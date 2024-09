Vídeos explicativos 101: Crie histórias convincentes que envolvam, eduquem e convertam

O marketing não se trata mais das coisas que você produz, mas das histórias que você conta.

Seth Godin

Essas palavras ressoam profundamente nos dias de hoje, quando o tempo de atenção está diminuindo e um conteúdo infinito compete por cliques. Com tantas vozes clamando para serem ouvidas, destacar-se torna-se mais desafiador. Você tem apenas alguns momentos para fisgar seu público antes que ele perca o interesse.

Portanto, a grande questão é: como você faz para que esses segundos preciosos valham a pena?

É aí que entram os vídeos explicativos. Essas histórias visuais curtas e envolventes se tornaram uma ferramenta essencial para capturar e causar uma impressão duradoura. 45% dos profissionais de marketing global hoje já estão contando com vídeos explicativos para orientar sua estratégia de marketing. Melhor ainda.. 73% dos consumidores compraram um produto ou serviço depois de assistir a um filme.

Mas o que são vídeos explicativos e o que os torna tão eficazes? Mais importante ainda, como fazer um vídeo explicativo que realmente cause impacto?

Vamos descobrir!

O que é um vídeo explicativo?

Os vídeos explicativos são conteúdos curtos e dinâmicos projetados para decompor ideias complexas em histórias de fácil digestão. Com o poder da narrativa visual, eles transmitem informações essenciais em um formato envolvente.

Mas chamar a atenção é apenas o começo - esses vídeos geram resultados que importam. Veja como:

1. Envolva-se com facilidade

Não deixe que a complexidade o impeça de se conectar com seu público. Os vídeos explicativos transformam ideias abstratas em narrativas envolventes que repercutem instantaneamente.

Além disso, com 96% das pessoas assistem a esses vídeos para conhecer os produtos, você pode garantir que sua mensagem chegue de forma clara e sem esforço. Essa tática simplifica a tomada de decisões e ajuda sua marca a se destacar em um mercado lotado.

2. Aumente seu SEO e sua visibilidade

Quer ter uma classificação mais alta nos mecanismos de pesquisa? Os vídeos explicativos mantêm os visitantes em seu site por mais tempo, aumentando o engajamento e sinalizando aos mecanismos de pesquisa que seu conteúdo é valioso.

Esses vídeos também atraem backlinks e compartilhamentos sociais, fortalecendo a autoridade de domínio do seu site. Otimize-os com as palavras-chave e os metadados corretos para melhorar sua visibilidade e gerar tráfego orgânico consistente para seu site.

3. Aumentar as conversões

Os vídeos explicativos fazem mais do que educar - eles transformam a curiosidade em ação. O conteúdo relevante demonstra como seu produto ou serviço se encaixa perfeitamente na vida de seus clientes.

Os espectadores retêm 95% de uma mensagem em forma de vídeo, em comparação com apenas 10% da leitura.

É por isso que a sua mensagem é fixa, levando-os a dar o próximo passo, seja comprando, inscrevendo-se ou agendando uma demonstração.

4. Crie confiança e amplie o reconhecimento da marca

Ver para crer. Os vídeos explicativos dão vida ao seu produto, criando confiança por meio da transparência. Mostrar visualmente sua oferta em ação cria uma conexão autêntica com seu público.

Recursos visuais consistentes e mensagens claras tornam sua marca imediatamente reconhecível. Essa abordagem gera maior envolvimento e credibilidade.

5. Obtenha o máximo de impacto com um gasto mínimo

Deseja causar impacto de alta qualidade sem um preço alto? Um screencast, um quadro branco ou um vídeo explicativo animado oferecem uma alternativa econômica e, ao mesmo tempo, proporcionam um sólido impacto visual.

Além disso, esses vídeos são altamente acessíveis! Seja compartilhado nas mídias sociais, incorporado em e-mails ou usado em páginas de destino, um vídeo explicativo estende seu alcance, oferecendo um aumento de ROI a longo prazo.

Dica profissional: Quer tornar seu vídeo explicativo ainda mais impactante? Aproveite o marketing por e-mail para obter um envolvimento direto. Confira este guia sobre como enviar vídeos por e-mail para obter algumas dicas fáceis e práticas!

Agora que já abordamos o "porquê" dos vídeos explicativos, vamos ver o "como" Pronto para explorar os principais recursos que tornam esses vídeos tão poderosos? Vamos detalhá-los!

Características de bons vídeos explicativos

Os vídeos explicativos são incrivelmente versáteis. Quer você seja uma startup explicando seu modelo de negócios, uma organização sem fins lucrativos aumentando a conscientização ou uma empresa lançando um novo produto, esses vídeos se adaptam a qualquer necessidade.

Mas nem todos os vídeos explicativos atingem o objetivo. Os mais impactantes compartilham as seguintes características principais:

Clareza e brevidade: Corte o ruído com um roteiro de vídeo incisivo e direto ao ponto. Responda às principais perguntas: qual é o problema? Como seu produto o resolve? Por que os espectadores devem se importar? Mantenha o vídeo entre 60 e 90 segundos para aumentar o engajamento

Corte o ruído com um roteiro de vídeo incisivo e direto ao ponto. Responda às principais perguntas: qual é o problema? Como seu produto o resolve? Por que os espectadores devem se importar? Mantenha o vídeo entre 60 e 90 segundos para aumentar o engajamento Mensagens direcionadas: Fale diretamente com seu público. Personalize a mensagem para refletir suas necessidades e desafios. Quer esteja se dirigindo aos tomadores de decisão ou aos usuários finais, uma mensagem personalizada gera confiança e conexão instantaneamente

Fale diretamente com seu público. Personalize a mensagem para refletir suas necessidades e desafios. Quer esteja se dirigindo aos tomadores de decisão ou aos usuários finais, uma mensagem personalizada gera confiança e conexão instantaneamente Visualmente envolvente : Use recursos visuais dinâmicos para manter os espectadores presos. Seja uma animação atraente, gráficos rápidos ou cenas de ação ao vivo, os recursos visuais devem elevar a história, não desviar a atenção dela

: Use recursos visuais dinâmicos para manter os espectadores presos. Seja uma animação atraente, gráficos rápidos ou cenas de ação ao vivo, os recursos visuais devem elevar a história, não desviar a atenção dela Narrativa forte : Prenda seu público emocionalmente ao incluir histórias que possam ser relacionadas em seu vídeo. As pessoas se conectam mais com situações do mundo real, portanto, crie uma narrativa que toque em suas emoções e experiências

: Prenda seu público emocionalmente ao incluir histórias que possam ser relacionadas em seu vídeo. As pessoas se conectam mais com situações do mundo real, portanto, crie uma narrativa que toque em suas emoções e experiências Tom e voz corretos : Combine a personalidade de sua marca com o tom e a voz corretos. Seja divertido e peculiar ou formal e profissional, a consistência mantém a credibilidade e o foco da sua mensagem

: Combine a personalidade de sua marca com o tom e a voz corretos. Seja divertido e peculiar ou formal e profissional, a consistência mantém a credibilidade e o foco da sua mensagem Música e efeitos sonoros: Adicione música para definir o clima e aumentar o impacto emocional. Uma trilha sonora adequada mantém o público envolvido, enquanto os efeitos sonoros enfatizam as ações. Juntos, eles dão ao seu vídeo um toque polido e dinâmico

Adicione música para definir o clima e aumentar o impacto emocional. Uma trilha sonora adequada mantém o público envolvido, enquanto os efeitos sonoros enfatizam as ações. Juntos, eles dão ao seu vídeo um toque polido e dinâmico CTA claro : Não deixe seu público pensando "E agora?". Depois de transmitir sua mensagem, oriente-os para a próxima etapa. Use frases acionáveis, como "Get Started" (Comece a usar) ou "Sign Up Now" (Inscreva-se agora), para estimular o envolvimento imediato

: Não deixe seu público pensando "E agora?". Depois de transmitir sua mensagem, oriente-os para a próxima etapa. Use frases acionáveis, como "Get Started" (Comece a usar) ou "Sign Up Now" (Inscreva-se agora), para estimular o envolvimento imediato Facilmente compartilhável: Maximize o impacto do seu vídeo projetando-o para ser compartilhado sem esforço. Adicione botões de compartilhamento social para otimizá-lo para vários canais. Quando bem feito, um bom vídeo explicativo torna sua marca viral com o mínimo de esforço

Dica profissional: Lembre-se de que o equilíbrio é essencial. Os melhores vídeos explicativos "informam" sem dar lições, "envolvem" sem sobrecarregar e "encantam" sem ser insistentes. Concentre-se em fornecer valor, e seu vídeo fará o resto!

Estrutura de um vídeo explicativo eficaz (+ exemplos)

Agora que você sabe o que torna um vídeo explicativo excelente, é hora de colocar esses insights em prática. A mágica está em uma estrutura bem definida e convincente para manter sua mensagem nítida e envolvente.

Pronto para criar seu vídeo explicativo? Siga este formato comprovado para garantir que seu vídeo seja um sucesso:

1. Introdução (gancho): Comece com um estrondo

Você sabia que 74% do valor de um vídeo é entregue nos primeiros dez segundos? É por isso que esses momentos iniciais são cruciais.

Comece com algo que chame a atenção - uma pergunta intrigante, uma declaração marcante ou um cenário relacionável. Esse envolvimento inicial é a sua chance de fazer com que os espectadores pensem: "Uau, era disso que eu precisava!

Por exemplo, suponha que você esteja promovendo um novo aplicativo para gerenciar as finanças pessoais.

Comece com: "Já olhou para sua conta bancária e se perguntou para onde foi todo o seu dinheiro? Já passei por isso - vamos dar um jeito nisso!

2. Declaração do problema: Defina o problema

Agora que você já tem a atenção deles, é hora de se concentrar no problema. Descreva os pontos problemáticos que seu público está enfrentando. Pinte uma imagem vívida dos desafios para que os espectadores pensem: "Sim, é isso que estou passando!

Por exemplo, "Fazer malabarismos com contas, recibos e gastos em diferentes aplicativos pode transformar sua vida em um circo financeiro. Deixar de fazer pagamentos e perder o controle das despesas é uma receita para o estresse e cobranças extras"

3. Solução (sua oferta): Apresente a resposta

Agora, apresente o produto ou serviço de sua empresa como o herói que resolve o problema. Ilustre como ele aborda os problemas que você acabou de discutir, transformando o caos em clareza.

Por exemplo, "Conheça XYZ, o aplicativo definitivo que transforma seu gerenciamento financeiro. Acompanhe todas as suas despesas, defina metas orçamentárias e receba lembretes em um painel elegante para que você nunca perca um pagamento. É como ter um especialista em finanças pessoais em seu bolso"

4. Como funciona: Desmembre-o

Agora que você já apresentou sua oferta, é hora de mostrar como ela funciona. Simplifique o processo ou os recursos de uma forma que seja fácil de acompanhar e visualmente atraente. Use etapas claras e concisas ou destaque os principais recursos que facilitam o uso do seu produto.

Por exemplo: "Com a XYZ, começar é muito fácil. Vincule suas contas e nosso aplicativo fará o resto. Instantaneamente, você terá uma visão unificada de suas finanças, receberá insights sobre seus hábitos de gastos e dicas personalizadas para economizar mais

5. Outro: Seal the deal

Por fim, encerre com uma chamada à ação (CTA) sólida e direta. Reforce o valor de sua solução uma última vez e oriente-os a tomar uma decisão.

Por exemplo: "Não deixe que o caos financeiro o impeça - transforme seu orçamento hoje mesmo! Clique em 'Get Started' e veja como o gerenciamento financeiro pode ser fácil

Vamos ver um exemplo de vídeo explicativo do mundo real para ver como um vídeo bem feito pode envolver e conquistar seus espectadores. Inspire-se na recente campanha da Apple para alcançar a neutralidade de carbono até 2030.

Esse formato de vídeo explicativo animado informa e inspira. Com gráficos atraentes, uma história convincente e um ótimo roteiro de vídeo, ele chama a atenção ao abordar a necessidade urgente de sustentabilidade.

Ele começa com um forte gancho sobre por que a ação ambiental é crucial e, em seguida, explica suavemente como as inovações da Apple contribuem para sua meta de neutralidade de carbono. Por fim, a Apple apresenta suas estratégias exclusivas e seu compromisso inabalável, esclarecendo por que sua solução se destaca.

Tipos de vídeos explicativos (+ ideias para despertar sua criatividade)

Agora que você já definiu a estrutura do seu vídeo explicativo, é hora de pensar nos diferentes estilos visuais que podem dar vida à sua história.

Todos os tipos de vídeos explicativos têm um toque e um poder únicos. Vamos explorá-los, seus melhores usos e alguns exemplos que se destacam:

1. Vídeos explicativos animados

Melhor para: Desmistificar conceitos complexos e cativar um público amplo. 📊

A animação é uma ferramenta poderosa para transformar ideias técnicas ou abstratas em histórias vibrantes e fáceis de digerir. A liberdade criativa aqui é infinita, o que significa que você pode explicar até mesmo os conceitos mais complicados de uma forma envolvente e divertida.

Aqui estão algumas abordagens populares para a criação de vídeos explicativos animados:

Animações de infográficos: Use tabelas, gráficos e ícones para destacar dados e estatísticas. Elas são perfeitas para ilustrar tendências, comparações e percepções críticas

Use tabelas, gráficos e ícones para destacar dados e estatísticas. Elas são perfeitas para ilustrar tendências, comparações e percepções críticas Animações orientadas por personagens: Dê vida à sua mensagem com personagens animados que resolvem problemas e compartilham experiências. Isso acrescenta um toque pessoal que fica com os espectadores

Por exemplo, uma startup financeira pode usar um vídeo animado com infográfico para simplificar as estratégias de investimento e torná-las acessíveis. Por outro lado, um aplicativo educacional poderia apresentar um personagem animado explorando diferentes módulos de aprendizado para destacar seus recursos.

2. Vídeos explicativos de ação ao vivo

Melhor para: Criar confiança e destacar aplicativos da vida real. 🤩

Um vídeo explicativo de ação ao vivo apresenta pessoas e cenários reais, oferecendo um toque autêntico. Esse tipo é ideal para criar uma conexão pessoal. Ele pode incluir depoimentos de clientes para dar aos espectadores a prova social de que eles precisam para acreditar em sua oferta.

Use imagens de ação ao vivo para mostrar como seu produto funciona. Por exemplo, uma marca de produtos para a pele poderia filmar alguém aplicando seu novo produto e destacar os resultados, dando credibilidade à mensagem.

3. Vídeos explicativos de quadro branco

Melhor para: Simplificar o conteúdo educacional e os processos passo a passo. 👩‍🏫

Os vídeos de quadro branco usam ilustrações desenhadas à mão para detalhar informações complexas. O efeito de esboço mantém os espectadores envolvidos e ajuda a simplificar explicações detalhadas.

Por exemplo, as universidades poderiam usar um vídeo de quadro branco para explicar o processo de admissão a alunos em potencial. Ou uma empresa de consultoria poderia ilustrar sua abordagem ao gerenciamento de projetos, detalhando cada fase com diagramas visuais e anotações.

4. Vídeos de screencast

Melhor para: Ilustrar produtos de tecnologia e suas funcionalidades em tempo real. 📱

Se você estiver exibindo seu software, um vídeo de screencast é a melhor opção. Esse formato captura sua tela em ação, conduzindo os usuários pelo produto passo a passo.

Por exemplo, pense em uma plataforma de aprendizagem on-line em que um vídeo explicativo com screencast poderia orientar os usuários na configuração de uma conta, na navegação pelos cursos e no uso dos principais recursos. O objetivo é fornecer uma demonstração prática e em tempo real que simplifique a curva de aprendizado.

5. Ação ao vivo com animação

Melhor para: Combinar o apelo emocional da ação ao vivo com a criatividade da animação. 👀

Esse tipo híbrido de vídeo explicativo combina o melhor dos dois mundos. Você pode usar vídeos de ação ao vivo para se conectar pessoalmente com os espectadores e, em seguida, usar animações para enfatizar recursos importantes.

Por exemplo, uma empresa de saúde e bem-estar poderia combinar histórias reais de clientes com gráficos animados. Os segmentos de vídeo de ação ao vivo criam um apelo emocional, enquanto os elementos animados ajudam a visualizar os benefícios e o impacto de seus serviços.

Como criar um vídeo explicativo: Um guia passo a passo

A criação de um novo vídeo explicativo exige mais do que bons recursos visuais - exige uma abordagem estruturada que transforme seu conceito em uma mensagem convincente. É aí que o ClickUp entra em cena como seu software de marketing de vídeo tudo em um .

Projetado para aumentar a produtividade e simplificar cada etapa, o ClickUp ajuda você a gerenciar tudo, desde o planejamento até a produção final. Siga este guia para agilizar a criação de vídeos e produzir resultados com facilidade.

Etapa 1: Identifique seus objetivos e o público-alvo

Estabeleça metas claras e mensuráveis para seu vídeo explicativo com as Metas do ClickUp

Antes de iniciar a produção do vídeo, esclareça seus objetivos. Você está simplificando um conceito complexo, lançando um produto ou resolvendo um problema específico? Defina esses objetivos antecipadamente para criar um vídeo que atinja o objetivo.

Use Metas do ClickUp para traduzir seus insights em objetivos SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound). Esse recurso ajuda a acompanhar o progresso e garante que seu conteúdo esteja alinhado com estratégias de negócios ou de marketing mais amplas

Etapa 2: Brainstorming e pesquisa de ideias

Em seguida, dê vazão às suas ideias criativas. Com Cérebro ClickUp você pode compilar insights, pesquisas de concorrentes e referências visuais em um único hub central. Essa ferramenta o ajuda a reunir dados, organizar ideias e criar uma base para a narrativa do seu vídeo.

Use o ClickUp Brain para fazer um brainstorming de ideias para seu vídeo explicativo e colabore para escrevê-lo do zero

Veja como usá-lo para aprimorar seu processo de brainstorming:

Explore os tópicos : Quais são os tópicos de tendência em seu setor? Há alguma pergunta comum que seu público-alvo encontra com frequência? Quais são os benefícios exclusivos de seu produto/serviço?

: Quais são os tópicos de tendência em seu setor? Há alguma pergunta comum que seu público-alvo encontra com frequência? Quais são os benefícios exclusivos de seu produto/serviço? Pesquise os concorrentes : Veja o que seus concorrentes estão fazendo. Que tópicos eles estão abordando em seus vídeos? Como você pode diferenciar seu conteúdo?

: Veja o que seus concorrentes estão fazendo. Que tópicos eles estão abordando em seus vídeos? Como você pode diferenciar seu conteúdo? Reúna insights críticos: Analise o feedback dos clientes, as tendências da mídia social e as pesquisas para identificar o que o seu público deseja ver.

Etapa 3: Crie um roteiro de vídeo atraente

Use o ClickUp Docs para adicionar anotações para dicas visuais, ênfase na narração ou mudanças de cena à medida que você cria seu roteiro

Todo vídeo explicativo de sucesso começa com um roteiro bem elaborado. Use o Documentos do ClickUp para redigir, refinar e colaborar em seu script em tempo real.

Esse documento dinâmico permite que sua equipe forneça informações, controle versões e atualize o conteúdo, garantindo que sua mensagem permaneça impactante.

Mantenha sua linguagem simples, direta e sem jargões para garantir que sua mensagem seja bem recebida.

Além disso, inclua a contação de histórias. Torne seu roteiro envolvente incorporando cenários do mundo real ou estudos de caso que possam ser relacionados para dar um toque pessoal. Quando o roteiro estiver pronto, visualize o fluxo do seu vídeo.

Faça o download deste modelo

Modelo de storyboard do ClickUp

Use o Modelo de storyboard do ClickUp para organizar a estrutura do seu vídeo explicativo. Ele garante que todas as cenas fluam perfeitamente, enquanto os recursos visuais e a mensagem permanecem alinhados, tornando a produção mais ágil.

Veja por que você vai adorar:

Visualize e detalhe cada cena do seu vídeo, garantindo transições suaves e fluxo lógico

Garantir que cada elemento visual apóie e aprimore suas mensagens principais

Atribuir tarefas, acompanhar o progresso e colaborar efetivamente com a equipe de produção para manter a consistência

Faça o download deste modelo

Etapa 5: Crie vídeos que envolvam e cativem

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou reunião pessoal com o Clip by ClickUp

Com Clipes do ClickUp com o ClickUp Clips, a criação de vídeos de instruções, demonstrações de produtos ou tutoriais envolventes torna-se fácil - tudo na mesma plataforma em que você gerencia suas tarefas. Esse ferramenta de snipping dinâmico permite gravar vídeos e compartilhá-los perfeitamente com sua equipe.

Essa ferramenta é ainda mais potente, pois se integra ao ClickUp Brain's Resumidor de vídeo com IA recurso. Enquanto você grava, ele converte o áudio em transcrições precisas de texto na tela, eliminando a necessidade de fazer anotações.

Deseja ver o ClickUp Clips em ação? Dê uma olhada neste exemplo de vídeo explicativo para ver como agilizar a criação de vídeos com apenas alguns cliques.

Agilize a produção de vídeos em poucos cliques com o ClickUp Clips

Etapa 6: Revisar, editar e finalizar

Faça o download deste modelo

Modelo de produção de vídeo do ClickUp

A criação de vídeos profissionais de marketing envolve várias partes móveis, desde o brainstorming e a gravação até o polimento e as edições finais. Use as ferramentas integradas do ClickUp para atribuir tarefas de edição, obter feedback em tempo real e acompanhar as revisões.

Por exemplo, use Modelo de produção de vídeo do ClickUp para organizar cada parte do processo de criação, edição e revisão. Ele foi projetado para todos, desde grandes estúdios de produção até criadores de conteúdo interno, e garante que seu fluxo de trabalho permaneça tranquilo do início ao fim.

Veja a seguir uma visão geral rápida de como ele ajuda você:

Passar da pré-produção para a pós-produção com um processo estruturado que mantém seu projeto de vídeo no caminho certo

Gerenciar tarefas, prazos e revisões - tudo em uma única plataforma

Centralizar todos os aspectos da produção de vídeo para evitar gargalos e falhas de comunicação

Garanta consistência, clareza e profissionalismo em cada quadro

Faça o download deste modelo

Etapa 7: publicar e compartilhar

Com seu vídeo explicativo polido e pronto, é hora de lançá-lo! Exporte o corte final diretamente do ClickUp e compartilhe-o em suas plataformas - mídia social, página de destino do seu site ou apresentações internas.

Acompanhe o envolvimento, obtenha feedback e use esses insights para aprimorar seus vídeos futuros e manter o público envolvido.

Faça um vídeo explicativo com o ClickUp e fique na frente

A criação de vídeos explicativos tem a ver com a conexão com seu público, o engajamento e a obtenção de resultados. Quer esteja lançando um produto, explicando serviços ou simplificando ideias complexas, esses vídeos criam um impacto duradouro quando bem feitos.

Com o ClickUp, simplifique todo o processo - brainstorming, scripting e produção final - em um fluxo de trabalho contínuo. Colabore em tempo real, mantenha-se organizado e crie conteúdo de vídeo que cativa do início ao fim.

Pronto para superar suas metas de marketing de vídeo? Comece a usar o ClickUp hoje mesmo e dê vida a seus vídeos explicativos!