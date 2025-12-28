Como usar o aplicativo para desktop ClickUp para obter o máximo de produtividade

O trabalho moderno é fragmentado. Você alterna entre bate-papos, reuniões, documentos, e-mails e ferramentas de projeto apenas para concluir fluxos de trabalho básicos, e essa fragmentação retarda a execução.

É exaustivo. E não é só você. 😮‍💨

Pesquisas mostram que as equipes gastam 61% do tempo procurando informações ou atualizando ferramentas, enquanto os funcionários alternam entre aplicativos 1.200 vezes por dia, perdendo quase 4 horas por semana apenas para recuperar o foco.

Mas e se não precisasse ser assim?

O aplicativo para desktop ClickUp reúne suas tarefas, comunicações, documentos e painéis em um único espaço de trabalho com IA convergente, eliminando a proliferação de ferramentas.

Neste guia, você aprenderá como aproveitar ao máximo o aplicativo para trabalhar com mais rapidez, manter o foco e, finalmente, fazer o trabalho funcionar novamente.

Instalando o aplicativo ClickUp para desktop

Siga estas etapas rápidas para baixar e instalar o aplicativo para desktop no seu computador.

Requisitos do sistema

Antes de instalar o aplicativo ClickUp para desktop, certifique-se de que seu dispositivo atenda aos requisitos mínimos do sistema:

Windows: é necessário ter o Windows 10 ou posterior

macOS: é necessário o macOS X 10.16 ou posterior

Linux: O aplicativo também está disponível para Linux (formato AppImage).

❗Observação: o aplicativo para desktop ClickUp está disponível para todos os planos ClickUp e pode ser usado por todos os usuários, incluindo convidados.

Um usuário do Reddit compartilha sua opinião sobre o aplicativo para desktop do ClickUp:

A vantagem do aplicativo para desktop é que ele fica mais acessível, você não precisa procurar a guia do navegador do ClickUp e pode simplesmente clicar para abrir o aplicativo. Ele também parece mais rápido, pois, se estiver aberto, o ClickUp não precisa ser carregado. Ele também oferece um atalho para abrir a Pesquisa (CMD J) ou criar uma tarefa (CMD E), independentemente do aplicativo que você tiver aberto, o que é muito divertido e não pode ser feito no navegador. A parte da pesquisa é excelente para usuários assíduos do ClickUp. Eu uso principalmente o aplicativo para desktop, mas também acabo usando o navegador de vez em quando.

Etapas de download e instalação

Você pode instalar o aplicativo ClickUp para desktop diretamente do site da ClickUp ou, para algumas plataformas, nas lojas de aplicativos.

📌 Para Windows:

1. Acesse a página de download do ClickUp

Acesse a página de download do ClickUp e clique em “Baixar para Windows”.

Visite o site do ClickUp e clique no botão “Baixar para Windows” para iniciar o processo.

2. Baixe o instalador para Microsoft Windows

Você será redirecionado para a Microsoft Store. Clique em “Baixar” para obter o aplicativo ClickUp.

Você será redirecionado para a Microsoft Store. Clique no botão “Baixar” para obter o aplicativo ClickUp através da fonte.

3. Execute o instalador

Abra o arquivo ClickUp Installer (.exe) baixado. Se solicitado, clique em “Instalar” na janela pop-up da Microsoft Store.

Clique no arquivo ClickUp Installer.exe para abri-lo pela fonte.

Na janela pop-up da Microsoft Store, clique em “Instalar” para começar a instalar o ClickUp no seu computador através da fonte.

4. Aguarde a instalação

O aplicativo será baixado e instalado automaticamente. Quando terminar, você poderá iniciar o ClickUp a partir do menu Iniciar.

Aguarde até que o download seja concluído. Você verá a barra de progresso enquanto o ClickUp é baixado pela fonte.

📌 Para Mac:

Baixe o instalador para macOS

Acesse a página de download do ClickUp e selecione “Baixar para Mac”.

Visite o site do ClickUp e clique no botão “Baixar para Windows” para iniciar o processo.

2. Abra o arquivo baixado

Clique duas vezes no arquivo zip baixado para extraí-lo.

Clique duas vezes no arquivo .exe para iniciar a instalação.

3. Instale o ClickUp

Clique duas vezes no aplicativo “Instalar ClickUp” e siga as instruções para concluir a instalação.

Clique em Abrir para prosseguir com a instalação do ClickUp no macOS.

Após iniciar o download, você verá uma barra de progresso indicando que o ClickUp está sendo baixado para o seu computador. Quando o download estiver concluído, você poderá prosseguir com a instalação.

O instalador do ClickUp está sendo baixado — aguarde enquanto a versão mais recente é obtida.

📌 Para Apple Mac M1 e M2:

1. Baixe o instalador dedicado para M1/M2 na mesma página

2. Clique duas vezes no arquivo . dmg e arraste o aplicativo ClickUp para a pasta Aplicativos.

3. Em Aplicativos, clique duas vezes na imagem do disco do ClickUp para concluir a instalação.

Configuração inicial e login

Depois de baixar o aplicativo, a próxima etapa é configurar seu espaço de trabalho para começar.

Inicie o aplicativo: Abra o aplicativo ClickUp para desktop em Aplicativos (Mac/Linux) ou no Menu Iniciar (Windows).

Insira suas credenciais do ClickUp para fazer login

Selecione o espaço de trabalho: se você pertencer a vários espaços de trabalho, será solicitado que selecione qual espaço de trabalho deseja acessar. Defina permissões: o aplicativo pode solicitar permissões para notificações e integrações do sistema. Aprove-as para obter a melhor experiência. Personalize as configurações: acesse as configurações específicas do desktop clicando em seu avatar no canto superior direito e selecionando Configurações do desktop. Aqui, você pode:

Ativar/desativar o lançamento na inicialização

Personalize as notificações

Defina atalhos de teclado

A visibilidade do espaço de trabalho e as configurações disponíveis dependem da sua função de usuário e permissões:

Clique no ícone “Configurações” ou “Pessoas” para gerenciar as configurações da sua página Espaço de Trabalho e Pessoas

Convidados e membros limitados podem acessar a Lixeira do Espaço de Trabalho, a Central de Aplicativos e os Modelos.

Membros, administradores e proprietários veem uma seção Gerenciar com aplicativos, campos personalizados, automações e muito mais.

Atribua uma função personalizada selecionando o menu suspenso de funções ao lado do usuário na coluna Função

Agora você está pronto para usar todas as funcionalidades do ClickUp em um ambiente de desktop dedicado!

🧠 Curiosidade: O primeiro “aplicativo para desktop” não funcionava em um computador desktop. Em 1964, a IBM lançou a Magnetic Tape Selectric Typewriter, uma máquina de escrever que podia armazenar texto em fita magnética para que as pessoas pudessem editar e reimprimir documentos sem precisar reescrever páginas inteiras.

Navegando pela interface do desktop

Com o aplicativo para desktop instalado, é hora de entender onde tudo está localizado para que você possa trabalhar de forma mais inteligente desde o início.

Barra de navegação global

A barra de navegação global é o menu vertical na extremidade esquerda do aplicativo para desktop. Ela funciona como um hub, permitindo que você acesse seus espaços, ferramentas e áreas de colaboração sem precisar alternar entre guias ou janelas.

📌 Veja o que você pode acessar aqui:

Painel lateral inicial

Barra lateral Espaços

Outros recursos, como bate-papo, documentos, painéis, quadros brancos e outros.

Fixar ou desfixar recursos para personalizar o que aparece na sua barra

⭐ Bônus: cada equipe trabalha de maneira diferente, e o ClickApps ajuda seu aplicativo a se adaptar. São recursos que permitem que os proprietários do espaço de trabalho ativem funcionalidades específicas para se adequar ao seu fluxo de trabalho. Alguns dos favoritos entre as equipes incluem: Níveis de prioridade

Comentários encadeados

Integração com o Zoom

Limites de trabalho em andamento (WIP)

IDs de tarefas personalizadas

Visão geral da barra lateral Home e Spaces

Na barra de navegação global, você encontrará duas barras laterais principais que orientam seu fluxo de trabalho. Aqui está uma breve explicação sobre como elas funcionam e quando usar cada uma.

Barra lateral inicial

Mantenha as tarefas pessoais separadas dos fluxos de trabalho da equipe com a barra lateral personalizada da página inicial

A barra lateral inicial mantém tudo o que é pessoalmente relevante para você em um só lugar. Ela inclui:

Caixa de entrada : acesse notificações, menções e comentários atribuídos.

Minhas tarefas : visualize todas as tarefas atribuídas a você

Respostas : veja as respostas às conversas de chat que você segue.

Espaços : navegue por toda a sua hierarquia

Canais e mensagens diretas: comunique-se com sua equipe

Barra lateral Espaços

Expanda/colapse elementos para abrir/fechar detalhes e manter seu trabalho organizado

A barra lateral Espaços oferece uma visão estruturada de tudo o que está acontecendo em seu espaço de trabalho. Ela foi projetada com base na Hierarquia do ClickUp, a estrutura central que organiza todo o seu trabalho.

Organize e estruture todo o seu fluxo de trabalho com o ClickUp Hierarchy

Aqui, você encontrará:

Todas as tarefas: o local onde tudo o que sua empresa trabalha é reunido.

Espaços: grupos para departamentos e equipes

Pastas: camadas opcionais para organizar listas relacionadas dentro dos espaços.

Listas: conjuntos de tarefas com um objetivo ou fluxo de trabalho compartilhado

Visualização de tarefas

Adicione novas tarefas usando o botão + Adicionar tarefa ou use atalhos de teclado como Cmd + E (no Mac) e Ctrl + E (no Windows)

O painel de gerenciamento de tarefas é a principal área de trabalho onde você interage com suas tarefas do ClickUp após selecionar um Espaço, Pasta ou Lista na Barra lateral.

As tarefas são os blocos de construção do seu trabalho que permitem capturar ações, adicionar detalhes, colaborar e levar o trabalho à conclusão.

Delegue responsabilidades e priorize a carga de trabalho diretamente a partir da tarefa do ClickUp

Você pode atribuir tarefas a uma ou mais pessoas, ou até mesmo a equipes inteiras ou convidados, quando as permissões permitirem. Você também pode adicionar seguidores que não são responsáveis pela tarefa, mas precisam se manter informados. E para ajudar todos a se concentrarem no trabalho certo na hora certa, as prioridades de tarefas do ClickUp incluem quatro níveis (Urgente, Alta, Normal e Baixa), facilitando a comunicação da importância à primeira vista.

Personalize seu espaço de trabalho para aumentar a clareza com os status e campos personalizados do ClickUp

Além da prioridade, cada tarefa oferece atributos avançados e configuráveis que também são totalmente personalizáveis para se adequar à forma como sua equipe trabalha.

Por exemplo, você pode criar status personalizados do ClickUp, como Roteiro, Filmagem, Edição, Revisão e Publicado para um pipeline de produção de vídeo, em vez de forçar uma abordagem padrão do tipo “a fazer, fazendo, feito”.

Na mesma tarefa, os campos personalizados do ClickUp permitem que você acompanhe detalhes como Talento contratado, Plataforma (YouTube, Instagram, TikTok), Tempo estimado de execução e Status de aprovação do orçamento.

🚀 Vantagem do ClickUp: Alterne entre perspectivas sem alterar ou perder dados com o ClickUp Views. Por exemplo, você pode organizar o trabalho na Visualização de Lista do ClickUp, gerenciar o fluxo em um Quadro Kanban, planejar cronogramas usando Gantt ou Linha do Tempo, programar prazos em um Calendário, revisar dados em um layout de Tabela ou mapear ideias por meio de um Mapa Mental. Use as visualizações do ClickUp para ver seu trabalho da maneira mais lógica

Documentos e bloco de notas

O software de gerenciamento de projetos oferece duas ferramentas integradas para anotações, cada uma projetada para diferentes tipos de conteúdo.

Documentos do ClickUp

Os documentos no ClickUp ajudam você a criar uma base de conhecimento unificada, onde a documentação apoia diretamente os fluxos de trabalho e a execução de projetos.

Ele oferece colaboração em tempo real com colegas de equipe, com formatação avançada, como cabeçalhos, listas de verificação, tabelas, incorporações, banners e muito mais.

Anexe documentos do ClickUp a tarefas, listas, pastas ou espaços para localizá-los mais rapidamente

📌 Veja como acessar o Docs:

Na barra de navegação global > Documentos

A partir de qualquer Espaço , Pasta ou Lista que tenha uma visualização Doc

Crie documentos dentro das tarefas como conteúdo anexado.

Bloco de notas do ClickUp

Crie um espaço pessoal para você no ClickUp Notepad. Ele é ideal para anotar ideias, fazer rascunhos e planejar o dia a dia.

Transforme ideias rápidas em trabalho prático a qualquer momento, anotando-as no Bloco de Notas do ClickUp

Veja o que você pode fazer no Bloco de Notas:

Escreva notas rápidas com rich text

Crie listas de verificação para tarefas pessoais

Anexe arquivos e recursos de apoio

Converta uma nota em uma tarefa ou documento quando estiver pronto para compartilhar.

❗️ Observação: o bloco de notas permanece privado, a menos que você compartilhe explicitamente o conteúdo convertendo-o.

Bate-papo e colaboração

O ClickUp Chat centraliza mensagens, feedback e colaboração baseada em documentos para que sua equipe possa trabalhar em conjunto sem depender de ferramentas de comunicação externas.

Compartilhe anúncios formatados e atualizações estruturadas usando as Publicações no ClickUp Chat

Ele permite que você:

Organize conversas por projeto, tópico ou equipe usando Canais .

Converse em particular ou em pequenos grupos com mensagens diretas .

Mantenha as discussões focadas com Tópicos e Respostas encadeadas.

Notifique pessoas ou equipes inteiras usando @menções

Crie tarefas instantaneamente a partir de qualquer mensagem de chat

Realize reuniões ao vivo com áudio/vídeo assíncronas a partir do Chat com o ClickUp SyncUps.

💡 Dica profissional: uma boa colaboração não deve se limitar a notas adesivas. Com os quadros brancos do ClickUp, sua equipe pode esboçar, conectar ou desenvolver ideias em conjunto. Para criar um quadro branco no aplicativo para desktop: Digite /Whiteboard em uma tarefa ou documento para incorporar um quadro branco.

Use o Whiteboards Hub para organizar, pesquisar e criar novos quadros brancos.

Crie a partir de um Espaço, Pasta ou Lista usando o ícone +.

Adicione como uma Visualização a qualquer local usando + Adicionar na barra de visualizações. Converta ideias e estruture-as em tarefas com os quadros brancos do ClickUp

Notificações e lembretes

Controle seu foco com as configurações de notificação no ClickUp

Manter-se informado não deve prejudicar sua concentração. As notificações do ClickUp mantêm você atualizado sobre alterações nas tarefas, comentários, atribuições, menções, atividades no chat, mudanças nas datas de vencimento e muito mais.

📌 Você os verá em:

Caixa de entrada (seu centro de comando de notificações)

Pop-ups do desktop/navegador

E-mail

Notificações push móveis

🔔 Ajuste os alertas ao seu estilo de trabalho com:

Predefinições de notificações: Padrão, Focado, Apenas menções ou totalmente personalizado

Regras por espaço de trabalho: diferentes estilos de foco para diferentes equipes

Controle de bate-papo por canal: silencie conversas em grupo e fique atento a solicitações diretas.

Notificações inteligentes: atrase as notificações enquanto estiver ativo no ClickUp.

Adiar, limpar e deixar de seguir threads: mantenha sua caixa de entrada organizada e intencional

Os lembretes do ClickUp são perfeitos para pequenas tarefas, como enviar um acompanhamento, pegar um arquivo ou verificar com um colega de equipe, sem criar uma tarefa completa.

Otimize seu fluxo de trabalho marcando os lembretes concluídos no ClickUp

📌 Veja o que você pode fazer:

Crie lembretes de qualquer lugar (atalho: R )

Adicione responsáveis, prazos, notas e anexos.

Converta lembretes em tarefas quando o escopo aumentar.

Quando os lembretes chegam ao prazo, eles aparecem automaticamente na guia Caixa de entrada principal.

🧠 Curiosidade: a expansão da IA fica clara no fato de que apenas 7,2% das equipes afirmam que sua configuração de IA é eficaz, e é exatamente aí que o ClickUp se torna relevante.

Em vez de lidar com uma pilha de tarefas dispersas, as equipes querem um único lugar onde seu trabalho e sua IA realmente coexistam. A abordagem unificada do ClickUp reduz as constantes mudanças de contexto que causam a maior parte desse esforço desperdiçado.

Usando os recursos do ClickUp no desktop

Agora que você já conhece a interface, é hora de colocar o ClickUp em prática.

Esta seção apresenta os principais recursos para ajudá-lo a usar o ClickUp para tarefas pessoais sem precisar alternar entre guias. 📝

ClickUp Brain e BrainGPT

O ClickUp Brain é a IA integrada ao ClickUp. Ele pode resumir tarefas e tópicos, ajudar você a redigir e reescrever conteúdo e responder a perguntas usando o contexto já existente em seu espaço de trabalho.

Acesse o ClickUp Brain pela barra de comando de IA, barra lateral de IA, barra de ferramentas, cabeçalhos de localização e em documentos, tarefas, caixa de entrada e comentários

📌 Veja como você pode usar o ClickUp AI:

Resuma tarefas, documentos, conversas de chat e notificações longas.

Gere novos conteúdos, atualizações de projetos, reuniões diárias e resumos das atividades da equipe.

Traduza conteúdo instantaneamente, em qualquer lugar no ClickUp

Pesquise na web e em aplicativos conectados, como Google Drive ou GitHub.

Mencione tarefas, documentos e pessoas diretamente nas solicitações para obter respostas precisas.

Aciona a IA em qualquer lugar digitando @brain para obter ações rápidas ou resumos inteligentes.

Use os comandos /AI Slash para corrigir textos, reescrever conteúdos ou gerar novas ideias com base na posição exata do cursor.

Identifique trabalhos paralisados e consolide itens de trabalho em tarefas com o ClickUp Brain

ClickUp BrainGPT

Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. Se o ClickUp Brain é a inteligência integrada ao aplicativo, o ClickUp BrainGPT é o seu companheiro de desktop com IA e prioridade de voz, que funciona em todo o seu computador.

Faça perguntas, gere conteúdo ou pesquise seu trabalho sem interromper o fluxo com o ClickUp BrainGPT

Como ele oferece suporte a vários modelos de IA, você pode escolher o cérebro certo para o trabalho, como o ClickUp Brain para respostas contextuais, ou mudar para o ChatGPT, Claude ou Gemini quando quiser um estilo diferente de raciocínio ou criatividade.

Produtividade com prioridade para a voz

Um dos recursos mais úteis para o dia a dia? O ClickUp Talk-to-Text, que ajuda você a trabalhar até 4 vezes mais rápido.

As estatísticas sobre fadiga ao digitar revelam que 72% dos trabalhadores sentem desconforto relacionado à digitação. Mas, com esse recurso, você pode concluir relatórios, standups, scripts ou atualizações para as partes interessadas sem precisar tocar no teclado. Basta pressionar fn e começar a falar.

Dite atualizações de tarefas e rascunhe mensagens sem usar as mãos com o ClickUp Talk-to-Text no BrainGPT

Como esse superaplicativo de IA contextual está conectado ao seu trabalho, você pode dizer “@Jamie” ou fazer referência a uma tarefa ou documento, e ele vincula tudo corretamente de forma automática. Além disso, o BrainGPT escreve fluentemente em mais de 50 idiomas.

Simplifique a pesquisa e o gerenciamento de tarefas com o ClickUp BrainGPT

A pesquisa também recebeu uma grande atualização. Em vez de vasculhar os aplicativos um por um, o BrainGPT oferece uma pesquisa universal no ClickUp, na web e nos seus aplicativos conectados, como Google Drive ou GitHub.

📌 Veja como instalar o ClickUp BrainGPT

Clique no botão Baixar no desktop para obter o ClickUp BrainGPT em seu desktop

Acesse a página oficial do ClickUp BrainGPT e baixe o BrainGPT para macOS ou Windows. Instale no seu computador

Para macOS:

Baixe o instalador .dmg

Abra o arquivo baixado

Arraste o aplicativo BrainGPT para a pasta Aplicativos.

Inicie o BrainGPT a partir de Aplicativos.

Para Windows:

Baixe o instalador .exe

Clique duas vezes no instalador e siga as instruções na tela.

Use as credenciais da sua conta ClickUp para fazer login.

📮 ClickUp Insight: 24% das pessoas sonham com uma “guia mestre” que cuida de tudo de uma vez. A lógica é simples: nossos cérebros não foram feitos para lidar com dezenas de abas abertas, e cada nova janela adiciona um estresse sutil e uma sobrecarga cognitiva, mesmo que você não perceba. 🧠 Com o ClickUp BrainGPT, você pode centralizar informações, pesquisar em vários modelos de IA e recuperar o que precisa instantaneamente. Este companheiro de desktop com IA oferece um único ponto de acesso, sem a ansiedade de manter tudo aberto. Menos confusão, menos estresse, mais controle. ✨

Agentes de IA

Os Agentes Autopilot e Super Agentes ajudam seu espaço de trabalho a funcionar sozinho, para que as atualizações não fiquem perdidas no chat e as ações a serem realizadas não se percam nas notas das reuniões.

Agentes de piloto automático (auxiliares baseados em regras e sempre ativos)

Os Agentes Autopilot podem agir em um local específico, como um Espaço, Pasta, Lista ou Canal de Chat, com base nas regras que você definir. Por exemplo, eles podem publicar atualizações recorrentes, resumir atividades, responder a perguntas repetidas ou transformar mensagens em trabalho estruturado quando um gatilho é acionado.

Ao configurar um, você normalmente define:

Gatilho: um horário programado, uma nova mensagem, uma tarefa criada/atualizada, etc.

Condições: regras opcionais para quando o agente deve agir (palavras-chave, prioridade, status, responsável e muito mais)

Ação(ões): O que deve ser feito (publicar um resumo, criar ou atualizar uma tarefa, atribuir um responsável, adicionar um comentário e muito mais)

Conhecimento: O que ele pode referenciar (as tarefas, documentos e canais que você permitir)

Adicione as condições de automação do ClickUp abaixo do gatilho do agente

Se você quiser começar rapidamente, pode ativar opções de agente pré-construídas (a disponibilidade varia de acordo com o espaço de trabalho e o plano), tais como:

Agente de relatórios semanais

Agente de relatórios diários

Agente StandUp da equipe

Agente de respostas automáticas

Responda às perguntas da equipe em um instante com o ClickUp Agents

Superagentes (agentes especializados, semelhantes a funções, para uma execução mais profunda)

Os Super Agentes são a camada avançada para a criação de agentes especializados, semelhantes a funções, como triagem de admissões, coordenação de projetos ou tratamento de escalações.

O que diferencia os Super Agents é que você pode dar a eles instruções mais claras e um escopo definido de conhecimento, para que eles se comportem de maneira consistente e possam lidar com fluxos de trabalho mais complexos e com várias etapas. Em vez de “IA que resume”, os Super Agents são projetados para ser “IA que ajuda a executar o processo”.

Exemplo: em um canal de lançamento, as pessoas postam atualizações como “o design está bloqueado” ou “precisamos da aprovação até sexta-feira”. Um Super Agente pode detectar a solicitação, criar ou atualizar a tarefa certa, designar o responsável, definir a data de vencimento ou a regra de escalonamento e manter o plano em andamento.

Crie agentes de IA personalizados com instruções e personalidades pré-configuradas com o ClickUp Super Agents.

Como ativar ou gerenciar agentes

Navegue até o Espaço, Pasta, Lista ou Canal de bate-papo onde o agente deve trabalhar. Clique no ícone Agentes (símbolo de robô/IA). Escolha uma opção pré-configurada ou selecione Criar agente personalizado. Configure Gatilho → Condições → Ações → Conhecimento e, em seguida, ative-o.

Descubra os melhores agentes de IA para produtividade de vendas e automação de CRM. 👇🏼

Painéis e relatórios

Os painéis do ClickUp reúnem métricas, atualizações e insights usando cartões (os blocos de construção de cada painel). Cada cartão extrai dados reais e em tempo real do seu espaço de trabalho e os transforma em algo visual, rastreável e acionável.

Personalize como você monitora o progresso com os painéis do ClickUp com cartões

Os cartões são organizados em categorias para que você possa encontrar rapidamente os dados que deseja visualizar:

Em destaque: cartões populares e novos que você pode adicionar sem pensar muito

AI Brain: execute prompts personalizados para obter insights ou resumos AI StandUp: mostre em que você trabalhou durante um período selecionado AI Team StandUp: resumos agrupados por membros selecionados da equipe Cartões de IA : incorpore o ClickUp Brain em seus relatórios com cartões como:execute prompts personalizados para obter insights ou resumosmostre em que você trabalhou durante um período selecionadoresumos agrupados por membros selecionados da equipe

AI Brain: execute prompts personalizados para obter insights ou resumos

AI StandUp: mostre em que você trabalhou durante um período selecionado.

AI Team StandUp: Resumos agrupados por membros selecionados da equipe

AI Brain: execute prompts personalizados para obter insights ou resumos

AI StandUp: mostre em que você trabalhou durante um período selecionado.

AI Team StandUp: Resumos agrupados por membros selecionados da equipe

Obtenha uma análise de alto nível usando o Cartão de Resumo Executivo da IA do ClickUp

Personalizado (gráficos): Crie seus próprios relatórios visuais. Algumas opções incluem gráficos de barras, pizza e linhas.

Cartão Sprints: acompanhamento do progresso ágil, como gráficos Burndown, gráficos Velocity e carga de trabalho Sprint.

Controle de tempo: ótimo para faturamento e gerenciamento de recursos. Veja as horas agrupadas por responsável, tarefa ou projeto.

Dependendo do seu plano, você pode exportar cartões individuais como PDF, PNG, JPEG, SVG ou até mesmo CSV. Quer compartilhar a visualização completa? Exporte todo o seu painel como PDF para acesso rápido offline.

🔍 Você sabia? O estudo Total Economic Impact™ (TEI) da Forrester descobriu que uma organização composta que usa o ClickUp alcançou um ROI de 384% e economizou 92.400 horas produtivas até o terceiro ano por meio da automação e da IA. Isso representa aproximadamente 44 anos-funcionário em tempo integral (considerando 2.080 horas de trabalho por ano-funcionário), alcançado no terceiro ano.

Integrações

Se o trabalho da sua equipe está espalhado por uma dúzia de aplicativos diferentes, as integrações do ClickUp ajudam você a reunir tudo sem o incômodo da proliferação de SaaS.

O ClickUp oferece dezenas de integrações prontas para uso com ferramentas como Slack, Google Agenda, GitHub, E-mail, HubSpot, Calendly, Office 365 e até mesmo Notion, resolvendo a dispersão do trabalho dentro do ClickUp.

Usando a integração do ClickUp com o Slack:

Transforme mensagens do Slack em tarefas do ClickUp sem sair do chat.

Receba atualizações em tempo real das tarefas nos canais que você escolher.

Aative notificações do Slack usando automações (como alterações na data de vencimento).

O que você pode fazer com as várias integrações do ClickUp com o Google Workspace:

Anexe, crie e pesquise arquivos do Google Drive dentro do ClickUp.

Sincronize eventos e tarefas do Google Agenda nos dois sentidos

Pesquise sua caixa de entrada do Gmail sem sair do ClickUp.

Trabalhando com a integração do ClickUp com o GitHub:

Conecte repositórios ao Spaces para obter visibilidade automática de problemas e PRs.

Vincule commits, branches e pull requests às tarefas do ClickUp.

Pesquise arquivos do GitHub usando a Pesquisa Conectada

Dicas para maximizar a produtividade

O aplicativo para desktop ClickUp oferece maneiras mais rápidas de realizar suas tarefas. Use estas dicas rápidas para manter o foco, alternar entre tarefas com facilidade e manter o trabalho em dia.

Trabalhe em fluxos de trabalho com várias janelas

Quando você está lidando com várias prioridades, alternar entre abas pode atrasar seu trabalho. O aplicativo para desktop ClickUp resolve isso, permitindo que você mantenha documentos, tarefas e painéis abertos lado a lado.

Veja como aproveitar ao máximo a produtividade com várias janelas no ClickUp:

Consulte e atualize ao mesmo tempo: mantenha um documento do projeto aberto enquanto atualiza tarefas relacionadas em outra janela.

Monitore e execute em paralelo: Veja os painéis serem atualizados a cada 30 minutos e acompanhe o tempo em todo o seu espaço de trabalho.

Faça referências cruzadas facilmente: compare documentos, revise várias tarefas ou valide detalhes em diferentes fontes.

Mantenha-se organizado do seu jeito: mantenha as tarefas prioritárias visíveis para que nada seja esquecido.

Mantenha-se produtivo no modo offline

Sem Wi-Fi? Sem problema.

O modo offline do ClickUp mantém seu trabalho em andamento mesmo quando sua conexão com a Internet cai, tornando-o um dos itens essenciais para trabalhar em casa que você não percebe que precisa até precisar. Ele está disponível em todos os planos e funciona na web, no aplicativo para desktop e no aplicativo móvel.

Quando o ClickUp detecta que você está offline, ele avisa você para que possa continuar sem perder o ritmo.

📌 Veja o que você pode fazer offline:

1️⃣ Crie tarefas e lembretes

Continue capturando ideias e trabalhando como se estivesse online.

Novas tarefas e lembretes são sincronizados automaticamente assim que sua conexão é restabelecida.

Aviso rápido: você não pode criar subtarefas enquanto estiver offline, mas pode converter tarefas em subtarefas posteriormente.

2️⃣ Visualize tarefas e notas que você abriu recentemente

Tudo o que é armazenado localmente permanece acessível.

Verifique detalhes, consulte notas e mantenha-se organizado em qualquer lugar.

Use atalhos para trabalhar mais rápido

Aqui está uma lista abrangente das teclas de atalho essenciais do ClickUp para navegar e executar ações com eficiência no aplicativo ClickUp para desktop:

Observação: a maioria dos atalhos de teclado no ClickUp usa padrões comuns e não pode ser personalizada. No entanto, alguns atalhos do aplicativo para desktop (como “Criar nova tarefa” e “Abrir centro de comando”) podem ser alterados nas configurações do aplicativo para desktop. Para ver ou ajustar os atalhos disponíveis, verifique suas configurações pessoais ou do espaço de trabalho.

Atalhos globais

Ação Atalho do Mac Atalho do Windows Crie uma nova tarefa Cmd + E Ctrl + E Criar lembrete R R Barra de comandos Open AI (em toda a área de trabalho) Cmd + J Ctrl + J Barra de comandos Open AI (no aplicativo) Cmd + K Ctrl + K Abra o Bloco de Notas N ou P N ou P Mostrar/ocultar barra lateral Cmd + \ Ctrl + \ Rolar até a posição atual na barra lateral Cmd + I Ctrl + I

Observação: Cmd/Ctrl + J abre a barra de comandos de IA em qualquer lugar do seu computador, se o aplicativo para desktop estiver em execução. Cmd/Ctrl + K abre-a dentro da janela do aplicativo.

Atalhos de tarefas

Ação Atalho Alterar status Shift + S Adicionar comentário Shift + M Definir data Shift + D Atribuir responsável Shift + A Atribuir tarefa a si mesmo M Adicionar às prioridades Opção + A (Mac) / Alt + A (Win) Temporizador Shift +. Marcar Shift + L Subtarefa Shift + T Prioridade Shift + P Navegue entre as tarefas em uma lista Ctrl + Shift + Seta para a esquerda/direita

Atalhos do editor de texto

Ação Atalho do Mac Atalho do Windows Comandos de barra / / Mencione o usuário @ @ Mencione tarefa @@ @@ Doc de menções @@@ @@@ Editar comentário mais recente Seta para cima Seta para cima Adicione emoji : : Colar texto/imagens Cmd + V Ctrl + V Hiperlink (texto destacado) Cmd + K Ctrl + K Duplicar texto selecionado Cmd + D Ctrl + D Alinhar texto à esquerda Cmd + Shift + L Ctrl + Shift + L Alinhar texto à direita Cmd + Shift + R Ctrl + Shift + R Alinhar texto ao centro Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E Formatação de código embutido Cmd + Shift + C Ctrl + Shift + C Crie uma lista com marcadores Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 Crie uma lista de verificação Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 Criar lista numerada Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 Criar título Opção + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

Atalhos de chat

Ação Atalho do Mac Atalho do Windows Escreva uma mensagem Cmd + G Ctrl + G Pesquise mensagens Cmd + F Ctrl + F Ir para a primeira mensagem não lida Cmd + Shift + J Ctrl + Shift + J

Atalhos do ClickUp Brain

Ação Atalho do Mac Atalho do Windows Abra o ClickUp Brain Opção + K Alt + K Barra de comandos Open AI (aplicativo para desktop) Cmd + J Ctrl + J Barra de comandos Open AI (navegador) Cmd + K Ctrl + K Use o comando /ai Slash /ai em qualquer campo de texto /ai em qualquer campo de texto

💡 Dica profissional: ative/desative seus atalhos de teclado e explore todos os comandos disponíveis diretamente nas suas configurações. Clique no seu avatar pessoal > Atalhos de teclado e, em seguida, navegue por cada categoria à esquerda para ver todos os atalhos que você pode usar.

Automatize etapas repetitivas

As automações do ClickUp lidam com ações repetitivas, para que sua equipe não precise fazer isso. Elas reagem a atualizações, aplicam regras de processo e avançam o trabalho automaticamente, mantendo os projetos organizados e dentro do prazo, sem a necessidade de acompanhamento manual constante.

Cada automação segue uma estrutura simples e poderosa:

Gatilho: um evento que inicia a automação (por exemplo, mudanças de status, chegada da data de vencimento).

Condições: Filtros opcionais (por exemplo, prioridade é Urgente, tag contém “Revisão”)

Ações: O que o sistema deve fazer automaticamente (por exemplo, atribuir um usuário, mover uma tarefa, enviar um e-mail)

Crie automações em camadas que acionam ações sequenciais com o ClickUp Automations

Depois de ativada, a regra é executada sozinha, sem necessidade de codificação.

Para elevar sua produtividade a um novo patamar, você pode usar a IA para automatizar tarefas com o ClickUp Brain. Isso abre uma nova categoria de ações, incluindo:

AI Assign: escolha automaticamente a melhor pessoa para uma tarefa com base em seus critérios personalizados.

Priorização por IA: defina a prioridade certa usando seus critérios personalizados (como “marcar como urgente se incluir ‘escalonamento do cliente’”).

Agente de IA: solicite a um agente que conclua um trabalho com várias etapas

Campos de IA: crie campos de IA para gerar resumos, traduções, itens de ação e muito mais com base no conteúdo da tarefa.

Use o ClickUp Brain para ajustar rapidamente a propriedade da automação

📖 Leia também: Como a inteligência ao vivo torna a IA mais inteligente com contexto em tempo real

Problemas comuns e solução de problemas

Aqui está um guia rápido de solução de problemas que o ajudará a diagnosticar e corrigir rapidamente os problemas mais comuns.

Problemas de login

Se você não conseguir fazer login (tela travada no carregamento, falhas repetidas ou tela em branco), tente primeiro o básico: verifique suas credenciais e certifique-se de ter uma rede estável.

Às vezes, o problema decorre de dados locais corrompidos. Limpar o cache do aplicativo (ou excluir a pasta ClickUp dos dados do sistema) e reiniciar o aplicativo geralmente resolve problemas persistentes de login. Além disso, certifique-se de estar executando a versão mais recente do aplicativo.

Se suas tarefas ou atualizações não aparecerem em todos os dispositivos, primeiro verifique se você está conectado à Internet e se os servidores do ClickUp estão operacionais (não há uma interrupção global).

Em seguida, certifique-se de que o aplicativo esteja atualizado. Versões mais antigas podem apresentar erros de sincronização. Se o problema persistir, tente uma atualização manual ou reabra o aplicativo para desktop. Se você fez alterações no celular ou no navegador, saia e entre novamente em outros dispositivos, o que geralmente aciona uma nova sincronização.

Notificações não aparecem

Muitas vezes, as notificações perdidas são simplesmente um problema de configuração. Primeiro, confirme se as notificações da área de trabalho estão ativadas.

Em seguida, verifique as permissões de notificação do seu sistema operacional e certifique-se de que o ClickUp tenha permissão para enviar alertas push.

Se ainda assim não funcionar, saia e entre novamente ou reinicie o aplicativo.

Falhas no aplicativo

Se o ClickUp travar, congelar ou não iniciar, confirme se você está usando a versão mais recente através do menu “Sobre o ClickUp” ou “Atualizar”.

Se a atualização não ajudar, uma reinstalação completa pode limpar os arquivos corrompidos. No macOS, exclua a pasta de dados do usuário (~/Library/Application Support/ClickUp) e reinicie o aplicativo. No Windows, desinstale, limpe a pasta %AppData%\Roaming\ClickUp e reinstale.

Além disso, verifique o uso dos recursos do sistema. Se o seu computador estiver com pouca memória ou CPU, fechar outros aplicativos pesados antes de iniciar o ClickUp pode melhorar a estabilidade.

Maximize a eficiência com o aplicativo para desktop ClickUp

O trabalho remoto e híbrido traz desafios únicos: ferramentas dispersas, perda de contexto e troca incessante de aplicativos.

O aplicativo para desktop ClickUp resolve isso reunindo tudo o que sua equipe precisa em um único espaço de trabalho coeso. Com atualizações em tempo real, automações e acesso offline, sua equipe pode colaborar perfeitamente, não importa onde esteja.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e transforme seus fluxos de trabalho fragmentados em uma única fonte de produtividade.

Perguntas frequentes

Sim, o ClickUp oferece suporte ao modo offline no desktop. Você pode visualizar tarefas e notas abertas recentemente e até mesmo criar novas tarefas ou lembretes enquanto estiver offline. Quando você se reconectar, tudo será sincronizado automaticamente.

Geralmente, sim. A versão para desktop tende a ser mais responsiva e evita o atraso e o consumo excessivo de recursos que às vezes ocorrem ao executar o ClickUp em um navegador.

A maioria dos recursos principais, como Tarefas, Documentos, Chat, IA e Notificações, funcionam no aplicativo para desktop. No entanto, algumas coisas podem se comportar de maneira um pouco diferente em comparação com a versão web (por exemplo, certas integrações ou incorporações baseadas em navegador).

O BrainGPT (anteriormente Brain MAX) é a experiência de IA complementar do ClickUp que oferece suporte à captura por voz e acesso mais rápido para ajudá-lo a trabalhar em tarefas, documentos e contextos conectados.

Sim, os agentes podem agir com base em gatilhos e instruções que você configura no ClickUp. Configurações avançadas podem usar Super Agentes para fluxos de trabalho mais especializados.