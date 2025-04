mais de 20 dos principais KPIs e métricas de gerenciamento da força de trabalho

*Como saber se a sua equipe é produtiva? Seus esforços de retenção estão funcionando? Os custos de mão de obra estão aumentando sem um ROI claro?

A resposta está nos KPIs de gerenciamento da força de trabalho, métricas que mostram claramente o que está funcionando e o que precisa de ajustes.

Quando monitorados de forma eficaz, esses KPIs capacitam os líderes a otimizar o planejamento de recursos humanos, reduzir custos e aumentar o envolvimento dos funcionários.

Vamos nos aprofundar nas principais métricas que impulsionam um gerenciamento mais inteligente da força de trabalho e melhores resultados comerciais.

resumo de 60 segundos O acompanhamento dos KPIs da força de trabalho ajuda as empresas a otimizar a produtividade, controlar os custos de mão de obra e melhorar o envolvimento dos funcionários

Os KPIs da força de trabalho podem ser amplamente classificados em métricas de produtividade, presença, envolvimento, custos e retenção, cada uma oferecendo insights críticos

Empresas como a IKEA melhoraram os KPIs da força de trabalho, como as métricas de retenção, otimizando a programação, a integração e as estruturas de pagamento

O acompanhamento dos KPIs da força de trabalho ajuda a otimizar a equipe, reduzir custos, melhorar o envolvimento dos funcionários e gerar melhores resultados comerciais por meio de decisões orientadas por dados

Um aplicativo como o ClickUp pode centralizar os dados da força de trabalho, automatizar o rastreamento e fornecer insights em tempo real, permitindo que as equipes de RH tomem decisões informadas e otimizem as operações com eficiência

Entendendo as métricas de gerenciamento da força de trabalho

Manter o gerenciamento da força de trabalho funcionando sem problemas não se trata apenas de instinto. É uma questão de números.

As métricas de gerenciamento da força de trabalho lhe dão uma visão geral de tudo, desde a produtividade até o envolvimento dos funcionários, ajudando-o a tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados.

Entretanto, nem todos os dados são valiosos. O verdadeiro poder vem da análise que revela padrões, sinaliza riscos e destaca oportunidades de melhoria.

Quando bem feita, a análise da força de trabalho não fornece apenas insights; ela proporciona economias de custo mensuráveis.

Você sabia que as empresas que implementam uma análise robusta da força de trabalho podem economizar de 0,5 a 2,5% dos gastos anuais com folha de pagamento ao identificar ineficiências e riscos de conformidade. Esse dinheiro pode ser reinvestido em melhores programas de contratação, treinamento ou experiência do funcionário.

Ao acompanhar as métricas corretas de gerenciamento da força de trabalho, as equipes de RH podem ficar à frente dos problemas antes que eles se agravem.

Seja para monitorar tendências de produtividade, padrões de presença ou flutuações de custo, essas métricas garantem que os dados, e não as suposições, orientem as decisões sobre a força de trabalho.

Por exemplo, o acompanhamento das taxas de absenteísmo pode destacar possíveis riscos de esgotamento, permitindo que os gerentes tratem da distribuição da carga de trabalho ou de problemas de engajamento antes que eles afetem a retenção.

O monitoramento do cumprimento do cronograma ajuda a otimizar os níveis de pessoal, reduzindo custos desnecessários de horas extras e mantendo a eficiência operacional.

Ao aproveitar as métricas de gerenciamento da força de trabalho de forma eficaz, as organizações podem melhorar a eficiência, aumentar a satisfação dos funcionários e alinhar os custos de mão de obra com os objetivos comerciais.

Categorias de KPIs de gerenciamento da força de trabalho

Os KPIs de gerenciamento da força de trabalho podem ser agrupados em várias categorias amplas, cada uma servindo a um propósito estratégico diferente. A compreensão dessas categorias ajuda as equipes de RH a se concentrarem nos dados corretos para tomar melhores decisões de negócios.

Métricas de produtividade

As métricas de produtividade medem a eficiência e a eficácia de sua força de trabalho. Elas fornecem informações sobre se os funcionários estão atendendo às expectativas de desempenho e se estão contribuindo bem para os resultados do negócio.

Organizações com funcionários altamente produtivos logicamente têm maior lucratividade do que aquelas com baixa produtividade. O acompanhamento das principais métricas dessa categoria pode ajudar a identificar ineficiências ou lacunas subjacentes.

Por exemplo, se uma empresa observar um declínio constante na receita por funcionário, isso pode indicar uma lacuna de treinamento, processos ineficientes ou funcionários não engajados - todos os quais precisam de intervenções direcionadas para aumentar a produção.

Métricas de presença e agendamento

As métricas de presença e agendamento são vitais para garantir uma força de trabalho equilibrada e produtiva. Esses indicadores-chave de desempenho ajudam as empresas a manter os níveis ideais de pessoal, minimizar as interrupções e controlar os custos de mão de obra.

Ao monitorar fatores como absenteísmo, cumprimento de cronograma e horas extras, as organizações podem evitar problemas como o esgotamento dos funcionários, lacunas de cobertura de última hora e despesas desnecessárias.

O acompanhamento preciso dessas métricas permite que os gerentes criem cronogramas eficientes, apoiem o bem-estar dos funcionários e mantenham a eficiência operacional geral.

Métricas de envolvimento dos funcionários

O engajamento dos funcionários não se trata apenas de satisfação no trabalho; é um fator essencial para o desempenho dos negócios. Funcionários engajados trazem mais energia, comprometimento e inovação para o trabalho, enquanto funcionários não engajados contribuem para o absenteísmo, a rotatividade e a redução da produtividade.

Fato curioso: Organizações com funcionários altamente engajados apresentam maior produtividade, lucratividade e vendas do que equipes não engajadas. Há uma forte correlação entre o envolvimento dos funcionários e o bem-estar geral, reforçando que um ambiente de trabalho positivo afeta diretamente o sucesso dos negócios.

O rastreamento de métricas de envolvimento dos funcionários, como Employee Net Promoter Score (eNPS), score de satisfação no trabalho e avaliações de eficácia do gerente, ajuda as organizações a entender como os funcionários se sentem em relação ao trabalho e à liderança.

Uma queda nas pontuações de engajamento pode indicar má gestão, falta de crescimento na carreira ou reconhecimento insuficiente, fornecendo às equipes de RH os dados de que precisam para tomar medidas proativas.

As organizações podem criar uma força de trabalho mais motivada, priorizando os KPIs de engajamento, reduzindo a rotatividade e gerando resultados comerciais mais sólidos.

Métricas de custo

Os custos de mão de obra costumam ser a maior despesa de uma empresa; sem o acompanhamento adequado, eles podem sair do controle.

O gerenciamento da força de trabalho envolve mais do que garantir que os funcionários estejam engajados e sejam produtivos; envolve também a manutenção da sustentabilidade financeira.

As principais métricas de custo, como custo total da força de trabalho (TCOW), custo da mão de obra como porcentagem da receita e taxas de horas extras não planejadas, ajudam as organizações a equilibrar remuneração competitiva e eficiência de custo.

Por exemplo, picos inesperados de horas extras não planejadas podem indicar ineficiências de agendamento, levando a esgotamento, inchaço da folha de pagamento e riscos de conformidade.

Da mesma forma, um alto custo da força de trabalho em relação à receita pode sugerir que as despesas com mão de obra estão ultrapassando o crescimento dos negócios, exigindo uma reavaliação dos modelos de pessoal, oportunidades de automação ou iniciativas de produtividade da força de trabalho.

Ao acompanhar e analisar os dados da força de trabalho relacionados a custos, as empresas podem tomar decisões mais estratégicas, seja ajustando os planos de contratação ou aproveitando modelos e ferramentas de planejamento de capacidade para controlar as despesas e, ao mesmo tempo, manter a eficiência operacional.

Métricas de retenção e rotatividade

A alta rotatividade de funcionários é mais do que apenas um desafio para a equipe; é um assassino da lucratividade. Cada saída significa aumento dos custos de contratação, perda de produtividade e interrupção dos fluxos de trabalho. É por isso que monitorar a taxa de rotatividade, o atrito no primeiro ano e a mobilidade interna é fundamental para o gerenciamento da força de trabalho.

📌 Exemplo Veja o caso da IKEA. Como muitos varejistas, a IKEA enfrentou dificuldades com a alta rotatividade, especialmente em países como o Reino Unido e a Irlanda, onde metade de todas as novas contratações saíram no primeiro ano. O custo de substituição de cada funcionário foi estimado em US$ 5.000, tornando a rotatividade um grande ônus financeiro. Reconhecendo que apenas o salário não era suficiente para reter os funcionários, a IKEA implementou uma abordagem multifacetada para melhorar a retenção: Aumentos salariais: O salário foi ajustado para ser competitivo em diferentes mercados, garantindo que os funcionários ganhassem o suficiente para manter um estilo de vida decente

Programação flexível: A programação de turnos passou a ser on-line, permitindo que os funcionários trocassem de turnos sem a necessidade de aprovação da gerência. Essa autonomia ajudou a reduzir o estresse e os conflitos entre vida pessoal e profissional

Integração e treinamento estruturados: Em vez de deixar os novos contratados navegando sozinhos no local de trabalho, a IKEA reformulou sua experiência de integração, concentrando-se em uma comunicação clara, feedback frequente e melhor suporte ao gerente Os resultados? A rotatividade voluntária da IKEA caiu globalmente de 22. 4% em 2022 para 17. 5% até abril de 2024. Nos Estados Unidos, a rotatividade diminuiu de um terço para um quarto de sua força de trabalho. Essas melhorias não se referiam apenas à manutenção dos funcionários. Elas se traduziram em maior produtividade, menores custos de contratação e uma força de trabalho mais estável.

Isso destaca uma lição importante: A retenção não é apenas um desafio de RH; é uma prioridade estratégica de negócios.

As empresas que monitoram proativamente o atrito no primeiro ano, a mobilidade interna e os motivos de saída podem identificar áreas de melhoria e implementar políticas que mantenham os funcionários engajados e motivados.

Seja por meio de melhores salários, oportunidades de crescimento na carreira ou melhor programação, a chave para reduzir a rotatividade é criar um local de trabalho onde os funcionários queiram permanecer.

Principais métricas de gerenciamento da força de trabalho

Aqui estão mais de 20 métricas essenciais de gerenciamento da força de trabalho, abrangendo tudo, desde contratação e retenção até engajamento e eficiência:

Receita por funcionário

Mede a receita total gerada por funcionário para avaliar a eficiência geral da força de trabalho. Esse KPI ajuda as organizações a avaliar a eficácia com que sua força de trabalho contribui para o desempenho financeiro da empresa.

Tempo para produtividade

Mede a rapidez com que as novas contratações atingem a produtividade total, fornecendo insights sobre a eficácia da integração. Esse KPI ajuda a identificar lacunas nos programas de treinamento e a simplificar o processo de integração para acelerar o desempenho dos funcionários.

Taxa de conclusão de tarefas

Mede a porcentagem de tarefas concluídas no prazo, refletindo a produtividade individual e da equipe. Esse KPI destaca a eficácia com que funcionários e equipes gerenciam sua carga de trabalho e cumprem prazos.

Taxa de utilização

Mede a porcentagem do tempo disponível de um funcionário gasto em trabalho produtivo em comparação com tarefas administrativas. Esse KPI fornece insights valiosos sobre a eficácia com que os funcionários alocam seu tempo em atividades de alto valor.

Taxa de absenteísmo

Calcula a porcentagem de dias de trabalho perdidos devido a ausências não planejadas, ajudando a identificar possíveis problemas de engajamento ou de saúde. Esse KPI é essencial para entender o impacto do absenteísmo na produtividade e na dinâmica da equipe.

Cumprimento do cronograma

Mede a proximidade com que os funcionários seguem as programações que lhes são atribuídas, o que é crucial para funções que exigem um gerenciamento rigoroso do tempo. Esse KPI garante que a equipe esteja disponível quando necessário, reduzindo as lacunas de cobertura e mantendo a qualidade do serviço.

Taxa de cobertura de turnos

Avalia a frequência com que os turnos programados são cobertos com sucesso, reduzindo as lacunas de última hora na equipe. Esse KPI garante níveis adequados de pessoal para manter operações tranquilas e qualidade de serviço.

Horas extras

Rastreia a quantidade de horas extras trabalhadas, o que pode indicar falta de pessoal ou desequilíbrios na carga de trabalho. Esse KPI ajuda as organizações a monitorar a pressão exercida sobre os funcionários e a gerenciar os custos de mão de obra de forma eficaz.

Pontuação do promotor líquido do funcionário (eNPS)

Mede a lealdade dos funcionários e a probabilidade de recomendar a empresa como um ótimo lugar para trabalhar. Esse KPI fornece uma visão clara da satisfação e do envolvimento dos funcionários, servindo como um indicador valioso da cultura do local de trabalho.

Pontuação de eficácia do gerente

Mede o feedback dos funcionários sobre a qualidade da liderança, um fator-chave de engajamento e retenção. Esse KPI fornece insights sobre como os gerentes apoiam, motivam e orientam suas equipes.

Índice de satisfação dos funcionários

Agrega dados sobre o sentimento dos funcionários a partir de pesquisas de pulso, entrevistas de saída e avaliações de desempenho. Esse KPI oferece uma visão abrangente da felicidade geral dos funcionários e da satisfação no local de trabalho.

Taxa de mobilidade interna

Rastreia a porcentagem de funcionários promovidos ou em transição para novas funções organizacionais. Esse KPI destaca as oportunidades de crescimento na carreira e desenvolvimento de habilidades, refletindo o compromisso da organização com o avanço dos funcionários.

Taxa de participação em treinamentos

Monitora a porcentagem de funcionários envolvidos no desenvolvimento profissional, refletindo uma cultura de aprendizado contínuo. Esse KPI ajuda a avaliar o compromisso da organização com o aprimoramento de habilidades e oportunidades de crescimento na carreira.

Custo total da força de trabalho (TCOW)

Uma medida abrangente de todos os custos relacionados à mão de obra, incluindo salários, benefícios e treinamento. Esse KPI explica claramente o investimento financeiro necessário para manter e desenvolver a força de trabalho.

Custo da mão de obra como porcentagem da receita

Avalia os custos da força de trabalho em relação à receita total para manter a eficiência financeira. Esse KPI ajuda as organizações a entender quanto de seus ganhos são gastos com mão de obra, fornecendo insights sobre gerenciamento de custos e lucratividade.

Custo de rotatividade por funcionário

Calcula o custo de substituição de um funcionário, incluindo despesas de recrutamento, integração e treinamento. A compreensão dos custos de rotatividade pode ajudar as empresas a justificar investimentos em estratégias de retenção, como maior envolvimento, oportunidades de desenvolvimento de carreira e benefícios no local de trabalho, para minimizar a rotatividade e as despesas associadas.

Custo por contratação

Avalia o custo total da contratação de um novo funcionário, levando em conta as despesas de recrutamento, treinamento e integração. Esse KPI fornece uma visão clara do investimento financeiro necessário para trazer novos talentos.

Taxa de rotatividade voluntária vs. involuntária

Diferencia os funcionários que pedem demissão daqueles que são demitidos. Esse KPI fornece insights sobre as razões por trás da saída de funcionários, ajudando as organizações a avaliar a cultura do local de trabalho, a satisfação no trabalho e os processos de gerenciamento de desempenho.

Taxa de atrito no primeiro ano

Rastreia a porcentagem de novas contratações que saem no primeiro ano, destacando possíveis problemas de integração ou adequação cultural. Esse KPI fornece insights valiosos sobre a eficácia dos processos de recrutamento, treinamento e integração.

Rotatividade lamentável vs. não lamentável

Identifica funcionários de alto desempenho perdidos em comparação com aqueles que saíram sem impacto significativo nos negócios. Esse KPI ajuda as organizações a distinguir entre a rotatividade que afeta o desempenho e a rotatividade que é mais neutra ou benéfica.

Taxa de retenção de funcionários de alto desempenho

Mede a porcentagem de funcionários de alto desempenho que permanecem na empresa em um determinado período. Esse KPI destaca a capacidade da organização de reter seus talentos mais valiosos, o que é crucial para manter a produtividade e atingir metas de longo prazo.

Benefícios do acompanhamento das métricas de gerenciamento da força de trabalho

Quando as organizações medem os KPIs de RH corretos, elas obtêm uma vantagem competitiva na otimização das estratégias da força de trabalho, na redução de custos e na melhoria da experiência dos funcionários. Veja como:

Planejamento otimizado da força de trabalho: A demanda da força de trabalho raramente é estática. Em vez de se esforçarem para preencher as lacunas, os líderes de RH podem prever as necessidades de pessoal analisando as principais métricas, como taxas de rotatividade, absenteísmo e tendências de produtividade

Redução dos custos de mão de obra sem sacrificar o desempenho: A mão de obra é uma das despesas mais significativas de qualquer organização, mas o corte cego de custos pode prejudicar o moral e a produtividade. Os KPIs ajudam a identificar ineficiências, como horas extras excessivas ou programação inadequada

Maior engajamento e retenção de funcionários: Altos níveis de envolvimento se traduzem em maior retenção e desempenho. Quando as equipes acompanham as métricas de envolvimento dos funcionários, como o eNPS e os índices de satisfação, elas detectam os primeiros sinais de alerta de esgotamento

Dica profissional: Uma queda nas pontuações de engajamento, um aumento no absenteísmo ou um declínio na produtividade podem sinalizar o esgotamento antes de os funcionários pedirem demissão. As empresas que agem com base nesses insights, melhorando a liderança, oferecendo desenvolvimento de carreira ou aumentando a flexibilidade, observam menor rotatividade e uma força de trabalho mais motivada.

Melhor conformidade e gerenciamento de riscos: De leis salariais a regulamentações sobre horas de trabalho, a não conformidade pode resultar em multas pesadas e danos à reputação. O acompanhamento das métricas da força de trabalho relacionadas à conformidade garante que as empresas fiquem à frente das leis trabalhistas

Tomada de decisão orientada por dados : Já se foi o tempo em que se confiava no instinto para o gerenciamento da força de trabalho. Quando os líderes de RH podem acessar dados da força de trabalho em tempo real, eles podem tomar decisões informadas com base em tendências, padrões e percepções preditivas

Aumento da produtividade e da eficiência operacional: Uma força de trabalho bem gerenciada é uma força produtiva. Ao monitorar métricas de produtividade, como receita por funcionário e taxas de conclusão de tarefas, as empresas podem identificar gargalos e eliminar ineficiências

Dicas para implementar KPIs da força de trabalho de forma eficaz

O rastreamento de KPIs só é valioso se eles conduzirem à ação. Veja a seguir como fazer com que as métricas da força de trabalho funcionem para sua organização:

Alinhe os KPIs com as metas de negócios : Concentre-se nas métricas que afetam diretamente os objetivos da empresa, como produtividade, retenção e custos de mão de obra

Priorize insights acionáveis : Evite métricas de vaidade; rastreie dados que informem decisões e levem a melhorias

Aproveite a automação e a IA : Use ferramentas de análise da força de trabalho para coletar, analisar e visualizar dados em tempo real, reduzindo o esforço manual

Garanta a transparência e a adesão : Comunique por que essas métricas são importantes para a liderança e os funcionários para promover o envolvimento e a responsabilidade

Revisar e adaptar regularmente: As necessidades da força de trabalho evoluem, portanto, reveja os KPIs periodicamente para mantê-los relevantes e alinhados às metas estratégicas

Como o ClickUp aprimora o gerenciamento da força de trabalho e o rastreamento de KPIs

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, capacita as equipes de RH a simplificar o gerenciamento da força de trabalho, acompanhar as métricas de desempenho e automatizar os fluxos de trabalho essenciais.

A solução ClickUp Human Resources simplifica o acompanhamento dos KPIs da força de trabalho com exibições personalizáveis que permitem que as equipes de RH monitorem as tendências de presença, os benchmarks de desempenho e as pontuações de envolvimento em um só lugar.

Capacite as equipes de RH a gerenciar, acompanhar e atingir os KPIs de gerenciamento da força de trabalho com a solução ClickUp Human Resources

Com um hub centralizado para os dados dos funcionários e uma comunicação direta e confidencial entre gerentes e subordinados, os líderes de RH podem identificar facilmente sinais de alerta, como queda no envolvimento ou no desempenho, antes que eles se agravem.

📮ClickUp Insight: Enquanto 60% dos funcionários respondem a mensagens instantâneas em menos de 10 minutos, 15% levam mais de 2 horas para responder. Essa combinação de respostas rápidas e respostas atrasadas pode criar lacunas na comunicação e retardar a colaboração. Com o ClickUp, todas as suas mensagens, tarefas e atualizações ficam em um só lugar, garantindo que nenhuma conversa fique pendente e que todos permaneçam em sincronia, independentemente da rapidez - ou lentidão - com que respondem.

O ClickUp também torna a contratação e a integração mais eficientes. O rastreamento automatizado de candidatos garante que os recrutadores não percam os melhores talentos em um pipeline desordenado, enquanto as listas de verificação de integração estruturadas ajudam os novos contratados a se atualizarem mais rapidamente.

Ao conectar os insights de recrutamento com o acompanhamento do desempenho, as equipes de RH podem reduzir os gargalos de contratação e garantir que cada novo funcionário faça uma transição tranquila para uma função produtiva.

O ClickUp Time Tracking Software ajuda as equipes de RH a obter clareza sobre a produtividade da força de trabalho e os custos trabalhistas sem depender de relatórios manuais. Os funcionários podem registrar o tempo diretamente nas tarefas, enquanto o RH e os gerentes têm uma visão em tempo real de como as horas de trabalho são gastas em projetos, departamentos ou funcionários individuais.

Monitore facilmente o tempo em qualquer dispositivo com a extensão gratuita do ClickUp para o Chrome

Isso garante cálculos precisos da folha de pagamento, evita horas extras excessivas e ajuda a identificar desequilíbrios na carga de trabalho antes que eles levem ao esgotamento.

Ao integrar o controle de tempo com as métricas de desempenho, as equipes de RH podem medir as tendências de eficiência, otimizar a programação e garantir uma distribuição justa da carga de trabalho.

Os ClickUp Dashboards personalizáveis dão às equipes de RH um pulso em tempo real sobre as métricas da força de trabalho, desde as tendências de produtividade e presença até os níveis de envolvimento e custos de mão de obra.

Visualize e acompanhe os principais KPIs e métricas de gerenciamento da força de trabalho com o ClickUp Dashboards

Em vez de vasculhar planilhas, os líderes de RH obtêm relatórios visuais que destacam os principais insights, ajudando-os a identificar ineficiências, prever riscos de rotatividade e acompanhar o progresso do pipeline de contratação, tudo em um só lugar. Ao personalizar os painéis para funções específicas de RH, as equipes podem se concentrar no que é mais importante.

Precisa monitorar o progresso do recrutamento? Adicione um widget para funções em aberto, tempo de preenchimento e status do candidato.

Deseja monitorar o envolvimento dos funcionários? Exiba pontuações do eNPS, tendências de satisfação e resumos de feedback.

O recurso ClickUp Goals transforma os KPIs da força de trabalho de números estáticos em insights dinâmicos e acionáveis.

Mantenha-se no caminho certo para atingir seus KPIs de gerenciamento da força de trabalho com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso com o ClickUp Goals

As equipes de RH podem definir metas claras e mensuráveis, como produtividade, retenção de funcionários ou conclusão de treinamento, e acompanhar o progresso em tempo real com atualizações automatizadas.

Ao vincular metas a tarefas ou marcos específicos, as organizações garantem o alinhamento entre os esforços de gerenciamento da força de trabalho e os objetivos comerciais.

Com metas personalizáveis, as equipes de RH podem monitorar tudo, desde a velocidade de contratação até as pontuações de envolvimento dos funcionários, facilitando a correção de curso quando necessário. Os roll-ups de progresso também consolidam metas relacionadas, oferecendo uma visão geral do desempenho da força de trabalho em um piscar de olhos.

A Detecção de Colaboração no ClickUp transforma uma luta fragmentada e com várias ferramentas em uma experiência contínua e em tempo real.

Adicione comentários nas tarefas para criar um ambiente de trabalho colaborativo para suas equipes com o ClickUp

Não importa se a sua equipe de RH está ajustando os fluxos de trabalho de integração, alinhando as prioridades de recrutamento ou analisando os dados de desempenho, os recursos de colaboração instantânea do ClickUp mantêm todos na mesma página.

A edição ao vivo, os indicadores de digitação em tempo real e as atualizações instantâneas de status garantem que nenhum detalhe seja esquecido. Os membros da equipe podem coeditar documentos, adicionar comentários em tarefas e acompanhar as alterações à medida que elas ocorrem, eliminando problemas de controle de versão e falhas de comunicação.

Além da colaboração, as integrações do ClickUp suportam mais de 1.000 integrações, permitindo que as equipes de RH conectem seus fluxos de trabalho a ferramentas essenciais como Slack, Microsoft Teams, Google Drive e software de folha de pagamento.

O ClickUp oferece vários modelos de RH gratuitos prontos para uso para simplificar o gerenciamento da força de trabalho. Esses modelos facilitam para as equipes de RH o acompanhamento das principais métricas sem começar do zero.

Um exemplo disso é o ClickUp KPI Template, projetado para tornar mais eficiente o acompanhamento do desempenho da força de trabalho. O modelo oferece recursos poderosos, como status personalizados, campos e várias exibições, permitindo que as equipes de RH monitorem os principais KPIs e métricas de gerenciamento da força de trabalho, como produtividade, retenção e envolvimento dos funcionários, tudo em um só lugar.

Obter modelo gratuito Acompanhe as métricas de sucesso com o modelo de KPI do ClickUp

Com automação incorporada e atualizações em tempo real, o modelo elimina a necessidade de rastreamento manual, garantindo que as equipes de RH tenham sempre os dados mais recentes da força de trabalho na ponta dos dedos.

O painel visual ajuda as equipes de RH a analisar tendências ao longo do tempo, identificar lacunas de desempenho e alinhar as estratégias de RH aos objetivos de negócios.

O modelo também inclui estruturas pré-criadas para OKRs departamentais, acompanhamento do progresso e definição de marcos, facilitando a medição do sucesso em diferentes funções de RH.

O RH orientado por dados começa aqui

Gerenciar uma força de trabalho não é fácil, mas ter os dados certos faz toda a diferença. Os KPIs de gerenciamento da força de trabalho ajudam as equipes de RH a tomar decisões informadas, seja para melhorar a produtividade, reduzir a rotatividade ou manter os custos de mão de obra sob controle.

Mas o acompanhamento dessas métricas não deve ser um incômodo.

O ClickUp simplifica o gerenciamento da força de trabalho, reunindo tudo em um só lugar. Com painéis personalizados, acompanhamento de metas, acompanhamento de tempo e colaboração contínua, as equipes de RH podem monitorar as principais métricas em tempo real e agir mais rapidamente.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo para simplificar o gerenciamento da força de trabalho e tomar decisões baseadas em dados com facilidade.