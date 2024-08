10 melhores ferramentas de produtividade para agências e equipes em 2024

No mundo dinâmico das agências, os prazos são grandes e a comunicação acontece sem parar. Manter a produtividade dos funcionários e manter todos livres de estresse em um ambiente como esse é um desafio e uma prioridade para os líderes.

As ferramentas de produtividade são uma excelente solução para esse problema. Ao investir nas ferramentas certas, as agências podem capacitar suas equipes para realizar suas tarefas e manter o moral elevado.

O que você deve procurar nas ferramentas de produtividade?

A produtividade pode significar coisas diferentes para equipes diferentes. Pode ser um CRM abrangente para a equipe de vendas ou para os gerentes de projeto, ferramentas de controle de tempo podem ser essenciais para o gerenciamento robusto do projeto.

Aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados ao escolher ferramentas de produtividade para sua agência:

Recursos de colaboração: Escolha um software de produtividade com ferramentas integradas de colaboração e gerenciamento de projetos para facilitar a comunicação interna da equipe durante os projetos ou ao editar documentos e apresentações

Escolha um software de produtividade com ferramentas integradas de colaboração e gerenciamento de projetos para facilitar a comunicação interna da equipe durante os projetos ou ao editar documentos e apresentações Personalização: Escolha uma ferramenta flexível que se adapte facilmente aos fluxos de trabalho e processos de sua agência

Escolha uma ferramenta flexível que se adapte facilmente aos fluxos de trabalho e processos de sua agência Facilidade de integração: Certifique-se de que você possa integrar facilmente a plataforma de produtividade escolhida à sua pilha de tecnologia para evitar silos de dados

Certifique-se de que você possa integrar facilmente a plataforma de produtividade escolhida à sua pilha de tecnologia para evitar silos de dados Boa experiência do usuário: Selecione ferramentas com uma experiência de usuário intuitiva para minimizar as curvas de aprendizado e os fluxos de trabalho interrompidos

Selecione ferramentas com uma experiência de usuário intuitiva para minimizar as curvas de aprendizado e os fluxos de trabalho interrompidos Escalabilidade: Priorize ferramentas de produtividade adequadas para gerenciar vários projetos para todos os tamanhos de equipe, pois isso garantirá que a ferramenta se adapte ao crescimento da agência sem que você precise trocar de plataforma

Priorize ferramentas de produtividade adequadas para gerenciar vários projetos para todos os tamanhos de equipe, pois isso garantirá que a ferramenta se adapte ao crescimento da agência sem que você precise trocar de plataforma Conformidade: Fique por dentro das conformidades (como HIPAA nos EUA, GDPR na UE e outras) para evitar bloqueios no futuro

Quando você opta por plataformas que se complementam funcionalmente, você desfruta de fluxos de trabalho sem redundâncias e com maior eficiência.

Pronto para elevar seu nível de produtividade?

Confira nossa lista com curadoria das principais ferramentas que você pode escolher em 2024!

As 10 melhores ferramentas de produtividade para agências a serem usadas em 2024

Agora que já vimos quais características procurar ao escolher ferramentas de produtividade vamos explorar as melhores ferramentas de agência e entender como elas podem ajudar sua equipe a melhorar o desempenho.

1. ClickUp

O ClickUp é uma plataforma completa de produtividade e gerenciamento de projetos. Ela ajuda as empresas a gerenciar seus projetos, criar e armazenar documentação, lidar com campanhas de vendas e marketing e muito mais.

Isso é especialmente útil para agências que buscam uma solução simples, mas escalável, para atender aos requisitos exclusivos da equipe e promover a colaboração multifuncional.

Por exemplo, sua equipe de marketing pode elaborar e gerenciar campanhas de marketing de ponta a ponta em Documentos do ClickUp enquanto seu gerente de projeto pode supervisionar projetos usando Gerenciamento de tarefas do ClickUp do ClickUp. Suas equipes de vendas e de relacionamento com o cliente também não ficam para trás: Permita que elas usem o ClickUp CRM para impulsionar a geração de leads e o envolvimento do cliente.

Gerencie vários projetos com as tarefas, subtarefas e listas de verificação do ClickUp

O ClickUp é mais conhecido por seus recursos de gerenciamento de projetos. A plataforma tem recursos avançados, como tarefas e subtarefas (para dividir um projeto grande), descrições de tarefas, campos personalizados, status (para adicionar os detalhes relevantes, responsáveis, prazos e anexos, etc., sobre cada tarefa), rastreamento de metas (para medir o progresso e a produtividade de seu projeto) e muito mais.

Você pode usar Rastreamento de tempo do ClickUp para bloquear seu dia para trabalho focado, definir estimativas de tempo para tarefas individuais e projetos completos, adicionar notas às suas entradas de tempo para entender onde e como você gasta seu tempo e visualizar seus relatórios de tempo de qualquer lugar!

Organize-se melhor e use melhor o seu tempo usando o controle de tempo do projeto do ClickUp

Você pode controlar seu tempo em qualquer dispositivo, atualizar o tempo em qualquer lugar e criar e personalizar planilhas de horas para gerenciar suas horas de trabalho com eficiência!

E se você quiser ser ainda mais criterioso com seu tempo, use Automação do ClickUp . Você pode escolher entre mais de 100 sequências de automação incorporadas ou personalizá-las para colocar suas tarefas rotineiras e mundanas no piloto automático enquanto se concentra em um trabalho mais significativo e impactante.

Elimine o trabalho pesado e otimize seus fluxos de trabalho com o ClickUp Automation

Usar os modelos incorporados do ClickUp para vários projetos, campanhas e gerenciamento de clientes também é uma excelente maneira de realizar mais trabalho com mais rapidez - sem o incômodo de várias ferramentas. Usar formatos predefinidos para fluxos de trabalho repetitivos significa que você não precisa criar documentos, relatórios e outros materiais de apoio do zero. Criar modelos personalizados é muito fácil; você pode usá-los como modelos para campanhas e processos futuros. Modelo de produtividade do ClickUp oferece uma maneira simples de monitorar ações e resultados em sua agência. Você pode definir metas semanais e mensais para as equipes trabalharem. Em seguida, basta categorizar as tarefas de cada meta em um dos três status personalizados - a fazer, em andamento e realizado - para monitorar o progresso.

Esse modelo não é útil apenas para medir a produtividade no local de trabalho - você também pode usá-lo para monitorar a produtividade pessoal.

Comece a usar em minutos o ClickUp Productivity Template, que vem com tarefas, visualizações e automação predefinidas

Por fim, as agências podem usar Cérebro ClickUp como seu parceiro de produtividade com tecnologia de IA para gerar melhores resultados e resultados, reduzindo os esforços manuais. O ClickUp Brain ajuda as agências de três maneiras:

O AI Writer for Work é um parceiro de brainstorming criativo que pode escrever e editar textos atraentes do zero. Basta digitar um prompt e receber conteúdo específico para a função - de resumos de blog e postagens completas de blog a textos de páginas de destino e relatórios de clientes - em minutos. Ele pode realizar verificações de ortografia e gramática e também traduzir o conteúdo para vários idiomas

O AI Knowledge Manager ajuda todos a fazer perguntas e obter respostas contextuais e completas de seus documentos, tarefas e projetos

O AI Project Manager ajuda a gerenciar e automatizar o seu trabalho, incluindo relatórios de progresso, reuniões individuais e atualizações da equipe

Ofereça aos membros da agência um assistente virtual com o ClickUp Brain

Os membros da sua equipe recebem um assistente de IA para ajudá-los a trabalhar de forma mais inteligente e rápida, garantindo que todos permaneçam produtivos!

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie seus projetos com perfeição : Divida cada projeto de cliente em tarefas e subtarefas, defina estimativas de tempo, monitore suas horas de trabalho e muito mais

: Divida cada projeto de cliente em tarefas e subtarefas, defina estimativas de tempo, monitore suas horas de trabalho e muito mais Monitore o progresso com o acompanhamento de metas : Analise a produtividade da sua equipe vinculando projetos a metas e definindo objetivos mensuráveis

: Analise a produtividade da sua equipe vinculando projetos a metas e definindo objetivos mensuráveis Crie documentos colaborativos : Crie documentos e wikis usando o ClickUp Docs, compartilhe feedback usando comentários e clipes de vídeo e edite documentos simultaneamente

: Crie documentos e wikis usando o ClickUp Docs, compartilhe feedback usando comentários e clipes de vídeo e edite documentos simultaneamente Trabalhe de forma mais inteligente com o ClickUp Brain : Aproveite os recursos de IA generativa do ClickUp para escrever, editar e resumir conteúdo, encontrar informações úteis e muito mais

: Aproveite os recursos de IA generativa do ClickUp para escrever, editar e resumir conteúdo, encontrar informações úteis e muito mais Tenha acesso a mais de 1000 modelos: Aumente a produtividade da equipe acessando os modelos prontos do ClickUp para todas as equipes e casos de uso, em vez de criar documentos do zero

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada para usuários iniciantes

O ClickUp Brain está disponível apenas em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Business Plus: $19/usuário por mês

$19/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 9.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. WorkFlowy

via WorkFlowy O WorkFlowy é uma ferramenta de produtividade de lista aninhada baseada em texto em que os usuários podem criar listas com marcadores com qualquer número de hierarquias. Ele oferece uma das maneiras mais simples para que toda a sua equipe faça anotações, gerencie seus projetos e acompanhe as tarefas pendentes.

Sua interface de usuário (UI) minimalista e sem distrações o torna uma ótima opção para pequenas agências que não gastam tempo com processos elaborados. Alguns recursos do WorkFlowy incluem listas com marcadores, links compartilháveis sem login e comentários. Isso facilita o gerenciamento de projetos e a colaboração entre as equipes nos documentos.

Melhores recursos do WorkFlowy

Gerencie seus projetos em um nível granular, criando vários níveis de subtarefas com prazos e partes interessadas individuais

Garanta a consistência do seu documento sempre que copiar e colar informações, pois o Workflowy substitui todas as instâncias dessas informações em outro lugar

Dê aos clientes acesso aos seus documentos com um link sem login para que eles possam revisar o trabalho sem criar uma conta no Workflowy

Limitações do Workflowy

O plano gratuito vem com recursos mínimos

O Workflowy não oferece integrações com outras ferramentas

O Workflowy prioriza uma interface de usuário mínima, o que dificulta a personalização por parte dos usuários individuais

Preços do WorkFlowy

Gratuito para sempre

Pro: uS$ 4,99/usuário por mês

WorkFlowy avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Google Keep

via Google Keep Lançado em 2013, o Google Keep é um aplicativo gratuito de anotações do Google. Sua interface de usuário simples e descomplicada facilita aos usuários anotar pensamentos, organizar listas de tarefas e gerenciar o trabalho sem nenhuma distração.

As agências que usam o Google Workspace podem se beneficiar significativamente do aplicativo, pois ele sincroniza perfeitamente com as contas do Google. Isso facilita o acompanhamento de ideias e o gerenciamento de todas as informações em um só lugar.

O Google Keep tem um aplicativo robusto para iOS e Android, facilitando para você e suas equipes fazerem anotações a qualquer hora e em qualquer lugar!

Melhores recursos do Google Keep

Capture ideias usando o recurso de gravação de voz do Google Keep quando você estiver em trânsito

Acesse suas anotações em qualquer dispositivo, bastando fazer login na sua conta do Google

Organize as anotações com etiquetas coloridas para categorizá-las

Compartilhe suas anotações com seus colegas e edite-as em conjunto para uma experiência colaborativa

Limitações do Google Keep

O Google Keep vem com opções limitadas de formatação de texto

Não há histórico de revisões

Recursos limitados em comparação com outros aplicativos da categoria

Preços do Google Keep

O Google Keep é gratuito para uso no Google Workspace

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2 (Google Workspace) : 4.6/5 (mais de 42.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 42.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

4. Tempo de Mesa

via Tempo de mesa O DeskTime é uma ferramenta de controle de tempo que permite às empresas monitorar a atividade dos funcionários, controlar o tempo gasto nas tarefas e analisar as tendências de produtividade. Ele ajuda as agências a otimizar a alocação de recursos, identificar atividades que desperdiçam tempo e aprimorar os processos de gerenciamento de projetos.

Ao implementar um rastreador de tempo como o DeskTime, os órgãos também podem aumentar a responsabilidade, promover a transparência e medir a produtividade . Pode ser útil se você seguir um cronograma de pagamento baseado em horas com os prestadores de serviços.

No entanto, ferramentas como o DeskTime - que monitora constantemente o tempo dos funcionários - podem criar uma cultura de microgerenciamento, portanto, é essencial definir metas e expectativas claras antes de torná-las parte do seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do DeskTime

Automatize o controle de horas com o aplicativo DeskTime para desktop. Obtenha dados precisos sobre as horas de trabalho de seus funcionários sem o incômodo das planilhas de horas manuais

Obtenha relatórios detalhados sobre a produtividade da equipe com uma visão geral das horas de trabalho e dos níveis de desempenho da sua equipe. Você também pode comparar as tendências de desempenho para verificar se há uma queda nos níveis de produtividade da sua equipe

Configure lembretes de intervalos para incentivar seus funcionários a recarregar as baterias

Faça capturas de tela das janelas de seus funcionários em intervalos aleatórios para obter provas de trabalho e garantir que os recursos da empresa não estejam sendo usados indevidamente

Limitações do DeskTime

O plano gratuito suporta apenas um usuário

O DeskTime não oferece níveis de acesso granular

As chamadas não são rastreadas, o que significa que o tempo gasto em reuniões não é calculado como tempo produtivo

Preços do DeskTime

Lite : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 5/usuário por mês

: uS$ 5/usuário por mês Premium : $7/usuário por mês

: $7/usuário por mês Enterprise: uS$ 14/usuário por mês

Classificações e resenhas do DeskTime

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 500 avaliações)

5. Calendly

via Calendly O Calendly é uma "plataforma de automação de agendamento" que permite que indivíduos e equipes criem links de agendamento de reuniões e atribuam reuniões com base na disponibilidade dos membros da equipe.

O uso de um agendador de reuniões como o Calendly economiza o tempo das agências, reduz os conflitos de agendamento e garante que as reuniões (e a comunicação com o cliente) sejam coordenadas. Em última análise, isso aumenta a produtividade ao liberar um tempo valioso para tarefas mais importantes.

Melhores recursos do Calendly

Crie uma página de destino com horários de reuniões e compartilhe-a com seus clientes para que eles possam agendar facilmente um horário com você

Crie uma página de reunião para sua equipe e atribua reuniões aos membros disponíveis da equipe quando alguém reservar um horário

Realizar enquetes de reuniões

Conecte o Calendly ao seu CRM, ferramenta de gerenciamento de projetos ou calendário e mantenha o controle de suas reuniões

Limitações do Calendly

As páginas de agendamento de reuniões vêm com opções mínimas de personalização e marca

Os locais não podem ser alterados ou atualizados após o agendamento de uma reunião

Não há fluxos de trabalho personalizados em nível organizacional

Preços do Calendly

Gratuito: Gratuito

Gratuito Padrão: $12/assento por mês

$12/assento por mês Teams: $20/assento por mês

$20/assento por mês Enterprise: A partir de US$ 15.000 por ano

Avaliações e opiniões sobre o Calendly

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

6. Zapier

via Zapier O Zapier é uma plataforma de automação líder de mercado que permite que as organizações conectem e integrem seus vários aplicativos e ferramentas sem codificação. As agências podem aproveitar o Zapier para automatizar tarefas repetitivas, sincronizar dados entre diferentes plataformas e simplificar os fluxos de trabalho em toda a organização.

Isso economiza tempo, reduz erros manuais, aumenta a eficiência do gerenciamento de projetos, melhora a comunicação com o cliente e facilita as tarefas administrativas.

O Zapier vem com gatilhos e ações prontos que permitem conectar mais de 6.000 aplicativos e executar fluxos de trabalho com vários aplicativos.

Melhores recursos do Zapier

Configure automações sem código com o construtor de arrastar e soltar do Zapier. Conecte seus aplicativos para configurar fluxos de trabalho automatizados

Configure fluxos de trabalho com várias ações em vários aplicativos ou plataformas para garantir fluxos de trabalho tranquilos e sincronização de dados em tempo real

Crie automação simplesmente fornecendo prompts de texto ao bot de IA do Zapier e facilite o trabalho de seus funcionários não técnicos

Adicione formulários de aprovação aos fluxos de trabalho

Limitações do Zapier

Pode ficar caro se você executar automação com muitos zaps, tarefas ou ações

Alguns fluxos de trabalho e integrações têm gatilhos e ações limitados

Alguns usuários relatam dificuldades para encontrar erros e depurar a automação

Preços do Zapier

Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 29,99 por mês

: uS$ 29,99 por mês Profissional : uS$ 73,50 por mês

: uS$ 73,50 por mês Equipe : uS$ 103,50 por mês

: uS$ 103,50 por mês Empresa: Preços personalizados

Zapier ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Folga

via Folga O Slack é um aplicativo popular de comunicação interna que facilita a troca de mensagens em tempo real e a colaboração entre os membros da equipe. O Slack é especialmente útil para as agências integrarem facilmente clientes e prestadores de serviços ao seu espaço de trabalho.

Ao contrário do e-mail, o Slack ajuda você a criar grupos para suas equipes e clientes, garantindo conversas contextuais em que ninguém fica de fora.

O Slack também é fornecido com várias extensões de terceiros que facilitam a implementação de recursos adicionais hacks de produtividade como receber notificações sobre o status das tarefas e controlar o tempo em tarefas e projetos.

Melhores recursos do Slack

Adicione seus clientes ao seu espaço de trabalho do Slack para melhorar a colaboração e manter todas as suas conversas organizadas

Incentive a comunicação interna da equipe com mensagens diretas (DMs) e chamadas de áudio e vídeo

Integre o Slack a outras ferramentas e receba notificações com base em gatilhos predefinidos, como e-mails importantes de clientes ou atualizações de tarefas

Organize as conversas em canais dedicados para clientes, equipes ou projetos e garanta a transparência entre todos os membros do grupo

Limitações do Slack

A qualidade audiovisual das chamadas no Slack não é tão boa quanto a de outros aplicativos avançados de videoconferência

A barra de navegação do Slack pode parecer sobrecarregada se você tiver muitos canais e mensagens diretas

O aplicativo pode ficar mais caro, especialmente com custos adicionais de assinaturas para extensões e integrações de terceiros

Preços do Slack

Plano gratuito: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Plano Pro: US$ 8,75/usuário por mês

US$ 8,75/usuário por mês Plano Business+ : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Grade corporativa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 32.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 32.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 23.000 avaliações)

8. Asana

via Asana Outra ferramenta que pode aumentar a produtividade da sua equipe é a Asana. Essa versátil plataforma de software de gerenciamento de projetos permite que as equipes (e agências) organizem, gerenciem e acompanhem seus planos diários com eficiência.

A Asana oferece 50 modelos prontos para uso, projetados para apoiar a colaboração multifuncional. Além disso, sua equipe pode usar os recursos de IA da Asana para criar metas inteligentes, receber atualizações de status de tarefas e muito mais.

Melhores recursos da Asana

Crie projetos individuais para cada cliente e acompanhe o progresso usando tarefas e subtarefas

Veja um gráfico em tempo real da carga de trabalho da sua equipe e atribua novos projetos de acordo

Defina metas e KPIs para cada cliente e combine-os com seus projetos paramedir a produtividade da equipe e comemorar as conquistas

Economize tempo com a automação. Configure gatilhos e ações para mover tarefas, atribuir DRIs e enviar lembretes para garantir uma alocação significativa do trabalho

Limitações da Asana

A curva de aprendizado acentuada para novos usuários pode ser limitante para grandes equipes

Uma tarefa pode ser atribuída a apenas um usuário, o que torna desafiador quando vários usuários estão trabalhando em uma tarefa

Os projetos da Asana só podem ser exportados como arquivos CSV e não como JSON ou Excel, o que pode limitar a flexibilidade

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Iniciante : uS$ 13,49/usuário por mês

: uS$ 13,49/usuário por mês Avançado : uS$ 30,49/usuário por mês

: uS$ 30,49/usuário por mês Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2 : 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 12.000 avaliações)

9. Hubspot

via Hubspot A Hubspot é uma plataforma "tudo em um" para equipes de marketing, vendas e sucesso do cliente. Ela oferece uma gama de ferramentas de produtividade para agências, a fim de ajudar as empresas a envolver os clientes em cada estágio de sua jornada.

Você pode usar a Hubspot para geração de leads, execução de campanhas de marketing e gerenciamento de tíquetes de suporte ao cliente.

Melhores recursos do Hubspot

Gerencie todas as suas funções de vendas, marketing e até mesmo de suporte ao cliente nessa plataforma completa

Configure fluxos de trabalho automatizados para seus processos de vendas e marketing, como o envio de e-mails e o acompanhamento de leads

Use as ferramentas gratuitas da Hubspot, como o CRM e o assistente de campanha, para aumentar a eficiência da sua equipe e atender às suas expectativasmetas de produtividade* Integre sua equipe facilmente com a interface de usuário moderna da Hubspot e sequências de integração elaboradas

Limitações da Hubspot

A Hubspot pode ser cara para equipes de pequeno e médio porte, pois os principais recursos estão disponíveis apenas no plano Professional e em outros planos de nível superior

Os contratos anuais da Hubspot carecem de flexibilidade

Os testes A/B não estão disponíveis nos planos inferiores

É necessário algum conhecimento técnico (como o de CSS) para personalizar os modelos da Hubspot

Preços da Hubspot

**Gratuito

Inicial : uS$ 20 por mês

: uS$ 20 por mês Profissional : uS$ 800 por mês

: uS$ 800 por mês Enterprise: uS$ 3.600 por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas da Hubspot

G2 ( Hubspot Marketing Hub ) : 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra ( Hubspot Marketing Hub ): 4.5/5 (mais de 4.000 avaliações)

10. Miro

via Miro O Miro é uma popular plataforma de quadro branco colaborativo on-line que permite que as equipes trabalhem juntas em tempo real, independentemente do local. Com o Miro, você pode idealizar, fazer brainstorming, planejar e organizar suas ideias com eficiência.

O aplicativo tem várias funcionalidades colaborativas, como o TalkThrough (que cria videoclipes e gravações de tela dos quadros do Miro) e o Interactive Presentation Mode (que oferece suporte à comunicação bidirecional entre usuários durante reuniões e apresentações).

Além disso, o Miro possui modelos de produtividade para tudo, desde fluxos de trabalho ágeis e gerenciamento de projetos até quebra-gelos e jogos.

melhores recursos do #### Miro

Realize reuniões interativas com apresentações bidirecionais e permita que os membros da sua equipe contribuam com o quadro em tempo real

Promova a colaboração assíncrona . Crie vídeos de apresentação dos seus quadros (e apresentações) com o Talktrack e permita que a sua equipe colabore no tempo livre

Crie vídeos de apresentação dos seus quadros (e apresentações) com o Talktrack e permita que a sua equipe colabore no tempo livre Crie uma ferramenta de gerenciamento de projetos no estilo Kanban usando notas adesivas, caixas de texto e formas para rastrear projetos visualmente

Faça perguntas, crie mapas mentais e muito mais com os recursos integrados de GenAI do Miro

Limitações do Miro

Recursos limitados no plano gratuito

Não há opção padrão para salvar quadros brancos personalizados como modelos

Alguns usuários acham que as sessões expiram aleatoriamente, fazendo com que percam o trabalho

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante: $10/usuário por mês

$10/usuário por mês Empresa: $20/usuário por mês

$20/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Aumente a produtividade de sua agência com o Clickup

Pequenas mudanças levam a grandes resultados. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de produtividade.

Para as agências, isso significa otimizar seus fluxos de trabalho e fornecer aos funcionários o suporte de que precisam para realizar o trabalho - seja uma ferramenta para gerenciar seus projetos, permitir a comunicação com colegas de equipe ou realizar operações diárias.

Lembre-se de escolher ferramentas de gerenciamento de projetos que suportem suas operações e processos. Com o ClickUp, você pode conseguir isso facilmente!

Trabalhe melhor gerenciando projetos, criando documentos colaborativos, fazendo brainstorming usando quadros brancos e até mesmo obtendo acesso a um assistente inteligente de IA por meio da plataforma multifuncional ClickUp.

Curioso para saber mais? Registre-se gratuitamente e encontre a conveniência de fluxos de trabalho eficientes na ponta de seus dedos.