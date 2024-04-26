Crescimento vertical vs. lateral na carreira: Definição e vantagens

Não é incomum sentir que sua carreira está no piloto automático. Mesmo que você seja bom em seu trabalho, muitas vezes pode parecer que está faltando aquela centelha de desafio ou crescimento.

Saia da zona de conforto. Desafie-se a crescer em sua carreira - vertical ou lateralmente.

O crescimento vertical na carreira tem tudo a ver com subir a escada corporativa. Normalmente, envolve um aumento de título para um novo cargo com mais responsabilidade e autoridade.

Por outro lado, o crescimento lateral ou horizontal da carreira tem mais a ver com a expansão de seu conjunto de habilidades, movendo-se lateralmente dentro de uma organização ou até mesmo para uma nova empresa. Talvez você não consiga uma promoção imediata, mas ganhará uma experiência valiosa.

Aqui está a parte interessante: esses caminhos não são mutuamente exclusivos! Você pode aproveitar os movimentos de carreira verticais e horizontais para criar um conjunto de habilidades bem completo. Um movimento de carreira lateral proporciona experiência e conhecimento valiosos, aumentando sua prontidão para o crescimento vertical

Crescimento vertical vs. lateral na carreira: Qual deles você deve escolher? Vamos entender o quê e o porquê de cada abordagem. Ao explorar as vantagens exclusivas de cada uma delas, você poderá escolher a que melhor se adapta aos seus objetivos de crescimento na carreira e o posiciona para o sucesso futuro.

Entendendo o crescimento vertical da carreira

O crescimento vertical da carreira é a trajetória tradicional de carreira ascendente em um campo ou setor específico. Você progride por meio de promoções para cargos com maior responsabilidade, autoridade e, normalmente, um aumento de salário.

Por meio do crescimento vertical, você pode passar de cargos de nível básico, de colaborador individual, para cargos de gerência, assumindo novas responsabilidades e supervisionando o trabalho de outras pessoas.

**Prós

Progressão clara: Com as mudanças verticais na carreira, o caminho a seguir geralmente é bem definido. Você sabe o que está buscando, o que facilita a definição de metas e o acompanhamento do seu desenvolvimento profissional

Com as mudanças verticais na carreira, o caminho a seguir geralmente é bem definido. Você sabe o que está buscando, o que facilita a definição de metas e o acompanhamento do seu desenvolvimento profissional Especialização de habilidades: As mudanças verticais permitem que você aprofunde seus conhecimentos em uma área específica. Você se torna a pessoa certa para o seu nicho, o que leva a um maior reconhecimento e oportunidades

As mudanças verticais permitem que você aprofunde seus conhecimentos em uma área específica. Você se torna a pessoa certa para o seu nicho, o que leva a um maior reconhecimento e oportunidades Desenvolvimento de liderança: Uma mudança vertical na carreira permite que você aprimore suas habilidades de gerenciamento, ganhe confiança e se torne um modelo para os outros

Uma mudança vertical na carreira permite que você aprimore suas habilidades de gerenciamento, ganhe confiança e se torne um modelo para os outros Aumento do impacto: Uma mudança vertical permite que você defina a direção da sua equipe e influencie projetos maiores

Uma mudança vertical permite que você defina a direção da sua equipe e influencie projetos maiores Recompensas financeiras: As promoções geralmente vêm acompanhadas de um aumento, aumentando sua segurança financeira

**Contras

Pressão e estresse: Com maiores responsabilidades, surgem maiores expectativas e, potencialmente, mais estresse. Equilibrar o trabalho e a vida pessoal torna-se crucial para evitar o esgotamento

Com maiores responsabilidades, surgem maiores expectativas e, potencialmente, mais estresse. Equilibrar o trabalho e a vida pessoal torna-se crucial para evitar o esgotamento Exposição limitada: Subir a escada verticalmente pode limitar sua exposição a diferentes aspectos do seu setor. Você pode se tornar altamente especializado, mas não ter uma experiência mais ampla

Subir a escada verticalmente pode limitar sua exposição a diferentes aspectos do seu setor. Você pode se tornar altamente especializado, mas não ter uma experiência mais ampla **Competição: quanto mais alto você sobe, menos posições existem, tornando a competição mais acirrada

Risco de estagnação: Se houver oportunidades limitadas de avanço em sua organização ou área, você poderá atingir um platô na carreira, sentindo-se preso em sua função atual

Aqui estão algumas maneiras de maximizar a trajetória de carreira vertical:

Defina claramente metas profissionais **Defina onde você quer chegar em sua carreira. Seja almejando uma função específica dentro do mesmo departamento ou dominando determinadas habilidades, a clareza em seus objetivos guiará suas ações Busque feedback e orientação: Busque feedback regular de colegas, gerentes ou mentores para identificar áreas de melhoria e mapear seu progresso Aprenda continuamente: Mantenha-se relevante investindo no aprendizado contínuo e no desenvolvimento de habilidades. Participe de workshops, busque certificações ou inscreva-se em cursos relevantes para aprimorar seus conhecimentos. Considere o uso de software de gerenciamento de habilidades para acompanhar seu progresso na aquisição de novas habilidades relevantes para suas metas de crescimento vertical Gerenciar Com eficácia: Crie relacionamentos profissionais sólidos dentro e fora de sua organização. Isso abrirá portas para novas oportunidades e percepções Permaneça flexível: Tenha uma visão clara seu mapa de carreira e esteja aberto a oportunidades inesperadas. Às vezes, as mudanças laterais podem complementar o crescimento vertical, proporcionando experiência e perspectiva valiosas

Agora, vamos examinar os prós e os contras de uma mudança lateral na carreira e as maneiras de maximizá-la.

Entendendo o crescimento lateral (horizontal) na carreira

O crescimento horizontal da carreira se concentra na expansão das habilidades e da experiência ao passar por diferentes funções, departamentos ou setores sem subir verticalmente a escada hierárquica da empresa.

A chave é adquirir novas experiências e ampliar sua base de conhecimento sem necessariamente almejar uma promoção (embora isso possa acontecer em breve!).

**Prós

Conjunto diversificado de habilidades: Uma progressão de carreira com crescimento horizontal permite que você adquira uma ampla gama de conhecimentos, tornando-o um profissional mais versátil e adaptável

Uma progressão de carreira com crescimento horizontal permite que você adquira uma ampla gama de conhecimentos, tornando-o um profissional mais versátil e adaptável Aumento da criatividade: A exposição a diferentes perspectivas e desafios pode levar a novas ideias e soluções, estimulando a criatividade e acelerando o desenvolvimento profissional

A exposição a diferentes perspectivas e desafios pode levar a novas ideias e soluções, estimulando a criatividade e acelerando o desenvolvimento profissional Expansão da rede de contatos: Conhecer novos colegas e construir relacionamentos pode abrir portas para oportunidades futuras

Conhecer novos colegas e construir relacionamentos pode abrir portas para oportunidades futuras Flexibilidade: As movimentações laterais oferecem flexibilidade para explorar novos interesses ou dar uma guinada em sua carreira sem necessariamente começar do zero

**Contras

Desafios da transição: Ajustar-se a uma nova função ou setor pode ser desafiador no início, exigindo tempo e esforço para se adaptar e se destacar

Ajustar-se a uma nova função ou setor pode ser desafiador no início, exigindo tempo e esforço para se adaptar e se destacar Perda de impulso: Movimentos horizontais podem, às vezes, atrasar sua ascensão na carreira. Trata-se mais de um jogo de longo prazo para desenvolver um conjunto abrangente de habilidades

Movimentos horizontais podem, às vezes, atrasar sua ascensão na carreira. Trata-se mais de um jogo de longo prazo para desenvolver um conjunto abrangente de habilidades Caminho incerto: O impacto de longo prazo em sua carreira pode não ser imediatamente claro

Veja como você pode maximizar a trajetória de carreira lateral:

Estabeleça objetivos claros: Defina o que você espera alcançar com os movimentos laterais. Seja adquirindo habilidades específicas ou explorando novas oportunidades, a clareza em suas metas o ajudará a tomar uma decisão melhor Construa redes de contatos: Construa uma rede de contatos sólida dentro e fora de sua organização para descobrir possíveis oportunidades laterais. Participe de eventos do setor, conecte-se com profissionais de diferentes áreas e mantenha a curiosidade sobre possíveis caminhos Busque feedback e orientação: Envolva-se com mentores ou colegas que tenham experiência em mudanças laterais de carreira. As percepções e os conselhos deles podem ajudá-lo a enfrentar desafios e tomar decisões bem informadas **Abrace as oportunidades de aprendizado: Encare cada mudança lateral como uma chance de aprender e crescer. Esteja aberto a adquirir novas habilidades, enfrentar desafios e expandir seus horizontes. Considere o uso de ferramentas de gerenciamento de projetos para manter-se organizado e no topo de sua carga de trabalho durante a transição para uma nova função ou setor Mantenha-se paciente e persistente: Confie no processo; o crescimento lateral da carreira nem sempre produz resultados imediatos. Seja paciente e persistente e continue avançando. Cada experiência contribui para sua jornada e aumenta seu conhecimento

Seja na transição lateral ou horizontal, uma carreira bem-sucedida requer um objetivo claro e flexibilidade para assumir novas funções.

A importância do propósito e da adaptabilidade no crescimento da carreira

O propósito e a adaptabilidade são essenciais para impulsionar sua jornada profissional. O propósito dá uma direção à sua carreira, enquanto a adaptabilidade o ajuda a navegar na jornada. Esses dois fatores podem fazer toda a diferença no tipo de carreira que você escolher e no sucesso que terá.

**Como o propósito influencia a direção da carreira

Sabe aquela sensação de satisfação quando você está fazendo algo que simplesmente faz sentido? Essa é a essência do propósito. É aquele impulso intrínseco, aquele "porquê" por trás do que você faz.

Com um propósito bem definido, você tende a tomar decisões que se alinham com seus valores e paixões, levando-o a um caminho que, em última análise, traz satisfação a longo prazo.

Ter um propósito claro lhe dará a confiança para tomar decisões, a motivação para continuar avançando e, consequentemente, uma carreira mais significativa e gratificante.

**O papel da adaptabilidade no crescimento vertical e lateral da carreira

O mundo do trabalho é dinâmico. Novas tecnologias surgem, os setores evoluem e as empresas se reestruturam. A adaptabilidade não se trata apenas de lidar com os golpes; ela permite que você prospere em um ambiente em constante mudança.

Crescimento vertical: Ao subir na carreira, você encontrará novos desafios e responsabilidades. Ser adaptável permite que você enfrente esses desafios com confiança. Explore as oportunidades de treinamento para aprender continuamente, crescer em novas funções e se ajustar a diferentes

hábitos de trabalho

e estilos de gerenciamento.

Crescimento lateral: Ao explorar caminhos diferentes, cada nova função ou setor traz seus próprios desafios e oportunidades. A adaptação rápida e eficaz pode ajudá-lo a ter sucesso nesses ambientes diversos, ajudando-o a dominar novas ferramentas, integrar-se a uma nova equipe e encontrar soluções criativas em território desconhecido.

Além desses fatores, seu ambiente de trabalho pode afetar significativamente seu crescimento profissional. Vamos ver como.

Avaliando o ambiente de sua carreira

A cultura de trabalho da sua organização, a natureza da sua equipe e o relacionamento com seus colegas, subordinados e superiores podem moldar significativamente seu caminho ideal de crescimento na carreira.

**Entendendo a importância do ambiente de trabalho no crescimento da carreira

Se você passa uma parte significativa de suas horas de vigília no trabalho, não é de surpreender que seu ambiente possa afetar profundamente a trajetória de sua carreira. Seja cercado por colegas que lhe dão apoio, enfrentando mudanças constantes ou prosperando em um ambiente estruturado, todos esses fatores entram em jogo ao considerar suas opções de carreira.

**Determinar a adequação do crescimento vertical ou horizontal da carreira com base em seu ambiente

Ao escolher entre crescimento horizontal e vertical na carreira, seu ambiente pode ser uma luz orientadora. Ao compreender a influência dele e avaliar suas metas e valores, você pode decidir se uma mudança horizontal ou vertical na carreira é o caminho certo para você.

Crescimento vertical: Se sua empresa oferece um caminho claro para promoções, concentra-se em

gerenciamento de talentos

e oferece oportunidades de desenvolvimento de liderança e orientação, então uma escalada vertical pode ser a opção perfeita. Isso é especialmente verdadeiro se você deseja ter mais responsabilidade e uma função de liderança.

Crescimento lateral: Se a sua empresa incentiva a colaboração entre departamentos, o aprendizado de novas habilidades e a estilo de trabalho individualizado então uma escalada horizontal pode beneficiá-lo. Ao criar uma cultura de abertura para apoiar mudanças internas de cargo, sua empresa pode ajudá-lo a ampliar seu conjunto de habilidades e explorar novas áreas dentro da organização.

Se a sua empresa não oferece essas oportunidades, esses sinais de alerta podem ajudá-lo a identificar as possíveis barreiras ao crescimento de sua carreira:

Oportunidades de crescimento limitadas: As promoções são raras e não há um caminho claro para o avanço

As promoções são raras e não há um caminho claro para o avanço Habilidades estagnadas: Você sente que está constantemente fazendo as mesmas tarefas, sem chance de aprender coisas novas

Você sente que está constantemente fazendo as mesmas tarefas, sem chance de aprender coisas novas Cultura tóxica: O moral baixo, a comunicação deficiente e a falta de apoio podem dificultar o foco em suas metas de carreira

Agora, vamos nos aprofundar no processo de definição de metas para o crescimento vertical e lateral da carreira.

Definição de metas para o crescimento na carreira

Depois de ter colocado seus olhos no futuro, o próximo passo importante é saber por onde começar. Seja para subir na hierarquia ou para explorar novos horizontes, a definição de metas claras lhe dará um roteiro para o sucesso.

**Desvendando o processo de definição de metas para o crescimento vertical e lateral da carreira

Antes de entrar em detalhes específicos, é fundamental fazer uma autorreflexão. Considere o que motiva você. Entenda se você deseja posições de liderança e a responsabilidade que vem com elas ou se está mais interessado em desenvolver seu conjunto de habilidades e enfrentar novos desafios.

**Crescimento vertical

Suponha que você valorize a liderança e o aumento da responsabilidade. Nesse caso, suas metas podem envolver o domínio de habilidades gerenciais específicas, a realização de projetos que demonstrem potencial de liderança, a superação de metas e a busca de novos desafios

suas metas de gerenciamento de projetos

ou buscar certificações relevantes para funções de nível superior.

Considere o uso de um

aplicativo de controle de metas

para tornar sua jornada ininterrupta.

**Crescimento lateral

Dar um salto horizontal envolve o desenvolvimento e a implementação de uma estratégia exclusiva para expandir seu conjunto de habilidades e se aventurar em novos territórios.

Nesse caso, as metas podem incluir a aquisição de novas habilidades em campos adjacentes dentro do seu setor ou a expansão da sua rede profissional entrando em contato com colegas de vários departamentos ou empresas que você tem interesse em explorar.

Você também pode aprender novos programas de software, fazer cursos em áreas complementares ou buscar oportunidades de colaborar com diferentes departamentos.

Crescimento vertical: Ao subir na carreira, você encontrará novos desafios e responsabilidades. Ser adaptável permite que você enfrente esses desafios com confiança. Explore as oportunidades de treinamento para aprender continuamente, crescer em novas funções e se ajustar a diferentes

hábitos de trabalho

e estilos de gerenciamento.

Crescimento lateral: Ao explorar caminhos diferentes, cada nova função ou setor traz seus próprios desafios e oportunidades. A adaptação rápida e eficaz pode ajudá-lo a ter sucesso nesses ambientes diversos, ajudando-o a dominar novas ferramentas, integrar-se a uma nova equipe e encontrar soluções criativas em território desconhecido.

Metas do ClickUp

pode ser uma ferramenta poderosa para mapear e alcançar suas aspirações de crescimento na carreira.

Primeiro, descomponha suas metas. Para o crescimento vertical, defina metas relacionadas à aquisição das habilidades necessárias para o cargo superior. Use as "Metas de Tarefas" do ClickUp para vincular tarefas, como fazer cursos on-line ou programas de orientação, à sua meta.

Visualize as porcentagens de progresso em várias metas em uma única exibição com o ClickUp Goals

Da mesma forma, para o crescimento lateral, identifique as habilidades desejadas e defina metas mensuráveis. Você pode usar "Number Targets" (metas numéricas) para acompanhar as certificações concluídas ou "True/False Targets" (metas verdadeiro/falso) para confirmar a participação em workshops relevantes.

O ClickUp também promove a definição eficaz de metas por meio de uma organização clara e do acompanhamento do progresso. Crie "Folders" (pastas) para categorizar suas metas de desenvolvimento, como "Management Skills" (habilidades de gerenciamento) ou "Data Analysis" (análise de dados).

Além disso, dentro de cada pasta, defina prazos e marcos usando os recursos "Targets" (Metas) e "Progress Roll-up" (Aumento do progresso) do ClickUp. Isso permite que você visualize o progresso em várias metas e mantenha-se motivado em seu caminho para o avanço na carreira.

Decidindo qual é o caminho de carreira certo para você

O caminho de carreira ideal é uma combinação única que se alinha com suas metas, habilidades e aspirações.

Aqui estão alguns fatores-chave a serem considerados:

Sua visão de longo prazo: Entender suas metas de carreira de longo prazo é fundamental para escolher o caminho certo. Talvez você deseje cargos de liderança e a emoção de gerenciar uma equipe. Ou talvez você tenha prazer em aprender e dominar constantemente novas habilidades em diferentes áreas

Entender suas metas de carreira de longo prazo é fundamental para escolher o caminho certo. Talvez você deseje cargos de liderança e a emoção de gerenciar uma equipe. Ou talvez você tenha prazer em aprender e dominar constantemente novas habilidades em diferentes áreas Considere suas habilidades e pontos fortes: Refletir sobre seus pontos fortes exclusivos determina em que você é naturalmente bom. Pense em como esses pontos fortes se alinham com os requisitos e as demandas de diferentes planos de carreira. Além disso, considere quais habilidades você deseja desenvolver e como cada caminho pode contribuir para o seu crescimento. Enquanto o crescimento vertical se concentra em aprimorar as habilidades de gerenciamento, o movimento lateral pode ampliar sua experiência técnica

Refletir sobre seus pontos fortes exclusivos determina em que você é naturalmente bom. Pense em como esses pontos fortes se alinham com os requisitos e as demandas de diferentes planos de carreira. Além disso, considere quais habilidades você deseja desenvolver e como cada caminho pode contribuir para o seu crescimento. Enquanto o crescimento vertical se concentra em aprimorar as habilidades de gerenciamento, o movimento lateral pode ampliar sua experiência técnica Ambiente de trabalho: Lembre-se de que a cultura de sua empresa desempenha um papel importante. Descubra se seu empregador apóia promoções e desenvolvimento de liderança. Essa abertura para mudanças internas de cargo e colaboração entre departamentos terá um impacto positivo no crescimento de sua carreira

Aqui estão algumas recomendações para escolher entre crescimento vertical e lateral na carreira:

Abrace uma abordagem híbrida: As carreiras mais gratificantes geralmente envolvem uma combinação de movimentos verticais e laterais. Use o crescimento vertical para subir na escada e ganhar experiência de liderança. Em seguida, aproveite os movimentos laterais para adquirir novas habilidades e manter seu conjunto de habilidades atualizado e relevante

As carreiras mais gratificantes geralmente envolvem uma combinação de movimentos verticais e laterais. Use o crescimento vertical para subir na escada e ganhar experiência de liderança. Em seguida, aproveite os movimentos laterais para adquirir novas habilidades e manter seu conjunto de habilidades atualizado e relevante Concentre-se no aprendizado contínuo: Priorize o aprendizado contínuo, independentemente do caminho escolhido. Faça cursos, participe de workshops, aprenda com seus colegas e mantenha-se atualizado sobre as tendências do setor

Visualize o panorama geral para definir o escopo e alocar para o que é importante com o Gerenciamento de Projetos do ClickUp

Gerenciamento de projetos do ClickUp

do ClickUp pode ser uma ferramenta poderosa para gerenciar a exploração e o desenvolvimento de sua carreira. Veja como:

Planejamento e priorização : Estabeleça metas para aprender novas habilidades ou obter certificações. O ClickUp ajuda você a criar tarefas, acompanhar o progresso e manter o foco em seus objetivos

: Estabeleça metas para aprender novas habilidades ou obter certificações. O ClickUp ajuda você a criar tarefas, acompanhar o progresso e manter o foco em seus objetivos Desenvolvimento de habilidades e gerenciamento de aprendizado : Use Documentos do ClickUp e listas para organizar recursos de aprendizagem dispersos, como artigos, tutoriais e cursos on-line em um único hub. Automatize lembretes para agendar sessões de estudo e acompanhar seu progresso

: Use Documentos do ClickUp e listas para organizar recursos de aprendizagem dispersos, como artigos, tutoriais e cursos on-line em um único hub. Automatize lembretes para agendar sessões de estudo e acompanhar seu progresso Exploração de opções de carreira: Impulsione sua busca de emprego usando o Docs para compilar informações e referências a oportunidades interessantes, contatos e muito mais. Crie listas separadas para diferentes campos e organizações que você está considerando

**Recursos do ClickUp para aprimorar sua jornada

Inteligência artificial: Use Cérebro ClickUp para gerar tarefas automatizadas com base em notas de pesquisa, resumir pontos-chave de artigos e organizar seu processo de coleta de informações

Use o ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM para obter respostas instantâneas e insights de suas anotações de pesquisa, artigos e muito mais

Visualizações e painéis personalizáveis: Crie visualizações e painéis personalizados Dashboards do ClickUp para visualizar seu progresso em relação às metas de carreira e aos objetivos de aprendizado

Crie visualizações e painéis personalizados Dashboards do ClickUp para visualizar seu progresso em relação às metas de carreira e aos objetivos de aprendizado Integrações: Conecte o ClickUp às ferramentas de gerenciamento de projetos que você já usa e às plataformas de armazenamento em nuvem para centralizar todos os seus recursos

Por fim, dê uma olhada em Modelo de trilha de carreira do ClickUp ! Essa ferramenta prática ajuda você a visualizar sua jornada de carreira ideal, identificar marcos importantes e acompanhar seu progresso para alcançar a carreira dos seus sonhos.

Crie status personalizados para tarefas, como "Candidatar-se a uma vaga" ou "Participar de uma entrevista informativa" para uma mudança lateral. Você também pode usar campos personalizados para categorizar diferentes caminhos de carreira (vertical ou lateral) e as habilidades essenciais para cada um deles. Isso permite que você veja as etapas envolvidas na realização da mudança desejada.

O ClickUp permite que você abra diferentes visualizações do mesmo modelo. A visualização "Start Here" (Comece aqui) descreve sua função e suas responsabilidades atuais. A visualização "Whiteboard" o ajuda a medir especificamente o progresso em direção à mudança de carreira desejada (vertical ou lateral). Essa separação visual o ajuda a fazer um brainstorming e planejar as ações específicas para o caminho escolhido.

De modo geral, o modelo de plano de carreira do ClickUp fornece uma estrutura para:

Planejar estrategicamente : Ao delinear as etapas envolvidas na mudança desejada, você pode criar um roteiro para o sucesso

: Ao delinear as etapas envolvidas na mudança desejada, você pode criar um roteiro para o sucesso Manter-se organizado : Ter um local central para acompanhar seu progresso e suas metas o mantém concentrado

: Ter um local central para acompanhar seu progresso e suas metas o mantém concentrado Comunique-se de forma eficaz: Se sua empresa incentiva discussões sobre desenvolvimento de carreira, este modelo pode servir como um ponto de discussão com seu gerente sobre suas aspirações

Você pode adaptar o modelo para atender às suas necessidades, seja planejando uma promoção ou mudando para um departamento diferente.

Faça o download deste modelo

Faça do ClickUp seu gerenciador de crescimento profissional

Os movimentos de carreira verticais e laterais oferecem vantagens. Entretanto, não existe uma abordagem única para todos. O melhor caminho para você depende de como você imagina sua jornada.

Uma mudança lateral de carreira pode ser a opção mais fácil e eficaz para fazer a transição para um nicho diferente. Se você estiver satisfeito com sua carreira atual, concentrar-se em oportunidades verticais o manterá em movimento.

Independentemente de você escolher uma abordagem vertical, lateral ou híbrida, o mais importante é encontrar o emprego dos sonhos para se manter realizado e feliz em sua carreira. O segredo é manter-se fiel aos seus objetivos, estar aberto a novas oportunidades e crescer a cada passo.

Embora o planejamento de carreira seja empolgante, ele também pode parecer esmagador. Ter um parceiro de crescimento, como o ClickUp, que o ajude a se manter organizado, acompanhar suas metas, gerenciar seu aprendizado e se concentrar em alcançar suas ambições pode fazer toda a diferença. Registrar-se no ClickUp

hoje mesmo e embarque na jornada de sua carreira dos sonhos.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Qual é a diferença entre crescimento lateral e crescimento vertical?

O crescimento lateral envolve a movimentação entre diferentes funções ou setores, enquanto o crescimento vertical se concentra em subir a escada hierárquica em um campo ou organização específica.

2. Qual é a diferença entre desenvolvimento de carreira vertical e horizontal?

O desenvolvimento vertical de carreira diz respeito à ascensão hierárquica em um campo, enquanto o desenvolvimento horizontal envolve a diversificação de habilidades e experiências em diferentes funções ou setores.

3. O que é um exemplo de crescimento lateral?

Um exemplo de crescimento lateral poderia ser a transição de um profissional de marketing para uma função de desenvolvimento de negócios na mesma empresa.