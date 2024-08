Como fazer um vídeo de treinamento no trabalho?

Os vídeos de treinamento se destacam como um dos métodos mais eficazes de conteúdo explicativo, instrutivo ou informativo para aprendizado ágil .

Desde a integração de funcionários até sessões de treinamento profissional, eles são usados para vários casos de uso. Em comparação com o treinamento presencial, o treinamento em vídeo oferece melhor envolvimento, retenção de conhecimento para conceitos complexos, acessibilidade, capacidade de compartilhamento e análise.

No entanto, muitas pessoas têm dificuldade para criar vídeos de treinamento interativos. Se esse for o seu caso, aqui está um guia detalhado sobre como criar um vídeo de treinamento no trabalho. Mas, primeiro, vamos abordar os aspectos básicos.

A anatomia de vídeos de treinamento eficazes

O que torna o treinamento em vídeo impactante? Há dois tipos de elementos envolvidos nisso: quantitativos e qualitativos.

Fatores quantitativos

Concentre-se nesses fatores quantitativos para criar um vídeo de treinamento interativo:

Duração

Um ótimo vídeo de treinamento não deve ser muito curto, a ponto de perder detalhes importantes, nem muito longo, a ponto de os funcionários perderem o interesse. A duração ideal de um vídeo depende da complexidade do conteúdo, da capacidade média de atenção dos espectadores e do tipo de vídeo.

Os vídeos introdutórios podem durar de 1 a 5 minutos, enquanto os vídeos de treinamento de habilidades e de produtos com conteúdo detalhado podem durar até 30 minutos.

Métricas de engajamento

Métricas como tempo médio de exibição e interação (curtidas, comentários, repostagens) ajudam a determinar a participação dos espectadores e a criar vídeos envolventes.

Além disso, as métricas de taxa de conclusão revelam a capacidade do vídeo de envolver o público até o final.

Retorno sobre o investimento

O cálculo do ROI dos vídeos de treinamento é um excelente método para quantificar sua eficácia. Compare os custos de produção e implementação do treinamento, como o custo do equipamento, com a receita gerada pela capacitação e treinamento dos funcionários.

Fatores qualitativos

Os fatores qualitativos para determinar a eficácia de um vídeo de treinamento incluem:

Relevância do conteúdo

Procure obter feedback dos espectadores sobre a relevância do conteúdo do vídeo para seus objetivos de aprendizagem, função ou projeto específico. Você pode adicionar o link para uma breve pesquisa de feedback no final do vídeo ou nos comentários.

Experiência do usuário

Verifique a eficácia dos vídeos de treinamento avaliando a experiência geral do usuário. Algumas das perguntas que você deve fazer são: O vídeo foi fácil de navegar para os espectadores? Ele manteve um fluxo adequado? Incluiu elementos interativos e o que foi direto ao ponto ou tinha informações irrelevantes?

Claridade e fácil compreensão

Os vídeos de treinamento eficazes devem seguir uma abordagem de design retroativo, identificando o resultado da aprendizagem e projetando o conteúdo do treinamento em torno dele. O conteúdo também deve ser claro e de fácil digestão. Ele deve abranger todos os aspectos importantes do tópico. Um ótimo vídeo de treinamento concentra-se em um problema e em sua solução,

Características de um bom vídeo instrucional

Vejamos os elementos necessários para criar um bom vídeo instrucional para um programa de treinamento:

Envolvente: Um vídeo de treinamento não tem sentido se não for envolvente. Ele deve fazer com que os alunos permaneçam motivados durante todo o processo de aprendizagem. Aproveite o poder duplo do vídeo e da narração para tornar os vídeos mais envolventes. Você também pode tentarferramentas de apresentação para uma abordagem de narração de histórias

Um vídeo de treinamento não tem sentido se não for envolvente. Ele deve fazer com que os alunos permaneçam motivados durante todo o processo de aprendizagem. Aproveite o poder duplo do vídeo e da narração para tornar os vídeos mais envolventes. Você também pode tentarferramentas de apresentação para uma abordagem de narração de histórias Acessível: Um vídeo de treinamento deve ter um título claro, legenda, legendas e texto transcrito para aumentar sua acessibilidade. Esses elementos também tornam a experiência de aprendizado inclusiva para funcionários com barreiras de idioma ou dificuldades de aprendizado

Um vídeo de treinamento deve ter um título claro, legenda, legendas e texto transcrito para aumentar sua acessibilidade. Esses elementos também tornam a experiência de aprendizado inclusiva para funcionários com barreiras de idioma ou dificuldades de aprendizado Alta qualidade de áudio: A qualidade do som desempenha um papel importante na eficácia geral de um vídeo instrucional. Um vídeo com som ruim, ruídos de fundo e filmagens trêmulas podem fazer com que o público desista de clicar

A qualidade do som desempenha um papel importante na eficácia geral de um vídeo instrucional. Um vídeo com som ruim, ruídos de fundo e filmagens trêmulas podem fazer com que o público desista de clicar Facilita os objetivos de aprendizagem: O vídeo de treinamento deve oferecer aos espectadores um conteúdo valioso que os ajude a atingir seus objetivos de aprendizagem e a solucionar a lacuna de habilidades na organização

Papel da tecnologia educacional na criação de vídeos de treinamento

A tecnologia educacional revolucionou os vídeos de treinamento ao permitir que educadores e criadores forneçam conteúdo personalizado. As plataformas modernas de tecnologia educacional incluem ferramentas avançadas para a gravação de vídeos de treinamento de alta qualidade e elementos interativos, como questionários e enquetes.

Os sistemas de gerenciamento de aprendizagem (LMS), um componente integral da edtech, permitem que você crie vídeos de treinamento elaborados e personalizados planos de treinamento de funcionários e rastrear vídeos de treinamento e outros materiais de aprendizagem. Você também pode visualizar análises para acompanhar as métricas de envolvimento de cada funcionário e o progresso do aprendizado.

Tipos de vídeos de treinamentos

Vamos ver os diferentes tipos de vídeos de treinamento que você pode criar no local de trabalho.

Vídeos de treinamento "como fazer "

Quer se trate de demonstrações de produtos, vídeos tutoriais de software ou instruções de conformidade, tudo pode ser feito por meio de vídeos de instruções em que você fornece tutoriais passo a passo aos espectadores. A duração perfeita dos vídeos de treinamento corporativo "como fazer" varia de acordo com a complexidade de um tópico. Normalmente, as pessoas preferem vídeos de 3 a 6 minutos, mas podem chegar a 20 minutos para tópicos mais complexos.

Vídeos explicativos

O objetivo dos vídeos explicativos ou instrucionais é fornecer informações detalhadas sobre conceitos ou processos técnicos, como comunicação interna e externa ou documentação.

Você também pode usar um vídeo de treinamento animado explicativo para suporte ao cliente e educação para fornecer informações sobre os recursos do produto ou como integrar o software a outros aplicativos.

Vídeos de treinamento no local

Esses vídeos oferecem treinamento instrucional em determinados locais, como fábricas. Eles explicam como usar equipamentos, seguir processos e aderir a conformidades e protocolos. Você também pode gravar vídeos de treinamento no local para familiarizar os funcionários remotos com o escritório.

Vídeos de screencast

Você já deve ter visto a opção de screencast na tela do seu celular ou computador. Um vídeo de screencast é uma gravação da tela do seu computador ou celular, juntamente com narração de áudio. Você pode usá-lo para gravar demonstrações de software ou algum conteúdo educacional.

Esses vídeos são uma maneira econômica de compartilhar ou ensinar novas ideias ao seu público, pois não exigem software de vídeo de treinamento.

Vídeos de treinamento para apresentações

Os vídeos de treinamento de apresentação, geralmente conhecidos como vídeos no estilo de apresentador, normalmente incluem um palestrante em uma tela que orienta sobre um conceito. Eles também são chamados de vídeos com falas. Esses vídeos oferecem aprendizado personalizado e interativo.

Os apresentadores usam várias técnicas, como animação, narração de histórias e gráficos, para induzir o interesse dos espectadores e transmitir as informações de forma eficiente.

Vídeos de treinamento ao vivo

Os vídeos de treinamento ao vivo são vídeos no estilo do apresentador em tempo real para que os funcionários possam participar ativamente do treinamento. Eles incluem elementos interativos, como questionários e enquetes, entre outros. Além disso, eles também facilitam o feedback imediato, as discussões e a solução de dúvidas, criando um ambiente de treinamento imersivo. Por exemplo, um vídeo de treinamento ao vivo é a melhor maneira de treinamento de software para funcionários .

O vídeo de treinamento on-line ao vivo é um formato especializado que geralmente exige muito tempo e esforço para ser criado. Ainda assim, uma vez colocado em ação, ele é a ferramenta mais eficaz para oferecer treinamento eficaz em um cenário virtual.

Etapas na criação de um vídeo de treinamento

Agora que você conhece os diferentes formatos de vídeo de treinamento de funcionários, que tal criar um?

Primeiro, você precisa fazer o download de uma plataforma de gravação de vídeo robusta e fácil de usar, com recursos avançados, como um recurso de gravação instantânea de tela, a opção de incorporar links nos vídeos e análise de vídeo.

O ClickUp, uma plataforma completa para gerenciamento do local de trabalho, oferece todos esses recursos e muito mais para criar vídeos de treinamento on-line impactantes.

Grave e compartilhe capturas de tela, janelas de aplicativos ou abas de navegadores de forma integrada nas tarefas com o ClickUp's Clips

Com Clipes do ClickUp com o ClickUp Clips, você pode gravar vídeos de treinamento interativos na sua tela e compartilhá-los com apenas um clique. Esse recurso também torna a comunicação da equipe mais rápida e eficiente, permitindo a criação de tarefas a partir de clipes. Use o Clips para gravar demonstrações de produtos, compartilhar o progresso do projeto e dar feedback sobre o design com apenas um clique.

Use o ClickUp Clips para gravar vídeos interativos de aprendizagem e aumentar a produtividade

A melhor parte? Cérebro ClickUp transcreve automaticamente os clipes para encontrar respostas instantâneas às consultas de pesquisa, aumentando a acessibilidade dos vídeos de treinamento de funcionários.

Transcreva automaticamente seus vídeos de treinamento com o ClickUp AI

Ter a ferramenta certa resolve cerca de 50% dos seus bloqueios quando se trata de criar vídeos de treinamento. Quanto ao restante, tudo está nos detalhes. Descrevemos instruções passo a passo para ajudá-lo a criar vídeos de treinamento.

1. Selecione um tópico

Comece bem, decidindo sobre um tópico apropriado para o vídeo de treinamento. Para maior clareza e conceito, tente cobrir um ou, no máximo, dois tópicos em um vídeo de treinamento.

Mas como você deve selecionar o tópico? Aqui estão alguns pontos a serem considerados:

Identifique as lacunas de habilidades ou as necessidades de treinamento por meio de pesquisas ou levantamentos

Definir um resultado claro de aprendizado

Abordar perguntas frequentes ou erros comuns no local de trabalho

Falar sobre novas mudanças na organização ou atualizações de produtos

Você pode começar fazendo algumas pesquisas para conhecer o público-alvo, seus interesses e pontos problemáticos.

2. Escolha o tipo de vídeo de treinamento

Depois de conhecer o tópico do vídeo de treinamento, é hora de escolher o formato de vídeo adequado para transmitir sua mensagem.

Por exemplo, se o seu vídeo de treinamento exigir a demonstração de um novo produto, os vídeos de instruções serão mais eficazes. Além disso, se o tópico exigir a participação ativa dos funcionários, considere vídeos de treinamento ao vivo.

3. Escrevendo o roteiro

Passar direto para a produção de vídeo sem um roteiro definido resulta em um vídeo de treinamento desorganizado. Evite isso criando um roteiro conciso para fornecer as principais informações do conteúdo do vídeo e garantir o fluxo adequado. Um excelente roteiro para vídeos de treinamento profissional envolve três elementos principais: o gancho, a visão geral do conteúdo e a CTA.

O gancho é a parte mais importante do vídeo, pois chama a atenção do espectador e desperta o interesse pelo assunto. Sem um gancho forte, seu público poderá pular o vídeo na primeira olhada.

Em seguida, vem a ideia sobre a qual você deseja falar em seu vídeo. É importante dividir o tópico em segmentos menores usando uma linguagem simples para ajudar os espectadores a entender o assunto. Você também pode incluir elementos visuais, como animação ou slides, para reforçar visualmente os pontos principais.

A última parte, uma chamada para ação (CTA), solicita que os espectadores ajam.

Você pode usar Documentos do ClickUp para escrever o script e Quadro branco do ClickUp para visualizar o conteúdo, inclusive as etapas, as transições e os elementos visuais do vídeo.

Use o ClickUp AI para escrever scripts eficazes para vídeos de treinamento no ClickUp Docs

4. Grave o vídeo de treinamento

É aqui que o roteiro do vídeo ganha vida. Certifique-se de que você definiu o ambiente certo para o processo de gravação. O ideal é que você esteja em um ambiente silencioso e sem distrações para criar um vídeo de treinamento eficaz.

Se estiver gravando um vídeo de treinamento pela primeira vez, crie um pequeno vídeo de teste de até um minuto para se familiarizar com os recursos, revisar a configuração e definir o tom.

Para gravar com o ClickUp Clips, vá para o menu do lado esquerdo no Painel de Controle do ClickUp, clique em Clips e selecione "Record a Clip" (Gravar um clipe).

Grave vídeos de treinamento em algumas etapas simples com o ClickUp Clips

5. Transcreva o vídeo usando IA

As transcrições de vídeo tornam os vídeos de treinamento mais fáceis de usar, pois os espectadores podem encontrar rapidamente respostas para perguntas específicas. No entanto, você não precisa se esforçar muito para isso. O ClickUp Brain transcreve automaticamente todos os clipes. Ele também adiciona registros de data e hora e trechos para que os espectadores possam voltar para assistir a etapas ou conceitos específicos.

6. Edição de vídeo

Com a parte da produção concluída, é hora do toque final. A edição dos vídeos de treinamento de funcionários para cortar as partes desnecessárias e adicionar recursos visuais ajuda a criar ótimos vídeos de treinamento.

Engajando o público com vídeos de treinamento

A simples criação de vídeos de treinamento não é suficiente - você precisa torná-los mais envolventes para que sirvam ao propósito do aprendizado.

Siga estas cinco dicas simples para criar vídeos de treinamento eficazes:

Use recursos visuais: Adicione elementos visuais como animações e gráficos, infográficos, fluxogramas, storyboards e clipes curtos e sujos para criar vídeos com aparência profissional

Adicione elementos visuais como animações e gráficos, infográficos, fluxogramas, storyboards e clipes curtos e sujos para criar vídeos com aparência profissional Humanize o vídeo: Faça vídeos de treinamento personalizados e interativos adicionando seu vídeo à tela durante a gravação

Faça vídeos de treinamento personalizados e interativos adicionando seu vídeo à tela durante a gravação Adicione um gancho forte: Comece com um gancho forte para despertar o interesse do espectador. Você pode compartilhar uma anedota ou uma estatística, começar com uma declaração de problema ou fazer uma pergunta em tutoriais em vídeo

Comece com um gancho forte para despertar o interesse do espectador. Você pode compartilhar uma anedota ou uma estatística, começar com uma declaração de problema ou fazer uma pergunta em tutoriais em vídeo Adicione chamadas para ação (CTAs): Inclua CTAs para criar vídeos envolventes. As CTAs claras preenchem a lacuna entre o consumo e a ação. Alguns exemplos de CTAs eficazes são: concluir um breve exercício prático ou questionário, consultar recursos de aprendizagem ou materiais de treinamento adicionais, preencher uma pesquisa de feedback, assistir a outro vídeo de treinamento ou fornecer feedback

Inclua CTAs para criar vídeos envolventes. As CTAs claras preenchem a lacuna entre o consumo e a ação. Alguns exemplos de CTAs eficazes são: concluir um breve exercício prático ou questionário, consultar recursos de aprendizagem ou materiais de treinamento adicionais, preencher uma pesquisa de feedback, assistir a outro vídeo de treinamento ou fornecer feedback Use um estilo consistente: Garanta um estilo e uma formatação consistentes em todo o vídeo para obter uma aparência profissional. Isso também reduz as distrações, ajudando os espectadores a navegar pelo vídeo para encontrar informações relevantes. A consistência do estilo até torna os vídeos mais acessíveis

Garanta um estilo e uma formatação consistentes em todo o vídeo para obter uma aparência profissional. Isso também reduz as distrações, ajudando os espectadores a navegar pelo vídeo para encontrar informações relevantes. A consistência do estilo até torna os vídeos mais acessíveis Adapte e melhore: Reúna e analise o feedback sobre os vídeos de treinamento para aprimorá-los. Tentemodelos aprendidos com a lição para identificar áreas de aprimoramento

Use o ClickUp para criar vídeos de treinamento eficazes

A criação de vídeos de treinamento envolventes exige muito esforço e recursos. Para criar vídeos interativos, você precisa encontrar um equilíbrio entre conteúdo informativo, o formato certo e ferramentas visuais relevantes. Clipes do ClickUp facilitam todo o processo para você. Você pode gravar, editar e compartilhar clipes de vídeo instantaneamente com sua equipe para fornecer instruções detalhadas sobre tarefas, atualizações de projetos ou outras informações. Registre-se no ClickUp gratuitamente para gravar e compartilhar vídeos de alta qualidade para uma comunicação eficaz!