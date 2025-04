Como criar um mapa de recursos para o crescimento dos negócios

Todos nós devemos nos esforçar para sermos extraordinários, e isso começa com o foco em nossas próprias capacidades e não nas de nossos adversários

Don Yaeger, autor e palestrante americano

"Conheça a si mesmo." No mundo empresarial moderno, essas palavras se tornaram uma abreviação da capacidade de uma organização de conhecer a si mesma, seu pessoal e seu potencial.

Para muitas empresas, é mais fácil falar do que fazer essa autoconsciência e isso requer uma jornada de autodescoberta. É claro que, nessa jornada, é sempre útil ter um mapa de capacidades.

Um bom mapa de recursos empresariais lhe dá uma visão clara do que o ajudará a atingir as metas da sua organização. Vamos entender como criar um!

⏰Resumo de 60 segundos

Um mapa de capacidade é um projeto visual que ilustra os pontos fortes, as habilidades, os processos e os recursos de uma organização

Ele ajuda a identificar áreas de força e oportunidades de melhoria, garantindo o alinhamento entre os departamentos

Comece a criar um mapa de recursos definindo os principais recursos e organizando-os em grupos lógicos

Alinhe os recursos com as metas de negócios para priorizar aqueles com impacto mais significativo

Visualize as relações entre os recursos para identificar dependências e lacunas

Garanta uma governança e uma propriedade claras para a responsabilidade no gerenciamento dos recursos

Os mapas de capacidades preenchem as lacunas organizacionais e melhoram a comunicação com as partes interessadas

Simplificam o gerenciamento de riscos e alinham os recursos com as metas estratégicas

Os mapas de capacidade também apóiam a tomada de decisões, as atualizações tecnológicas, a melhoria contínua e o lançamento de novos produtos

Os desafios na criação de mapas de capacidade úteis incluem complexidade e dados fragmentados, mas ferramentas como ClickUp oferecem soluções de visualização e colaboração, como Quadros brancos ClickUp e mapas mentais para simplificar o processo

Um mapa de capacidades bem elaborado impulsiona o crescimento e o sucesso, alinhando os esforços comerciais aos objetivos estratégicos

O que é um mapa de capacidade?

Um mapa de capacidade visual é um projeto que ilustra seus pontos fortes e como eles podem trabalhar juntos. Ele destaca as habilidades, os processos e os recursos essenciais que você possui para atingir suas metas.

via SAP LeanIX Esses mapas detalham as principais áreas essenciais para seu crescimento. Ao definir claramente suas capacidades, você pode identificar facilmente as áreas de força e encontrar oportunidades de melhoria.

👉🏼 Em poucas palavras, um mapa de capacidades ajuda você a ver em que se destaca e onde pode melhorar.

O que é um mapa de capacidade de negócios?

Um mapa de capacidade de negócios é uma maneira simples de entender sua proposta de valor. É uma representação visual que mostra os pontos fortes de sua empresa, como fabricação, venda ou prestação de serviços.

Por exemplo, se você estiver administrando uma empresa de varejo on-line, alguns de seus principais recursos podem incluir gerenciamento de partes interessadas gerenciamento de clientes e marketing on-line.

Cada área representa um recurso essencial que apoia o sucesso geral da empresa. Ao mapear esses recursos, a empresa pode ver como as diferentes partes do negócio se conectam, identificar áreas para aprimoramento e priorizar recursos de alto nível para atender às metas estratégicas.

Em resumo, um mapa de capacidade de negócios ajuda as empresas a ver em que são boas e onde melhorar sua vantagem competitiva e atingir as metas desejadas.

Você sabia que: A análise de capacidade de negócios é uma das 50 técnicas mencionadas no Business Analysis Body of Knowledge. É uma técnica importante para que as empresas decidam sobre as capacidades em que precisam melhorar e investir.

Elementos-chave de um mapa de capacidade de negócios

A criação de um mapa de capacidade de negócios não precisa ser complicada. Um mapa útil deve incluir os cinco componentes principais a seguir para minimizar a complexidade:

1. Capacidades

As capacidades são os blocos de construção de qualquer negócio. Elas definem o que uma organização pode fazer para atingir seus objetivos estratégicos. Ao identificá-las claramente, as empresas podem garantir o alinhamento entre os departamentos e se concentrar nas competências essenciais necessárias para gerar valor.

Essa clareza ajuda a eliminar a ambiguidade e orienta a tomada de decisões sobre a alocação de recursos e as prioridades operacionais.

por exemplo, os principais recursos do Spotify incluem seu poderoso algoritmo de recomendação, análise de dados para listas de reprodução personalizadas e uma vasta biblioteca de músicas.

A identificação desses pontos fortes permitiu que ele oferecesse uma experiência de usuário altamente personalizada, destacando-se no competitivo mercado de streaming de música.

2. Agrupamento de recursos

Os recursos devem ser organizados em agrupamentos ou hierarquias lógicas para que seja fácil entender como várias funções e processos se inter-relacionam.

Um recurso de alta prioridade, como "Vendas e marketing", pode ser dividido em subcapacidades mais específicas, como "Aquisição de clientes" e "Pesquisa de mercado"

🧠 Fato divertido: Você também pode mapear os principais recursos para produtos e serviços comerciais individuais. Por exemplo, se você criasse um aplicativo de gerenciamento de projetos que também oferecesse recursos de comunicação e gerenciamento de conhecimento (como ClickUp !), seu mapa de capacidade seria parecido com a imagem abaixo.

Quadros brancos ClickUp

Essa estrutura hierárquica reduz a complexidade, oferece uma visão clara e organizada das principais funções da organização e ajuda a identificar interdependências entre diferentes áreas.

3. Indicadores de desempenho

Os indicadores de desempenho refletem com precisão a eficácia de cada recurso, ajudando as empresas a entender onde estão e onde são necessárias melhorias.

Esses indicadores podem variar de "Inicial" (processos ad hoc ou básicos) a "Otimizado" (processos bem definidos e continuamente aprimorados).

Esses indicadores de gerenciamento de projetos ajudam as empresas a priorizar os aprimoramentos, alocar o capital humano de forma eficiente e acompanhar o progresso ao longo do tempo.

4. Governança e propriedade

Cada recurso deve ter governança e propriedade claras, identificando os indivíduos ou equipes responsáveis por sua execução e melhoria contínua.

Esse componente garante a prestação de contas e permite a eficácia da gerenciamento de capacidade . Ao atribuir a propriedade às pessoas certas, correlacione cada capacidade com os objetivos comerciais e que uma pessoa ou grupo específico seja responsável por seu desempenho, manutenção e otimização.

5. Interdependências e relacionamentos

Um mapa de recursos de negócios deve destacar os relacionamentos e as interdependências entre os diferentes recursos. Entender como eles influenciam ou dependem uns dos outros ajuda a identificar lacunas em áreas críticas que podem causar gargalos ou ineficiências se não estiverem devidamente alinhados.

O mapeamento dessas interdependências permite que as organizações priorizem as ações e garantam que as mudanças ou melhorias em um recurso sejam coordenadas entre as funções relacionadas, evitando contratempos.

Ao compreender esses elementos-chave, você pode criar um mapa abrangente de capacidades de negócios que forneça insights valiosos para o crescimento organizacional.

Exemplos de mapas de capacidade de negócios

Os mapas de capacidade de negócios podem variar de acordo com o setor, mas têm a mesma finalidade: atingir as metas organizacionais.

em IT, esse mapa pode incluir gerenciamento de infraestrutura em nuvem e segurança de dados para dar suporte à transformação digital.

O varejo poderia se concentrar no inventário, fabricação de produtos, gerenciamento da cadeia de suprimentos e atendimento de pedidos para aumentar a satisfação do cliente.

no setor de saúde, mapeie recursos como atendimento ao paciente e pesquisa médica para garantir a conformidade e melhorar os resultados dos pacientes.

Identificar os recursos principais, facilitadores e de apoio, com o apoio de mapeamento de processos pode ajudar as organizações a impulsionar o crescimento e o sucesso industrial.

Benefícios do uso de mapas de capacidade

Os líderes empresariais reconhecem amplamente o mapeamento de capacidades como uma ferramenta importante para o planejamento estratégico, a eficiência operacional e os esforços de transformação. Aqui estão alguns benefícios:

1. Eliminar as lacunas organizacionais

De acordo com um relatório da McKinsey, 78% dos executivos disseram que o desenvolvimento de capacidades é crucial para o crescimento de longo prazo de suas organizações.

No entanto, para desenvolver capacidades, é necessário primeiro identificar as lacunas em que as organizações não dispõem de recursos suficientes. Um mapa de capacidade de negócios preenche essas lacunas de conhecimento, oferecendo uma visão clara de como uma organização funciona e se está seguindo suas metas de negócios.

2. Comunique-se facilmente com as partes interessadas

Um mapa de capacidade de negócios bem definido é uma linguagem comum entre os departamentos, alinhando todos em torno de metas compartilhadas. Ele ajuda a evitar mal-entendidos, reduz a redundância e garante que as iniciativas e os investimentos sejam estrategicamente sólidos.

3. Gerencie os riscos de forma proativa

O mapeamento de capacidades revela os pontos fracos da organização, os riscos potenciais e as interdependências críticas. Ao identificar essas vulnerabilidades, as empresas podem mitigar proativamente os riscos antes que eles se tornem problemas.

4. Obter clareza sobre o alinhamento com os objetivos estratégicos

Um mapa de capacidades empresariais oferece visibilidade clara de como as capacidades organizacionais se alinham às metas e aos objetivos estratégicos, garantindo uma melhor tomada de decisões e alocação de recursos.

5. Tomar decisões estrategicamente

Quando você mapeia os recursos, as decisões e os processos se tornam mais estratégicos. Os investimentos em TI podem se vincular diretamente a recursos específicos, por exemplo, garantindo que cada solução tecnológica agregue valor.

**Você sabia que o mapeamento de recursos também pode ajudá-lo com a conformidade regulamentar, garantindo que sua organização tenha os recursos necessários para atender aos padrões de conformidade.

Etapas para criar um mapa de recursos de negócios

Criar um mapa de capacidade de negócios pode ser um desafio. No entanto, com as ferramentas e as etapas corretas, isso se torna menos exigente. É aqui que uma plataforma de produtividade completa como o ClickUp entra em ação.

Com seus recursos intuitivos, como visualizações de tarefas personalizáveis, painéis poderosos, ferramentas de colaboração perfeitas, IA e automação, o mapeamento dos recursos de negócios e o rastreamento das principais métricas de desempenho se tornam fáceis.

Vamos ver como você pode criar um mapa de capacidade de negócios com o ClickUp.

1. Defina os principais recursos e domínios

A primeira etapa é identificar os recursos essenciais de negócios de que você precisa para atingir os objetivos organizacionais. Essas habilidades, processos e tecnologias essenciais permitem que sua empresa forneça produtos ou serviços com eficiência.

Divida esses recursos em domínios lógicos que agrupem funções semelhantes, como marketing, operações, atendimento ao cliente ou TI.

Use os Visualização de lista ClickUp para criar tarefas para cada recurso e categorizá-las usando campos personalizados (como domínio ou prioridade) para rastreá-las e filtrá-las facilmente.

A visualização de lista do ClickUp permite que você crie tarefas e as classifique por recursos, defina status personalizados e adicione campos personalizados

Usar modelos de mapas conceituais para simplificar o processo.

Usando Visualização do quadro do ClickUp além disso, você pode acompanhar visualmente o status das tarefas necessárias para desenvolver e fortalecer cada capacidade de negócios.

A visualização do quadro permite que você organize tarefas e recursos visualmente em colunas com base em vários critérios, como status, responsável ou prioridade. Além disso, a funcionalidade de arrastar e soltar ajuda a atualizar facilmente os status das tarefas e oferece suporte a subgrupos para uma organização mais detalhada.

Simplifique os fluxos de trabalho e gerencie as tarefas usando o ClickUp Board View

Leia também: Como fazer um mapa conceitual

2. Alinhe os recursos com as metas de negócios

Depois de definir os recursos essenciais, você deve garantir que eles correspondam às suas metas. Entenda o que sua empresa precisa alcançar e mapeie cada capacidade para um objetivo estratégico. Isso o ajudará a priorizar os recursos que têm o impacto mais significativo no sucesso de seus negócios.

por exemplo, se a meta estratégica da sua empresa for aumentar a retenção de clientes em 20% no próximo ano, você poderá priorizar recursos como análise de feedback do cliente, comunicação personalizada ou gerenciamento de programas de fidelidade. Esses recursos contribuem diretamente para a construção de relacionamentos mais sólidos com os clientes e incentivam a repetição de negócios.

Por outro lado, se o seu foco for a expansão para novos mercados, recursos como pesquisa de mercado, localização e desenvolvimento de parcerias devem ter prioridade.

Ao usar Metas do ClickUp você pode acompanhar seu progresso em relação aos seus objetivos estratégicos.

Divida cada meta em tarefas ou marcos específicos para cada recurso. Isso ajuda a garantir que todos os seus esforços correspondam aos resultados comerciais desejados.

Crie e acompanhe vários tipos de metas e marcos facilmente com o ClickUp Goals

Para acompanhar o desempenho das tarefas em serviço dessas metas e recursos, aproveite Dashboards do ClickUp . Eles o ajudarão a extrair dados do seu espaço de trabalho do ClickUp para lhe dar uma visão geral do progresso do trabalho.

Você pode visualizar até que ponto os recursos apoiam as metas organizacionais e onde podem ser necessários ajustes.

Acompanhe os prazos e o progresso usando os ClickUp Dashboards

3. Visualize as relações entre os recursos

A visualização das correlações entre os principais recursos ajuda a identificar dependências, sobreposições e lacunas. Quadros brancos ClickUp fazer colaboração visual intuitivo, tornando o processo de planejamento colaborativo e rápido.

Use um quadro branco para coordenar o compartilhamento de informações sobre o processo de mapeamento em um só lugar. Crie mapas dinâmicos e interativos com notas adesivas, formas, canetas e destaques para fazer brainstorming e organizar ideias visualmente.

Identifique as dependências e conexões entre os recursos comerciais por meio dos quadros brancos do ClickUp

Você pode conectar perfeitamente suas ideias a tarefas, personalizar itens e até mesmo incorporar IA para aprimorar a criatividade e a colaboração. As relações de tarefas permitem vincular tarefas relacionadas em todo o espaço de trabalho, facilitando o gerenciamento de dependências e o destaque de itens importantes.

Exibir recursos e suas relações com o ClickUp Mind Maps

Você também pode usar Mapas mentais do ClickUp para vincular recursos comerciais. Use um ou mais mapas mentais para conectar os recursos a metas abrangentes e manter todos na mesma página.

Usados em conjunto, os quadros brancos ClickUp e os mapas mentais facilitam a identificação de gargalos e áreas que precisam de mais foco, o compartilhamento de atualizações e a solicitação rápida de feedback sobre as mudanças.

Jayson Ermac, Gerente de Processos da Al Bees, destaca a utilidade de das ofertas do ClickUp:

O ClickUp tem ferramentas para visualizar seu processo, metas, etc. É o auge do trabalho colaborativo e vem melhorando nesse sentido, especialmente com a adição da visualização de quadro branco. É o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse aspecto, especialmente com a adição da visualização de quadro branco._

Jayson Ermac, gerente de processos da Al Bees

4. Monitorar e rastrear dependências

A criação de um mapa de recursos requer atenção às dependências entre as tarefas. Acompanhe como os recursos dependem uns dos outros ao longo do tempo. Entenda quais recursos são essenciais para sua arquitetura de negócios e garanta que as mudanças em uma área não afetem negativamente as outras.

Use Dependências da tarefa ClickUp para visualizar e rastrear quais recursos dependem de outros.

Esse recurso ajuda a identificar caminhos críticos e garante que as equipes saibam a sequência em que precisam concluir as tarefas. Mais informações, Automações do ClickUp pode otimizar as atualizações das tarefas de capacidade, notificando as equipes quando você resolve uma dependência ou atinge um marco. Automatize processos com base em eventos específicos, como criação de tarefas ou alterações de status, com acionadores e ações personalizados.

Automatize tarefas repetitivas com automações incorporadas ou adicione automações personalizadas com o ClickUp

5. Colabore e obtenha a opinião da equipe

A colaboração é a chave para garantir um mapa de capacidades abrangente e preciso. Para melhorar a colaboração, os membros da equipe podem fornecer informações e feedback por meio de Comentários do ClickUp sobre tarefas.

Você pode @mencionar membros da equipe para fazer perguntas ou fornecer atualizações diretamente. Isso garante uma comunicação contínua durante o processo de mapeamento.

Deixe anotações, atualizações ou feedback diretamente nas tarefas com Comments na ClickUp Task View

Leia também: 15 melhores ferramentas de colaboração on-line (gratuitas e pagas)

6. Definições e insights sobre recursos de documentos

À medida que você define e refina os recursos, é fundamental documentar as definições, o escopo e quaisquer insights ou diretrizes relevantes. Documentos do ClickUp são uma excelente ferramenta para criar documentação detalhada para cada recurso, garantindo a consistência e a clareza da equipe.

Recursos como colaboração em tempo real, modelos personalizados e integração de tarefas capacitam as equipes a alinhar recursos, acompanhar o progresso e garantir que todos os recursos sejam mapeados de forma eficaz.

É possível criar seções dedicadas para cada objetivo estratégico, listar os recursos correspondentes e incluir descrições detalhadas, proprietários, cronogramas e métricas de desempenho. Isso garante que todos tenham acesso às informações mais atualizadas.

Gerencie todos os seus dados em um só lugar com o ClickUp Docs

7. Acompanhe as habilidades da equipe

Conhecer a habilidade de um indivíduo em uma troca de equipe facilita a atribuição de trabalhos que correspondam às suas habilidades. A Modelo de matriz de capacidade do ClickUp é uma maneira simples de ver quem da sua equipe pode fazer o quê.

Modelo de matriz de capacidade do ClickUp

O modelo ajuda a acompanhar, gerenciar e visualizar as habilidades da sua equipe. Com este modelo de quadro branco, você pode:

Acompanhar o progresso do aprimoramento das habilidades de cada membro da equipe com status personalizados

Visualizar facilmente as capacidades da sua equipe por meio de atributos para ajudá-lo a gerenciar melhor suas habilidades

Obter uma rápida visão panorâmica das habilidades da sua equipe com a visualização Capability Matrix (matriz de habilidades)

Monitore as melhorias nas habilidades da equipe com recursos adicionais, como marcação, subtarefas aninhadas e rótulos de prioridade

Esse modelo de mapa de capacidade de negócios ajuda a escolher as pessoas certas para os trabalhos certos, tornando sua equipe mais eficiente e produtiva. É essencial garantir que todos estejam na mesma página em relação às metas individuais e de equipe e aos recursos que podem ajudar a alcançá-las.

8. Revise e atualize o mapa de recursos periodicamente

À medida que as necessidades comerciais evoluem, o mesmo deve ocorrer com seu mapa de capacidades. Revisões e atualizações regulares das existentes são necessárias para garantir que o mapa permaneça relevante.

Com as automações corretas corretas, as partes interessadas podem ser notificadas sobre as próximas revisões ou alterações nos recursos existentes. Notificações do ClickUp pode alertar os membros da equipe quando você atualizar dependências ou adicionar novas tarefas. Isso cria um ciclo de feedback contínuo que ajuda a refinar e manter o mapa em tempo real.

Assim, o aproveitamento do poderoso conjunto de recursos do ClickUp permite que você crie facilmente um mapa dinâmico, colaborativo e acionável.

Fato divertido: Os mapas de capacidade são dinâmicos. Em geral, eles incluem uma visão "como está" (estado atual) e uma visão "como será" (estado futuro) para orientar os esforços de transformação. Essa perspectiva dupla os torna uma ferramenta poderosa para o planejamento estratégico.

Usos práticos dos mapas de recursos empresariais

Portanto, os mapas de capacidade oferecem vários benefícios, e ferramentas como o ClickUp permitem que você os gere com relativa facilidade. Mas como exatamente usá-los em sua empresa?

Vamos dar uma olhada em algumas sugestões para fazer bom uso desses mapas:

Apoiar a tomada de decisões

Quando as organizações consideram novas tendências de mercado, um mapa de capacidade de negócios fornece informações sobre os pontos fortes e fracos existentes. Ele ajuda as equipes de liderança a determinar onde a organização precisa investir ou evoluir para executar a estratégia de negócios de forma mais eficaz.

fato divertido: Em muitas organizações, um mapa de capacidades geralmente revela que 20% das capacidades contribuem para 80% do valor estratégico. Essa percepção ajuda as empresas a priorizar as áreas de alto impacto e a alocar recursos de forma mais eficaz.

Planeje atualizações de tecnologia

O mapeamento das capacidades em relação às plataformas tecnológicas atuais ajuda a organização a entender onde implementar novas tecnologias, como principais ferramentas de automação ou IA, para aprimorar os processos e as funções de negócios.

Leia também: Estratégias de planejamento de capacidade para maximizar seus recursos

Melhorar e inovar continuamente

Os mapas de capacidade são um ponto de referência para acompanhar as melhorias nos processos e nas tecnologias, garantindo que as empresas permaneçam ágeis e competitivo.

Apoiar o lançamento de novos produtos

Os mapas de capacidade ajudam a identificar quais áreas de negócios, de P&D à distribuição, estão prontas para dar suporte a novas tecnologias ou produtos.

Além disso, existem outras maneiras de utilizar esses mapas para atender às necessidades organizacionais. Uma vez que você conheça e compreenda claramente as capacidades da sua empresa, não faltarão aplicações para esse conhecimento.

Desafios do mapeamento de recursos empresariais

Embora os mapas de recursos empresariais mostrem claramente as habilidades de uma organização, eles têm desafios. Vamos dar uma olhada em alguns desses desafios e como o ClickUp pode ajudar a superá-los:

Complexidade no mapeamento e visualização das capacidades

A visualização de mapas de recursos pode se tornar esmagadora, especialmente em grandes organizações em que os recursos abrangem diferentes departamentos, funções e regiões geográficas. Além disso, a atualização do mapa ao longo do tempo pode ser um desafio significativo.

Felizmente, o ClickUp tem algumas soluções:

Os recursos Mind Maps e Whiteboard do ClickUp ajudam a organizar e mapear os recursos comerciais de forma clara e interativa

Com o ClickUp, você também pode organizar os recursos em estruturas hierárquicas de cima para baixo como tarefas, subtarefas e pastas

Dados fragmentados em várias ferramentas

As organizações geralmente usam várias ferramentas, como software de planilha eletrônica, sistemas de gerenciamento de projetos e sistemas ERP. Essa fragmentação pode dificultar o rastreamento de dados.

Mais uma vez, o ClickUp tem as respostas:

Graças a seus vários recursos, o ClickUp permite consolidar tarefas, projetos, documentos, metas e comunicações, eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas

O ClickUp também se integra a muitas outras ferramentas, como Google Drive, Slack, Trello e Jira, permitindo um fluxo de dados perfeito entre os sistemas. Isso facilita a centralização das informações e mantém a consistência dos mapas de recursos

Desafios de colaboração entre equipes

Os mapas de capacidade de negócios geralmente exigem a contribuição de diferentes departamentos. A falta de coordenação interdepartamental pode, portanto, desafiar o processo de mapeamento.

Mas com o ClickUp, isso se torna irrelevante:

O ClickUp oferece recursos de comunicação em tempo real, como comentários, menções e atribuições de tarefas para facilitar a colaboração

Com as ferramentas de gerenciamento de documentos do ClickUp, as equipes podem criar e compartilhar mapas de recursos como documentos dentro da plataforma

Independentemente do desafio que você enfrenta com o mapeamento de recursos, o ClickUp oferece uma solução fácil de usar. Portanto, não há desculpa para não criar seu próprio mapa hoje com o ClickUp!

Melhores práticas para criar e manter mapas de recursos

Agora que você está convencido da utilidade dos mapas de recursos, sabe como criá-los e tem uma solução para todos os desafios e objeções que possa enfrentar, há algumas práticas recomendadas para criá-los e mantê-los:

1. Defina objetivos e escopo claros

Estabeleça objetivos claros antes de criar um mapa de capacidades. Defina o escopo, seja para toda a empresa ou específico para determinadas funções, para manter o mapa focado e relevante.

Para aumentar o impacto, considere vincular o escopo do seu mapeamento a aspectos organizacionais e kPIs de gerenciamento de projetos para todas as partes interessadas.

2. Envolva as partes interessadas desde o início e com frequência

Envolva as equipes multifuncionais e os principais interessados desde o início para visualizar os recursos de forma abrangente e evitar futuros desalinhamentos. Lembre-se de usar ferramentas de colaboração como o ClickUp para tornar isso muito fácil!

3. Use uma estrutura de capacidade padronizada

Adote estruturas padrão do setor para criar uma abordagem estruturada para definir e organizar os recursos. Incorporar gerenciamento de fluxo de trabalho podem tornar o processo ainda melhor.

Siga essas recomendações e tenha um mapa de recursos de negócios para promover sua organização.

Dê vida ao seu mapa de capacidade usando o ClickUp

Um mapa de capacidade de negócios bem elaborado fornece uma visão de alto nível das capacidades de uma organização e serve como modelo para o sucesso.

Identificar, organizar e refinar continuamente os recursos garante que todas as partes de sua empresa trabalhem com a mesma visão.

Com o ClickUp, você pode criar, atualizar e gerenciar perfeitamente seus mapas em uma plataforma integrada. Desde a colaboração em tempo real e as ferramentas visuais até a poderosa automação e o gerenciamento de desempenho, o ClickUp garante que seus mapas correspondam aos objetivos comerciais e sejam adaptáveis às mudanças.

Pronto para maximizar o sucesso de sua empresa? Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita e comece hoje mesmo!