Como criar um vídeo de demonstração de produto eficaz que converte

Mais de 84% dos entrevistados em uma pesquisa da Wyzowl afirmaram que foram convencidos a comprar um produto ou serviço após assistirem ao vídeo de uma marca.

Seja uma demonstração de produto, um vídeo explicativo ou um vídeo de apresentação do produto, o resultado final é que o vídeo ajuda a convencer o comprador a passar do “talvez” para o “sim”. Esse é o incrível poder do marketing de vídeo.

No entanto, os vídeos de demonstração de produtos não atingem o objetivo. Eles são muito longos, mergulham diretamente nos detalhes técnicos ou não conseguem manter o interesse dos espectadores.

Este guia apresenta as etapas, as melhores práticas, as ferramentas e os exemplos para criar vídeos de demonstração de produtos que conquistam clientes.

O que é um vídeo de demonstração de produto?

Um vídeo de demonstração de produto é um vídeo curto que explica como seu produto ou serviço funciona. Ele demonstra os recursos do produto em cenários reais e por que você precisa dele.

Esses vídeos chamam a atenção do espectador quando ele está assistindo ao seu argumento de venda, experimentando seu aplicativo ou navegando pelo seu site. Eles são usados pela equipe de vendas e marketing de produto durante todo o ciclo de vida do produto.

Os vídeos de demonstração mais bem-sucedidos apresentam os benefícios do produto de uma forma envolvente. Eles vêm acompanhados de explicações e imagens fáceis de entender. Quando bem feitos, os vídeos de demonstração aumentam o reconhecimento da marca e as vendas.

Agora você deve estar pensando: qual é a diferença entre um vídeo de demonstração, um vídeo explicativo e um vídeo tutorial? Eles não têm todos a mesma finalidade no marketing de vídeo?

A tabela abaixo mostra as diferenças entre eles 👇

Tipo de vídeo Objetivo principal Onde é usado Área de foco Vídeo de demonstração Mostre como o produto resolve um problema específico Páginas de vendas, páginas de produtos, avaliação inicial Fluxos de trabalho reais, recursos essenciais vinculados a resultados Vídeo explicativo Explique o que é o produto e por que ele existe. Página inicial, anúncios, topo do funil O problema, a ideia e a proposta de valor Vídeo tutorial Ensine os usuários a concluir uma tarefa Integração, documentos de ajuda, suporte Instruções passo a passo para uma ação específica

⭐ Modelo em destaque O modelo de produção de vídeo do ClickUp ajuda você a otimizar o processo de criação de vídeos. Obtenha um modelo gratuito Otimize o processo de criação do seu vídeo de demonstração do produto com o modelo de produção de vídeo do ClickUp. Veja por que você vai adorar este modelo: Planeje a pré-produção, a filmagem e a pós-produção em um fluxo de trabalho estruturado.

Visualize seu processo de produção de vídeo com mais de 14 visualizações personalizadas.

Crie nove status personalizados diferentes para acompanhar o progresso de cada etapa do processo de produção do vídeo.

Por que os vídeos de demonstração de produtos são essenciais para as conversões

Aqui estão as principais razões pelas quais os vídeos de demonstração de produtos são eficazes para aumentar o envolvimento do cliente e impulsionar as taxas de conversão.

Experiência orientada para o comprador

Mais de 75% dos compradores B2B preferem uma experiência de vendas sem um representante. Isso significa que sua equipe tem tempo limitado para interagir individualmente com os leads.

Os vídeos de demonstração de produtos se tornam um canal essencial para a educação do cliente. Seus clientes em potencial não precisam esperar por uma ligação de um vendedor. Eles podem ver como o produto funciona e explorar seus recursos no seu próprio ritmo.

Quando você dá aos clientes mais poder sobre o processo de vendas, eles tendem a sentir que escolheram comprar seu produto, em vez de terem sido convencidos a comprá-lo.

Propriedade psicológica

Um vídeo de produto bem feito ajuda o cliente a se imaginar usando o produto. Ele mostra uma imagem do produto ideal, que resolve os pontos fracos ou permite que eles alcancem um objetivo.

Ele demonstra como o produto impacta a vida das pessoas e permite que elas tenham um melhor desempenho em seus trabalhos. Quando o cliente em potencial já acredita na eficácia do produto, fica mais fácil para sua equipe de vendas fechar o negócio.

👀 Você sabia? Pesquisas mostram que as pessoas desenvolvem um apego mais forte quando conseguem se imaginar interagindo com um produto. Isso é chamado de propriedade psicológica. Os vídeos de demonstração provocam esse efeito ao oferecer aos clientes em potencial uma visão privilegiada do fluxo de trabalho, fazendo com que se sintam como usuários antes mesmo de se inscreverem.

Envolva várias partes interessadas

As vendas B2B são um processo complexo. O número médio de partes interessadas que contribuem para uma decisão de compra é de 11,4%. Isso representa um aumento de 68% em relação a 2016.

Os vídeos de demonstração de produtos são facilmente compartilháveis entre equipes. Tomadores de decisão, influenciadores e usuários finais veem o valor do produto sem precisar repetir a mesma demonstração ao vivo.

Melhore as taxas de conversão e reduza os ciclos de compra.

Mesmo antes da ligação de vendas, seu comprador entende como seu produto se encaixa em seus fluxos de trabalho.

Você não precisa mais explicar o funcionamento básico. Em vez disso, pode concentrar a discussão nos desafios específicos do comprador.

Quando os clientes potenciais entram no funil de vendas, eles já veem o produto como uma solução sólida para suas necessidades. Isso leva a decisões mais rápidas e taxas de fechamento mais altas.

📮 ClickUp Insight: 45% dos participantes da nossa pesquisa afirmam que mantêm abas de pesquisa relacionadas ao trabalho abertas por semanas. Para outros 23%, essas abas valiosas incluem conversas de chat com IA repletas de contexto. Basicamente, a grande maioria está terceirizando a memória e o contexto para abas frágeis do navegador. Repita conosco: abas não são bases de conhecimento. 👀 O ClickUp Brain muda o jogo aqui. Este superaplicativo de IA permite que você pesquise em seu espaço de trabalho, interaja com vários modelos de IA e use comandos de voz para recuperar o contexto a partir de uma única interface. Como o MAX fica no seu PC, ele não compete por espaço nas abas e pode salvar conversas até que você as exclua!

Etapas para criar um vídeo de demonstração de produto

Como criar um vídeo de demonstração de produto que converta? 👇

Etapa 1. Defina seu objetivo e seu público-alvo

O processo de criação do seu vídeo de demonstração do produto começaria respondendo ao seguinte:

Para quem é este vídeo e como ele deve ajudá-los a seguir em frente?

Ele se enquadra em três categorias: demonstração destinada a clientes potenciais, usuários de avaliação e clientes em integração. Cada grupo está em um estágio diferente de intenção e precisa de um tipo diferente de clareza. E uma ótima demonstração responde a uma pergunta que o espectador já tem. Pode ser:

O espectador A principal pergunta deles A demonstração deve responder Cliente potencial Vale a pena investir meu tempo e dinheiro nisso? Este produto resolve meu problema melhor do que as alternativas? Usuário de avaliação Posso obter valor rapidamente com isso? Posso concluir uma tarefa significativa sem atritos? Integração do cliente Como usar isso corretamente? Qual é a maneira certa de trabalhar com este produto no dia a dia?

📌 Melhor prática: Crie várias demonstrações curtas, cada uma alinhada a uma etapa específica da jornada do usuário.

Etapa 2: Escreva o roteiro do seu vídeo

Um roteiro de demonstração forte destaca os aspectos mais exclusivos e úteis do seu produto e conta uma história envolvente.

Se você estiver criando um vídeo de demonstração pela primeira vez, tenha três coisas em mente: mantenha-o simples, coloquial e focado nos benefícios.

Aqui está uma estrutura repetível que você pode usar no seu processo de criação de vídeos:

Gancho → Ponto fraco → Solução → Apresentação do produto → Chamada à ação

💥 Exemplo: Vamos escrever um roteiro para um vídeo de capacitação de vendas. É para uma ferramenta de automação de marketing.

Gancho: Lançar campanhas não deve significar lidar com cinco ferramentas, planilhas intermináveis e acompanhamentos manuais.

Dificuldade: as equipes têm dificuldade para rastrear leads em todos os canais, personalizar campanhas em escala e comprovar o ROI. As transferências para as vendas falham e as oportunidades são perdidas.

Solução: nossa plataforma de automação de marketing reúne tudo: campanhas, dados de leads e insights de desempenho.

Apresentação do produto: o vídeo apresenta um fluxo de trabalho de alto impacto. Pode ser:

Criando uma campanha multicanal

Segmentação automática de leads com base no comportamento

Acionando acompanhamentos personalizados

Acompanhe o engajamento e as conversões em um único painel

Call to action: Veja como você pode automatizar sua próxima campanha em poucos minutos. Comece um teste gratuito ou agende uma demonstração.

Você pode usar o ClickUp Brain para criar roteiros de vídeos de demonstração de produtos. Sugestão: “Escreva um roteiro de demonstração e um ponto fraco para uma demonstração de produto de automação de marketing.” O Brain entende o contexto e pode produzir textos claros e voltados para os benefícios rapidamente. Depois de ter o primeiro rascunho, peça ao Brain para adaptar o roteiro ao tom da sua marca. Use o ClickUp Brain para escrever roteiros de demonstração de produtos sensíveis ao contexto. Se você tiver especificações do produto ou feedback armazenados no ClickUp Docs ou Tasks, o BrainGPT pode extrair informações dessas fontes. Sugestão: “Use nosso roteiro de produtos mais recente e o documento de feedback dos clientes para escrever a seção de orientação deste roteiro de demonstração. ” 📌 Melhor prática: armazene o roteiro final no ClickUp Docs. Os revisores podem comentar, sugerir edições ou vincular tarefas a seções específicas do roteiro.

Selecionamos para você a lista dos melhores redatores de roteiros de IA. 👇

👀 Você sabia? Nas plataformas sociais, os espectadores decidem se vão continuar assistindo a um conteúdo em apenas 1 a 2 segundos. Pesquisas sobre atenção digital e processamento da primeira impressão mostram que as pessoas formam julgamentos subconscientes quase instantaneamente, e é por isso que os primeiros momentos de um vídeo são mais importantes do que nunca.

Etapa 3: Escolha o formato certo

O formato certo do vídeo de demonstração torna seu produto mais fácil de entender no menor tempo possível. Mas como fazer isso? 👇

Tipo de produto Melhor formato de demonstração Por que funciona SaaS ou produto de software Gravação de tela Mostra fluxos de trabalho reais e gera confiança ao provar que o produto realmente funciona. Produto físico Vídeo com atores reais Permita que os espectadores vejam a configuração, o uso e o contexto real Sistema abstrato ou complexo Animação Explica a lógica, os fluxos ou os conceitos que são difíceis de mostrar na tela. Produto que precisa de contexto + comprovação Híbrido (animação + tela ou ação ao vivo) Defina primeiro o contexto e, em seguida, demonstre o produto em ação.

Veja como essa decisão geralmente se reflete em vídeos de demonstração reais.

💥 Exemplo: Demonstração em tela do SaaS vs. apresentação do produto físico.

Demonstração de tela SaaS: se você estiver demonstrando uma plataforma de automação de marketing, uma demonstração gravada na tela funciona melhor.

Os espectadores querem ver como as campanhas são criadas, como os gatilhos são acionados e como os resultados são rastreados, dentro da interface real.

Apresentação de produtos físicos: Se você estiver demonstrando um produto físico, como um dispositivo ou peça de hardware, um vídeo ao vivo é mais eficaz.

Os espectadores precisam ver como ele é manuseado, configurado e usado em um ambiente real. Isso gera confiança e responde a perguntas práticas que uma gravação de tela pode não responder.

Etapa 4: Grave sua demonstração

Com todo o trabalho de base feito, agora é hora de gravar sua demonstração.

Você pode escolher um criador de vídeos de demonstração de produtos independente ou usar o ClickUp Clips para isso.

Esse recurso permite gravar a tela e sua voz juntos para orientações e narrações. Escolha entre capturar a tela inteira, uma janela específica ou apenas a guia atual do navegador. (Mais sobre isso depois!)

Assista a este vídeo para saber como usar o Clips. 👇

⭐ Dicas bônus para lembrar ao gravar seu vídeo de demonstração do produto: Fale claramente e em um ritmo constante

Use um ambiente silencioso e evite ruídos de fundo.

Mova o cursor lentamente e com intencionalidade.

Faça uma breve pausa entre as etapas para que os espectadores possam processar o que está acontecendo.

Etapa 5: Edite para aumentar o engajamento

A gravação captura o conteúdo. A edição determina se as pessoas realmente assistirão ao vídeo.

Seu objetivo é reduzir a carga cognitiva do espectador. Concentre-se nos elementos essenciais. Para começar, adicione legendas para os espectadores que assistirem com o som desligado. Destaque as ações principais para guiar o olhar do espectador. Use zooms sutis para chamar a atenção para os momentos importantes.

A edição também é onde você controla o ritmo. Corte pausas, remova etapas desnecessárias e elimine tudo o que não contribui para o avanço da história.

As ferramentas de edição de vídeo tornam esse processo mais rápido e repetível. Elas ajudam você a adicionar legendas, chamadas e efeitos de foco.

📚 Leia mais: O melhor software de gerenciamento de projetos para produção de vídeo

👀 Você sabia? Assistir a vídeos sem som pode aumentar a carga cognitiva. Isso porque os espectadores precisam se concentrar mais nas legendas e na atenção visual para acompanhar o conteúdo. Isso ressalta por que legendas oportunas e ênfase visual (como destaques e zooms) podem realmente tornar sua demonstração mais fácil de acompanhar.

Etapa 6: Adicione a marca e a CTA

A maioria das ferramentas modernas de edição de vídeo simplificam o processo de branding.

Carregue os recursos da sua marca, incluindo logotipos, fontes e paletas de cores. Esses recursos podem ser aplicados a legendas, terços inferiores, destaques e telas finais sem a necessidade de um redesenho completo do zero.

Algumas ferramentas também oferecem modelos para definir suas cores e tipografia. Isso garante que todos os vídeos de demonstração de produtos tenham a identidade da marca, mesmo quando diferentes membros da equipe estão editando ou criando vídeos.

Para chamadas à ação, você obtém telas finais ou slides personalizados. Você pode adicionar um fundo com a marca, uma breve linha de texto e um botão ou texto de CTA claro e, em seguida, reutilizar esse final em vários vídeos de demonstração.

📚 Leia mais: Exemplos de kits de marca e como criar o seu próprio

👀 Você sabia? Estudos mostram que 55% das primeiras impressões são motivadas por elementos visuais, enquanto 38% vêm do que as pessoas ouvem e apenas 7% das palavras realmente usadas. É por isso que elementos visuais fortes e bem identificados com a marca em vídeos podem ampliar significativamente seu impacto.

Etapa 7: Distribua seu vídeo de demonstração

Sua demonstração deve aparecer onde as decisões estão sendo tomadas.

Você pode publicar seu vídeo de demonstração do produto em plataformas de mídia social, como Instagram, YouTube, Facebook ou TikTok.

Inclua-os também na página inicial do seu site, em campanhas por e-mail e na integração do aplicativo. A distribuição ajuda a maximizar o alcance.

Por exemplo, você pode:

Adicione uma breve demonstração acima da dobra na sua página inicial.

Compartilhe versões resumidas nas redes sociais para atrair os espectadores para a demonstração completa.

Inclua a demonstração nos e-mails de acompanhamento do período de avaliação para responder antecipadamente às perguntas mais comuns.

Incorpore-o nos fluxos de integração para ajudar os usuários a obter valor mais rapidamente.

Exemplos de vídeos de demonstração de produtos que funcionam

Colocando o aprendizado em prática, vamos ver exemplos de vídeos de demonstração de produtos que estão fazendo um ótimo trabalho. Também compartilharemos por que eles se destacam.

1. ClickUp 4.0

🥇 Por que funciona: a demonstração segue o fluxo natural do trabalho: planejamento, colaboração, execução e revisão. Isso facilita para os espectadores visualizarem como usar o produto.

A demonstração do produto ClickUp 4.0 posiciona o 4.0 como um espaço de trabalho de IA convergente, criado para reunir todas as partes do trabalho. Ela começa com um problema que todos reconhecem: o trabalho espalhado por muitas ferramentas.

A partir daí, o vídeo segue um fluxo simples. Ele mostra o caos de aplicativos desconectados. Em seguida, apresenta o 4.0 como um espaço de trabalho convergente.

Você verá como recursos avançados, como Ambient Agents, Planner e Teams Hub, reduzem o atrito entre os fluxos de trabalho.

📚 Leia mais: O melhor software de colaboração de conteúdo com tecnologia de IA

2. Duolingo

Ações falam mais alto do que palavras. Isso também se aplica aos vídeos de demonstração.

Este exemplo de vídeo de demonstração da Duolingo não tem narração. No entanto, os recursos visuais mantêm você grudado na tela — eles são fáceis de entender. E tem apenas 30 segundos de duração.

🥇 Por que funciona: O vídeo de demonstração mostra as funcionalidades do aplicativo. Além disso, atrai um público amplo ao apresentar vários idiomas.

3. AI Grade da Grammarly

O vídeo de demonstração do produto da Grammarly apresenta seus novos recursos de redação acadêmica com tecnologia de IA. Como é voltado para estudantes, o enredo mostra um aluno tentando terminar uma redação sobre história da arte antes de uma viagem.

Os principais recursos, incluindo um avaliador de IA, localizador de citações, verificador de plágio e suporte à revisão, são demonstrados no fluxo de trabalho do aluno.

🥇 Por que funciona: O roteiro do vídeo de demonstração é um ótimo exemplo de narrativa por meio do contexto. O vídeo ancora tudo em um cenário da vida real. Isso faz com que a ferramenta pareça menos um software e mais um companheiro para o sucesso dos alunos.

Erros comuns a evitar em vídeos de demonstração de produtos

Antes de clicar no botão enviar, você deve conhecer os erros comuns a evitar ao criar vídeos de demonstração de produtos.

1. Detalhe todos os recursos do software

Não trate a demonstração do produto como uma sessão de treinamento. Isso pode vir depois, se e quando o cliente potencial se tornar um cliente pagante.

Até lá, certifique-se de que a demonstração do produto aborda os pontos mais críticos que o público enfrenta. Toque neles, insista neles.

Mas, por mais tentador que seja, você não precisa entrar em todos os detalhes de como configurar ou integrar, etc.

✅ Solução: Concentre-se no que seu produto pode fazer, nos desafios que ele resolve, nos resultados, nos desfechos e no que os usuários vão conseguir com o produto.

2. Tornando-o um monólogo

Já se deparou com um vídeo de demonstração que parece que alguém está lendo uma documentação em voz alta? É provável que isso o deixe entediado.

Quando as demonstrações se transformam em monólogos, os espectadores têm dificuldade em manter o interesse. Por quê? Porque não há contexto, ritmo nem senso de progressão.

✅ Solução: Estruture sua demonstração como uma conversa. Use segmentos curtos, pistas visuais e narração baseada em cenários. Oriente os espectadores sobre por que algo é importante, em vez de apenas o que está acontecendo.

3. Começar pela interface em vez do problema

Iniciar uma demonstração clicando nos menus pressupõe que o espectador já está interessado. A maioria ainda não está.

Sem primeiro ancorar a demonstração em um problema real, a interface do usuário parece abstrata e esquecível.

✅ Solução: comece com o ponto fraco. Defina o contexto antes de iniciar a gravação da tela e, em seguida, apresente o produto como a solução. Dê aos espectadores um motivo para prestarem atenção a cada interação que se seguir.

4. Terminar sem um próximo passo claro

Muitas demonstrações simplesmente desaparecem após a exibição do último recurso. Isso é uma oportunidade perdida. Se você não orientar os espectadores sobre o que fazer a seguir, eles geralmente não fazem nada.

✅ Solução: Termine com uma única chamada à ação clara. Seja para iniciar um teste, explorar um recurso ou agendar uma ligação de vendas, torne o próximo passo óbvio e sem atritos.

Se você deseja criar vídeos de demonstração tradicionais ou interativos, aqui estão as ferramentas para ajudá-lo a começar.

1. ClickUp

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo que reúne ferramentas e fluxos de trabalho em uma plataforma unificada.

É importante saber que não se trata de uma ferramenta tradicional de criação de vídeos para demonstrações de produtos. A Plataforma de Gerenciamento de Projetos de Marketing da ClickUp foi criada para organizar, coordenar e dimensionar o trabalho de marketing em vídeo. Veja como:

ClickUp Clips para gravar seus vídeos de demonstração de produtos

Deixe comentários com marcação de tempo em um clipe para que o feedback permaneça vinculado ao momento exato do vídeo.

Você pode gravar vídeos da tela e da webcam diretamente na área de trabalho do ClickUp usando o Clips.

Seja para capturar vídeos de demonstração de produtos, explicar um processo complexo ou debater novas ideias, use o Clips para comunicá-los à sua equipe.

Todos os seus clipes — gravações de tela ou trechos de voz — são armazenados em um Clips Hub centralizado.

Você pode incorporar clipes diretamente em tarefas, documentos ou comentários. Isso mantém os vídeos de demonstração próximos a outros elementos do seu conteúdo de vídeo, como roteiros, feedback e aprovações.

Quando você habilita a IA, todos os clipes são transcritos automaticamente. Isso significa que você obtém uma transcrição do vídeo. Isso economiza muito tempo quando você está revisando o material e precisa pular para partes específicas clicando na transcrição. Não é necessário assistir ao vídeo novamente.

Trabalhe com uma IA que entende o seu trabalho

O ClickUp BrainGPT atua como uma IA contextual que entende seu espaço de trabalho, não apenas suas solicitações. Ele extrai informações de tarefas, documentos, comentários, status e dependências para fornecer respostas que refletem o que realmente está acontecendo.

Em vez de verificar manualmente as atualizações, faça perguntas diretas ao ClickUp BrainGPT e obtenha resumos claros com bloqueadores exibidos automaticamente.

Por exemplo, um gerente de crescimento pode perguntar: “O que está retardando o progresso na área de trabalho da campanha do terceiro trimestre?”

O ClickUp Brain analisa o espaço de trabalho e responde com uma análise clara:

Tarefas não atribuídas

Aprovações em falta

Atrasos na revisão de conteúdo

Trabalho bloqueado por solicitações de ativos pendentes

E agora vem a melhor parte. A Pesquisa Empresarial permite que você encontre informações em todo o espaço de trabalho e ferramentas conectadas usando uma linguagem simples e natural. Em vez de alternar entre documentos, tarefas, comentários, arquivos e integrações, você pode fazer uma única pesquisa e obter respostas de todos os lugares onde seu trabalho está armazenado.

📌 Exemplo: Precisa do roteiro aprovado mais recente, da versão final do CTA ou do feedback de uma revisão anterior? O Enterprise Search exibe o contexto certo instantaneamente. Você gasta menos tempo procurando e mais tempo entregando.

O BrainGPT também permite alternar entre diferentes modelos de IA.

Experimente o BrainGPT para uma pesquisa mais aprofundada.

Por exemplo:

ChatGPT para aperfeiçoar roteiros de demonstração, simplificar explicações ou refinar textos de CTA

Gemini para tarefas que exigem muita pesquisa, como resumir o contexto do mercado ou extrair insights de documentos mais longos.

Claude para narrativas estruturadas e raciocínios mais longos, como descrever fluxos de integração ou arcos narrativos de demonstração.

Se você já está lidando com muitos aplicativos de IA — o chamado “espalhamento de IA” —, este vídeo o ajudará a lidar com isso antes que a situação fique fora de controle.

Melhores recursos do ClickUp

Transforme conversas dispersas em ação com o ClickUp Chat : discuta roteiros, feedback e aprovações diretamente junto com as tarefas para que as decisões não se percam em ferramentas externas.

Transforme ideias em texto instantaneamente com o Talk to Text : dite roteiros de demonstração, notas ou feedback e converta a fala em conteúdo escrito sem interromper seu fluxo criativo.

Obtenha visibilidade em tempo real com os Painéis do ClickUp : acompanhe o andamento da demonstração, prazos, status de revisão e gargalos em um só lugar para que nada passe despercebido. acompanhe o andamento da demonstração, prazos, status de revisão e gargalos em um só lugar para que nada passe despercebido.

Automatize tarefas rotineiras com AI Tasks : deixe o ClickUp AI gerar descrições de tarefas, priorizar o trabalho e apresentar os próximos passos com base no contexto dentro do seu espaço de trabalho. deixe o ClickUp AI gerar descrições de tarefas, priorizar o trabalho e apresentar os próximos passos com base no contexto dentro do seu espaço de trabalho.

Planeje visualmente com o ClickUp Whiteboards : mapeie storyboards, fluxos de demonstração e ideias de campanha de forma colaborativa antes do início da produção.

Mantenha o trabalho em andamento com o ClickUp Automations : atribua revisores, atualize status e acione acompanhamentos automaticamente para que seu pipeline de vídeos funcione sem transferências manuais. atribua revisores, atualize status e acione acompanhamentos automaticamente para que seu pipeline de vídeos funcione sem transferências manuais.

Limitações do ClickUp

O conjunto abrangente de recursos pode ser um pouco complicado para um novo usuário.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp AI?

Um usuário do ClickUp também compartilha sua experiência no G2:

O ClickUp Brain MAX tem sido uma adição incrível ao meu fluxo de trabalho. A maneira como ele combina vários LLMs em uma única plataforma torna as respostas mais rápidas e confiáveis, e a conversão de voz em texto em toda a plataforma economiza muito tempo. Também aprecio muito a segurança de nível empresarial, que me dá tranquilidade ao lidar com informações confidenciais. [...] O que mais se destaca é como ele me ajuda a eliminar o ruído e pensar com mais clareza — seja resumindo reuniões, redigindo conteúdo ou fazendo brainstorming de novas ideias. É como ter um assistente de IA completo que se adapta a tudo o que eu preciso.

O ClickUp Brain MAX tem sido uma adição incrível ao meu fluxo de trabalho. A maneira como ele combina vários LLMs em uma única plataforma torna as respostas mais rápidas e confiáveis, e a conversão de voz em texto em toda a plataforma economiza muito tempo. Também aprecio muito a segurança de nível empresarial, que me dá tranquilidade ao lidar com informações confidenciais. [...] O que mais se destaca é como ele me ajuda a eliminar o ruído e pensar com mais clareza — seja resumindo reuniões, redigindo conteúdo ou fazendo brainstorming de novas ideias. É como ter um assistente de IA completo que se adapta a tudo o que eu preciso.

🚀 Dica rápida: enquanto as automações lidam com ações previsíveis e baseadas em regras, os ClickUp Super Agents trazem inteligência adaptativa para o seu fluxo de trabalho. Eles entendem o contexto, identificam padrões e respondem dinamicamente, sem que você precise definir todas as regras possíveis antecipadamente. Por exemplo, se um editor não cumprir o prazo de um vídeo de demonstração de produto, um Ambient Answers Agent pode automaticamente redefinir as prioridades das tarefas dependentes, notificar o gerente de projeto e resumir o que ainda está pendente. Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agentes no ClickUp Você pode usar os Agentes de IA para: Detecte possíveis obstáculos antecipadamente monitorando dependências de tarefas, trabalhos atrasados e revisões paralisadas.

Gere resumos rápidos de todos os vídeos de demonstração ou treinamento atualmente em andamento, incluindo status e próximas etapas.

Direcione as tarefas dinamicamente com base na carga de trabalho, disponibilidade ou conjunto de habilidades, para que o trabalho seja direcionado à pessoa certa no momento certo.

2. Synthesia

via Synthesia

A Synthesia é uma plataforma de vídeo com inteligência artificial que permite criar vídeos profissionais sem câmeras, estúdios ou edições complexas.

O assistente de vídeo com IA que transforma texto em vídeos usando avatares, narrações e modelos de IA. É útil quando você está criando demonstrações de produtos, materiais de treinamento e comunicações internas.

Use o gerador de vídeo com IA para conteúdo com roteiro e o gravador de tela com IA para orientações passo a passo. Você também pode combiná-los com explicações conduzidas por avatares.

Principais recursos do Synthesia

Gerencie a consistência da marca com kits de marca compartilhados, controle de versão e colaboração ao vivo.

Localize vídeos em grande escala usando dublagem, tradução, reprodução multilíngue e legendas com IA.

Publique e acompanhe o desempenho por meio de páginas de vídeo públicas ou protegidas por SSO com análises integradas.

Limitações do Synthesia

A sincronização labial e a pronúncia falham ao lidar com acrônimos, nomes ou jargões especializados e exigem intervenção manual.

Preços da Synthesia

Gratuito

Iniciante : US$ 29/mês

Criador : US$ 89/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 2.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre o Synthesia?

De acordo com um usuário do G2:

Gosto do fato de a plataforma ser fácil de usar – ela oferece muitos recursos que proporcionam resultados de alta qualidade sem muito esforço. É fácil de entender sem precisar assistir a um tutorial. Adoro poder importar vídeos personalizados de outros sites, como o Canva, com apenas alguns cliques.

Gosto do fato de a plataforma ser fácil de usar – ela oferece muitos recursos que proporcionam resultados de alta qualidade sem muito esforço. É fácil de entender sem precisar assistir a um tutorial. Adoro poder importar vídeos personalizados de outros sites, como o Canva, com apenas alguns cliques.

👀 Você sabia? A maioria das pessoas assiste a vídeos com o som desligado. As legendas também ajudam na acessibilidade. O espectador pode ler sua narração, em vez de ouvi-la.

3. Loom

via Loom

O Loom facilita a criação de vídeos de demonstração de produtos rápidos e claros, sem uma configuração de produção pesada. Grave sua tela e webcam ao mesmo tempo, simplificando a apresentação do produto aos usuários e adicionando um toque humano.

Com gravação com um clique e compartilhamento instantâneo, o Loom funciona bem para demonstrações de vendas, apresentações de recursos e vídeos personalizados.

Os recursos de IA do Loom ajudam você a trabalhar mais rápido após a gravação, gerando automaticamente títulos, resumos e capítulos para seus vídeos. Analise, compartilhe e reutilize seus vídeos de demonstração de produtos sem perder tempo com edição manual ou documentação.

Principais recursos do Loom

Grave demonstrações com resolução de até 4K para obter demonstrações de alta qualidade.

Gravação com um clique pelo Chrome, desktop ou aplicativos móveis

Adicione comentários com marcação de tempo para feedback e colaboração na página do vídeo.

Limitações do Loom

O plano Starter gratuito restringe os usuários a clipes curtos (normalmente até ~5 minutos por vídeo e um número limitado de vídeos salvos).

Preços do Loom

Iniciante: gratuito

Negócios: US$ 15/usuário/mês (cobrado anualmente)

Negócios + IA: US$ 20/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Loom

G2: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre o Loom?

De acordo com um revisor do G2:

O Loom é um software que nos ajuda a gravar a tela do nosso celular e, após a gravação, gera um link automático que pode ser compartilhado por e-mail ou WhatsApp com todos os nossos funcionários, para que eles possam acessar o vídeo sem precisar fazer download. Esse software facilita muito o processo de detalhamento do vídeo para nós.

O Loom é um software que nos ajuda a gravar a tela do nosso celular e, após a gravação, gera um link automático que pode ser compartilhado por e-mail ou WhatsApp com todos os nossos funcionários, para que eles possam acessar o vídeo sem precisar fazer download. Esse software facilita muito o processo de detalhamento do vídeo para nós.

4. Trupeer

via Trupeer

A Trupeer é uma plataforma baseada em IA que transforma gravações de tela rudimentares em vídeos de produtos refinados e documentação passo a passo.

Comece com uma captura de tela simples. Em seguida, use IA para gerar roteiros profissionais, narrações, legendas e efeitos visuais. Você pode produzir tutoriais, demonstrações, guias de integração e conteúdo de base de conhecimento sem ferramentas complexas ou habilidades de edição.

A IA da Trupeer também cria documentação estruturada a partir das mesmas gravações. Ela converte vídeos e textos em guias de SOP (procedimentos operacionais padrão) do produto, acelerando o compartilhamento de conhecimento.

Principais recursos do Trupeer

Kits de marca personalizados para logotipos, cores e estilo visual consistentes em todos os vídeos

Adicione avatares de IA para personalizar a narração e a apresentação nos vídeos

Localize o conteúdo com tradução multilíngue e legendas em mais de 30 idiomas.

Limitações do Trupeer

O editor de vídeo integrado não permite que os usuários adicionem música de fundo ao tutorial.

Preços da Trupeer

Gratuito

Pro: US$ 49/mês

Escala: US$ 249/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Trupeer

G2: 4,8/5 (43 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trupeer?

Um usuário do G2 diz:

O Trupeer tem sido um salva-vidas para criar vídeos de demonstração de alta qualidade em pouco tempo. Adoro como ele pega uma gravação natural e a transforma em algo verdadeiramente profissional, limpando-a, editando-a perfeitamente e até mesmo gerando documentação junto com o vídeo.

O Trupeer tem sido um salva-vidas para criar vídeos de demonstração de alta qualidade em pouco tempo. Adoro como ele pega uma gravação natural e a transforma em algo verdadeiramente profissional, limpando-a, editando-a perfeitamente e até mesmo gerando documentação junto com o vídeo.

Transforme vídeos de demonstração de produtos em um mecanismo de conversão

Os vídeos de demonstração de produtos mais eficazes ajudam os espectadores a ver os diferenciais do produto no momento certo.

Quando as demonstrações em vídeo são criadas com um objetivo claro, um roteiro conciso, o formato certo e um plano de distribuição, elas fazem o trabalho pesado por você.

Eles educam clientes em potencial, ativam usuários de avaliação e encurtam o ciclo de vendas.

Mas a execução é tão importante quanto a estratégia.

Com o ClickUp, você pode planejar roteiros de demonstração no Docs, gerenciar etapas de produção no Tasks, gravar orientações com o Clips, colaborar no contexto e usar IA para resumir o progresso, identificar obstáculos e manter o trabalho em andamento.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para começar a gravar seus vídeos de demonstração de produtos.

Perguntas frequentes

Um bom vídeo de demonstração de produto inclui: – Um problema ou ponto fraco claro com o qual seu público-alvo se identifica – Uma breve explicação de como seu produto resolve esse problema – Um fluxo de trabalho real mostrado dentro do produto – O resultado ou consequência que os usuários podem esperar – Uma chamada à ação clara

A duração ideal do vídeo de demonstração depende do objetivo. Por exemplo, demonstrações de vendas ou conscientização variam de 1 a 3 minutos. Vídeos de demonstração de recursos duram de 2 a 5 minutos. Demonstrações de integração ou treinamento são mais longas, de 5 a 10 minutos. Vídeos mais curtos funcionam melhor no início do funil. Demonstrações mais longas são eficazes quando os usuários já se interessam pelo produto.

Um vídeo explicativo concentra-se no que é o produto e por que ele existe. Ele apresenta o problema e a ideia por trás da solução, geralmente usando animação ou narrativa. Um vídeo de demonstração de produto envolvente mostra como o produto funciona em um cenário real. Ele se concentra nos fluxos de trabalho, recursos e resultados reais dentro do produto.

Depende do que você está tentando alcançar. Se você deseja apenas gravar sua tela, um criador de vídeos de demonstração de produtos como o Look é suficiente. Mas se você deseja gerenciamento de projetos com inteligência artificial e IA contextual, o ClickUp é a melhor opção. Você pode criar roteiros de demonstrações usando o ClickUp Brain e gravar tutoriais com o ClickUp Clips. O ClickUp também permite que você revise, comente e colabore em um único espaço de trabalho.

As principais métricas a serem monitoradas incluem: – Tempo de exibição e taxa de conclusão – Taxa de cliques na chamada à ação – Início de testes ou solicitações de demonstração após a exibição – Pontos de abandono no vídeo – Redução nas vendas ou perguntas de suporte