da implantação.

Melhores recursos do Snyk

O Snyk Code ajusta seu código em tempo real para detectar vulnerabilidades

A Snyk oferece ferramentas de IaC para corrigir configurações incorretas da nuvem

A plataforma oferece segurança para contêineres e Kubernetes

A Snyk Open Source faz análise de composição de software para facilitar o gerenciamento de riscos

Limitações da Snyk

Alguns usuários dizem que a implementação e a integração são complicadas

Outros dizem que a correção automática do Snyk não é infalível para algumas necessidades de desenvolvimento de software

Preços do Snyk

**Gratuito

Equipe: US$ 52/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 52/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato para obter preços

Snyk avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

4,5/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 15 avaliações)

6. PagerDuty

via PagerDuty A PagerDuty oferece muito mais do que uma ferramenta de IA para DevOps. Trata-se de uma solução de transformação digital para tudo, desde a automação de processos até o atendimento ao cliente.

Sua ferramenta de IA generativa automatiza o provisionamento, o gerenciamento de acesso e os post-mortems do projeto.

Melhores recursos do PagerDuty

Use IA para escrever atualizações de status

O PagerDuty agrupa alertas em incidentes únicos para uma correção mais rápida

Essa plataforma adota uma abordagem baseada em serviços que é perfeita para priorizar problemas voltados para o cliente

O PagerDuty centraliza a resposta a incidentes com contexto, informações de runbook e informações de correção

Limitações do PagerDuty

O número de alertas torna difícil determinar o que é importante e o que não é

Alguns usuários dizem que a plataforma complexa tem uma grande curva de aprendizado

Preços do PagerDuty

Gratuito

Profissional: $21/mês por usuário, cobrado anualmente

$21/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: $41/mês por usuário, cobrado anualmente

$41/mês por usuário, cobrado anualmente Operações digitais: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o PagerDuty

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

4,5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

7. Arnês

via Arreios A Harness afirma que seus clientes criam projetos quatro vezes mais rápido com sua ajuda, o que não é pouca coisa. Essa ferramenta de IA para DevOps usa inteligência artificial para verificar as implementações.

Seu assistente de IA AIDA ajuda a criar e solucionar problemas, mas também pode gerar políticas de ativos de nuvem por meio do processamento de linguagem natural (NLP).

Melhores recursos do Harness

O Harness permite a implementação nativa da nuvem sem a necessidade de scripts

Ele verifica automaticamente e soluciona problemas de implementações com falha

O Harness se integra ao GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos e muito mais

Crie para qualquer arquitetura em qualquer linguagem com o Harness

Limitações do Harness

Alguns usuários dizem que a configuração é confusa

A plataforma não é muito intuitiva ou fácil de usar

Preços do Harness

**Gratuito

Equipe: US$ 100/mês por serviço

US$ 100/mês por serviço Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Harness

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (9 avaliações)

8. Inteligência da Atlassian

via Inteligência da Atlassian Você está usando todos os produtos da Atlassian? Se sim, dê uma olhada no Atlassian Intelligence. Essa ferramenta de IA para DevOps está disponível em vários produtos da Atlassian, incluindo o Jira e o Confluence.

Ela combina conhecimento institucional, converte consultas em JQL ou SQL e muito mais. 💻

Melhores recursos do Atlassian Intelligence

Peça ao chatbot para encontrar arquivos para você

Resumir as anotações da reunião do Confluence

Use o Atlassian Intelligence para definir o trabalho no Jira

Obtenha ajuda 24 horas por dia, 7 dias por semana da equipe de gerenciamento de serviços do Jira para todos os assuntos relacionados ao Intelligence

Limitações do Atlassian Intelligence

O Atlassian Intelligence está disponível apenas para produtos da Atlassian

Ainda está em versão beta, portanto, não há muitas avaliações

Preços do Atlassian Intelligence

Incluído nos produtos da Atlassian

Avaliações e resenhas do Atlassian Intelligence

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Kubiya

via Kubiya O Kubiya diz que é o "ChatGPT para DevOps", portanto, se é isso que você está procurando, está no lugar certo. Com base em um modelo de linguagem ampla (LLM), o Kubiya identifica falhas em seu fluxo de trabalho, gerencia tíquetes e armazena conhecimento institucional.

Melhores recursos do Kubiya

Adicione rapidamente o assistente Kubi ao seu canal do Slack

Criar tíquetes a partir de conversas com o Kubiya

Obase de conhecimento integra-se com o Confluence, o Notion e o GitBook

O Kubiya fica mais inteligente quanto mais você interage com ele

Limitações do Kubiya

Ele não tem muitas revisões

O Kubiya não vem com ferramentas paraGerenciamento de projetos DevOpsmodelos ou colaboração, portanto, você ainda terá de usar outras plataformas para fazer seu trabalho

Preços do Kubiya

Gratuito

Plano de equipe: US$ 40/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 40/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato para obter preços

Kubiya avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Dynatrace

via Dynatrace A Dynatrace se apresenta como uma empresa de análise e plataforma de automação . Ela usa IA causal para ir além das respostas típicas de aprendizado de máquina e realmente imitar a inteligência humana. Use o Dynatrace para análise de negócios, automações sem código, segurança e observabilidade da infraestrutura para equilibrar segurança e desempenho.

Melhores recursos do Dynatrace

O Dynatrace Davis usa um modelo de IA múltipla para observabilidade e segurança

Obtenha análises de negócios em tempo real, e a Dynatrace oferecerá sugestões de otimização

Rastreia automaticamente ambientes híbridos e em nuvem

Conduzir análise de causa raiz

Limitações do Dynatrace

Algumas pessoas relatam problemas complicados de interface do usuário e desempenho

Outros gostariam que o Dynatrace tivesse mais integrações

Preços do Dynatrace

Monitoramento de pilha completa: US$ 0,08/hora para host de 8 GiB

US$ 0,08/hora para host de 8 GiB Monitoramento de infraestrutura: US$ 0,04/hora para qualquer tamanho de host

US$ 0,04/hora para qualquer tamanho de host Segurança do aplicativo: US$ 0,018/hora para host de 8 GiB

US$ 0,018/hora para host de 8 GiB Monitoramento de usuários reais: US$ 0,00225/sessão

US$ 0,00225/sessão Monitoramento sintético: US$ 0,001/solicitação sintética

US$ 0,001/solicitação sintética Gerenciamento e análise de logs: US$ 0,0035 por consulta de GiB

Dynatrace ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Melhores fluxos de trabalho de DevOps estão a um clique de distância

De bugs a vulnerabilidades e projetos complexos, sua equipe de DevOps está cheia de trabalho. Por que não apertar o botão fácil com ferramentas de IA para DevOps?

O ClickUp combina uma ferramenta de IA, gerenciamento de projetos, métricas, planejamento de carga de trabalho e muito mais em uma única plataforma. Passe menos tempo gerenciando tarefas complicadas e concentre-se no que importa: seu código.

Mas sabemos que ver para crer. Crie seu espaço de trabalho ClickUp agora -é gratuito e não é necessário cartão de crédito. 🤩