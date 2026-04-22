10 modelos de estratégia de mobilidade de talentos do ClickUp

Contratar para uma nova função costuma ser tão simples quanto olhar para a mesa ao seu lado. No entanto, a maioria das organizações perde seus melhores profissionais devido à falta de oportunidades de crescimento.

Pior ainda, quando os talentos não conseguem enxergar um caminho claro a seguir, eles procuram outras oportunidades.

Para reduzir a rotatividade, você precisa de uma maneira de tornar os talentos visíveis. Esses 10 modelos de estratégia de mobilidade de talentos no ClickUp ajudam você a avaliar as competências atuais e padronizar as candidaturas internas.

Use-os para preencher vagas internamente com mais rapidez. Isso reduz a necessidade de contratações externas e aumenta a retenção.

Os melhores modelos de estratégia de mobilidade de talentos em resumo

📚 Leia também: Os melhores softwares de gestão de talentos para RH

O que é um modelo de estratégia de mobilidade de talentos?

Um modelo de estratégia de mobilidade de talentos é uma ferramenta para acompanhar as competências dos funcionários. Ele ajuda a traçar planos de carreira e identificar candidatos internos para vagas em aberto.

Esses modelos se concentram especificamente na movimentação de pessoas dentro da empresa. Eles permitem que você combine pessoas com oportunidades com base em suas habilidades. Isso ajuda a transformar habilidades, competências e planos de sucessão em planos de carreira claros. Assim, você cria anúncios de vagas internas mais precisos para uma contratação eficaz.

Em vez de planilhas fragmentadas, eles criam um único banco de dados com as habilidades coletivas da sua organização.

Bônus: Combine esses modelos com o primeiro espaço de trabalho convergente de IA do mundo, o ClickUp, para economizar 4 horas por semana. O ClickUp reúne seu chat, documentos, tarefas e metas em um espaço de IA sensível ao contexto. Seus dados nesse ecossistema são atualizados em tempo real, facilitando a busca por talentos e o planejamento de carreira.

📮Insight do ClickUp: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes em chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para registrar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com o ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários em tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

10 modelos de estratégia de mobilidade de talentos para impulsionar a movimentação interna

Você pode usar cada modelo abaixo individualmente para resolver um problema imediato. Ou combiná-los no ClickUp para criar um sistema integrado de gestão de talentos.

1. Modelo de mapeamento de competências do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Catalogue as habilidades dos funcionários, os níveis de proficiência e as lacunas de habilidades em toda a sua organização com o modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Não é possível planejar contratações ou crescimento sem conhecer as habilidades da sua equipe. Quando essa visibilidade falta, as decisões ficam vagas. O modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp oferece uma visão clara dos pontos fortes e das lacunas da sua equipe.

Funciona como um banco de dados compartilhado de competências. Vá além dos currículos e registre tanto as competências técnicas quanto as interpessoais em um único lugar.

Você pode avaliar a proficiência, comparar cargos e ver quem está pronto para assumir mais responsabilidades. Isso torna as promoções, mudanças de cargo e planos de treinamento muito mais fáceis de gerenciar.

Por que usar este modelo:

Liste as principais habilidades necessárias para cada função, para que você saiba o que sua equipe precisa para ter sucesso

Compare os níveis de competência entre as equipes usando a visualização em tabela do ClickUp para identificar especialistas e lacunas

Acompanhe os indicadores de desempenho com os Campos Personalizados do ClickUp para manter a consistência dos dados

Atribua tarefas que ajudem os funcionários a desenvolver as habilidades que lhes faltam

🧑‍💻 Ideal para: Equipes de RH e gerentes que buscam uma maneira clara e baseada em dados para planejar contratações, treinamentos e crescimento interno.

💡Dica profissional: Depois que seus dados de habilidades estiverem no ClickUp, você não precisará mais fazer buscas manuais para encontrar a pessoa certa. Use o ClickUp Brain e sua Pesquisa de IA Empresarial para fazer perguntas como: “Quem no departamento de marketing tem habilidades avançadas em Python e está atualmente trabalhando com 50% da capacidade?”

“Resuma as três principais lacunas de competências na equipe de Vendas com base em nossa última auditoria.” O ClickUp Brain analisa suas tarefas, documentos e campos personalizados para identificar o candidato interno ideal para uma vaga em segundos. Ele transforma seu modelo de mapeamento de habilidades em um diretório pesquisável. Identifique possíveis sucessores antes mesmo de precisar consultar um site de empregos externo.

2. Modelo de Matriz de Capacidades do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Compare as competências necessárias para cada cargo com as habilidades atuais dos funcionários usando o modelo de matriz de competências do ClickUp

Conhecer as habilidades da sua equipe é útil, mas não é suficiente. Você também precisa ver como essas habilidades se encaixam no mapa geral de capacidades. Isso fica mais fácil com o modelo de matriz de capacidades do ClickUp.

Isso oferece uma maneira clara e visual de comparar os candidatos com os requisitos da função. Em vez de vasculhar currículos, você pode ver as competências lado a lado. Isso facilita muito as decisões de contratação, promoção e treinamento.

Este modelo também envolve sua equipe no processo. Todos podem analisar e comentar sobre as vagas. Isso mantém as equipes alinhadas quanto às necessidades de cada função.

Por que usar este modelo:

Mapeie as principais competências nos Quadros Brancos do ClickUp para que você possa comparar os requisitos da função e os pontos fortes dos funcionários em um único lugar

Identifique lacunas em toda a equipe com antecedência e planeje treinamentos a tempo

Transforme insights em ação criando tarefas no ClickUp para contratação ou capacitação

Colabore com os gerentes de contratação usando comentários e notas para tomar melhores decisões

🧑‍💻 Ideal para: Equipes de recrutamento e chefes de departamento que buscam uma maneira clara e visual de avaliar competências e tomar decisões sobre talentos.

🔎Você sabia? Apenas 33% dos funcionários afirmam que sua organização possui um processo claro para o crescimento profissional interno. É evidente que ter uma política e os meios para executá-la são duas coisas diferentes.

3. Modelo de plano de carreira do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Torne as oportunidades de crescimento visíveis e viáveis com o modelo de plano de carreira do ClickUp

Seus funcionários vão sair se não enxergarem um futuro na sua empresa. Para retê-los, use o modelo de plano de carreira do ClickUp. Ele oferece à sua equipe um caminho claro a seguir.

Mostre aos funcionários o que é necessário para passar de uma função para outra. Defina as habilidades, os marcos e as metas em cada etapa. Você também pode mostrar transferências laterais, para que o crescimento não se limite apenas a promoções.

Isso transforma o planejamento de carreira em uma conversa contínua. Tanto os gerentes quanto os funcionários podem atualizar o progresso e ajustar as metas à medida que as coisas mudam.

Por que usar este modelo:

Mapeie diferentes planos de carreira no Quadro Branco do ClickUp para que os funcionários possam explorar opções de crescimento

Estabeleça critérios claros de promoção com habilidades e metas de desempenho definidas

Acompanhe o progresso com marcos compartilhados no ClickUp que tanto gerentes quanto funcionários podem atualizar

Descreva as expectativas e responsabilidades da função nos Documentos compartilhados do ClickUp

🧑‍💻 Ideal para: líderes e gerentes de RH que desejam melhorar a retenção por meio de planos estruturados de crescimento profissional.

🔎Você sabia? O “acúmulo de talentos pelos gerentes” — quando os gerentes escondem ativamente os funcionários de alto desempenho para mantê-los em suas próprias equipes — limita a mobilidade. Um sistema de acompanhamento transparente como o ClickUp torna os talentos visíveis para todos.

4. Modelo de Plano de Desenvolvimento de Funcionários do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Crie um roteiro personalizado para o crescimento com o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Depois de saber para onde um funcionário deseja ir, o próximo passo é levá-lo até lá. Sem um plano, o progresso parece incerto e lento. Elimine essa ambiguidade com o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp.

Crie planos de desenvolvimento que combinem metas pessoais com as necessidades da empresa. Ofereça a cada funcionário um roteiro claro com etapas definidas.

Dessa forma, o desenvolvimento fica visível e consistente. Ninguém fica de fora, e todos os planos seguem no caminho certo. Ao mesmo tempo, o RH pode acompanhar o progresso de toda a equipe em um único lugar.

Por que usar este modelo:

Divida as metas de longo prazo em marcos no ClickUp para que o progresso pareça claro e alcançável

Compare as habilidades atuais com os requisitos da função para identificar lacunas

Atribua treinamentos, tarefas ou mentorias com responsáveis e prazos bem definidos

Configure as automações do ClickUp para enviar lembretes de check-ins, garantindo que os planos permaneçam ativos e atualizados

🧑‍💻 Ideal para: equipes de RH e gerentes que buscam apoiar o desenvolvimento dos funcionários.

Dica profissional: use os Super Agentes do ClickUp para mapear habilidades Pense nos Super Agents como seus assistentes inteligentes de RH. Você pode ensinar um agente a analisar os projetos anteriores de um funcionário e sugerir instantaneamente para quais novas funções ele está preparado. Em vez de vasculhar arquivos, basta pedir ao agente para encontrar a melhor pessoa para uma vaga com base em seu histórico profissional real. Isso economiza tempo e garante que você nunca perca um ótimo candidato interno. Escolha entre um conjunto pronto de Agentes de Aprendizagem e Desenvolvimento!

Saiba mais sobre como usar os Super Agents nas suas tarefas diárias:

5. Modelo de Matriz de Treinamento do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Alinhe seus esforços de treinamento com suas metas de mobilidade de talentos usando o modelo de matriz de treinamento do ClickUp

O treinamento de funcionários na sua empresa é disperso e vago? Pode ser que não haja uma ligação clara entre o treinamento e os planos de desenvolvimento de carreira. Alguns funcionários fazem cursos, outros não, e as lacunas continuam existindo.

O modelo de matriz de treinamento do ClickUp simplifica isso. Veja quem já foi treinado, quem está aprendendo e quem precisa de uma reciclagem — tudo em um só lugar. Ele oferece aos gerentes uma visão clara da preparação da equipe. Você pode verificar rapidamente se uma equipe possui as habilidades necessárias para um novo projeto ou turno.

Por que usar este modelo:

Acompanhe os níveis de competência com os campos personalizados do ClickUp para identificar os funcionários de alto desempenho e as lacunas

Descubra em que áreas os funcionários sentem que precisam de mais apoio

Acompanhe o status do treinamento com rótulos claros usando Status Personalizados

Avalie o impacto do treinamento com os painéis do ClickUp para ver o que está funcionando

🧑‍💻 Ideal para: equipes de L&D e líderes de operações que buscam uma maneira organizada de gerenciar treinamentos e a preparação de competências.

🔎Você sabia? Apenas cerca de 45% dos funcionários aproveitam os treinamentos oferecidos pelos empregadores para desenvolver novas habilidades. Isso leva a uma abordagem dispersa em relação ao aprendizado e ao desenvolvimento. Apesar dos gastos com orçamentos de treinamento, as lacunas de habilidades permanecem.

6. Modelo de planejamento de sucessão do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Gerencie a mobilidade de talentos para seus cargos mais críticos com o modelo de planejamento de sucessão do ClickUp

Perder um líder-chave sem um plano de contingência pode prejudicar os negócios. O modelo de planejamento de sucessão do ClickUp ajuda você a se antecipar e estar preparado.

Use-o para identificar futuros candidatos para cargos críticos. Acompanhe potenciais sucessores, suas habilidades e o que eles precisam para crescer. Isso mantém sua equipe pronta para qualquer mudança.

Ele mantém os detalhes da função, os planos de transição e as etapas de desenvolvimento em um só lugar. Quando chegar a hora, a transição será tranquila e bem planejada.

Por que usar este modelo:

Identifique funções-chave e acompanhe os funcionários que podem crescer para ocupá-las

Avalie a preparação do candidato em relação às necessidades da função

Elabore um plano de desenvolvimento de liderança para preencher lacunas

Priorize as vagas-chave usando a Visualização em Quadro, para preenchê-las primeiro

Divida as etapas de transição em subtarefas aninhadas no ClickUp para facilitar as transferências

🧑‍💻 Ideal para: líderes e executivos de RH que planejam a continuidade da liderança.

🧠Curiosidades: A palavra “promoções” vem do latim “promovere”, que significa “avançar”. Historicamente, não se tratava de um aumento salarial. Significava mover um soldado para a linha de frente para que ele pudesse liderar. Uma estratégia de mobilidade é apenas a versão moderna disso. Ela garante que as pessoas certas estejam na linha de frente de suas linhas de negócios.

7. Modelo de formulário de emprego interno do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Elimine atritos e padronize o processo de candidatura interna com o modelo de formulário de emprego interno do ClickUp

Se o processo de candidatura a uma vaga interna parecer confuso, os funcionários não vão tentar. Isso significa que você perde talentos internos de alto nível. O modelo de formulário de emprego interno do ClickUp ajuda a evitar isso.

O modelo facilita a inscrição dos funcionários para novas vagas. Ele também garante que você tenha todas as informações necessárias sobre os candidatos. Todas as inscrições seguem o mesmo formato, facilitando a análise e a comparação.

Isso também mantém tudo organizado nos bastidores. As candidaturas passam por etapas claras, e os candidatos ficam informados.

Por que usar este modelo:

Acompanhe o progresso de cada candidato ao longo do ciclo de contratação com os status personalizados

Compare diferentes membros da equipe interna lado a lado com a Visualização em Quadro

Simplifique as inscrições e registre todos os detalhes necessários usando os Formulários do ClickUp

Envie atualizações automáticas aos candidatos com a integração de e-mail do ClickUp

🧑‍💻 Ideal para: equipes de RH e recrutadores internos que buscam uma maneira simples de gerenciar o recrutamento interno de forma consistente.

8. Modelo de integração de funcionários do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Garanta uma transição tranquila para qualquer funcionário que mude de cargo dentro da empresa com o modelo de integração de funcionários do ClickUp

Mudar para uma nova função dentro da empresa ainda exige adaptação. Sem um plano claro, os funcionários podem se sentir perdidos. Isso os atrasa e afeta sua confiança.

O modelo de integração de funcionários do ClickUp torna essas transições tão tranquilas quanto o primeiro dia de um novo contratado. Ele também mantém funcionários, gerentes e colegas de equipe alinhados.

Ofereça aos funcionários o contexto, as ferramentas e o apoio de que precisam desde o primeiro dia. Isso os ajuda a se adaptar mais rapidamente e a começar a contribuir mais cedo. Tudo fica organizado e fácil de acompanhar.

Por que usar este modelo:

🧑‍💻 Ideal para: equipes de RH e gerentes que desejam tornar as transições internas tranquilas e bem-sucedidas.

9. Modelo de estratégia e plano de ação de comunicação interna do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Garanta que seus programas de mobilidade sejam visíveis e compreendidos com o modelo de estratégia e plano de ação de comunicação interna do ClickUp

Se os funcionários não souberem das oportunidades internas, eles não as aproveitarão. Com o tempo, isso leva as pessoas a buscarem crescimento fora da empresa.

Para evitar isso, crie uma estratégia de comunicação interna. Você pode usar o modelo de estratégia e plano de ação de comunicação interna do ClickUp para isso.

Planeje quando e como você compartilhará atualizações sobre vagas, treinamentos e programas de carreira. Certifique-se de que as pessoas certas recebam a mensagem certa no momento certo. Isso mantém todos informados e engajados.

Por que usar este modelo:

Defina metas claras para a comunicação interna e acompanhe os resultados

Organize tarefas e acompanhe o progresso em um só lugar

Garanta que boletins informativos, atualizações no Slack e apresentações em reuniões gerais ocorram dentro do prazo

Compartilhe seu plano de ação no ClickUp Docs para oferecer aos funcionários uma fonte única e confiável de informações sobre políticas de mobilidade

🧑‍💻 Ideal para: Líderes de comunicação interna e diretores de RH que buscam uma maneira consistente de promover oportunidades de crescimento.

10. Início rápido: modelo de operações de pessoal do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Crie um espaço de trabalho básico para abrigar todas as suas atividades de mobilidade de talentos com o ClickUp Quick Start: Modelo de Operações de Pessoal

Quando o trabalho de RH está espalhado por várias ferramentas, as coisas ficam confusas rapidamente. Os dados ficam isolados em silos, e é difícil ter uma visão geral. O modelo ClickUp Quick Start: People Operations é a solução ideal.

Este modelo ajuda você a gerenciar toda a jornada do funcionário. Da contratação à integração e ao desenvolvimento, tudo fica em um único espaço de trabalho. Isso facilita o acompanhamento do progresso e a conexão entre as diferentes etapas da experiência do funcionário.

Isso também economiza tempo, já que você não precisa criar sistemas do zero.

Por que usar este modelo:

Acompanhe o andamento das contratações internas e dos candidatos com os status personalizados

Armazene políticas e guias em um único espaço central e de fácil acesso

Automatize lembretes para avaliações e promoções com o ClickUp Automations

Mantenha todos os dados dos funcionários organizados para que você possa encontrar as pessoas certas rapidamente

🧑‍💻 Ideal para: equipes de RH e empresas em crescimento que buscam um sistema simples e completo para operações de pessoal.

Como implementar da melhor forma esses modelos para mobilidade de talentos?

Um modelo só funciona se você tiver um bom plano. Para fazer mais do que apenas acompanhar vagas em aberto, você deve integrar essas ferramentas ao seu trabalho diário. Isso ajuda a construir uma equipe forte que cresce a partir de dentro.

Essas práticas recomendadas garantem que seus modelos do ClickUp tragam sucesso:

Dados de competências: Primeiro, identifique o que sua equipe é capaz de fazer e com que nível de desempenho. Em seguida, trace caminhos claros para suas futuras funções

Conecte os pontos: Interligue os dados. Use Interligue os dados. Use o ClickUp Relationships para conectar as habilidades de uma pessoa às suas grandes metas de trabalho

Oportunidades visíveis: Facilite para que os funcionários encontrem novas funções. Use um formulário simples para que todos os membros da equipe tenham uma chance justa nas novas vagas

Capacite os gerentes: treine os líderes de departamento para usar essas ferramentas em conversas sinceras sobre carreira durante reuniões individuais

Acompanhe o progresso: Monitore Monitore KPIs da força de trabalho , como taxas de preenchimento interno e retenção após promoção. Os painéis do ClickUp facilitam isso

Atualize com frequência: Programe Programe tarefas recorrentes para auditar e atualizar seus dados de talentos trimestralmente. Isso garante que sua lista de habilidades esteja sempre atualizada

Mostre o sucesso: Compartilhe histórias de funcionários que assumiram novas funções. Isso ajuda todos a perceberem que há uma chance real de crescer dentro da empresa

Cristhian Carreño, professor do ISTG, avaliou o ClickUp:

“Há alguns anos, implementamos o ClickUp na instituição de ensino onde trabalho porque precisávamos melhorar os processos da organização. Era muito complicado, em uma empresa com cerca de 150 funcionários, saber o que eles estavam fazendo e medir o progresso, algo que foi alcançado com o uso do ClickUp.”

“Há alguns anos, implementamos o ClickUp na instituição de ensino onde trabalho porque precisávamos melhorar os processos da organização. Era muito complicado, em uma empresa com cerca de 150 funcionários, saber o que eles estavam fazendo e medir o progresso, algo que foi alcançado com o uso do ClickUp.”

Crie seu programa de mobilidade de talentos com o ClickUp

Os modelos de estratégia de mobilidade de talentos ajudam no desenvolvimento interno de talentos de forma e e. Eles permitem que você acompanhe com eficiência as habilidades e trajetórias de carreira, além de gerenciar as contratações internas. Isso ajuda a manter seus melhores profissionais e a gastar menos com contratações externas.

Um espaço de trabalho convergente com IA, como o ClickUp, mantém todos os seus esforços em um só lugar. Ele vincula o crescimento profissional diretamente ao desempenho e às habilidades. Você não só consegue atrair e reter os melhores talentos, mas também obter resultados mais rapidamente.

Experimente o ClickUp gratuitamente e crie seu programa de mobilidade de talentos em um único espaço de trabalho conectado.

Perguntas frequentes (FAQs)

Qual é a diferença entre uma estratégia de mobilidade de talentos e um plano de sucessão?

Uma estratégia de mobilidade de talentos é um plano abrangente para todas as movimentações internas, incluindo promoções, transferências laterais e atribuições de projetos. Um plano de sucessão concentra-se apenas na preparação de substitutos para cargos de liderança críticos.

Como os modelos de mobilidade de talentos funcionam para equipes pequenas em comparação com grandes organizações?

Equipes pequenas podem usar versões simplificadas desses modelos para se concentrar em atividades essenciais, como mapeamento de competências e conversas sobre carreira. Grandes empresas precisarão do pacote completo para gerenciar o planejamento de sucessão, a conformidade e a mobilidade global.

Posso combinar vários modelos de mobilidade de talentos em um único programa unificado?

Sim, o maior benefício vem da conexão entre eles. No ClickUp, você pode usar o recurso “Relações” para vincular dados entre modelos, criando um sistema unificado. Os dados sobre habilidades orientam os planos de desenvolvimento, que, por sua vez, alimentam seus fluxos de trabalho de sucessão e contratação interna.

Você deve revisar os dados de competências e os planos de desenvolvimento trimestralmente, os planos de sucessão semestralmente e as estruturas de planos de carreira anualmente. No entanto, qualquer mudança organizacional significativa, como uma reestruturação, deve desencadear uma revisão imediata.