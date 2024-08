Exemplos de planos de desenvolvimento de funcionários para estimular o crescimento

Você já se pegou olhando para sua equipe e pensando: "Temos algo realmente incrível aqui, mas estamos a apenas um passo de sermos excelentes?

Essa sensação de saber que você tem o potencial, mas que ele está apenas esperando para ser desbloqueado, é empolgante. Talvez até um pouco assustador. Mas é aí que entram os planos de treinamento e desenvolvimento dos funcionários.

Não estamos falando de um exercício corporativo sóbrio que preenche uma caixa. Trata-se de elaborar um plano personalizado e prático que transforme o potencial da sua equipe em desempenho e resultados reais.

Neste guia, compartilharemos conselhos práticos sobre como criar, usar e implementar planos de desenvolvimento de carreira. Também exploraremos exemplos de planos de desenvolvimento de funcionários para que você se inspire. Pronto para começar?

O que é um plano de desenvolvimento de funcionários?

Um plano de desenvolvimento de funcionários é uma estrutura elaborada para orientar os funcionários no aprimoramento de suas habilidades e carreiras. Ele descreve as habilidades atuais, as metas futuras e as etapas necessárias para preencher a lacuna entre elas.

Esse plano normalmente inclui a identificação de pontos fortes e áreas de crescimento, a definição de objetivos específicos e determinação do treinamento necessário .

Como os indicadores de desempenho informam os planos de desenvolvimento

Os indicadores de desempenho são fundamentais para que os planos de desenvolvimento funcionem. Eles oferecem uma visão geral do desempenho de um funcionário e das áreas de melhoria.

Vamos dar um exemplo:

Você tem um representante de vendas que é fantástico em atrair novos clientes, mas tem dificuldades em manter relacionamentos de longo prazo.

Seus indicadores de desempenho mostrariam números fortes na aquisição de novos clientes, mas poderiam revelar pontuações mais baixas na retenção de clientes. Essa é a sua dica para concentrar o plano de desenvolvimento dele no aprimoramento das habilidades de gerenciamento de relacionamentos e atendimento ao cliente.

Ao se concentrar nesses indicadores, você não está apenas adivinhando o que pode ajudar um funcionário a melhorar; você está baseando o desenvolvimento dele em dados reais e tangíveis. Isso torna o plano mais eficaz e garante que você esteja abordando as áreas certas.

Por que os planos de desenvolvimento de funcionários são importantes

Os planos de desenvolvimento de funcionários não são apenas bons de se ter; eles são essenciais para qualquer pessoa que leve a sério a construir uma equipe forte . Vamos explicar por quê.

Habilidades aprimoradas

Quando sua equipe está em constante aprimoramento, é mais provável que ela se adapte a novos desafios e oportunidades.

O aprimoramento de habilidades é o núcleo de qualquer plano de desenvolvimento profissional. Ele se concentra em ajudar os membros da sua equipe a melhorar suas habilidades, seja por meio do domínio de um novo software, do aperfeiçoamento de habilidades técnicas ou do refinamento de técnicas de comunicação.

Por exemplo, se alguém é bom em análise de dados, mas tem dificuldade em apresentar suas descobertas, o plano pode incluir cursos para falar em público ou workshops sobre visualização de dados.

Apoio ao crescimento da carreira

Seus funcionários querem saber se há espaço para crescimento dentro da organização.

**Um plano de desenvolvimento de funcionários define exatamente como alguém pode subir na hierarquia. Ele lhes dá uma visão clara do que precisam alcançar para assumir mais responsabilidades e passar para uma nova função

Isso não é bom apenas para o funcionário - é bom para você também, pois essa clareza motiva os funcionários a se destacarem e, por sua vez, beneficia a organização ao promover uma força de trabalho mais ambiciosa.

Por exemplo, um profissional de marketing iniciante que aspira a se tornar um gerente de marketing pode seguir um plano de desenvolvimento que inclua a liderança de pequenas campanhas, o aprendizado de estratégias avançadas de marketing e o aprimoramento das habilidades de liderança.

Aumentar o engajamento

Quando você investe no crescimento da sua equipe, eles percebem. Eles se sentem valorizados e apreciados, o que naturalmente leva a um maior engajamento. Funcionários engajados são mais produtivos, mais positivos e mais propensos a permanecer na empresa.

Por exemplo, oferecer oportunidades de participar de conferências ou workshops do setor pode fazer com que os funcionários se sintam mais conectados às metas da empresa e mais empenhados em suas funções.

Melhorar a retenção

O desgaste dos funcionários é caro em termos de tempo e dinheiro. Mas quando os funcionários veem oportunidades de crescimento e avanço, é menos provável que abandonem a empresa.

Se alguém se sentir preso em sua função sem um caminho claro para o futuro, começará a procurar outro lugar. Mas se tiver um plano que lhe mostre como pode crescer dentro da empresa, é mais provável que permaneça na empresa.

Exemplos e amostras de planos de desenvolvimento de funcionários

Procurando ideias sobre como criar planos de desenvolvimento de funcionários eficazes?

Explorar exemplos e amostras reais de desenvolvimento de funcionários pode lhe dar um ponto de partida sólido. Eles o ajudarão a ver o que funciona e a despertar novas ideias, para que você possa criar um plano que se adapte perfeitamente à sua equipe.

Plano de desenvolvimento baseado em desempenho

Tem como objetivo ajudar um funcionário a melhorar nas áreas em que seu desempenho está abaixo do esperado. Mas é importante abordar isso de forma positiva - não se trata de criticar ou punir alguém. Em vez disso, trata-se de fornecer o apoio e os recursos necessários para melhorar.

Amostra

Nome do funcionário: John Smith Cargo: Associado de vendas Departamento: Vendas Data: (Adicionar data)

**Desempenho atual

Os números de vendas estão abaixo da meta em 15%

O feedback dos clientes indica que há espaço para melhorias na comunicação e no acompanhamento

**Metas de desenvolvimento

Melhorar o desempenho de vendas * Objetivo: Aumentar os números de vendas mensais em 20% nos próximos seis meses * Etapas de ação: Participar de um workshop de treinamento de vendas com foco em técnicas avançadas de vendas (adicionar data)

Implementar novas estratégias aprendidas nos workshops com verificações semanais do progresso (adicionar data de início)

Revisar as técnicas de vendas com um mentor duas vezes por semana e ajustar as abordagens com base no feedback (adicionar data de início) Aprimorar as habilidades de comunicação * Objetivo: Melhorar os índices de satisfação do cliente em 10% em três meses Etapas de ação: Inscrever-se em um seminário de habilidades de comunicação (adicionar data) Encenar as interações com os clientes com um supervisor mensalmente para praticar a comunicação eficaz (adicionar data de início) Analisar o feedback do cliente mensalmente e desenvolver planos de ação para tratar de problemas recorrentes (adicionar data de início)

Fortalecer os procedimentos de acompanhamento * Objetivo: Atingir uma taxa de acompanhamento de 90% com os clientes no próximo trimestre * Etapas de ação: Criar um modelo de cronograma de acompanhamento e implementá-lo em todas as interações com os clientes (início imediato)

Aprender a usar a ferramenta CRM para rastrear tarefas de acompanhamento e definir lembretes (definir data de vencimento)

Analisar o sucesso do acompanhamento e ajustar as estratégias conforme necessário em reuniões mensais com a equipe (adicionar data de início)

**Cronograma de avaliação de desempenho

Revisão intermediária: (Adicionar data)

(Adicionar data) Revisão final: (Adicionar data)

**Recursos adicionais

Acesso a sessões de coaching e mentoring de vendas

Inscrição em um seminário de habilidades de comunicação

Assinatura de software de CRM com recursos de rastreamento de acompanhamento

**Resultados esperados

Aumento do desempenho de vendas e maior satisfação do cliente

Aprimoramento das habilidades de comunicação e interações eficazes com os clientes

Melhoria nos processos de acompanhamento, levando a melhores relacionamentos com os clientes e maiores taxas de conversão de vendas

Dicas para implementação

A comunicação regular é fundamental para a implementação de um plano de melhoria de desempenho. Converse com seus funcionários com frequência para saber como eles estão se sentindo e se estão achando o plano útil.

Deixe claro que esse é um processo de apoio, não de punição. Se eles estiverem tendo dificuldades com alguma parte do plano, esteja aberto a fazer ajustes.

Exemplo

Via: Universidade de Reading

Plano de desenvolvimento baseado em metas

Um plano de desenvolvimento baseado em metas alinha as metas pessoais de carreira de um funcionário com as necessidades da organização. Esse plano se concentra na definição de metas específicas que contribuem para o crescimento pessoal e profissional, garantindo o sucesso organizacional.

Amostra

Nome do funcionário: Jane Smith Cargo: Gerente de produtos Departamento: Desenvolvimento de Produtos Data: (Adicionar data)

Situação atual

Taylor tem sólida experiência no gerenciamento de lançamentos de produtos, mas precisa fortalecer o planejamento estratégico e as habilidades de liderança de equipe para se preparar para uma função sênior

**Metas de desenvolvimento

Conseguir a promoção para gerente sênior de produtos Objetivo: Preparar-se e garantir uma promoção a gerente sênior de produtos nos próximos 12 meses

Preparar-se e garantir uma promoção a gerente sênior de produtos nos próximos 12 meses Etapas da ação: Concluir um programa de treinamento de liderança para desenvolver habilidades gerenciais (adicionar data de inscrição e conclusão) Assumir responsabilidades adicionais nos projetos atuais para demonstrar prontidão para uma função sênior (início imediato, contínuo) Liderar uma equipe multifuncional em um projeto de alto nível para demonstrar habilidades de liderança e planejamento estratégico (adicionar data de início) Buscar feedback regular dos gerentes seniores atuais e incorporar sugestões (adicionar a data de início das sessões mensais de feedback)

Melhorar as habilidades de planejamento estratégico * Objetivo: Melhorar a capacidade de desenvolver e executar planos estratégicos de produtos nos próximos seis meses Etapas de ação: Participar de um workshop sobre planejamento estratégico e gerenciamento de produtos (adicionar data) Desenvolver um plano estratégico para um próximo lançamento de produto e apresentá-lo à gerência sênior para análise (adicionar a data de entrega da minuta do plano, adicionar a data da apresentação) Colaborar com um mentor que tenha grande experiência em planejamento estratégico para analisar e refinar as técnicas de planejamento (adicionar a data de início das reuniões mensais)

Ampliar o conhecimento técnico e de engenharia * Objetivo: Contribuir com entradas e documentos de engenharia para executar sprints melhores * Etapas de ação: Aprimorar o conhecimento com um curso sobre "Conceitos técnicos para gerentes de produtos não técnicos" (adicionar a data de inscrição e de conclusão do curso)

Implementar novos conceitos nas interações diárias e melhorar a qualidade do sprint (em andamento)

Liderar post-mortems de sprint com o gerente de engenharia (do próximo sprint em diante)

**Cronograma de revisão de desempenho

Revisão intermediária: (Adicionar data)

(Adicionar data) Revisão final: (Adicionar data)

**Recursos adicionais

Acesso a cursos técnicos e de engenharia

Oportunidades de mentoria e networking

Suporte do gerente de engenharia

**Resultados esperados

Promoção a gerente de produto sênior com maior conhecimento de engenharia e habilidades técnicas

Melhoria na capacidade de gerenciar sprints e colaborar com as equipes de engenharia

Um conjunto completo de habilidades de gerente de produtos que leva a um melhor desempenho e colaboração da equipe

Dicas para implementação

Comece conversando com os funcionários para entender seus objetivos e onde eles podem precisar de melhorias. A partir daí, defina metas SMART (específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado) que sejam inspiradoras e realistas.

Delineie marcos claros e faça check-ins regulares para acompanhar como as coisas estão indo e fazer os ajustes necessários.

Continue revisando e atualizando as metas para garantir que elas permaneçam relevantes e desafiadoras, tudo isso enquanto cria uma atmosfera de apoio.

Exemplo

Via: HiBob

Plano de desenvolvimento baseado em habilidades

Ele se concentra em habilidades específicas que uma pessoa precisa desenvolver para se destacar em sua função atual ou se preparar para uma futura. Esse plano oferece uma abordagem direcionada para o desenvolvimento de habilidades, concentrando-se em áreas que terão o maior impacto no desempenho do funcionário.

Amostra

Nome do funcionário: Jane Doe Cargo: Coordenador de marketing Departamento: Marketing Data: (Adicionar data)

Nível de habilidade atual

Proficiência em tarefas básicas de marketing

Experiência limitada com análise avançada de dados e ferramentas de marketing digital

**Metas de desenvolvimento

Desenvolver habilidades avançadas de análise de dados * Objetivo: Adquirir proficiência no uso de ferramentas e técnicas de análise de dados dentro de seis meses * Etapas da ação: Inscrever-se em um curso avançado de análise de dados (adicionar data de inscrição)

Concluir tutoriais on-line e exercícios práticos relacionados ao software de análise de dados (adicionar a data de início e a data de conclusão)

Aplicar novas habilidades trabalhando em um projeto que envolva a análise de dados de campanhas de marketing (adicionar data)

Revisar o progresso com um mentor e ajustar as estratégias de aprendizado conforme necessário (adicionar a data de início dos check-ins mensais) Aprimorar as habilidades de marketing digital * Objetivo: Adquirir conhecimento de estratégias e ferramentas avançadas de marketing digital nos próximos quatro meses * Etapas de ação: Participar de um workshop de marketing digital ou de um programa de certificação (adicionar data)

Implementar novas técnicas de marketing digital em projetos atuais (adicionar data de início)

Analisar o impacto das novas estratégias no desempenho da campanha e relatar as descobertas (adicionar data de início para revisões mensais)

Buscar feedback da equipe de marketing e ajustar as abordagens com base em suas contribuições (contínuo) Melhorar os recursos de gerenciamento de projetos Objetivo: Desenvolver habilidades eficazes de gerenciamento de projetos nos próximos três meses

Desenvolver habilidades eficazes de gerenciamento de projetos nos próximos três meses Etapas de ação: Fazer um curso de gerenciamento de projetos para aprender as melhores práticas e ferramentas (adicionar data) Usar software de gerenciamento de projetos para organizar e monitorar projetos de marketing (início imediato) Liderar um pequeno projeto de marketing para aplicar as novas habilidades de gerenciamento de projetos (adicionar data) Analisar os resultados do projeto com a equipe e refinar as técnicas de gerenciamento de projetos com base no feedback (mensalmente)



**Cronograma de avaliação de desempenho

Revisão intermediária: (Adicionar data)

(Adicionar data) Revisão final: (Adicionar data)

**Recursos adicionais

Acesso a cursos e certificações on-line

Assinatura de ferramentas de análise de dados e marketing digital

Suporte de um mentor para desenvolvimento de habilidades e orientação de projetos

**Resultados esperados

Aprimoramento da capacidade de analisar dados e obter insights acionáveis

Maior proficiência em estratégias e ferramentas avançadas de marketing digital

Melhores habilidades de gerenciamento de projetos, levando a projetos de marketing bem-sucedidos

Dicas para implementação

Para implantar um plano de desenvolvimento de funcionários baseado em habilidades, comece avaliando o conjunto de habilidades atual de seu funcionário e identificando as lacunas de habilidades.

Use avaliações ou feedback para ter uma visão clara do que é necessário. Verifique regularmente o progresso do funcionário e ajuste os planos conforme necessário para acompanhar suas metas de carreira.

Exemplo

Via: DevSkiller

Plano de desenvolvimento de carreira

Concentra-se no plano de carreira de longo prazo de um indivíduo. Essa estrutura é útil quando os funcionários desejam traçar seu caminho dentro da empresa. Um plano de progressão na carreira tem tudo a ver com a correspondência entre as aspirações pessoais e as oportunidades disponíveis na organização.

Amostra

Nome do funcionário: John Doe Cargo: Analista de sistemas de TI Departamento: Tecnologia da Informação Data: (Adicionar data)

Situação atual

Jordan está tendo um bom desempenho como analista de sistemas de TI, mas pretende avançar para uma função de gerente de projetos de TI. Jordan possui sólidas habilidades técnicas, mas precisa desenvolver habilidades de gerenciamento de projetos e liderança

Objetivos de carreira

Avançar para gerente de projetos de TI Objetivo: Garantir uma promoção a gerente de projetos de TI nos próximos 18 meses

Garantir uma promoção a gerente de projetos de TI nos próximos 18 meses Etapas da ação: Concluir uma certificação de gerenciamento de projetos para desenvolver as habilidades necessárias (adicionar data de inscrição e data de conclusão) Assumir responsabilidades adicionais no gerenciamento de projetos de pequena escala para ganhar experiência relevante (início imediato, contínuo) Acompanhar um gerente de projetos de TI para entender as responsabilidades e os desafios da função (adicionar a data de início desse acordo) Busque feedback dos gerentes atuais e trabalhe em áreas de melhoria (adicione a data de início desses check-ins mensais)

Desenvolver habilidades de gerenciamento de projetos * Objetivo: Melhorar a capacidade de gerenciar projetos de TI de forma eficaz no próximo ano Etapas de ação: Participar de um workshop ou curso sobre metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos (adicionar data) Liderar o desenvolvimento de um plano de projeto para um projeto de TI futuro e apresentá-lo à gerência sênior (adicionar data de vencimento para o plano preliminar; adicionar data de apresentação) Trabalhar com um mentor experiente em gerenciamento de projetos para revisar e refinar as técnicas de gerenciamento de projetos (adicionar data de início para reuniões mensais)

Aprimorar o pensamento estratégico * Objetivo: Fortalecer o pensamento estratégico e as habilidades de tomada de decisão para se preparar para responsabilidades de nível superior * Etapas de ação: Revisar e analisar regularmente estudos de caso de projetos de TI e iniciativas estratégicas bem-sucedidos para identificar os principais processos e resultados de tomada de decisão (início imediato, contínuo)

Realizar uma análise SWOT para identificar oportunidades e desafios estratégicos dentro do departamento e compartilhar percepções com seu gerente (adicionar data de vencimento)

Monitorar as tendências do setor e as tecnologias emergentes e compilar um relatório trimestral sobre como essas tendências podem afetar a estratégia de TI da organização (adicionar data de vencimento para o primeiro relatório, trimestralmente)

**Cronograma de avaliação de desempenho

Revisão intermediária: (Adicionar data)

(Adicionar data) Revisão final: (Adicionar data)

**Recursos adicionais

Acesso a cursos de certificação em gerenciamento de projetos

Oportunidades de orientação e acompanhamento

Suporte da gerência sênior para liderança de projetos e planejamento estratégico

**Resultados esperados

Promoção a gerente de projetos de TI com habilidades aprimoradas de gerenciamento de projetos e liderança

Aprimoramento da capacidade de gerenciar projetos de TI com eficácia

Habilidades de liderança mais fortes, levando a um melhor desempenho da equipe e a resultados de projetos bem-sucedidos

Dicas para implementação

Incentive o diálogo aberto e ofereça feedback construtivo para manter os funcionários engajados e motivados.

Essa abordagem de aprendizado contínuo garante que os membros da sua equipe cresçam de forma eficaz e contribuam para o sucesso geral da sua organização.

Exemplo

Criando e implementando planos de desenvolvimento de funcionários

Quando bem feitos, os planos de desenvolvimento profissional transformam o trabalho cotidiano em um progresso significativo para os indivíduos e para a organização.

Aqui está um guia passo a passo para realizá-los com uma pequena ajuda de ClickUp para Recursos Humanos .

Etapa 1: avaliar o desempenho e as habilidades atuais

Antes de começar a desenvolver um plano, você precisa saber qual é a posição de todos.

Use as avaliações de desempenho e o feedback para obter uma visão clara dos pontos fortes e das áreas de melhoria de cada funcionário. Essa é a sua linha de base - o ponto de partida para qualquer plano eficaz de desenvolvimento de funcionários.

Insira e categorize dados sobre avaliações de desempenho e avaliações de habilidades no ClickUp Custom Fields

Você pode configurar Campos personalizados do ClickUp para rastrear métricas de desempenho, habilidades dos funcionários e áreas de melhoria. Esses dados o ajudam a entender as habilidades atuais de cada funcionário e o que eles precisam para aprimorar suas habilidades.

O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a avaliar o desempenho dos funcionários e gerenciar as avaliações.

O modelo Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp foi criado para tornar a avaliação do desempenho dos funcionários fácil e eficaz.

Para começar, agende uma sessão de avaliação com o funcionário. Antes da reunião, colete os dados relevantes - pense em números de vendas, feedback de clientes ou qualquer outra métrica de desempenho importante. Depois de organizar os dados e as metas, use o modelo para elaborar o documento de avaliação. Esse documento será seu roteiro para a discussão.

Etapa 2: defina metas claras e mensuráveis

Com uma compreensão clara do desempenho atual, é hora de definir metas. Metas do ClickUp é ideal para isso. Você pode definir objetivos específicos e mensuráveis e acompanhar o progresso em tempo real.

Quando todos sabem exatamente o que estão buscando, é muito mais fácil atingir a meta.

Crie metas ClickUp que se alinham às aspirações individuais e aos objetivos da empresa

Por exemplo, se um funcionário precisar melhorar suas habilidades de gerenciamento de projetos, defina uma meta para concluir um curso específico de gerenciamento de projetos e aplicar as habilidades aprendidas em um projeto real.

Etapa 3: Identificar atividades de desenvolvimento

Depois que as metas forem definidas, é hora de determinar como alcançá-las. Com Tarefas do ClickUp você pode atribuir atividades, definir prazos e monitorar o progresso.

Seja participando de sessões de treinamento ou aprendendo no trabalho, você pode garantir que as atividades estejam diretamente alinhadas às metas.

Atribua uma data de vencimento para o programa de desenvolvimento de seus funcionários no ClickUp Tasks

Por exemplo, se a meta for aprimorar as habilidades de apresentação, crie uma tarefa para participar de um workshop e outra para preparar e fazer uma apresentação.

Defina prazos e anexe recursos ou materiais relevantes diretamente no ClickUp. Dessa forma, todas as atividades de desenvolvimento ficam organizadas e facilmente acessíveis.

Etapa 4: Criar uma linha do tempo

Um plano sem um cronograma é apenas um desejo. Use Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para visualizar a linha do tempo do plano de desenvolvimento e garantir que tudo esteja no caminho certo.

Revise regularmente e ajuste conforme necessário para manter o progresso.

Mantenha seus projetos no caminho certo com a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp, que fornece uma linha do tempo clara para suas tarefas e marcos

Você pode ver facilmente o que está por vir e garantir que todas as atividades estejam alinhadas com as metas do funcionário.

Etapa #5: Monitorar o progresso Dashboards do ClickUp oferecem uma visão geral em tempo real de todas as atividades e seus status.

Crie Dashboards personalizados para acompanhar as principais métricas, como taxas de conclusão de tarefas, porcentagens de cumprimento de metas e prazos futuros.

Você pode configurar widgets para visualizar esses dados por meio de tabelas, gráficos e listas, o que permite insights rápidos e fácil acompanhamento. Isso ajuda a identificar problemas antecipadamente e a fazer os ajustes necessários.

Obtenha insights em tempo real sobre seus projetos e esforços de equipe com os Dashboards do ClickUp

Passo #6: Avaliar e ajustar o plano

Por fim, a eficácia do plano deve ser avaliada regularmente e os ajustes devem ser feitos conforme necessário. Continue usando as metas e os painéis para analisar o progresso e manter tudo no caminho certo.

Também recomendamos usar modelos de planos de desenvolvimento de funcionários para padronizar o processo de planejamento de desenvolvimento de funcionários. Aqui estão dois deles:

Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários

O modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de seus funcionários.

O modelo Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp é uma ferramenta poderosa para estimular o crescimento e a produtividade da sua equipe. Ele o ajuda a criar planos de desenvolvimento personalizados que acompanham metas, progresso e desempenho, tudo em um só lugar.

Com esse modelo, você pode identificar as metas atuais e futuras de sua equipe necessidades de desenvolvimento de talentos mantenha sua equipe motivada, melhore a retenção de funcionários e estimule líderes em potencial. Ele inclui Status de tarefas personalizadas do ClickUp para acompanhar o progresso, campos personalizados para informações essenciais do funcionário e diferentes Visualizações do ClickUp para ajudá-lo a gerenciar e organizar os dados de forma eficaz.

Modelo de trajetória de carreira

O Career Path Template do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a visualizar e acompanhar a progressão da carreira em uma organização.

Modelo de trilha de carreira do ClickUp é uma ótima maneira de gerenciar e visualizar o crescimento da carreira de sua equipe. Ele ajuda a acompanhar o progresso de cada membro da equipe em direção às suas metas profissionais e mantém todos na direção certa.

Com esse modelo, você pode definir status personalizados, como Aberto e Concluído, para monitorar cada etapa da carreira.

O modelo oferece duas visualizações: Start Here (Comece aqui), que o ajuda a listar e organizar as etapas necessárias para atingir as metas de carreira, e Whiteboard (Quadro branco), que permite mapear linhas do tempo e visualizar a progressão

Promova a excelência da equipe com o ClickUp

A formação e o crescimento de uma equipe não se trata apenas de marcar caixas - trata-se de prepará-la para o sucesso, tanto agora quanto no futuro.

Com os planos de desenvolvimento corretos em vigor, você estará ajudando seus funcionários a crescer e impulsionando seus negócios.

O ClickUp facilita a criação, o acompanhamento e o ajuste dos planos de desenvolvimento de carreira, garantindo que o aprendizado e o desenvolvimento nunca parem para sua equipe. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!