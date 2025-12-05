Os 3 melhores softwares de gerenciamento de projetos que extraem decisões a partir de notas de reuniões em [ano]

As reuniões podem ser tediosas.

Notas intermináveis, pensamentos dispersos, talvez até um ou dois rabiscos.

Mas e se suas reuniões realmente fizessem algo por você?

A ferramenta certa de gerenciamento de projetos pode registrar notas, extrair decisões importantes e resumir discussões automaticamente, para que você possa se concentrar na conversa em vez de na organização.

A melhor parte? Ele pode até criar tarefas, atribuir responsáveis e manter todos comprometidos.

Pronto para transformar reuniões em impulso? Vamos começar.

Por que usar um software de gerenciamento de projetos que extrai decisões das notas das reuniões?

As reuniões de equipe devem promover o alinhamento, mas muitas vezes fazem o contrário. Detalhes importantes são ignorados, tarefas não são atribuídas e prazos são adiados. Todos saem com páginas de transcrições brutas que nunca mais serão revisadas.

Um software moderno de gerenciamento de projetos com inteligência artificial para notas de reuniões resolve isso.

Veja por que vale a pena investir seu tempo e dinheiro nelas...

Transforme conversas em ações instantaneamente. A IA extrai decisões das notas da reunião , converte-as em tarefas, atribui responsáveis e adiciona prazos — para que todos os resultados se tornem acionáveis no momento em que a reunião termina.

Aumente a responsabilidade dentro da sua equipe. Quando as decisões estão vinculadas a tarefas dentro da ferramenta de gerenciamento de projetos, não há ambiguidade sobre quem é o responsável. Todos podem ver o que foi acordado, quem é o responsável e quando deve ser feito, facilitando o gerenciamento do projeto.

Ao automatizar a tomada de notas e o registro de decisões, as equipes evitam enviar e-mails de acompanhamento, buscar esclarecimentos ou vasculhar gravações de reuniões. O tempo economizado pode ser usado para levar os projetos adiante.

Notas de reuniões, transcrições e decisões são armazenadas em um único lugar. Novos funcionários ou partes interessadas podem se atualizar sobre reuniões anteriores sem precisar pedir atualizações do projeto à equipe.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos para anotações para uma melhor organização

👀 Você sabia? De acordo com a pesquisa da ClickUp, “O estado da comunicação no local de trabalho em 2025”, mais de 40% dos profissionais se sentem compelidos a dar continuidade às ações imediatamente após cada reunião. No entanto, como os canais de comunicação são divididos entre e-mail (42%) e mensagens instantâneas (41%), as ações muitas vezes ficam espalhadas pelo local de trabalho. Outra pesquisa da HBR revelou que as equipes perdem mais de 60% do seu tempo procurando contexto, informações e itens de ação.

Como escolher o software de gerenciamento de projetos certo para extrair decisões

Ao selecionar um software de gerenciamento de projetos que possa extrair automaticamente decisões (e itens de ação) das notas de suas reuniões, considere os seguintes recursos:

Precisão da extração: a ferramenta de IA detecta decisões, e não apenas itens de ação, a partir de uma discussão? Por exemplo, “Vamos escolher o fornecedor X” versus “Vamos considerar o fornecedor X”. Ela também deve identificar a atribuição do locutor, os carimbos de data/hora e qualquer ambiguidade.

Com tecnologia de IA: deve capturar toda a reunião, resumir os principais pontos de discussão, destacar as decisões e apresentar os próximos passos de forma clara.

Transforme decisões diretamente em tarefas: a ferramenta deve converter decisões extraídas e itens de ação das notas da reunião em tarefas com responsáveis, prazos e prioridades.

Integre com sua pilha de tecnologia: a ferramenta de comunicação com IA deve sincronizar com o Zoom, Google Meets, Teams e sua agenda para que o responsável pelas notas possa participar automaticamente das reuniões e armazenar as decisões de forma centralizada.

Conformidade e segurança de dados: Seu anotador de IA deve estar em conformidade com SOC 2 e HIPAA e fornecer segurança de nível empresarial. A criptografia de ponta a ponta ajuda a manter as transcrições e decisões das reuniões seguras, especialmente quando suas chamadas incluem clientes ou tópicos confidenciais.

Dito isso, aqui está uma comparação rápida entre os principais concorrentes.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento de projetos com inteligência artificial e transformação de notas de reuniões em ações AI Notetaker, Contextual AI, SyncUps, mais de 1.000 integrações Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas. Fathom Resumos multilíngues em tempo real Gravação automática de chamadas, marcação de decisões, integrações com CRM Plano gratuito disponível. O plano Pro começa em US$ 20/usuário/mês. Fireflies. ai Transcrição pesquisável Transcrição em mais de 40 aplicativos, pesquisa por palavra-chave, destaques de tarefas Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/usuário/mês

🔴 Perda de produtividade: o custo das respostas rápidas é difícil de ignorar. Os profissionais do conhecimento perdem incríveis 23 minutos de tempo de concentração após cada interrupção. Após apenas 20 minutos de desempenho interrompido, os níveis de estresse aumentam. As pessoas relatam maior frustração, carga de trabalho, esforço e pressão.

📮 ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, as principais informações de que você precisa podem ficar enterradas em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

O melhor software de gerenciamento de projetos que extrai decisões das notas das reuniões para uso

Como avaliamos os softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O melhor software de notas de reunião com IA inclui:

1. ClickUp (gerenciamento de projetos com inteligência artificial e transformação de notas de reuniões em ações)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, integra gerenciamento de projetos e anotações com IA. Ele elimina a necessidade de ferramentas separadas para reuniões, tarefas, documentos e acompanhamentos.

Vamos ver como o ClickUp centraliza seus fluxos de trabalho, contexto e decisões de reuniões.

Transforme conversas dispersas em trabalho estruturado com o AI Notetaker.

O AI Notetaker da ClickUp participa das suas reuniões, grava a conversa e gera transcrições precisas com identificação dos participantes.

Ele também pode participar automaticamente de reuniões do Zoom, Google Meet e Teams diretamente do seu calendário, sem necessidade de configuração manual ou convites. Dessa forma, todas as discussões importantes são capturadas, mesmo quando você tem compromissos simultâneos ou alterna entre chamadas.

Mas vai muito além da transcrição.

Usando IA contextual, ele destaca decisões, apresenta itens de ação, identifica responsáveis e extrai conclusões importantes.

Quando você usa IA para notas de reunião, todas as informações fluem diretamente para o seu espaço de trabalho. Este vídeo mostra como fazer isso:

Veja como o AI Notetaker do ClickUp agrega mais valor ao seu trabalho:

Distinga facilmente entre os participantes da reunião e reconheça os diferentes oradores, facilitando a atribuição clara das ideias.

Analise lacunas de conhecimento e descubra áreas de melhoria para reduzir conversas excessivas ou repetições.

Obtenha resumos detalhados das reuniões, registros de data e hora e principais conclusões no ClickUp Docs para compartilhamento instantâneo.

Crie tarefas automaticamente com base nos itens de ação detectados e sugira dependências e prioridades em tempo real.

Gere transcrições pesquisáveis para não perder o contexto.

Acompanhe cada minuto das suas reuniões e gere resumos acionáveis com o ClickUp AI Notetaker.

Obtenha insights contextuais usando o ClickUp Brain

O assistente de IA integrado do ClickUp, o ClickUp Brain, converte conversas e conteúdo em insights acionáveis dentro do seu espaço de trabalho.

Os recursos do ClickUp Brain incluem:

Geração inteligente de conteúdo: elabore agendas de reuniões, resumos, e-mails e atualizações de projetos personalizados para seus fluxos de trabalho.

Extração de insights: resuma notas de reuniões, documentos e threads de comentários

Tradução: Transcreva suas notas de reunião em vários idiomas

Recomendações contextuais: sugira os próximos passos, prazos e automações.

Peça ao ClickUp Brain para sugerir prazos ideais para as tarefas e priorizar melhor seu trabalho.

⭐ Bônus: Vá além das notas de reunião com o ClickUp Brain MAX. O ClickUp Brain MAX traz todas as fontes de dados para o fluxo de trabalho da sua reunião, tornando a extração de decisões mais rica e precisa. Veja como ele leva suas reuniões mais longe: Criação de tarefas ricas em contexto: converta insights de reuniões em tarefas que vêm pré-carregadas com arquivos vinculados, histórico e documentação de apoio, sem precisar vasculhar reuniões ou drives anteriores. Pesquisa unificada em todos os aplicativos: extraia dados instantaneamente do Google Drive, Sheets, Slack, Confluence, GitHub e muito mais para enriquecer as decisões com contexto. Captura de voz para texto: registre suposições, riscos ou acompanhamentos e transforme-os em notas ou tarefas estruturadas sem precisar digitar manualmente. Elimina a proliferação de IA: substitui ferramentas de IA separadas, anotadores e assinaturas de produtividade por uma plataforma unificada. Consciência contextual entre aplicativos: quando uma decisão é tomada em uma reunião, o Brain MAX exibe automaticamente documentos relacionados, discussões anteriores ou dependências de outras ferramentas. O Brain MAX é o único aplicativo que conecta todo o seu trabalho.

Transforme notas de reuniões em documentos vivos e acionáveis com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite que você armazene todas as suas notas de reunião, resumos, decisões e itens de ação em um centro de conhecimento totalmente integrado.

Como os documentos são nativos do ClickUp, cada página pode fazer referência a tarefas em tempo real, incorporar visualizações, marcar proprietários e vincular-se a cronogramas reais de projetos.

Você pode coeditar notas, deixar comentários e converter texto ou itens de ação em uma tarefa com um clique.

Os resumos das reuniões podem ser salvos diretamente em um documento, garantindo que suas discussões fiquem conectadas, pesquisáveis e sejam parte permanente do seu espaço de trabalho. Chega de se esforçar para lembrar quem escreveu o quê ou onde foi salvo.

Deixe que os agentes de IA façam o trabalho pesado por você.

Use os agentes de IA do ClickUp para automatizar tarefas, responder a perguntas e realizar mais tarefas.

Os agentes de IA do ClickUp agem como colegas de equipe inteligentes. Eles ouvem suas reuniões, entendem o que precisa ser feito a seguir e executam o trabalho de acompanhamento para você.

Em vez de simplesmente gerar sugestões, esses agentes podem planejar, agir e coordenar tarefas em todo o seu espaço de trabalho.

Reduza o esforço manual de converter discussões de reuniões do Zoom ou outras plataformas de reunião em progresso acionável.

Exemplo: Após uma ligação com um cliente, um agente de IA analisa o resumo do Notetaker, extrai as principais decisões e cria instantaneamente tarefas com responsáveis, prioridades e documentos vinculados. Se um acompanhamento depender de um arquivo no Google Drive ou de uma planilha de orçamento no Sheets, o agente automaticamente traz esse contexto. Se algo ficar parado mais tarde, ele pode escalar, alertar os responsáveis ou ajustar os prazos com base nas mudanças no projeto.

Melhores recursos do ClickUp

Crie reuniões instantâneas: use o SyncUps para fazer chamadas rápidas de áudio e vídeo e compartilhar sua tela dentro do seu espaço de trabalho ClickUp. Obtenha resumos das reuniões e itens de ação após a reunião.

Substitua reuniões explicativas por gravações de tela: grave vídeos rápidos para esclarecer decisões, compartilhar feedback ou orientar os próximos passos usando o Clips

Faça sua equipe se concentrar no que é mais importante: as prioridades de tarefas mostram instantaneamente quais itens de ação das reuniões precisam de atenção primeiro, ajudando as equipes a sequenciar o trabalho sem confusão ou lembretes de acompanhamento.

Evite obstáculos e retrabalho: identifique quais tarefas dependem de outras, para que as equipes saibam a ordem correta de execução usando o ClickUp Dependencies.

Integrações perfeitas: conecte o ClickUp ao Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma e muito mais, para que as notas, decisões e tarefas das reuniões sejam transferidas para todo o seu conjunto de ferramentas com conecte o ClickUp ao Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma e muito mais, para que as notas, decisões e tarefas das reuniões sejam transferidas para todo o seu conjunto de ferramentas com as integrações do ClickUp

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos do ClickUp pode ser um pouco complicado para um novo usuário.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o uso do AI Notetaker do ClickUp:

O bloco de notas com IA integrado do ClickUp é surpreendentemente útil, especialmente para resumir reuniões e economizar tempo em acompanhamentos. Também adoramos a capacidade de publicar notas de lançamento claras e estruturadas diretamente na plataforma, o que ajudou as partes interessadas internas e externas a estarem em sintonia.

O bloco de notas com IA integrado do ClickUp é surpreendentemente útil, especialmente para resumir reuniões e economizar tempo em acompanhamentos. Também adoramos a capacidade de publicar notas de lançamento claras e estruturadas diretamente na plataforma, o que ajudou as partes interessadas internas e externas a estarem em sintonia.

📚 Leia mais: Como gerenciar reuniões no ClickUp

2. Fathom (Ideal para destaques multilíngues em tempo real)

via Fathom

O assistente de reuniões com tecnologia de IA Fathom AI ajuda você a registrar reuniões sem depender de anotações manuais.

A ferramenta grava chamadas automaticamente, gera transcrições e permite marcar pontos-chave da discussão (itens de ação ou acompanhamentos) durante a reunião.

Você pode fazer qualquer pergunta ao Fathom sobre as reuniões da sua equipe em linguagem natural e obter respostas instantâneas. O Fathom também permite que você encontre informações em toda a biblioteca de reuniões da sua organização. Isso inclui decisões anteriores, feedback de clientes e discussões estratégicas.

O software de atas de reuniões lida com vocabulário técnico depois que você o treina com os termos do seu setor.

Ele pode compartilhar notas de reuniões com membros específicos da equipe com base em quem esteve envolvido e quais tópicos foram discutidos.

Conheça os melhores recursos

Marque momentos importantes durante a chamada, adicione contexto, faça perguntas e marque membros da equipe para colaboração em tempo real.

Crie modelos personalizados de resumo de reuniões com base nos fluxos de trabalho da sua equipe.

Sincroniza com ferramentas como Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana e muito mais, facilitando fluxos de trabalho automatizados, desde a reunião até a tarefa ou ponto de contato com o cliente.

Compreenda as limitações

Não oferece suporte a recursos de gerenciamento de projetos, como acompanhamento do progresso, atribuição de tarefas e muito mais.

Preços da Fathom

Plano gratuito disponível

Pro: US$ 20 por usuário/mês

Equipe: US$ 18 por usuário/mês

Negócios: US$ 28 por usuário/mês

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 5/5 (5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Veja o que um revisor do G2 disse sobre o Fathom:

Adoro os resumos claros e fáceis de navegar, com destaques marcados com data e hora, que me permitem ir diretamente para os momentos-chave de uma chamada. A precisão da transcrição é geralmente sólida, mas às vezes depende da qualidade do áudio ou dos sotaques.

Adoro os resumos claros e fáceis de navegar, com destaques marcados com data e hora, que me permitem ir diretamente para os momentos-chave de uma chamada. A precisão da transcrição é geralmente sólida, mas às vezes depende da qualidade do áudio ou dos sotaques.

📚 Leia mais: As melhores alternativas ao Fathom AI para anotações com IA

📮 ClickUp Insight: A maioria das reuniões termina sem uma responsabilidade clara, e os gerentes de projeto passam horas atrás de itens de ação após o fato. Com o ClickUp AI Notetaker e o ClickUp Brain, as decisões são automaticamente capturadas, resumidas e transformadas em tarefas. Você gastará menos tempo revisando transcrições e mais tempo levando os projetos adiante. 💫 Resultados reais: os clientes do ClickUp relataram uma economia de custos de até 86% e uma recuperação de 1,1 dias por semana ao automatizar notas de reuniões, criar resumos inteligentes e convertê-los em tarefas. Empresas como a Talent Plus aumentaram a capacidade de carga de trabalho em mais de 10%, enquanto a Atrato reduziu o excesso de trabalho dos desenvolvedores em 20% após a consolidação no ClickUp.

3. Fireflies.ai (O melhor para transcrições pesquisáveis)

via Fireflies ai

O Fireflies é o colega de equipe de IA que transcreve, resume e analisa suas reuniões.

O anotador de IA trabalha para você antes mesmo do início da reunião. Você recebe resumos pré-reunião com insights importantes, contexto e ações de conversas e reuniões anteriores.

Durante a reunião, o Fireflies fornece transcrições ao vivo em mais de 100 idiomas. Ele também identifica diferentes oradores em reuniões e arquivos de áudio.

Após a reunião, você recebe um resumo instantâneo e abrangente gerado por IA com pontos-chave, itens de ação e notas personalizadas.

O Live Assist fornece inteligência em tempo real durante as conversas. Por exemplo, a equipe de vendas pode acessar instantaneamente discussões sobre preços de chamadas anteriores sem atrapalhar a chamada atual.

Com modelos pré-criados de resumo de reuniões, as conversas são documentadas, resultando em ações práticas.

Fireflies. ai melhores recursos

Transcreva chamadas do Aircall, RingCentral e outros discadores ou use a API Fireflies para processar arquivos de áudio.

Gere e-mails automaticamente, escreva relatórios, analise conversas e crie scorecards.

Descubra insights como tempo de fala dos participantes, rastreadores de tópicos e análise de sentimentos.

Recorte momentos importantes da conversa em trechos de áudio compartilháveis.

Limitações do Fireflies.ai

Às vezes, os resumos exigem correções manuais, o que reduz a eficiência.

Preços do Fireflies.ai

Plano gratuito disponível

Pro: US$ 18/usuário/mês

Negócios: US$ 29/usuário/mês

Empresa: US$ 39/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Veja o que um revisor do G2 disse sobre o Fireflies.ai:

O Fireflies é muito útil quando se trata de apoiar a tomada de notas. Eu diria que ele tem 80% de precisão em relação ao que está sendo discutido, mas não capta muito bem os sotaques. Não gosto que ele fique sem espaço tão rapidamente e tenhamos que remover chamadas do histórico para liberar mais espaço. Às vezes, o Fireflies não entra na chamada rapidamente e precisamos convidá-lo. É semi-confiável.

O Fireflies é muito útil quando se trata de apoiar a tomada de notas. Eu diria que ele tem 80% de precisão em relação ao que está sendo discutido, mas não capta muito bem os sotaques. Não gosto que ele fique sem espaço tão rapidamente e tenhamos que remover chamadas do histórico para liberar mais espaço. Às vezes, o Fireflies não entra na chamada rapidamente e precisamos convidá-lo. É semi-confiável.

🔴 O problema crescente da dispersão de contexto: Mais de 56% dos profissionais do conhecimento afirmam que a fadiga das ferramentas, como alternância, alertas e plataformas redundantes, afeta negativamente seu trabalho todas as semanas. Isso é a dispersão de contexto em ação. As equipes perdem horas procurando arquivos, alternando entre aplicativos, repetindo atualizações e procurando as informações necessárias para simplesmente fazer seu trabalho. A IA deveria simplificar isso, mas a maioria das ferramentas só acrescentou mais ruído. Onde o ClickUp entra: tudo o que sua equipe precisa — tarefas, documentos, decisões, atualizações — fica em um só lugar, totalmente conectado e pesquisável com IA contextual.

📚 Leia mais: Principais alternativas ao Fireflies AI para anotações e transcrição

Aqui estão três ferramentas adicionais que abordam as notas de reunião e a captura de decisões de maneiras distintas.

Tactiq : Tactiq é uma extensão leve do Chrome que funciona com o Zoom, Google Meet e Microsoft Teams para realizar transcrições em tempo real. Com transcrições específicas por orador, você pode identificar itens de ação e decisões. Para equipes que não querem mudar sua ferramenta de gerenciamento de projetos, mas querem um anotador de IA independente, o Tactiq é uma ferramenta útil.

Sembly AI : gere artefatos de IA, como relatórios de correção de bugs, propostas de vendas ou comunicados à imprensa, diretamente a partir das discussões das reuniões, tornando-o útil para gerentes de projeto que precisam de documentação rápida. O Sembly AI pode automatizar planos de projeto, backlogs de sprint, resumos retrospectivos e rastrear decisões e bloqueadores diretamente a partir dos resultados das reuniões, sem precisar trocar de ferramenta.

Notion: O Notion combina documentação de reuniões, gerenciamento de tarefas e compartilhamento de conhecimento em um único espaço de trabalho. É uma opção útil quando você deseja que as notas das reuniões sejam incorporadas diretamente aos fluxos de trabalho. Depois de transcrever as reuniões, você pode vincular as notas das reuniões a páginas de projetos, tarefas, roteiros ou SOPs. Armazene todo o histórico das reuniões em um centro de conhecimento pesquisável.

👀 Você sabia? As reuniões que começam após as 20h aumentaram 16% em relação ao ano anterior, outro sinal de que o dia de trabalho tradicional está desaparecendo.

⭐ Bônus: Capture qualquer insight com um clique com a extensão do Chrome do ClickUp. Crie tarefas a partir de qualquer site ou guia. Capture imagens (bug, feedback da interface do usuário, prova de conceito), adicione marcações e anexe diretamente a uma tarefa ou comentário para obter clareza e alinhamento mais rápidos.

Torne as reuniões claras e responsáveis com o ClickUp

Considerando o problema da sobrecarga de reuniões, um bom ponto de partida é reduzir o número de reuniões em primeiro lugar.

Um simples ajuste pode ajudá-lo com isso.

A cultura de “escrever primeiro” (resumos, riscos, recomendações, agenda) reduz as reuniões, pois as pessoas respondem ao documento em vez de agendar um horário.

Dito isso, muitas vezes, as reuniões são inevitáveis.

Um software de gerenciamento de produtos que extrai decisões a partir de notas de reuniões traz clareza ao processo.

O ClickUp torna isso fácil.

Com o AI Notetaker e a IA contextual, as decisões, ações e contexto das suas reuniões fluem diretamente para tarefas, documentos, cronogramas e painéis.

Para transformar suas reuniões em ação, inscreva-se gratuitamente no ClickUp.

