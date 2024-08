10 melhores softwares de marketing de vídeo em 2024 (avaliações e preços)

O marketing de vídeo promove o engajamento como poucas outras mídias fazem. Vídeos bem elaborados e alinhados com suas estratégias de inbound e outbound metas de marketing cativarão seu público, melhorarão a classificação do seu site nos mecanismos de pesquisa, criarão confiança e autoridade e levarão a taxas de conversão mais altas.

Com o aumento da popularidade do marketing de vídeo, há cada vez mais ferramentas de software de gerenciamento de campanhas no mercado projetadas para dar suporte a todos os aspectos do vídeo. A maioria das opções pode ajudar a contar histórias, gravar áudio e editar vídeos, mas as melhores ferramentas também monitoram métricas como visualizações, tempo de exibição, envolvimento e conversões, permitindo medir a eficácia de suas campanhas de marketing.

Independentemente de você estar criando apresentações de produtos, depoimentos de clientes ou vídeos virais para dominar a mídia social, essas 10 plataformas de software de marketing de vídeo com as melhores classificações proporcionarão resultados de nível hollywoodiano.

Tipos de software de marketing de vídeo

As melhores ferramentas de software de marketing de vídeo abrangem uma ampla gama de funcionalidades, muitas vezes implementando ou substituindo outros softwares de marketing de vídeo software de marketing de conteúdo . Algumas das categorias mais comuns de aplicativos de marketing de vídeo incluem:

Plataformas de hospedagem de vídeo: A hospedagem é essencial para qualquer estratégia de marketing de vídeo. Essas plataformas atendem a essa necessidade com recursos de hospedagem. A maioria também oferece análise de vídeo, e algumas têm players de vídeo personalizáveis

A hospedagem é essencial para qualquer estratégia de marketing de vídeo. Essas plataformas atendem a essa necessidade com recursos de hospedagem. A maioria também oferece análise de vídeo, e algumas têm players de vídeo personalizáveis Ferramentas de criação e edição de vídeo: Crie vídeos de alta qualidade recortando, cortando e reformatando. Além dos recursos de edição de vídeo, os editores de vídeo geralmente incluem bibliotecas de imagens de vídeo pré-gravadas que podem ser usadas em seu marketing

Crie vídeos de alta qualidade recortando, cortando e reformatando. Além dos recursos de edição de vídeo, os editores de vídeo geralmente incluem bibliotecas de imagens de vídeo pré-gravadas que podem ser usadas em seu marketing Plataformas de mensagens e personalização de vídeo: Essas ferramentas especializadas aprimoram os esforços de marketing de vídeo por meio da integração com sistemas de CRM e plataformas de mídia social para uma estratégia de marketing mais direcionada

Essas ferramentas especializadas aprimoram os esforços de marketing de vídeo por meio da integração com sistemas de CRM e plataformas de mídia social para uma estratégia de marketing mais direcionada Software de vídeo animado: O software automatiza o processo de criação de vídeos animados envolventes, geralmente usados para vídeos explicativos ou vídeos de quadro branco

O que você deve procurar em um software de marketing de vídeo?

Considerando os vários tipos de ferramentas disponíveis, a melhor ferramenta de marketing de vídeo depende de suas necessidades. No entanto, há alguns itens obrigatórios comuns que você deve procurar ao escolher uma plataforma de marketing de vídeo:

Facilidade de uso: Uma ferramenta fácil de usar produzirá vídeos profissionais com apenas alguns cliques

Uma ferramenta fácil de usar produzirá vídeos profissionais com apenas alguns cliques Gerenciamento de vídeo: Ao procurar uma plataforma de hospedagem de vídeo, tente encontrar uma com recursos robustos de gerenciamento de vídeo

Ao procurar uma plataforma de hospedagem de vídeo, tente encontrar uma com recursos robustos de gerenciamento de vídeo Análise e insights: A análise de vídeo, como o envolvimento do espectador e o rastreamento de conversões, mostrará a você o tipo de vídeo ao qual seu público responde melhor

A análise de vídeo, como o envolvimento do espectador e o rastreamento de conversões, mostrará a você o tipo de vídeo ao qual seu público responde melhor **Integração: o software de marketing de vídeo deve funcionar bem com suas outras ferramentas de marketing e canais de mídia social

Custo: Procure uma ferramenta cujos planos comecem com uma taxa mensal viável para a versão paga - e priorize ferramentas com planos gratuitos

Procure uma ferramenta cujos planos comecem com uma taxa mensal viável para a versão paga - e priorize ferramentas com planos gratuitos Personalização: Verifique quais opções de personalização estão disponíveis, como players de vídeo e modelos de marca, para alinhar-se à identidade da marca de sua empresa

Verifique quais opções de personalização estão disponíveis, como players de vídeo e modelos de marca, para alinhar-se à identidade da marca de sua empresa Suporte e treinamento: Procure um amplo suporte ao cliente, documentação e recursos de treinamento para que você possa começar facilmente

Os 10 melhores softwares de marketing de vídeo para usar em 2024

As melhores ferramentas de marketing de vídeo para 2024 oferecem uma variedade de funcionalidades. Algumas são plataformas de hospedagem, outras são mais focadas na gravação e edição de vídeos, enquanto outras são soluções completas e abrangentes para todos os seus requisitos de marketing de vídeo.

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão, sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou de uma reunião pessoal com o Clip by ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo-em-um com funcionalidade de gravação de tela para criar e compartilhar vídeos com facilidade. Com o Clipe do ClickUp com o ClickUp Clip, você pode criar facilmente gravações de tela que podem ser compartilhadas amplamente dentro e fora da plataforma. Com o ClickUp, você pode transmitir cada mensagem com precisão e contexto.

O ClickUp oferece equipes de marketing mais do que apenas uma maneira fácil de criar vídeos de marketing. A plataforma tem recursos para brainstorming, planejamento e execução de programas de marketing de todos os tamanhos. Com os recursos do ClickUp gerenciamento visual de projetos as equipes de marketing podem armazenar e localizar facilmente os ativos de marketing de vídeo, mantendo-os organizados e acessíveis.

Além disso, IA do ClickUp é um divisor de águas para os profissionais de marketing. Ele ajuda na criação de ideias de campanhas, esboços de conteúdo , e-mails de vendas e muito mais, tudo dentro da plataforma ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Grave sua tela instantaneamente e sem limites de tempo. As gravações incluem entrada de voz do seu microfone

Compartilhe vídeos instantaneamente com um link que é reproduzido diretamente no navegador do usuário

Integra-se a elementos de gerenciamento de projetos comocalendários de conteúdo eplanos de comunicação* Crie uma tarefa a partir de sua gravação para trazer a clareza do vídeo para seu projeto e processo de gerenciamento de tarefas

Use o poder da IA para criar conteúdo mais atraente para roteiros de vídeo e conteúdo adjacente para impulsionar seumídia social projetos

Trabalhe com recursos avançados de colaboração em muitos dos recursos do ClickUp

Brainstorming de ideias com o recurso de quadro branco

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel não é tão rico em recursos quanto a versão para desktop

O número de recursos pode tornar a interface confusa para alguns usuários novos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Vidyard

Via Vidyard O Vidyard é um software líder de marketing de vídeo que ajuda as equipes de marketing a aproveitar o poder do vídeo. A plataforma oferece Ferramentas de marketing com inteligência artificial para obter os melhores resultados possíveis. O recurso de hospedagem de vídeo permite centralizar todo o seu conteúdo de vídeo em um só lugar, criando um hub fácil de usar para todas as suas ferramentas de marketing de vídeo.

A análise avançada permite que os profissionais de marketing rastreiem os espectadores de vídeo e entendam como o público se envolve com o conteúdo. Para obter ainda mais funcionalidade, o Vidyard se integra a várias ferramentas populares.

Melhores recursos do Vidyard

Use as mensagens de vídeo da Vidyard para se destacar e criar melhores conexões com os clientes em potencial

Centralize seus vídeos, documentos e outros recursos de vendas em um só lugar para colaboração com as partes interessadas

Automatize as vendas outbound com ferramentas de prospecção baseadas em IA

Gerencie e otimize seus vídeos usando a hospedagem de vídeo da Vidyard e sua análise avançada de vídeo

Simplifique o planejamento de vídeo, permitindo que o gerador de scripts de IA crie scripts personalizados para cada cliente em potencial, para que você possadimensionar a produção de conteúdo Limitações do Vidyard

Os usuários expressaram o desejo de ter mais recursos de edição de vídeo incorporados ao software

A curva de aprendizado pode dificultar o uso do software em sua plenitude

Alguns usuários tiveram problemas para integrar o Vidyard com suas outras ferramentas de vendas

Preços do Vidyard

Grátis

Pro: US$ 19/mês

Plus: US$ 59/mês

Para empresas: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Vidyard classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

3. Loom

Via Tear O Loom é outro software líder de marketing de vídeo com ênfase na gravação de tela com um clique. Uma das ferramentas de marketing de vídeo mais populares para apresentação de ferramentas digitais ou compartilhamento de tutoriais, o Loom oferece uma interface fácil de usar e um design simples para a criação fácil e profissional de vídeos on-line.

Melhores recursos do Loom

Grave e compartilhe mensagens de vídeo com tecnologia de IA para aumentar a produtividade

Trabalhe mais rapidamente com recursos como títulos automáticos, resumos automáticos e remoção de palavras de preenchimento

Integre-se perfeitamente a ferramentas como Google Workspace e Slack

Crie vídeos interativos com tarefas e CTAs para uma experiência mais envolvente

Priorize a segurança com recursos como SSO, SCIM e políticas personalizadas de retenção de dados

Limitações do Loom

Alguns usuários tiveram problemas ocasionais com a hospedagem de vídeos

A experiência do usuário em relação à navegação de clipes de vídeo poderia ser melhor

A ferramenta de edição de vídeo para corte nem sempre é intuitiva

Preços do Loom

Iniciante: gratuito

Business: US$ 12,50/mês

Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Loom classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 350 avaliações)

4. Wistia

Via Wistia O Wistia oferece um player de vídeo personalizável e de alta qualidade que pode ser facilmente incorporado a um site. Isso torna o Wistia uma ferramenta de marketing ideal para aqueles que desejam usar conteúdo de vídeo e, ao mesmo tempo, manter o máximo possível de sua própria marca.

A análise detalhada fornece insights valiosos sobre o comportamento dos espectadores de vídeo, e as equipes podem usar esses insights para aprimorar os esforços de marketing. Os recursos de edição de vídeo e as ferramentas de geração de leads completam o conjunto de recursos.

Melhores recursos do Wistia

A Wistia oferece uma plataforma holística para que os profissionais de marketing de vídeo criem vídeos, gerenciem-nos e avaliem seu desempenho

O editor de vídeo intuitivo permite que os usuários criem vídeos de produtos, vídeos explicativos, vídeos de instruções e muito mais diretamente na plataforma

A hospedagem rápida e segura de vídeos garante que os vídeos permaneçam sem anúncios e sem distrações

Formulários de captura de contato e CTAs no vídeo que transformam mais facilmente os espectadores em clientes em potencial

Os dados granulares de vídeo mostram as interações dos espectadores segundo a segundo e se integram aos sistemas de CRM

O player de vídeo ajuda a criaridentidade da marca e inclui vários recursos de acessibilidade

Limitações da Wistia

Alguns usuários gostariam que os recursos de exportação funcionassem melhor

A análise de dados não é tão completa quanto a de alguns concorrentes

Preços da Wistia

Grátis

Plus: US$ 24/mês

Pro: US$ 99/mês

Avançado: US$ 399/mês

Premium: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Wistia

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

5. Vyond

Via Além O software de marketing de vídeo da Vyond permite que você crie vídeos animados, mesmo que não tenha experiência em animação. A plataforma inclui uma extensa biblioteca de modelos prontos e outros conteúdos, inclusive personagens de desenhos animados, adereços e planos de fundo.

A plataforma tem recursos para quem está começando com gerenciamento de projetos de produção de vídeo e profissionais experientes. Independentemente de suas habilidades, você será capaz de criar conteúdo de vídeo de alta qualidade para marketing de vídeo, treinamento ou narração de histórias.

melhores recursos do #### Vyond

Produzir vídeos animados de nível profissional que cativam, informam e geram resultados tangíveis

Crie vídeos para diversas finalidades, como mostruários de produtos, vídeos explicativos, apresentações de vendas e muito mais

Aproveite o Vyond para ampliar o envolvimento, o ROI, o reconhecimento da marca e as conversões por meio de vídeos de marketing criados sem esforço

Crie vídeos de apresentação e acompanhamento personalizados que repercutam em clientes potenciais

Limitações do Vyond

O software ocasionalmente apresenta atrasos, especialmente em conexões de Internet mais lentas

Alguns usuários querem mais personalização dos movimentos dos personagens e das expressões faciais

Trabalhar com clipes de vídeo grandes pode ser complicado, exigindo conteúdo de vídeo mais curto

Preços do Vyond

Essencial: US$ 49/mês

Premium: US$ 89/mês

Professional: $179/mês

Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Vyond avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

6. Sendspark

Via Sendspark O Sendspark é uma plataforma de mensagens de vídeo para divulgação e marketing de vídeo personalizado. Esse software permite que os usuários criem mensagens de vídeo individuais ou de um para muitos e as compartilhem facilmente por meio de vários canais, como e-mail, mídia social ou sites.

A plataforma oferece muitos recursos de personalização, como miniaturas personalizadas e chamadas interativas para ação. As empresas podem usar esses vídeos personalizados para criar conexões autênticas e envolventes com segmentos individuais de clientes.

Melhores recursos do Sendspark

Elimine o ruído e conecte-se em grande escala com mensagens de vídeo personalizadas

Obtenha uma taxa de retenção maior do que a de mensagens de imagem ou texto

Use o vídeo assíncrono para evitar a monotonia das reuniões por vídeo em tempo real e permitir o trabalho em vários horários

Grave vídeos personalizados com facilidade para criar seções personalizadas para clientes individuais e combiná-las com vídeos maiores

Limitações do Sendspark

Os recursos de edição de vídeo são mais básicos do que em outras plataformas

Alguns usuários acham que o preço é um pouco caro

A integração com outras ferramentas de marketing às vezes pode ser difícil

Preços do Sendspark

Grátis

Starter: US$ 15/mês

Rapid: US$ 49/mês

Equipe: $149/mês (para cinco licenças mínimas)

Avaliações e resenhas do Sendspark

G2: 4,7/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (81 avaliações)

7. Powtoon

Via Desenho animado Essa plataforma de animação de vídeo fácil de usar é especializada na criação de apresentações animadas e vídeos de marketing. A biblioteca de modelos, personagens e transições permite que você comece rapidamente, independentemente do seu nível de experiência. Por exemplo, a interface de arrastar e soltar torna a adição e a movimentação de animações simples e direta.

Melhores recursos do Powtoon

Comunique-se visualmente com vídeos curtos e animações para melhorar a clareza da comunicação em todos os tipos de trabalho

Soluções especializadas para RH, treinamento e desenvolvimento, comunicações internas, marketing e educação

Crie seus próprios vídeos, independentemente de suas habilidades em design ou tecnologia, com as ferramentas de animação fáceis de usar

Inclui centenas de personagens animados, modelos, planos de fundo e trilhas sonoras

Limitações do Powtoon

Alguns usuários consideram a curva de aprendizado inicial difícil

O conjunto de recursos não é tão avançado quanto algumas outras opções

Preços do Powtoon

Lite: US$ 50/mês

Profissional: US$ 190/mês

Agency: US$ 117/mês (somente anual)

Powtoon ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

8. Renderforest

Via Renderforest A Renderforest oferece uma ampla variedade de modelos de vídeo e ferramentas de edição de vídeo para a criação de vídeos promocionais, animações explicativas e conteúdo de marketing. O editor de vídeo on-line fácil de usar da plataforma permite até mesmo publicar vídeos diretamente em plataformas de hospedagem de vídeo como Facebook e YouTube com apenas um clique.

O software é fornecido com uma grande galeria de modelos, imagens de estoque e músicas licenciadas comercialmente para agilizar a produção de vídeos e aumentar a criatividade.

melhores recursos do #### Renderforest

Crie vídeos, animações e muito mais impressionantes sem experiência em design ou produção

Use introduções, encerramentos e visualizações de música com qualidade de transmissão para produzir resultados de alta qualidade

Crie sites responsivos, de alta velocidade e otimizados profissionalmente para atrair e aumentar o tráfego

Gere designs para apresentações de alta qualidade, logotipos, maquetes, gráficos de marketing de mídia social e gráficos promocionais

Limitações da Renderforest

Os usuários do plano gratuito acham que os recursos são mais limitados do que deveriam ser

Os usuários acham que a estrutura de preços, especialmente no plano superior, é cara

Alguns usuários querem mais opções de personalização para os modelos

Preços da Renderforest

Grátis

Lite: US$ 14,99/mês

Pro: US$ 29,99/mês

Business: US$ 49,99/mês

Renderforest avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

9. Animoto

Via Animoto O Animoto transforma fotos e clipes de vídeo em vídeos de marketing atraentes. Com uma variedade de modelos, opções de música e recursos de personalização, o Animoto facilita a criação de conteúdo de vídeo de alta qualidade.

A interface amigável dessa plataforma exclusiva de criação de vídeo garante que mesmo aqueles que não têm experiência em edição de vídeo possam criar conteúdo envolvente de mídia social e vídeos promocionais. A arquitetura baseada na nuvem permite que você trabalhe em projetos de qualquer lugar, proporcionando flexibilidade e conveniência.

Melhores recursos do Animoto

Crie facilmente vídeos profissionais com ferramentas de edição de arrastar e soltar e efeitos visuais

Modelos predefinidos que abrangem temas de celebração, local de trabalho, marketing, pessoais e educacionais

Carregue facilmente mídia do seu computador ou importe do armazenamento em nuvem

Aplique sua marca e personalize vídeos com cores, fontes, logotipos, efeitos, animações e transições

Colete feedback diretamente no vídeo com comentários com registro de data e hora

Compartilhe vídeos com ferramentas integradas de compartilhamento social, incorporação e e-mail

Limitações do Animoto

As opções de personalização são mais limitadas do que algumas outras opções

A integração com outras ferramentas ou plataformas de marketing pode ser difícil

Alguns usuários ocasionalmente apresentam lentidão na renderização dos vídeos

Preços do Animoto

Grátis

Básico: US$ 16/mês

Profissional: US$ 29/mês

Equipes: US$ 79/mês

Animoto avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (91 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

10. Vimeo

Via Vimeo O Vimeo é uma plataforma de hospedagem de vídeo bem estabelecida, conhecida por sua reprodução de vídeo de alta qualidade e recursos profissionais. É principalmente uma plataforma de hospedagem e compartilhamento. Mas o Vimeo se destaca de outros concorrentes com configurações de privacidade, personalização e análise robustas.

É uma escolha popular para profissionais de criação que precisam de uma apresentação de vídeo refinada para seu público. Os profissionais de marketing o utilizam com frequência para hospedar conteúdo promocional ou material educacional.

Melhores recursos do Vimeo

Crie, edite e compartilhe conteúdo rapidamente, independentemente de seu orçamento ou experiência

Transmita e hospede vídeos em 4k, 8k HDR e com Dolby Vision

Personalize o player de vídeo para que ele se adapte melhor à sua marca e às suas preferências

Crie capítulos automaticamente, aplique seu kit de marca e otimize vídeos para SEO

Grave, carregue, corte, recorte, apare, crie GIFs e muito mais com um gerador de scripts de IA e edição com tecnologia de IA

Limitações do Vimeo

Alguns usuários acham que os planos de preços nem sempre se alinham às suas necessidades, exigindo que paguem por recursos que não usam

Alguns usuários acham que a interface de gerenciamento de vídeo é menos intuitiva do que outras plataformas de hospedagem

Os usuários às vezes sentem que seus vídeos são removidos injustamente devido a políticas de conteúdo vagas, mas rigorosamente aplicadas

Preços do Vimeo

Grátis

Starter: US$ 20/mês

Padrão: US$ 33/mês

Avançado: US$ 108/mês

Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Vimeo ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 950 avaliações)

Crie vídeos incríveis com as ferramentas de gravação e os recursos de gerenciamento de projetos certos

A evolução do software de marketing de vídeo revolucionou a forma como empresas como a sua interagem com seus clientes. A variedade de ferramentas disponíveis atende a diversas necessidades, desde a criação e a edição até a distribuição e a análise, permitindo que você crie um conteúdo de vídeo atraente que repercuta no seu público-alvo.

Infelizmente, muitas ferramentas de marketing de vídeo não se integram diretamente ao seu gerenciamento de projetos e às plataformas de marketing em geral. Experimente o ClickUp e evite silos de marketing desnecessários, comunicação desarticulada e acompanhamento deficiente do progresso do seu projeto de vídeo em diferentes ferramentas.

Desde a funcionalidade de gravação de tela até marcos do projeto e ferramentas de colaboração em equipe, o ClickUp está repleto de recursos que você vai adorar para a criação de vídeos e muito mais. A plataforma multifuncional pode substituir muitas ferramentas em sua pilha de tecnologia e se tornar uma solução unificada para todas as suas necessidades de produtividade. E com nosso plano Free Forever, você pode ver como o ClickUp funciona hoje gratuitamente.