Como enviar um vídeo por e-mail

Você está com pressa. Fez as edições finais do seu vídeo e está pronto para enviá-lo por e-mail para a sua equipe. Mas, assim que você clica em enviar, aparece uma mensagem de erro.

"O tamanho do arquivo é muito grande". Parece familiar?

Como os vídeos representam mais de 80% de todo o tráfego da Web no mundo, é surpreendente como os e-mails ainda têm um limite irracional de tamanho de arquivo. Agora é mais fácil do que nunca fazer vídeos, mas enviá-los... Não é tão simples, não é? Deve haver uma solução mais inteligente!

Os vídeos estão sendo usados em locais de trabalho em todo o mundo por vários motivos: treinamento de funcionários, demonstrações de produtos ou tutoriais, gravações de reuniões, apresentações, e ferramenta de divulgação para profissionais de marketing suporte de TI - a lista é longa.

A incapacidade de anexar vídeos a e-mails pode ser um incômodo. Mas aqui está o problema: Só é possível enviar arquivos de vídeo grandes por e-mail se você souber como fazê-lo.

Desafios no envio de vídeos por e-mail

A qualidade dos vídeos e gravações de tela melhora a cada ano que passa, e seus tamanhos aumentam como consequência. Criar um vídeo é uma coisa, mas não poder enviá-lo pode ser frustrante.

a pergunta "Por que não consigo enviar um vídeo por e-mail?" pode ser muito irritante, especialmente em momentos de pressa. O maior problema é o limite de tamanho do anexo imposto por diferentes plataformas de e-mail. Para o Gmail e o Yahoo Mail, ele é definido em 25 MB. O limite de arquivo permitido para o Microsoft Outlook e o iCloud Mail é de apenas 20 MB.

Não é possível enviar vídeos grandes por e-mail porque os provedores de serviços de e-mail restringem o tamanho máximo do arquivo por motivos de segurança.

No entanto, há algumas maneiras de contornar isso. As plataformas de vídeo geralmente pedem que você hospede o vídeo na plataforma delas e incorpore um URL na sua mensagem. Outra maneira é compactar os vídeos e anexá-los aos e-mails.

Compactação de vídeos para e-mail

Vamos ver como você pode compactar um vídeo para enviá-lo por e-mail. Compressão significa reduzir o tamanho do arquivo e, ao mesmo tempo, preservar os dados originais. Essa é uma das maneiras mais fáceis de enviar vídeos grandes por e-mail.

Você pode fazer isso de duas maneiras: compactação com perdas e compactação sem perdas.

compromete a qualidade do vídeo, mas pode ser uma boa opção quando não se está lidando com a versão final do vídeo A compactação sem perdas reduz o tamanho do vídeo em um grau limitado, mas não compromete a qualidade

Há duas maneiras de fazer isso. A primeira é usar uma ferramenta de compactação de vídeo on-line gratuita. Carregue o vídeo na ferramenta, selecione o tamanho do arquivo e os requisitos de qualidade, comprima o vídeo e faça o download.

Outra maneira é criar um arquivo ZIP compactado. Para criar arquivos compactados:

Selecione o arquivo de vídeo que deseja compactar e clique com o botão direito do mouse em Um menu suspenso será aberto; passe o mouse sobre "Send to" (Enviar para) Selecione "Compressed ZIP folder" (Pasta ZIP compactada) Envie o arquivo compactado e salvo localmente anexando-o ao seu e-mail

Como anexar vídeos ao e-mail

Agora que você tem um arquivo compactado, surge a próxima pergunta: "Como anexar um vídeo a um e-mail?" Veja como:

Escreva um novo e-mail e clique na opção de anexo (geralmente o ícone de um clipe de papel)

Você será redirecionado para os arquivos em sua unidade local para carregar no e-mail. Selecione o vídeo que você deseja carregar

Aguarde até que o arquivo seja completamente anexado na parte inferior do e-mail

Aqui está um guia passo a passo para anexar arquivos no Gmail.

Adicione arquivos aos seus e-mails via Gmail

Dica profissional: Você também pode usar seu telefone para enviar e-mails com vídeos. Basta selecionar o vídeo de sua galeria ou unidade enquanto estiver escrevendo o e-mail. Talvez não seja possível compactar o tamanho do arquivo do vídeo, mas você deve conseguir enviar um link compartilhável do seu provedor de armazenamento em nuvem, como Dropbox, Google Drive ou Apple.

Ao anexar o vídeo, você envia arquivos de vídeo como parte do e-mail - o destinatário pode assistir ao vídeo sem ser redirecionado.

Anexe vídeos e outros tipos de arquivos e envie e-mails com o recurso Email do ClickUp

Mas como enviar um e-mail se o arquivo for muito grande? Se o tamanho do arquivo for muito grande - mesmo depois de compactá-lo - talvez não seja possível enviar o vídeo como anexo. Em vez disso, aqui estão algumas maneiras de enviar o arquivo por e-mail sem realmente anexá-lo.

Enviando arquivos de vídeo grandes por e-mail

A resposta aqui é a nuvem! A maneira mais conveniente de enviar um arquivo de vídeo grande sem anexá-lo ao e-mail é carregá-lo primeiro no armazenamento em nuvem e, em seguida, enviar um link compartilhável por e-mail.

Vamos dar uma olhada em algumas maneiras de fazer isso.

Como você pode enviar um arquivo de vídeo grande por e-mail

Não é obrigatório anexar arquivos ao e-mail. Os serviços de armazenamento em nuvem permitem que você carregue vídeos e compartilhe o link com seus espectadores. O espectador pode simplesmente acessar o link e fazer o download do vídeo.

Aqui estão alguns serviços de armazenamento em nuvem que você pode explorar:

1. Google Drive

O Google Drive é um recurso de armazenamento em nuvem oferecido pelo Google aos seus usuários. Ele permite que os usuários façam upload de arquivos grandes e os compartilhem como links.

Para fazer isso, abra o Gmail:

No canto superior esquerdo, clique em Compor

Na parte inferior da mensagem, clique em Inserir arquivos usando o Drive

Anexar arquivos via Google Drive

Selecione os arquivos que deseja anexar.

Selecionar links ou anexos via Google Drive

Na parte inferior da página, decida como você deseja enviar o arquivo:

Link do Drive: Isso funciona para qualquer arquivo armazenado no Drive, incluindo arquivos criados usando o Google Docs, Sheets, Slides ou Forms.

Anexo: Isso só funciona para arquivos que não foram criados usando o Google Docs, Sheets, Slides ou Forms

Clique em Inserir

Para quem usa o Gmail, aqui está uma Hack do Gmail : Há opções dedicadas para fazer upload de links do Google Drive. Você também pode usar a extensão do Google Drive para o Chrome ou o Google Photos para fazer upload de fotos e simplificar o compartilhamento delas.

2. MailDrop

Para vocês, fiéis à Apple, o MailDrop apresenta uma oportunidade semelhante de compartilhar arquivos grandes fazendo upload deles para o iCloud. Você pode enviar o link para o vídeo do iCloud, que o usuário pode acessar e baixar.

3. OneDrive

O serviço de nuvem oferecido pela Microsoft, o OneDrive, fornece acesso gratuito a 5 GB por usuário para carregar vídeos e outros arquivos e compartilhá-los com outras pessoas.

Mas existe uma maneira de enviar um vídeo por e-mail usando seu iPhone ou existe uma maneira de enviar um vídeo pelo Gmail?

Os usuários do Android e da Apple têm a mesma preocupação: Enquanto uma conta do Gmail permite um tamanho máximo de arquivo de 25 MB, a Apple permite apenas 20 MB. Você pode superar esse desafio usando o Google Drive e o MailDrop e compartilhar vídeos por e-mail.

Compartilhamento de vídeos por meio de mídias sociais ou plataformas de vídeo on-line

Os e-mails não são a única maneira de alcançar seus clientes, membros da equipe ou amigos. Embora e-mail e ferramentas associadas auxiliam muito a comunicação, os canais de mídia social não são menos.

Mídia social

A mídia social é uma ótima solução para trocas rápidas e divulgação de informações para um grande público. Você pode compartilhar vídeos e executar campanhas de vídeo em canais de mídia social como Facebook, Instagram, LinkedIn e Snapchat.

O compartilhamento de vídeos nas mídias sociais tem sua parcela de benefícios. Esses benefícios incluem:

Empresas e indivíduos podem comunicar facilmente suas ideias, mensagens e experiências

O alcance da mídia social permite gerar maior envolvimento

Ferramentas analíticas para avaliar o desempenho do vídeo, o número de visualizações e o envolvimento

Entretanto, com essas vantagens, há também algumas desvantagens a serem consideradas:

Os algoritmos de mídia social em constante mudança podem afetar a visibilidade e o alcance dos seus vídeos

A avaliação do impacto de um vídeo pode ser difícil depois de compartilhado nas mídias sociais

YouTube

O YouTube é sinônimo de compartilhamento de vídeos. A plataforma apresenta vídeos que abrangem praticamente todos os gêneros, durações e formatos. Os usuários podem acessar (e até carregar) os vídeos compartilhados nessa plataforma de hospedagem de vídeos em segundos por meio de seus computadores, telefones celulares ou qualquer dispositivo com acesso à Internet.

Além do YouTube, há vários alternativas ao e-mail para o compartilhamento de vídeos. Aqui estão algumas delas:

Vimeo : Uma plataforma de experiência de vídeo fácil de usar, utilizada principalmente por criativos, profissionais de marketing e artistas. A plataforma é feita sob medida para profissionais, com foco em conteúdo de alta qualidade e hospedagem de vídeo refinada com diferentes limites de upload e opções de compartilhamento

: Uma plataforma de experiência de vídeo fácil de usar, utilizada principalmente por criativos, profissionais de marketing e artistas. A plataforma é feita sob medida para profissionais, com foco em conteúdo de alta qualidade e hospedagem de vídeo refinada com diferentes limites de upload e opções de compartilhamento LinkedIn : Imprescindível para empresas e profissionais, o LinkedIn permite o compartilhamento de conteúdo de vídeo para ampliar sua mensagem e promover conexões

: Imprescindível para empresas e profissionais, o LinkedIn permite o compartilhamento de conteúdo de vídeo para ampliar sua mensagem e promover conexões Facebook : Oferece um imenso alcance de público, mas com limites específicos de upload e opções de monetização. É uma ótima plataforma paramarketing de vídeo *Wistia: Ideal para empresas com foco na geração de leads, fornecendo serviços de análise e hospedagem de vídeo de alto nível

: Oferece um imenso alcance de público, mas com limites específicos de upload e opções de monetização. É uma ótima plataforma paramarketing de vídeo *Wistia: Ideal para empresas com foco na geração de leads, fornecendo serviços de análise e hospedagem de vídeo de alto nível Vidyard e suas alternativas : Uma plataforma de hospedagem e análise de vídeo que permite aos usuários criar, hospedar, compartilhar e acompanhar a visualização de seus vídeos

Compartilhamento de vídeo com o ClickUp

Está procurando uma ferramenta para compartilhar vídeos grandes com o mínimo de esforço? O ClickUp é a solução para você.

As gravações de tela ajudam as pessoas a se comunicar mais rapidamente, explicar melhor e trabalhar com mais agilidade. Não acredita em nós? Forbes descobriu que os espectadores retêm 95% de uma mensagem quando assistem a um vídeo, em comparação com 10% quando leem um texto. Clipes do ClickUp pode ajudá-lo a gravar e enviar vídeos imediatamente sem se preocupar com a qualidade ou a duração. Seja para dar feedback, explicar contratos, comunicar-se, relatar bugs, integrar clientes, fazer demonstrações de produtos ou compartilhar atualizações de projetos, este é o único aplicativo que pode fazer tudo isso!

Grave e compartilhe vídeos da maneira mais fácil com o ClickUp Clips

Veja, por exemplo, os explicadores de produtos: Você não precisa mais escrever longos guias explicando cada etapa. Basta gravar a função e compartilhar um vídeo com um único clique.

ClickUp Clips, um aplicativo do ClickUp ferramenta de gravação de tela permite que você:

Comunique-se de forma eficaz com vídeos de alta qualidade

Transcrever vídeos com oCérebro ClickUpcopie trechos e use carimbos de data/hora para saltar pelo vídeo

Faça download do vídeo, compartilhe um link de acesso público ou use o vídeo na ferramenta

Comente os clipes para fornecer feedback à sua equipe, além de mostrar a linha do tempo de todos os comentários

Incorpore clipes em descrições de tarefas para torná-los parte integrante do seu fluxo de trabalho

Visualize, pesquise e classifique clipes em um só lugar com o Clips Hub

Com software de compartilhamento de arquivos como o ClickUp Clips, você pode descartar qualquer preocupação com o envio de arquivos de vídeo pesados por e-mail e, em vez disso, compartilhar um link que dá aos espectadores acesso instantâneo.

Além disso, você pode integrar seu e-mail ao ClickUp para simplificar ainda mais o processo e executar todas as suas ações em um só lugar com essa ferramenta.

O ClickUp permite enviar e receber e-mails diretamente em uma tarefa e alternar entre enviar e-mails para alguém de fora da equipe e internamente. Ele é compatível com vários provedores e clientes de e-mail, incluindo Outlook, IMAP, Gmail e Microsoft 365.

Envie e-mails diretamente de uma tarefa e alterne entre comunicações internas e externas em um instante com a integração de e-mail do ClickUp

Com Integração do ClickUp Email você pode:

Enviar e-mails de dentro de uma tarefa e criar automaticamente um funil de e-mail

Definir assinaturas de e-mail padrão e criar modelos de e-mail

Automatizar fluxos de trabalho de e-mail para uma transação de site, bugs e muito mais

Práticas recomendadas de envio de vídeos por e-mail

Assim como acontece com e-mail e videoconferência quando você envia vídeos por e-mail, a etiqueta e as práticas recomendadas são importantes. Tenha isso em mente ao enviar vídeos por e-mail:

Brevidade é uma virtude : Mantenha o vídeo o mais curto possível para garantir o máximo de envolvimento. A duração ideal é de dois a três minutos. Se você tiver um vídeo mais detalhado ou um vídeo de instruções, poderá estendê-lo para cinco minutos

: Mantenha o vídeo o mais curto possível para garantir o máximo de envolvimento. A duração ideal é de dois a três minutos. Se você tiver um vídeo mais detalhado ou um vídeo de instruções, poderá estendê-lo para cinco minutos Escreva o e-mail também : Escreva um texto de e-mail relevante. Embora o vídeo contenha a maior parte das informações, é fundamental dar aos espectadores uma ideia geral do vídeo no e-mail e dizer a eles por que devem assisti-lo

: Escreva um texto de e-mail relevante. Embora o vídeo contenha a maior parte das informações, é fundamental dar aos espectadores uma ideia geral do vídeo no e-mail e dizer a eles por que devem assisti-lo Escreva uma boa linha de assunto : Certifique-se de que a palavra vídeo esteja obrigatoriamente na linha de assunto do e-mail. Isso aumenta as chances de os destinatários do e-mail abrirem o e-mail e o próprio vídeo

: Certifique-se de que a palavra vídeo esteja obrigatoriamente na linha de assunto do e-mail. Isso aumenta as chances de os destinatários do e-mail abrirem o e-mail e o próprio vídeo Concentre-se no conteúdo : Nenhum usuário continuará assistindo a um vídeo que não ofereça valor. Sempre envie vídeos cuidadosamente estruturados para seus espectadores.

: Nenhum usuário continuará assistindo a um vídeo que não ofereça valor. Sempre envie vídeos cuidadosamente estruturados para seus espectadores. Foco na qualidade: Certifique-se de que o envolvimento não caia por causa da falta de qualidade do vídeo ou do áudio. Assista ao vídeo você mesmo e, se estiver gravando, posicione-se em um local bem iluminado

Certifique-se de que o envolvimento não caia por causa da falta de qualidade do vídeo ou do áudio. Assista ao vídeo você mesmo e, se estiver gravando, posicione-se em um local bem iluminado Teste o e-mail: Se esta for a primeira vez que você anexa um vídeo a um e-mail, envie o e-mail para você mesmo ou para outra pessoa que esteja trabalhando no mesmo projeto primeiro, para avaliar se o vídeo é acessível ou não

Esses fatores se concentram principalmente em proporcionar uma experiência positiva ao usuário, o que garante que os objetivos do envio do vídeo sejam alcançados.

Supere os desafios dos arquivos de vídeo com o ClickUp

Os vídeos se tornaram uma parte fundamental da comunicação, seja para trabalho ou diversão.

No entanto, enviar vídeos grandes por e-mail é quase impossível sem compactá-los ou carregá-los em um serviço de nuvem.

O ClickUp Clips é uma excelente ferramenta que permite gravar sua tela, criar tarefas a partir de vídeos e anexar arquivos de vídeo em interações por e-mail. Com uma ferramenta como o ClickUp, gravar, gerenciar e compartilhar vídeos é muito fácil, assim como ser produtivo e eficiente. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!