Como criar um plano de desenvolvimento de liderança

Alguns dizem que a boa liderança faz parte da natureza humana, enquanto outros acreditam que alguém se torna um bom líder através da experiência. Embora possa não haver um consenso universal sobre o que torna um líder "ideal", é claro que boas habilidades de liderança podem ser aprendidas.

Sim, leva tempo, esforço e paciência, mas um bom líder pode deixar uma marca. Adotar uma abordagem deliberada e bem estruturada é fundamental se você aspira se tornar um líder em sua área de especialização ou melhorar suas habilidades de liderança.

Isso envolve a criação de planos abrangentes de desenvolvimento de liderança, algo que abordaremos neste artigo.

Vamos começar. 👇

Entendendo o desenvolvimento da liderança

O desenvolvimento da liderança é o processo de aprimorar as habilidades e capacidades das pessoas dentro de uma organização para impulsionar mudanças e prepará-las para liderar equipes e pessoas.

Isso envolve atividades como treinamento, mentoria e aprendizagem, com o objetivo de aprimorar o conjunto de habilidades e desenvolver as qualidades e competências de liderança.

A liderança eficaz nesta era, como aponta a McKinsey em uma edição recente, "Nova liderança para uma nova era de organizações prósperas", envolve

Indo além da simples busca pelo lucro e agindo como um visionário que se concentra em gerar impacto para todas as partes interessadas

Planejar contra a concorrência criando escassez, criando novo valor como um arquiteto com uma mentalidade de abundância

Comandar seus funcionários com autoridade e estender isso à colaboração com eles — atuando como um catalisador para capacitar sua equipe

Indo além do profissionalismo e tratando a si mesmo e aos outros como seres humanos autênticos

O desenvolvimento da liderança consiste, portanto, em aprender a causar mais impacto, criar valor para você, sua equipe e sua organização, atuando como um catalisador para o crescimento da sua equipe e, o mais importante, reconhecendo o fator humano nas pessoas com quem você trabalha. Também ajuda você a:

Desenvolva uma comunicação melhor: Dar voz aos membros da equipe incentiva uma cultura de trabalho que acolhe novas ideias e ajuda a evitar falhas de comunicação

Aumentar a motivação e a produtividade: Ajudar sua equipe a se sentir motivada a dar o seu melhor, aumentando assim a produtividade

Estabeleça e alcance metas de longo prazo e desenvolva uma visão: Ajudar a propagar metas de longo prazo com foco e comprometimento entre os funcionários

Liderança e gestão: em que diferem?

Liderança e gestão são frequentemente consideradas sinônimos, mas não são a mesma coisa. Muitos grandes gestores também são grandes líderes, mas isso nem sempre é verdade.

O objetivo principal da gestão é garantir o bom funcionamento e a conclusão eficiente das tarefas. Isso envolve tomar decisões sobre o estabelecimento de prioridades para sua equipe, avaliar o desempenho, selecionar membros da equipe e muito mais.

A liderança, por outro lado, é semelhante ao coaching. Um líder é responsável por manter o moral da equipe elevado, definir uma direção específica e incentivar todos os membros da equipe a serem melhores versões de si mesmos.

A liderança vê o lado humano das coisas. Ela se concentra em influenciar, motivar e capacitar os outros a contribuir de todo o coração para o sucesso da organização. Embora atenda a alguns elementos humanos, a gestão nem sempre se concentra no desenvolvimento individual e da equipe na mesma medida que a liderança.

Por exemplo, considere duas pessoas, Jane e Alex, que trabalham em uma empresa de tecnologia. Como gerente de projetos, Jane garante que a equipe cumpra os prazos e mantenha o orçamento, concentrando-se em metas de curto prazo.

Enquanto isso, o líder da equipe, Alex, inspira inovação e crescimento pessoal, promovendo um ambiente colaborativo que impulsiona o sucesso a longo prazo de cada funcionário. Jane gerencia tarefas; Alex lidera pessoas.

O processo de criação de um plano de desenvolvimento de liderança

Tornar-se um bom líder começa com a criação de um plano de desenvolvimento de liderança eficaz, adaptado exclusivamente à sua personalidade, pontos fortes e pontos fracos.

Um plano de desenvolvimento de liderança descreve etapas específicas para equipá-lo com novas habilidades e conhecimentos que o ajudarão a crescer como líder.

Embora sua organização possa tomar a iniciativa de criar um plano de desenvolvimento de liderança para o seu crescimento, você também pode ser o único arquiteto desse plano. Aqui está um guia passo a passo para elaborar um plano de desenvolvimento de liderança bem-sucedido que o ajudará a crescer e evoluir.

Passo 1: Avalie suas habilidades profissionais atuais

Seu programa de desenvolvimento de liderança deve começar identificando seus pontos fortes, pontos fracos e hábitos de trabalho. Isso ajudará você a entender as áreas em que pode trabalhar para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Para melhorar a si mesmo, envolva-se em uma auto-reflexão profunda e completa, mantendo uma mente aberta que reconheça suas fraquezas e as áreas ou habilidades com as quais você tem dificuldade.

Isso ajudará você a reconhecer as armadilhas que poderá encontrar em sua jornada para se tornar um bom líder.

Algumas das melhores maneiras de realmente se entender são:

Faça uma análise SWOT: Analise-se usando a estrutura SWOT, que mede seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades de crescimento e ameaças. Veja como fazer isso: Pontos fortes: identifique suas principais competências, habilidades e atributos que o tornam eficaz em sua função Pontos fracos: reconheça as áreas em que você não tem habilidades ou precisa melhorar Oportunidades: procure tendências, oportunidades de networking e áreas de crescimento dentro da sua área Ameaças: considere fatores externos que podem impedir seu progresso, como mudanças no setor

Pontos fortes: Identifique suas principais competências, habilidades e atributos que o tornam eficaz em sua função

Pontos fracos: Reconheça as áreas em que você tem deficiências ou precisa melhorar

Oportunidades: Procure tendências, oportunidades de networking e áreas de crescimento dentro da sua área de atuação

Ameaças: Considere fatores externos que podem impedir seu progresso, como mudanças no setor

Diário: Mantenha um diário para documentar seu progresso diário e semanal, experiências de trabalho e obstáculos. Reflita sobre suas interações, decisões e resultados para identificar padrões que precisam de atenção imediata

Buscando feedback pessoal: Para entender melhor seu desempenho no trabalho, converse com seus colegas e peça feedback sincero sobre seus pontos fortes e áreas a serem melhoradas. Além disso, solicite avaliações detalhadas de seus gerentes e supervisores. Use esse feedback como uma oportunidade para reflexão e crescimento, tomando medidas práticas para aprimorar suas habilidades e corrigir seus pontos fracos

Pontos fortes: Identifique suas principais competências, habilidades e atributos que o tornam eficaz em sua função

Pontos fracos: Reconheça as áreas em que você tem deficiências ou precisa melhorar

Oportunidades: Procure tendências, oportunidades de networking e áreas de crescimento dentro da sua área de atuação

Ameaças: Considere fatores externos que podem impedir seu progresso, como mudanças no setor

💡 Dica profissional: Aborde a autoavaliação com uma mentalidade de crescimento, vendo os desafios como oportunidades de melhoria, em vez de fracassos. Aceite o feedback com humildade e gratidão.

Passo 2: Defina metas alcançáveis para o sucesso na liderança

Para ser bem-sucedido, um plano de desenvolvimento de liderança deve ser composto por metas alcançáveis.

As metas de liderança são objetivos bem definidos, de curto ou longo prazo, que ajudam a melhorar as habilidades de liderança, fornecendo direção e clareza sobre o que se deve fazer.

Seus objetivos de desenvolvimento de liderança podem ser ler cinco livros nos próximos seis meses, desenvolver a inteligência emocional praticando meditação e ouvindo melhor nos próximos meses ou participar mais ativamente de eventos de networking perto do seu escritório.

Tenha em mente que definir metas viáveis nem sempre é fácil. Mas existe uma maneira fácil para todos definirem suas metas sem esforço. É o modelo PACE de Bernstein, um acrônimo para:

Escolha uma meta de liderança: É mais fácil simplesmente escolher uma meta e seguir em frente do que tentar alcançar várias metas. Se você não tiver certeza de como começar, peça orientação aos seus colegas. Ou simplesmente aborde seu chefe e diga: "Como posso melhorar meu desempenho na minha função e contribuir mais positivamente como membro da equipe?" Como o objetivo de um líder é influenciar os outros de forma mais eficaz, você precisará conversar com outras pessoas sobre como pode melhorar

Informe os outros sobre o objetivo: Compartilhe-o com as pessoas mais próximas a você depois de decidir qual será o seu objetivo. Isso traz três benefícios significativos: Aumenta a responsabilidade em relação ao alcance dos seus objetivos Melhora as suas relações profissionais e gera confiança Oferece feedback valioso sobre os objetivos escolhidos

Aumenta a responsabilidade em relação ao alcance dos seus objetivos

Melhora as suas relações profissionais e cria confiança

Isso lhe dá um feedback valioso sobre os objetivos que você escolheu

Aumenta a responsabilidade em relação ao alcance dos seus objetivos

Melhora as suas relações profissionais e cria confiança

Isso lhe dá um feedback valioso sobre os objetivos que você escolheu

Uma pesquisa realizada por professores da Harvard Business School mostra que pedir conselhos deixa uma impressão positiva. Quanto mais transparente você for sobre seus objetivos, mais os outros se sentirão à vontade para pedir feedback em troca.

Reúna ideias: Não basta compartilhar suas ideias. Você precisa reunir ideias viáveis para melhorias. Mas é preciso ter tato. Não basta perguntar aos seus colegas: "Como posso melhorar?"

Isso muitas vezes os coloca em uma situação difícil e os impede de dar boas ideias. Eles também podem ter medo de ofender você sem querer. Portanto, dê a eles tempo suficiente para formular suas ideias e responder você

Colete feedback: Depois de definir seus objetivos, coletar ideias e começar a trabalhar neles, é hora de solicitar feedback sobre seu progresso. Reserve tempo suficiente para obter um progresso significativo antes de solicitar feedback. Em vez disso, acompanhe consistentemente as pessoas com quem você compartilhou seu objetivo e acompanhe seu avanço

💡 Dica profissional: Defina metas de liderança claras e específicas, compartilhe-as com os colegas para responsabilização e feedback e acompanhe consistentemente seu progresso. Lembre-se de que clareza e comunicação são essenciais para definir metas eficazes para o sucesso da liderança.

Certifique-se de que seus objetivos de desenvolvimento de liderança também sejam SMART: específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado.

Por exemplo, em vez de dizer "Quero melhorar minha comunicação", diga "Quero aprimorar minhas habilidades de oratória participando de um workshop e praticando apresentações quinzenais nos próximos três meses". Isso lhe dará mais clareza sobre como exatamente começar a alcançar esse objetivo.

Passo 3: O papel da mentoria no desenvolvimento da liderança

Um mentor oferece orientação, apoio e insights valiosos para o seu crescimento pessoal e ajuda no seu plano de desenvolvimento de liderança, que é um plano contínuo. A coisa mais valiosa que um mentor possui é a experiência. Um bom mentor compartilhará seu conhecimento e experiência para ajudar os mentorados a crescer e se destacar.

Concentre-se em encontrar um mentor ou um líder com conhecimento especializado na área em que você deseja se destacar. Os mentores também oferecem acesso a oportunidades de networking e apresentam novos desafios aos seus mentorados. Eles vão cobrar você pelo seu crescimento, melhorando assim o seu progresso.

💡 Dica profissional: Se você não conseguir encontrar um mentor em seu ambiente de trabalho imediato, use a internet. Use filtros de pesquisa em plataformas de redes sociais como o LinkedIn para encontrar pessoas com a experiência e o histórico que você procura.

Procure iniciativas de mentoria oferecidas por associações profissionais, como a American Management Association (AMA) ou organizações específicas do setor.

Passo 4: Participe de programas de treinamento em liderança

O treinamento em liderança envolve coaching personalizado com o objetivo de aprimorar suas habilidades de liderança e sua confiança.

Os programas de desenvolvimento de liderança geralmente incluem workshops, seminários, sessões de coaching e exercícios práticos para aprimorar habilidades específicas de liderança.

Independentemente de você estar em um estágio intermediário ou avançado da carreira, nunca é tarde para entrar em um programa de desenvolvimento de liderança.

Além de aprender habilidades, você se conectará com professores e colegas que estão do seu lado e prontos para apoiá-lo e compartilhar insights para o crescimento na carreira.

E, é claro, as sessões de treinamento lhe darão uma compreensão sólida dos fundamentos da liderança, como:

Habilidades de comunicação

Inteligência emocional

Gestão da mudança

Tomada de decisões

Construção de trabalho em equipe

E mais

Lembre-se de pesquisar cuidadosamente seus instrutores e cursos em potencial para garantir que eles estejam alinhados com seus objetivos.

💡 Dica profissional: Não tem tempo suficiente, mas ainda quer participar de programas de desenvolvimento de liderança? A Coursera oferece ótimos cursos online que ajudarão você a se destacar em várias facetas da liderança.

O curso online de Liderança e Gestão oferecido pela Harvard Business School ganhou grande popularidade entre os profissionais.

Passo 5: Aprimore suas habilidades interpessoais

As habilidades interpessoais envolvem pequenos aspectos da personalidade, como saber ouvir, compreender as perspectivas dos outros e conduzir negociações difíceis.

Habilidades interpessoais, como comunicação, empatia, adaptabilidade e resolução de problemas, permitem que os líderes gerenciem equipes com eficácia, promovam relacionamentos sólidos, inspirem outras pessoas e enfrentem desafios.

Essas habilidades acabam por melhorar o sucesso individual e organizacional.

Como você trabalha suas habilidades interpessoais? Aqui estão algumas dicas:

Pratique a escuta ativa , envolvendo-se totalmente, esclarecendo suas palavras e fornecendo feedback como líder de projeto

Melhore a comunicação não verbal mantendo contato visual, usando linguagem corporal aberta e prestando atenção ao seu tom de voz

Desenvolva empatia compreendendo as perspectivas das outras pessoas, fazendo perguntas abertas, reconhecendo sentimentos e oferecendo apoio

Pratique regularmente, implementando suas habilidades interpessoais nas interações diárias e participando de dramatizações para simular várias situações

Estilos e estratégias de liderança

Sua maneira de liderar seus colegas de equipe será diferente daquela que seus colegas têm em mente. Essas diferenças podem ser classificadas de maneira ampla como estilos de liderança.

Os líderes empregam essas abordagens comportamentais para influenciar, motivar e direcionar seus seguidores. Seu estilo de liderança molda a forma como você coloca os planos em ação e alcança os objetivos, ao mesmo tempo em que garante o bem-estar e a satisfação de sua equipe e atende às expectativas das partes interessadas.

Em um estudo citado em um artigo da Harvard Business Review por Daniel Coleman, mais de 3.000 gerentes de nível médio foram examinados para entender como diferentes comportamentos de liderança afetam os lucros. O estilo de liderança de um gerente por si só pode influenciar 30% da lucratividade de uma empresa.

Então, vamos examinar alguns dos estilos de liderança mais populares nos negócios. Compreendê-los revela diferentes maneiras como os líderes podem trabalhar.

1. Liderança democrática

O líder toma decisões com base nas opiniões da equipe. Embora o poder de decisão final seja do líder, a opinião de cada membro é essencial e tem impacto.

A liderança democrática se concentra na inclusão, colaboração, comunicação horizontal, empoderamento dos membros da equipe, construção de confiança e empatia. Ela funciona porque incentiva todos os participantes a participar dos processos da empresa, compartilhar suas opiniões e nutrir seu crescimento pessoal.

Imagine que você faz parte de uma equipe de projeto que está desenvolvendo um novo aplicativo, e sua gerente de projeto, Emma, usa a liderança democrática. Todas as semanas, vocês se reúnem para sessões de brainstorming, onde as ideias e opiniões de todos são ouvidas. Ao decidir sobre os principais recursos do aplicativo, Emma garante que todos tenham direito a voto. Dessa forma, sua opinião é importante, e a equipe se sente mais envolvida e motivada para ter sucesso. Essa é a essência da liderança democrática.

No entanto, existem desafios específicos para esse estilo. Conseguir que todos concordem pode ser muito demorado. Além disso, pode retardar a tomada de decisões, uma vez que nem todos têm a experiência necessária para tomar decisões difíceis.

2. Liderança autocrática

O oposto completo da liderança democrática, a liderança autocrática envolve tomar decisões sem o feedback da equipe ou desconsiderar as opiniões dos membros da equipe.

Gira em torno do poder centralizado, canais de comunicação verticais, discussões mínimas e uma aversão geral a feedback e críticas.

Não recomendamos que você adote esse estilo de negócios para suas operações diárias, pois ele é caracterizado por intimidação, microgerenciamento e dependência do líder. No entanto, ele se torna particularmente útil em emergências ou durante mudanças na gestão.

Por exemplo, imagine o seguinte cenário: você se depara repentinamente com um prazo incrivelmente apertado, e a alta administração está determinada a cumpri-lo. Não há tempo para longas discussões ou melhorias graduais. Esta é uma situação crítica em que a liderança autocrática realmente se destaca.

Trata-se de executar estratégias de liderança com força absoluta, tomar decisões rápidas e adequadas e fazer tudo o que for possível para manter as coisas funcionando e dentro do prazo.

3. Liderança laissez-faire

Lasissez-faire significa "deixe-os fazer". Esse estilo de liderança envolve dar liberdade aos seus funcionários e não interferir no trabalho deles, a menos que a situação exija.

Isso torna os funcionários responsáveis por suas decisões e os incentiva a dar o melhor de si e a se desenvolver. As principais características incluem orientação limitada, intervenção mínima, alta autonomia, confiança e empoderamento.

Essa filosofia de liderança funciona melhor em organizações jovens, como startups. Os líderes confiam plenamente em seus funcionários, e o desejo de trabalhar se torna intrínseco. Os funcionários se sentem valorizados e podem receber o crédito pelo seu trabalho.

Alguns desafios para essa estratégia incluem o desenvolvimento limitado da equipe, múltiplos desafios para membros inexperientes e funções pouco claras, levando à confusão.

4. Liderança estratégica

Este estilo de liderança procura encontrar um meio-termo entre as principais operações de uma empresa e as oportunidades de crescimento. O líder é responsável por tomar decisões executivas cruciais, ao mesmo tempo que prioriza a criação e manutenção de um ambiente de trabalho sustentável para os seus colegas de equipa.

Este estilo enfatiza a responsabilidade, a produtividade, a colaboração e a transparência como suas principais características. Ele ajuda a apoiar e sustentar muitos tipos diferentes de funcionários, ao mesmo tempo em que trabalha para atingir o objetivo comum da empresa a longo prazo.

Imagine que você está liderando uma equipe de projeto no trabalho. Você sabe que distribuir tarefas entre os membros da equipe aumenta a produtividade e ajuda todos a crescer. Então, você dedica tempo para descobrir quem é melhor em cada tarefa e delega de acordo com isso. Essa é uma forma de liderança estratégica.

No entanto, surgem desafios. Quando os líderes se concentram demasiado no panorama geral e nas possibilidades futuras, podem tornar-se intimidados, microgerenciados, dependentes do líder e ignorar questões importantes.

Esses foram alguns dos estilos de liderança mais comuns. Aqui estão mais alguns:

Liderança transformacional

Liderança transacional

Coaching de Liderança

Liderança burocrática

Liderança visionária

Liderança inovadora

Desafios na criação de um plano de desenvolvimento de liderança

É essencial ter um plano eficaz de desenvolvimento de liderança. No entanto, ao desenvolver um plano que possa ser executado na prática, você deve compreender e superar desafios específicos.

Aqui estão alguns dos desafios que você pode enfrentar ao elaborar seu LDP.

Desafio 1: Falta de recursos

Reservar um orçamento para programas de desenvolvimento de liderança pode não se tornar uma prioridade devido ao aumento da concorrência, regulamentações e outros desafios.

Sejamos realistas: as sessões de treinamento ou quaisquer outros recursos que você gasta como líder são caros e tomam muito tempo. Qual é a solução? Pense fora da caixa.

Considere o treinamento virtual. Os programas eletrônicos são significativamente mais baratos e mais acessíveis aos membros da equipe fora do horário de trabalho. Você pode até mesmo voltar aos vídeos de treinamento para revisar rapidamente o que aprendeu.

Desafio 2: Falta de comprometimento

Sua liderança, seus gerentes e sua organização podem não ter uma cultura de aprendizagem e formação de líderes. Isso pode se tornar um obstáculo significativo. Além disso, digamos que você consiga superar a parte teórica. Mas e quanto à prática? Idealmente, qualquer programa de treinamento deve incluir responsabilidade integrada, ou seja, metas claras que possam ser medidas, sejam elas de curto ou longo prazo. Mas nem sempre é assim. A solução mais simples para essa questão é assumir a responsabilidade pessoal e envolver seu círculo íntimo no processo de desenvolvimento.

Desafio 3: Resistência ao feedback

É fácil dizer para manter a mente aberta. Mas nem sempre é fácil aceitar críticas. A dificuldade em aceitar e agir com base em críticas construtivas pode impedir o crescimento.

Se você não conseguir resolver essa questão, a melhor solução é procurar aconselhamento e desenvolver uma atitude positiva.

Desafio 4: Gerenciamento do tempo

Você pode achar difícil dedicar tempo adicional ao seu desenvolvimento pessoal de liderança. No entanto, existe uma solução simples que depende inteiramente do seu compromisso com a causa.

Considere um aplicativo de gerenciamento de projetos como o ClickUp para demarcar o tempo entre várias atividades diárias. Ele ajuda você a criar e gerenciar sua programação, permitindo dividir tarefas em subtarefas, visualizar sua programação no Calendário do ClickUp, configurar tarefas recorrentes, alocar blocos de tempo específicos e receber lembretes.

Use o Calendário ClickUp para ver onde você gasta seu tempo e acompanhar tarefas pessoais e profissionais

O aplicativo móvel também permite que você acompanhe suas metas pessoais e se mantenha organizado. Isso facilita manter a produtividade e garante que você nunca perca um prazo.

Siga este cronograma à risca para aproveitar ao máximo as 24 horas que você tem à disposição.

E não se esqueça de equilibrar trabalho e lazer, porque a última coisa que você quer é se esgotar. Isso porque os líderes estão cada vez mais mostrando sinais de esgotamento, com 72% se sentindo exaustos no final do dia, contra 60% em 2020. Ferramentas como o ClickUp podem ajudar você a economizar até 1 dia por semana.

Monitoramento do progresso e revisão

Parabéns! Se você desenvolveu e implementou um plano de desenvolvimento de liderança coerente, é hora de ver seu progresso.

Você está indo na direção certa? Você está realmente melhorando? Agora você precisa responder a essas perguntas.

Por quê? Porque avaliar seu desempenho é um aspecto central da sua jornada de desenvolvimento de liderança. Isso pode ajudá-lo a:

Seja consistente

Redefina os elementos do treinamento e desenvolvimento de liderança de acordo com suas necessidades imediatas

Concentre-se mais em identificar o que precisa de mais atenção

Monitorar seu progresso também ajuda a redefinir suas metas, fornecer feedback, incentivar o autodesenvolvimento, garantir reconhecimento e responsabilidade e personalizar programas de desenvolvimento de liderança.

Mas como monitorar se você está no caminho certo? Existe alguma ferramenta que possa ajudar?

Bem, você está com sorte. O ClickUp tem tudo o que você precisa. Este software de gerenciamento de projetos é uma solução completa para todas as suas necessidades de gerenciamento e fluxo de trabalho.

Possui modelos dedicados para o Plano de Desenvolvimento Pessoal ClickUp e o Monitor de Saúde da Equipe de Liderança ClickUp.

Você pode até mesmo gamificar sua jornada de liderança estabelecendo metas rigorosas baseadas em pontos. Vamos ver como.

Baixe este modelo O modelo de plano de desenvolvimento pessoal da ClickUp foi criado para ajudar você a se manter organizado e motivado em sua jornada de desenvolvimento pessoal.

O modelo de plano de desenvolvimento pessoal da ClickUp ajuda você a:

Identifique áreas a serem melhoradas e defina expectativas realistas

Acompanhe o progresso em direção às metas e reflita sobre os sucessos

Organize recursos, tarefas e cronogramas em um só lugar

Baixe este modelo O modelo de monitoramento da saúde da equipe de liderança da ClickUp foi projetado para ajudar você a monitorar a saúde geral da sua equipe de liderança.

E se você já lidera e gerencia uma equipe, o modelo Monitor de Saúde da Equipe oferece uma visão geral abrangente do bem-estar da sua equipe, permitindo que você:

Obtenha insights de desempenho em tempo real

Identifique áreas para melhoria e crescimento

Acompanhe o progresso ao longo do tempo para garantir o sucesso

Esses dois recursos oferecem controle total sobre o desenvolvimento da liderança pessoal e em equipe. Você pode personalizar tudo, desde status e campos até visualizações (lista, Gantt, carga de trabalho, calendário e muito mais) e técnicas de gerenciamento de projetos.

Através de uma plataforma unificada, você permite um diálogo honesto e aberto e feedback de vários membros da equipe. Os objetivos compartilhados também garantem que todos estejam na mesma página.

Aprimore suas habilidades de liderança com o ClickUp

Vimos como um plano de desenvolvimento de liderança é vital para ascender a cargos mais altos na sua empresa. Também vimos como você deve definir metas, participar de discussões frutíferas e escolher um estilo de liderança, enquanto monitora constantemente seu progresso e aprimora suas habilidades.

Defina e acompanhe metas para transformar marcos em momentos de orgulho para a equipe com o ClickUp Goals

Para fazer tudo isso com eficiência, você precisa de um aplicativo como o ClickUp. Além dos modelos que discutimos acima, os muitos recursos do ClickUp permitem que você analise o seu crescimento pessoal e o da sua equipe como nenhum outro aplicativo pode fazer.

Por exemplo, você pode usar o ClickUp Goals para acompanhar seu progresso à medida que alcança as metas do seu plano de desenvolvimento de liderança.

Baixe este modelo O modelo de metas SMART da ClickUp foi projetado para ajudar você a criar e acompanhar metas para si mesmo ou para sua equipe.

Se você prefere uma abordagem baseada em modelos, opte pelo modelo de metas SMART do ClickUp. Este modelo do ClckUp permite que você escreva metas divididas em etapas menores e alcançáveis, que podem ser realizadas uma de cada vez. Você também pode definir status personalizados para cada tarefa para ver o quanto está perto de alcançá-las, além de opções como adicionar campos personalizados e cinco opções de visualização diferentes para acompanhar seu progresso com as informações mais detalhadas

As prioridades de tarefas do ClickUp permitem que você informe aos colegas de equipe o que é mais urgente ou o que está em risco

Você também pode otimizar o gerenciamento de tarefas usando o recurso Prioridades de tarefas do ClickUp. Esse recurso permite que você gerencie melhor suas metas pessoais ou até mesmo as responsabilidades da sua equipe.

Use o ClickUp Docs para anotar tudo e qualquer coisa

Além disso, você pode resumir relatórios e fazer anotações sobre qualquer coisa com o ClickUp Docs.

Então, o que você está esperando? Se você está pensando em fazer isso amanhã, faça hoje, e se você está pensando em fazer isso mais tarde, faça agora. Cada segundo é precioso. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para começar sua jornada de desenvolvimento de liderança.