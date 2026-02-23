As 10 principais ferramentas de IA para liderança de crescimento para aumentar a receita

Durante uma sincronização mensal de crescimento, os painéis pareciam promissores. O CAC estava estável. As novas inscrições estavam aumentando.

Mas quando o diretor financeiro perguntou: “Quais iniciativas geraram receita e quais apenas alteraram as métricas?”, as respostas ficaram confusas.

Por quê? Os dados de mídia paga ficam em uma ferramenta. As métricas de ativação de produtos ficam em outra. As informações sobre o funil de vendas ficam presas nos relatórios de CRM. As experiências de crescimento são rastreadas em apresentações, planilhas e threads do Slack.

Os dados existem, mas estão fragmentados em painéis, planilhas e ferramentas.

À medida que os canais de aquisição se multiplicam, as jornadas do ciclo de vida se tornam mais complexas e as metas de receita aumentam, o desafio para os líderes é garantir clareza em todos esses sistemas.

A seguir, exploramos ferramentas de IA para liderança de crescimento que unificam insights fragmentados, aceleram a experimentação e conectam todas as iniciativas ao impacto na receita. 📈

Existem vários recursos básicos que todo líder de crescimento deve avaliar antes de se comprometer com uma plataforma:

Unificação de dados em todo o funil: procure plataformas que apliquem insights baseados em dados, combinando uso do produto, engajamento de marketing, registros de CRM e dados de receita, permitindo uma melhor tomada de decisão sem reconciliação manual.

Ação incorporada aos insights: garanta que os insights se traduzam diretamente em ação, apoiando a priorização, o encaminhamento e a execução orientados por IA nos sistemas existentes.

Métricas e definições compartilhadas: selecione ferramentas que selecione ferramentas que alinhem equipes multifuncionais em torno das mesmas definições para evitar desafios organizacionais causados por interpretações conflitantes.

Profundidade de integração, não apenas amplitude: concentre-se na integração de IA que incorpora insights nos fluxos de trabalho, em vez de isolá-los em painéis.

Atribuição e visibilidade do nível de receita: conecte dados comportamentais aos resultados para que você possa avaliar o impacto em relação às metas organizacionais.

Segurança, conformidade e governança: garanta que a governança apoie a adoção da IA em escala, especialmente ao trabalhar com dados de clientes e partes interessadas externas.

IA contextual: A ferramenta de IA genérica deve compreender seu ambiente de crescimento, não apenas responder a solicitações isoladamente. Ela deve raciocinar com base em seus experimentos, métricas, histórico de campanhas, atualizações de CRM e sinais de produtos, mantendo o contexto completo intacto.

📮 ClickUp Insight: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa usam regularmente ferramentas de automação e buscam ativamente novas oportunidades de automação. Isso destaca uma importante alavanca inexplorada para a produtividade: a maioria das equipes ainda depende de trabalho manual que poderia ser simplificado ou eliminado. Os agentes de IA do ClickUp facilitam a criação de fluxos de trabalho automatizados, mesmo que você nunca tenha usado automação antes. Com modelos plug-and-play e comandos baseados em linguagem natural, a automação de tarefas se torna acessível a todos na equipe! 💫 Resultados reais: A QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

Aqui está um resumo das principais ferramentas de IA e como elas se comparam, com base em sua capacidade de fornecer insights importantes, melhorar o desempenho da equipe e apoiar o potencial de liderança:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Gerenciamento de trabalho, planejamento multifuncional, painéis, automações, documentos, acompanhamento de metas Equipes multifuncionais gerenciando o planejamento e a execução em um único sistema Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas 6sense Dados de intenção no nível da conta, modelagem do estágio de compra, orquestração entre anúncios e divulgação Equipes B2B priorizando e envolvendo contas-alvo de alta intenção Plano gratuito disponível, preços personalizados. ZoomInfo Banco de dados de contatos B2B, intenção do comprador, cadências de vendas, inteligência de conversação Equipes de vendas que realizam um grande volume de chamadas externas e prospecção Preços personalizados HubSpot CRM, automação de marketing, geração de conteúdo, relatórios, assistentes de IA Equipes em crescimento que executam CRM, marketing e vendas em uma única plataforma Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário Adobe Marketo Engage Automação de marketing, atribuição multitoque, pontuação de leads, orquestração de campanhas Equipes B2B que gerenciam ciclos de vendas longos e campanhas complexas Preços personalizados Amplitude Análise de produtos, insights comportamentais, análise baseada em IA, suporte à experimentação Equipes de produto e crescimento focadas em retenção e análise de comportamento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 61/mês. Salesforce CRM, inteligência de receita, agentes de IA, análises, automação de fluxo de trabalho Grandes organizações que gerenciam fluxos de trabalho complexos de receita e clientes Planos pagos a partir de US$ 25/mês por usuário Clay Enriquecimento de dados, pesquisa na web com IA, criação de listas de saída, sequenciamento Equipes enxutas de GTM criando listas de saída direcionadas rapidamente Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 149/mês. Drift Agentes de chat com IA, agendamento de reuniões, qualificação de leads, análise conversacional Equipes B2B convertendo visitantes do site com alta intenção de compra Preços personalizados Dynamic Yield Personalização, experimentação e otimização da experiência em todos os canais Equipes personalizando experiências na web, em aplicativos e no comércio Preços personalizados

Não existe uma única ferramenta de IA ideal para a liderança de crescimento. A escolha certa depende de como suas equipes operam, como os dados fluem pelos sistemas existentes e como o papel da IA é definido de forma eficaz nos programas de desenvolvimento de liderança.

Abaixo está nosso resumo das melhores ferramentas de IA que você achará úteis:

1. ClickUp (ideal para equipes multifuncionais que planejam e acompanham o trabalho em um único sistema)

Experimente o ClickUp gratuitamente Imagine e implemente ideias de crescimento com seu parceiro colaborativo criativo — ClickUp AI.

Vamos começar com a favorita interna: ClickUp para equipes de marketing. Ela reúne planejamento, colaboração, documentação e execução em um espaço de trabalho conectado, eliminando a dispersão do trabalho.

O que o diferencia das outras ferramentas desta lista? Como o primeiro Converged AI Workspace do mundo, o ClickUp AI é integrado diretamente em documentos, bate-papos, quadros brancos e muito mais. Você pode resumir discussões, gerar planos e passar do visual para a ação sem mudar de contexto.

Vejamos alguns dos seus principais recursos de convergência de IA:

Uma IA contextual dentro do seu espaço de trabalho

O ClickUp Brain está integrado ao seu trabalho e compreende o contexto de suas tarefas, documentos, comentários e dados do projeto.

A IA contextual fornece respostas relacionadas ao trabalho, resume as atividades do espaço de trabalho, detecta bloqueadores e gera conteúdo com base em seus dados de trabalho reais.

Você pode usá-la para estes casos de uso de marketing (entre muitos outros):

Resumos automatizados de campanhas: peça “Resuma nossas últimas tarefas da campanha do quarto trimestre, incluindo progresso, principais obstáculos e próximos passos” e ele exibirá o status das tarefas, comentários e documentos.

Informações de feedback entre canais: cole o feedback da campanha ou planilhas de desempenho e, em seguida, solicite “Destaque as principais tendências de opinião dos usuários e correções recomendadas”. Isso transformará dados brutos em informações úteis sem análise manual.

Suporte instantâneo de conteúdo: use o ClickUp Brain para redigir e-mails, legendas de redes sociais ou até mesmo e-mails de suporte.

Obtenha respostas claras a partir dos dados do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain.

Deixe que os Super Agentes de IA façam o trabalho pesado por você.

Os Super Agentes de IA da ClickUp são colegas de equipe de IA que se adaptam às mudanças em seu espaço de trabalho e agem com base em suas instruções. Eles podem monitorar espaços, responder a perguntas, criar tarefas e organizar o trabalho com supervisão mínima.

Incorpore um especialista em IA em todos os principais fluxos de trabalho de marketing com o ClickUp Super Agents.

Por exemplo, você pode usá-las para:

Experimente o monitoramento com feedback em tempo real: configure um agente para observar métricas de ativação, retenção ou conversão e notificar os proprietários quando o desempenho cair abaixo dos limites.

Alertas de impacto na receita: Crie um agente que sinalize mudanças no pipeline, estagnação de negócios ou picos de CAC e atribua automaticamente ações de acompanhamento ao responsável pelo crescimento certo.

Gatilhos de alinhamento multifuncional: configure um agente para detectar quando ocorrem atualizações de produtos, lançamentos de campanhas ou alterações de preços e gerar automaticamente tarefas para as equipes relacionadas.

Aqui está um passo a passo de como um agente de IA para mídias sociais funciona na prática 👇

Uma área de trabalho de IA unificada para todo o seu trabalho

Leve o poder do ClickUp Brain e do ClickUp Agents para fora do ClickUp em um aplicativo de desktop dedicado à IA. Unifique a pesquisa, os modelos de IA e o contexto de todos os seus aplicativos conectados com o ClickUp Brain MAX. Ele acaba com a dispersão da IA, reunindo vários modelos de IA mais recentes em um único aplicativo e exibindo o contexto de trabalho onde você precisar.

Obtenha um hub central de IA e substitua várias ferramentas pontuais por inteligência contextual com o ClickUp Brain MAX.

Você obtém:

Pesquisa unificada entre ferramentas: evite alternar entre Figma, Google Drive e ClickUp com a Pesquisa de IA Empresarial

Acesso a vários modelos externos de IA: não é necessário usar diferentes LLMs para inúmeras tarefas, obtenha acesso ao ChatGPT, Claude, Gemini e muito mais em um espaço de trabalho centralizado.

Rascunho de voz para tarefa: use use o ClickUp Talk to Text para ditar notas de reunião ou ideias de campanha. O BrainGPT transformará pensamentos falados em trabalho acionável sem precisar digitar.

Insights entre aplicativos: peça para “resumir as tendências competitivas de páginas da web recentes e fontes de links” e o Brain MAX fornecerá uma pesquisa de mercado com citações vinculadas aos seus documentos peça para “resumir as tendências competitivas de páginas da web recentes e fontes de links” e o Brain MAX fornecerá uma pesquisa de mercado com citações vinculadas aos seus documentos de estratégia de marketing de crescimento.

Transforme ideias de crescimento dispersas em experiências orientadas para a receita.

O modelo de quadro branco para experimentos de crescimento da ClickUp oferece à sua equipe um sistema visual para passar da ideação à análise sem perder o contexto.

Isso resolve o caos de gerenciar experimentos em slides, planilhas e threads do Slack, centralizando tudo em um único fluxo de trabalho colaborativo.

Obtenha um modelo gratuito Crie um plano abrangente para todas as suas experiências de crescimento com o modelo de quadro branco para experiências de crescimento do ClickUp.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Estrutura clara baseada em etapas: organize experimentos em Ideação, Planejamento, Implementação, Teste e Análise para que nada fique parado no meio do funil.

Priorização visual: veja quais apostas de crescimento estão ativas, atrasadas ou prontas para serem implementadas rapidamente, sem precisar vasculhar relatórios.

Alinhamento multifuncional: as equipes de produto, marketing e receita colaboram em uma tela compartilhada, em vez de ferramentas separadas.

Transforme dados em insights claros sobre liderança em crescimento

Como líder de crescimento, você precisa de uma maneira rápida de transformar sinais de desempenho dispersos em insights estruturados para serem compartilhados com as partes interessadas.

O modelo de relatório analítico da ClickUp consolida métricas de desempenho, como dados de sessão, movimento do funil e sinais de campanha, em insights prontos para a equipe executiva.

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de relatório analítico do ClickUp para acompanhar, analisar e relatar as principais métricas de crescimento e desempenho.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Estrutura pronta para executivos: apresente o total de sessões, tendências, detalhamento do tráfego e mudanças de desempenho em um formato que a liderança possa analisar rapidamente.

Cadência padronizada de relatórios: elimine planilhas pontuais e crie um ritmo repetível de análises semanais ou mensais.

Sinal acima do ruído: destaque mudanças significativas, como picos, quedas e mudanças de canal, em vez de sobrecarregar as partes interessadas com exportações brutas.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Seus recursos avançados levam tempo para se acostumar.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.850 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Utilizamos essa ferramenta desde 2018 e ela é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas de trabalho todas as semanas. Além disso, as frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Utilizamos essa ferramenta desde 2018 e ela é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas de trabalho todas as semanas. Além disso, as frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

2. 6sense (ideal para equipes B2B que priorizam contas-alvo usando dados de intenção)

via 6sense

A 6sense é uma plataforma ABM que unifica seus dados da web, anúncios, e-mails e vendas em um único sistema habilitado para IA.

Ela fornece análises preditivas que ajudam líderes seniores como você a antecipar a demanda e preparar os líderes para agir mais cedo no ciclo de compra.

A 6sense permite a orquestração automatizada. Por exemplo, com base no estágio de compra de uma conta (por exemplo, conscientização x decisão), a plataforma pode inscrever automaticamente os contatos em sequências de e-mails especializadas ou alertar um representante para ligar.

A 6sense também pode identificar empresas que estão pesquisando em modo sigiloso, muito antes de preencherem um formulário ou falarem com o departamento de vendas. Ela faz isso correlacionando sinais fragmentados, como dados de IP, cookies e consumo de conteúdo.

Melhores recursos do 6sense

Direcione os gastos com publicidade no LinkedIn, Meta, Google e canais programáticos com base nas contas que entram no modo de compra em tempo real.

Detecte sinais de compra, priorize contas que demonstrem intenção real de compra, envie mensagens relevantes e conecte-se com os compradores durante a fase de pesquisa.

Automatize acompanhamentos específicos para cada função no mesmo dia em que um evento termina, para que todos os participantes recebam informações relevantes sem exportações CSV, limpeza de listas ou fluxos de trabalho pontuais.

Limitações do 6sense

A configuração inicial e a criação de relatórios são apontadas como desafios que exigem esforço e conhecimento consideráveis para obter o valor total.

Preços da 6sense

Teste gratuito

Preços para empresas

Avaliações e comentários da 6sense

G2: 4,2/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 6sense?

Um usuário do G2 diz:

A 6sense fornece dados de intenção poderosos e insights preditivos que ajudam a priorizar contas de alto valor e a concentrar os esforços de vendas e marketing de forma mais eficaz. Os insights da conta, a visibilidade da fase de compra e os recursos de segmentação permitem uma melhor segmentação e personalização. Ela também se integra bem ao CRM, tornando o acompanhamento do desempenho mais simplificado.

A 6sense fornece dados de intenção poderosos e insights preditivos que ajudam a priorizar contas de alto valor e a concentrar os esforços de vendas e marketing de forma mais eficaz. Os insights da conta, a visibilidade da fase de compra e os recursos de segmentação permitem uma melhor segmentação e personalização. Ela também se integra bem ao CRM, tornando o acompanhamento do desempenho mais simplificado.

👀 Você sabia? De acordo com um estudo global com mais de 1.200 líderes de L&D e funcionais, um dos principais desafios de liderança atualmente é desenvolver líderes que possam abraçar a disrupção contínua e conectar insights baseados em dados a resultados de crescimento.

3. ZoomInfo Sales (ideal para equipes de vendas que buscam leads e realizam um grande volume de chamadas externas)

via ZoomInfo Sales

Você deseja criar um banco de dados de contas com base em seus Perfis de Clientes Ideais (ICPs) e alcançar tomadores de decisão relevantes? O ZoomInfo Sales, um software de prospecção de vendas B2B, pode ajudar a enfrentar os desafios comuns do mundo real na prospecção outbound.

Ele dá acesso a mais de 70 milhões de números de telefone diretos e mais de 174 milhões de endereços de e-mail verificados.

Por meio de seus módulos Engage/Chorus, o ZoomInfo Sales registra e transcreve todas as reuniões de vendas. Em seguida, ele usa IA para rastrear riscos de negócios (por exemplo, um concorrente sendo mencionado) ou sinais de compra (por exemplo, perguntas sobre preços).

Além da intenção baseada em palavras-chave, o ZoomInfo se destaca por seus gatilhos baseados em eventos. Ele alerta sua equipe sobre mudanças nas contas ICP. Por exemplo, você pode descobrir que uma empresa levantou US$ 50 milhões, contratou um novo diretor de marketing ou adicionou o produto de um concorrente ao seu portfólio. Isso permite que sua equipe tome medidas oportunas e relevantes.

Melhores recursos do ZoomInfo Sales

Crie e execute cadências de vendas multitoque por telefone e e-mail a partir de um único fluxo de trabalho.

Analise as interações com os clientes, entenda por que os negócios são fechados ou perdidos e faça previsões com uma análise de dados robusta.

Use a intenção do comprador, a atividade na web, a pontuação de adequação e a extensão do Chrome da ZoomInfo para identificar e priorizar as contas com maior probabilidade de conversão.

Limitações de vendas do ZoomInfo

Importar registros para o CRM, atribuí-los a representantes ou marcar campanhas pode parecer complicado e pouco intuitivo.

Preços do ZoomInfo Sales

ZoomInfo Professional: Preços personalizados

Copilot Advanced: Preços personalizados

Copilot Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre vendas da ZoomInfo

G2: 4,5/5 (mais de 8.930 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ZoomInfo Sales?

Um usuário do G2 diz:

O ZoomInfo aprimora nossos esforços de vendas e marketing, oferecendo um local único para as informações de contato dos varejistas e mercearias com os quais estamos buscando ativamente fazer negócios. O programa é fácil de usar. Usamos o ZoomInfo todos os dias e ele se tornou parte do nosso processo. As automações que podem ser configuradas nos permitem ser informados sobre leads antes de nossos concorrentes.

O ZoomInfo aprimora nossos esforços de vendas e marketing, oferecendo um local único para as informações de contato dos varejistas e mercearias com os quais estamos buscando ativamente fazer negócios. O programa é fácil de usar. Usamos o ZoomInfo todos os dias e ele se tornou parte do nosso processo. As automações que podem ser configuradas nos permitem ser informados sobre leads antes de nossos concorrentes.

4. HubSpot (ideal para equipes em crescimento que utilizam CRM, marketing e vendas em uma única plataforma)

via HubSpot

A HubSpot é uma plataforma de CRM baseada em nuvem que centraliza os dados de marketing, vendas e clientes, facilitando a integração da IA nos fluxos de trabalho diários de receita.

Com o Smart CRM, você pode definir objetos personalizados, eventos, regras de pontuação e cálculos para modelar como sua empresa opera.

Os registros são automaticamente enriquecidos com dados de e-mails, chamadas, atividades no site e o próprio conjunto de dados da HubSpot, para que os perfis permaneçam atualizados sem a necessidade de atualizações manuais.

Além disso, você pode fazer perguntas à HubSpot em linguagem simples em registros de CRM, conversas, documentos e fontes conectadas, e obter respostas instantaneamente, sem precisar alternar entre ferramentas ou esperar por relatórios.

Melhores recursos da HubSpot

Combine dados primários e de terceiros e mantenha-os sincronizados em toda a sua pilha, com integrações bidirecionais em tempo real entre armazenamento em nuvem e mais de 100 ferramentas.

Use agentes de conteúdo para gerar páginas de destino e blogs de alta qualidade e, em seguida, remixe cada recurso em vários formatos alinhados à marca.

Crie fluxos de chamadas sofisticados com árvores telefônicas de resposta de voz interativa e habilite o encaminhamento e as transferências de equipe.

Limitações do HubSpot

Os preços aumentam rapidamente à medida que seu banco de dados, tamanho da equipe e necessidades de automação crescem, transformando a plataforma em um grande investimento de longo prazo.

Preços da HubSpot

Gratuito

Starter: A partir de US$ 20/mês por usuário

Profissional: a partir de US$ 100/mês por usuário

Empresa: a partir de US$ 150/mês por usuário

Avaliações e comentários da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 34.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a HubSpot?

Um usuário do G2 diz:

A principal vantagem da HubSpot é seu ecossistema completo e abrangente. Os fluxos de trabalho de automação são altamente intuitivos, permitindo-nos nutrir leads com eficiência, sem a necessidade de intervenção manual constante. Eu valorizo especialmente a facilidade com que o construtor de páginas de destino se conecta às nossas análises, fornecendo uma perspectiva clara e em tempo real da jornada do cliente. Ele realmente preenche a lacuna entre nossos esforços de marketing e os resultados baseados em dados.

A principal vantagem da HubSpot é seu ecossistema completo e abrangente. Os fluxos de trabalho de automação são altamente intuitivos, permitindo-nos nutrir leads com eficiência, sem a necessidade de intervenção manual constante. Eu valorizo especialmente a facilidade com que o construtor de páginas de destino se conecta às nossas análises, fornecendo uma perspectiva clara e em tempo real da jornada do cliente. Ele realmente preenche a lacuna entre nossos esforços de marketing e os resultados baseados em dados.

5. Marketo Engage (ideal para equipes B2B que gerenciam ciclos de vendas longos e campanhas complexas)

via Marketo Engage

Como líder de crescimento, você frequentemente ouve a pergunta: “Podemos rastrear cada dólar gasto em marketing até a receita real?” O Marketo Engage, uma plataforma de automação de marketing com tecnologia de IA, ajuda a preencher lacunas de atribuição e, ao mesmo tempo, melhora o acompanhamento do progresso em ciclos de vendas longos.

Com ela, você pode gerenciar a aquisição e o desenvolvimento de clientes em vários canais, aproveitar as integrações nativas de CRM para manter os dados de vendas e marketing sincronizados e aumentar os pipelines previsíveis.

Para líderes emergentes, ela oferece a atribuição multitoque (MTA) líder do setor. Ela rastreia todos os pontos de contato, desde o primeiro clique anônimo em um anúncio até o webinar final de pré-venda, e os mapeia de volta para a receita no sistema de CRM.

Para evitar o desvio da marca e a proliferação de campanhas pontuais, a Marketo também oferece modelos de programas e recursos de clonagem. Isso significa que uma equipe central pode definir um programa de webinar perfeito, e as equipes regionais ou de produtos podem cloná-lo, alterando apenas variáveis como data, palestrante ou segmento.

Melhores recursos do Marketo Engage

Organize campanhas de e-mail únicas e recorrentes ou envie-as com base no comportamento do cliente em tempo real, mudanças no público e atualizações no seu CRM.

Gere jornadas de clientes em várias etapas a partir de briefings, textos, imagens ou comandos de voz para reduzir drasticamente o tempo de criação de campanhas e acelerar a execução da entrada no mercado.

Acompanhe sinais de engajamento de alto valor de clientes potenciais, como vídeos assistidos ou pesquisas concluídas, e use-os para impulsionar uma segmentação precisa em todos os canais.

Limitações do Marketo Engage

A plataforma é operacionalmente pesada, muitas vezes exigindo um profissional dedicado de operações de marketing apenas para operá-la, o que a torna impraticável para organizações menores.

Preços do Marketo Engage

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Marketo Engage

G2: 4,1/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Marketo Engage?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Adobe Marketo Engage é seu poder e controle para automação de marketing B2B. Ele lida com gerenciamento complexo de leads, pontuação, rastreamento do ciclo de vida e nutrição em várias etapas muito melhor do que ferramentas mais leves, especialmente para organizações com ciclos de vendas longos e vários pontos de contato. A flexibilidade de listas inteligentes, campanhas inteligentes e tokens torna possível construir uma automação altamente personalizada, mantendo-a escalável.

O que mais gosto no Adobe Marketo Engage é seu poder e controle para automação de marketing B2B. Ele lida com gerenciamento complexo de leads, pontuação, rastreamento do ciclo de vida e nutrição em várias etapas muito melhor do que ferramentas mais leves, especialmente para organizações com ciclos de vendas longos e vários pontos de contato. A flexibilidade de listas inteligentes, campanhas inteligentes e tokens torna possível construir uma automação altamente personalizada, mantendo-a escalável.

6. Amplitude AI (ideal para equipes de produto que analisam o comportamento e melhoram a retenção)

via Amplitude AI

A Amplitude AI é uma plataforma de análise de IA que ajuda você a rastrear, visualizar e analisar o comportamento do usuário em aplicativos da web e móveis.

Primeiro, ele realiza uma pesquisa semântica nos painéis e na documentação existentes da sua empresa. Assim, se, por exemplo, um colega já tiver criado esse gráfico, ele será exibido para garantir uma única versão da verdade.

A Amplitude também oferece acesso a agentes de crescimento que atuam como colegas de equipe digitais. Você define uma meta (por exemplo, aumentar a retenção D7 para o segmento de educação). O agente então monitora automaticamente o comportamento, identifica pontos de atrito e sugere testes A/B específicos ou ajustes de sinalizadores de recursos.

O Automated Insights da Amplitude imita um analista especialista. Por exemplo, se sua conversão de checkout cair 15%, a IA alerta você e também encadeia chamadas de ferramentas — verificando sinalizadores de recursos recentes, campanhas de marketing e coortes específicas de dispositivos — para descobrir o motivo.

Melhores recursos da Amplitude AI

Consulte dados sobre produtos e crescimento em linguagem simples e visualize instantaneamente as respostas em gráficos e tabelas, eliminando a dependência de analistas para as decisões do dia a dia.

Normalize automaticamente UTMs e referenciadores em canais limpos, criando uma base confiável para a análise de aquisição.

Acompanhe o retorno sobre o investimento em publicidade no Google, Meta e seu armazenamento de dados para orientar a realocação do orçamento.

Limitações da Amplitude AI

Alguns planos de preços limitam as visualizações a um período de um ano, o que restringe a capacidade de visualizar o desempenho de longo prazo e as tendências plurianuais de forma rápida.

Preços da Amplitude AI

Starter: Gratuito

Mais: A partir de US$ 61/mês

Crescimento: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Amplitude AI

G2: 4,5/5 (mais de 3.100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 65 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Amplitude AI?

Um usuário do G2 diz:

Adoro o fato de o Amplitude Analytics ser uma ferramenta superpoderosa que coleta uma enorme quantidade de dados e os transforma em painéis fáceis de entender. Gosto de poder ver quais recursos clientes específicos estão usando ou não e ter uma visão geral de como nossa ferramenta está sendo usada.

Adoro o fato de o Amplitude Analytics ser uma ferramenta superpoderosa que coleta uma enorme quantidade de dados e os transforma em painéis fáceis de entender. Gosto de poder ver quais recursos clientes específicos estão usando ou não e ter uma visão geral de como nossa ferramenta está sendo usada.

7. Salesforce (ideal para grandes organizações que gerenciam fluxos de trabalho complexos de receita)

via Salesforce

Deseja uma visão de 360 graus da jornada do cliente? Considere usar o Salesforce, um sistema de CRM baseado em nuvem.

Quando os sinais do seu produto são conectados ao Salesforce, ele se torna um sistema de registro em tempo real. As ações do cliente final no aplicativo podem ser refletidas em seu perfil em questão de segundos. Isso dá à sua equipe de atendimento ao cliente visibilidade imediata do comportamento em tempo real.

Isso significa que o alcance pode ser impulsionado pelo que acabou de acontecer, e não pelos dados da semana passada. A Salesforce também aproveita a IA Einstein para passar da análise descritiva (o que aconteceu) para insights preditivos (o que vai acontecer).

Ela identifica negócios em risco antes que eles fracassem e identifica padrões vencedores dos melhores desempenhos que podem ser codificados em toda a equipe para ajustar as iniciativas de crescimento orientadas por produtos.

Além disso, ao contrário dos chatbots genéricos, os Salesforce Agentforce Agents podem realizar tarefas dentro do CRM, como qualificar um lead, pesquisar relatórios financeiros de uma empresa, atualizar o estágio de um negócio e redigir um contrato personalizado.

Melhores recursos do Salesforce

Integre parceiros de forma integrada, lance campanhas conjuntas e gerencie moedas entre parceiros e seus programas a partir de um único sistema.

Utilize agentes de IA para resumir automaticamente as resoluções de casos e construir uma base de conhecimento, melhorando o desempenho da linha de frente desde o primeiro dia.

Transmita análises de CRM para o Slack para encontrar, compartilhar e discutir insights por meio de assinaturas automatizadas e alertas em tempo real.

Limitações do Salesforce

Grandes implementações com automação pesada na plataforma podem apresentar problemas de latência ou estabilidade se os fluxos e processos não forem cuidadosamente otimizados.

Preços da Salesforce

CRM: Salesforce Starter: US$ 25/mês por usuário Salesforce Pro: US$ 100/mês por usuário

Salesforce Starter: US$ 25/mês por usuário

Salesforce Pro: US$ 100/mês por usuário

Análise: Tableau: US$ 75+/mês por usuário Análise de CRM: US$ 140+/mês por usuário Inteligência de receita: US$ 250/mês por usuário

Tableau: US$ 75+/mês por usuário

Análise de CRM: US$ 140+/mês por usuário

Revenue Intelligence: US$ 250/mês por usuário

Einstein: Preços personalizados

Salesforce Starter: US$ 25/mês por usuário

Salesforce Pro: US$ 100/mês por usuário

Tableau: US$ 75+/mês por usuário

Análise de CRM: US$ 140+/mês por usuário

Revenue Intelligence: US$ 250/mês por usuário

Avaliações e comentários da Salesforce

G2: 4,5/5 (mais de 3.800 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 380 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce?

Um usuário do G2 diz:

A plataforma Salesforce é essencial para minhas operações diárias, ajudando-me a manter-me organizado e eficiente. Valorizo sua capacidade de centralizar todas as informações dos clientes, tornando o gerenciamento de casos mais fácil e gerenciável. Gosto de poder criar e gerenciar solicitações de clientes, o que mantém tudo fácil de rastrear e organizar. Isso me permite priorizar tarefas, monitorar o status de cada caso e manter uma comunicação clara com os clientes e equipes internas.

A plataforma Salesforce é essencial para minhas operações diárias, ajudando-me a manter-me organizado e eficiente. Valorizo sua capacidade de centralizar todas as informações dos clientes, tornando o gerenciamento de casos mais fácil e gerenciável. Gosto de poder criar e gerenciar solicitações de clientes, o que mantém tudo fácil de rastrear e organizar. Isso me permite priorizar tarefas, monitorar o status de cada caso e manter uma comunicação clara com os clientes e equipes internas.

👀 Você sabia? O conceito de “viralidade” existia muito antes do gerenciamento de mídias sociais. No início do século XX, modelos de contágio boca a boca foram estudados juntamente com a epidemiologia, moldando a forma como os profissionais de marketing mais tarde entenderam os ciclos de referência e os efeitos de rede.

8. Clay (ideal para equipes enxutas de GTM que precisam criar listas de saída direcionadas rapidamente)

via Clay

A Clay é uma plataforma de dados de IA para equipes de Go-to-Market (GTM) que permite enriquecer os leads recebidos com mais de 150 pontos de dados e pesquisa integrada de IA.

Ele usa uma técnica de enriquecimento em cascata que consulta vários provedores de dados terceirizados em sequência. Se uma fonte não conseguir encontrar um e-mail ou número de telefone verificado, o Clay verifica automaticamente a próxima. Isso melhora a cobertura e as taxas de correspondência em comparação com ferramentas de enriquecimento de fonte única.

Você também pode instruir o Clay a visitar o site de cada empresa, verificar sua página de carreiras, identificar vagas em aberto e resumir os lançamentos recentes de produtos usando web scraping de IA e LLMs, e então usar esse contexto para gerar uma linha de abertura personalizada.

Melhores recursos do Clay

Defina taxonomias personalizadas, normalize campos, como nomes de empresas e faixas de receita, e mantenha trilhas de auditoria para conformidade.

Equipe os representantes de vendas com e-mails personalizados, citando pesquisas na web feitas por IA, números de telefone de alta qualidade e sequenciamento automatizado.

Crie, teste e itere facilmente novas ideias de crescimento (como divulgação baseada em gatilhos para mudanças de emprego ou eventos de financiamento) usando sua interface semelhante a uma planilha.

Limitações do Clay

Com tantas fontes de dados e opções de personalização, a plataforma pode parecer complicada para usuários sem conhecimentos técnicos.

Preços da Clay

Gratuito

Starter: US$ 149/mês

Explorer: US$ 349/mês

Pro: US$ 800/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Clay

G2: 4,8/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clay?

Um usuário do G2 diz:

Gosto muito da interatividade e facilidade de uso do Clay. Ele se integra a muitas das ferramentas e fontes que já uso, tornando-o conveniente de usar. Também aprecio muito o Sculptor e o Sequencer, que têm sido poderosos para experimentar campanhas de saída, encontrar contatos semelhantes e gerar textos de divulgação.

Gosto muito da interatividade e facilidade de uso do Clay. Ele se integra a muitas das ferramentas e fontes que já uso, tornando-o conveniente de usar. Também aprecio muito o Sculptor e o Sequencer, que têm sido poderosos para experimentar campanhas de saída, encontrar contatos semelhantes e gerar textos de divulgação.

9. Drift (ideal para equipes B2B que convertem visitantes do site com alta intenção de compra por meio de chat)

via Drift

A Drift é uma plataforma de marketing e vendas conversacional com IA. Usando os Playbooks de IA, ela pode qualificar visitantes do site, responder a perguntas técnicas comuns e encaminhar ou agendar reuniões diretamente na agenda de um executivo de contas.

Mais recentemente, a Drift foi além dos rígidos bots de botões e passou a oferecer agentes de IA generativos treinados em um grande corpus de conversas B2B. Esses agentes podem lidar com perguntas de texto aberto sobre preços, integrações e segurança, em vez de forçar os visitantes a usar menus predefinidos.

Na prática, isso permite que você amplie a cobertura de vendas em tempo real em todas as regiões e fusos horários sem expandir sua equipe de atendimento ao cliente, o que é útil quando você está tentando formar uma equipe de crescimento sem aumentar imediatamente o número de funcionários.

Principais recursos do Drift

Encaminhe leads de alto valor ou compatíveis com o ICP de formulários estáticos para bate-papos em tempo real ou fluxos de agendamento incorporados.

Agregue todas as conversas do LinkedIn em um único painel para que você possa auditar a qualidade das conversas e a velocidade de resposta de toda a equipe.

Analise cada negócio em andamento para detectar riscos, momentum e as melhores ações a serem tomadas, tornando o pipeline um ponto de contato de execução ao vivo para sua equipe.

Limitações do Drift

As integrações multissistema e as implementações personalizadas na plataforma podem se tornar complexas, exigindo conhecimento especializado.

Preços da Drift

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Drift

G2: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Drift?

Um usuário do G2 diz:

O que mais aprecio no Drift é sua capacidade de transformar chats em sites em oportunidades de vendas imediatas. A plataforma encaminha com eficiência consultas complexas de clientes ao representante apropriado, permite o agendamento instantâneo de reuniões e se integra perfeitamente a ferramentas de marketing como HubSpot, Salesforce e Adobe Marketo. O Drift é especialmente adequado para empresas B2B SaaS que desejam acelerar seu pipeline de vendas.

O que mais aprecio no Drift é sua capacidade de transformar chats em sites em oportunidades de vendas imediatas. A plataforma encaminha com eficiência consultas complexas de clientes ao representante apropriado, permite o agendamento instantâneo de reuniões e se integra perfeitamente a ferramentas de marketing como HubSpot, Salesforce e Adobe Marketo. O Drift é especialmente adequado para empresas B2B SaaS que desejam acelerar seu pipeline de vendas.

10. Dynamic Yield (ideal para equipes que personalizam experiências na web, em aplicativos e no comércio)

via Dynamic Yield

Como garantir que cada cliente tenha a experiência certa no momento certo, independentemente de onde interaja com você? Use o Dynamic Yield, uma plataforma de personalização e otimização de experiência com IA.

Com o Experience OS, você pode combinar algoritmicamente as experiências com a intenção do usuário e prever as próximas ações, tornando-o um forte complemento ao software de planejamento estratégico usado para o crescimento orientado pela experiência.

A Dynamic Yield testa, aprende e se adapta continuamente, permitindo que você vá além dos segmentos estáticos e tome decisões por usuário em todos os canais.

Isso garante que, por exemplo, se um usuário vir uma oferta de 20% de desconto em botas no seu site, ele não verá uma oferta de 10% de desconto em casacos em seu e-mail 5 minutos depois. O Dynamic Yield sincroniza a experiência na web, em aplicativos móveis, em e-mails e até mesmo em quiosques ou sistemas de PDV.

Além disso, sua arquitetura de dados flexível e API aberta permitem a integração com plataformas CMS, sistemas de comércio eletrônico, DMPs, ferramentas de marketing de IA, gerenciadores de tags e pilhas de análise.

Melhores recursos do Dynamic Yield

Acesse dezenas de estratégias avançadas, desde AffinityML até segmentação preditiva baseada em localização geográfica, e potencialize-as com dados contextuais, de CRM, de fidelidade e de loja para oferecer recomendações mais lucrativas.

Crie experimentos e otimize experiências para qualquer grupo de público com um editor “o que você vê é o que você obtém”, sem a ajuda de design ou desenvolvimento.

Selecione o KPI certo para cada campanha de personalização e experimentação para garantir que você esteja otimizando em direção aos objetivos certos.

Limitações do Dynamic Yield

Apesar de serem “sem código”, casos de uso avançados e testes A/B ainda exigem desenvolvimento personalizado, criando uma dependência contínua das equipes de engenharia.

Preços da Dynamic Yield

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dynamic Yield?

Um usuário do G2 diz:

A Dynamic Yield é a melhor plataforma de personalização da categoria, que ampliou significativamente nossos esforços de personalização em várias marcas. Suas ferramentas robustas de segmentação e direcionamento nos permitem oferecer campanhas impactantes e baseadas em dados na web, em dispositivos móveis e por e-mail, criando uma experiência omnicanal perfeita.

A Dynamic Yield é a melhor plataforma de personalização da categoria, que ampliou significativamente nossos esforços de personalização em várias marcas. Suas ferramentas robustas de segmentação e direcionamento nos permitem oferecer campanhas impactantes e baseadas em dados na web, em dispositivos móveis e por e-mail, criando uma experiência omnicanal perfeita.

Leve sua estratégia de crescimento até a linha de chegada com o ClickUp

A maioria das ferramentas de IA para liderança de crescimento acompanha o seu trabalho. O Converged AI Workspace da ClickUp opera dentro dele.

O ClickUp combina IA com projetos, tarefas, documentos, conversas e cronogramas em tempo real em um único sistema. Isso significa que a IA entende não apenas o que você está pedindo, mas também o que já está acontecendo, o que está bloqueado e o que precisa ser feito a seguir.

A vantagem vem da Convergence:

O contexto vive onde o trabalho acontece, não em prompts copiados.

A propriedade e os prazos aumentam a responsabilidade

Seus colegas de equipe de IA, os Super Agentes, fazem o trabalho pesado por você.

Pronto para explorar o poder de um espaço de trabalho de IA convergente? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp.