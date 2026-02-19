As 10 melhores alternativas ao Stepfun AI para [ano]

Como a maioria das ferramentas de IA independentes, o Stepfun AI tem seus pontos fortes. Mas as equipes que o utilizam frequentemente precisam alternar entre abas para realizar o trabalho.

Você precisa copiar e colar o contexto do seu plano de projeto na IA e, em seguida, trazer os resultados de volta para sua lista de tarefas. O resultado? Você perde tempo valioso e concentração a cada mudança.

Uma pesquisa da ClickUp descobriu que 42% das interrupções no trabalho vêm da necessidade de alternar entre plataformas, gerenciar e-mails e pular entre reuniões. Se você está aqui, provavelmente também percebeu que ferramentas isoladas do seu trabalho só aumentam as despesas gerais.

Portanto, se sua equipe está procurando ferramentas de IA para ajudá-lo a trabalhar mais rápido, este guia apresentará 10 alternativas práticas ao Stepfun AI, desde modelos de código aberto para desenvolvedores até um espaço de trabalho de IA convergente — uma plataforma consolidada com IA incorporada como camada de inteligência para entender seu trabalho. (Alerta de spoiler: é o ClickUp )

As melhores alternativas ao Stepfun AI em resumo

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Equipes que desejam IA incorporada na gestão do trabalho diário ClickUp Brain, ClickUp Automations, ClickUp Docs, mais de 15 visualizações Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas DeepSeek Desenvolvedores que precisam de modelos de raciocínio de código aberto DeepSeek-R1, pesos de código aberto, recursos de codificação Preços baseados em API Qwen Equipes multilíngues que precisam de IA em chinês/inglês Qwen2. 5 modelos, suporte multimodal, contexto longo Código aberto; API na nuvem disponível Zhipu AI Empresas chinesas que precisam de IA em conformidade Série GLM-4, API empresarial, entrega de documentos Preços para empresas Minimax Equipes criativas focadas em voz de IA e geração de conteúdo Hailuo 2.3 motor de vídeo, Speech 2.8, IA conversacional Preços baseados em API Moonshot Equipes que precisam de um contexto extenso para análise de documentos Assistente Kimi, janelas de contexto com milhões de tokens, processamento de documentos Níveis gratuitos e pagos Baichuan Empresas chinesas que precisam de LLMs localizados Modelos Baichuan, implantação empresarial, alucinação adaptativa Preços para empresas ModelBest Pesquisadores explorando modelos pequenos e eficientes Família MiniCPM, implantação de ponta, código aberto Código aberto Infinigence AI Equipes que precisam de inferência otimizada Otimização de inferência, modelo Omni, mecanismo FlashDecoding++ Preços personalizados Notion AI Equipes que já utilizam o Notion Perguntas e respostas sobre espaço de trabalho, assistência à escrita, preenchimento automático Complemento ou incluído nos planos pagos

Por que escolher alternativas ao Stepfun AI

Embora o Stepfun apresente recursos impressionantes de geração de vídeo e preços competitivos em seu mercado doméstico, você pode acabar procurando uma alternativa. Isso geralmente acontece quando obstáculos práticos provocam a dispersão do trabalho. Isso força sua equipe a gerenciar ferramentas dispersas que não se comunicam entre si, em vez de concluir o trabalho real.

Modelos de IA autônomos exigem conhecimento técnico para serem implementados, transformando uma simples necessidade de assistência de IA em um projeto de desenvolvimento completo. Se suas equipes não têm desenvolvedores dedicados, isso cria uma barreira significativa. Você não deveria ter que construir uma ponte apenas para usar suas ferramentas; você precisa de uma IA que o ajude a trabalhar mais rápido sem tornar seu conjunto de ferramentas complexo.

A alternativa certa depende da sua configuração técnica:

Se você é um desenvolvedor familiarizado com APIs e deseja criar aplicativos personalizados, um modelo de código aberto como DeepSeek ou Qwen pode ser ideal.

Se sua equipe deseja apenas realizar o trabalho mais rapidamente, um espaço de trabalho convergente com IA integrada eliminará o problema da integração e permitirá que você se concentre no trabalho.

📮ClickUp Insight: equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

As melhores alternativas ao Stepfun AI para usar

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Analisamos os principais concorrentes com base em como eles resolvem gargalos do mundo real, desde a eficiência da infraestrutura até pesquisas de longo prazo, para ajudá-lo a encontrar a ferramenta que melhor se adapta à sua pilha de tecnologia específica.

Aqui estão nossas principais recomendações:

1. ClickUp (ideal para equipes que desejam incorporar a IA no trabalho diário sem configuração técnica)

Experimente o ClickUp gratuitamente Acesse a IA contextual baseada em suas tarefas, documentos e projetos no ClickUp.

As alternativas ao Stepfun AI são geralmente modelos brutos que exigem que você crie uma interface em torno deles. O ClickUp inverte essa situação, tornando a IA um colega de equipe nativo dentro das ferramentas que você já usa. É um espaço de trabalho de IA convergente que reúne suas tarefas, projetos, documentos e bate-papos da equipe em um só lugar. A camada de IA nativa do ClickUp fica acima de todo esse contexto e realmente entende o seu trabalho.

IA sensível ao contexto que vive onde você trabalha

Precisa que a IA funcione na mesma guia em que você está redigindo um documento ou atualizando o status de uma tarefa?

O ClickUp Brain permite que você faça isso, pois é o assistente de IA mais completo e sensível ao contexto do mundo. Como ele funciona com base nos dados reais do seu projeto, ele pode resumir as atualizações de tarefas de um mês ou redigir um resumo do projeto usando o histórico específico da sua equipe, sem copiar e colar o contexto.

Obtenha respostas baseadas no contexto do seu projeto e espaço de trabalho com o ClickUp Brain.

Você pode até mesmo acessar os principais mecanismos de IA (como ChatGPT, Claude, Gemini e outros) diretamente no ClickUp. Dessa forma, você obtém as melhores respostas ou rascunhos possíveis para suas necessidades sem precisar assinar serviços separados.

Use vários LLMs a partir de uma única interface com o ClickUp Brain.

Isso elimina a proliferação de IA, em que você precisa usar várias ferramentas de IA para diferentes tipos de tarefas.

💡 Dica profissional: Quer uma ferramenta de IA que unifique o contexto não apenas dentro do ClickUp, mas também de seus outros aplicativos de trabalho, como Google Drive, HubSpot, Figma, etc.? Experimente o Brain MAX. Este superaplicativo de IA para desktop permite pesquisar em seu espaço de trabalho ClickUp e outros aplicativos conectados a partir de um único lugar. Você também pode usar o recurso Talk to Text integrado para ditar suas tarefas, notas e documentos — 4 vezes mais rápido do que digitar!

Agentes que possuem fluxos de trabalho completos

Em vez de contratar um desenvolvedor para integrar a IA ao seu fluxo de trabalho, o ClickUp usa Super Agents para facilitar a carga de trabalho. São colegas de equipe de IA que você pode designar para tarefas ou acionar por meio de automações sem código para classificar o trabalho, monitorar bloqueadores e gerar relatórios.

Elas lidam com trabalhos complexos de ponta a ponta, sem que você precise orientá-las. E funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você não precise fazer isso. Isso torna o ClickUp a única alternativa ao Stepfun AI que transforma a IA de um experimento criativo em um mecanismo automatizado para o seu trabalho diário.

🎥 Saiba mais sobre como elas funcionam neste vídeo explicativo rápido:

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Automations : crie regras de automação personalizadas sem escrever uma única linha de código usando o ClickUp AI Automation Builder crie regras de automação personalizadas sem escrever uma única linha de código usando o ClickUp AI Automation Builder

ClickUp Docs : crie e colabore em planos de projeto, notas de reunião e wikis diretamente em seu espaço de trabalho, permitindo que você incorpore tarefas ao vivo e use IA para editar conteúdo em tempo real. crie e colabore em planos de projeto, notas de reunião e wikis diretamente em seu espaço de trabalho, permitindo que você incorpore tarefas ao vivo e use IA para editar conteúdo em tempo real.

ClickUp Tasks : Organize o trabalho com status personalizados, subtarefas aninhadas e dependências de tarefas para garantir que todos os projetos permaneçam dentro do prazo e que os membros da equipe saibam exatamente o que fazer a seguir. Organize o trabalho com status personalizados, subtarefas aninhadas e dependências de tarefas para garantir que todos os projetos permaneçam dentro do prazo e que os membros da equipe saibam exatamente o que fazer a seguir.

Visualizações do ClickUp : visualize seu trabalho de mais de 15 maneiras diferentes, incluindo a visualização de lista do ClickUp, calendário do ClickUp e visualize seu trabalho de mais de 15 maneiras diferentes, incluindo a visualização de lista do ClickUp, visualização de quadro do ClickUp visualização de Gantt do ClickUp , permitindo que todos os departamentos vejam os mesmos dados através de suas lentes preferidas.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

IA que entende o contexto do seu trabalho: ao contrário dos modelos independentes, o ClickUp Brain tem acesso ao seu espaço de trabalho, por isso pode fornecer respostas precisas sobre seus ao contrário dos modelos independentes, o ClickUp Brain tem acesso ao seu espaço de trabalho, por isso pode fornecer respostas precisas sobre seus projetos e tarefas específicos do ClickUp.

Elimina a proliferação de ferramentas: ao combinar gerenciamento de projetos, documentos, ao combinar gerenciamento de projetos, documentos, ClickUp Chat e IA em um só lugar, você elimina a proliferação de ferramentas — a constante alternância entre aplicativos que prejudica o foco e cria silos de informações.

Altamente personalizável sem conhecimento técnico: você pode adaptar o ClickUp às necessidades específicas da sua equipe usando você pode adaptar o ClickUp às necessidades específicas da sua equipe usando os campos personalizados , automações e modelos do ClickUp , sem precisar de um desenvolvedor.

Contras:

A grande quantidade de recursos pode parecer um pouco complicada para novos usuários, então é melhor começar com um modelo e explorar a partir daí.

O aplicativo móvel é poderoso, mas não tem todos os recursos disponíveis na versão para desktop.

Configurar automações altamente complexas e com várias etapas pode levar algum tempo para ficar perfeito.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Feedback de um usuário do G2:

Gosto da forma como o ClickUp combina gerenciamento de tarefas, documentos e colaboração em equipe em uma única plataforma. É muito flexível e me permite personalizar fluxos de trabalho, status e visualizações com base na forma como minha equipe realmente trabalha. Ter tudo em um só lugar ajuda a reduzir a troca de ferramentas e mantém os projetos mais organizados.

Gosto da forma como o ClickUp combina gerenciamento de tarefas, documentos e colaboração em equipe em uma única plataforma. É muito flexível e me permite personalizar fluxos de trabalho, status e visualizações com base na forma como minha equipe realmente trabalha. Ter tudo em um só lugar ajuda a reduzir a troca de ferramentas e mantém os projetos mais organizados.

👀 Você sabia? Em média, as empresas usam 101 aplicativos para realizar seu trabalho! Essa é a causa principal da proliferação de ferramentas.

2. DeepSeek (ideal para desenvolvedores que precisam de modelos de raciocínio de código aberto a um custo mais baixo)

via DeepSeek

Se você é desenvolvedor, sua frustração com os modelos de IA é diferente. Provavelmente, você está cansado de APIs caras e restritivas que não oferecem o controle de que precisa. O DeepSeek resolve esse problema diretamente.

Enquanto o Stepfun se concentra na geração de vídeos cinematográficos, o DeepSeek se concentra no raciocínio técnico de alto desempenho e na geração de código. Ao divulgar publicamente os pesos do seu modelo, ele permite que você contorne APIs de nuvem restritivas e execute a inteligência em sua própria infraestrutura.

Isso lhe dá a liberdade de inspecionar o modelo, modificá-lo de acordo com suas necessidades e evitar custos imprevisíveis de API. Esses recursos também o tornam um concorrente ideal do Hugging Face.

Melhores recursos do DeepSeek

Modelo de raciocínio DeepSeek-R1: este modelo foi projetado especificamente para raciocínio complexo, com destaque em problemas matemáticos, este modelo foi projetado especificamente para raciocínio complexo, com destaque em problemas matemáticos, geração de código e análise lógica.

Ponderações de código aberto: a DeepSeek divulga as ponderações do seu modelo, permitindo que você as baixe e execute em seu próprio hardware para obter controle total e eficiência de custos.

Fortes capacidades de codificação: os modelos têm um bom desempenho em benchmarks de codificação, tornando-os úteis para autocompletar código, depurar e gerar boilerplates.

Prós e contras do DeepSeek

Prós:

Eficiência de custos: executar a inferência localmente elimina as taxas de API por consulta, o que representa uma grande economia para aplicações de alto volume.

Privacidade de dados: o isolamento do modelo garante que seu código proprietário nunca saia do seu ambiente interno.

Alta precisão técnica: Corresponde consistentemente aos modelos de ponta em benchmarks de codificação e raciocínio lógico

Contras:

Requer conhecimentos técnicos significativos para implantar e gerenciar, tornando-o inadequado para equipes sem conhecimentos técnicos.

A documentação e o suporte são menos maduros do que os que você encontraria em fornecedores ocidentais estabelecidos.

A execução dos modelos localmente requer uma configuração de GPU potente.

Preços do DeepSeek

Preços baseados em API:

1 milhão de tokens de entrada (acesso ao cache): US$ 0,028

1 milhão de tokens de entrada (falha de cache): US$ 0,28

1 milhão de tokens de saída: US$ 0,42

Avaliações e comentários do DeepSeek

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Trustpilot: 2,3/5 (mais de 110 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DeepSeek?

Um usuário do Trustpilot deu um feedback misto:

Para o usuário médio que deseja ajuda para redigir cartas ou conselhos gerais sobre, por exemplo, lugares para visitar nas férias, é realmente bom. Também é bom para resolver problemas matemáticos. Provavelmente não é tão bom para programadores ou problemas políticos delicados, mas para uso geral é gratuito e bastante útil. Gosto muito e uso bastante.

Para o usuário médio que deseja ajuda para redigir cartas ou conselhos gerais sobre, por exemplo, lugares para visitar nas férias, é realmente bom. Também é bom para resolver problemas matemáticos. Provavelmente não é tão bom para programadores ou problemas políticos delicados, mas para uso geral é gratuito e bastante útil. Gosto muito e uso bastante.

3. Qwen (ideal para equipes multilíngues que precisam de um forte desempenho de IA em chinês e inglês)

via Qwen

Ferramentas de IA fragmentadas costumam decepcionar se sua equipe opera nos mercados ocidental e chinês. Elas levam a qualidade inconsistente, esforços duplicados e um fluxo de trabalho desorganizado. Esse é um desafio comum para equipes globais que precisam de uma IA verdadeiramente bilíngue, não uma que ofereça apenas traduções medíocres.

O Qwen, família de modelos de linguagem de grande porte da Alibaba Cloud, é uma opção de código aberto capaz para essas equipes. Ao contrário do Stepfun, que se concentra em vídeo, o Qwen se destaca na compreensão de texto, geração de código e tarefas multimodais que combinam processamento de texto e imagem.

Com o Qwen, você pode analisar um documento comercial escrito em chinês e fazer perguntas complementares em inglês sem perder o contexto. O lançamento de pesos abertos também significa que você pode implantá-lo em sua própria infraestrutura para obter o máximo controle.

Melhores recursos do Qwen

Agente multimodal nativo (Qwen3-VL): vá além do simples reconhecimento de imagens para atuar como um agente visual capaz de operar GUIs de PC ou dispositivos móveis para realizar tarefas de forma autônoma.

Modelo Qwen3-Coder-Next: equilibre o raciocínio lento e cuidadoso com a execução rápida, rivalizando com modelos de ponta em tarefas de engenharia de software de múltiplas etapas.

Janelas de contexto longas: obtenha uma janela de contexto nativa de 256 mil tokens (expansível para 1 milhão), permitindo a ingestão de livros didáticos inteiros ou vídeos de várias horas e a recuperação de detalhes específicos.

Prós e contras do Qwen

Prós:

Ótimo desempenho multilíngue: otimizado para chinês e inglês, oferecendo qualidade consistente em todos os idiomas

Flexibilidade de código aberto: você pode implantar os modelos localmente para obter melhor controle e evitar a dependência da API.

Apoiado por um grande provedor de nuvem: o envolvimento da Alibaba Cloud garante desenvolvimento contínuo e opções de suporte empresarial.

Contras:

Usar a API gerenciada fora da China pode causar latência ou problemas de conformidade de dados para algumas equipes.

Algumas documentações podem estar principalmente em chinês, exigindo tradução.

O suporte de nível empresarial está mais estabelecido para o mercado chinês.

Preços do Qwen

Qwen-Max: US$ 6

Qwen-Plus: US$ 1,2

Qwen-Flash: US$ 0,4

Qwen-Coder: US$ 1,5

Observação: Esses preços são calculados por 1 milhão de tokens processados*

Avaliações e comentários sobre o Qwen

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Trustpilot: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qwen?

Um usuário do Capterra postou sua experiência:

A Alibaba Cloud é uma excelente plataforma em nuvem que se adapta a uma variedade de ambientes: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, etc. É um produto perfeito para iniciantes em computação em nuvem, com uma equipe de suporte e documentação excelentes e eficientes (principalmente em inglês).

A Alibaba Cloud é uma excelente plataforma em nuvem que se adapta a uma variedade de ambientes: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, etc. É um produto perfeito para iniciantes em computação em nuvem, com uma equipe de suporte e documentação excelentes e eficientes (principalmente em inglês).

👀 Você sabia? A IA generativa atual e outras tecnologias têm o potencial de automatizar atividades de trabalho que absorvem de 60% a 70% do tempo dos funcionários atualmente.

4. Zhipu AI (ideal para empresas chinesas que precisam de IA pronta para produção e em conformidade com as normas locais)

via Zhipu AI

Ao contrário do foco criativo do Stepfun, o Zhipu se concentra em aplicativos empresariais: IA conversacional, gestão do conhecimento e automação de negócios, todos otimizados para as nuances da língua chinesa.

Se sua empresa opera na China, você enfrenta um labirinto de regulamentos de conformidade, leis de residência de dados e suporte local limitado. Usar um modelo hospedado fora do país pode ser inviável, deixando sua equipe sem as ferramentas de IA necessárias para se manter competitiva.

O Zhipu AI foi projetado exatamente para esse cenário. Desenvolvido pela Universidade de Tsinghua, ele alimenta o ChatGLM, um dos sistemas de IA conversacional mais populares da China. Ele fornece IA pronta para produção em conformidade com o programa de IA chinês, juntamente com a infraestrutura de suporte local necessária para as empresas.

Melhores recursos do Zhipu AI

Série de modelos GLM-4: os modelos mais recentes da Zhipu oferecem um forte desempenho em tarefas relacionadas ao idioma chinês, raciocínio e geração de código.

API empresarial com SLAs: fornece acesso à API de nível empresarial com garantias de tempo de atividade e suporte dedicado para setores regulamentados.

Entrega de documentos de ponta a ponta: capacidade nativa de transformar prompts ou dados brutos em arquivos formatados .docx, .pdf e .xlsx, tornando-o uma ferramenta funcional para gerar arquivos.

Prós e contras do Zhipu AI

Prós:

Pronto para produção no mercado chinês: vem com residência de dados local e certificações de conformidade necessárias para empresas chinesas.

IA conversacional robusta: o ChatGLM foi aperfeiçoado por meio de um amplo feedback dos usuários, resultando em diálogos naturais e eficazes.

Suporte empresarial e personalização: oferece serviços de ajuste fino e opções de implantação dedicadas que os modelos de código aberto não têm.

Contras:

Focado principalmente no mercado chinês, o que o torna menos acessível para equipes internacionais.

Os preços para empresas exigem contato com uma equipe de vendas, o que é menos transparente do que APIs de autoatendimento.

Menos adequado para equipes que trabalham principalmente em inglês ou outros idiomas

Preços do Zhipu AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zhipu AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

TrustPilot: Não há avaliações suficientes

5. Minimax (ideal para equipes criativas focadas em conteúdo e voz gerados por IA)

via Minimax

A Minimax é a principal rival criativa da Stepfun, mudando o foco do raciocínio de texto bruto para a produção multimídia de ponta. Sua tecnologia alimenta o popular aplicativo Talkie, que permite aos usuários interagir com personagens de IA, demonstrando sua capacidade de manter a personalidade e o contexto em longas conversas.

Ele se concentra no universo do agente — um espaço onde a IA escreve scripts e gera áudio com som natural e vídeo baseado em física para combinar.

Melhores recursos do Minimax

Hailuo 2.3 vídeo engine: usa uma simulação física especializada para lidar com iluminação realista, dinâmica de fluidos e microexpressões complexas, melhorando os clipes gerados.

MiniMax Speech 2.8: Sua geração de texto para fala produz uma fala natural e de alta qualidade em vários estilos, perfeita para narrações e conteúdo de áudio.

IA conversacional com consistência de caráter: os modelos são projetados para manter uma personalidade consistente, permitindo aplicações como companheiros de IA ou personagens de histórias interativas.

Prós e contras do Minimax

Prós:

Recursos avançados de voz e áudio: a qualidade da conversão de texto em fala é adequada para conteúdo de nível de produção

Conversa orientada por personagens: a capacidade de manter uma personalidade consistente permite aplicações únicas que os chatbots genéricos não conseguem oferecer.

Validação do aplicativo pelo consumidor: o sucesso do aplicativo Talkie prova que a tecnologia deles funciona no mundo real.

Contras:

Seu foco restrito o torna menos adequado para tarefas analíticas ou de codificação.

A documentação da API e os recursos para desenvolvedores podem não ser tão abrangentes quanto os de fornecedores maiores.

O foco principal do mercado é a China, portanto, o suporte internacional pode ser limitado.

Preços minimax

Starter: US$ 10/mês

Mais: $20/mês

Máximo: US$ 50/mês

Avaliações e comentários da Minimax

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

TrustPilot: Não há avaliações suficientes

6. Moonshot (ideal para equipes que precisam de um contexto extremamente longo para análise de documentos)

via Moonshot

Muitas vezes, os grandes modelos de linguagem têm uma janela de contexto limitada, o que significa que só conseguem memorizar algumas páginas de texto de cada vez. Isso obriga você a dividir o documento em partes, alimentar a IA uma a uma e, em seguida, juntar as respostas. Não precisamos dizer como esse processo pode ser frustrante e propenso a erros. E você provavelmente concorda: isso vai contra o objetivo inicial de usar a IA.

O Moonshot AI, outra oferta chinesa de IA, causou sensação ao oferecer janelas de contexto longas que podem lidar com milhões de tokens, o que equivale a milhares de páginas. Com o assistente de chat Kimi, você pode enviar um livro inteiro e fazer perguntas detalhadas que exigem a compreensão do texto completo do início ao fim.

Melhores recursos do Moonshot

Janelas de contexto extremamente longas: processe documentos com milhões de tokens, permitindo a análise de livros inteiros ou bases de código massivas em uma única consulta.

Assistente de chat Kimi: uma interface sofisticada otimizada para análise e pesquisa de documentos, onde você pode enviar arquivos e interagir com eles de forma conversacional.

Recursos de processamento de documentos: suporte integrado para vários formatos de arquivo com recursos projetados para trabalho profissional com conhecimento.

Prós e contras do Moonshot

Prós:

Comprimento de contexto incomparável: elimina a necessidade de dividir ou resumir documentos longos, o que muitas vezes leva à perda de informações.

Design focado em pesquisa: é particularmente adequado para profissionais do conhecimento, pesquisadores e analistas.

Fluxo de trabalho prático para documentos: os recursos são desenvolvidos com base nas necessidades reais de análise de documentos.

Contras:

Seu foco especializado o torna menos ideal para tarefas de geração criativa ou codificação.

Está disponível principalmente no mercado chinês, portanto, o acesso internacional pode ser limitado.

O processamento de documentos extremamente longos pode ser mais lento do que as consultas padrão.

Preços Moonshot

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Moonshot

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Trustpilot: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Moonshot?

Um usuário do G2 avaliou o Moonshot:

A melhor coisa sobre o uso deste software é sua interface fácil de usar.

A melhor coisa sobre o uso deste software é sua interface fácil de usar.

7. Baichuan (ideal para empresas chinesas que precisam de implantação LLM localizada)

via Baichuan

Você precisa de um modelo que entenda a terminologia comercial local, cumpra as leis de residência de dados e inclua suporte de nível empresarial? A Baichuan Intelligence, um importante mecanismo de busca chinês, pode ajudar!

A empresa se concentra na criação de LLMs otimizados para casos de uso práticos em empresas chinesas, como atendimento ao cliente, gestão do conhecimento e pesquisa interna.

Ao contrário das ferramentas criativas do Stepfun, ele oferece opções de implantação e recursos de conformidade projetados para empresas que operam na China, tornando-o uma escolha confiável para empresas que precisam de uma solução de IA localizada e com suporte.

Melhores recursos do Baichuan

Baichuan-M3 medical reasoning: Um modelo vertical especializado que supera os médicos humanos em consultas clínicas e precisão de diagnóstico

Implantação em nuvem híbrida (InfiniCore): permite que as empresas implantem modelos em servidores locais e nuvens privadas.

Supressão adaptativa de alucinações: apresenta uma arquitetura nativa de baixa alucinação que verifica internamente os fatos sem depender de patches externos.

Prós e contras do Baichuan

Prós:

Infraestrutura pronta para empresas: oferece opções de implantação e estruturas de suporte projetadas para as necessidades comerciais chinesas.

Otimização superior do idioma chinês: tem melhor desempenho em tarefas específicas do domínio do que modelos multilíngues gerais.

Foco prático nos negócios: os recursos são orientados para resolver problemas reais das empresas.

Contras:

Relevância limitada para equipes que trabalham principalmente fora da China.

Menos suporte da comunidade em comparação com alternativas mais conhecidas internacionalmente

Os preços para empresas exigem contato direto com a equipe de vendas.

Preços da Baichuan

Preços baseados em API em CNY

Avaliações e comentários da Baichuan

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

TrustPilot: Não há avaliações suficientes

8. ModelBest (ideal para pesquisadores que exploram modelos de linguagem pequenos e eficientes)

👀 Você sabia? A pesquisa de maturidade de IA da ClickUp mostra que o acesso à IA no trabalho ainda é limitado — 36% das pessoas não têm acesso algum e apenas 14% afirmam que a maioria dos funcionários pode realmente experimentá-la.

Se o tamanho e o custo enormes dos modelos de ponta tornam a experimentação de IA impossível para você, saiba que não está sozinho. Esteja você criando um chatbot nativo ou implantando IA em um dispositivo de ponta, como um celular, a ModelBest oferece uma solução com sua família de modelos MiniCPM.

Esta organização focada em pesquisa se concentra em melhorar modelos de linguagem menores. Eles são eficientes o suficiente para rodar em hardware de nível consumidor, o que abre um mundo de possibilidades para equipes sem orçamentos enormes.

O ModelBest prova que nem sempre é necessário o maior modelo para realizar o trabalho, tornando-o uma excelente alternativa de código aberto para pesquisadores e desenvolvedores interessados em IA eficiente.

ModelBest melhores recursos

Família de modelos MiniCPM: uma série de modelos de linguagem pequenos e eficientes que exigem muito menos recursos do que seus equivalentes maiores.

Foco em código aberto: os modelos, o código de treinamento e as pesquisas estão disponíveis publicamente, incentivando a colaboração da comunidade.

Capacidade de implantação de ponta: os modelos são pequenos o suficiente para serem executados em dispositivos móveis ou outro hardware de implantação de ponta, permitindo os modelos são pequenos o suficiente para serem executados em dispositivos móveis ou outro hardware de implantação de ponta, permitindo IA offline e aplicativos de baixa latência.

ModelBest: prós e contras

Prós:

Eficiência de recursos: você pode executar modelos de IA capazes em hardware modesto, sem infraestrutura cara.

Transparência da pesquisa: a abordagem de código aberto permite uma inspeção profunda e o estudo acadêmico dos modelos.

Opções de implantação de ponta: perfeitas para aplicativos que precisam ser executados localmente sem conexão com a nuvem.

Contras:

Modelos menores têm limitações e não são adequados para as tarefas de raciocínio mais complexas.

É uma organização voltada para pesquisa, com menos suporte empresarial do que os fornecedores comerciais.

A documentação é destinada a um público técnico.

ModeloMelhor preço

Preços personalizados

ModelBest classificações e avaliações

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

TrustPilot: Não há avaliações suficientes

9. Infinigence AI (ideal para equipes que precisam de inferência de IA otimizada e implantação de ponta)

A Infinigence AI concentra-se na camada de infraestrutura da pilha de IA, abordando como executar modelos de alto desempenho por uma fração do custo normal. Suas técnicas de otimização podem reduzir drasticamente os custos de computação em nuvem e melhorar a latência, tornando viáveis as aplicações de IA em tempo real.

É uma escolha adequada para equipes técnicas que estão enfrentando dificuldades com o lado operacional da implantação de IA.

Melhores recursos da Infinigence AI

Infraestrutura heterogênea MxN: um paradigma de computação especializado que permite que uma única tarefa de IA seja executada simultaneamente em diversos tipos de chips.

Modelo Infini-Megrez-Omni: um modelo de 3B parâmetros no dispositivo que alcança precisão de ponta na compreensão de imagens e áudio.

Motor FlashDecoding++: proporciona até 3 vezes mais velocidade na decodificação LLM, permitindo uma resposta em tempo real em aplicações conversacionais.

Prós e contras do Infinigence AI

Prós:

Redução de custos: a inferência otimizada pode levar a economias significativas nas contas de nuvem para aplicações de alto volume.

Melhoria na latência: respostas mais rápidas permitem casos de uso em tempo real que, de outra forma, seriam impossíveis.

Flexibilidade de implantação: a otimização de borda permite que a IA seja executada em ambientes sem uma conexão confiável com a Internet.

Contras:

Não é uma solução completa; você precisa trazer seu próprio modelo de IA e ter o conhecimento técnico para implementá-lo.

Os resultados da otimização podem variar dependendo do modelo e do caso de uso.

É menos relevante para equipes cuja principal necessidade é melhorar os recursos de IA, e não a eficiência da implantação.

Preços da Infinigence AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Infinigence AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

TrustPilot: Não há avaliações suficientes

10. Notion AI (ideal para equipes que já utilizam o Notion e desejam assistência integrada de IA)

O Notion AI incorpora assistência de IA diretamente no espaço de trabalho que você já usa para seus documentos, notas de reuniões e planos de projetos. Não há novas ferramentas para aprender ou integrações para configurar. A IA está bem ali na interface, pronta para ajudá-lo a escrever, resumir e encontrar informações nas suas páginas do Notion.

Isso significa que você dispensa o trabalho de integração exigido por modelos independentes. A desvantagem? Você fica preso ao ecossistema Notion. E, se o seu trabalho abrange várias plataformas, o contexto da Notion AI fica limitado ao que está dentro do Notion (ao contrário de uma alternativa como o ClickUp, onde o Brain MAX reúne o contexto de vários aplicativos em um só lugar!).

via Notion AI

Melhores recursos do Notion AI

Perguntas e respostas sobre seu espaço de trabalho: faça perguntas e obtenha respostas diretamente de suas páginas e bancos de dados do Notion.

Assistência à redação: redija, edite e resuma o conteúdo diretamente em uma página do Notion, sem precisar alternar para outra ferramenta.

Propriedades de preenchimento automático: preencha automaticamente os campos do banco de dados com base no conteúdo de uma página, o que ajuda a reduzir a entrada manual de dados.

Prós e contras do Notion AI

Prós:

Não é necessária integração: a IA funciona imediatamente se você já for usuário do Notion.

Respostas contextuais: as respostas são relevantes porque são extraídas de seus documentos reais.

Fluxo de trabalho contínuo: a assistência de IA está disponível exatamente onde você já está trabalhando

Contras:

É limitado ao ecossistema Notion e não pode acessar informações de outras ferramentas.

Os recursos de IA estão focados em redação e recuperação de conhecimento, não em raciocínio complexo ou geração.

Preços do Notion

Plano gratuito: avaliação limitada da IA

Mais: US$ 12/mês por pessoa + avaliação limitada da IA

Negócios: US$ 24/mês por pessoa

Empresa: Preços personalizados

Notion AI classificações e avaliações

G2: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

TrustPilot: 2,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion AI?

Um usuário da Capterra compartilhou sua experiência:

Seu espaço de trabalho personalizável mantém tudo organizado, e o recurso de IA de perguntas e respostas me ajuda a encontrar informações rapidamente, economizando tempo durante dias agitados.

Seu espaço de trabalho personalizável mantém tudo organizado, e o recurso de IA de perguntas e respostas me ajuda a encontrar informações rapidamente, economizando tempo durante dias agitados.

Escolha a IA certa para o seu fluxo de trabalho real

Escolher uma alternativa ao Stepfun AI não significa encontrar o “melhor” modelo em um ranking. Significa escolher a ferramenta certa para o trabalho que sua equipe precisa realizar. As opções se enquadram em algumas categorias claras.

Para desenvolvedores: se você tem uma equipe técnica e deseja criar aplicativos de IA personalizados, modelos de código aberto como DeepSeek, Qwen e ModelBest oferecem incrível flexibilidade e controle de custos.

Para empresas chinesas: se você opera na China, fornecedores como Zhipu AI e Baichuan oferecem soluções localizadas e em conformidade com o suporte empresarial de que você precisa.

Para tarefas especializadas: se você tem uma necessidade específica, como gerar conteúdo de voz ou analisar documentos volumosos, ferramentas especializadas como Minimax e Moonshot foram criadas exatamente para esses casos de uso.

No entanto, se sua equipe não deseja se tornar especialista em IA, temos outra solução. O problema com modelos de IA independentes é que eles criam mais trabalho — você precisa gerenciar outra ferramenta, alimentá-la com contexto e mover informações manualmente de um lado para outro. Um Espaço de Trabalho de IA Convergente com IA nativa resolve esse problema.

A IA incorporada em suas ferramentas diárias, que já compreende seus projetos, documentos e fluxos de trabalho, ajuda você a trabalhar mais rápido sem sobrecarga. Em vez de criar mais trabalho, ela começa a lidar com as tarefas para você.

Comece gratuitamente com o ClickUp para ver como a IA contextual integrada pode acelerar seu trabalho.

Perguntas frequentes (FAQs)

A Stepfun AI é uma empresa chinesa de inteligência artificial especializada em geração de vídeo e grandes modelos de linguagem. As equipes frequentemente buscam alternativas devido às limitações de acesso fora da China, à necessidade de diferentes recursos de IA, como raciocínio textual, ou aos requisitos de residência de dados.

Os fornecedores de modelos de IA oferecem modelos básicos por meio de uma API que os desenvolvedores usam para criar aplicativos personalizados. Plataformas de trabalho com IA, como o ClickUp, incorporam a IA diretamente em ferramentas de produtividade, oferecendo assistência em seu fluxo de trabalho sem qualquer integração técnica.

Depende. Modelos de código aberto como Qwen e DeepSeek podem ser baixados e executados em sua própria infraestrutura em qualquer lugar. No entanto, as APIs em nuvem de provedores chineses podem ter problemas de latência, conformidade ou acesso para equipes internacionais, portanto, você deve verificar a residência dos dados e as políticas de suporte para sua região.

Para equipes não técnicas, o ClickUp é a opção mais forte, pois oferece assistência de IA diretamente em seu espaço de trabalho. Não há necessidade de integração de API ou engenharia de prompt, então você obtém uma IA sensível ao contexto que entende seu trabalho sem precisar construir nada sozinho.