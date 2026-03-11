As 10 melhores alternativas ao Hedy AI para notas de reuniões em tempo real

Com inteligência conversacional em tempo real e transcrição ao vivo em mais de 30 idiomas, o Hedy é uma escolha popular entre estudantes e equipes multilíngues.

Mas nem todos querem adaptar suas reuniões a um fluxo de trabalho específico de IA. O Hedy funciona bem apenas se o seu fluxo baseado em sessões corresponder à sua forma de trabalhar. E, embora ofereça suporte de IA ao vivo, ele não possui os recursos necessários para vinculá-lo à execução.

Se você está procurando um sistema de gerenciamento de trabalho com inteligência de reunião integrada, esta lista irá ajudá-lo.

Vamos dar uma olhada nas principais alternativas ao Hedy AI. 📲

Alternativas ao Hedy AI em resumo

Para uma visão geral rápida, a tabela abaixo compara os principais recursos para ajudar você a entender onde cada ferramenta se encaixa melhor.

Ferramenta Recursos Ideal para Preços ClickUp Resumos e transcrições de reuniões com tecnologia de IA, automação do fluxo de trabalho de reuniões com agentes Equipes de todos os tamanhos que desejam reuniões, tarefas, documentos e fluxos de trabalho em uma única plataforma. Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Granola Transcrição automática com notas aprimoradas por IA, chat com IA Pequenas equipes de liderança que desejam um bloco de notas privado com IA para reuniões Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14 por usuário/mês. Superpoderosas Transcrição e resumos de reuniões com IA, integrações com calendários Freelancers e equipes pequenas que desejam notas de reunião simples com IA , sem um bot de reunião. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 36 por usuário/mês. Otter.ai Transcrição de reuniões em tempo real, identificação de oradores, biblioteca de reuniões pesquisável Equipes de médio porte e empresas que precisam de transcrição de reuniões em tempo real e notas colaborativas. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99 por usuário/mês. Fireflies. ai Gravação e transcrição automáticas de reuniões, pesquisa inteligente, integrações com CRM Equipes de médio porte e empresas que desejam transcrições pesquisáveis de reuniões entre departamentos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 18 por usuário/mês. MeetGeek Resumos e destaques de reuniões com IA, análises de reuniões, detecção de itens de ação e acompanhamentos. Equipes de pequeno a médio porte que desejam gravações automatizadas de reuniões e resumos de IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15,99 por usuário/mês. tl;dv Resumos de reuniões com IA, com registros de data e hora, destaques e clipes compartilháveis. Equipes de vendas e atendimento ao cliente de pequeno a médio porte que precisam de destaques de reuniões e insights de coaching. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29 por usuário/mês. Fathom Resumos instantâneos de IA após reuniões, integrações de CRM para equipes de vendas Freelancers e equipes pequenas que procuram um gravador de reuniões com IA gratuito e resumos instantâneos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19 por usuário/mês. Fellow Notas de reunião com IA, modelos de reunião, agendas de reunião colaborativas, insights de desempenho Equipes de pequeno a médio porte que desejam um gerenciamento estruturado de reuniões com agendas e acompanhamento de ações. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 11 por usuário/mês. Avoma Inteligência de receita para chamadas de vendas, análise de conversas, integrações de CRM para acompanhamento do pipeline Equipes de médio porte e empresas que precisam de inteligência de reuniões para equipes de vendas e receita Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29 por usuário/mês.

O que você deve procurar em alternativas ao Hedy AI?

Embora o Hedy seja bom em fornecer suporte conversacional em tempo real, ele não é ideal se você precisa de integrações mais profundas com o fluxo de trabalho.

Ao procurar uma alternativa, certifique-se de que a ferramenta oferece:

Assistência em reuniões com tecnologia de IA : fornece insights acionáveis durante a reunião na forma de sugestões de perguntas ou itens de ação.

Resumos e qualidade do resultado : gera : gera notas e resumos precisos das reuniões que você pode compartilhar com colegas ou partes interessadas sem precisar fazer muitas edições.

Integração do fluxo de trabalho : integra-se ao seu calendário, comunicação e software de gerenciamento de projetos para eliminar : integra-se ao seu calendário, comunicação e software de gerenciamento de projetos para eliminar a proliferação de ferramentas

Personalização : permite que você adapte as respostas ao seu estilo e contexto de trabalho.

Gestão do conhecimento : ajuda a criar um repositório centralizado onde você pode pesquisar transcrições anteriores. : ajuda a criar um repositório centralizado onde você pode pesquisar transcrições anteriores.

As melhores alternativas ao Hedy AI

Vamos dar uma olhada nas principais ferramentas de IA que não apenas fazem anotações, mas transformam reuniões virtuais em trabalho prático.

1. ClickUp (ideal para transformar notas de reuniões em tarefas e automatizar fluxos de trabalho)

Experimente o ClickUp AI Notetaker Capture transcrições precisas com rótulos de locutores, resumos, gravações e itens de ação listados de forma organizada em um único documento, usando o ClickUp AI Notetaker.

Muitas ferramentas de reunião com IA são excelentes na produção de transcrições. Mas as reuniões não terminam aí, certo? Você precisa de algo para eliminar a sobrecarga geral do sistema de gerenciar o trabalho em plataformas desconectadas.

O ClickUp oferece às equipes um espaço de trabalho de IA convergente para planejar e automatizar fluxos de trabalho de reuniões de ponta a ponta.

Além da transcrição e dos resumos de reuniões com tecnologia de IA, você obtém um hub centralizado para documentação, colaboração e execução.

Vamos ver como o ClickUp substitui várias ferramentas pontuais por um único sistema operacional.

Obtenha resumos e transcrições de reuniões com tecnologia de IA.

O AI Notetaker da ClickUp captura suas conversas automaticamente e as integra ao fluxo de trabalho do seu projeto.

Após cada reunião, você recebe um documento privado que inclui o título e a data da reunião, uma lista de participantes, uma gravação de vídeo ou áudio, uma breve visão geral da sessão, os principais pontos, os próximos passos, os tópicos principais e a transcrição completa da conversa com identificação dos participantes.

Mais tarde, você pode fazer perguntas à IA contextual integrada do ClickUp sobre qualquer uma de suas reuniões e obter respostas com base nas notas.

Este vídeo mostra como você pode automatizar notas e tarefas de reuniões no ClickUp 📹

Crie repositórios pesquisáveis e estruturados com insights das reuniões.

Quando as equipes usam ferramentas externas de gerenciamento de documentos, o conhecimento fica separado da execução. As notas de reunião em uma plataforma devem ser consultadas separadamente ao criar tarefas em outra.

O ClickUp Docs resolve esse problema de vez. Ele se torna o único espaço para tudo o que sai de uma reunião.

Quando você redige uma agenda em um Doc antes de uma reunião, todos podem vê-la, editá-la e comentá-la em tempo real, para que a discussão comece com uma estrutura compartilhada. Após a reunião, suas notas do AI Notetaker também são registradas em um Doc. A partir daí, os itens de ação podem ser convertidos em tarefas do ClickUp com prazos e responsáveis. Isso elimina o atraso administrativo entre a discussão e a entrega.

Tudo isso é armazenado no Docs Hub. Você pode filtrar e recuperar notas de reuniões anteriores com facilidade, o que é importante quando você está acompanhando compromissos ao longo de semanas ou trimestres.

Obtenha insights contextuais de todo o seu espaço de trabalho

Com o ClickUp Brain, você tem um assistente pessoal com tecnologia de IA que pode recuperar informações de tarefas, documentos, chats e atualizações anteriores. Durante as reuniões, ele pode fornecer uma visão clara do que já foi discutido ou concluído para evitar discussões repetitivas.

Por exemplo, se um membro da equipe perguntar sobre o status de um recurso durante uma reunião, o ClickUp Brain pode resumir instantaneamente o progresso das tarefas relevantes, destacar atualizações recentes e revelar quaisquer obstáculos que tenham sido registrados anteriormente.

Obtenha resumos detalhados e insights do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain.

Após as reuniões, a IA cria tarefas automaticamente, atribui responsáveis, vincula-as ao projeto ou documento apropriado e captura prazos diretamente da conversa. Dessa forma, os resultados das reuniões são imediatamente integrados ao fluxo de trabalho, facilitando o acompanhamento das responsabilidades e o cumprimento das decisões.

Automatize os fluxos de trabalho das reuniões com IA avançada.

Os Super Agentes de IA no ClickUp podem lidar de forma autônoma com tarefas operacionais recorrentes relacionadas a reuniões.

Pense nelas como suas colegas de equipe de IA que trabalham com conhecimento contextual completo do seu espaço de trabalho. Elas podem analisar as atividades mais recentes em todas as tarefas para produzir um resumo conciso do progresso. Além disso, quando novas decisões ou responsabilidades são discutidas durante uma reunião, um agente dedicado pode criar tarefas, atribuir responsáveis, anexar documentos relacionados e definir prazos para que as ações sejam imediatamente refletidas no espaço de trabalho.

Automatize fluxos de trabalho complexos de ponta a ponta com os Super Agentes personalizados do ClickUp.

Os Super Agentes da ClickUp têm conhecimento infinito e ambiental, o que significa que detectam alterações em suas tarefas, documentos e conversas dentro do espaço de trabalho e atualizam seu contexto em tempo real. Eles também têm memória infinita, então se lembram de como você gosta do resumo da reunião, por exemplo, e se você deseja que os itens de ação da reunião sejam destacados em suas notas como uma lista com marcadores ou numerada, etc.

Você pode automatizar qualquer fluxo de trabalho de reunião com elas — desde a preparação para uma ligação com um cliente até o acompanhamento e relatório do progresso das ações decididas.

Melhores recursos do ClickUp

Consulte tarefas, vincule documentos, atribua responsáveis em tempo real e converta mensagens do ClickUp Chat em tarefas acionáveis para eliminar o trabalho adicional comum de copiar decisões do chat para uma ferramenta de projeto.

Aumente a clareza pós-reunião gravando clipes do ClickUp com atualizações, orientações ou explicações e anexando-os diretamente a tarefas ou documentos.

Use as automações do ClickUp para automatizar fluxos de trabalho pós-reunião, como atribuir tarefas à pessoa certa, aplicar níveis de prioridade, definir prazos, mover tarefas entre status ou notificar as partes interessadas.

Visualize os resultados das reuniões com mais de 15 visualizações personalizadas para atender às suas necessidades — visualização do gráfico de Gantt para dependências e cronogramas, visualização do quadro no estilo Kanban para gerenciar a carga de trabalho visualmente, visualização da lista filtrada por tarefas de alta prioridade e muito mais.

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos pode ser um pouco intimidante para usuários iniciantes.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 relata:

Depois de experimentar diferentes plataformas ao longo da minha carreira como gerente de projetos, posso dizer que o ClickUp se tornou o meu favorito. Gosto particularmente da função AI Notetaker: como gerente de projetos, esse recurso é valioso. Posso me concentrar na sessão sem me distrair com anotações, pois o sistema gera resumos claros com pontos-chave, tanto em reuniões curtas quanto em longas, nas quais é difícil acompanhar todo o fluxo da conversa.

Depois de experimentar diferentes plataformas ao longo da minha carreira como gerente de projetos, posso dizer que o ClickUp se tornou o meu favorito. Gosto particularmente da função AI Notetaker: como gerente de projetos, esse recurso é valioso. Posso me concentrar na sessão sem me distrair com anotações, pois o sistema gera resumos claros com pontos-chave, tanto em reuniões curtas quanto em longas, nas quais é difícil acompanhar todo o fluxo da conversa.

📮 ClickUp Insight: 62% dos entrevistados afirmam que os agentes de IA ainda não correspondem às expectativas, descrevendo-os como estando em estágio inicial ou até mesmo criando mais trabalho do que eliminam. Essa frustração geralmente aparece na transferência. Um agente resume uma reunião, sugere os próximos passos ou sinaliza um problema e, então, para por aí. Você ainda precisa criar tarefas a partir dos itens de ação, atribuir responsáveis, atualizar status e fazer o acompanhamento manualmente. Os Super Agents foram projetados para cuidar de todas essas etapas. Eles podem usar ações em cadeia para transformar notas de reuniões em tarefas, atualizar o status dos projetos, encaminhar o trabalho aos responsáveis certos e manter os fluxos de trabalho em movimento dentro do mesmo sistema onde a execução acontece. Quando um agente de IA consegue transformar o trabalho de “isso é o que deveria acontecer” para “isso já está em andamento”, o valor se torna real.

2. Granola (ideal para melhorar notas de reuniões com suporte de IA)

via Granola

O assistente de reuniões com IA da Granola se concentra em aprimorar suas notas, em vez de substituí-las totalmente pela produção da IA. Após reuniões pessoais ou de negócios, ele refina o que você escreveu e adiciona contexto a partir de transcrições geradas por IA para produzir resumos estruturados e acionáveis.

Como a ferramenta é executada no seu dispositivo e captura o áudio localmente, suas notas permanecem totalmente privadas. Quando estiver pronto para compartilhar, você pode enviá-las diretamente para ferramentas como Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio e Zapier usando integrações integradas.

Para uma melhor formatação, você tem o Markdown básico para estruturar suas notas com cabeçalhos e marcadores. Você também pode adicionar imagens e capturas de tela às suas notas para fornecer contexto adicional.

Melhores recursos do Granola

Sincronize o aplicativo com o calendário do Google ou do Outlook para ver as próximas reuniões.

Use informações contextuais dos eventos da sua agenda, como títulos, horários e participantes das reuniões, para ajudar a gerar notas e lembretes mais úteis das reuniões.

Crie ou escolha modelos de notas para tipos comuns de reuniões, como reuniões individuais, entrevistas ou apresentações de vendas.

Limitações do Granola

Exportar notas para outros sistemas ou sincronizar com fluxos de trabalho mais amplos não é tão fácil quanto nos concorrentes com IA avançada.

Preços da Granola

Básico : Gratuito

Negócios : US$ 14 por usuário/mês

Empresa: US$ 35 por usuário/mês

Avaliações e comentários da Granola

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Granola?

Diretamente de uma avaliação do G2:

O que mais gosto no Granola é a facilidade com que ele lida com as notas das reuniões sem interromper o fluxo da conversa. Ele escuta diretamente do áudio do meu dispositivo, sem bots participando das chamadas, e produz resumos claros e estruturados com decisões, itens de ação e pontos-chave.

O que mais gosto no Granola é a facilidade com que ele lida com as notas das reuniões sem interromper o fluxo da conversa. Ele escuta diretamente do áudio do meu dispositivo, sem bots participando das chamadas, e produz resumos claros e estruturados com decisões, itens de ação e pontos-chave.

📚 Leia mais: Melhores ferramentas de produtividade com IA

3. Superpowered (ideal para notas de reunião automatizadas e de alta qualidade)

via Superpowered

O Superpowered permite que você se concentre nas discussões enquanto ele cuida das anotações.

O recurso de participação automática permite que você entre nas reuniões no horário, e as contagens regressivas avisam com 10 minutos de antecedência antes de cada evento. E se você estiver atrasado, pode avisar os outros participantes com apenas um clique.

A ferramenta não grava nem armazena áudio ou vídeo, e as transcrições são excluídas 7 dias após a criação das notas. Ela também atende aos padrões de conformidade SOC-2 Tipo 2 e GDPR.

Os melhores recursos superpotentes

Obtenha modelos de IA personalizáveis para notas estruturadas com base no tipo de reunião.

Integre com o Google Drive, Slack, Zapier e Notion para conectividade do fluxo de trabalho.

Gere transcrições em mais de 50 idiomas, incluindo japonês, francês, italiano e muito mais.

Limitações superpoderosas

A ferramenta carece de recursos avançados de inteligência de reuniões que plataformas maiores e mais abrangentes oferecem.

Preços superpotentes

Gratuito

Básico : US$ 36/mês

Pro: US$ 108/mês

Avaliações e comentários superpoderosos

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Superpowered?

Um usuário do Product Hunt diz:

Antes, eu fazia anotações rigorosas nas reuniões e depois passava tempo formatando as anotações/itens de ação, mas agora não preciso mais me preocupar com isso. Também adoro o fato de que isso não atrapalha a reunião!

Antes, eu fazia anotações rigorosas nas reuniões e depois passava tempo formatando as anotações/itens de ação, mas agora não preciso mais me preocupar com isso. Também adoro o fato de que isso não atrapalha a reunião!

👀 Você sabia? Estudos mostram que os funcionários passam 15% do seu tempo de trabalho em reuniões, mas apenas 37% das reuniões realmente levam a decisões. Pior ainda, 64% das reuniões recorrentes e 60% das reuniões pontuais não têm agenda, o que dificulta que as equipes se mantenham focadas ou acompanhem os resultados. Os assistentes de reunião com IA resolvem esse problema gerando agendas automaticamente, gravando discussões e organizando acompanhamentos, garantindo que as reuniões realmente levem à ação.

4. Otter.ai (ideal para transcrição ao vivo e arquivos de reuniões pesquisáveis)

O Otter pode transcrever reuniões virtuais e presenciais em tempo real, permitindo que você veja a conversa enquanto ela acontece e a revise instantaneamente. Durante as reuniões, a ferramenta de IA adiciona automaticamente capturas de tela de slides ou telas compartilhadas à sua transcrição. Com essas referências visuais junto com o texto, você obtém o contexto completo do que foi discutido.

Você pode interagir com o chat de IA da ferramenta para fazer perguntas em linguagem natural sobre uma transcrição e obter respostas úteis. Ela também pode redigir e-mails de acompanhamento ou mensagens sobre os próximos passos diretamente a partir do conteúdo da sua reunião e produzir resumos contextuais de tópicos específicos abordados na conversa.

Para um melhor controle, ative ou desative os calendários sincronizados, para que apenas as reuniões relevantes apareçam no aplicativo. Você também pode ativar ou desativar o posicionamento automático do anotador para calendários ou reuniões específicos.

Melhores recursos do Otter.ai

Identifique os interlocutores em suas transcrições e a ferramenta os identificará automaticamente em chamadas futuras, sem a necessidade de repetir a marcação manual.

Use a IA para identificar as principais prioridades e os próximos passos da conversa e atribuir tarefas automaticamente aos participantes relevantes.

Crie canais para oferecer às equipes um espaço compartilhado onde possam colaborar em conversas e transcrições.

Limitações do Otter.ai

Alguns usuários relataram que a precisão da ferramenta com diferentes sotaques e sua capacidade de identificar quem está falando não são confiáveis.

Preços do Otter.ai

Básico : Gratuito

Pro : US$ 16,99 por usuário/mês

Negócios : US$ 24 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2 : 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Veja o que um usuário do G2 disse:

O Otter participa das reuniões de forma consistente, pontual e confiável, tornando-se uma ferramenta segura para nossa equipe. Sua capacidade de capturar resumos claros e precisos nos permite revisitar pontos importantes sem precisar assistir à gravação inteira novamente.

O Otter participa das reuniões de forma consistente, pontual e confiável, tornando-se uma ferramenta segura para nossa equipe. Sua capacidade de capturar resumos claros e precisos nos permite revisitar pontos importantes sem precisar assistir à gravação inteira novamente.

📚 Leia mais: Como usar a comunicação assíncrona para melhorar a colaboração em equipe

🚀 Vantagem do ClickUp: o ClickUp Brain MAX, seu superaplicativo de IA para desktop, estende a IA a todo o fluxo de trabalho relacionado às reuniões. Ele conecta todas as ferramentas da sua pilha de tecnologia, para que você possa conectar novas informações aos projetos ou documentos certos à medida que as discussões acontecem, sem precisar transferir manualmente as informações entre as ferramentas. O Brain MAX oferece suporte a fluxos de trabalho com prioridade de voz por meio do Talk To Text, permitindo que você dite ideias, crie tarefas, redija mensagens ou atualize detalhes do projeto diretamente por meio de comandos de voz. Após as reuniões, ele resume as atualizações em todos os projetos e responde a perguntas sobre as reuniões. Transforme reuniões de conversas isoladas em fluxos de trabalho conectados com o ClickUp Brain MAX.

5. Fireflies.ai (ideal para atas de reuniões automatizadas com análises de reuniões)

Com transcrição automática e precisa de reuniões e suporte em mais de 100 idiomas, o Fireflies.ai é um aplicativo confiável para anotações. Você obtém arquivos de reuniões pesquisáveis e um assistente de IA, o AskFred, que responde às suas perguntas sobre reuniões anteriores.

Um feed alimentado por IA fornece resumos com marcadores das reuniões recentes, permitindo que você analise rapidamente os principais pontos e prioridades sem ler as transcrições completas. Antes das reuniões, você pode ver os pontos de discussão e as ações pendentes das chamadas anteriores, para ter um contexto completo antes mesmo de participar.

Para facilitar a colaboração, você pode criar e compartilhar clipes de áudio de reuniões gravadas, marcar membros da equipe para acompanhamento e classificar reuniões por tópico ou cliente. As equipes também podem ver métricas de conversação em um painel, como análises de tempo de conversação, análise de sentimentos, rastreamento de tópicos, filtros de IA e muito mais.

Fireflies. ai melhores recursos

Acesse o resumo gerado por IA, a transcrição completa, a gravação de vídeo, as análises e os itens de ação para cada reunião no Fireflies Notepad.

Grave conversas offline, reuniões presenciais, memos de voz e chamadas telefônicas encaminhadas pelo computador com o Fireflies Web Recorder.

Configure comandos de voz para criar tarefas automaticamente em ferramentas integradas de gerenciamento de projetos durante as reuniões.

Limitações do Fireflies.ai

Os resumos gerados por IA nem sempre capturam os pontos-chave com precisão, então os usuários precisam corrigi-los ou refiná-los manualmente.

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro : US$ 18 por licença/mês

Negócios : US$ 29 por licença/mês

Empresa: US$ 39 por licença/mês

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2 : 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Um usuário do G2 diz:

Eu uso o Fireflies.ai para gravar, transcrever e resumir minhas reuniões automaticamente. Gosto mais dos resumos de reuniões gerados por IA porque eles ajudam nas reuniões das quais não posso participar, mas ainda assim recebo os detalhes da discussão.

Eu uso o Fireflies.ai para gravar, transcrever e resumir minhas reuniões automaticamente. Gosto mais dos resumos de reuniões gerados por IA porque eles ajudam nas reuniões das quais não posso participar, mas ainda assim recebo os detalhes da discussão.

🧠 Curiosidade: se sua agenda parece lotada às terças-feiras, você não está imaginando coisas. Um estudo da Microsoft mostra que terça-feira é o dia mais movimentado para reuniões, respondendo por 23% das reuniões semanais.

6. MeetGeek (ideal para documentação estruturada e pesquisável de reuniões)

via MeetGeek

O MeetGeek gera automaticamente atas de reuniões com IA e envia um resumo estruturado por e-mail aos participantes logo após o término da chamada. O e-mail inclui uma visão geral de um parágrafo, o esboço da reunião, os próximos passos, os principais destaques com itens de ação e um link para a transcrição completa.

Você pode controlar quem recebe, editar o resumo gerado antes de enviar, personalizar o conteúdo e usar ferramentas como salvar, copiar, redefinir ou regenerar para refinar o resultado.

Os fluxos de trabalho automatizados permitem conectar suas reuniões a outras ferramentas em sua pilha de tecnologia, como RingCentral, Notion, Trello, etc. Você pode criar regras de fluxo de trabalho simples que são acionadas para todas as reuniões ou apenas para aquelas que atendem a determinados critérios. O assistente de reunião então envia o resumo completo ou destaques selecionados, como decisões importantes ou itens de ação, para o aplicativo escolhido.

Melhores recursos do MeetGeek

Grave reuniões ad hoc que não estão em sua agenda colando o link no formulário de entrada da ferramenta ou enviando um convite de agenda para o bot da reunião.

Controle o acesso tornando as reuniões privadas ou públicas, compartilhando apenas destaques específicos ou definindo regras de compartilhamento da equipe para disponibilizar o conteúdo da reunião aos membros da equipe.

Faça perguntas sobre decisões, acompanhamentos ou pontos específicos de reuniões anteriores e obtenha respostas instantâneas sem precisar percorrer transcrições com o AI Chat.

Limitações do MeetGeek

Para reuniões importantes ad hoc que não foram agendadas ou sincronizadas com antecedência, pode ser difícil iniciar a transcrição no meio da reunião.

Preços do MeetGeek

Básico : Gratuito

Pro : US$ 15,99 por usuário/mês

Negócios : US$ 27 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do MeetGeek

G2 : 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek?

Uma avaliação do usuário observa:

Como coach de idiomas, acho o MeetGeek muito útil para acompanhar minhas sessões e ver o progresso dos meus clientes. É fácil de usar; ele encontra automaticamente minhas reuniões e participa delas com pouca intervenção da minha parte. Os resumos que ele fornece são bons e me ajudam a focar nos pontos-chave para minhas próximas sessões.

Como coach de idiomas, acho o MeetGeek muito útil para acompanhar minhas sessões e ver o progresso dos meus clientes. É fácil de usar; ele encontra automaticamente minhas reuniões e participa delas com pouca intervenção da minha parte. Os resumos que ele fornece são bons e me ajudam a focar nos pontos-chave para minhas próximas sessões.

📚 Leia mais: Melhores ferramentas de produtividade para agências e equipes

Em vez de um monte de texto, os recursos de IA do tl;dv organizam as atas por tópico, para que você possa navegar rapidamente por decisões, desafios, acompanhamentos e temas recorrentes. Cada tópico inclui um breve resumo e um link para o momento da gravação em que foi discutido.

A ferramenta também oferece suporte a notas semiautomatizadas, permitindo que você fixe momentos importantes durante a reunião. Quando você fixa algo, a IA gera um resumo focado nesse momento específico e usa uma tag atribuída pela IA para incorporá-lo ao resumo mais amplo.

Com os modelos de reunião, você pode criar e aplicar estruturas personalizadas às suas reuniões para que os resumos gerados por IA sigam um formato predefinido. Isso facilita transformar discussões recorrentes em reuniões em documentação de processos estruturados e padronizar fluxos de trabalho ao longo do tempo.

tl;dv melhores recursos

Tenha acesso a uma grande biblioteca de exemplos de prompts específicos para cada função e obtenha insights melhores e mais estruturados a partir das gravações das suas reuniões.

Use a inteligência conversacional para identificar tópicos importantes, tendências, decisões e temas recorrentes em reuniões individuais e múltiplas.

Utilize agentes de IA para capturar, resumir, analisar e integrar o conteúdo das reuniões às suas ferramentas e processos existentes para o gerenciamento completo do fluxo de trabalho das reuniões.

Limitações do tl;dv

Alguns usuários mencionaram recursos ausentes, como resumir várias reuniões juntas ou agrupar reuniões para uma análise mais ampla.

Preços tl;dv

Gratuito

Pro : US$ 29 por usuário/mês

Negócios : US$ 98 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários tl;dv

G2 : 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o tl;dv?

Trecho de uma avaliação do G2:

O tl;dv é uma ferramenta incrivelmente útil para preparar resumos de reuniões e capturar todos os pontos-chave da discussão. A capacidade de escolher entre diferentes modelos de resumo agiliza o processo e garante consistência entre as equipes.

O tl;dv é uma ferramenta incrivelmente útil para preparar resumos de reuniões e capturar todos os pontos-chave da discussão. A capacidade de escolher entre diferentes modelos de resumo agiliza o processo e garante consistência entre as equipes.

8. Fathom (ideal para resumos instantâneos de reuniões com chat de IA e playlists de destaques)

via Fathom

O anotador de IA da Fathom transforma toda a sua reunião em um resumo de 1 a 2 minutos com destaques, decisões e tarefas claramente apresentadas. Ele também possui uma interface de IA no estilo chat, onde você pode fazer perguntas sobre suas reuniões ou solicitar rascunhos de acompanhamento e insights após a chamada.

A ferramenta se integra ao Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana, etc., para que os dados das reuniões possam fluir para sua pilha de trabalho mais ampla. Para equipes, ela oferece recursos como pastas compartilhadas, controles de acesso, playlists de gravações, compartilhamento de destaques, etc., para que todos permaneçam alinhados, mesmo que tenham perdido a chamada.

Você obtém transcrições em vários idiomas, com a opção de criar vocabulários ou dicionários personalizados para as siglas e o jargão da sua empresa. Isso ajuda a melhorar a precisão da transcrição e a eficácia geral das reuniões, especialmente em discussões que envolvem terminologia complexa ou técnica.

Descubra os melhores recursos

Realize reuniões eficazes criando listas de reprodução com os momentos mais importantes para integração, treinamento ou retrospectivas.

Permita que a ferramenta monitore o ritmo e a dinâmica da sua reunião em segundo plano enquanto você ainda está na conversa, com recursos de coaching de IA em tempo real.

Revisite transcrições, resumos e destaques a qualquer momento no seu painel do Fathom, que armazena todas as suas gravações.

Compreenda as limitações

Não há um aplicativo móvel dedicado, então você só pode usá-lo para as reuniões das quais participa a partir de um desktop ou laptop.

Preços da Fathom

Gratuito

Equipe : US$ 19 por usuário/mês

Negócios: US$ 29 por usuário/mês

Avaliações e comentários da Fathom

G2 : 5/5 (mais de 6.500 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Fathom é a facilidade com que ele lida com as reuniões, sem nenhum esforço extra da minha parte. Ele grava automaticamente, salva tudo na nuvem e fornece uma transcrição completa. Se eu esquecer algum detalhe ou precisar revisitar uma discussão, posso voltar rapidamente e revisá-la.

O que mais gosto no Fathom é a facilidade com que ele lida com as reuniões, sem nenhum esforço extra da minha parte. Ele grava automaticamente, salva tudo na nuvem e fornece uma transcrição completa. Se eu esquecer algum detalhe ou precisar revisitar uma discussão, posso voltar rapidamente e revisá-la.

📚 Leia mais: O melhor software de gerenciamento de projetos que extrai decisões a partir de notas de reuniões

📮ClickUp Insight: 27% dos participantes da nossa pesquisa acreditam que as atualizações semanais poderiam ser substituídas por alternativas assíncronas, enquanto 25% dizem o mesmo sobre as reuniões diárias. No entanto, isso pode envolver o uso de várias ferramentas especializadas, criando informações dispersas e gerando custos adicionais. O ClickUp revoluciona o trabalho em equipe ao centralizar as discussões por meio de threads de comentários, permitindo atualizações rápidas gravadas através do ClickUp Clips e muito mais — tudo em uma única plataforma. 💫 Resultados reais: equipes como a Trinetrix reduziram as reuniões desnecessárias em 50% com o ClickUp!

9. Fellow (ideal para atas e agendas de reuniões estruturadas e alimentadas por IA)

via Fellow

O Fellow é um software de gerenciamento de reuniões que incorpora recursos de IA aos seus fluxos de trabalho de reuniões.

Ele se integra a plataformas como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Slack para gravar reuniões, transcrever áudio, detectar decisões e extrair itens de ação.

O assistente de IA “Ask Fellow” analisa todas as suas reuniões anteriores para buscar atualizações que você perdeu e extrair trechos e resumos relevantes sem reproduzir chamadas inteiras.

A IA também ajuda a preparar reuniões com facilidade. O “AI Agenda Builder” gera títulos de agenda estruturados e pontos de discussão a partir do título da reunião e da descrição do calendário. E o “AI Suggested Topics” propõe tópicos que você pode adicionar às agendas das reuniões.

Principais recursos do Fellow

Armazene reuniões gravadas e transcrições em um repositório centralizado, onde você pode organizá-las por canais e revisitar decisões sempre que necessário.

Obtenha modelos de notas de IA totalmente personalizáveis para reuniões diárias, assembleias, prioridades semanais, chamadas iniciais com clientes e muito mais.

Mantenha os dados das reuniões seguros com controles de acesso granulares, governança empresarial e conformidade com SOC 2, HIPAA e GDPR.

Limitações do Fellow

Alguns usuários acham que resumos padronizados nem sempre se adequam a tipos específicos de reuniões sem personalização.

Preços da Fellow

Gratuito

Equipe: US$ 11 por usuário/mês

Negócios: US$ 23 por usuário/mês

Empresa: US$ 25 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários de colegas

G2 : 4,7/5 (mais de 2.300 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fellow?

Veja o que um usuário do G2 compartilha:

O que mais gosto no Fellow é o fato de ser intuitivo e fácil de usar. Ele facilita o gerenciamento de reuniões, notas e acompanhamentos, ajudando-me a me manter organizado e a colaborar de forma eficaz com minha equipe.

O que mais gosto no Fellow é o fato de ser intuitivo e fácil de usar. Ele facilita o gerenciamento de reuniões, notas e acompanhamentos, ajudando-me a me manter organizado e a colaborar de forma eficaz com minha equipe.

🧠 Curiosidade: 58% dos funcionários admitem que reservam tempo em suas agendas apenas para proteger seu tempo de concentração de mais reuniões.

10. Avoma (ideal para inteligência de reuniões com foco em vendas e coaching em tempo real)

via Avoma

O Avoma é um coach de reuniões com tecnologia de IA que detecta elementos-chave de uma conversa, como objeções de clientes, menções a concorrentes, pontos fracos e prioridades, e os destaca para revisão. Ele também pontua as chamadas com base em sua própria metodologia de vendas ou critérios personalizados, ajudando a identificar onde os representantes precisam de coaching ou onde os negócios podem estar em risco.

Recursos como o “Live Answer Assistant” fornecem sugestões contextuais durante chamadas ao vivo, e os “Smart Trackers” monitoram frases importantes para alertá-lo sobre riscos e oportunidades.

Com os recursos de “Marcadores”, você pode marcar momentos importantes com data e hora, capturar a conversa ao redor, resumir em uma nota curta e organizá-la em uma categoria relevante.

Melhores recursos do Avoma

Organiza resumos em capítulos e categorias inteligentes, para que as notas sejam mais fáceis de ler e entender posteriormente.

Obtenha copilotos com tecnologia de IA que podem responder a perguntas relacionadas a reuniões e apoiar a tomada de decisões entre departamentos.

Acompanhe padrões como proporções de fala/escuta e tendências de tópicos para entender o que os melhores profissionais fazem de diferente e replicar esses comportamentos em toda a sua equipe.

Limitações do Avoma

Os usuários relatam imprecisões ocasionais nos recursos de transcrição e resumo da IA, especialmente em condições desafiadoras, como baixa qualidade de áudio, sotaques fortes ou discussões com muito jargão técnico.

Preços do Avoma

14 dias de avaliação gratuita

Startup: US$ 29 por licença de gravador/mês

Organização: US$ 39 por licença de gravador/mês

Empresa: US$ 39 por licença de gravador/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Avoma

G2 : 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Avoma?

Uma avaliação do usuário observa:

Eu uso o Avoma para gravar e revisar chamadas de vendas, e ele é muito simples e altamente confiável; não tenho nenhuma falha ou erro de transcrição. Gosto muito do recurso Ask Avoma, pois ele economiza muito tempo, ajudando-me a verificar detalhes específicos das conversas.

Eu uso o Avoma para gravar e revisar chamadas de vendas, e ele é muito simples e altamente confiável; não tenho nenhuma falha ou erro de transcrição. Gosto muito do recurso Ask Avoma, pois ele economiza muito tempo, ajudando-me a verificar detalhes específicos das conversas.

Transforme atas de reuniões em planos estruturados e acionáveis com o ClickUp

É claro que a precisão da transcrição é importante ao procurar uma ferramenta de notas de reunião. Mas a forma como a ferramenta conecta insights em tempo real à execução é igualmente importante.

Com o ClickUp, os resumos das reuniões estão diretamente ligados à execução. As ações geradas pela IA podem ser convertidas instantaneamente em tarefas com responsáveis, prazos e prioridades, para que você nunca perca detalhes importantes.

Em vez de gerenciar transcrições e listas de tarefas separadamente, tudo fica conectado em um único espaço de trabalho, onde o progresso é acompanhado automaticamente.

Vá além das anotações tradicionais e comece a converter conversas em planos de execução claros.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp.