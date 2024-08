10 melhores ferramentas de controle de tempo de agências para criativos, designers e profissionais de marketing em 2024

O software de controle de horas é como uma bola de cristal, revelando oportunidades ocultas para aumentar a produtividade e a lucratividade de sua agência. 🔮

Com interfaces fáceis de usar e relatórios avançados, essas ferramentas facilitam o controle do tempo e podem revelar alguns segredos do sucesso.

A pergunta é: qual é o melhor software de controle de horas disponível para agências?

Bem, fizemos a pesquisa e temos as respostas.

Para ajudá-lo a encontrar a solução ideal para a sua equipe, elaboramos esta lista com as 10 melhores ferramentas de controle de horas para gerenciar melhor e maximizar o seu tempo.

O que é um software de controle de horas para agências?

Os aplicativos de controle de horas para agências são populares entre as agências de criação, design e marketing. Essas ferramentas monitoram as horas faturáveis que os membros da sua equipe e os freelancers gastam em várias tarefas e projetos para aumentar a produtividade.

Isso resulta em um faturamento mais preciso, maior

transparência do projeto

e orçamento de projeto mais fácil. Essas soluções fornecem dados precisos de controle de tempo para ajudá-lo a analisar a produtividade e implementar as melhores soluções para o seu projeto

técnicas de gerenciamento de tempo

para projetos futuros.

As ferramentas de controle de tempo também servem como

software de monitoramento de funcionários

aumentando a produtividade da equipe e a lucratividade do projeto. Isso pode ser significativo para o gerenciamento de agências digitais e gerentes de projeto que trabalham regularmente com equipes remotas. 🤩

Os melhores aplicativos de controle de tempo podem substituir

aplicativos de controle de metas

tornando-se parte integrante do fluxo de trabalho. Os membros da equipe podem ver como gastam seu tempo, quais metas precisam concluir e receber atualizações em tempo real sobre seu progresso.

Como escolher a melhor ferramenta de controle de tempo para uma agência

O melhor rastreador de tempo depende de sua agência, setor e fluxo de trabalho. Aqui estão algumas coisas importantes que você deve procurar em

software de controle de tempo para pequenas empresas

:

Integrações : Escolha um aplicativo de controle de horas para agências que funcione com suas ferramentas existentes para otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a eficiência

Escolha um aplicativo de controle de horas para agências que funcione com suas ferramentas existentes para otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a eficiência Compatibilidade: O melhor software de controle de tempo têm aplicativos para desktop, web e dispositivos móveis. Elas também devem ser compatíveis com Android, iOS, Windows, macOS, Linux e Chrome, para que haja algo para todos

O melhor software de controle de tempo têm aplicativos para desktop, web e dispositivos móveis. Elas também devem ser compatíveis com Android, iOS, Windows, macOS, Linux e Chrome, para que haja algo para todos Modelos: Economize tempo escolhendo uma ferramenta que forneça modelos de controle de tempo , modelos de consultoria , modelos de planilha de horas e muito mais

Economize tempo escolhendo uma ferramenta que forneça modelos de controle de tempo , modelos de consultoria , modelos de planilha de horas e muito mais Colaboração: Encontre uma ferramenta que permita que sua equipe colabore em tempo real para obter melhores resultados gerenciamento de clientes gerenciamento de tarefas e eficiência

Encontre uma ferramenta que permita que sua equipe colabore em tempo real para obter melhores resultados gerenciamento de clientes gerenciamento de tarefas e eficiência Automatizações: Alguns dos melhores softwares de controle de tempo de agências apresentam automações para lidar com coisas como registros de tempo, criação de cronograma e até mesmo faturamento, para que você tenha mais tempo livre

10 melhores softwares de controle de horas para agências em 2024

Pronto para encontrar o software de controle de horas certo para otimizar o fluxo de trabalho da sua agência e melhorar seus resultados?

Acompanhe a comparação das 10 melhores ferramentas de controle de horas para esse caso de uso específico. Encontre os principais recursos, limitações, análises, preços e muito mais.

1.

ClickUp

As etiquetas de controle de tempo permitem que a equipe tenha uma visão granular de onde o tempo é gasto, para que os processos possam ser continuamente aprimorados

O ClickUp oferece centenas de automações pré-construídas para lidar com as tarefas diárias, e a IA do ClickUp pode ajudá-lo a escrever e-mails, publicações em mídias sociais, resumos de reuniões, publicações em blogs e muito mais.

O ClickUp AI pode gerar inúmeros tipos de documentos, como resumos de projetos, planos de aula e outros documentos para acelerar seu fluxo de trabalho

Resumindo, nós otimizamos

ClickUp para agências de criação

que precisam de gerenciamento abrangente de projetos e controle de tempo dos funcionários. E você pode acessar a maioria dos recursos gratuitamente, sem necessidade de cartão de crédito.

Melhores recursos do ClickUp

Os recursos automáticos de controle de horas permitem definir taxas horárias, controlar o tempo faturável, estimar horas de trabalho, adicionar notas e visualizar relatórios para melhorar a produtividade da agência

Aplicativo da Web, aplicativo móvel e aplicativo de desktop para garantir a compatibilidade com quase todos os dispositivos

Milhares de modelos para tudo, desde gerenciamento de recursos, custos de projetos e faturas de clientes a brainstorming e planejamento de projetos

Integrações com mais de 1.000 outras ferramentas, incluindo Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub e Zoom

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado ao dominar os vários recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp

O ClickUp AI só vem com planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário pago anualmente; US$ 10/mês por usuário pago mensalmente

: uS$ 7/mês por usuário pago anualmente; US$ 10/mês por usuário pago mensalmente Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Colheita

via

Colheita

O software de controle de horas Harvest tem como objetivo simplificar o processo de faturamento e criar planilhas de horas precisas. Ele ajuda as agências a gerar relatórios, cobrar dos clientes e acompanhar os orçamentos dos projetos em uma única interface.

Melhores recursos do Harvest

O rastreador de tempo registra com precisão o tempo de freelancers e funcionários, permite atribuir permissões para o que cada pessoa pode ver e gera relatórios de tempo leves

As ferramentas de relatórios de equipe, controle de despesas e orçamento de projetos ajudam a reduzir o esgotamento e a melhorar seus resultados

Você pode configurar o faturamento automático e aceitar pagamentos on-line por meio do PayPal e do Stripe

As integrações com ferramentas como QuickBooks, Asana, Jira e GitHub aprimoram e unificam o fluxo de trabalho da sua agência

Limitações do Harvest

Algumas avaliações de usuários relatam que o Harvest não tem recursos avançados em comparação com outros aplicativos de controle de tempo e ferramentas de gerenciamento de projetos

A versão gratuita é limitada a recursos básicos, um usuário e dois projetos

Preços do Harvest

Free Forever

Pro: uS$ 12/mês por usuário

Harvest avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

4,3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

3. Produtivo

via

Produtivo

O Productive é uma poderosa ferramenta de controle de tempo que ajuda indivíduos e equipes a se manterem organizados e concentrados. Ele também oferece gerenciamento detalhado de tarefas, controle de tempo, ferramentas de colaboração em equipe e faturamento automático para liberar seu tempo para outras coisas. 🌻

melhores recursos do #### Productive

Acompanhe o tempo gasto em cada tarefa para analisar onde os membros da equipe e os gerentes podem melhorar a eficiência

Relatórios e insights fornecem dados sobre a produtividade da equipe e identificam áreas de melhoria

As ferramentas de colaboração permitem que você compartilhe documentos, deixe comentários e se comunique em tempo real

As integrações com plataformas como Slack, Trello e Asana unificam seu fluxo de trabalho existente

Limitações produtivas

Algumas avaliações de usuários mencionam recursos limitados de faturamento para projetos de clientes

Não há plano gratuito (os usuários podem experimentar o Productive gratuitamente usando uma avaliação de 14 dias)

Preços do Productive

Essencial : uS$ 11/mês por usuário

: uS$ 11/mês por usuário Profissional : uS$ 28/mês por usuário

: uS$ 28/mês por usuário Empresarial : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Ultimate: Entre em contato para saber o preço

Productive avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

4. Equipe Hubstaff

via

Equipe do Hub

O Hubstaff é uma ferramenta de monitoramento de funcionários que monitora o tempo de funcionários remotos e freelancers. Ele fornece folha de pagamento automática, controle de tempo e relatórios detalhados de produtividade para mostrar aos gerentes como os membros da equipe gastam seu tempo. 👀

Melhores recursos do Hubstaff

Os recursos de controle de tempo incluem relógio de horas faturáveis, controle de GPS e monitoramento de mouse e teclado

As automações da folha de pagamento processam os pagamentos dos funcionários com base nos dados de controle de horas para torná-los mais eficientes

Os usuários recebem acesso a ferramentas adicionais de gerenciamento de projetos que ajudam a organizar as tarefas do projeto

As integrações com aplicativos populares como Asana, GitHub e Trello melhoram a colaboração da equipe

Limitações da Hubstaff

Alguns avaliadores relatam problemas com o controle preciso do tempo durante as reuniões e a falta de controle automático ao alternar entre tarefas

Mínimo de dois usuários em todos os planos e nenhum plano gratuito (os usuários podem experimentar o Hubstaff usando a avaliação gratuita de 14 dias)

Preços do Hubstaff

Inicial : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Crescimento : $9/mês por usuário

: $9/mês por usuário Equipe : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Hubstaff

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.400 avaliações)

5. Wrike

via

Wrike

O Wrike é um software popular de gerenciamento de projetos que ajuda agências e equipes a gerenciar prazos e otimizar fluxos de trabalho. Ele inclui controle de tempo detalhado, comunicação em tempo real, funções de controle de tarefas e relatórios automáticos de projetos.

Melhores recursos do Wrike

O recurso de controle de tempo permite que os usuários registrem quanto tempo gastam em tarefas e projetos, fornecendo aos gerentes insights sobre seu desempenho

Dezenas de modelos de projetos pré-criados para desenvolvimento de software, campanhas de marketing e muito mais

As ferramentas de colaboração incluem compartilhamento de arquivos, comentários em tempo real e @menções para ajudar as equipes a trabalharem juntas e realizarem mais tarefas

Integrações com ferramentas populares como Slack, Salesforce, Google Drive e Microsoft Teams

Limitações do Wrike

Alguns usuários relatam que a interface não é intuitiva, resultando em dificuldade para navegar e entender os recursos do Wrike

A versão gratuita não tem acesso ao controle de tempo e a vários outros recursos avançados; as versões pagas têm requisitos mínimos de usuário que variam de dois a cinco

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.400 avaliações)

6. RescueTime

via

RescueTime

O RescueTime é uma ferramenta simples de controle de tempo para freelancers e outros profissionais. Ele monitora o tempo gasto em tarefas, gera relatórios detalhados e pode bloquear sites que causam distração para aumentar a produtividade e o foco. 🧑‍💼

Melhores recursos do RescueTime

A ferramenta de controle de tempo fornece relatórios detalhados sobre como os funcionários gastam seu tempo no computador e em dispositivos móveis

As funções de definição de metas permitem que os funcionários e gerentes estabeleçam metas de como desejam gastar seu tempo e acompanhem o progresso de acordo com elas

O bloqueio de sites permite que as equipes bloqueiem sites específicos durante o horário de trabalho para aumentar a produtividade e reduzir as distrações

As integrações com o Slack, o Google Calendar e o Outlook facilitam a colaboração ininterrupta e um fluxo de trabalho unificado

Limitações do RescueTime

Algumas avaliações relatam uma interface desatualizada que causa dificuldade para navegar no aplicativo e controlar o tempo

O RescueTime é feito para indivíduos e pode não ter os recursos de um software de controle de tempo de agência mais robusto

Preços do RescueTime

RescueTime Lite : Gratuito

: Gratuito RescueTime: uS$ 12/mês por usuário

RescueTime ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 90 avaliações)

4,1/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

7. VeriClock

via

VeriClock

O Vericlock é um software de controle de horas para pequenas empresas. Ele controla as horas dos funcionários com base em um sistema de entrada e saída, fornece ferramentas de gerenciamento de projetos e gera faturas com base nas horas trabalhadas.

Melhores recursos do VeriClock

A funcionalidade de entrada e saída permite que os funcionários registrem suas horas no relógio de ponto sem a necessidade de um quiosque ou sistema de planilha

O cálculo automático de horas extras reduz o risco de erro humano ao pagar aos funcionários por horas adicionais

As ferramentas de controle de horas podem gerar faturas precisas com base nas horas dos funcionários e criar relatórios personalizáveis para acompanhar a produtividade dos funcionários

A integração com plataformas de contabilidade, como QuickBooks, PeachTree e Sage, torna a folha de pagamento e o controle de horas extras mais eficientescontabilidade mais fáceis

Limitações do VeriClock

Algumas avaliações mencionam que os funcionários não entendem o aplicativo ou acham difícil registrar manualmente suas horas faturáveis

Apenas um plano pago; não há plano gratuito (os usuários podem experimentar o VeriClock gratuitamente na versão de teste de 14 dias)

Preços do VeriClock

VeriClock: uS$ 10/mês mais US$ 5/usuário

Avaliações e resenhas do VeriClock

G2: 4,8/5 (mais de 3 avaliações)

4,8/5 (mais de 3 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

8. Relógio

via

Relógio

O Clockify é um aplicativo de controle de tempo para agências que permite que os usuários gerenciem suas horas faturáveis e controlem quanto tempo gastam em tarefas individuais. Ele também oferece ferramentas para gerenciamento de projetos, colaboração e faturamento automático para economizar tempo e aumentar a lucratividade. 💰

Melhores recursos do Clockify

O recurso de controle de tempo permite que os gerentes e membros da equipe melhorem a produtividade com base em relatórios detalhados

Os aplicativos para desktop, dispositivos móveis e web são compatíveis com a maioria dos dispositivos, incluindo Android, iOS, macOS, Windows, Linux e Chrome

O gerenciamento de equipes e a funcionalidade de relatórios integrados permitem que os usuários gerenciem equipes, acompanhem o progresso do projeto, gerem relatórios de uso do tempo e muito mais

As integrações com ferramentas populares como Trello, Asana, Jira, Github e Wrike centralizam a colaboração e a comunicação das equipes

Limitações do Clockify

Alguns avaliadores relatam erros frequentes do usuário e dificuldade em fazer alterações nas planilhas de horas quando necessário

O plano gratuito não tem acesso a recursos avançados, como faturamento, tempo livre e agendamento

Preços do Clockify

**Gratuito

Basic: $3,99/mês por usuário

$3,99/mês por usuário Standard: $6,99/mês por usuário

$6,99/mês por usuário Pro: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Enterprise: $11,99/mês por usuário

Clockify avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.600 avaliações)

9. Médico do Tempo

via

Médico do tempo

O software de controle de tempo Time Doctor funciona bem para empresas e agências de todos os tamanhos. Ele permite que os usuários gerenciem e registrem seu tempo em tarefas e projetos individuais para fornecer relatórios detalhados e percepções de produtividade.

Melhores recursos do Time Doctor

O controle de horas e as pausas automatizadas eliminam a necessidade de atualizações manuais e aumentam a precisão e a conformidade da planilha de horas

Recursos detalhados de monitoramento de funcionários, como registro de teclas, monitoramento de sites e capturas de tela, oferecem aos gerentes uma visão detalhada do que os membros da equipe estão fazendo

A criação automatizada de faturas usando o tempo rastreado de cada funcionário economiza tempo e reduz o risco de erro humano

As integrações com dezenas de plataformas como WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto e Bitbucket ajudam a manter tudo e todos na mesma página

Limitações do Time Doctor

Algumas avaliações de usuários relatam problemas com a sincronização e as permissões de usuários, aumentando os erros nas planilhas de horas dos funcionários

Não há plano gratuito (o Time Doctor permite que os usuários experimentem o aplicativo sem cartão de crédito em uma avaliação gratuita de 14 dias)

Preços do Time Doctor

Básico : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Standard : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Premium : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Time Doctor classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

10. Paydirt

via

Pagamento

O Paydirt é um software simples de faturamento e controle de horas para freelancers, agências e pequenas empresas. Essa ferramenta de controle de horas foi projetada pensando nos membros da equipe, tornando rápido e fácil o controle das horas faturáveis. O Paydirt também oferece recursos de faturamento automático, gerenciamento de equipes e relatórios comerciais.

Melhores recursos do Paydirt

O software de controle de horas permite que os funcionários registrem até 60 minutos de tempo não registrado no início da sessão de trabalho, caso se esqueçam de iniciar o cronômetro

Estimativas de orçamento opcionais para cada tarefa ou projeto ajudam as equipes a se manterem no caminho certo com base na taxa horária do usuário e no tempo médio gasto em atividades semelhantes

Gerar relatórios detalhados para entender a produtividade da equipe e obter insights para otimizar o fluxo de trabalho

As integrações com ferramentas como Trello, Chrome, Basecamp e Redbooth permitem que os funcionários controlem o tempo independentemente de onde ou como estejam trabalhando

limitações do #### Paydirt

A falta de feedback em plataformas de avaliação populares torna difícil avaliar a experiência padrão com o software de controle de tempo da Paydirt

O plano Starter é limitado a três clientes; não há plano gratuito (os usuários podem experimentar o PayDirt em uma avaliação gratuita de 14 dias)

Preços do Paydirt

Starter : uS$ 8/mês para um usuário

: uS$ 8/mês para um usuário Hustler : $16/mês para um único usuário

: $16/mês para um único usuário Co-op : $29/mês para três usuários

: $29/mês para três usuários Pequena equipe : $49/mês para seis usuários

: $49/mês para seis usuários Equipe grande : uS$ 79/mês para 10 usuários

: uS$ 79/mês para 10 usuários Agência: $149/mês para 20 usuários

Paydirt ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Mantenha-se no caminho certo, sempre

Aqui está! As 10 melhores soluções de controle de tempo para agências em 2024. Com essas ferramentas à sua disposição, você pode acompanhar a produtividade da sua equipe, melhorar o gerenciamento de projetos e prever o desempenho usando análises e relatórios detalhados.

Embora todas essas opções tenham ótimos recursos a oferecer, devemos admitir que nenhuma se compara à funcionalidade do ClickUp. Com milhares de recursos e integrações, essa plataforma única é exatamente o que você precisa. ✨

Então, o que está esperando? É hora de colocar os membros da sua equipe em sincronia.

